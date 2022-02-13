Пятая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

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|3.165, Аноним (165), 17:24, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тайд. Вы ещё кипятите? Тогда мы идем к вам.
Раст. У вас еще не течёт? Тогда мы идем к вам.
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|2.4, Аноним (4), 12:08, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сборка мусора не может предотвратить утечку памяти. Не существует способа избежать всех возможных утечек памяти, если вы используете Тьюринг-полный язык программирования. Чтобы это понять нужно знать что такое утечка памяти.
Старайтесь больше так не ошибаться, если вы программист.
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|3.17, Самокатофил (?), 12:35, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Сборка мусора не может предотвратить утечку памяти.
А use-after-free раст может предотвратить? А buffer overflow? А UB? Нет? Да что ж такое.
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|4.24, Аноним (4), 12:43, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Безопасное подмножество Rust может. Это сводит к минимуму место локализации ошибки и упрощает code review.
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|5.30, Самокатофил (?), 12:52, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Безопасное подмножество Rust может.
Неюзабельно. Хелловорд в вакууме безопасен, но реальная жизнь выходит за рамки хелловордов. Это может шокировать растоманов, прости.
>Это сводит к минимуму место локализации ошибки и упрощает code review.
Это с чего вдруг? Я уже скидывал тут ссылку на уязвимость use-after-free. Там рядом unsafe, но уязвимость не в unsafe. В прошлом треде, видимо какая-то эйчарка вроде сквирти или автобусника увидела там ансейф и её триггернуло что уязвимость в этом. Но нет.
Второе: посмотри на список CVE что тут скинул. Сколько из них найдено в процессе ревью?
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|6.34, Аноним (4), 12:59, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Юзабельно это доказывают многие проекты написанные на Rust Движок firefox Микро... большой текст свёрнут, показать
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|7.46, Самокатофил (?), 13:13, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Заметь, это не библиотеки а реальные проекты
Это не проекты, а петпрожекты, уязвимости в которых нашли по чистой случайности, потому что никто их не использует и никому не интересно в них искать уязвимости.
> Те кто отбразывают Rust - отбрасывают будущее.
Светлое будущее хоть? :-D
> Уязвимость в unsafe.
Да фиг с тобой, пусть ансейф. Приятно видеть как ты метаешься между "идеоматичным растом" и даже хелловордом, требующим ансейф.
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|8.55, Анонн (?), 13:22, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Это не он метается, а ты продолжаешь клоунаду в очередной теме показываю свою не... текст свёрнут, показать
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|7.174, Михрютка (ok), 17:50, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Юзабельно это доказывают многие проекты написанные на Rust.
> Движок firefox
так себе пример, если честно.
из плюсов - почесано чсв девелоперов и удлинилось их резюмэ.
из минусов - фокс похоронен на всех платформах, кроме x86-64 и aarch64, да и на этих жив только под виндой + линукс. на остальных - до тех пор, пока мейнтейнеры портов не затрахаются. на опенке вроде уже.
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|5.105, Аноним (165), 14:56, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Не существует способа избежать всех возможных утечек памяти, если вы используете Тьюринг-полный язык программирования.
> Безопасное подмноество Rust может.
Отсюда вывод: безопасное подмножество не Тьюринг-полное?
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|6.109, Аноним (109), 15:11, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отсюда вывод: безопасное подмножество не Тьюринг-полное?
"Отсюда" - нет, такой вывод формально вообще-то сделать нельзя.
Но если и да (в смылсе - оно не Тьюринг-полное) - и чо?
Практические реализации ЯП все равно не "полные" (лента ограничена) да и интересует нас лишь то маленькое подмоножество корректно работающих и решающих реальные задачи, а не все возможные варианты программ и их ввода и вывода.
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|6.114, Аноним (4), 15:24, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы невнимательны. Комментатор спрашивал о
>А use-after-free раст может предотвратить? А buffer overflow? А UB?
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|7.150, Аноним (165), 16:49, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> use-after-free
В rust дается "слежением за владением" не бесплатно: из-за этого нельзя создать данные с циклическими ссылками, например, банальный двусвязный список.
> buffer overflow
От этого rust не может защитить на этапе компиляции. Для этого минимум нужны зависимые типы, и то этого недостаточно.
> UB
А вот это практически упирается теорему останова.
Каким боком тут "безопасное подмножество"? И как применит к этому "безопасному подмножеству" полноту по Тьюрингу, вообще непонятно.
