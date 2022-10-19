Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая повысить привилегии в системе

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|1.2, Full Master (?), 14:25, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free)
Обнуляйте указатели после освобождения и не забывайте проверять на NULL перед использованием.
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|3.6, Ыыыыыы (?), 14:34, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты слишком мало работаешь, раз задаёшь такие вопросы. Вперёд работать, миска риса сама не появится
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|3.8, Я (??), 14:42, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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нет ведь все си разработчики благославлены богом и им в отличие от растосмузеров всякие няньки не нужны чтобы код безопасным держать.
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|3.18, Аноним (18), 15:32, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из личного опыта скажу, что многие Сишники вообще не знают что такое тестирование:( Они искренне верят в то, что раз они прочитали K&R, то они теперь мега гуру эксперты 🤦
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|2.10, Шарп (ok), 14:47, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Обнуляйте указатели после освобождения и не забывайте проверять на NULL перед использованием.
Не поможет. Указатель может быть передан куда-то ещё, т.е. произойдёт копирование указателя. И заNULLение одного из них никак на остальные не повлияет и через них всё равно можно будет получить доступ к освобождённой памяти.
Это фундаментальный изъян сишки. Надежда только на ТЫСЯЧИ ГЛАЗ СМОТРЯЩИХ НА КОД. Только вот почему то не помогает.
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|3.22, Без аргументов (?), 15:49, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> фундаментальный изъян сишки
а дорожки на плате из проца в ОЗУ тоже изъян? Вы шизоидно утверждаете, что ножом можно порезаться и должны быть только тупые столовые ножи, подаваемые с вилкой, даже у поваров и мясников.
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|4.26, анон (?), 16:09, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какие ещё ножи, ты и есть тот самый шиз с аналогиями не в тему?
Есть проблемы с безопасностью программ на c, регулярно находятся уязвимости в критических компонентах. Это не так?
Давай,поспорь с этим утверждением и аналогий ещё дебильных отсыпь.
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|2.20, Аноним (18), 15:44, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Обнуляйте указатели <<<
Ну, если вам от этого как-то на душе спокойнее:) то можете сделать такой хак:
#include <stdlib.h>
#define free(p) ((free)(p), (void)((p) = 0))
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|2.28, Аноним (-), 16:17, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты новость-то читал? Сборщик мусора счёл, что объект не нужен и сделал free на него. А кто-то там подленько сохранил указатель. Чтобы этого не было, нужен полноценный сборщик мусора, который будет обходить все активные указатели и не удалять объекты до которых можно дотянутся от них.
Если б сборщик мусора знал, что остаётся живой указатель на объект, он бы не удалял объект.
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|1.9, Шарп (ok), 14:44, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free)
rust
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|1.12, анон (?), 14:57, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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надо же, опять враги плохой код подсунули, эх вот в пердатые времена такова бы не было...
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|1.17, Аноним (-), 15:18, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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я щитаю, нужно это всё обернуть в виртуальные контейнеры, так безопаснее будет. и переписать на безопасном расте
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|2.29, Аноним (30), 16:19, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На безопасном нельзя работать с ядром. На небезопасном расте можно с unsafe.
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|1.19, Аноним (19), 15:39, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять ненастоящие сишники в ядро прокрались и CVE напрогали, пока настоящие спали. Им бы туда в ядро пару ребят с опеннета, показать как правило делать надо. Но нет, все заняты комментированием новостей про раст.
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|1.21, Без аргументов (?), 15:44, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все растоманы пишите не сюда - пишите ядро. Ах да, здесь не программисты, здесь кнопкодавы-девочки только.
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|1.31, n00by (ok), 16:28, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Павел, один из авторов исправления, после учёбы в РФ уехал работать в компанию Мета (запрещено в РФ). Автономные разработчики т.н. Russian OS & Application закоммитили 4 патча в ядро и нарисовали трендовый сет иконок.
Не перепутайте: первый - плохой, а вторые - герои.
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