The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Ходатайство об условно-досрочном освобождении Ганса Рейзера отклонено

22.03.2020 10:21

Комиссия по помилованию отказала в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Ганса Рейзера (Hans Reiser), автора файловой системы ReiserFS. Повторное прошение может быть подано только через пять лет, в 2025 году. Детям Ганса уже исполнилось 18 и 20 лет, и они отказываются с ним контактировать.

Напомним, что в 2008 году Ганс был приговорён к пожизненному заключению за убийство своей жены в результате ссоры с последующей попыткой сокрытия преступления. С учётом того, что он находится в тюрьме с 2006 года, в 2020 году ему было разрешено подать первое прошение о досрочном освобождении. После изоляции Ганса Рейзера разработку файловой системы ReiserFS взял в свои руки Эдуард Шишкин, который недавно приступил к тестированию новой редакции Reiser5 с поддержкой логических томов, а также продолжает выпускать обновления к ветке Reiser4, существующей с 2004 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Ганс Рейзер приговорен к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения через 15 лет
  3. OpenNews: Компания Namesys закрывается, но проект ReiserFS остается жить
  4. OpenNews: Арестован Hans Reiser
  5. OpenNews: В файловой системе Reiser4 появилась поддержка зеркалирования
  6. OpenNews: Доступна файловая система Reiser5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52588-reiserfs
Ключевые слова: reiserfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:24, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ибо нефиг!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:27, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все правильно. Преступники должны сидеть в тюрьме.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:43, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Преступники у которых нет крыши сидят.
     
  • 2.43, Аноним (43), 12:30, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > Преступники должны сидеть в тюрьме.

    Ну это смотря какие преступники. Вон в России половина гос. думы наслаждается жизнью. Кооперативчик озеро, растаскивает сверхдоходы с нефти и газа, имеет недвижимость в странах ЕС/НАТО, сливая в унитаз будушее своего народа (попутно промывая мозги со своими киселевыми/соловьевыми/норкиными/скабеевыми). В инете вагон исследований, пруфов, фоток, документов, всего остального, сканов. А толку-то от всего этого материала, если силовики тоже в доле и такие же коррумпированные и подконтрольные кооперативу?

    Замечу, что никто из этих преступников не сидит. Наоборот - сидят те, кто пытается с этим боротся, т.е. честные, порядочные люди. Причём такая ситуация не только в России, но и в остальном пост-совке. В Казахстане, например. Вот так и живём, в вечном лицемерии.

     
     
  • 3.50, Аноним (50), 12:47, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тут до сих пор "честные, порядочные" - это отклонение от нормы, а норма - это "совка кусок", причем до сих пор! Вот интересно, чо будет через пару поколений..
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:29, 22/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 10:31, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.5, Fracta1L (ok), 10:34, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 10:37, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.11, Fracta1L (ok), 10:43, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.15, Аноним (3), 11:05, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.20, Fracta1L (ok), 11:14, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 8.21, Аноним (3), 11:16, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 9.25, Fracta1L (ok), 11:25, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 10.26, Аноним (3), 11:33, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 8.51, Lockywolf (ok), 12:48, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.8, Daemon (??), 10:37, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.9, Lockywolf (ok), 10:37, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (12)

  • 1.6, Lockywolf (ok), 10:34, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Грустная история. Он там бузил в тюрьме что ли? Маловероятно что он продолжает представлять опасность обществу.

    С другой стороны, он там прятал тело, значит может считаться особо опасным. Но с другой стороны, всё равно 15 лет просидел.

     
     
  • 2.10, Daemon (??), 10:38, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Наверное среди судей были приверженцы EXT3/4 :)
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 12:25, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем все усложнять?
    Если человек в результате ссоры способен убить собственную жену, мать собственных детей, автором каких бы проектов он ни являлся
    - считается, что он способен убить кого угодно, просто поссорившись (и не обязательно на тему файловых систем).

    Достала жена? Ну разведись.
    И при чем тут лесбиянки? (См. ниже)

     
     
  • 4.49, Анончик (?), 12:47, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас слишком розовые представления о судебной системе США, она как и в большенство страной мира гавно.
    Которая не трогает тех кто на неё работает и прочую приблежонную шушору. Как там полицейские из Анапы?
     
     
  • 5.53, Аноним (39), 12:58, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну допустим, в судебной системе США большие проблемы
    - ни в коем случае не убивайте своих жен в США, выезжайте с женами сначала в другие страны, где с судебными системами на этот счет все в порядке. Например в страны, где жен принято забивать камнями и целой толпой, останется только состряпать дело об измене.
     
  • 2.12, bw (ok), 10:52, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сейчас везде должны быть лесбиянки, в том числе в комиссии по УДО, так что он не скоро освободится. Я всё же верю, что тренд изменится, может лет через 20, но изменится.
     
     
  • 3.13, Lockywolf (ok), 11:01, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас везде должны быть лесбиянки, в том числе в комиссии по УДО,
    > так что он не скоро освободится. Я всё же верю, что
    > тренд изменится, может лет через 20, но изменится.

    На сайте нет протокола, ну или я не нашёл.

     
  • 2.17, Жена Рейзера (?), 11:06, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, и правда, бедняжка.
    Всего-то навсего убил беззащитную женщину..
     
     
  • 3.31, Жена жены рейзера (?), 11:47, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вообще-то у "беззащитной женщины" была сковородка, плита и весь кухонный набор ножей для защиты. А если женщина и без сковородки - так лесбуха, но не женщина.
     
