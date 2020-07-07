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В Reiser5 анонсирована поддержка выборочной миграции файлов

07.07.2020 08:01

Эдуард Шишкин реализовал поддержку выборочной миграции файлов в Reiser5. В рамках проекта Reiser5 развивается существенно переработанный вариант файловой системы ReiserFS, в котором на уровне файловой системы, а не блочного устройства, реализована поддержка параллельно масштабируемых логических томов, позволяющая эффективно распределять данные по логическому тому.

Ранее миграция блоков данных осуществлялась исключительно в контексте балансировки логического тома Reiser5 с целью сохранить справедливость распределения на нём. Теперь можно переместить данные любого файла на любой диск-компонент логического тома. Более того, можно специальным образом пометить этот файл так, что процедура балансировки будет игнорировать его, и, следовательно, блоки его данных будут оставаться на указанном диске.

Опубликован пользовательский интерфейс для миграции и маркировки файлов. Интерфейс тот предполагает использование системного вызова ioctl(2) и предназначен для прикладных программистов. Миграция и маркировка доступна также и для конечного пользователя при помощи утилиты volume.reiser4(8).

В качестве очевидного приложения данной функциональности можно переместить все "горячие" (т.е. наиболее часто используемые) файлы" на самые высокопроизводительные компоненты логического тома, и "закрепить" их там. Для этой цели рекомендовано использовать прокси-диск, который не участвует в регулярном распределении данных. Перемещать файлы можно также и на обычные диски-компоненты логического тома, но при этом может пострадать "справедливость" распределения данных, что приведёт к нарушению параллельности масштабирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=reiserfs-...)
  2. OpenNews: В Reiser5 анонсирована поддержка Burst Buffers (Data Tiering)
  3. OpenNews: Доступна файловая система Reiser5
  4. OpenNews: В файловой системе Reiser4 появилась поддержка зеркалирования
  5. OpenNews: Обновление файловой системы Reiser4 c поддержкой различных транзакционных моделей
  6. OpenNews: Состояние разработки Reiser4
Автор новости: Аноним
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53296-reiser5
Ключевые слова: reiser5, reiserfs
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  • 1.1, Аноним (1), 08:28, 07/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    "горячие" скорости S.S.D  
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:58, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NFSSD
     

  • 1.3, неимя (?), 08:37, 07/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    переименовать в shyshkinfs и тогда может замерджат
     
     
  • 2.5, 1 (??), 08:53, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что там с PohmelFS ?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 08:58, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что там с PohmelFS ?

    Разработка приостановлена, автор ушёл в запой

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:04, 07/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    BytilkаFS
     

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