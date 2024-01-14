Дискуссия об использовании языка C++ для разработки ядра Linux

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|1.1, Аноним (1), 21:43, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Нельзя туда цпп. Ладно модули, только не ядро. Запаримся пересобирать же! Си собирается намного шустрее.
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|2.2, oficsu (ok), 21:46, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там жалобы есть в том числе на макросы. А они вполне себе могут компилиться дольше, чем какие-нибудь шаблоны, решающие ту же задачу
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|3.18, Аноним (18), 22:08, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Там жалобы есть в том числе на макросы. А они вполне себе могут компилиться дольше, чем какие-нибудь шаблоны, решающие ту же задачу
ШТО?
Макросы, в отличие от шаблонов цпп, не обладают тьюринговой полнотой. Это шаблоны можно заставить компилироваться сколь угодно долго.
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|5.61, Аноним (-), 23:41, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я сделал на шаблонах довольно мощную штуку с объектным программированием на C.
> И оно компилится действительно очень долго.
А я сделал себе верификацию ряда операций в компилтайме, скажем что я в 32 бит регистре не трогаю 35-й бит. Почти хруст получился. Даже не тормозит особо. В сабже кстати есть зачатки этого добра откуда я и содрал идею.
Хотя круче всего это в Zig сделано - там можно компил тайм предвычисления юзая стандартный синтаксис яп. Плюсы в этом смысле - убогие полумеры, ибо препроцессор с отдельным синтаксисом никуда не делся. А какой-нибудь constexpr знатный горбыль так то.
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|4.56, Аноним (-), 23:32, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Макросы, в отличие от шаблонов цпп, не обладают тьюринговой полнотой.
> Это шаблоны можно заставить компилироваться сколь угодно долго.
Они ну вот буквально на грани :). Единственный лимит - рекурсия до 128, чтоли, уровней в GCC разрешена. Но с таким количеством рекурсии можно основательно позажигать.
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|4.69, oficsu (ok), 23:48, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это шаблоны можно заставить компилироваться сколь угодно долго
Да, можно. Но это рассуждение об экстремальных примерах. Но экстремальные примеры — скорее редкость. Дуплицирование кода от макросов способно замедлять компиляцию точно так же, как и шаблоны. И способно иногда замедлять её даже сильнее при решении аналогичных задач
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|3.30, Bottle (?), 22:29, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё макросы не анализируются также хорошо как шаблоны через статический анализ.
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|2.4, Аноним (4), 21:47, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так пусть определятся для начала. Если rust можно, то почему плюсы нельзя?
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|3.32, _hide_ (ok), 22:36, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А кто сказал, что раст можно? Пока что раст -- это для модулей, которые с ванилью собирать не обязательно
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|4.51, Витюшка (?), 23:18, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это сказал Линус в интервью, что ожидается большее использование в базовых компонентах ядра.
Те модули - это пока, проба пера.
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|5.107, Аноним (107), 02:09, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только в драйверах и может быть в файловых системах, и то если все хорошо пойдет.
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|2.6, Аноним (6), 21:50, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А сколько там модулей в стандартной библиотеке, которые меняются из версии в версию (просто как вот это всё дебажить потом на уязвимости, если ядро на C уже вселенского масштаба)
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|4.105, Аноним (105), 02:02, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как будто только гента позволяет ядро пересобрать. В Void это делается ровно точно так же с конфигом ядра без всяких use флагов.
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|2.8, maximnik0 (?), 21:51, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Нельзя туда цпп. Ладно модули, только не ядро. Запаримся пересобирать же! Си собирается намного шустрее.
Так разговоры давно идут об введений подмножеств - урезанной современной версии языка.С выкидыванием всякого хлама,там такого всего накопилось ......
Вообще удивительно как это еще собирается.
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|3.63, Аноним (-), 23:43, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так разговоры давно идут об введений подмножеств - урезанной современной версии языка.
> С выкидыванием всякого хлама,там такого всего накопилось ......
Так то g++ заметно тормознее gcc... потому что C++ куда как более фичастый язык. И время жевания сорцов на плсоте - ну вот реально заметно дольше. Хоть там как.
