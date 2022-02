Пятая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

2.8 , Аноним ( 4 ), 12:17, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Естественно эти инструменты уже используются ядро чуть ли не всем IT-миром пилят. Но они не помогают в 100% случаев, о чем могут свидетельствовать многочисленные CVE-шки ядра по работе с памятью.

3.9 , Самокатофил ( ? ), 12:24, 13/02/2022 https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=rust о чем могут свидетельствовать многочисленные CVE-шки по работе с памятью.

4.79 , Ананимус ( ? ), 14:03, 13/02/2022 > GCC v12.0 was discovered to contain an uncontrolled recursion via the component libiberty/rust-demangle.c. This vulnerability allows attackers to cause a Denial of Service (DoS) by consuming excessive CPU and memory resources. 5.85 , Аноним ( - ), 14:12, 13/02/2022 >> GCC v12.0 was discovered to contain an uncontrolled recursion via the component libiberty/rust-demangle.c. This vulnerability allows attackers to cause a Denial of Service (DoS) by consuming excessive CPU and memory resources. И чо? Не было бы деманглера, не было бы и уязвимости, а значит это Раст все виноват! 6.88 , Самокатофил ( ? ), 14:18, 13/02/2022 Сишники и цэпэпэшники не выпрыгивают из штанов, доказывая что у них серебряная пуля. Пишут компиляторы, улучшают анализаторы. Растаманьки самие пользуются результатом их трудов. Такова жизнь.

7.94 , Аноним ( 4 ), 14:26, 13/02/2022 Про серебренную пулю ни кто не пишет. Кстати, многие из создателей языка Rust это компетентные крестовики.

8.96 , Самокатофил ( ? ), 14:38, 13/02/2022 Просто массовая галлюцинация -D Всем кажется А софт, с тенденциозным именем, ... 9.112 , Аноним ( 4 ), 15:21, 13/02/2022 А при чем тут Rust ripgrep мог родиться и на другом языке Его основная фишка в... 10.118 , Самокатофил ( ? ), 15:30, 13/02/2022 Вы не рерайтер в основной профессии ... 7.95 , Аноним ( - ), 14:32, 13/02/2022 https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=103841

>> Uncontrolled Recursion in libiberty/rust-demangle.c

> Сишники и цэпэпэшники не выпрыгивают из штанов, доказывая что у них серебряная Как ты ловко перевел тему с очередного своего обсера ...

7.113 , Аноним ( 113 ), 15:22, 13/02/2022 >Cишники и цэпэпэшники не выпрыгивают из штанов, доказывая что у них серебряная пуля. Поэтому я делаю вывод что ты не сишник и не цэпэпэшник. так кто же ты? балабол?

8.186 , Самокатофил ( ? ), 18:15, 13/02/2022 я возразил на это этим ок, зумер -D ... 2.12 , anonymous ( ?? ), 12:28, 13/02/2022 Си недостаточно выразителен семантически. Например, там нет borrowing. В результате, статический анализатор не в курсе как код должен работать и не может сообщит об ошибке. В теории можно просто кастомно расширить Си, его компилятор и переписать всё ядро на новый Си. Но зачем, если работа уже проделана в Rust?

3.19 , Самокатофил ( ? ), 12:36, 13/02/2022 Так и расту эта выразительность не помогает. Сношаться с кодом только помогает, а уязвимости как были так и есть.

4.27 , Аноним ( 4 ), 12:48, 13/02/2022 Уязвимости никуда не денутся, но благодаря подходу Rust их становится меньше. А при использовании идиоматичного Rust еще и без ущерба производительности. Например итераторы по коллекциям там где существует последовательное индексирование не приводят к проверкам убежавших индексов / Парсеры (типа Nom) в подходящие струкуры где требуется работа с индексами. Опять же чтобы не пришлось индексировать и для удобства работы.

5.54 , keydon ( ok ), 13:22, 13/02/2022 > Уязвимости никуда не денутся, но благодаря подходу современного C++ их становится меньше. Когда дело касается голого маркетинга, а не фактов, то повернуть стрелочку можно не просто, а очень просто.

6.67 , Аноним ( 4 ), 13:40, 13/02/2022 Но это замедляет программу даже в простейших случаях ( https://www.youtube.com/watch?t=1061&v=rHIkrotSwcc ) , а также делает ее менее читаемой, поскольку эти инструменты не встроены в язык а являются дополнением стандартной библиотеки.

6.68 , freecoder ( ok ), 13:44, 13/02/2022 Да, благодаря подходу современного C++ их действительно становится меньше. Rust же продолжает развитие этой плюсовой линии.

6.140 , Аноним ( 4 ), 16:18, 13/02/2022 Ну например современный С++ не предотвращает data race на стадии компиляции. Или iterator invalidation. В С++ существуют такие вещи которые нужно знать, но они создают "искусственную" сложность https://stackoverflow.com/questions/146452/what-are-pod-types-in-c

7.159 , Самокатофил ( ? ), 17:13, 13/02/2022 Растаманы с регекспами вместо языка и встроенным в компилятор линтере, говорят о "искусственной сложности"... это так мило.