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|8.177, Аноним (4), 17:56, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Верно, но он все же Тьюринг-полный Просто части некоторого кода выгоднее делать... большой текст свёрнут, показать
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|9.187, Аноним (165), 18:18, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ах, да, насколько я знаю RefCell использует UnsafeCell, который который использу... текст свёрнут, показать
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|5.151, Самокатофил (?), 16:51, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это сводит к минимуму место локализации ошибки и упрощает code review.
Упомянутый use-after-free нашли с помощью asan, написанный сишниками-цэпэпэшниками. Ни "сведение к минимуму", ни "код ревью" не помогло.
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|3.142, Урри (ok), 16:21, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корчеватель, ты?
Самое забавное, что нашлось достаточно людей плюсанувших этот бессмысленный набор умных слов.
--
Ну и предвосхищая идиотов, который щас начнут "а докажи":
Brainfuck - тьюринг полный язык. Утечек памяти там нет и быть не может by-design.
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|4.146, Аноним (-), 16:36, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Корчеватель, ты?
> Самое забавное, что нашлось достаточно людей плюсанувших этот бессмысленный набор умных слов.
Ну, тебя ведь тоже кто-то плюсуют (или опять "сам, все сам!"?).
> --
> Ну и предвосхищая идиотов, который щас начнут "а докажи":
> Brainfuck - тьюринг полный язык. Утечек памяти там нет и быть не может by-design.
+[>+.]
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|2.44, ИмяХ (?), 13:10, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будет все падать и сыпаться. Никто не украдёт данные с жёсткого диска, если он сгорит.
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|1.6, Vlad (??), 12:13, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Может просто стоит внедрить статический анализ в разработку на си?
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|2.8, Аноним (4), 12:17, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Естественно эти инструменты уже используются ядро чуть ли не всем IT-миром пилят. Но они не помогают в 100% случаев, о чем могут свидетельствовать многочисленные CVE-шки ядра по работе с памятью.
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|4.79, Ананимус (?), 14:03, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> GCC v12.0 was discovered to contain an uncontrolled recursion via the component libiberty/rust-demangle.c. This vulnerability allows attackers to cause a Denial of Service (DoS) by consuming excessive CPU and memory resources.
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|5.85, Аноним (-), 14:12, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> GCC v12.0 was discovered to contain an uncontrolled recursion via the component libiberty/rust-demangle.c. This vulnerability allows attackers to cause a Denial of Service (DoS) by consuming excessive CPU and memory resources.
И чо? Не было бы деманглера, не было бы и уязвимости, а значит это Раст все виноват!
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|6.88, Самокатофил (?), 14:18, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сишники и цэпэпэшники не выпрыгивают из штанов, доказывая что у них серебряная пуля. Пишут компиляторы, улучшают анализаторы. Растаманьки самие пользуются результатом их трудов. Такова жизнь.
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|7.94, Аноним (4), 14:26, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про серебренную пулю ни кто не пишет. Кстати, многие из создателей языка Rust это компетентные крестовики.
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|9.112, Аноним (4), 15:21, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А при чем тут Rust ripgrep мог родиться и на другом языке Его основная фишка в... большой текст свёрнут, показать
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|7.113, Аноним (113), 15:22, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Cишники и цэпэпэшники не выпрыгивают из штанов, доказывая что у них серебряная пуля.
Поэтому я делаю вывод что ты не сишник и не цэпэпэшник.
так кто же ты? балабол?
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|2.12, anonymous (??), 12:28, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Си недостаточно выразителен семантически. Например, там нет borrowing. В результате, статический анализатор не в курсе как код должен работать и не может сообщит об ошибке. В теории можно просто кастомно расширить Си, его компилятор и переписать всё ядро на новый Си. Но зачем, если работа уже проделана в Rust?
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|3.19, Самокатофил (?), 12:36, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так и расту эта выразительность не помогает. Сношаться с кодом только помогает, а уязвимости как были так и есть.
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|4.27, Аноним (4), 12:48, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Уязвимости никуда не денутся, но благодаря подходу Rust их становится меньше. А при использовании идиоматичного Rust еще и без ущерба производительности. Например итераторы по коллекциям там где существует последовательное индексирование не приводят к проверкам убежавших индексов / Парсеры (типа Nom) в подходящие струкуры где требуется работа с индексами. Опять же чтобы не пришлось индексировать и для удобства работы.
