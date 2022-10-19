Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая повысить привилегии в системе

2.3 , Аноним ( 3 ), 14:29, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А если писать на Carbon?

3.13 , carbon ( ? ), 14:57, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – carbon

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:30, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Если ты такой умный, то где же твои деньги?

3.6 , Ыыыыыы ( ? ), 14:34, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты слишком мало работаешь, раз задаёшь такие вопросы. Вперёд работать, миска риса сама не появится

4.14 , carbon ( ? ), 14:57, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Покажи как ты пишешь на языке carbon

2.5 , Ыыыыыы ( ? ), 14:32, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они код под санитайзером не гоняют что ли?

3.8 , Я ( ?? ), 14:42, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – нет ведь все си разработчики благославлены богом и им в отличие от растосмузеров всякие няньки не нужны чтобы код безопасным держать.

3.15 , carbon ( ? ), 14:58, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Они не хотят учить carbon.

3.18 , Аноним ( 18 ), 15:32, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из личного опыта скажу, что многие Сишники вообще не знают что такое тестирование:( Они искренне верят в то, что раз они прочитали K&R, то они теперь мега гуру эксперты 🤦

4.32 , Аноним ( 4 ), 16:33, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что ещё надо прочитать?

2.10 , Шарп ( ok ), 14:47, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Обнуляйте указатели после освобождения и не забывайте проверять на NULL перед использованием. Не поможет. Указатель может быть передан куда-то ещё, т.е. произойдёт копирование указателя. И заNULLение одного из них никак на остальные не повлияет и через них всё равно можно будет получить доступ к освобождённой памяти. Это фундаментальный изъян сишки. Надежда только на ТЫСЯЧИ ГЛАЗ СМОТРЯЩИХ НА КОД. Только вот почему то не помогает.

3.22 , Без аргументов ( ? ), 15:49, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > фундаментальный изъян сишки а дорожки на плате из проца в ОЗУ тоже изъян? Вы шизоидно утверждаете, что ножом можно порезаться и должны быть только тупые столовые ножи, подаваемые с вилкой, даже у поваров и мясников.

4.26 , анон ( ? ), 16:09, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – какие ещё ножи, ты и есть тот самый шиз с аналогиями не в тему? Есть проблемы с безопасностью программ на c, регулярно находятся уязвимости в критических компонентах. Это не так? Давай,поспорь с этим утверждением и аналогий ещё дебильных отсыпь.

2.20 , Аноним ( 18 ), 15:44, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> Обнуляйте указатели <<< Ну, если вам от этого как-то на душе спокойнее:) то можете сделать такой хак:

#include <stdlib.h>

#define free(p) ((free)(p), (void)((p) = 0))

2.28 , Аноним ( - ), 16:17, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты новость-то читал? Сборщик мусора счёл, что объект не нужен и сделал free на него. А кто-то там подленько сохранил указатель. Чтобы этого не было, нужен полноценный сборщик мусора, который будет обходить все активные указатели и не удалять объекты до которых можно дотянутся от них. Если б сборщик мусора знал, что остаётся живой указатель на объект, он бы не удалял объект.