     
  • 4.41, Аноним (39), 12:27, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и без сковородки - так лесбуха, но не женщина.

    и если это все, на что вы способны пошутить - так вы дебилы, но не люди.

     
  • 3.52, Lockywolf (ok), 12:51, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, и правда, бедняжка.
    > Всего-то навсего убил беззащитную женщину..

    Не бедняжка и подсадили его заслуженно, но я не думаю, что после 15 лет в тюрьме он опасен для других членов общества.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:04, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хоть кто-то поставил на место русскую с-ку!
    А то машки привыкли русских аленей разводить.
     
     
  • 2.19, ssh (ok), 11:11, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А ты из тех кого развели или кому отказали?
     
  • 2.37, Аноним (37), 12:10, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кстати, она россиянкой была? Тогда не удивительно.
     

  • 1.16, К (?), 11:06, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну так попросите не освободить, а дать ему возможность ФС развивать: ноут и инет.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:17, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он давно уже поехавший. Да и 15 лет без кодинга - нехилая такая пауза, все ж меняется, идет вперед. Пусть лучше адекваты пилят эту ФС.
     
     
  • 3.38, kvaps (ok), 12:22, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C не сильно изменился за 15 лет
     
     
  • 4.44, A.Stahl (ok), 12:31, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Райзер -- сильно.

    Я где-то год не писал на языке, который был долгое время для меня основным. И что? Туплю на ровном месте, стандартную библиотеку помню на уровне "вроде такая ф-ция была, но х.з. как она называется" и т.п. Да, вспоминание проходит быстро и без отрыва от собственно кода, но все же 15 лет это куда больше. Некоторые местные аналитики на свете меньше живут.

     

  • 1.18, Аноним (18), 11:10, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще-то на https://inmatelocator.cdcr.ca.gov/Details.aspx?ID=G31008 написано, что следующее слушание - March 2023
     
  • 1.23, Аноним (18), 11:19, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >https://twitter.com/henrykleeKTVU/status/1239690602972733440
    >We've detected that JavaScript is disabled in your browser. Would you like to proceed to legacy Twitter?
    >Yes
    >403 Forbidden: The server understood the request, but is refusing to fulfill it.

    Twitter,fuck you🖕!

     
  • 1.24, Аноним (24), 11:21, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы Ганс
     
     
  • 2.32, Жена жены рейзера (?), 11:49, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    же суй Ганс Ебдо!
     

  • 1.27, Анонимчик (?), 11:34, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Похвальное решение.
     
  • 1.28, Аноним (28), 11:35, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нафига нам это знать?
     
  • 1.30, SR_team (ok), 11:45, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в 2008 году Ганс был приговорён к пожизненному заключению
    > он находится в тюрьме с 2006 года

    Что он там забыл в 2006?

     
     
  • 2.34, Аноним (18), 11:58, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его арестовали в 2006, 2 года суд шел.
     

  • 1.33, Аноним (50), 11:50, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чо там Шишкин, развивает таки?
     
     
  • 2.36, suffix (ok), 12:07, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шишкин давно и успешно развивает проект Morning in a Pine Forest - признанный во всём мире !
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 12:32, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До сих пор развивает?
     
     
  • 4.46, suffix (ok), 12:35, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кончено развивает !

    Переписал с graphite на oil !

     

  • 1.35, Аноним (35), 12:01, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Детям Ганса уже исполнилось 18 и 20 лет, и они отказываются с ним контактировать.

    Ну ничего, в крайнем случае Шишкинда усыновит.

     
  • 1.40, Аноним (40), 12:26, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошую вешь браком не назовут. Все зло от баб
     
  • 1.42, Аноним (42), 12:29, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для тех, кто не согласен с подачей автора новости:

    "Ханс Райзер ревнует Нину к Стерджену и выдвигает встречный иск. Райзер боится, что Нина встречается со Стердженом и что они занимаются садомазохизмом (Шон Стерджен был мазохистом до начала 2002 года)"

    "В своих показаниях суду Райзер обвиняет её в том, что её соблазнил «похотливый, татуированный, наркозависимый, садомазохистский сутенёр/шлюха» с многочисленными расстройствами личности, а Нину — в том, что она становится все более психически неуравновешенна и что от неё надо изолировать детей."

     
     
  • 2.47, Аноним (50), 12:40, 22/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.54, Клыкастый (ok), 12:58, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему-то больше верится в "Дети были одним из главных аргументов Нины Райзер в деле о разводе: она обвиняла Ханса в трудоголизме и в том, что он пренебрегает детьми."
     

  • 1.48, Бродяга Ганс (?), 12:42, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А перед зоной написал я файл-систему,
    она надёжная и быстрая была.
    Ну а потом убил свою жену я,
    и за решётку посадили мусора.

    Ах Нина, Нина, Нина, Ниночка,
    Прошла у нас с тобой любовь.
    Ножом пырнуть себя заставила
    И обломала пацанов.

    (c)

     
     
  • 2.55, Аноним (55), 13:01, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично. Я бы слушал такой шансон.
     

  • 1.56, engineerzzz (?), 13:01, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следил когда-то за публикациями на эту тему. В деле Райзера далеко не все ясно и прозрачно. Куча юристов сходились во мнении, что его просто умело подставили. А жена его вроде попала в какую-то мутную историю. Для американского правосудия оказался главным аргумент - показал место убийства - виновен. Что-то вроде сценария фильма "Беглец" получились, только здесь чувак за себя не боролся.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру