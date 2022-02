Разработчики ядра Linux обсуждают возможность удаления ReiserFS

> После выхода (если повезёт, то в следующем году) с его замашками - не в этой жизни March 05, 2020 Parole Suitability Hearing Inmate was denied parole for 5 years

November 29, 2021 Administrative Review The administrative review to advance the inmate’s next parole suitability hearing date was denied

December 2021 Inmate Petition to Advance Inmate filed a petition to advance his or her next parole suitability hearing date

March 2025 Parole Suitability Hearing Tentative date for parole suitability hearing