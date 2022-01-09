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Вторая версия патчей c реструктуризацией заголовочных файлов ядра Linux

09.01.2022 10:47

Инго Молнар (Ingo Molnar) представил вторую версию набора патчей, позволяющего значительно сократить время пересборки ядра за счёт реструктуризации иерархии заголовочных файлов и сокращения числа перекрёстных зависимостей. От предложенной несколько дней назад первой версии новый вариант отличается адаптацией для ядра 5.16-rc8, добавлением дополнительных оптимизаций и реализацией поддержки сборки с использованием компилятора Clang. При использовании Clang применение патчей позволило сократить время сборки на 88% или на 77% в показателях расходования ресурсов CPU. При полной пересборке ядра командой "make -j96 vmlinux время сборки сократилось с 337.788 до 179.773 секунд.

В новой версии также решена проблема с плагинами GCC, исправлены выявленные в процессе начального рецензирования ошибки и проведена унификация дубликатов объявления структуры "task_struct_per_task". Кроме того, продолжена оптимизация заголовочного файла linux/sched.h и реализована оптимизация заголовочных файлов подсистемы RDMA (infiniband), которая позволила дополнительно сократить время сборки на 9% относительно первой версии патчей. Число Си-файлов ядра, подключающих заголовочный файл linux/sched.h, сокращено с 68% до 36% по сравнению с первой версией патчей (с 99% до 36% по сравнению с исходным ядром).

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2022/1/8...)
  2. OpenNews: Опубликован набор патчей, ускоряющих сборку ядра Linux на 50-80%
  3. OpenNews: Удалённая уязвимость в реализации протокола TIPC в ядре Linux
  4. OpenNews: Третья редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  5. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.9.2 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  6. OpenNews: Для ядра Linux предложена реализация /dev/random, избавленная от привязки к SHA-1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56475-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, patch
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    фантастика, ждем в апстриме
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:54, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Титанический труд, спасибо всем причастным за проделанную работу!
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:13, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    ага, большое спасибо за сломанный blame по всему ядру. надеюсь, причастных когда-нибудь посадят
     
     
  • 3.24, Мент (?), 13:09, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас мы о тебя милок найдём и посадим.
    Знаешь такой закон о клвете?

    Ну вот все, готовься.

     
     
  • 4.25, Аноним (-), 13:15, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Знаешь такой закон о клвете?

    знаю такие понятия, как ЛТП и незаплетающиеся пальцы

     
     
  • 5.28, uis (ok), 13:34, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот про понятия ТАМ и расскажешь
     

  • 1.3, васёк (?), 10:55, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а в Винде как такую проблему решили? там же тоже ядро на си...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:58, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А зачем майкам решать такую проблемы у них же человекочасы и количество фич на релиз кипиай.  Им никакие оптимизации не нужны.  
     
  • 2.14, qwe (??), 11:20, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Начиная с 10 винды у них ядро спроектирвоано самим Линусом с нуля. Так что наверняка он уже применил более продвинутые подходы, учитвая свой опыт, которые только приходят в линукс.
     
     
  • 3.27, йуц (?), 13:32, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно непрофессиональные люди из сферы IT минусуют или как это работает? Это просто факт и мнение построенное на нём.
     
  • 2.17, n00by (ok), 11:45, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот так:

    private\windows\media\avi\verinfo.16\verinfo.h:

         *       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
         *       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
         * !!!!!!!IF YOU CHANGE TABS TO SPACES, YOU WILL BE KILLED!!!!!!!
         *       !!!!!!!!!!!!!!DOING SO F*CKS THE BUILD PROCESS!!!!!!!!!!!!!!!!
         *       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
         *       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:10, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, было веселье, когда комментарии в утекшем коде винды разбирали Вот ещё нахо... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Аноним (5), 10:55, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Надеюсь сломают всю совместимость чтобы все старые версии пошли по-бороде.  И все перешли с нафталиновых ядер на новые.  
     
     
  • 2.7, макпыф (ok), 11:01, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    изменений в рантайме особых быть не должно
     
     
  • 3.11, asdsad (?), 11:12, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чем тут рантайм? Они постоянно свой API ломают (причем даже внутри версии), что постоянно вызывает проблемы с модулями вне ядра.
     
     
  • 4.13, макпыф (ok), 11:17, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в сторонних модулях придется поправить инклюды (может потребоваться подключить то что подключалось раньше через какой нибудь sched.h)

    Собсно апи там вроде не ломали

     
  • 2.12, Онаним (?), 11:13, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так-то оно API не ломает.
    ABI может по известной вещи пойти, но это уже не так критично.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:34, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ядрах, начиная с 5.13, suspend-to-ram сломан. Я лучше на 5.11 посижу.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 11:46, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Об этом кроме тебя кто-нибудь знает?
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:21, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня он начиная с 5.1x исправлен.
     
  • 2.19, YetAnotherOnanym (ok), 12:09, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надейся, надейся...
     

  • 1.6, макпыф (ok), 11:01, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > адаптацией для ядра 5.16-rc8

    кстати, а до этого под какое ядро было?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:06, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.16-rc7
     
     
  • 3.10, klm (??), 11:08, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    )))
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:37, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ))0)
     
  • 2.9, klm (??), 11:08, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.16-rc7
     

  • 1.23, Аноним (21), 12:22, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При использовании Clang применение патчей позволило сократить время сборки на 88%
    > При полной пересборке ядра командой "make -j96 vmlinux время сборки сократилось с 337.788 до 179.773 секунд.

    кто кого изнасиловал? качество копипастного перевода прихрамывает

     
  • 1.26, Андрей (??), 13:24, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эмм, что-то не знаю, с одной стороны - круто, с другой стороны подозреваю, что во-первых - это усложнит дальнейшую разработку, т.к. ПМСМ - хочется видеть доступные библиотеки и возможности в начале заголовка, а не надеятся, что какой-нибудь Вася его подключил за тебя, плюс - вот 100% можно было либо кэширующим компилятором, либо инструментом предобработки обойтись, вместо того, чтобы ядро целиком патчить. Т.е. надеюсь не окажется, что вся эта работа - выстрел в ногу разработчикам от очередных фанатов утилиты time.
     
  • 1.29, Zenitur (ok), 13:54, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Инго Молнар (Ingo Molnar)

    Это который создал 12309?

     
  • 1.30, Аноним (30), 14:01, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    лучше б занялись оптимизацией работы, компилится ядро раз в несколько месяцев, и обычнона стороне производителя дистрибутива, а вот выполнение кода происходит каждую секунду. но это сложно, проще поиграть в хареке и солонку :) попутно дооптизимировав исходники в бинарное-vscode-only нечтно (зато быстро!)
     
     
  • 2.31, Анонимый аноним (?), 14:28, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автору патча напиши чтобы он му*ак занялся наконец делом, а не вот этой ненужной для анонимусов оптимизацией
     
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