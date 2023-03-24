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Уязвимость в OverlayFS, позволяющая повысить свои привилегии

24.03.2023 11:12

В ядре Linux в реализации файловой системы OverlayFS выявлена уязвимость (CVE-2023-0386), которую можно использовать для получения root-доступа на системах, в которых установлена подсистема FUSЕ и разрешено монтирование разделов OverlayFS непривилегированным пользователем (начиная с ядра Linux 5.11 с включением непривилегированных user namespace). Проблема устранена в ветке ядра 6.2. Публикацию обновлений пакетов в дистрибутивах можно проследить на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Arch.

Атака производится через копирование файлов с флагами setgid/setuid из раздела, примонтированного в режиме nosuid, в раздел OverlayFS, имеющий слой, связанный с разделом, допускающим выполнение suid-файлов. Уязвимость близка к проблеме CVE-2021-3847, выявленной в 2021 году, но отличается более низкими требованиями к эксплуатации - в старой проблеме требовались манипуляции с xattrs, которые ограничены при использования пространств имён идентификаторов пользователя (user namespace), а в новой проблеме используются биты setgid/setuid, которые специально не обрабатываются в user namespace.

Алгоритм совершения атаки:

  • При помощи подсистемы FUSE монтируется ФС, в которой имеется принадлежащий пользователю root исполняемый файл с флагами setuid/setgid, доступным всем пользователям на запись. При монтировании FUSE выставляет режим "nosuid".
  • Отменяются (unshare) пространства имён пользователей и точек монтирования (user/mount namespace).
  • Монтируется OverlayFS с указанием ранее созданной в FUSE ФС в качестве нижнего слоя и верхним слоем на базе каталога, допускающего возможность записи. Каталог верхнего слоя должен размещаться в ФС, при монтировании которой не используется флаг "nosuid".
  • Для suid-файла в FUSE-разделе утилитой touch меняется время модификации, что приводит к его копированию в верхний слой OverlayFS.
  • При копировании ядро не убирает флаги setgid/setuid, что приводит к тому, что файл появляется в разделе, допускающем обработку setgid/setuid.
  • Для получения прав root достаточно запустить файл с флагами setgid/setuid из каталога, прикреплённого к верхнему слою OverlayFS.

Дополнительно можно отметить раскрытие исследователями из команды Google Project Zero сведений о трёх уязвимостях, которые были исправлены в основной ветке ядра Linux 5.15, но не были перенесены в пакеты с ядром из RHEL 8.x/9.x и CentOS Stream 9.

  • CVE-2023-1252 - обращение к уже освобождённой области памяти в структуре ovl_aio_req при одновременном совершении нескольких операций в OverlayFS, развёрнутой поверх ФС Ext4. Потенциально уязвимость позволяет повысить свои привилегии в системе.
  • CVE-2023-0590 - обращение к уже освобождённой области памяти в функции qdisc_graft(). Предполагается, что эксплуатация ограничивается аварийным завершением.
  • CVE-2023-1249 - обращение к уже освобождённой области памяти в коде записи coredump, возникающее из-за пропущенного вызова mmap_lock в file_files_note. Предполагается, что эксплуатация ограничивается аварийным завершением.


  1. Главная ссылка к новости (https://bugzilla.redhat.com/sh...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в OverlayFS, позволяющая поднять свои привилегии в Ubuntu
  3. OpenNews: Уязвимость в cgroups v1, позволяющая выйти из изолированного контейнера
  4. OpenNews: Уязвимость в firejail, позволяющая получить root-доступ в системе
  5. OpenNews: В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в POSIX CPU timer, cls_route и nf_tables
  6. OpenNews: Код OverlayFS принят в состав ядра Linux 3.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58857-overlayfs
Ключевые слова: overlayfs, kernel, linux, fuse
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.20, Анонн (?), 13:35, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перемудрили они конечно с этими setgid/setuid. Такое количество абстракций, что не удивительно что где-то логику не продумали.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:57, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    setuid/setgid это вообще чудовищный костыль родом из 80-х. Целый механизм файловой системы поддерживается уже 40 лет, но используется только для одной программы - sudo.
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:01, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в openwrt можно где-то посмотреть публикацию обновления пакетов?
     
  • 1.22, YetAnotherOnanym (ok), 14:43, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не уберегли, не досмотрели...
    Бывает, чо...
     

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