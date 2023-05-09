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Уязвимости в Netfilter и io_uring, позволяющие повысить свои привилегии в системе

09.05.2023 11:21

В подсистемах ядра Linux Netfilter и io_uring выявлены уязвимости, позволяющие локальному пользователю повысить свои привилегии в системе:

  • Уязвимость (CVE-2023-32233) в подсистеме Netfilter, вызванная обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в модуле nf_tables, обеспечивающем работу пакетного фильтра nftables. Уязвимость может быть эксплуатирована через отправку специально оформленных запросов на обновление конфигурации nftables. Для проведения атаки требуется наличие доступа к nftables, который можно получить в отдельном сетевом пространстве имён (network namespaces) при наличии прав CLONE_NEWUSER, CLONE_NEWNS или CLONE_NEWNET (например, при возможности запуска изолированного контейнера).

    Чтобы дать пользователям время на установку обновлений выявивший проблему исследователь пообещал отложить на неделю (до 15 мая) публикацию детальной информации и примера рабочего эксплоита, предоставляющего root shell. Уязвимость устранена в обновлении 6.4-rc1. Проследить за исправлением уязвимости в дистрибутивах можно на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, Fedora, SUSE/openSUSE, Arch.

  • Уязвимость (CVE пока не присвоен) в реализации интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring, входящего в ядро Linux начиная с выпуска 5.1. Проблема вызвана ошибкой в функции io_sqe_buffer_register, позволяющей получить доступа к физической памяти за границей статически выделенного буфера. Проблема проявляется только в ветке 6.3 и будет устранена в готовящимся обновлении 6.3.2. Для тестирования уже доступен рабочий прототип эксплоита, позволяющий выполнить код с привилегиями ядра.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  3. OpenNews: Ещё одна уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  4. OpenNews: Уязвимость в подсистеме netfilter, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая повысить привилегии в системе
  6. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring, приводящая к повышению привилегий
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59101-netfilter
Ключевые слова: netfilter, nf_tables, io_uring
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:32, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Никогда такого не было, и вот опять...
     
  • 1.5, Анонимусс (?), 12:06, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    use-after-free и доступа за границей статически выделенного буфера.
    Еще и с прототипом эксплойта.
    - if (page_folio(pages[i]) != folio) {
    + if (page_folio(pages[i]) != folio ||
    +     pages[i] != pages[i - 1] + 1) {
    Опять бедняги запутались в индексах...
     
     
  • 2.17, ИмяХ (?), 13:45, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никто не запутался, налицо явный бэкдор. Нужно быть полным дауном, чтобы так сделать нечаянно, но, если бы он был дауном, его бы просто не допустили коммитить в ядро. Так что тут, по хорошему, коммитера надо привлечь к уголовной ответственности, чтоб другим не повадно было так делать.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:48, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Басманное провосудие и 2 миллиона доносов.
     
  • 3.24, Аноним (24), 14:32, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Никто не запутался, налицо явный бэкдор.

    Универсальное оправдание для любого сишного кода.

     
  • 3.26, Анонимусс (?), 14:38, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гениальное решение!
    Одна посадка отобьет желание не то что контрибьютить в опенсорс на годы вперед, а вообще подходить к нему ближе чем на 100 метров.
    А потому будут удивляться, почему это проекты загибаются, т.к. поддерживать больше некому.
     
  • 3.33, Ананимус (?), 16:54, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На лицо тут только опеннетовским экспертам.
     

  • 1.6, Шарп (ok), 12:22, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >use-after-free  
    >за границей статически выделенного буфера

    Это всё из-за сишечки. Пора её выкинуть и заменить на что-то более безопасное, не позволяющее жонглировать указателями как обезьяна, например rust. Растохейтеры вновь посрамлены.

     
     
  • 2.7, pashev.ru (?), 12:30, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На самом деле нужна Гарвардская архитектура, а не неймановская. Раст не поможет )
     
     
  • 3.8, Бывалый смузихлёб (?), 12:35, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    но будет ли нормально работать JIT на оном ?
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:59, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно уже пора переписать на Mojo.
     
  • 2.11, MeduiIthron (ok), 13:04, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если rust такой из себя навороченный, то как он на E2K и Loongson себя чувствует?
     
     
  • 3.12, Анонимусс (?), 13:07, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Loongson чисто китайское поделие для внутреннего рынка.
    Почему бы им самим не добавить поддержку своей же архитектуры в llvm?

    А про E2K вообще можно не вспоминать))

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:35, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы программисты не стали писать софт для враждебного для Китая llvm.
     
     
  • 5.20, Анонимусс (?), 14:12, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тогда llvm добавлять поддержку архитектуры враждебного для них китая?
     
     
  • 6.30, Аноним (9), 15:38, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы всё таки захватить Китай.
     
  • 4.25, anonn (?), 14:33, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его и добавляют и в ллвм, и в раст https://github.com/rust-lang/rust/pull/110936.
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:07, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > жонглировать указателями

    идеальный язык для написания ОС.

     

  • 1.16, Аноним (16), 13:43, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > io_uring

    Отключаю эту штуку, потому что в природе существует ровно 0 (ноль, zero, nil) программ, использующих ее, зато есть over 9000 эксплоитов. io_uring -- это crackme.exe внутри ядра.

     
     
  • 2.19, ivan_erohin (?), 14:02, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > существует ровно 0 (ноль, zero, nil) программ, использующих ее

    раньше я думал так же. но год назад оказалось, что MariaDB хочет эту io_uring.
    без нее работает, но я не стал копать дальше.
    так же не знаю что там со сборками MySQL от оракла и перконы.

     
  • 2.23, Карлос Сношайтилис (ok), 14:31, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это новая штука, к тому же - недописанная ещё.
    Использовать её будут и весьма интенсивно, все кто плотно работает с вводом-выводом, выкидывая ранее написанные костыли.
     
  • 2.29, Аноним (29), 15:08, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qemu и lxc, как минимум, про остальных не в курсе. И они не сегодня стали использовать, уже лет 5, ты просто не осведомлён.
     

  • 1.21, хрустик (?), 14:21, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура!!
     
  • 1.22, Карлос Сношайтилис (ok), 14:28, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где эти все санитайзеры и смарт-чеккеры, которые должны эти детские ошибки вылавливать?
     
     
  • 2.32, anonymous (??), 16:36, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это были неправильные сишники, правильные бы написали как надо, вы не понимаете.
     

  • 1.27, Nyanpasuu (?), 14:43, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто тут ждёт оправдания сишников?
     
     
  • 2.31, Аноним (9), 15:38, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кто собираются все переписать на Mojo.
     

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