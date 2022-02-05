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Релиз ОС Qubes 4.1, использующей виртуализацию для изоляции приложений

05.02.2022 10:29

После почти четырёх лет разработки состоялся релиз операционной системы Qubes 4.1, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для работы необходима система с 6 Гб ОЗУ и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD недостаточно хорошо протестированы). Размер установочного образа - 6 ГБ.

Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач. Каждый класс приложений (например, работа, развлечения, банковские операции), а также системные сервисы (сетевая подсистема, межсетевой экран, работа с хранилищем, USB-стек и т.п.), работают в отдельных виртуальных машинах, запускаемых с использованием гипервизора Xen. При этом указанные приложения доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений, для организации взаимодействия приложений используется специальный сервис.

В качестве основы для формирования виртуальных окружений может применяться пакетная база Fedora и Debian, также сообществом поддерживаются шаблоны для Ubuntu, Gentoo и Arch Linux. Возможна организация доступа к приложениям в виртуальной машине с Windows, а также создание виртуальных машин на базе Whonix для обеспечения анонимного доступа через Tor. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce. Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине. Содержание виртуальных окружений определяется набором шаблонов.

Основные изменения:

  • Реализована возможность применения отдельного окружения GUI Domain с компонентами для обеспечения работы графического интерфейса. Ранее в виртуальных окружениях для каждого класса приложений запускался отдельный X-сервер, упрощённый оконный менеджер и видеодрайвер-заглушка, транслирующий вывод в управляющее окружение в композитном режиме, но компоненты графического стека, оконный менеджер основного рабочего стола, средства управления экраном и графические драйверы выполнялись в основном управляющем окружении Dom0. Теперь функции, связанные с графикой можно вынести из Dom0 в отдельное окружение GUI Domain и отделить их от компонентов управления системой. В Dom0 оставлен только специальный фоновый процесс для предоставления доступа к определённым страницам памяти. Поддержка GUI Domain пока является экспериментальной и не включена по умолчанию.
  • Добавлена экспериментальная поддержка Audio Domain, отдельного окружения для выполнения звукового сервера, позволяющего выделить компоненты для обработки звука из Dom0.
  • Добавлен фоновый процесс qrexec-policy и новая система правил для RPC-механизма Qrexec, который позволяет выполнять команды в контексте заданных виртуальных окружений. Система правил Qrexec определяет кто, что и где может делать в Qubes. Новый вариант правил отличается более гибким форматом, значительным увеличением производительности и системой уведомлений, упрощающей диагностику проблем. Добавлена возможность выполнения сервисов Qrexec в виде сервера, доступного через сокет (socket server).
  • Предложены три новых шаблона виртуальных окружений на основе Gentoo Linux - минимальный, с Xfce и c GNOME.
  • Реализована новая инфраструктура для сопровождения, автоматизированной сборки и тестирования дополнительных шаблонов виртуальных окружений. Помимо Gentoo в инфраструктуре обеспечена поддержка шаблонов с Arch Linux и тестирования ядра Linux.
  • Улучшена система сборки и тестирования, добавлена поддержка проверки в системе непрерывной интеграции на базе GitLab CI.
  • Проведена работа по реализации поддержки повторяемых сборок окружений на базе Debian, которые можно использовать для подтверждения, что компоненты Qubes собраны именно из заявленных исходных текстов и не содержит посторонних изменений, подстановка которых, например, может быть совершена путём атаки на сборочную инфраструктуру или закладки в компиляторе.
  • Переписана реализация межсетевого экрана.
  • Окружения sys-firewall и sys-usb по умолчанию теперь запускаются в режиме "disposable", т.е. являются одноразовыми и могут создаваться по требованию.
  • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей.
  • Добавлена поддержка разных форм курсора.
  • Реализован вывод уведомления о нехватке свободного пространства на диске.
  • Добавлена поддержка параноидального режима восстановления резервной копии, в котором для восстановления используется одноразовое виртуальное окружение.
  • В инсталляторе предоставлена возможность выбора между Debian и Fedora для шаблонов виртуальных машин.
  • Добавлен новый графический интерфейс для управления обновлениями.
  • Добавлена утилита Template Manager для установки, удаления и обновления шаблонов.
  • Улучшен механизм распространения шаблонов.
  • Базовое окружение Dom0 обновлено до пакетной базы Fedora 32. Шаблоны для формирования виртуальных окружений обновлены до Fedora 34, Debian 11 и Whonix 16. По умолчанию предложено ядро Linux 5.10. Обновлены гипервизор Xen 4.14 и графическое окружение Xfce 4.14.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Обновление ОС Qubes 4.0.4, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  3. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  4. OpenNews: Доступен Whonix 16, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  5. OpenNews: Йоанна Рутковская покинула проект Qubes и присоединилась к работе над платформой Golem
  6. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56641-qubes
Ключевые слова: qubes
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На андроиде каждое приложение работает изолированно без всяких гипервизоров
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:18, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Каждому приложению - по юзеру!" - девиз ведроида. И это, как ни странно, правильный подход.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:02, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ущербное устройство, а ты про изоляцию.
     

  • 1.2, Онаним (?), 11:45, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Годно, но слишком накладно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:53, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Предложены три новых шаблона виртуальных окружений на основе Gentoo Linux - минимальный

    openbox + tint2?

     
  • 1.4, RAMbug (?), 11:53, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Семь бед — один ответ: костыль и велосипед!
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:57, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для работы необходима система с 6 Гб ОЗУ

    Раньше требовалось 4. Прогресс. Жить стало лучше и веселее.

     
  • 1.6, Аноним (5), 12:00, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда на Firecracker перейдут с целью снижения системных требований, тогда и можно будет их хоть как-то всерьёз воспринимать.
     
  • 1.8, Аноним (-), 12:25, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Базовое окружение Dom0 обновлено до пакетной базы Fedora 32

    Типа, "безопасная ОС", использующая в качестве основы давно неподдерживаемый дистрибутив.

     
     
  • 2.11, ыы (?), 14:01, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что сломано сломать нельзя. Самый несломаемый дистрибутив...
     

  • 1.9, Корец (?), 13:07, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что угодно делают, лишь бы микроядро не изобретать (шутка).
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:18, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно время были разговоры о возможности добавить поддержку хотя бы л4фиаско, но пока только один ксен. Проект круто стал стопориться в развитии после ухода Джоанны :( Гуи-домен уже года два или три ждали в релиз, но до сих пор он еще сырой. ОС не слишком популярна среди обычных юзеров, т.к. мало кто из них понимает зачем такие сложности в обычной жизни, а энтузиасты/«невояки» как уж могут пилят. Несмотря на паранойю, в дефолтном кубесе, до сих пор очень много возможностей обычные виртуалки зарядить ВПО. Только если в диспах работать, в том же инете или со сторонними файлами, надеясь, что зиродеем для ксена не шабаркнут или через сиснет чего веселого не прилетит (vt-d от некоторых сплойтов для железок не защищает, при установке в прошивку и активации благодаря ME после перезагрузки и до запуска кубеса)
     

  • 1.10, ZloySergant (ok), 13:46, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Организмы, мде :)
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:04, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кубесос?
     
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