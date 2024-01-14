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Дискуссия об использовании языка C++ для разработки ядра Linux

14.01.2024 21:32

В списке рассылки разработчиков ядра Linux возобновилось начатое шесть лет назад обсуждение перспектив использования современного кода на C++ в ядре Linux, помимо нынешнего применения языка Си с ассемблерными вставками и продвижения языка Rust. Изначально тема разработки ядра на C++ была поднята в 2018 году инженером из Red Hat, который первого апреля в качестве шутки опубликовал набор из 45 патчей для использования шаблонов, наследуемых классов и перегрузки функций C++ в коде ядра.

С инициативой продолжения обсуждения выступил Ганс Питер Анвин (Hans Peter Anvin), один из ключевых разработчиков ядра в компании Intel и создатель таких проектов как syslinux, klibc и LANANA, разработавший для ядра Linux систему автомонтирования, реализацию RAID 6, драйвер CPUID и x32 ABI. По мнению Анвина, который является автором многочисленных макросов и ассемблерных вставок в ядре, с 1999 года языки C и C++ значительно продвинулись вперёд в своём развитии и язык C++ стал лучше, чем С, подходить для разработки ядра операционных систем.

Возможности, для которых ещё недавно приходилось привлекать специфичные GCC-расширения, теперь легко реализовать на стандартном C++, и во многих случаях использование C++ позволит улучшить инфраструктуру без глобального изменения кода. В качестве минимальной упоминается использование спецификации C++14, которая включает необходимые средства метапрограммирования, а в качестве желаемой - использование спецификации C++20, в которой появилась поддержка концепций, способных исключить появление многих ошибок.

Анвин считает, что C++ более предпочтителен, чем Rust, так как последний существенно отличается от языка С по синтаксису, непривычен для текущих разработчиков ядра и не позволяет постепенно переписывать код (в случае языка С++ можно по частям переводить код с языка C, так как С-код можно компилировать как C++). В поддержку использования С++ в ядре также выступили Иржи Слаби (Jiri Slaby) из компании SUSE и Дэвид Хауэллс (David Howells) из Red Hat.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В ядре Linux 5.18 планируют разрешить использование стандарта языка Си C11
  3. OpenNews: В рамках проекта IncludeOS развивается ядро для обособленного запуска C++-приложений
  4. OpenNews: Проект BOSSMOOL развивает средства разработки драйверов ядра Linux на C++
  5. OpenNews: Linux ядро адаптировано для сборки компилятором Intel C/C++
  6. OpenNews: Создатель C++ раскритиковал навязывание безопасных языков программирования
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60436-cpp
Ключевые слова: cpp, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (121) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:43, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Нельзя туда цпп. Ладно модули, только не ядро. Запаримся пересобирать же! Си собирается намного шустрее.
     
     
  • 2.2, oficsu (ok), 21:46, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там жалобы есть в том числе на макросы. А они вполне себе могут компилиться дольше, чем какие-нибудь шаблоны, решающие ту же задачу
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 22:08, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Там жалобы есть в том числе на макросы. А они вполне себе могут компилиться дольше, чем какие-нибудь шаблоны, решающие ту же задачу

    ШТО?

    Макросы, в отличие от шаблонов цпп, не обладают тьюринговой полнотой. Это шаблоны можно заставить компилироваться сколь угодно долго.

     
     
  • 4.52, funny.falcon (?), 23:20, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не обладают тьюринговой полнотой

    Но остаётся совсем чуть-чуть до этого.

    https://github.com/Hirrolot/metalang99
    https://jadlevesque.github.io/PPMP-Iceberg/

    Я сделал на шаблонах довольно мощную штуку с объектным программированием на C.
    И оно компилится действительно очень долго.
    Кроме TCC, он быстр даже в этих шаблонах. Правда, чуть-чуть бажит.

     
     
  • 5.61, Аноним (-), 23:41, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я сделал на шаблонах довольно мощную штуку с объектным программированием на C.
    > И оно компилится действительно очень долго.

    А я сделал себе верификацию ряда операций в компилтайме, скажем что я в 32 бит регистре не трогаю 35-й бит. Почти хруст получился. Даже не тормозит особо. В сабже кстати есть зачатки этого добра откуда я и содрал идею.

