Релиз ОС Qubes 4.1, использующей виртуализацию для изоляции приложений

После почти четырёх лет разработки состоялся релиз операционной системы Qubes 4.1, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для работы необходима система с 6 Гб ОЗУ и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD недостаточно хорошо протестированы). Размер установочного образа - 6 ГБ. Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач. Каждый класс приложений (например, работа, развлечения, банковские операции), а также системные сервисы (сетевая подсистема, межсетевой экран, работа с хранилищем, USB-стек и т.п.), работают в отдельных виртуальных машинах, запускаемых с использованием гипервизора Xen. При этом указанные приложения доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений, для организации взаимодействия приложений используется специальный сервис. В качестве основы для формирования виртуальных окружений может применяться пакетная база Fedora и Debian, также сообществом поддерживаются шаблоны для Ubuntu, Gentoo и Arch Linux. Возможна организация доступа к приложениям в виртуальной машине с Windows, а также создание виртуальных машин на базе Whonix для обеспечения анонимного доступа через Tor. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce. Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине. Содержание виртуальных окружений определяется набором шаблонов. Основные изменения: Реализована возможность применения отдельного окружения GUI Domain с компонентами для обеспечения работы графического интерфейса. Ранее в виртуальных окружениях для каждого класса приложений запускался отдельный X-сервер, упрощённый оконный менеджер и видеодрайвер-заглушка, транслирующий вывод в управляющее окружение в композитном режиме, но компоненты графического стека, оконный менеджер основного рабочего стола, средства управления экраном и графические драйверы выполнялись в основном управляющем окружении Dom0. Теперь функции, связанные с графикой можно вынести из Dom0 в отдельное окружение GUI Domain и отделить их от компонентов управления системой. В Dom0 оставлен только специальный фоновый процесс для предоставления доступа к определённым страницам памяти. Поддержка GUI Domain пока является экспериментальной и не включена по умолчанию.

Добавлена экспериментальная поддержка Audio Domain, отдельного окружения для выполнения звукового сервера, позволяющего выделить компоненты для обработки звука из Dom0.

Добавлен фоновый процесс qrexec-policy и новая система правил для RPC-механизма Qrexec, который позволяет выполнять команды в контексте заданных виртуальных окружений. Система правил Qrexec определяет кто, что и где может делать в Qubes. Новый вариант правил отличается более гибким форматом, значительным увеличением производительности и системой уведомлений, упрощающей диагностику проблем. Добавлена возможность выполнения сервисов Qrexec в виде сервера, доступного через сокет (socket server).

Предложены три новых шаблона виртуальных окружений на основе Gentoo Linux - минимальный, с Xfce и c GNOME.

Реализована новая инфраструктура для сопровождения, автоматизированной сборки и тестирования дополнительных шаблонов виртуальных окружений. Помимо Gentoo в инфраструктуре обеспечена поддержка шаблонов с Arch Linux и тестирования ядра Linux.

Улучшена система сборки и тестирования, добавлена поддержка проверки в системе непрерывной интеграции на базе GitLab CI.

Проведена работа по реализации поддержки повторяемых сборок окружений на базе Debian, которые можно использовать для подтверждения, что компоненты Qubes собраны именно из заявленных исходных текстов и не содержит посторонних изменений, подстановка которых, например, может быть совершена путём атаки на сборочную инфраструктуру или закладки в компиляторе.

Переписана реализация межсетевого экрана.

Окружения sys-firewall и sys-usb по умолчанию теперь запускаются в режиме "disposable", т.е. являются одноразовыми и могут создаваться по требованию.

Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей.

Добавлена поддержка разных форм курсора.

Реализован вывод уведомления о нехватке свободного пространства на диске.

Добавлена поддержка параноидального режима восстановления резервной копии, в котором для восстановления используется одноразовое виртуальное окружение.

В инсталляторе предоставлена возможность выбора между Debian и Fedora для шаблонов виртуальных машин.

Добавлен новый графический интерфейс для управления обновлениями.

Добавлена утилита Template Manager для установки, удаления и обновления шаблонов.

Улучшен механизм распространения шаблонов.

Базовое окружение Dom0 обновлено до пакетной базы Fedora 32. Шаблоны для формирования виртуальных окружений обновлены до Fedora 34, Debian 11 и Whonix 16. По умолчанию предложено ядро Linux 5.10. Обновлены гипервизор Xen 4.14 и графическое окружение Xfce 4.14.