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|4.104, Аноним (20), 01:49, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это ж надо желать один раз, когда хочется попробовать новую версию. А один раз - какая разница, сколько оно собирается? Это ж не 200 тысяч запросов в секунду где время обработки имеет значение.
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|3.77, Аноним (77), 00:06, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем вы его постоянно пересобираете?
Потому что его постоянно правят. Вот бы заморозили его разработку, да? Тогда можно было бы переписывать на любые языки и не заботиться о том, что кто-то захочет его собрать.
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|2.27, Аноним (27), 22:27, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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опять огульные выдуми кро скорость сборки. когда же вы успокоитесь, выдумщики
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|2.34, Аноним (36), 22:40, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Запаримся пересобирать же! Си собирается намного шустрее.
А что вы про Rust запоёте?
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|3.66, Аноним (-), 23:45, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> П.с. Так там ещё и 80 символов ограничение 🤦♀️
Извините, а что означают эти значки в конце сообщения? Это вы так намекаете что вы - таки ТП? Или что-то другое? Не, не трансформаторная подстанция.
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|3.72, Аноним (72), 23:57, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отличное ограничение, ещё бы TABы сделали равными 4м символам или вообще заменяли бы их на пробелы
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|2.10, nich (ok), 21:58, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вообще тупые. Пора уже на слак перейти, или накрайняк на дискорд. Я уже устал читать их многостраничные сообщения в рассылке. В слаке или в дискорде каждое сообщение будет не более двух-трех строчек.
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|2.16, Аноним (16), 22:05, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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... и до сих пор не придумали ничего лучше, чем форум. Даже в виде рассылки.
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|2.109, Аноним (107), 02:12, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подозревая, что в 2044 половина модных сервисов позакрывается, а списки рассылки и их архивы будут на месте.
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|1.11, Аноним (11), 21:59, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> "Now, "why not Rust"? First of all, Rust uses a different (often, in my opinion, gratuitously so) syntax
Это он ещё очень дипломатично выразился относительно этого нагромождения сокращений и спецсимволов.
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|2.81, Аноним (81), 00:13, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А какая тебе разница, какие там спецсимволы? Тебе алгоритмы писать, а не буковки разглядывать. Так что пофиг какой в языке синтаксис, это вопрос десятый. Если уж так хочется - можно и DSL написать с другим синтаксисом.
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|3.100, Витюшка (?), 01:35, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Синтаксис очень очень важен именно для алгоритмов, сложного нетривиального кода.
Код должен ясно передавать намерения (высокоуровневые) и идеи алгоритма.
Это как раз для передачи json по http синтаксис не столь важен, "можно потерпеть", не критично.
Попробуй разобрать алгоритм на brainfuck.
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|1.12, Витюшка (?), 21:59, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Легендарная битва. Интересно чем закончится. Но сразу и Rust и C++ одновременно - это совсем не good.
Эх, жаль некому также топить за Zig (и он недостаточно стабильный для ядра).
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|2.15, Витюшка (?), 22:05, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У C++ сейчас второе, или даже третье дыхание. По моим личным ощущениям.
Но за Rust хайп и очень фанатичное комьюнити, которое толкает его куда только можно.
Что лучше подходит конкретно для ядра... ОДНОЗНАЧНО zig.
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|3.21, Аноним (11), 22:12, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Комьюнити, которое хочет, чтобы кто-то другой на этом языке писал.
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|3.29, jjklh (?), 22:28, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По моим, наверное, второе дыхание было с C++0x/C++1y. А вот уже с C++1z/C++2a и дальше язык просто рванул в космос.
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|3.67, Аноним (-), 23:47, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что лучше подходит конкретно для ядра... ОДНОЗНАЧНО zig.
Как там у него с портабельностью и вообще готовностью к проду? Вот представьте что завтра билдим кернел им для вашего десктопника. Как, прокатит? Без факапищ?
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|4.101, Витюшка (?), 01:37, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, нет. Я и говорю что некому топить за него.
Топить - не только в рассылках писать "а давайте zig", а именно допилить до применения в ядре.
Основа там заложена очень крутая.
