Ходатайство об условно-досрочном освобождении Ганса Рейзера отклонено

Комиссия по помилованию отказала в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Ганса Рейзера (Hans Reiser), автора файловой системы ReiserFS. Повторное прошение может быть подано только через пять лет, в 2025 году. Детям Ганса уже исполнилось 18 и 20 лет, и они отказываются с ним контактировать.

Напомним, что в 2008 году Ганс был приговорён к пожизненному заключению за убийство своей жены в результате ссоры с последующей попыткой сокрытия преступления. С учётом того, что он находится в тюрьме с 2006 года, в 2020 году ему было разрешено подать первое прошение о досрочном освобождении. После изоляции Ганса Рейзера разработку файловой системы ReiserFS взял в свои руки Эдуард Шишкин, который недавно приступил к тестированию новой редакции Reiser5 с поддержкой логических томов, а также продолжает выпускать обновления к ветке Reiser4, существующей с 2004 года.