    Хотя круче всего это в Zig сделано - там можно компил тайм предвычисления юзая стандартный синтаксис яп. Плюсы в этом смысле - убогие полумеры, ибо препроцессор с отдельным синтаксисом никуда не делся. А какой-нибудь constexpr знатный горбыль так то.

     
  • 4.56, Аноним (-), 23:32, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Макросы, в отличие от шаблонов цпп, не обладают тьюринговой полнотой.
    > Это шаблоны можно заставить компилироваться сколь угодно долго.

    Они ну вот буквально на грани :). Единственный лимит - рекурсия до 128, чтоли, уровней в GCC разрешена. Но с таким количеством рекурсии можно основательно позажигать.

     
  • 4.69, oficsu (ok), 23:48, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это шаблоны можно заставить компилироваться сколь угодно долго

    Да, можно. Но это рассуждение об экстремальных примерах. Но экстремальные примеры — скорее редкость. Дуплицирование кода от макросов способно замедлять компиляцию точно так же, как и шаблоны. И способно иногда замедлять её даже сильнее при решении аналогичных задач

     
  • 3.30, Bottle (?), 22:29, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё макросы не анализируются также хорошо как шаблоны через статический анализ.
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:47, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так пусть определятся для начала. Если rust можно, то почему плюсы нельзя?
     
     
  • 3.32, _hide_ (ok), 22:36, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто сказал, что раст можно? Пока что раст -- это для модулей, которые с ванилью собирать не обязательно
     
     
  • 4.51, Витюшка (?), 23:18, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сказал Линус в интервью, что ожидается большее использование в базовых компонентах ядра.

    Те модули - это пока, проба пера.

     
     
  • 5.107, Аноним (107), 02:09, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в драйверах и может быть в файловых системах, и то если все хорошо пойдет.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:50, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько там модулей в стандартной библиотеке, которые меняются из версии в версию (просто как вот это всё дебажить потом на уязвимости, если ядро на C уже вселенского масштаба)
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:50, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже в Gentoo завезли бинарное ядро.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 22:43, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для истинных гентушков это ничкго не изменило.
     
     
  • 4.105, Аноним (105), 02:02, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто только гента позволяет ядро пересобрать. В Void это делается ровно точно так же с конфигом ядра без всяких use флагов.
     
  • 2.8, maximnik0 (?), 21:51, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Нельзя туда цпп. Ладно модули, только не ядро. Запаримся пересобирать же! Си собирается намного шустрее.

    Так разговоры давно идут об введений подмножеств - урезанной современной версии языка.С выкидыванием всякого хлама,там такого всего накопилось ......
    Вообще удивительно как это еще собирается.

     
     
  • 3.63, Аноним (-), 23:43, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так разговоры давно идут об введений подмножеств - урезанной современной версии языка.
    > С выкидыванием всякого хлама,там такого всего накопилось ......

    Так то g++ заметно тормознее gcc... потому что C++ куда как более фичастый язык. И время жевания сорцов на плсоте - ну вот реально заметно дольше. Хоть там как.

     
  • 2.20, Аноним (20), 22:12, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем вы его постоянно пересобираете?
     
     
  • 3.40, Аноним (36), 22:46, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2.6.32 работает - не трожь!
     
  • 3.60, anonymous (??), 23:39, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что оно багованное.

    Проверяем, есть ли баги в новых версиях.

     
     
  • 4.104, Аноним (20), 01:49, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это ж надо желать один раз, когда хочется попробовать новую версию. А один раз - какая разница, сколько оно собирается? Это ж не 200 тысяч запросов в секунду где время обработки имеет значение.
     
  • 3.77, Аноним (77), 00:06, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем вы его постоянно пересобираете?

    Потому что его постоянно правят. Вот бы заморозили его разработку, да? Тогда можно было бы переписывать на любые языки и не заботиться о том, что кто-то захочет его собрать.

     
  • 2.27, Аноним (27), 22:27, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    опять огульные выдуми кро скорость сборки. когда же вы успокоитесь, выдумщики
     
  • 2.34, Аноним (36), 22:40, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Запаримся пересобирать же! Си собирается намного шустрее.

