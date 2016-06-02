Разработчики ядра Linux обсуждают возможность удаления ReiserFS

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|1.1, DmA (??), 19:57, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мавр сделал своё дело, мавр может уходить! Первая журналирумая ФС в Линукс!
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|2.3, Аноним (3), 20:04, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да дело даже не в журналировании.
Когда появилась reiserfs была в основном ext2 - с безумным временем на e2fsck. Reiser проверялся в секунды.
Плюс, reiser умел паковать мелкие файлы и значительно уменьшать занимаемое место - в 2022 это уже никому не надо, потому что storage дешёвый.
// b.
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|3.50, rm2 (?), 22:04, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Reiser проверялся в секунды.
Ну только, поговаривают, если вам не повезло, и на ReiserFS у вас хранился образ другого раздела ReiserFS в виде файла-образа, сохранённого dd, то fsck мог вам сделать монстра-франкенштейна, сшив из двух этих ФС одну.
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|3.46, DmA (??), 21:44, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какая-то компания предлагающая скачивать mp3 файлы со своего сайта использовала Линукс и ей было проблематично использовать ext2, вот они и начали разрабатывать ReiserFS, а потом уже крупные компании разрабатывающие коммерческие Unix подарали Линукс свои разработки JFS(IBM) и XFS(SGI).
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|1.2, DEF (?), 20:03, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Давно надо выкинуть этот мусор. Ext4 и Btrfs хватит за глаза. Особенно админам локалхоста и эникейщикам.
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|2.28, пох. (?), 20:51, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У вас опечатка в слове xfs. А так примерно и есть - SuSE так и думает.
По данным их телеметрии все пользователи не сумевшие найти и выпилить телеметрию устанавливают систему в штатной кривой позе без всяких там левых reizerfs.
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|3.45, Аноним (44), 21:36, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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xfs не нужно вообще, ибо никаких выдающихся особенностей по сравнению с ext4 и тем более btrfs она не имеет - не пришей кобыле хвост эта ваша xfs.
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|4.47, DmA (??), 21:46, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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RedHat так не думает, мне кажется в последних RHELax XFS по умолчанию идёт!
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|1.5, Аноним (5), 20:07, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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При этом последнее исправление в коде ReiserFS датировано 2019 годом...
Каменный век! Где мой смузи?
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|2.8, Аноним (3), 20:12, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И что? Оно сломалось? Не работает? Тормозит? Баги? Потеря данных?
Слышали про "Работает - не трогай"? Это идеально подходит к миру софта.
// b.
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|3.10, Аноним (10), 20:16, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если серьёзно, то дело в том, что софт развивается - фиксятся баги, оптимизируется, добавляется новая функциональность и т.п. И бывает так, что какие-то модули надо обновлять, чтобы они соответсвовали новым API. Если они не обновляются, то это нормально их удалять, если ими никто не пользуется, чтобы не делать ненужную работу.
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|4.35, псевдонимус (?), 21:04, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>соответсвовали новым API.
Проблема сдесь. Хотя кому проблема, а кому и полная занятость за неплохую зарплату.
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|3.16, Gourytch (ok), 20:24, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Во! Герой! ты точно его поддерживать согласишься!
Перепишешь его код так чтобы он не оставался копролитом,а был свежим и модным.
Ну или хотя бы не пользовал старый механизм,
которые только из-за его одного оставили.
Почёт тебе будет и прочие почести от тех, кто им ещё пользуется.
Если кто-то ещё пользуется. конечно.
Ну а нет - то тогда у тех, кому оно ещё надо, останется как раз твой вариант решения:
не трогать ничего и оставаться на старых версиях ядра.
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|3.21, Аноним (21), 20:36, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И что? Оно сломалось? Не работает? Тормозит? Баги? Потеря данных?
Нет, оно недостаточно хипстерское и как бельмо на глазу, видимо, мешает btrfs-никам и прочим смузихлёбам
> Слышали про "Работает - не трогай"? Это идеально подходит к миру софта.
> // b.
А им пофиг, им надо чтобы свистелки-дуделки, хипстота и пыщ-пыщ
Мейнстримные линуксовые системы вслед за шляпой уже порядком времени катятся в толерастию и мозгоразжиж, и не дердатся за разумные решения и здравый смысл!
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|4.22, Аноним (21), 20:37, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> И что? Оно сломалось? Не работает? Тормозит? Баги? Потеря данных?
