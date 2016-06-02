Разработчики ядра Linux обсуждают возможность удаления ReiserFS

2.8 , Аноним ( 3 ), 20:12, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И что? Оно сломалось? Не работает? Тормозит? Баги? Потеря данных? Слышали про "Работает - не трогай"? Это идеально подходит к миру софта. // b.

3.10 , Аноним ( 10 ), 20:16, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Если серьёзно, то дело в том, что софт развивается - фиксятся баги, оптимизируется, добавляется новая функциональность и т.п. И бывает так, что какие-то модули надо обновлять, чтобы они соответсвовали новым API. Если они не обновляются, то это нормально их удалять, если ими никто не пользуется, чтобы не делать ненужную работу.

4.35 , псевдонимус ( ? ), 21:04, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >соответсвовали новым API. Проблема сдесь. Хотя кому проблема, а кому и полная занятость за неплохую зарплату.

3.16 , Gourytch ( ok ), 20:24, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Во! Герой! ты точно его поддерживать согласишься!

Перепишешь его код так чтобы он не оставался копролитом,а был свежим и модным.

Ну или хотя бы не пользовал старый механизм,

которые только из-за его одного оставили.

Почёт тебе будет и прочие почести от тех, кто им ещё пользуется.

Если кто-то ещё пользуется. конечно.

Ну а нет - то тогда у тех, кому оно ещё надо, останется как раз твой вариант решения:

не трогать ничего и оставаться на старых версиях ядра.

3.21 , Аноним ( 21 ), 20:36, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > И что? Оно сломалось? Не работает? Тормозит? Баги? Потеря данных? Нет, оно недостаточно хипстерское и как бельмо на глазу, видимо, мешает btrfs-никам и прочим смузихлёбам

> Слышали про "Работает - не трогай"? Это идеально подходит к миру софта.

> // b. А им пофиг, им надо чтобы свистелки-дуделки, хипстота и пыщ-пыщ Мейнстримные линуксовые системы вслед за шляпой уже порядком времени катятся в толерастию и мозгоразжиж, и не дердатся за разумные решения и здравый смысл! 4.22 , Аноним ( 21 ), 20:37, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> И что? Оно сломалось? Не работает? Тормозит? Баги? Потеря данных?

> Нет, оно недостаточно хипстерское и как бельмо на глазу, видимо, мешает btrfs-никам

> и прочим смузихлёбам

>> Слышали про "Работает - не трогай"? Это идеально подходит к миру софта.

>> // b.

> А им пофиг, им надо чтобы свистелки-дуделки, хипстота и пыщ-пыщ

> Мейнстримные линуксовые системы вслед за шляпой уже порядком времени катятся в толерастию

> и мозгоразжиж, и не дердатся за разумные решения и здравый смысл! *и не дерЖатся за разумные решения и здравый смысл! 3.30 , пох. ( ? ), 20:53, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И что? Оно сломалось? ДА. stable api nonsense ломал и ломает что попало.

А автор сидит пожизненно и не бежит срочно переписывать на более модные и новые апи или как-то учиться обходиться вообще без. > Слышали про "Работает - не трогай"? Это идеально подходит к миру софта. вот и сиди на своем 2.6.16

Правда, оно не работает с современным железом. 3.34 , Dzen Python ( ok ), 21:01, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А потом из-за вас "стабилиздцов" и тянут-тянут легаси в ядре, откровенно мешающее новым фичам, городят шимы и полифиллы.

Главное, что Борланд С++ 3 запустился под виндавз11 и не ипёт!!111одын, да, дружок?

3.38 , Заноним ( ? ), 21:05, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мысль, что оно просто никому не нужно не посещала? Потому и нет особо инфы про баги, потерю данных, тормоза и т.п. И потому код не изменялся с 2019 до февраля 2022. Ну и "работает - не трогай" годно только для случаев когда нет изменений, а изменения практически всегда есть, и потому наоборот нужны методы обеспечения надёжности, даже когда кажется, что нет измений, т.е. надо специально формировать сбои. 2.48 , Ан ( ?? ), 21:54, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В ядре только третья версия, а так, на дворе пятая уже: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52121