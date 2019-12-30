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Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.62

30.12.2019 10:27

После шести месяцев разработки доступен релиз проекта Firejail 0.9.62, в рамках которого развивается система для изолированного выполнения графических, консольных и серверных приложений. Применение Firejail позволяет минимизировать риск компрометации основной системы при запуске не заслуживающих доверия или потенциально уязвимых программ. Программа написана на языке Си, распространяется под лицензией GPLv2 и может работать в любом дистрибутиве Linux с ядром старше 3.0. Готовые пакеты с Firejail подготовлены в форматах deb (Debian, Ubuntu) и rpm (CentOS, Fedora).

Для изоляции в Firejail используются пространства имён (namespaces), AppArmor и фильтрация системных вызовов (seccomp-bpf) в Linux. После запуска программа и все её дочерние процессы используют отдельные представления ресурсов ядра, таких как сетевой стек, таблица процессов и точки монтирования. Зависимые между собой приложения можно объединять в один общий sandbox. При желании Firejail можно применять и для запуска контейнеров Docker, LXC и OpenVZ.

В отличие от средств контейнерной изоляции firejail предельно прост в конфигурации и не требует подготовки системного образа - состав контейнера формируется на лету на основе содержимого текущей ФС и удаляется после завершения работы приложения. Предоставляются гибкие средства задания правил доступа к файловой системе, можно определять к каким файлами и директориям разрешён или запрещён доступ, подключать для данных временные ФС (tmpfs), ограничивать доступ к файлам или директориям только на чтение, совмещать директории через bind-mount и overlayfs.

Для большого числа популярных приложений, в том числе для Firefox, Chromium, VLC и Transmission, подготовлены готовые профили изоляции системных вызовов. Для получения привилегий, необходимых для настройки изолированного окружения, исполняемый файл firejail устанавливается с флагом SUID root (после инициализации привилегии сбрасываются). Для выполнения программы в режиме изоляции достаточно указать имя приложения в качестве аргумента утилиты firejail, например, "firejail firefox" или "sudo firejail /etc/init.d/nginx start".

В новом выпуске:

  • В файл конфигурации /etc/firejail/firejail.config добавлена настройка file-copy-limit, позволяющая ограничить размер файлов, которые будут скопированы в память при использовании опций "--private-*" (по умолчанию ограничение выставлено в 500MB).
  • В каталог /usr/share/doc/firejail добавлены шаблоны для создания новых профилей ограничения приложений.
  • В профилях разрешено использование отладчиков.
  • Улучшена фильтрация системных вызовов при помощи механизма seccomp.
  • Обеспечено автоопределение флагов компилятора.
  • Вызов chroot теперь выполняется не на основе пути, а используя точки монтирования на базе файлового дескриптора.
  • Каталог /usr/share помещён в белый список разнообразных профилей.
  • В секцию conrib добавлены новые вспомогательные скрипты gdb-firejail.sh и sort.py.
  • Усилена защита на стадии выполнения привилегированного кода (SUID).
  • Для профилей реализованы новые условные признаки HAS_X11 и HAS_NET для проверки наличия X-сервера и сетевого доступа.
  • Добавлены профили для изолированного запуска приложений (общее число профилей доведено до 884):
    • i2p,
    • tor-browser (AUR),
    • Zulip,
    • rsync,
    • signal-cli,
    • tcpdump,
    • tshark,
    • qgis,
    • OpenArena,
    • godot,
    • klatexformula,
    • klatexformula_cmdl,
    • links,
    • xlinks,
    • pandoc,
    • teams-for-linux,
    • gnome-sound-recorder,
    • newsbeuter,
    • keepassxc-cli,
    • keepassxc-proxy,
    • rhythmbox-client,
    • jerry,
    • zeal,
    • mpg123,
    • conplay,
    • mpg123.bin,
    • mpg123-alsa,
    • mpg123-id3dump,
    • out123,
    • mpg123-jack,
    • mpg123-nas,
    • mpg123-openal,
    • mpg123-oss,
    • mpg123-portaudio,
    • mpg123-pulse,
    • mpg123-strip,
    • pavucontrol-qt,
    • gnome-characters,
    • gnome-character-map,
    • Whalebird,
    • tb-starter-wrapper,
    • bzcat,
    • kiwix-desktop,
    • bzcat,
    • zstd,
    • pzstd,
    • zstdcat,
    • zstdgrep,
    • zstdless,
    • zstdmt,
    • unzstd,
    • ar,
    • gnome-latex,
    • pngquant,
    • kalgebra,
    • kalgebramobile,
    • amuled,
    • kfind,
    • profanity,
    • audio-recorder,
    • cameramonitor,
    • ddgtk,
    • drawio,
    • unf,
    • gmpc,
    • electron-mail,
    • gist,
    • gist-paste.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/netblue30/f...)
  2. OpenNews: Выпуск Bubblewrap 0.4.0, прослойки для создания изолированных окружений
  3. OpenNews: Выпуск Whonix 15, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
  4. OpenNews: Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.60
  5. OpenNews: Серия уязвимостей в Firejail
  6. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firejail, chroot, container
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:40, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вроде бы и ничего, но suid-ная программа напрягает как-то.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:32, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bubblewrap тогда.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно попробовать снять SUID и настроить полномочия с помощью CAPABILITIES.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:28, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Боюсь, что тут нужен CAP_SYS_ADMIN, что эквивалентно руту. Причём, если euid программа наверняка сбросит перед exec, то капу — вряд ли.
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:04, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, можно разрешить запуск firejail только определенными пользователями. Во-вторых, не ставить проприетарное что-попало, по крайней мере, без профиля, где suid-бинарник отфильтровывается белым списком.
     