> Нет, оно недостаточно хипстерское и как бельмо на глазу, видимо, мешает btrfs-никам
> и прочим смузихлёбам
>> Слышали про "Работает - не трогай"? Это идеально подходит к миру софта.
>> // b.
> А им пофиг, им надо чтобы свистелки-дуделки, хипстота и пыщ-пыщ
> Мейнстримные линуксовые системы вслед за шляпой уже порядком времени катятся в толерастию
> и мозгоразжиж, и не дердатся за разумные решения и здравый смысл!
*и не дерЖатся за разумные решения и здравый смысл!
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|3.30, пох. (?), 20:53, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И что? Оно сломалось?
ДА. stable api nonsense ломал и ломает что попало.
А автор сидит пожизненно и не бежит срочно переписывать на более модные и новые апи или как-то учиться обходиться вообще без.
> Слышали про "Работает - не трогай"? Это идеально подходит к миру софта.
вот и сиди на своем 2.6.16
Правда, оно не работает с современным железом.
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|3.34, Dzen Python (ok), 21:01, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом из-за вас "стабилиздцов" и тянут-тянут легаси в ядре, откровенно мешающее новым фичам, городят шимы и полифиллы.
Главное, что Борланд С++ 3 запустился под виндавз11 и не ипёт!!111одын, да, дружок?
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|3.38, Заноним (?), 21:05, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А мысль, что оно просто никому не нужно не посещала? Потому и нет особо инфы про баги, потерю данных, тормоза и т.п. И потому код не изменялся с 2019 до февраля 2022.
Ну и "работает - не трогай" годно только для случаев когда нет изменений, а изменения практически всегда есть, и потому наоборот нужны методы обеспечения надёжности, даже когда кажется, что нет измений, т.е. надо специально формировать сбои.
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|1.6, Аноним (3), 20:11, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На Phoronix "политически-корректные" европейцы и американцы устроили вой, что он де убил жену, поэтому удалить!! Тьфу ты, насколько убогий народ пошёл. Мне вот плевать кого он убил (конечно, не плевать, это ужасно, и его за это посадили), но это не повод отказываться от его талантов.
Жаль, Ганс окончательно свихнулся в тюрьме - подал иск на 300 страниц против 70 человек, включая на своего адвоката, который защищал его в суде и судей. После выхода (если повезёт, то в следующем году) вряд ли он уже что-то создаст.
// b.
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|2.18, Аноним (18), 20:27, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На Phoronix "политически-корректные" европейцы и американцы устроили вой, что он де убил
> жену, поэтому удалить!!
Ну да, то ли дело вой^W праведное возмущение на опеннете "защищающих традиционные ценности" о ненужности дистрибутива Pidora или о годности софта, исходя из сексуальной ориентации разраба ...
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|3.41, Аноним (-), 21:23, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Или из-за попыток поставить на место обнаглевшего жирного нечесанного и немытого гуру, кормящегося межпальцевым содержимым нижних лап на публику
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|2.31, пох. (?), 20:54, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тоже не пойму, что за шум. Она ж даже не трансгендерный негр!
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|2.36, Михрютка (ok), 21:04, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> После выхода (если повезёт, то в следующем году)
с его замашками - не в этой жизни
March 05, 2020 Parole Suitability Hearing Inmate was denied parole for 5 years
November 29, 2021 Administrative Review The administrative review to advance the inmate’s next parole suitability hearing date was denied
December 2021 Inmate Petition to Advance Inmate filed a petition to advance his or her next parole suitability hearing date
March 2025 Parole Suitability Hearing Tentative date for parole suitability hearing
15 to life из сириоуз бизнес
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|2.20, Аноним (20), 20:33, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но reiserfs ведь полезнее jfs. Какого чёрта тогда удаляют нормальную фс и не проблемную?
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|1.11, Аноним (11), 20:17, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вроде только вчера обсуждали арест Райзера, а ведь уже 15 лет прошло.