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|2.17, Аноним (6), 22:06, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Эх, жаль некому также топить за Zig (и он недостаточно стабильный для ядра).
Возможно потому что его компилятор работает только на последних версиях систем?
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|5.54, Витюшка (?), 23:26, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, вот и нужны кто будет двигать Zig и возьмётся за добавление к gcc. Это должны быть компании, но таких пока нет.
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|4.68, Аноним (-), 23:48, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там llvm. Всё что поддерживает llvm в целом должен или может поддерживать Zig.
Тогда EPIC FAIL - он получает тот же отлуп что и хруст в сравнимой дискуссии в git, ибо LLVM не особо то кроссплатформенная штука и далеко не все архитектуры поддерживает. Здорово сливая GCC по поддержке железа.
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|1.13, Аноним (13), 22:04, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Линус сам прекрасно осознаёт, что из-за своего ЧСВ и ощущения хозяйскости наговорил глупостей. Но из-за такого китайского концепта как "потеря лица" он не может признать, что говорил глупости.
Разумеется, ядро давно необходимо перевести на C++ хотя-бы из-за его AST-безопасных inline-функций, улучшенной проверки типов в вызовах функций и compile-time вычислений (да, я знаю, они тяжёлые. Но в C++ есть модули, в них такие вычисления закешируются). Но необходимо ввести жёсткую конвенцию по написанию кода о том, что должно линковаться на уровне хэдеров, что - статически, а что - динамически, и разработать линтер. Без линтера тут никуда. За header-only нужно сразу от разработки отлучать с волчьим билетом.
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|2.79, Аноним (72), 00:09, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линус может сказать, что уже прошло много времени и язык существенно изменился в лучшую сторону, и всё. Ты как тогда не хотел понимать какие претензии были к с++, так сейчас не будешь разбираться что же изменилось в лучшую сторону.
> Разумеется, ядро давно необходимо перевести на C++ хотя-бы из-за...
Кроме из-за ещё есть и аргументы против. Твоё выдёгивание только из-за' ничего не стоит
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|3.94, Аноним (94), 00:53, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Линус может сказать, что уже прошло много времени и язык существенно изменился в лучшую сторону, и всё.
Он высказался не о языке. Он не подумав (зачем ему думать, он же диктатор-хозяин-барин и ядро - его собственность! правда потом спонсоры ему пояснили, who is who.) ляпнул, что недопуск C++ в ядро - это мера по недопуску в ядро программистов N-го сорта - программистов на C++. Если теперь он допустит в ядро программистов на C++, то ему придётся признавать 3 вещи:
1. что программисты на C++ - это не программисты N-го сорта
2. что Линус необоснованно из личной гордыни задел достоинство программистов на C++
3. что оттолкнув по мотивам личной гордыни и неприязни определённую группу программистов Линус проявил непрофессионализм и замедлил развитие проекта
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|4.110, Аноним (72), 02:14, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю о каком именно высказывании говоришь, я видел только где в основном обсуждался ЯП
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|2.86, Синий попугай (ok), 00:18, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разрешите поинтересоваться? Что именно подразумевает header only и почему это настолько плохо?
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|3.97, Аноним (97), 01:21, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Либа со сложным и или большим кодом а если код простой и небольшой, который воо... большой текст свёрнут, показать
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|1.19, Аноним (19), 22:11, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В качестве минимальной упоминается использование спецификации C++14
Не, нужно сразу 26 в редакции clangа на сегодняшний день брать. Потому что без ranges делать compile-time вычисления невесело. Хоть в шланге и нет ещё полноценных ranges, уже то что есть - очень полезно и убирает кучу того, что либо вручную приходилось держать в актуальном состоянии или скриптом генерировать (напр. индекс максимального элемента массива из фиксированных compile-time значений). magic_enum вообще офигенно полезная либа. Она хоть и header-only, но она не приводит к оверхеду на каждый включённый экземпляр, как если бы nlohmann json включили в один модуль, а потом во второй, и всё header-only. Другая офигенна полезная либа - это ctre.
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|1.22, Placeholder (ok), 22:14, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Как раз схожесть синтаксиса это скорее надостаток, потому что внешнее соходство вообще не означает что под капотом будет схожее поведение. Этакие "ложные друзья переводчика".