    А что вы про Rust запоёте?

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:46, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > В списке рассылки

    Шёл 2024 год...

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 21:47, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    П.с. Так там ещё и 80 символов ограничение 🤦‍♀️
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 21:53, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > checkpatch/coding-style: deprecate 80-column warning

    https://lkml.org/lkml/2020/5/31/326

     
  • 3.66, Аноним (-), 23:45, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > П.с. Так там ещё и 80 символов ограничение 🤦‍♀️

    Извините, а что означают эти значки в конце сообщения? Это вы так намекаете что вы - таки ТП? Или что-то другое? Не, не трансформаторная подстанция.

     
  • 3.72, Аноним (72), 23:57, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличное ограничение, ещё бы TABы сделали равными 4м символам или вообще заменяли бы их на пробелы
     
     
  • 4.118, Аноним (107), 02:37, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А лучше трем символам. Или может восьми, видел и такое.
     
  • 2.10, nich (ok), 21:58, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вообще тупые.  Пора уже на слак перейти, или накрайняк на дискорд.  Я уже устал читать их многостраничные сообщения в рассылке.  В слаке или в дискорде каждое сообщение будет не более двух-трех строчек.
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:05, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и до сих пор не придумали ничего лучше, чем форум. Даже в виде рассылки.
     
  • 2.109, Аноним (107), 02:12, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозревая, что в 2044 половина модных сервисов позакрывается, а списки рассылки и их архивы будут на месте.
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:59, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > "Now, "why not Rust"? First of all, Rust uses a different (often, in my opinion, gratuitously so) syntax

    Это он ещё очень дипломатично выразился относительно этого нагромождения сокращений и спецсимволов.

     
     
  • 2.81, Аноним (81), 00:13, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какая тебе разница, какие там спецсимволы? Тебе алгоритмы писать, а не буковки разглядывать. Так что пофиг какой в языке синтаксис, это вопрос десятый. Если уж так хочется - можно и DSL написать с другим синтаксисом.
     
     
  • 3.100, Витюшка (?), 01:35, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синтаксис очень очень важен именно для алгоритмов, сложного нетривиального кода.

    Код должен ясно передавать намерения (высокоуровневые) и идеи алгоритма.

    Это как раз для передачи json по http синтаксис не столь важен, "можно потерпеть", не критично.

    Попробуй разобрать алгоритм на brainfuck.

     

  • 1.12, Витюшка (?), 21:59, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Легендарная битва. Интересно чем закончится. Но сразу и Rust и C++ одновременно - это совсем не good.

    Эх, жаль некому также топить за Zig (и он недостаточно стабильный для ядра).

     
     
  • 2.15, Витюшка (?), 22:05, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У C++ сейчас второе, или даже третье дыхание. По моим личным ощущениям.

    Но за Rust хайп и очень фанатичное комьюнити, которое толкает его куда только можно.

    Что лучше подходит конкретно для ядра... ОДНОЗНАЧНО zig.

     
     
  • 3.21, Аноним (11), 22:12, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Комьюнити, которое хочет, чтобы кто-то другой на этом языке писал.
     
  • 3.29, jjklh (?), 22:28, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По моим, наверное, второе дыхание было с C++0x/C++1y. А вот уже с C++1z/C++2a и дальше язык просто рванул в космос.
     
  • 3.67, Аноним (-), 23:47, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что лучше подходит конкретно для ядра... ОДНОЗНАЧНО zig.

    Как там у него с портабельностью и вообще готовностью к проду? Вот представьте что завтра билдим кернел им для вашего десктопника. Как, прокатит? Без факапищ?

     
     
  • 4.101, Витюшка (?), 01:37, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, нет. Я и говорю что некому топить за него.

    Топить - не только в рассылках писать "а давайте zig", а именно допилить до применения в ядре.

    Основа там заложена очень крутая.

     
  • 2.17, Аноним (6), 22:06, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эх, жаль некому также топить за Zig (и он недостаточно стабильный для ядра).

    Возможно потому что его компилятор работает только на последних версиях систем?

