Дискуссия об использовании языка C++ для разработки ядра Linux

2.2 , oficsu ( ok ), 21:46, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там жалобы есть в том числе на макросы. А они вполне себе могут компилиться дольше, чем какие-нибудь шаблоны, решающие ту же задачу

3.18 , Аноним ( 18 ), 22:08, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Там жалобы есть в том числе на макросы. А они вполне себе могут компилиться дольше, чем какие-нибудь шаблоны, решающие ту же задачу ШТО? Макросы, в отличие от шаблонов цпп, не обладают тьюринговой полнотой. Это шаблоны можно заставить компилироваться сколь угодно долго.

4.52 , funny.falcon ( ? ), 23:20, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > не обладают тьюринговой полнотой Но остаётся совсем чуть-чуть до этого. https://github.com/Hirrolot/metalang99

https://jadlevesque.github.io/PPMP-Iceberg/ Я сделал на шаблонах довольно мощную штуку с объектным программированием на C.

И оно компилится действительно очень долго.

Кроме TCC, он быстр даже в этих шаблонах. Правда, чуть-чуть бажит.

5.61 , Аноним ( - ), 23:41, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Я сделал на шаблонах довольно мощную штуку с объектным программированием на C.

> И оно компилится действительно очень долго. А я сделал себе верификацию ряда операций в компилтайме, скажем что я в 32 бит регистре не трогаю 35-й бит. Почти хруст получился. Даже не тормозит особо. В сабже кстати есть зачатки этого добра откуда я и содрал идею. Хотя круче всего это в Zig сделано - там можно компил тайм предвычисления юзая стандартный синтаксис яп. Плюсы в этом смысле - убогие полумеры, ибо препроцессор с отдельным синтаксисом никуда не делся. А какой-нибудь constexpr знатный горбыль так то.

4.56 , Аноним ( - ), 23:32, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Макросы, в отличие от шаблонов цпп, не обладают тьюринговой полнотой.

> Это шаблоны можно заставить компилироваться сколь угодно долго. Они ну вот буквально на грани :). Единственный лимит - рекурсия до 128, чтоли, уровней в GCC разрешена. Но с таким количеством рекурсии можно основательно позажигать.

4.69 , oficsu ( ok ), 23:48, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это шаблоны можно заставить компилироваться сколь угодно долго Да, можно. Но это рассуждение об экстремальных примерах. Но экстремальные примеры — скорее редкость. Дуплицирование кода от макросов способно замедлять компиляцию точно так же, как и шаблоны. И способно иногда замедлять её даже сильнее при решении аналогичных задач

3.30 , Bottle ( ? ), 22:29, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ещё макросы не анализируются также хорошо как шаблоны через статический анализ.

2.4 , Аноним ( 4 ), 21:47, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Так пусть определятся для начала. Если rust можно, то почему плюсы нельзя?

3.32 , _hide_ ( ok ), 22:36, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А кто сказал, что раст можно? Пока что раст -- это для модулей, которые с ванилью собирать не обязательно

4.51 , Витюшка ( ? ), 23:18, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это сказал Линус в интервью, что ожидается большее использование в базовых компонентах ядра. Те модули - это пока, проба пера.

5.107 , Аноним ( 107 ), 02:09, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только в драйверах и может быть в файловых системах, и то если все хорошо пойдет.

2.6 , Аноним ( 6 ), 21:50, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сколько там модулей в стандартной библиотеке, которые меняются из версии в версию (просто как вот это всё дебажить потом на уязвимости, если ядро на C уже вселенского масштаба)

2.7 , Аноним ( 7 ), 21:50, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Даже в Gentoo завезли бинарное ядро.

3.36 , Аноним ( 36 ), 22:43, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для истинных гентушков это ничкго не изменило.

4.105 , Аноним ( 105 ), 02:02, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как будто только гента позволяет ядро пересобрать. В Void это делается ровно точно так же с конфигом ядра без всяких use флагов.

2.8 , maximnik0 ( ? ), 21:51, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Нельзя туда цпп. Ладно модули, только не ядро. Запаримся пересобирать же! Си собирается намного шустрее. Так разговоры давно идут об введений подмножеств - урезанной современной версии языка.С выкидыванием всякого хлама,там такого всего накопилось ......

Вообще удивительно как это еще собирается.



3.63 , Аноним ( - ), 23:43, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так разговоры давно идут об введений подмножеств - урезанной современной версии языка.

> С выкидыванием всякого хлама,там такого всего накопилось ...... Так то g++ заметно тормознее gcc... потому что C++ куда как более фичастый язык. И время жевания сорцов на плсоте - ну вот реально заметно дольше. Хоть там как.

2.20 , Аноним ( 20 ), 22:12, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А зачем вы его постоянно пересобираете?

3.40 , Аноним ( 36 ), 22:46, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 2.6.32 работает - не трожь!

3.60 , anonymous ( ?? ), 23:39, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что оно багованное. Проверяем, есть ли баги в новых версиях.

4.104 , Аноним ( 20 ), 01:49, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так это ж надо желать один раз, когда хочется попробовать новую версию. А один раз - какая разница, сколько оно собирается? Это ж не 200 тысяч запросов в секунду где время обработки имеет значение.

3.77 , Аноним ( 77 ), 00:06, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем вы его постоянно пересобираете? Потому что его постоянно правят. Вот бы заморозили его разработку, да? Тогда можно было бы переписывать на любые языки и не заботиться о том, что кто-то захочет его собрать.

2.27 , Аноним ( 27 ), 22:27, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – опять огульные выдуми кро скорость сборки. когда же вы успокоитесь, выдумщики

2.34 , Аноним ( 36 ), 22:40, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Запаримся пересобирать же! Си собирается намного шустрее. А что вы про Rust запоёте?