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|5.54, keydon (ok), 13:22, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Уязвимости никуда не денутся, но благодаря подходу современного C++ их становится меньше.
Когда дело касается голого маркетинга, а не фактов, то повернуть стрелочку можно не просто, а очень просто.
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|6.68, freecoder (ok), 13:44, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, благодаря подходу современного C++ их действительно становится меньше. Rust же продолжает развитие этой плюсовой линии.
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|7.159, Самокатофил (?), 17:13, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Растаманы с регекспами вместо языка и встроенным в компилятор линтере, говорят о "искусственной сложности"... это так мило.
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|5.120, Урри (ok), 15:35, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Уязвимости никуда не денутся, но благодаря подходу Rust их становится меньше
Благодаря которому из? Захламлению синтаксиса спецсимволами, превращающему программу в некое подобие нечитабельных регэкспов? Или в статическую компиляцию, требующую пересборки всех проектов после фиксов дыр в функциях работы с файлами? Или в регулярные диприкейтед, которые делают предыдущий пункт невыполнимым?
А, вы о borrow checking? Ну так этого мало. К этому еще и язык должен быть поддерживаемым, а не вот это вот аджайловое лоскутное одеяло.
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|6.162, Аноним (4), 17:19, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Такова доля любого системного языка претендующего на усиленную безопасность Либ... большой текст свёрнут, показать
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|7.170, Аноним (-), 17:39, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Или в регулярные диприкейтед, которые делают предыдущий пункт невыполнимым?
> Rust использует понятие Редакции (которые выходят раз в 3 года) для внесения
Да забей. Его в это ужа раз 5 носом тыкали - бесполезно, в каждой новости опять нытье о "все время ломают совместимость!".
Старческий маразм, не иначе.
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|7.181, Урри (ok), 18:06, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Глупости С - безопасный и достаточно системный язык на нем тоже ОСь написана,... большой текст свёрнут, показать
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|3.64, keydon (ok), 13:34, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В теории можно просто кастомно расширить Си, его компилятор и переписать всё ядро на новый Си. Но зачем, если работа уже проделана в Rust?
Чтобы иметь все плюшки Си(++)? Чтобы не пришлось годами впиливать его в линукс и в гигантское количество другого софта? Чтобы не дублировать оптимизации по 100500 раз? Чтобы не плодить лишние сущности, не заставлять разработчиков выяснять различия и не раздроблять сообщество?
Но конечно си контролировать было бы сложнее, это не раст, который можно выкупить у мозиллы. Хайп было бы сложнее поднять ("очередные изменения в си" вместо "новый выдающийся язык программирования"). А зарплата "редкого специалиста" будет побольше чем "пишу на современной версии" ("Ты еще и денег за это хочешь?!").
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|4.71, freecoder (ok), 13:49, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже обсуждали и не раз, что просто расширить Си не получится, его придется переделывать. А тогда это будет уже и не Си.
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|5.81, Тот_Самый_Анонимус (?), 14:04, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тогда перепишите ядро на расте и не ипите людям мозг. Если ваша реализация будет эффективнее, тогда победа за вами. Практика — критерий истины, а умничать в инете любая макака может.
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|5.93, keydon (ok), 14:24, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Уже обсуждали и не раз, что просто расширить Си не получится, его
> придется переделывать. А тогда это будет уже и не Си.
И где же это уже обсудили? И в чем проблема нарушить совместимость?
В c++11, в python3, в raku, в lua это не было проблемой и никто не создавал новый язык ради переписывания стандартной либы и добавления статического анализатора в компилятор.
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|6.107, Отражение луны (ok), 15:07, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И в чем проблема нарушить совместимость?
Ну ты можешь считать что раст это си, просто без обартной совместимости и с другим названием.
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|2.32, Анонн (?), 12:55, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В полной мере это будет невозможно сделать никогда. В ядре слишком много г̶о̶в̶н̶о̶к̶о̶д̶а̶ оригинальных решений и оптимизаций, от которых даже cppcheck начинает сходить с ума. Только для отдельных модулей и то в ограниченном виде. Это как с чьим-то предложение внедрить MISRA C в ядро. Трижды ха)))
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|4.50, Анонн (?), 13:15, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Примерно тоже самое.