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|2.29, Аноним (29), 20:51, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты чего такой не толерантный ? не укокошил, а успокоил
там вообще семейка адамсов походу была
>Ханс находился в процессе развода со своей женой Ниной Райзер, акушером-гинекологом родом из Санкт-Петербурга. Дети были одним из главных аргументов Нины Райзер в деле о разводе: она обвиняла Ханса в трудоголизме и в том, что он пренебрегает детьми. Перед этим Райзер отказывается вернуть 86 тысяч долларов, занятые у друга его детства Шона Стерджена. Ханс Райзер ревнует Нину к Стерджену и выдвигает встречный иск. Райзер боится, что Нина встречается со Стердженом и что они занимаются садомазохизмом (Шон Стерджен был мазохистом до начала 2002 года — момента, когда он стал ходить в церковь и решил покончить с садомазохистскими вечеринками). В своих показаниях суду Райзер обвиняет её в том, что её соблазнил «похотливый, татуированный, наркозависимый, садомазохистский сутенёр/шлюха» с многочисленными расстройствами личности, а Нину — в том, что она становится все более психически неуравновешенна и что от неё надо изолировать детей. В декабре 2004 года Райзер получил временное судебное решение, запрещавшее ему приближаться к Нине, после того, как однажды он её толкнул. Во время бракоразводного процесса он был убеждён, что он поступает правильно, когда играет со своим 4-летним сыном в жестокие компьютерные игры наподобие «Battlefield Vietnam» с натуралистическими сценами гибели людей, захлёбывающихся своей кровью и сжигаемых напалмом. «Ханс глубоко и совершенно необоснованно убеждён в том, что детям любого возраста полезно показывать жестокие видеоигры и фильмы», — пишет Нина в своих показаниях для бракоразводного процесса. Райзер пишет, что «процесс превращения мальчиков в мужчин обычно связан с психологическими травмами».
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|3.33, Аноним (29), 20:59, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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п.с.
да и дедишки похоже пошли в родителей:
> В июле 2012 года суд обязал Ханса Райзера выплатить за смерть Нины Райзер 60 миллионов долларов в деле его детей против него. Райзер выступал самостоятельно во время судебного разбирательства и пытался утверждать, что он убил свою жену, чтобы защитить своих детей.
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|3.39, Михрютка (ok), 21:07, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> похотливый, татуированный, наркозависимый, садомазохистский сутенёр/шлюха
другими словами, идеальный редактор педивикии
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|1.14, псевдонимус (?), 20:22, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>находится на пути к устареванию
Гениально!
Вот кривой БТР не находится, постоянно гайки крутят.
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|2.32, пох. (?), 20:57, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Че там как кстати с WD, обещавшими переписать-переписать нам raid6?
Кажется, они немного увлеклись Remote exploitable wd cloud и забыли об этом?
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|2.49, maximnik0 (?), 21:58, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот кривой БТР не находится, постоянно гайки крутят
А как же исправленная ошибка в XFS, 15 лет не могли обнаружмть на каком этапе возникает ошибка ? Это я про отключенное питание и обнуленные файлы.
Так что крутят гайки это нормально,другое дело что взяв за основу ZFS, повелись на бездоказательную теорию что алгоритмы защитят от ошибок ФС.
Как оказалось полноценное fsck
все еще нужно,а с этим грустно.Scrub не все исправляет.И так же есть ошибки в основе бтрфс: не предусмотренно динамическое выделение места под дополнительные метаданные,(в ютубе есть видио где даже в серьезных компаниях админы признаються что наступали на эти грабли) если отключить COW -нет контрольных сумм...
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|1.17, Сергей (??), 20:25, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Давайте выкинем из ядра архитектуру amd64, она уже столько лет не обноаляется...
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|2.26, макпыф (ok), 20:45, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> она уже столько лет не обноаляется.
Последний коммит 2 дня назад.
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|1.24, Аноним (24), 20:39, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> непонятно насколько вообще данная ФС востребована и продолжают ли ей пользоваться.
Мне не понятно кто пользуется PS/2 мышками. Да и драйвер давно не менялся. Давайте удалим.
То есть основная проблема в телеметрии? Они который раз говорят "включите у себя телеметрию, а не то мы удалим вас и всё чем вы пользовались."
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|1.27, макпыф (ok), 20:47, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вас не понять - не выкидывают - плохо, блоатварь. Выкидывают - тоже плохо
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|2.40, псевдонимус (?), 21:14, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выкидывают работающее. Добавляют полуработаещее. Действительно, чего они возмущаются, эти луддиты.
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|1.37, Аноним (37), 21:05, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Шишкин красавчик! С удовольствием бы послушал, что он думает по тому или иному поводу, как это было в его последнем большом интервью...
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|1.43, asdsad (?), 21:29, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> находится на пути к устареванию, но непонятно достаточно ли она устарела для удаления из ядра
Ну вообще не смешно, что значит находится на пути? Она спроектирована? Да, давно уж. Написана? Да, тоже давно. Так и говорите честно, ваше мифическое "стабильное API" сложно продолжать оставлять стабильным, потому и хотите выкинуть -_-"
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