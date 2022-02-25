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В ядре Linux 5.18 планируют разрешить использование стандарта языка Си C11

25.02.2022 17:24

В процессе обсуждения набора патчей с исправлением связанных с уязвимостями класса Spectre проблем в коде для работы со связанными списками, стало ясно, что проблему удалось бы решить более изящно, если бы в ядро допускался код на языке Си, соответствующий более новой версии стандарта. В настоящее время добавляемый ядро код должен соответствовать спецификации ANSI C (С89), сформированной ещё в 1989 году.

Связанная со Spectre проблема в коде была вызвана продолжением использования отдельно определяемого итератора после цикла - для перебора элементов связанного списка используется макрос и так как итератор цикла передаётся в этот макрос, он определяется вне самого цикла и остаётся доступен после цикла. Использование стандарта C99 позволило бы определять переменные для цикла в блоке for(), что решило бы проблему без придумывания обходных путей.

Линус Торвальдс согласился с идеей реализации поддержки более новых спецификаций и предложил перейти в ядре 5.18 на использование стандарта C11, опубликованного в 2011 году. При предварительной проверке сборка в GCC и Clang в новом режиме прошла без отклонений. Если при более тщательном тестировании не возникнет непредвиденных проблем, в сборочных скриптах ядра 5.18 опция '--std=gnu89' будет заменена на '--std=gnu11 -Wno-shift-negative-value'. Рассматривалась возможность и использования стандарта C17, но в этом случае пришлось бы повышать минимально поддерживаемую версию GCC. Включение же поддержки C11 укладываются в текущие требования к версии GCC (5.1).

  1. Главная ссылка к новости ( https://news.ycombinator.com/...)
  2. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают возможность удаления ReiserFS
  3. OpenNews: Пятая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Доступен Kasper, сканер проблем со спекулятивным выполнением кода в ядре Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в механизме ucount ядра Linux, позволяющая повысить свои привилегии
  6. OpenNews: Вторая версия патчей c реструктуризацией заголовочных файлов ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56760-linux
Ключевые слова: linux, kernel, compile
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:02, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Си C11

    ну вот наконец си си кэпвелл и вышел из комы

     
  • 1.2, Аноним (2), 18:06, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > настоящее время добавляемый ядро код должен соответствовать спецификации ANSI C (С89), сформированной ещё в 1989 году.

    Зачем использовать такую старую спецификацию, всем смысл?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:10, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём ранее был смысл использовать более новую?
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 18:23, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хотябы вот C11 "Интерфейсы для проверки границ массива"
     

  • 1.3, DEF (?), 18:08, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А почему не C17, который более модерновый?
     
     
  • 2.5, макпыф (ok), 18:15, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написанно же:

    > Рассматривалась возможность и использования стандарта C17, но в этом случае пришлось бы повышать минимально поддерживаемую версию GCC

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:27, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пришлось бы повышать минимально поддерживаемую версию GCC

    И в чем проблема? Некрофилы всякие все равно сидят на LTS.

     
  • 2.6, Валерий (??), 18:15, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написано ж почему

    Рассматривалась возможность и использования стандарта C17, но в этом случае пришлось бы повышать минимально поддерживаемую версию GCC

     
  • 2.7, устаревший си (?), 18:15, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читать надо внимательней.
     

  • 1.9, Skullnet (ok), 18:23, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь ядро будет компилироваться пару часов.
     
     
  • 2.11, wapmobil (ok), 18:29, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сам то пробовал прежде чем чушь писать?
     
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