Текущий код перевести слишком трудозатратно - это по сути переписать (не с нуля конечно, но это мало помогает) гигатонны кода, протестить его на всех платформах (в том числе уже подохших), найти и исправить ошибки. Плюс еще и заставить так писать всех сторонних кто коммитит в ядро (вдрайвера напр.) Это просто нереально ни по времени, ни по финансам. Намного дешевле раз в неделю исправлять CVE.
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|1.7, Аноним (4), 12:15, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Кстати в Rust аффинные типы, которые в некотором роде позволяют избежать утечек памяти. Выходя за пределы скоупа объект будет уделен.
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|3.16, Аноним (4), 12:35, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, просто некоторые из них позволяет. Но не все. Также как языки со сборкой мусора. Но не больше них.
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|4.23, Самокатофил (?), 12:41, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Нет, просто некоторые из них позволяет. Но не все.
И провоцируют другие уязвимости.
>Также как языки со сборкой мусора. Но не больше них.
На языках с gc удобно писать, в отличие от. Там не ты выполняешь роль gc, как в расте. Потому что занимаясь этой ненужной работой, ты попутаешь лайфтаймы и допустишь use-after-free.
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|5.31, Аноним (4), 12:53, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И провоцируют другие уязвимости.
Не провоцирует другие уязвимости. Приведите пример.
>Потому что занимаясь этой ненужной работой, ты попутаешь лайфтаймы и допустишь use-after-free.
Это не правда. Ты не можешь попутать lifetime в Rust. У тебя программа не скомпилируется.
Вся соль в том, что тебе ПРИДЕТСЯ думать о лайфтаймах в таких языках программирования как C/C++. Если ты хороший программист, и не хочешь ошибки по памяти. А тут тебе их НАДО указывать.
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|8.121, Урри (ok), 15:39, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
- Раст полностью заменяет С, он не допускает ошибок работы с памятью - Ну вот ж... текст свёрнут, показать
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|6.39, Самокатофил (?), 13:07, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вся соль в том, что тебе ПРИДЕТСЯ думать о лайфтаймах в таких языках программирования как C/C++.
Вся соль в том, что я буду брать лучшие, оттестированные на всех хардварных/софтверных платформах любы на с/с++, и буду думать над задачей в предметной области, а не мотаться по вашим крейтам и перебирать хелловорды или изоьретать велосипед с нуля. А безопасность оплатит бизнес, да еще даст заработать хакерам на баунти, да обмажемся всевозможными линтерамм и чекерами, и тд и тп. Если нужно. Если не нужно -- так я и не заплатил за это страданиями на расте.
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|7.53, Аноним (4), 13:20, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Rust это не только крейты В дополнение сборщику проекта cargo build и линт... большой текст свёрнут, показать
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|9.73, Аноним (4), 13:53, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Поставляемый в комплекте не значит хуже чем сторонний Хоть и сторонние инструме... текст свёрнут, показать
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|11.103, Аноним (4), 14:47, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В Rust функционально-полная система сборки Помимо множества встроенных и общепр... большой текст свёрнут, показать
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|9.89, Аноним (4), 14:18, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это не совсем так Unit-тесты пишутся в конце файла и находятся в отдельном моду... текст свёрнут, показать
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|7.65, Аноним (4), 13:34, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А безопасность оплатит бизнес,
Возможно бизнес выберет не переплачивать за безопасность, а получить разработчика на Rust если в проект входит требование повышенной безопасности. Мне лично кажется это единственная надежда этого языка, там где SPARK это оверкилл и нужно "что-то похожее на кресты" чтобы в крайнем случае крестовика за месяц переучить (они схватывают концепции за месяц максимум, потому что Rust под них написан в основном)
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|8.123, Урри (ok), 15:44, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И через полгода получит неподдерживаемый кусок непонятно чего с кучей ансейфов и... текст свёрнут, показать
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|6.49, keydon (ok), 13:15, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вся соль в том, что тебе ПРИДЕТСЯ думать о лайфтаймах в таких
> языках программирования как C/C++.
Сколько вы еще С++99 будете вспоминать? Уже 23 года прошло. В современных плюсах есть RAII.
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|8.127, Урри (ok), 15:59, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
В ролике довольно глупое выступление от человека, который понимая ассемблер сове... текст свёрнут, показать
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|8.149, keydon (ok), 16:48, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ты хотел сказать что раст работает на радуге единорогов поэтому волшебные фиксик... текст свёрнут, показать
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|7.61, Анонн (?), 13:30, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А причем тут с++? Новость по ядро и си. Для си RAII только в виде поделок васянов и в ядре его нет.