     
     
  • 3.23, Витюшка (?), 22:15, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там llvm. Всё что поддерживает llvm в целом должен или может поддерживать Zig.

    https://docs.kernel.org/kbuild/llvm.html

    Да и ядро и так компилится с помощью llvm.

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 22:50, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот только для ядра будет требование сборки с использованием gcc.
    Для раста из-за этого начали делать gccrs, было утверждено добавление GCC 13 (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57491) в виде беты и так далее.
    А что у Зига? Разве есть хоть какие-то подвижки?
     
     
  • 5.54, Витюшка (?), 23:26, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вот и нужны кто будет двигать Zig и возьмётся за добавление к gcc. Это должны быть компании, но таких пока нет.
     
  • 4.68, Аноним (-), 23:48, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там llvm. Всё что поддерживает llvm в целом должен или может поддерживать Zig.

    Тогда EPIC FAIL - он получает тот же отлуп что и хруст в сравнимой дискуссии в git, ибо LLVM не особо то кроссплатформенная штука и далеко не все архитектуры поддерживает. Здорово сливая GCC по поддержке железа.

     
     
  • 5.76, Аноним (-), 00:03, 15/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 22:04, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Линус сам прекрасно осознаёт, что из-за своего ЧСВ и ощущения хозяйскости наговорил глупостей. Но из-за такого китайского концепта как "потеря лица" он не может признать, что говорил глупости.

    Разумеется, ядро давно необходимо перевести на C++ хотя-бы из-за его AST-безопасных inline-функций, улучшенной проверки типов в вызовах функций и compile-time вычислений (да, я знаю, они тяжёлые. Но в C++ есть модули, в них такие вычисления закешируются). Но необходимо ввести жёсткую конвенцию по написанию кода о том, что должно линковаться на уровне хэдеров, что - статически, а что - динамически, и разработать линтер. Без линтера тут никуда. За header-only нужно сразу от разработки отлучать с волчьим билетом.

     
     
  • 2.79, Аноним (72), 00:09, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус может сказать, что уже прошло много времени и язык существенно изменился в лучшую сторону, и всё. Ты как тогда не хотел понимать какие претензии были к с++, так сейчас не будешь разбираться что же изменилось в лучшую сторону.

    > Разумеется, ядро давно необходимо перевести на C++ хотя-бы из-за...

    Кроме из-за ещё есть и аргументы против. Твоё выдёгивание только из-за' ничего не стоит

     
     
  • 3.94, Аноним (94), 00:53, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Линус может сказать, что уже прошло много времени и язык существенно изменился в лучшую сторону, и всё.

    Он высказался не о языке. Он не подумав (зачем ему думать, он же диктатор-хозяин-барин и ядро - его собственность! правда потом спонсоры ему пояснили, who is who.) ляпнул, что недопуск C++ в ядро - это мера по недопуску в ядро программистов N-го сорта - программистов на C++. Если теперь он допустит в ядро программистов на C++, то ему придётся признавать 3 вещи:
    1. что программисты на C++ - это не программисты N-го сорта
    2. что Линус необоснованно из личной гордыни задел достоинство программистов на C++
    3. что оттолкнув по мотивам личной гордыни и неприязни определённую группу программистов Линус проявил непрофессионализм и замедлил развитие проекта

     
     
  • 4.110, Аноним (72), 02:14, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю о каком именно высказывании говоришь, я видел только где в основном обсуждался ЯП
     
  • 2.86, Синий попугай (ok), 00:18, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрешите поинтересоваться? Что именно подразумевает header only и почему это настолько плохо?
     
     
  • 3.97, Аноним (97), 01:21, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Либа со сложным и или большим кодом а если код простой и небольшой, который воо... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.19, Аноним (19), 22:11, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В качестве минимальной упоминается использование спецификации C++14

    Не, нужно сразу 26 в редакции clangа на сегодняшний день брать. Потому что без ranges делать compile-time вычисления невесело. Хоть в шланге и нет ещё полноценных ranges, уже то что есть - очень полезно и убирает кучу того, что либо вручную приходилось держать в актуальном состоянии или скриптом генерировать (напр. индекс максимального элемента массива из фиксированных compile-time значений). magic_enum вообще офигенно полезная либа. Она хоть и header-only, но она не приводит к оверхеду на каждый включённый экземпляр, как если бы nlohmann json включили в один модуль, а потом во второй, и всё header-only. Другая офигенна полезная либа - это ctre.