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|2.26, Аноним (26), 22:25, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и си этого не гарантирует как и большинство высокоуровневых языков с >1 компиляторов.
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|2.28, Bottle (?), 22:28, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главные различия, которые следует запомнить:
В стандарте C++ нет Value Length Array (хотя GCC, Clang поддерживают их), приведение типов немного иное, ABI отлично.
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|3.31, Аноним (31), 22:34, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ядре тоже нету VLA. В стандаре C99 было, но потом, поняв ошибку, сделали это в следующем стандарте опциональным.
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|4.58, Аноним (58), 23:38, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чём проблема VLA? Лучше с alloca и указателями для того же самого геморроиться и статическому анализатору палки в колёса ставить?
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|5.70, Аноним (-), 23:54, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В том что 1 Никогда не знаешь когда этот код навернется 2 Способов узнать ... большой текст свёрнут, показать
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|6.99, Аноним (99), 01:30, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От переполнения стэка ни один код не защищён. И ни один код не защищён от исчерпания памяти.
> Ибо uint8_t arr[n] работать ну вот не обязано если n == 100500000.
При таком n, даже если всё в куче будет, на большинстве компов грохнется. И всё тут. И там и там надо ограничивать разрешённые значения N.
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|7.106, Аноним (72), 02:08, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всего лишь 100Мб, не грохнется. Тем более запрос через аллокатор никогда не приведёт к сваливаю
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|7.124, Аноним (-), 02:49, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если я статически пишу uint8_t arr 10 я имею основания полагать что это будет ... большой текст свёрнут, показать
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|2.55, Аноним (55), 23:31, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Человек, не осиливший орфографию, рассуждает о синтаксисе и семантике...
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|2.80, Аноним (72), 00:11, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты идиот и не понимаешь что происходит под капотом, то нечего браться за такую работу
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|1.25, Bottle (?), 22:24, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Плюсы очень нужны в ядре, потому что поддержка модулей в Си даже не планируется, а хедеры очень сильно замедляют компиляцию.
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|2.74, Аноним (74), 00:01, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Модули в рабочем состоянии пока что только в компиляторе от микрософта
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|3.98, Аноним (98), 01:25, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В шланге давно в рабочем состоянии. И в CMake с недавнего времени. Но ядро Linux продолжает жрать makefile-кактус вместо CMake+Ninja.
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|4.111, Аноним (72), 02:20, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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CMake сам по себе кактус. И у тебя вообще хватает инженерного интеллекта, чтобы догадаться, что система сборки, полностью заточенная под юзерспейс, для ядра не подходит?
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|2.92, Аноним (-), 00:47, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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модули - проприетарный рак от майкрософт. хидеры ничего не замедляют, если мозгами хоть иногда пользоваться, что в случае майкрософт невозможно
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|1.33, Ivan7 (ok), 22:36, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец-то С++! Архаика Си - это конечно круто, но технологии идут вперёд!
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|1.35, Аноним (35), 22:40, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пусть пихают и раст и зиг и сипипи сразу. И вейланд с системдой тоже сразу в ядро. Ресукликс-Биникс!
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|1.42, Аноним (42), 22:52, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Rust
> C++
Бедный Linux, как же упорно туда всякую гадость пихают...
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|1.44, Антонимусс (?), 22:55, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это ядро уничтожит энтропия и тогда GNU Hurd всех победит. Осталось подождать ещё лет 10.
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|2.114, Аноним (114), 02:20, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть когда по версии Путина в России станет все хорошо тогда и Hurd завоюет мир? Интересно что дедушка имел в виду...
|
|1.45, Аноним (45), 22:57, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хм, я от с/с++ отошел лет так 15 назад. Но вроде наибольшей проблемой в применении плюсов была бинарная несовместимость между разными компиляторами. Тогда как в чистом с можно было линковаться между разными компиляторами, потому что есть бинарная совместимость. Для расширений питона это вроде до сих пор актуально. Не будет ли из-за этого проблем с ядром? Гарантировать что все блобы в ядре и сторонние модули будут скомпилированы одним компилятором никто не может.
