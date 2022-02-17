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Google увеличил размер вознаграждений за выявление уязвимостей в ядре Linux и Kubernetes

17.02.2022 09:56

Компания Google объявила о расширении инициативы по выплате денежных вознаграждений за выявление проблем с безопасностью в ядре Linux, платформе для оркестровки контейнеров Kubernetes, движке GKE (Google Kubernetes Engine) и окружении для проведения соревнований по поиску уязвимостей kCTF (Kubernetes Capture the Flag).

В программу вознаграждений введены дополнительные бонусные выплаты размером 20 тысяч долларов за 0-day уявзимости, за эксплоиты не требующие включения поддержки пространства имён индентификаторов пользователей (user namespaces) и за демонстрацию новых методов эксплуатации. Базовая выплата за демонстрацию в kCTF рабочего эксплоита составляет 31337 долларов (базовая выплата производится участнику, первому продемонстрировавшему рабочий эксплоит, но бонусные выплаты могут быть применены и для последующих эксплоитов для той же уязвимости).

В сумме с учётом бонусов максимальный размер вознаграждения за 1-day эксплоит (проблемы, выявленные на основе анализа исправлений ошибок в кодовой базе, явно не помеченных как уязвимости) может доходить до 71337 долларов (было $31337), а за 0-day (проблемы, для которых ещё нет исправления) - 91337 долларов (было $50337). Программа выплат будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Отмечается, что за прошлые три месяца Google обработал 9 заявок с информацией об уязвимостях, по которым было выплачено 175 тысяч долларов. Принявшими участие исследователями было подготовлено пять эксплоитов для 0-day уявзимостей и два для 1-day уязвимостей. По трём уже исправленным в ядре Linux проблемам (CVE-2021-4154 в cgroup-v1, CVE-2021-22600 в af_packet и CVE-2022-0185 в VFS) информация раскрыта публично (указанные проблемы до этого уже были выявлены через Syzkaller и для двух пробоем в ядро были добавлены исправления).

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: HackerOne реализовал выплату вознаграждений за выявление уязвимостей в открытом ПО
  3. OpenNews: В 2019 году Google выплатил 6.5 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей
  4. OpenNews: Компания Intel представила программу выплаты вознаграждений за поиск уязвимостей
  5. OpenNews: Европейская комиссия учредила вознаграждение за поиск ошибок и уязвимостей в СПО
  6. OpenNews: Google увеличил размер вознаграждений за выявление уязвимостей в Chrome, Chrome OS и Google Play
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56710-google
Ключевые слова: google, security
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, КО (?), 10:05, 17/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Свобода, что тут скажешь.
     
     
  • 2, Альтернативно одаренный (?), 10:20, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из-за чего бугурт?
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:24, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    обязательно нужен повод?
     
  • 4, Аноним (4), 10:37, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    google и linux в одном предложении
     
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