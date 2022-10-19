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Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая повысить привилегии в системе

19.10.2022 14:13

В реализации интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring, входящего в ядро Linux начиная с выпуска 5.1, выявлена уязвимость (CVE-2022-2602), позволяющая непривилегированному пользователю получить права root в системе. Наличие проблемы подтверждено в ветке 5.4 и ядрах начиная с ветки 5.15.

Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free) в подсистеме io_uring, которое возникает в результате состояния гонки при обработке запроса io_uring над целевым файлом во время выполнения сборки мусора для Unix-сокетов, если сборщик мусора освобождает все зарегистрированные файловые дескрипторы и файловый дескриптор с которым работает io_uring. Для искусственного создания условий проявления уязвимости можно задержать запрос при помощи userfaultfd до момента, когда сработает освобождение памяти сборщиком мусора.

Выявившие проблему исследователи объявили о создании рабочего эксплоита, который намерены опубликовать 25 октября, чтобы дать пользователям время на установку обновлений. Исправление пока доступно в виде патча. Обновления для дистрибутивов пока не выпущены, но проследить за их появлением можно на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, Fedora, SUSE/openSUSE, Arch.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая получить права root из контейнера
  3. OpenNews: Применение асинхронной буферизированной записи на базе io_uring до 80 раз снизило задержки в XFS
  4. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая поднять свои привилегии
  5. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие реализации VSOCK, Futex и io_uring
  6. OpenNews: Уязвимости в беспроводном стеке ядра Linux, допускающие удалённое выполнение кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57941-io_uring
Ключевые слова: io_uring, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним. (?), 14:23, 19/10/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 15:02, 19/10/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Full Master (?), 14:25, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free)

    Обнуляйте указатели после освобождения и не забывайте проверять на NULL перед использованием.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:29, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если писать на Carbon?
     
     
  • 3.13, carbon (?), 14:57, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    carbon
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:30, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если ты такой умный, то где же твои деньги?
     
     
  • 3.6, Ыыыыыы (?), 14:34, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты слишком мало работаешь, раз задаёшь такие вопросы. Вперёд работать, миска риса сама не появится
     
     
  • 4.14, carbon (?), 14:57, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Покажи как ты пишешь на языке carbon
     
  • 2.5, Ыыыыыы (?), 14:32, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они код под санитайзером не гоняют что ли?
     
     
  • 3.8, Я (??), 14:42, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    нет ведь все си разработчики благославлены богом и им в отличие от растосмузеров всякие няньки не нужны чтобы код безопасным держать.
     
  • 3.15, carbon (?), 14:58, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они не хотят учить carbon.
     
  • 3.18, Аноним (18), 15:32, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из личного опыта скажу, что многие Сишники вообще не знают что такое тестирование:( Они искренне верят в то, что раз они прочитали K&R, то они теперь мега гуру эксперты 🤦
     
     
  • 4.32, Аноним (4), 16:33, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ещё надо прочитать?
     
  • 2.10, Шарп (ok), 14:47, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Обнуляйте указатели после освобождения и не забывайте проверять на NULL перед использованием.

    Не поможет. Указатель может быть передан куда-то ещё, т.е. произойдёт копирование указателя. И заNULLение одного из них никак на остальные не повлияет и через них всё равно можно будет получить доступ к освобождённой памяти.

    Это фундаментальный изъян сишки. Надежда только на ТЫСЯЧИ ГЛАЗ СМОТРЯЩИХ НА КОД. Только вот почему то не помогает.

     
     
  • 3.22, Без аргументов (?), 15:49, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > фундаментальный изъян сишки

    а дорожки на плате из проца в ОЗУ тоже изъян? Вы шизоидно утверждаете, что ножом можно порезаться и должны быть только тупые столовые ножи, подаваемые с вилкой, даже у поваров и мясников.

     
     
  • 4.26, анон (?), 16:09, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какие ещё ножи, ты и есть тот самый шиз с аналогиями не в тему?

    Есть проблемы с безопасностью программ на c, регулярно находятся уязвимости в критических компонентах. Это не так?

    Давай,поспорь с этим утверждением и аналогий ещё дебильных отсыпь.

     
  • 2.20, Аноним (18), 15:44, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Обнуляйте указатели <<<

    Ну, если вам от этого как-то на душе спокойнее:) то можете сделать такой хак:
    #include <stdlib.h>
    #define free(p) ((free)(p), (void)((p) = 0))

     
  • 2.28, Аноним (-), 16:17, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты новость-то читал? Сборщик мусора счёл, что объект не нужен и сделал free на него. А кто-то там подленько сохранил указатель. Чтобы этого не было, нужен полноценный сборщик мусора, который будет обходить все активные указатели и не удалять объекты до которых можно дотянутся от них.

    Если б сборщик мусора знал, что остаётся живой указатель на объект, он бы не удалял объект.

     

  • 1.7, Школьниккун (?), 14:36, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошие программисты на C не делают таких ошибок, у них просто плохие программисты.
     
  • 1.9, Шарп (ok), 14:44, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free)

    rust

     
     
  • 2.11, carbon (?), 14:56, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    carbon
     
     
  • 3.24, InuYasha (??), 15:52, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    zig
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 16:19, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    haskell
     

  • 1.12, анон (?), 14:57, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    надо же, опять враги плохой код подсунули, эх вот в пердатые времена такова бы не было...
     
  • 1.17, Аноним (-), 15:18, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я щитаю, нужно это всё обернуть в виртуальные контейнеры, так безопаснее будет. и переписать на безопасном расте
     
     
  • 2.29, Аноним (30), 16:19, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На безопасном нельзя работать с ядром. На небезопасном расте можно с unsafe.
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:39, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять ненастоящие сишники в ядро прокрались и CVE напрогали, пока настоящие спали. Им бы туда в ядро пару ребят с опеннета, показать как правило делать надо. Но нет, все заняты комментированием новостей про раст.
     
  • 1.21, Без аргументов (?), 15:44, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все растоманы пишите не сюда - пишите ядро. Ах да, здесь не программисты, здесь кнопкодавы-девочки только.
     
  • 1.23, Аноним (23), 15:50, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я прямо заколебался раз в неделю обновлять и пересобирать ядро.
     
  • 1.25, Аноним (-), 15:52, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда умираеш - перестаеш быть уязвимым
     
  • 1.31, n00by (ok), 16:28, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Павел, один из авторов исправления, после учёбы в РФ уехал работать в компанию Мета (запрещено в РФ). Автономные разработчики т.н. Russian OS & Application закоммитили 4 патча в ядро и нарисовали трендовый сет иконок.

    Не перепутайте: первый - плохой, а вторые - герои.

     
  • 1.33, birdie (ok), 16:33, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная дыра для получения root в свежих Android.
     

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