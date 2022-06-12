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Уязвимость в firejail, позволяющая получить root-доступ в системе

12.06.2022 09:24

В утилите для изолированного выполнения приложений Firejail выявлена уязвимость (CVE-2022-31214), позволяющая локальному пользователю получить права root в основной системе. В открытом доступе имеется рабочий эксплоит, проверенный в актуальных выпусках openSUSE, Debian, Arch, Gentoo и Fedora с установленной утилитой firejail. Проблема устранена в выпуске firejail 0.9.70. В качестве обходного пути защиты можно выставить в настройках (/etc/firejail/firejail.config) параметры "join no" и "force-nonewprivs yes".

Firejail использует для изоляции механизм пространств имён (namespaces), AppArmor и фильтрацию системных вызовов (seccomp-bpf) в Linux, но для настройки изолированного запуска требует повышенных привилегий, которые получает через привязку к утилите флага suid root или запуск при помощи sudo. Уязвимость вызвана ошибкой в логике работы опции "--join=<PID>", предназначенной для подключения к уже работающему изолированному окружению (аналог команды login для sandbox-окружения) с определением окружения по работающему в нём идентификатору процесса. На этапе до сброса привилегий firejail определяет привилегии указанного процесса и применяет их к новому процессу, подключаемому к окружению при помощи опции "--join".

Перед подключением осуществляется проверка, запущен ли указанный процесс в окружении firejail. Данная проверка оценивает наличие файла /run/firejail/mnt/join. Для эксплуатации уязвимости атакующий может симулировать фиктивное не изолированное окружение firejail, используя пространство точек монтирования (mount namespace), после чего подключиться к нему при помощи опции "--join". Если в настройках не активирован режим запрета получения дополнительных привилегий в новых процессах (prctl NO_NEW_PRIVS), firejail подключит пользователя к фиктивному окружению и попытается применить настройки пространства имён идентификаторов пользователей (user namespace) процесса init (PID 1).

В итоге подключённый через "firejail --join" процесс окажется в исходном для пользователя пространстве имён идентификаторов пользователей с неизменными привилегиями, но в другом пространстве точек монтирования, полностью контролируемом атакующим. В том числе атакующий может выполнять setuid-root программы в созданном им пространстве точек монтирования, что позволяет, например, изменить настройки /etc/sudoers или параметры PAM в своей файловой иерархии и получить возможность выполнения команд с правами root при помощи утилит sudo или su.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Опасные уязвимости в Firejail, Connman и GNU Guix
  3. OpenNews: Уязвимости в OpenSSL, Glibc, util-linux, драйверах i915 и vmwgfx
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в PolKit, позволяющая получить root-доступ в большинстве дистрибутивов Linux
  5. OpenNews: Серия уязвимостей в Firejail
  6. OpenNews: Локальные root-уязвимости в инструментарии управления пакетами Snap
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57337-firejail
Ключевые слова: firejail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:17, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Никогда такого не было, и вот опять.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:23, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    # Prerequisites:
    # - the firejail setuid-root binary needs to be installed and accessible to the
    #   invoking user
     

  • 1.3, Анонимно (ok), 10:37, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Изолированный запуск app безопасно говорили они
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:29, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классический юниксовый подход - чтобы снизить привилегии, нужно сначала их получить.
    Поэтому традиционно демоны стартуют из-под рута, выполняют привилегированные операции (socket bind, chroot и т.д.) и только после этого сбрасывают привилегии. И если их ломануть на этой стадии - получим рута.

    Со всяческими "изоляторами" - ровно то же самое. Чтобы нормально заизолировать процесс, то есть настроить namespaces, cgroups и прочее - нужно иметь рута.

    Простая аналогия из мира людей: государственная система, эффективно борющаяся с коррупцией, легко уязвима для госпереворота.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:33, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > государственная система, эффективно борющаяся с коррупцией

    Что это за намёки такие, гражданин? Пройдёмте-ка в отделение, расскажите поподробнее

     

  • 1.5, Роман (??), 11:29, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормально всё - детские болезни вылазят просто. Линукс лезет к конечному пользователю (desktop, laptop ), набивают шишки.

    Фряха не лезет и не страдает от такого (ну там конечно будет позже вопрос кто остался на фряхе кроме тех кто может патчить код, но это другое).

     
     
  • 2.7, Аноним (15), 11:47, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Фряха не лезет и не страдает от такого

    В смысле, так и остаётся Неуловимым Джо, в котором дыры есть, но искать их некому, потому что никто не пользуется?

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:26, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но искать их некому

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48676
    > Организация The NetBSD Foundation оплатила проведение аудита безопасности

     
  • 3.14, Роман (??), 12:40, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неуловимым Джо конечно остаётся, и даже прогрессирует в здесь, но давайте оставим это за кадром.

    Я слегка о другом - вот это вот всё - firejail, logind, appimage/snap это же про то как технически неграмотному юзеру (тем кто не обладает навыками программирования на С) дать возможность пользоваться линукс не только на серверах. И если MacOS/Windows прошли этот путь давно и собрали много случаев реальных (типа форсить апдейты иначе их не поставят) то тут ещё копать и копать в эту сторону - первые детские шаги.

     
  • 2.8, Аноним (8), 11:48, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто-то на фряхе умеет патчить код? Это миф, в пусси.ехе не надо патчить код.
     
  • 2.10, Аноним (11), 12:24, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В FreeBSD есть jail, не такой дырявый как firejail. И да, BSD для десктопа лучше, чем Linux, так как там нет таких проблем, как баг 12309.
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 12:30, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >баг 12309

    Да ладно вам рассказывать, даже в венде есть. Не удалось стриггеррить не равно нет. Зато есть другие, и, в итоге, не юзабельно при ближайшем рассмотрении.

     
  • 3.20, Роман (??), 14:46, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я точно не в теме использования Фряхи - можете привести пару примеров использования для приложений "из коробки"? То что с напильником и лишним временем можно самому заморочиться это мне понятно и так.

    Я смотрю на
    >Firejail uses profiles to set the security protections for each of the applications executed inside of it - you can find the default profiles in /etc/firejail/application.profile

    и из этого мне понятно что уже есть подготовленные профили ( https://github.com/netblue30/firejail/tree/master/etc/profile-a-l ) для скажем Chromium или Emacs.
    Тут понятно что это экономит мне время, про Jails - есть сомнения.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:08, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоветуйте, на что посмотреть кроме firejail? и где какие плюсы минусы?
     
     
  • 2.12, Shevchuk (ok), 12:26, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.archlinux.org/title/Bubblewrap
     
  • 2.16, Аноним (15), 13:31, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Посоветуйте, на что посмотреть кроме firejail? и где какие плюсы минусы?

    Qubes https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56641
    Плюсы: хороший уровень изоляции, критичных дыр пока вроде не находили.
    Минусы: надо повозиться, местами может быть неудобно.

     
     
  • 3.17, Аноним (8), 13:56, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >хороший уровень изоляции, критичных дыр пока вроде не находили.

    Кроме того случая, когда изично поимели всю эту изоляцию ради изоляции?

     

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