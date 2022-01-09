Вторая версия патчей c реструктуризацией заголовочных файлов ядра Linux

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|1.2, Аноним (2), 10:54, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Титанический труд, спасибо всем причастным за проделанную работу!
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|2.21, Аноним (21), 12:13, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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ага, большое спасибо за сломанный blame по всему ядру. надеюсь, причастных когда-нибудь посадят
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|3.24, Мент (?), 13:09, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас мы о тебя милок найдём и посадим.
Знаешь такой закон о клвете?
Ну вот все, готовься.
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|4.25, Аноним (-), 13:15, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Знаешь такой закон о клвете?
знаю такие понятия, как ЛТП и незаплетающиеся пальцы
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|1.3, васёк (?), 10:55, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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а в Винде как такую проблему решили? там же тоже ядро на си...
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|2.5, Аноним (5), 10:58, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А зачем майкам решать такую проблемы у них же человекочасы и количество фич на релиз кипиай. Им никакие оптимизации не нужны.
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|2.14, qwe (??), 11:20, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Начиная с 10 винды у них ядро спроектирвоано самим Линусом с нуля. Так что наверняка он уже применил более продвинутые подходы, учитвая свой опыт, которые только приходят в линукс.
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|3.27, йуц (?), 13:32, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Абсолютно непрофессиональные люди из сферы IT минусуют или как это работает? Это просто факт и мнение построенное на нём.
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|2.17, n00by (ok), 11:45, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вот так:
private\windows\media\avi\verinfo.16\verinfo.h:
* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* !!!!!!!IF YOU CHANGE TABS TO SPACES, YOU WILL BE KILLED!!!!!!!
* !!!!!!!!!!!!!!DOING SO F*CKS THE BUILD PROCESS!!!!!!!!!!!!!!!!
* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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|3.20, Аноним (20), 12:10, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Да, было веселье, когда комментарии в утекшем коде винды разбирали Вот ещё нахо... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, Аноним (5), 10:55, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Надеюсь сломают всю совместимость чтобы все старые версии пошли по-бороде. И все перешли с нафталиновых ядер на новые.
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|3.11, asdsad (?), 11:12, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А при чем тут рантайм? Они постоянно свой API ломают (причем даже внутри версии), что постоянно вызывает проблемы с модулями вне ядра.
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|4.13, макпыф (ok), 11:17, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в сторонних модулях придется поправить инклюды (может потребоваться подключить то что подключалось раньше через какой нибудь sched.h)
Собсно апи там вроде не ломали
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|2.12, Онаним (?), 11:13, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так-то оно API не ломает.
ABI может по известной вещи пойти, но это уже не так критично.
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|2.15, Аноним (15), 11:34, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На ядрах, начиная с 5.13, suspend-to-ram сломан. Я лучше на 5.11 посижу.
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|1.6, макпыф (ok), 11:01, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> адаптацией для ядра 5.16-rc8
кстати, а до этого под какое ядро было?
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|1.23, Аноним (21), 12:22, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При использовании Clang применение патчей позволило сократить время сборки на 88%
> При полной пересборке ядра командой "make -j96 vmlinux время сборки сократилось с 337.788 до 179.773 секунд.
кто кого изнасиловал? качество копипастного перевода прихрамывает
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|1.26, Андрей (??), 13:24, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эмм, что-то не знаю, с одной стороны - круто, с другой стороны подозреваю, что во-первых - это усложнит дальнейшую разработку, т.к. ПМСМ - хочется видеть доступные библиотеки и возможности в начале заголовка, а не надеятся, что какой-нибудь Вася его подключил за тебя, плюс - вот 100% можно было либо кэширующим компилятором, либо инструментом предобработки обойтись, вместо того, чтобы ядро целиком патчить. Т.е. надеюсь не окажется, что вся эта работа - выстрел в ногу разработчикам от очередных фанатов утилиты time.
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|1.30, Аноним (30), 14:01, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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лучше б занялись оптимизацией работы, компилится ядро раз в несколько месяцев, и обычнона стороне производителя дистрибутива, а вот выполнение кода происходит каждую секунду. но это сложно, проще поиграть в хареке и солонку :) попутно дооптизимировав исходники в бинарное-vscode-only нечтно (зато быстро!)
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|2.31, Анонимый аноним (?), 14:28, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автору патча напиши чтобы он му*ак занялся наконец делом, а не вот этой ненужной для анонимусов оптимизацией
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