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|7.106, Аноним (113), 15:04, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Вся соль в том, что тебе ПРИДЕТСЯ думать о лайфтаймах в таких
> Сколько вы еще С++99 будете вспоминать? Уже 23 года прошло. В современных плюсах есть RAII.
если для тебя лайфтаймы и RAII это одно и тоже, то ой...
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|8.158, keydon (ok), 17:01, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Оу, люблю такие комментарии В духе если вы не знаете в чем разница, мне вас жа... текст свёрнут, показать
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|2.15, Аноним (4), 12:34, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как сборка мусора, только без подсчета ссылок на каждый объект (без рантайма). И без "остановки мира" (остановки всех потоков) на освобождение памяти. На данный момент самые лучшие сборщики мусора и популярных языков скорее всего реализованы в Go и C#. В GO например событие остановки мира имеет дедлайн всего в 10 мс.
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|3.22, Аноним (165), 12:41, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дедлайн всего в 10 мс.
По прерыванию таймера решает NP-полную задачу?
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|4.43, Аноним (4), 13:10, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, по прерыванию таймера освобождает объекты которые до этого, в процессе работы, пометил на освобождение. Горутины доходят до барьера, и когда все дошли происходит освобождение ресурсов.
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|3.134, Урри (ok), 16:10, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самый лучший - в хаскеле.
Ввиду того что хаскель чисто функциональный язык, объекты в куче располагаются всегда в одном направлении - от старших к младшим. Это позволяет эффективно проводить маркап все еще используемых объектов и не менее эффективно перемещать их уплотняя кучу (с соответствующим изменением внутренних указателей).
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|4.102, Аноним (109), 14:47, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Там подсчёт ссылок, но оно не сильно медленнее Си.
У CPython, перла и PHP тоже "подсчет ссылок", если что ...
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|1.11, Аноним (-), 12:26, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Новость на опеннете:
> Пятая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
Оригинальная новость на Форониксе:
> Rust For The Linux Kernel Sent Out For Review A Fourth Time
> With this weekend's Rust for Linux v4 patches the Rust kernel modules can remove some boilerplate code with certain Crate attributes no longer needed
👏
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|2.21, Анонн (?), 12:39, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это просто как считать.
У них там до v1, v2, v3 была итерация с самим RFC.
Так что это обсуждение пятое по счету, но патч четвертый. Ведь сложно сделать патч без initial commit)))
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|2.57, Аноним (57), 13:26, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В новости есть ссылки на предыдущие 4 набора патчей. Первой была нулевая версия, поэтому v4 - пятая публикация.
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|3.135, Урри (ok), 16:12, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Первой была нулевая версия".
И это неправильно. Первой должна быть первая версия. (с) Никлаус Вирт.
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|4.167, Аноним (165), 17:32, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анекдот про символьные вычисления:
Пусть число танков равно К. Нет, К мало, возьмём М танков.
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|1.20, Rejedai (?), 12:37, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Вот правда, я был одним из тех кто иногда даже защищал rust (мне в целом нравится синтаксис), но когда пару дней назад я чистил папки с проектами и aur-хелпераси, и увидел что даже простенькая утилита тянет за собой набор зависимостей на пару гигабайт (чего не делают даже довольно крупные проекты на java с js) я понял что слишком сыро.
На мой взгляд пока раст не начнёт использовать системные библиотеки, лучше этим не пользоваться. Да безопасность, но за счёт чего? За счёт того что в один исполняемый файл по сути вшиваются библиотеки, которые уже есть могут быть в системе.
Это безусловно может быть полезно в облаке, где может быть ограниченный набор устанавливаемых пакетов, но давайте хотя бы линкеры как в сях.
Если не прав, можно конструктивную критику и поправления, а не "ты дурак ничего не знаешь".
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|2.26, Аноним (26), 12:44, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А потом среди этой кучи либ обязательно заберется бэкдор и начнется: "ой, как так то?"
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|2.28, Анонн (?), 12:49, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А пример какой-тотакой утилиты можно?
Не то чтобы я совсем не верил, но "пара гигабайт" звучит ну как-то очень много...
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|3.77, rj (??), 14:00, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я писал для себя простой парсер для стимовских vdf файлов, с онлайн редактированием под rocket (идея была в том, чтобы на пк-консоли все время работал steam под нативным композитором, а я редактировал библиотеку через ноут или смартфон) и выбором обложек из steamgriddb.