5.120 , Урри ( ok ), 15:35, 13/02/2022 > Уязвимости никуда не денутся, но благодаря подходу Rust их становится меньше Благодаря которому из? Захламлению синтаксиса спецсимволами, превращающему программу в некое подобие нечитабельных регэкспов? Или в статическую компиляцию, требующую пересборки всех проектов после фиксов дыр в функциях работы с файлами? Или в регулярные диприкейтед, которые делают предыдущий пункт невыполнимым? А, вы о borrow checking? Ну так этого мало. К этому еще и язык должен быть поддерживаемым, а не вот это вот аджайловое лоскутное одеяло.

6.162 , Аноним ( 4 ), 17:19, 13/02/2022 Такова доля любого системного языка претендующего на усиленную безопасность Либ... 7.170 , Аноним ( - ), 17:39, 13/02/2022 >>Или в регулярные диприкейтед, которые делают предыдущий пункт невыполнимым?

> Rust использует понятие Редакции (которые выходят раз в 3 года) для внесения Да забей. Его в это ужа раз 5 носом тыкали - бесполезно, в каждой новости опять нытье о "все время ломают совместимость!". Старческий маразм, не иначе.

Старческий маразм, не иначе.

7.181 , Урри ( ok ), 18:06, 13/02/2022 Глупости С - безопасный и достаточно системный язык на нем тоже ОСь написана,... 8.194 , Аноним ( 194 ), 18:29, 13/02/2022 И в это тебя уже тыкали https blog rust-lang org 2018 07 27 what-is-rust-2018... 3.64 , keydon ( ok ), 13:34, 13/02/2022 > В теории можно просто кастомно расширить Си, его компилятор и переписать всё ядро на новый Си. Но зачем, если работа уже проделана в Rust? Чтобы иметь все плюшки Си(++)? Чтобы не пришлось годами впиливать его в линукс и в гигантское количество другого софта? Чтобы не дублировать оптимизации по 100500 раз? Чтобы не плодить лишние сущности, не заставлять разработчиков выяснять различия и не раздроблять сообщество?

Но конечно си контролировать было бы сложнее, это не раст, который можно выкупить у мозиллы. Хайп было бы сложнее поднять ("очередные изменения в си" вместо "новый выдающийся язык программирования"). А зарплата "редкого специалиста" будет побольше чем "пишу на современной версии" ("Ты еще и денег за это хочешь?!").

4.71 , freecoder ( ok ), 13:49, 13/02/2022 Уже обсуждали и не раз, что просто расширить Си не получится, его придется переделывать. А тогда это будет уже и не Си.

5.81 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 14:04, 13/02/2022 Тогда перепишите ядро на расте и не ипите людям мозг. Если ваша реализация будет эффективнее, тогда победа за вами. Практика — критерий истины, а умничать в инете любая макака может.

5.93 , keydon ( ok ), 14:24, 13/02/2022 > Уже обсуждали и не раз, что просто расширить Си не получится, его

> придется переделывать. А тогда это будет уже и не Си. И где же это уже обсудили? И в чем проблема нарушить совместимость?

В c++11, в python3, в raku, в lua это не было проблемой и никто не создавал новый язык ради переписывания стандартной либы и добавления статического анализатора в компилятор.

6.107 , Отражение луны ( ok ), 15:07, 13/02/2022 >И в чем проблема нарушить совместимость? Ну ты можешь считать что раст это си, просто без обартной совместимости и с другим названием.

6.130 , freecoder ( ok ), 16:05, 13/02/2022 Да постоянно обсуждается этот вопрос. Из недовнего, например здесь: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126618.html#47

4.80 , Ольбертович ( ? ), 14:03, 13/02/2022 Вот именно, llvm лавочку потом тихо прикрыть

2.25 , Ан ( ?? ), 12:43, 13/02/2022 Есть такие штуки: https://github.com/microsoft/checkedc https://dlang.org/spec/betterc.html

2.32 , Анонн ( ? ), 12:55, 13/02/2022 В полной мере это будет невозможно сделать никогда. В ядре слишком много г̶о̶в̶н̶о̶к̶о̶д̶а̶ оригинальных решений и оптимизаций, от которых даже cppcheck

3.40 , Аноним ( 40 ), 13:07, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > MISRA C в ядро А что на MISRA сказали? Интересно даден

4.50 , Анонн ( ? ), 13:15, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Примерно тоже самое.

Текущий код перевести слишком трудозатратно - это по сути переписать (не с нуля конечно, но это мало помогает) гигатонны кода, протестить его на всех платформах (в том числе уже подохших), найти и исправить ошибки. Плюс еще и заставить так писать всех сторонних кто коммитит в ядро (вдрайвера напр.) Это просто нереально ни по времени, ни по финансам. Намного дешевле раз в неделю исправлять CVE.