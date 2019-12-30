Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.62

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|2.4, Аноним (4), 11:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно попробовать снять SUID и настроить полномочия с помощью CAPABILITIES.
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|3.8, Аноним (8), 12:28, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боюсь, что тут нужен CAP_SYS_ADMIN, что эквивалентно руту. Причём, если euid программа наверняка сбросит перед exec, то капу — вряд ли.
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|2.23, Аноним (23), 15:04, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, можно разрешить запуск firejail только определенными пользователями. Во-вторых, не ставить проприетарное что-попало, по крайней мере, без профиля, где suid-бинарник отфильтровывается белым списком.
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|1.2, Annoynymous (ok), 10:58, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При желании, Firejail можно применять и для запуска контейнеров Docker, LXC и OpenVZ.
При очень большом желании, пробовали.
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|2.6, Аноним (8), 12:26, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как сразу два презeрватива натягивать — в том же докере изоляция через namespaces является core feature, а apparmor и seccomp подключаются через security-opt. В lxc в целом аналогично. Да даже в systemd для любого сервиса можно всё это в пару строчек юнит-файла настроить.
Кроме десктопных приложений, о которых все эти серверные ребята как-то не подумали, других ниш применения firejail не видно.
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|3.11, Аноним (-), 13:03, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того, если использовать Podman, вместо докера, то можно его исполозовать в rootless режиме, что будет секьюрнее докера и SUID'ного firejail.
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|4.14, Аноним (8), 13:58, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не будет. По той простой причине, что для настройки действительно эффективных механизмов изоляции нужны рутовые полномочия.
Вообще, podman не является альтернативой docker/containerd, в отличие от cri-o, например. Это просто тество-отладочный инструмент для запуска на рабочем компе девопса.
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|2.7, Аноним (7), 12:28, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, например - отсутствием линуксатора, хотя в iOS его тоже нет.
а вообще, BSD-jail в iOS и BSD лучше сравнивать с LXC и OpenVZ.
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|3.29, abi (?), 17:01, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Идея запихивания в джейл линукса врядли сильно востребована. Как забавный курьёз да, но реально лучше в bhyve.
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|1.9, yu (??), 12:51, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше запускал в нем фф, но часто приходилось какие-то правила дописывать, т к что-то не работало, особенно после обновления фф.
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|4.20, Аноним (20), 14:45, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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C недоверенным телефоном с проприетарными чипами без свободных дров вообще, залоченным бутлодером, кирпичащим телефон при прошивке прошивки с недоверенной подписью, и с критическими уязвимостями в проприетарных прошивках чипов что делать будешь? Вы уже проиграли. Сопротивление бесполезно, ведь за взлом, реверсинг и написание свободных прошивок программерам никто не заплатит, и даже если заплатит, то пока они допилят, устройства на помойке уже будут, ибо запланированный выход из строя. Дешевле будет купить самсунг с потрохами и заставить его делать все прошивки и драйвера изначально открытыми. Но вам никто это не позволит сделать, даже если бы у вас были на это деньги. Вам придётся либо юзать проприетарь, либо не юзать ничего.
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|2.21, Crazy Alex (ok), 14:45, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То и другое. Первый пример - собственно файрфокс, для изоляции которого эту софтину изначаль и сделали. Второй классический пример - скайп в него засунуть
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|3.22, user90 (?), 14:55, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> скайп
Воу-воу, полехче! Сам же понимаешь, в чем тут лажа.
> файрфокс
Режешь жс первым делом.. ах нет? тогда тебя будут иметь.
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|2.27, Аноним (27), 16:27, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая разница в любой другой системе будет такая же виртуализация вызовов с предварительной проверко разрешений. Другое дело, что тут уже готово, а для того же виндоса вроде как нужно покупать какие-то цитриксы и т/д/
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|1.26, Аноним (26), 15:21, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неудобная штука. Изоляция файловой системы сделана на основе чёрных списков, что на мой взгляд изначально неправильно (непонятно, как можно было так извратить идею filesystem namespaces, ведь по умолчанию в линуксе создаётся полноценный отдельный namespcae, а firejail уже пытается объединить всё обратно для создания иллюзии запуска в пользовательском /home).
А линуксовый seccomp так вообще не пригоден к использованию в том виде, в котором они его пытаются готовить — вся эта канитель с готовыми профилями не подходит для основной целевой аудитории, — варезных прог и сетевого софта, обновляющегося чаще чем раз в год.
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