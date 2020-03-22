Ходатайство об условно-досрочном освобождении Ганса Рейзера отклонено

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|2.43, Аноним (43), 12:30, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> Преступники должны сидеть в тюрьме.
Ну это смотря какие преступники. Вон в России половина гос. думы наслаждается жизнью. Кооперативчик озеро, растаскивает сверхдоходы с нефти и газа, имеет недвижимость в странах ЕС/НАТО, сливая в унитаз будушее своего народа (попутно промывая мозги со своими киселевыми/соловьевыми/норкиными/скабеевыми). В инете вагон исследований, пруфов, фоток, документов, всего остального, сканов. А толку-то от всего этого материала, если силовики тоже в доле и такие же коррумпированные и подконтрольные кооперативу?
Замечу, что никто из этих преступников не сидит. Наоборот - сидят те, кто пытается с этим боротся, т.е. честные, порядочные люди. Причём такая ситуация не только в России, но и в остальном пост-совке. В Казахстане, например. Вот так и живём, в вечном лицемерии.
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|3.50, Аноним (50), 12:47, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тут до сих пор "честные, порядочные" - это отклонение от нормы, а норма - это "совка кусок", причем до сих пор! Вот интересно, чо будет через пару поколений..
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|1.6, Lockywolf (ok), 10:34, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Грустная история. Он там бузил в тюрьме что ли? Маловероятно что он продолжает представлять опасность обществу.
С другой стороны, он там прятал тело, значит может считаться особо опасным. Но с другой стороны, всё равно 15 лет просидел.
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|3.39, Аноним (39), 12:25, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем все усложнять?
Если человек в результате ссоры способен убить собственную жену, мать собственных детей, автором каких бы проектов он ни являлся
- считается, что он способен убить кого угодно, просто поссорившись (и не обязательно на тему файловых систем).
Достала жена? Ну разведись.
И при чем тут лесбиянки? (См. ниже)
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|4.49, Анончик (?), 12:47, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас слишком розовые представления о судебной системе США, она как и в большенство страной мира гавно.
Которая не трогает тех кто на неё работает и прочую приблежонную шушору. Как там полицейские из Анапы?
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|5.53, Аноним (39), 12:58, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну допустим, в судебной системе США большие проблемы
- ни в коем случае не убивайте своих жен в США, выезжайте с женами сначала в другие страны, где с судебными системами на этот счет все в порядке. Например в страны, где жен принято забивать камнями и целой толпой, останется только состряпать дело об измене.
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|2.12, bw (ok), 10:52, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Сейчас везде должны быть лесбиянки, в том числе в комиссии по УДО, так что он не скоро освободится. Я всё же верю, что тренд изменится, может лет через 20, но изменится.
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|3.13, Lockywolf (ok), 11:01, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сейчас везде должны быть лесбиянки, в том числе в комиссии по УДО,
> так что он не скоро освободится. Я всё же верю, что
> тренд изменится, может лет через 20, но изменится.
На сайте нет протокола, ну или я не нашёл.
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|3.31, Жена жены рейзера (?), 11:47, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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вообще-то у "беззащитной женщины" была сковородка, плита и весь кухонный набор ножей для защиты. А если женщина и без сковородки - так лесбуха, но не женщина.
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|4.41, Аноним (39), 12:27, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и без сковородки - так лесбуха, но не женщина.
и если это все, на что вы способны пошутить - так вы дебилы, но не люди.
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|3.52, Lockywolf (ok), 12:51, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, и правда, бедняжка.
> Всего-то навсего убил беззащитную женщину..
Не бедняжка и подсадили его заслуженно, но я не думаю, что после 15 лет в тюрьме он опасен для других членов общества.
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|1.14, Аноним (14), 11:04, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хоть кто-то поставил на место русскую с-ку!
А то машки привыкли русских аленей разводить.
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|1.16, К (?), 11:06, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну так попросите не освободить, а дать ему возможность ФС развивать: ноут и инет.
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|2.22, Аноним (22), 11:17, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да он давно уже поехавший. Да и 15 лет без кодинга - нехилая такая пауза, все ж меняется, идет вперед. Пусть лучше адекваты пилят эту ФС.
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|4.44, A.Stahl (ok), 12:31, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А Райзер -- сильно.
Я где-то год не писал на языке, который был долгое время для меня основным. И что? Туплю на ровном месте, стандартную библиотеку помню на уровне "вроде такая ф-ция была, но х.з. как она называется" и т.п. Да, вспоминание проходит быстро и без отрыва от собственно кода, но все же 15 лет это куда больше. Некоторые местные аналитики на свете меньше живут.
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|1.30, SR_team (ok), 11:45, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в 2008 году Ганс был приговорён к пожизненному заключению
> он находится в тюрьме с 2006 года
Что он там забыл в 2006?
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|2.36, suffix (ok), 12:07, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шишкин давно и успешно развивает проект Morning in a Pine Forest - признанный во всём мире !
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|1.35, Аноним (35), 12:01, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Детям Ганса уже исполнилось 18 и 20 лет, и они отказываются с ним контактировать.
Ну ничего, в крайнем случае Шишкинда усыновит.
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|1.42, Аноним (42), 12:29, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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для тех, кто не согласен с подачей автора новости:
"Ханс Райзер ревнует Нину к Стерджену и выдвигает встречный иск. Райзер боится, что Нина встречается со Стердженом и что они занимаются садомазохизмом (Шон Стерджен был мазохистом до начала 2002 года)"
"В своих показаниях суду Райзер обвиняет её в том, что её соблазнил «похотливый, татуированный, наркозависимый, садомазохистский сутенёр/шлюха» с многочисленными расстройствами личности, а Нину — в том, что она становится все более психически неуравновешенна и что от неё надо изолировать детей."
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|2.54, Клыкастый (ok), 12:58, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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почему-то больше верится в "Дети были одним из главных аргументов Нины Райзер в деле о разводе: она обвиняла Ханса в трудоголизме и в том, что он пренебрегает детьми."
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|1.48, Бродяга Ганс (?), 12:42, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А перед зоной написал я файл-систему,
она надёжная и быстрая была.
Ну а потом убил свою жену я,
и за решётку посадили мусора.
Ах Нина, Нина, Нина, Ниночка,
Прошла у нас с тобой любовь.
Ножом пырнуть себя заставила
И обломала пацанов.
(c)
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|1.56, engineerzzz (?), 13:01, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Следил когда-то за публикациями на эту тему. В деле Райзера далеко не все ясно и прозрачно. Куча юристов сходились во мнении, что его просто умело подставили. А жена его вроде попала в какую-то мутную историю. Для американского правосудия оказался главным аргумент - показал место убийства - виновен. Что-то вроде сценария фильма "Беглец" получились, только здесь чувак за себя не боролся.
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