Уязвимость в firejail, позволяющая получить root-доступ в системе

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|2.18, Аноним (18), 14:23, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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# Prerequisites:
# - the firejail setuid-root binary needs to be installed and accessible to the
# invoking user
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|2.15, Аноним (15), 13:29, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Классический юниксовый подход - чтобы снизить привилегии, нужно сначала их получить.
Поэтому традиционно демоны стартуют из-под рута, выполняют привилегированные операции (socket bind, chroot и т.д.) и только после этого сбрасывают привилегии. И если их ломануть на этой стадии - получим рута.
Со всяческими "изоляторами" - ровно то же самое. Чтобы нормально заизолировать процесс, то есть настроить namespaces, cgroups и прочее - нужно иметь рута.
Простая аналогия из мира людей: государственная система, эффективно борющаяся с коррупцией, легко уязвима для госпереворота.
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|3.19, Аноним (19), 14:33, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> государственная система, эффективно борющаяся с коррупцией
Что это за намёки такие, гражданин? Пройдёмте-ка в отделение, расскажите поподробнее
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|1.5, Роман (??), 11:29, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нормально всё - детские болезни вылазят просто. Линукс лезет к конечному пользователю (desktop, laptop ), набивают шишки.
Фряха не лезет и не страдает от такого (ну там конечно будет позже вопрос кто остался на фряхе кроме тех кто может патчить код, но это другое).
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|2.7, Аноним (15), 11:47, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Фряха не лезет и не страдает от такого
В смысле, так и остаётся Неуловимым Джо, в котором дыры есть, но искать их некому, потому что никто не пользуется?
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|3.14, Роман (??), 12:40, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неуловимым Джо конечно остаётся, и даже прогрессирует в здесь, но давайте оставим это за кадром.
Я слегка о другом - вот это вот всё - firejail, logind, appimage/snap это же про то как технически неграмотному юзеру (тем кто не обладает навыками программирования на С) дать возможность пользоваться линукс не только на серверах. И если MacOS/Windows прошли этот путь давно и собрали много случаев реальных (типа форсить апдейты иначе их не поставят) то тут ещё копать и копать в эту сторону - первые детские шаги.
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|2.8, Аноним (8), 11:48, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кто-то на фряхе умеет патчить код? Это миф, в пусси.ехе не надо патчить код.
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|2.10, Аноним (11), 12:24, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В FreeBSD есть jail, не такой дырявый как firejail. И да, BSD для десктопа лучше, чем Linux, так как там нет таких проблем, как баг 12309.
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|3.13, Аноним (8), 12:30, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>баг 12309
Да ладно вам рассказывать, даже в венде есть. Не удалось стриггеррить не равно нет. Зато есть другие, и, в итоге, не юзабельно при ближайшем рассмотрении.
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|3.20, Роман (??), 14:46, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я точно не в теме использования Фряхи - можете привести пару примеров использования для приложений "из коробки"? То что с напильником и лишним временем можно самому заморочиться это мне понятно и так.
Я смотрю на
>Firejail uses profiles to set the security protections for each of the applications executed inside of it - you can find the default profiles in /etc/firejail/application.profile
и из этого мне понятно что уже есть подготовленные профили ( https://github.com/netblue30/firejail/tree/master/etc/profile-a-l ) для скажем Chromium или Emacs.
Тут понятно что это экономит мне время, про Jails - есть сомнения.
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|1.9, Аноним (9), 12:08, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посоветуйте, на что посмотреть кроме firejail? и где какие плюсы минусы?
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|3.17, Аноним (8), 13:56, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>хороший уровень изоляции, критичных дыр пока вроде не находили.
Кроме того случая, когда изично поимели всю эту изоляцию ради изоляции?
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