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|2.57, Аноним (55), 23:33, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Но вроде наибольшей проблемой в применении плюсов была бинарная несовместимость между разными компиляторами.
Я до сих пор проигрываю с того, что они даже схему manglingа стандартизировать не могут.
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|1.62, _kp (ok), 23:42, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Пока с++ не осилит инициализацию структур, говорить о переносе кода безполезно, ибо сизифов труд.
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|2.78, Аноним (74), 00:07, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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struct A {
int a;
int b;
};
A a1{1, 2};
работает в C++20 (может и в более ранних версиях)
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|2.90, Аноним (-), 00:42, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пока с++ не осилит инициализацию структур, говорить о переносе кода безполезно, ибо
> сизифов труд.
Эй, это даже в си работает?! Вы там что-то совсем тормоз не отпустили?
Черт, даже можно присваивать однотипные структуры. Одна из причин по которым gcc в freestanding надо memcpy - конечно же такое присвоение это вот оно будет.
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|1.65, anodymus (?), 23:44, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А я согласен на плюсы в ядре. Благодаря изменениям под встраиваемые системы там теперь можно исключения не использовать. И более строгая проверка типов чем в С. Плюс, выразительнее языковые конструкции можно делать.
А Раст - это просто попытка корпорастов под себя "поляну" подмять. Они же, наверняка, весь это "хайп" вокруг языка и разводят за бабло. Чтобы потом одним прекрасным утром поставить специальный блоб (как пример) в зависимостях и никто никуда уже не слезет. И с упорностью осла лезут в проект в который их никто не звал, вместо того, чтобы свой делать и показать как надо. Инфоцыгане.
У C++ хотя бы комитет стандартизации существует. Да, он тоже многими корпорастами спонсируется, но там тяжелее свою волю навязывать. Приходится уже договариваться.
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|2.123, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:49, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Плюс, выразительнее языковые конструкции можно делать.
С другой стороны понаделают "выразительных конструкций", а потом разгребать. В большом проекте с большим кол-вом участников чем прямолинейнее конструкции, тем лучше имхо.
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|1.73, Аноним (-), 23:58, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в случае языка С++ можно по частям переводить код с языка C, так как С-код можно компилировать как C++
скорее потому, что с++ - надстройка над с
> один из ключевых разработчиков ядра в компании Intel
того самого intel, который патчи даже не компиляет перед отправкой?
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|2.116, Аноним (107), 02:30, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот кстати про Carbon почти никто не пишет, а он развивается просто бешеными темпами. Так что может быть и не шутка.
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|3.122, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:46, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> почти никто не пишет, а он развивается просто бешеными темпами
Понятное дело, что если обратную совместимость не блюсти, то можно все менять как хочешь. Другой вопрос: вот раст в ядро завезут, должен же быть фриз на версию компилятора, чтобы каждый раз новое ядро не пересобирать новой версией компилятора раста.
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|1.108, Аноним (105), 02:10, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я за ядро на Java. Заколебали уже. Там тоже синтаксис аналогичный. И вообще все есть интернет. У них вон 8-я версия много лет в продакшене и жабомашина может запускать разные версии когда надо. Чего к плюсам привязались?
Солянка - так солянка.
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|1.113, Аноним (113), 02:20, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пока линуксом управляет один единственный до*боеб, способный забаррикадироваться в своих 80-ых, и единолично принимающий судьбоносные решения, вашему красноглазому сообществу никакой прогресс не грозит.
Все вы так и будете сидеть в этом ~1%-ом дер*ме, и извергать желчь в сторону виндовс и прочих маков.
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|2.117, Аноним (107), 02:32, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что бывает с модными-молодежными компаниями, лезущими поперед батьки в пекло, можно увидеть на примере Мозиллы.
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|2.120, Аноним (120), 02:42, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Все вы так и будете сидеть в этом ~1%-ом дер*ме, и извергать желчь в сторону виндовс и прочих маков.
Загвоздка в том, что недолболюбам на маках и виндовс тоже прогресс не грозит, только если прогресс в принятии ректальных зондов в виде ИИ.
Ну и при всем ужасе красноглазого ПО аналогов ему не предвидится.
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