     
  • 1.22, Placeholder (ok), 22:14, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как раз схожесть синтаксиса это скорее надостаток, потому что внешнее соходство вообще не означает что под капотом будет схожее поведение. Этакие "ложные друзья переводчика".
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:25, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и си этого не гарантирует как и большинство высокоуровневых языков с >1 компиляторов.
     
  • 2.28, Bottle (?), 22:28, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главные различия, которые следует запомнить:
    В стандарте C++ нет Value Length Array (хотя GCC, Clang поддерживают их), приведение типов немного иное, ABI отлично.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 22:34, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ядре тоже нету VLA. В стандаре C99 было, но потом, поняв ошибку, сделали это в следующем стандарте  опциональным.
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 23:38, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём проблема VLA? Лучше с alloca и указателями для того же самого геморроиться и статическому анализатору палки в колёса ставить?
     
     
  • 5.70, Аноним (-), 23:54, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том что 1 Никогда не знаешь когда этот код навернется 2 Способов узнать ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.99, Аноним (99), 01:30, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От переполнения стэка ни один код не защищён. И ни один код не защищён от исчерпания памяти.

    > Ибо uint8_t arr[n] работать ну вот не обязано если n == 100500000.

    При таком n, даже если всё в куче будет, на большинстве компов грохнется. И всё тут. И там и там надо ограничивать разрешённые значения N.

     
     
  • 7.106, Аноним (72), 02:08, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего лишь 100Мб, не грохнется. Тем более запрос через аллокатор никогда не приведёт к сваливаю
     
  • 7.124, Аноним (-), 02:49, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я статически пишу uint8_t arr 10 я имею основания полагать что это будет ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.55, Аноним (55), 23:31, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Человек, не осиливший орфографию, рассуждает о синтаксисе и семантике...
     
  • 2.80, Аноним (72), 00:11, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты идиот и не понимаешь что происходит под капотом, то нечего браться за такую работу
     

  • 1.24, Аноним (26), 22:21, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну если хруст завозят, то и православные плюсики должны завезти.
     
     
  • 2.84, Аноним (81), 00:15, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком месте православные? Кресты худший язык в истории.
     
     
  • 3.102, C00l_ni66a (ok), 01:38, 15/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.112, Аноним (107), 02:20, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C++ худший язык в истории, но остальные еще хуже.
     

  • 1.25, Bottle (?), 22:24, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Плюсы очень нужны в ядре, потому что поддержка модулей в Си даже не планируется, а хедеры очень сильно замедляют компиляцию.
     
     
  • 2.74, Аноним (74), 00:01, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модули в рабочем состоянии пока что только в компиляторе от микрософта
     
     
  • 3.98, Аноним (98), 01:25, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В шланге давно в рабочем состоянии. И в CMake с недавнего времени. Но ядро Linux продолжает жрать makefile-кактус вместо CMake+Ninja.
     
     
  • 4.111, Аноним (72), 02:20, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CMake сам по себе кактус. И у тебя вообще хватает инженерного интеллекта, чтобы догадаться, что система сборки, полностью заточенная под юзерспейс, для ядра не подходит?
     
  • 2.92, Аноним (-), 00:47, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    модули - проприетарный рак от майкрософт. хидеры ничего не замедляют, если мозгами хоть иногда пользоваться, что в случае майкрософт невозможно
     

  • 1.33, Ivan7 (ok), 22:36, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то С++! Архаика Си - это конечно круто, но технологии идут вперёд!
     
  • 1.35, Аноним (35), 22:40, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть пихают и раст и зиг и сипипи сразу. И вейланд с системдой тоже сразу в ядро. Ресукликс-Биникс!
     
  • 1.37, Аноним (37), 22:44, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И Carbon, и VLang - тоже !
     
     
  • 2.59, Аноним (58), 23:39, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cabron.
     