А так тот же paru около гигабайта тянул. Vaultwarden дофига грузит.
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|2.51, Gedweb (ok), 13:15, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это зависимости для сборки, а не конечное приложение. В C это не так заметно, потому как заголовки сами по себе весят значительно меньше и размазаны по системе (если говорить про линукс).
Дискуссии на тему статической и динамической линковки это древний холивар. Rust умеет оба варианта, но статическая идёт по умолчанию.
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|3.78, Аноним (4), 14:02, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Справедливости ради. Умеет в динамическую линковку, но без стабильного ABI скомпилированное на новом компиляторе может вызвать segfault если используется библиотека собранная старым компилятором.
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|1.33, keydon (ok), 12:57, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Список изменений как бы намекает, что квадратное впихивают в круглое, но гугл силен, поднажмет и отверстие станет квадратным.
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|2.41, Анонн (?), 13:10, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что удивительного в том, что его приходится допилить для использования в ядре?
Требования к коду ядра мягко говоря специфические. Вспомните сколько пришлось сделать чтобы оно компилилось шлангом?
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|2.124, Аноним (4), 15:48, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Откуда такой вывод? Ничего из написанного не потребовало изменений в языке или экосистеме Rust.
То к чему были у Линуса претензии пока не реализовано. (Пока это не сделают Rust в ядро не пойдет)
- красивая, быстрая и удобная обработка OOM
- запрет на паники в коде (в том числе при index-out-of-bounds проверках)
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|3.161, Аноним (165), 17:15, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ничего из написанного не потребовало изменений в языке или экосистеме Rust.
Неужели? То есть модули ядра можно собирать Rust 1.0?
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|4.185, Я (??), 18:14, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на момент старта проекта растом 1.0 можно было собирать только депрекейтет легаси код..
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|5.191, Аноним (165), 18:25, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> депрекейтет легаси код
Утверждается, что язык не поменялся. Откуда "депрекейтет" и "легаси"
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|1.37, Аноним (165), 13:03, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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в этой теме тех, кто в начале не пишет вывод 'uname -a', надо банить по юзер-агенту.
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|2.45, ИмяХ (?), 13:13, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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"uname" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
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|3.137, Урри (ok), 16:15, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня такой же офтопик, но
$ uname -a
Linux THISPC 4.4.0-19041-Microsoft #1237-Microsoft Sat Sep 11 14:32:00 PST 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
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|4.143, Аноним (109), 16:22, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У меня такой же офтопик, но
> $ uname -a
> Linux THISPC 4.4.0-19041-Microsoft #1237-Microsoft Sat Sep 11 14:32:00 PST 2021 x86_64
> x86_64 x86_64 GNU/Linux
Ну да, из-под WSL всяко виднее, как и чем лучше разрабатывать ядро линукса - а то ж разработчики глупые, сами не разберутся!
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|5.144, Урри (ok), 16:23, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну да, из-под WSL всяко виднее, как и чем лучше разрабатывать ядро
> линукса - а то ж разработчики глупые, сами не разберутся!
Вы там совсем ебобо в своей тусовке? Я отвечал на "под офтопиком нету uname".
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|6.147, Аноним (-), 16:41, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Ну да, из-под WSL всяко виднее, как и чем лучше разрабатывать ядро
>> линукса - а то ж разработчики глупые, сами не разберутся!
> Вы там совсем ебобо в своей тусовке? Я отвечал на "под офтопиком нету uname".
Ты накатал уже 12 комментов с "Ценным Мнением" в новости, вендузятничек.
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|7.156, Урри (ok), 16:56, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, так ты просто наша новенькая обезьянка?
Добро пожаловать.
> вендузятничек
$ uname -a
Linux A 5.4.0-99-generic #112-Ubuntu SMP Thu Feb 3 13:50:55 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
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|1.38, Аноним (38), 13:07, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Зачем это легаси поддерживать? Пилили бы свой Redex тупо переписывая драйвера с опастного си
А коммьюнити постепенно обросло бы а так выглядит как попытка переманить закоренелых линуксойдов... Там уже маразм скоро у некоторых наступит а они пыхтят
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|2.188, Я (??), 18:19, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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переманить куда кого? разработчики железок хотят писать код драйверов и подсистем под свои новые устройства на расте в том числе при использовании яда линукс. и они хотят чтобы для этого не надо было иметь форкнутое ядро потому что тогда им всёравно придётся второй раз писать драйвера на сях под мейнстрим ядро. вот и вся суть этих телодвижений по обеспечению поддержки ядром кода написанного на раст. потому что можно долго бузтеть и плеваться, но раст будет системным языком будущего и чем раньше ты в него вложишься тем проще будет потом.
