HackerOne реализовал выплату вознаграждений за выявление уязвимостей в открытом ПО

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|3.4, анонище (?), 12:17, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с каких пор женщины стали платить за то, что их щупаешь? Да и гусары денех не берут!
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|5.7, анонище (?), 12:21, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычные, гетеросексуальные. Или ты хочешь сказать, что среди зуммеровских представительниц настолько все тяжело стало с этими мальчиками из барбер шопов со смуззями, что они готовы заплатить нормальным парням за удовольствием? Мда, я им сочувствую. Но опять же, гусары денег не берут.
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|7.10, анонище (?), 12:25, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В иксдвижке конкуренция большая, как в попенссл. А вот на электронах непаханное поле...
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|6.34, Аноним (34), 16:04, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Или ты хочешь сказать, что среди зуммеровских представительниц настолько все тяжело стало
Нет, он хотел сказать, среди пенсионерских представительниц всё тяжело.
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|5.27, myhand (ok), 14:06, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на "каких" лутше не смотреть, анон.
PS: таки гусары денег не берут, да.
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|6.31, Аноним (31), 14:53, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно, там много совершеннолетних уже. Даже 20-25. А на других какой резон смотреть? Другие и дома плешь вкушають.
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|2.11, псевдонимус (?), 12:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я считаю улучшения этих "продуктов" прямым вредительством. Лучше продай найденные уязвимости в них налево.
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|3.12, Аноним (12), 12:31, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лучше попользуй а потом продай найденные уязвимости в них налево.
Пофиксил.
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|1.14, Ordu (ok), 12:33, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Премия за найденную уязвимость распределяется в пропорции: 80% - исследователю, сообщившему об уязвимости, 20% - сопровождающему открытый проект, добавившему исправление уязвимости.
ммм... неплохой способ зарабатывать денег, не? Добавили дыру, зарепортили, исправили. Чем больше добавишь, тем больше получишь.
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|1.15, Аноним (15), 12:38, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>TikTok
Спасибо, не надо нам таких инициатив. Чем она лучше, чем Zerodium?
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|2.18, Аноним (12), 12:44, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты не сечешь фишку. Тикток - это тренд! Это как питон и раст!
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|4.23, Аноним (-), 12:53, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Берешь лис бумаги А4. Фломастером пишеш "Hell o World.".
Компилируеш в приложении TikTok большой, круглой, красной кнопкой. Она потом сама на гитхаб закинет. Но денег не жди.
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|4.24, Аноним (12), 12:53, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ОсьЪ:++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.
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|5.25, Аноним (12), 13:05, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Но это слишком карашо, чтобы быть правдой На деле в тиктаке -- inc... большой текст свёрнут, показать
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|7.30, Аноним (31), 14:25, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Говорят, что даже не свой мпх, а товарища, который в расте все безопасТно за него придумал.
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|1.22, Аноним (-), 12:50, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тут панимеш ли в закрытом ПО до хрена недокументированных возможностей. Я про Астру Смоленск. Ни техподдержка, ни руководство Админа/КСЗ вообще ни рылом ни ухом про свои возможности не документируют.
Как сказал Лавров "... ну дебилы, ну ...".
А Вы про опенсорс. Да и кто, ХакерУ. Резвые конечно у них пони.
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|2.26, Аноним (12), 13:08, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ни рылом ни ухом про свои возможности не документируют.
Ты так говоришь, как буд-то они сами о них осведомлены.
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|1.32, Аноним (32), 15:13, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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80% от 5к за раскрытие критической уязвимости?
Или сотни тысяч или миллионы долларов за эксплуатацию?
Что бы выбрать....
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|2.33, Аноним (31), 15:26, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будь этичен! Лучше много лоупрайса, чем сразу много долляров но на нары...
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