  • 1.39, Аноним (37), 22:46, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не забывая про Zig и Seed   (ElenaLang -тоже неплохо )) )
     
  • 1.42, Аноним (42), 22:52, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Rust
    > C++

    Бедный Linux, как же упорно туда всякую гадость пихают...

     
     
  • 2.83, Аноним (72), 00:14, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если плюсы таки завезут, то rust там быстро сдохнет
     

  • 1.43, Анонимбус 2000 (?), 22:54, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поддерживаю данное начинание!
     
  • 1.44, Антонимусс (?), 22:55, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ядро уничтожит энтропия и тогда GNU Hurd всех победит. Осталось подождать ещё лет 10.
     
     
  • 2.114, Аноним (114), 02:20, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть когда по версии Путина в России станет все хорошо тогда и Hurd завоюет мир? Интересно что дедушка имел в виду...
     

  • 1.45, Аноним (45), 22:57, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хм, я от с/с++ отошел лет так 15 назад. Но вроде наибольшей проблемой в применении плюсов была бинарная несовместимость между разными компиляторами. Тогда как в чистом с можно было линковаться между разными компиляторами, потому что есть бинарная совместимость. Для расширений питона это вроде до сих пор актуально. Не будет ли из-за этого проблем с ядром? Гарантировать что все блобы в ядре и сторонние модули будут скомпилированы одним компилятором никто не может.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 23:03, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ведро беспокоит что-либо, кроме gcc?
     
  • 2.49, Аноним (-), 23:15, 14/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.57, Аноним (55), 23:33, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но вроде наибольшей проблемой в применении плюсов была бинарная несовместимость между разными компиляторами.

    Я до сих пор проигрываю с того, что они даже схему manglingа стандартизировать не могут.

     

  • 1.46, 3draven (ok), 22:58, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скоро ядро перепишет ИИ. В бинарных кодах сразу.
     
     
  • 2.50, Информатика (?), 23:18, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Машинный код
     
  • 2.125, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:50, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть хотя бы драйвер напишет рабочий. А потом сможет в нем баг поправить.
     

  • 1.47, Аноним (-), 23:00, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это не тот самый разраб из Интела, который прислал такой пачт, который даже не скомпилился?
    И бедяге пришлось выражаться %^!@$%, тк высказаться прямо он уже не может(((

    And why the %^!@$% does a header file include a C file? That's wrong
    regardless of this bug.
    https://lore.kernel.org/dri-devel/CAHk-=wgPJttFz8yrdpPTN-ypMmDXHOKw9yi1nZSEq+7+tGftZA@mail.gmail.com/

     
  • 1.53, Ilya Indigo (ok), 23:22, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну наконец-то об этом заговорили!
     
  • 1.62, _kp (ok), 23:42, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Пока с++ не осилит инициализацию структур, говорить о переносе кода безполезно, ибо сизифов труд.
     
     
  • 2.75, Аноним (74), 00:03, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О чем речь? С++ может инициализировать структуры
     
  • 2.78, Аноним (74), 00:07, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    struct A {
      int a;
      int b;
    };

    A a1{1, 2};

    работает в C++20 (может и в более ранних версиях)

     
  • 2.90, Аноним (-), 00:42, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока с++ не осилит инициализацию структур, говорить о переносе кода безполезно, ибо
    > сизифов труд.

    Эй, это даже в си работает?! Вы там что-то совсем тормоз не отпустили?

    Черт, даже можно присваивать однотипные структуры. Одна из причин по которым gcc в freestanding надо memcpy - конечно же такое присвоение это вот оно будет.

     
     
  • 3.115, Аноним (72), 02:23, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле, 'даже'? В плюсах эта фича полноценно появилась только в C++20, когда как в Си с C99

    https://en.cppreference.com/w/cpp/language/aggregate_initialization

     

  • 1.64, cheburnator9000 (ok), 23:43, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    давно пора.
     
