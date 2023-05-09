Уязвимости в Netfilter и io_uring, позволяющие повысить свои привилегии в системе

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|1.5, Анонимусс (?), 12:06, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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use-after-free и доступа за границей статически выделенного буфера.
Еще и с прототипом эксплойта.
- if (page_folio(pages[i]) != folio) {
+ if (page_folio(pages[i]) != folio ||
+ pages[i] != pages[i - 1] + 1) {
Опять бедняги запутались в индексах...
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|2.17, ИмяХ (?), 13:45, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никто не запутался, налицо явный бэкдор. Нужно быть полным дауном, чтобы так сделать нечаянно, но, если бы он был дауном, его бы просто не допустили коммитить в ядро. Так что тут, по хорошему, коммитера надо привлечь к уголовной ответственности, чтоб другим не повадно было так делать.
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|3.24, Аноним (24), 14:32, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Никто не запутался, налицо явный бэкдор.
Универсальное оправдание для любого сишного кода.
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|3.26, Анонимусс (?), 14:38, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гениальное решение!
Одна посадка отобьет желание не то что контрибьютить в опенсорс на годы вперед, а вообще подходить к нему ближе чем на 100 метров.
А потому будут удивляться, почему это проекты загибаются, т.к. поддерживать больше некому.
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|1.6, Шарп (ok), 12:22, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>use-after-free
>за границей статически выделенного буфера
Это всё из-за сишечки. Пора её выкинуть и заменить на что-то более безопасное, не позволяющее жонглировать указателями как обезьяна, например rust. Растохейтеры вновь посрамлены.
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|2.7, pashev.ru (?), 12:30, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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На самом деле нужна Гарвардская архитектура, а не неймановская. Раст не поможет )
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|3.12, Анонимусс (?), 13:07, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Loongson чисто китайское поделие для внутреннего рынка.
Почему бы им самим не добавить поддержку своей же архитектуры в llvm?
А про E2K вообще можно не вспоминать))
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|4.15, Аноним (15), 13:35, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы программисты не стали писать софт для враждебного для Китая llvm.
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|5.20, Анонимусс (?), 14:12, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем тогда llvm добавлять поддержку архитектуры враждебного для них китая?
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|1.16, Аноним (16), 13:43, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> io_uring
Отключаю эту штуку, потому что в природе существует ровно 0 (ноль, zero, nil) программ, использующих ее, зато есть over 9000 эксплоитов. io_uring -- это crackme.exe внутри ядра.
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|2.19, ivan_erohin (?), 14:02, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> существует ровно 0 (ноль, zero, nil) программ, использующих ее
раньше я думал так же. но год назад оказалось, что MariaDB хочет эту io_uring.
без нее работает, но я не стал копать дальше.
так же не знаю что там со сборками MySQL от оракла и перконы.
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|2.23, Карлос Сношайтилис (ok), 14:31, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это новая штука, к тому же - недописанная ещё.
Использовать её будут и весьма интенсивно, все кто плотно работает с вводом-выводом, выкидывая ранее написанные костыли.
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|2.29, Аноним (29), 15:08, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Qemu и lxc, как минимум, про остальных не в курсе. И они не сегодня стали использовать, уже лет 5, ты просто не осведомлён.
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|2.32, anonymous (??), 16:36, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это были неправильные сишники, правильные бы написали как надо, вы не понимаете.
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