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|3.203, Самокатофил (?), 19:11, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Палехчи, палехчи, уже не один убийца цэ/цэпэпэ закопан. Вы еще D (который получше будет) не оплакали, а уже раст толкаете.
А если звёзды сойдутся, и раст когда-нибудь выстрелит, то ну так и быть, выучим ваш раст. Сейчас работать надо, а не учить очередную недоделку. А молодым тем более: работы на расте нету, всё серьёзное и фундаментальное на с/с++. Учите lingua franca, вливайтесь в разработку. Оставьте маргиналов копошиться в своём болоте.
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|2.52, Аноним (165), 13:17, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Придется пилить c++ без исключений и rtti. Простое выключение даст примерно такой же результат, как rust с паниками.
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|3.86, Аноним (86), 14:14, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно и с исключениями, если все возможные типы исключений отлавливать. А если забыли, то да kernel panic. Я бы скорее stl запретил использовать в ядре, ибо жуткий легаси со смесью безопасного и небезопасного кода, а так же куча совсем не бесплатного оверинженеринга.
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|2.132, freecoder (ok), 16:08, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какие преимущества у D перед Rust? Например, я активно использую Rust во множестве проектов. Что должно заставить меня использовать вместо него D?
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|2.139, Урри (ok), 16:18, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда в него начнут вкладываться корпорации в расчете на армию почти бесплатных обезьян.
А пока, к сожалению, селяви.
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|1.104, Онаним (?), 14:55, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"поддерживаемого компанией Intel бота 0DAY"
Это что-то про особо тоненькие фичи их процессоров?
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|1.148, Ананоним (?), 16:47, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда ядро заржавеет, для его сборки нужен будет помпьютер с 32GB RAM. Ну а нефиг ядро собирать абы где, нужно икономеку поднимать!
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|2.205, Аноним (91), 19:40, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дада, ведь каждый нище6род уже прикупил линию по автоматической сборке светодиодных лампочек себе в сортир. Чтобы ушлые китайцы вепку не зпихали.
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|1.155, Аноним (155), 16:55, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Независимо от того хороший ли язык Rust или нет, хорошие ли его апологеты Незав... большой текст свёрнут, показать
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|1.166, Аноним (-), 17:27, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.
Я сборщик. Ядру Линукса Раст не нужен, только усложнит сборку. Сейчас для сборки ядра требуется только GCC (только компилятор). По мере увеличения кодовой базы на Расте станут требовать не только компилятор Раста, но и его так называемое сборочное окружение. Юниксы исторически по внутренней структуре устроены очень просто, внедрение Раста только усложнит систему.
Пусть растоманы держатся подальше от ядра Линукса. Пусть лучше они допиливают свой Редокс. Все преимущества Раста относительно ядрописательства высосаны из пальца.
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|2.202, Ананимус (?), 19:05, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Пусть растоманы держатся подальше от ядра Линукса. Пусть лучше они допиливают свой Редокс. Все преимущества Раста относительно ядрописательства высосаны из пальца.
Покажи, пожалуйста, список своих патчей в Linux.
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|4.209, Ананимус (?), 19:56, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аргумент, на самом деле, отличный. Потому что люди, не пишущие ядро и рассуждающие что там нужно, а что там не нужно, выглядят странно.
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|1.168, Аноним (-), 17:35, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему никто не говорит о том, что бинарники на Расте как правило имеют большие размеры. Если Раст проникнет в ядро, забудьте о быстрых и маленьких программах в стиле Юникса.
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|2.198, Аноним (165), 18:40, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, пусть пишут "ядро ядра", чтобы мог использовать/грузить модули из основной ветки linux.
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|1.179, Аноним (179), 18:05, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы,
Теперь не надо изучать нудное устройство ядра, си и прочую мишуру.
Теперь любая домохозяйка сможет легко и просто написать качественный драйвер.
Сколько людей были до сих пор ограничены тем, что не могли написать нужный им драйвер для линукса.
Но теперь всё изменится! Теперь сможет каждый, и усилия его будут минимальны.
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