  • 1.65, anodymus (?), 23:44, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А я согласен на плюсы в ядре. Благодаря изменениям под встраиваемые системы там теперь можно исключения не использовать. И более строгая проверка типов чем в С. Плюс, выразительнее языковые конструкции можно делать.
    А Раст - это просто попытка корпорастов под себя "поляну" подмять. Они же, наверняка, весь это "хайп" вокруг языка и разводят за бабло. Чтобы потом одним прекрасным утром поставить специальный блоб (как пример) в зависимостях и никто никуда уже не слезет. И с упорностью осла лезут в проект в который их никто не звал, вместо того, чтобы свой делать и показать как надо. Инфоцыгане.

    У C++ хотя бы комитет стандартизации существует. Да, он тоже многими корпорастами спонсируется, но там тяжелее свою волю навязывать. Приходится уже договариваться.

     
     
  • 2.82, Аноним (81), 00:14, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как хорошо, что ты не принимаешь решений.
     
     
  • 3.85, anodymus (?), 00:17, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо ИИ, а теперь расскажи мне сказку.
     
     
  • 4.91, Аноним (-), 00:44, 15/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.87, asaaddxasaadd (ok), 00:22, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А каких, собственно, корпорастов?
    Тех, которые GCC разрабатывают?
     
     
  • 3.88, Аноним (74), 00:28, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гугле забанили?
     
  • 3.89, Аноним (74), 00:30, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://isocpp.org/std/the-committee
     
  • 2.123, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:49, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Плюс, выразительнее языковые конструкции можно делать.

    С другой стороны понаделают "выразительных конструкций", а потом разгребать. В большом проекте с большим кол-вом участников чем прямолинейнее конструкции, тем лучше имхо.

     

  • 1.73, Аноним (-), 23:58, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в случае языка С++ можно по частям переводить код с языка C, так как С-код можно компилировать как C++

    скорее потому, что с++ - надстройка над с

    >  один из ключевых разработчиков ядра в компании Intel

    того самого intel, который патчи даже не компиляет перед отправкой?

     
  • 1.95, Аноним (95), 01:14, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Потом все равно на Carbon переписывать.
     
     
  • 2.116, Аноним (107), 02:30, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот кстати про Carbon почти никто не пишет, а он развивается просто бешеными темпами. Так что может быть и не шутка.
     
     
  • 3.122, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:46, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почти никто не пишет, а он развивается просто бешеными темпами

    Понятное дело, что если обратную совместимость не блюсти, то можно все менять как хочешь. Другой вопрос: вот раст в ядро завезут, должен же быть фриз на версию компилятора, чтобы каждый раз новое ядро не пересобирать новой версией компилятора раста.

     

  • 1.96, Аноним (96), 01:18, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, это начало конца или второе рождение?
     
     
  • 2.103, bulbasalo (?), 01:44, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Время переходить на  NetBSD.
     

  • 1.108, Аноним (105), 02:10, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я за ядро на Java. Заколебали уже. Там тоже синтаксис  аналогичный. И вообще все есть интернет. У них вон 8-я версия много лет в продакшене и жабомашина может запускать разные версии когда надо. Чего к плюсам привязались?
    Солянка - так солянка.
     
  • 1.113, Аноним (113), 02:20, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пока линуксом управляет один единственный до*боеб, способный забаррикадироваться в своих 80-ых, и единолично принимающий судьбоносные решения, вашему красноглазому сообществу никакой прогресс не грозит.
    Все вы так и будете сидеть в этом ~1%-ом дер*ме, и извергать желчь в сторону виндовс и прочих маков.
     
     
  • 2.117, Аноним (107), 02:32, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бывает с модными-молодежными компаниями, лезущими поперед батьки в пекло, можно увидеть на примере Мозиллы.
     
  • 2.120, Аноним (120), 02:42, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Все вы так и будете сидеть в этом ~1%-ом дер*ме, и извергать желчь в сторону виндовс и прочих маков.

    Загвоздка в том, что недолболюбам на маках и виндовс тоже прогресс не грозит, только если прогресс в принятии ректальных зондов в виде ИИ.
    Ну и при всем ужасе красноглазого ПО аналогов ему не предвидится.

     
  • 2.121, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:43, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=YyRVOGxRKLg Торвальдс говорит за внедрения раста как раз из-за этого. Но лично он ему не нравится.
     

  • 1.119, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:42, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Останавитесь!
     

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