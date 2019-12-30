Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.62

После шести месяцев разработки доступен релиз проекта Firejail 0.9.62, в рамках которого развивается система для изолированного выполнения графических, консольных и серверных приложений. Применение Firejail позволяет минимизировать риск компрометации основной системы при запуске не заслуживающих доверия или потенциально уязвимых программ. Программа написана на языке Си, распространяется под лицензией GPLv2 и может работать в любом дистрибутиве Linux с ядром старше 3.0. Готовые пакеты с Firejail подготовлены в форматах deb (Debian, Ubuntu) и rpm (CentOS, Fedora). Для изоляции в Firejail используются пространства имён (namespaces), AppArmor и фильтрация системных вызовов (seccomp-bpf) в Linux. После запуска программа и все её дочерние процессы используют отдельные представления ресурсов ядра, таких как сетевой стек, таблица процессов и точки монтирования. Зависимые между собой приложения можно объединять в один общий sandbox. При желании Firejail можно применять и для запуска контейнеров Docker, LXC и OpenVZ. В отличие от средств контейнерной изоляции firejail предельно прост в конфигурации и не требует подготовки системного образа - состав контейнера формируется на лету на основе содержимого текущей ФС и удаляется после завершения работы приложения. Предоставляются гибкие средства задания правил доступа к файловой системе, можно определять к каким файлами и директориям разрешён или запрещён доступ, подключать для данных временные ФС (tmpfs), ограничивать доступ к файлам или директориям только на чтение, совмещать директории через bind-mount и overlayfs. Для большого числа популярных приложений, в том числе для Firefox, Chromium, VLC и Transmission, подготовлены готовые профили изоляции системных вызовов. Для получения привилегий, необходимых для настройки изолированного окружения, исполняемый файл firejail устанавливается с флагом SUID root (после инициализации привилегии сбрасываются). Для выполнения программы в режиме изоляции достаточно указать имя приложения в качестве аргумента утилиты firejail, например, "firejail firefox" или "sudo firejail /etc/init.d/nginx start". В новом выпуске: В файл конфигурации /etc/firejail/firejail.config добавлена настройка file-copy-limit, позволяющая ограничить размер файлов, которые будут скопированы в память при использовании опций "--private-*" (по умолчанию ограничение выставлено в 500MB).

В каталог /usr/share/doc/firejail добавлены шаблоны для создания новых профилей ограничения приложений.

В профилях разрешено использование отладчиков.

Улучшена фильтрация системных вызовов при помощи механизма seccomp.

Обеспечено автоопределение флагов компилятора.

Вызов chroot теперь выполняется не на основе пути, а используя точки монтирования на базе файлового дескриптора.

Каталог /usr/share помещён в белый список разнообразных профилей.

В секцию conrib добавлены новые вспомогательные скрипты gdb-firejail.sh и sort.py.

Усилена защита на стадии выполнения привилегированного кода (SUID).

Для профилей реализованы новые условные признаки HAS_X11 и HAS_NET для проверки наличия X-сервера и сетевого доступа.

Добавлены профили для изолированного запуска приложений (общее число профилей доведено до 884): i2p, tor-browser (AUR), Zulip, rsync, signal-cli, tcpdump, tshark, qgis, OpenArena, godot, klatexformula, klatexformula_cmdl, links, xlinks, pandoc, teams-for-linux, gnome-sound-recorder, newsbeuter, keepassxc-cli, keepassxc-proxy, rhythmbox-client, jerry, zeal, mpg123, conplay, mpg123.bin, mpg123-alsa, mpg123-id3dump, out123, mpg123-jack, mpg123-nas, mpg123-openal, mpg123-oss, mpg123-portaudio, mpg123-pulse, mpg123-strip, pavucontrol-qt, gnome-characters, gnome-character-map, Whalebird, tb-starter-wrapper, bzcat, kiwix-desktop, bzcat, zstd, pzstd, zstdcat, zstdgrep, zstdless, zstdmt, unzstd, ar, gnome-latex, pngquant, kalgebra, kalgebramobile, amuled, kfind, profanity, audio-recorder, cameramonitor, ddgtk, drawio, unf, gmpc, electron-mail, gist, gist-paste.





