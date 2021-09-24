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HackerOne реализовал выплату вознаграждений за выявление уязвимостей в открытом ПО

24.09.2021 12:03

Платформа HackerOne, дающая возможность исследователям безопасности информировать компании и разработчиков программных продуктов о выявлении уязвимостей и получать за это вознаграждения, сообщила о включении открытого программного обеспечения в область действия проекта Internet Bug Bounty. Выплаты вознаграждений теперь могут быть совершены не только за выявление уязвимостей в корпоративных системах и сервисах, но за информирование о проблемах в широком спектре открытых проектов, развиваемых как командами, так и отдельными разработчиками.

В число первых открытых проектов, для которых началось предоставление выплат за найденные уязвимости, включены Nginx, Ruby, RubyGems, Electron, OpenSSL, Node.js, Django и Curl. В дальнейшем список будет расширен. За критическую уязвимость предусмотрена выплата $5000, опасную - $2500, среднюю - $1500, неопасную - $300. Премия за найденную уязвимость распределяется в пропорции: 80% - исследователю, сообщившему об уязвимости, 20% - сопровождающему открытый проект, добавившему исправление уязвимости.

Средства для финансирования новой программы аккумулируются в отдельном пуле. Основными спонсорами инициативы выступили компании Facebook, GitHub, Elastic, Figma, TikTok и Shopify, а пользователям HackerOne предоставлена возможность передать в пул от 1% до 10% от выделяемых средств.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.hackerone.com/pres...)
  2. OpenNews: Атака на HackerOne, позволившая получить доступ к закрытым отчётам об уязвимостях
  3. OpenNews: Уязвимость в cdnjs, позволившая выполнить код на серверах Cloudflare
  4. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
  5. OpenNews: Учреждён проект OpenSSF, сфокусированный на повышении безопасности открытого ПО
  6. OpenNews: Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft (дополняется)
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55864-hackerone
Ключевые слова: hackerone
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, анонище (?), 12:13, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Посоны, го пощупаем джангу и электроны. Озолотимся же!
     
     
  • 2.2, гуанокодер (?), 12:15, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    20% - мои!

     
  • 2.3, Аноним (3), 12:15, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лучше обычных гетеросексуальных женщин
     
     
  • 3.4, анонище (?), 12:17, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с каких пор женщины стали платить за то, что их щупаешь? Да и гусары денех не берут!
     
     
  • 4.5, Аноним (3), 12:18, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря какие
     
     
  • 5.7, анонище (?), 12:21, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычные, гетеросексуальные. Или ты хочешь сказать, что среди зуммеровских представительниц настолько все тяжело стало с этими мальчиками из барбер шопов со смуззями, что они готовы заплатить нормальным парням за удовольствием? Мда, я им сочувствую. Но опять же, гусары денег не берут.
     
     
  • 6.8, Аноним (8), 12:23, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    гусляры молчааать!
     
  • 6.9, Аноним (3), 12:23, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    причеши усы, гусар, и го таки щупать нжинкс
     
     
  • 7.10, анонище (?), 12:25, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В иксдвижке конкуренция большая, как в попенссл. А вот на электронах непаханное поле...
     
     
  • 8.16, Аноним (3), 12:38, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ммм целина лайк ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.34, Аноним (34), 16:04, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Или ты хочешь сказать, что среди зуммеровских представительниц настолько все тяжело стало

    Нет, он хотел сказать, среди пенсионерских представительниц всё тяжело.

     
  • 5.27, myhand (ok), 14:06, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на "каких" лутше не смотреть, анон.

    PS: таки гусары денег не берут, да.

     
     
  • 6.28, Аноним (28), 14:11, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по бартеру, соленьями?
     
  • 6.31, Аноним (31), 14:53, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, там много совершеннолетних уже. Даже 20-25. А на других какой резон смотреть? Другие и дома плешь вкушають.
     
  • 2.11, псевдонимус (?), 12:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я считаю улучшения этих "продуктов" прямым вредительством. Лучше продай найденные уязвимости в них налево.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:31, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучше попользуй а потом продай найденные уязвимости в них налево.

    Пофиксил.

     
     
  • 4.13, псевдонимус (?), 12:33, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже хорошо. Но не у всех есть возможность да и # тоже неохота.
     
     
  • 5.17, Аноним (12), 12:42, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уговорил.
    Продай налево, через время направо. Профит х2.
     

  • 1.14, Ordu (ok), 12:33, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Премия за найденную уязвимость распределяется в пропорции: 80% - исследователю, сообщившему об уязвимости, 20% - сопровождающему открытый проект, добавившему исправление уязвимости.

    ммм... неплохой способ зарабатывать денег, не? Добавили дыру, зарепортили, исправили. Чем больше добавишь, тем больше получишь.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:46, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хмммм... а это мысль
     
  • 2.21, Аноним (12), 12:46, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С гуанокодером ужо договорились и бюджеты попилили.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:38, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >TikTok

    Спасибо, не надо нам таких инициатив. Чем она лучше, чем Zerodium?

     
     
  • 2.18, Аноним (12), 12:44, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не сечешь фишку. Тикток - это тренд! Это как питон и раст!
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 12:46, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как написать на тиктоке Hello world?
     
     
  • 4.23, Аноним (-), 12:53, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Берешь лис бумаги А4. Фломастером пишеш "Hell o World.".
    Компилируеш в приложении TikTok большой, круглой, красной кнопкой. Она потом сама на гитхаб закинет. Но денег не жди.
     
  • 4.24, Аноним (12), 12:53, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ОсьЪ:++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.
     
     
  • 5.25, Аноним (12), 13:05, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но это слишком карашо, чтобы быть правдой На деле в тиктаке -- inc... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.29, псевдонимус (?), 14:11, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прекрасный код. Жаль растоноиды так не умеют: руки у них под мпх заточены.
     
     
  • 7.30, Аноним (31), 14:25, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Говорят, что даже не свой мпх, а товарища, который в расте все безопасТно за него придумал.
     

  • 1.22, Аноним (-), 12:50, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут панимеш ли в закрытом ПО до хрена недокументированных возможностей. Я про Астру Смоленск. Ни техподдержка, ни руководство Админа/КСЗ вообще ни рылом ни ухом про свои возможности не документируют.
    Как сказал Лавров "... ну дебилы, ну ...".
    А Вы про опенсорс. Да и кто, ХакерУ. Резвые конечно у них пони.
     
     
  • 2.26, Аноним (12), 13:08, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ни рылом ни ухом про свои возможности не документируют.

    Ты так говоришь, как буд-то они сами о них осведомлены.

     

  • 1.32, Аноним (32), 15:13, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    80% от 5к за раскрытие критической уязвимости?
    Или сотни тысяч или миллионы долларов за эксплуатацию?
    Что бы выбрать....
     
     
  • 2.33, Аноним (31), 15:26, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь этичен! Лучше много лоупрайса, чем сразу много долляров но на нары...
     

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