  • 1.2, Annoynymous (ok), 10:58, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > При желании, Firejail можно применять и для запуска контейнеров Docker, LXC и OpenVZ.

    При очень большом желании, пробовали.

     
     
  • 2.6, Аноним (8), 12:26, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как сразу два презeрватива натягивать — в том же докере изоляция через namespaces является core feature, а apparmor и seccomp подключаются через security-opt. В lxc в целом аналогично. Да даже в systemd для любого сервиса можно всё это в пару строчек юнит-файла настроить.

    Кроме десктопных приложений, о которых все эти серверные ребята как-то не подумали, других ниш применения firejail не видно.

     
     
  • 3.11, Аноним (-), 13:03, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, если использовать Podman, вместо докера, то можно его исполозовать в rootless режиме, что будет секьюрнее докера и SUID'ного firejail.
     
     
  • 4.14, Аноним (8), 13:58, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не будет. По той простой причине, что для настройки действительно эффективных механизмов изоляции нужны рутовые полномочия.

    Вообще, podman не является альтернативой docker/containerd, в отличие от cri-o, например. Это просто тество-отладочный инструмент для запуска на рабочем компе девопса.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:43, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сильно отличается от jail в freebsd?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:28, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, например - отсутствием линуксатора, хотя в iOS его тоже нет.
    а вообще, BSD-jail в iOS и BSD лучше сравнивать с LXC и OpenVZ.
     
     
  • 3.29, abi (?), 17:01, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идея запихивания в джейл линукса врядли сильно востребована. Как забавный курьёз да, но реально лучше в bhyve.
     

  • 1.9, yu (??), 12:51, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше запускал в нем фф, но часто приходилось какие-то правила дописывать, т к что-то не работало, особенно после обновления фф.
     
  • 1.10, Fracta1L (ok), 12:52, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нужно, пользуюсь для сетевых приложух и всякой проприетари
     
     
  • 2.13, user90 (?), 13:49, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, почти то, чего спрашивал. "Сетевые приложухи" это что?
     

  • 1.12, user90 (?), 13:48, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А оно реально надо? Или это для проприетарщины? Вопросы, вопросы..
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:05, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как Вы предполагаете, зачем оно

    > для проприетарщины?

     
     
  • 3.17, user90 (?), 14:18, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с недоверенным драйвером ты чо будешь делать? ;)
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 14:45, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C недоверенным телефоном с проприетарными чипами без свободных дров вообще, залоченным бутлодером, кирпичащим телефон при прошивке прошивки с недоверенной подписью, и с критическими уязвимостями в проприетарных прошивках чипов что делать будешь? Вы уже проиграли. Сопротивление бесполезно, ведь за взлом, реверсинг и написание свободных прошивок программерам никто не заплатит, и даже если заплатит, то пока они допилят, устройства на помойке уже будут, ибо запланированный выход из строя. Дешевле будет купить самсунг с потрохами и заставить его делать все прошивки и драйвера изначально открытыми. Но вам никто это не позволит сделать, даже если бы у вас были на это деньги. Вам придётся либо юзать проприетарь, либо не юзать ничего.
     
  • 2.21, Crazy Alex (ok), 14:45, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То  и другое. Первый пример - собственно файрфокс, для изоляции которого эту софтину изначаль и сделали. Второй классический пример - скайп в него засунуть
     
     
  • 3.22, user90 (?), 14:55, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скайп

    Воу-воу, полехче! Сам же понимаешь, в чем тут лажа.

    > файрфокс

    Режешь жс первым делом.. ах нет? тогда тебя будут иметь.

     
     
  • 4.25, drTrue (?), 15:18, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox в виртуалке
     

  • 1.16, Аноим (?), 14:13, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если у меня selinux в enforcing, мне не нужно такое?
     
  • 1.18, Аноним (-), 14:41, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вкратце: нужно/ненужно?
     
     
  • 2.24, мудрый КАА (?), 15:06, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да.
     

  • 1.19, bOOster (ok), 14:45, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все гениальное просто, и это не про линь.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 16:27, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница в любой другой системе будет такая же виртуализация вызовов с предварительной проверко разрешений. Другое дело, что тут уже готово, а для того же виндоса вроде как нужно покупать какие-то цитриксы и т/д/

     
  • 2.28, Аноним (7), 16:37, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про вантуз?
     

  • 1.26, Аноним (26), 15:21, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неудобная штука. Изоляция файловой системы сделана  на основе чёрных списков, что на мой взгляд изначально неправильно (непонятно, как можно было так извратить идею filesystem namespaces, ведь по умолчанию в линуксе создаётся полноценный отдельный namespcae, а firejail уже пытается объединить всё обратно для создания иллюзии запуска в пользовательском /home).

    А линуксовый seccomp так вообще не пригоден к использованию в том виде, в котором они его пытаются готовить — вся эта канитель с готовыми профилями не подходит для основной целевой аудитории, — варезных прог и сетевого софта, обновляющегося чаще чем раз в год.

     
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