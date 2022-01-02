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Для ядра Linux предложена реализация /dev/random, избавленная от привязки к SHA-1

02.01.2022 17:47

Джейсон Доненфилд (Jason A. Donenfeld), автор VPN WireGuard, предложил обновлённую реализацию генератора псевдослучайных чисел RDRAND, отвечающего за работу устройств /dev/random и /dev/urandom в ядре Linux. В конце ноября Джейсон был включён в число мэйнтейнеров драйвера random и теперь опубликовал первые результаты своей работы по его переработке.

Новая реализация примечательна переходом на использование хеш-функции BLAKE2s вместо SHA1 для операций смешивания энтропии. Изменение позволило повысить безопасность генератора псевдослучайных чисел, благодаря избавлению от проблемного алгоритма SHA1 и исключению перезаписи вектора инициализации RNG. Так как алгоритм BLAKE2s опережает SHA1 по производительности, то его применение также положительно отразилось на производительности генератора псевдослучайных чисел (тестирование на системе с процессором Intel i7-11850H показало увеличение скорости на 131%). Ещё одним плюсом перевода смешивания энтропии на BLAKE2 стала унификация используемых алгоритмов - BLAKE2 применяется в шифре ChaCha, уже применяемом для извлечения случайных последовательностей.

Кроме того, внесены улучшения в криптонадёжный генератор псевдослучайных чисел CRNG, используемый в вызове getrandom. Улучшения сводятся к ограничению вызова медленного генератора RDRAND при извлечении энтропии, что позволяет повысить производительность в 3.7 раза. Джейсон показал, что вызов RDRAND имеет смысл только в ситуации, когда CRNG ещё полностью не инициализирован, но если инициализация CRNG завершена, его значение не влияет на качество генерируемой последовательности и без обращения к RDRAND в этом случае можно обойтись.

Изменения намечены для включения в состав ядра 5.17 и уже рецензированы разработчиками Ted Ts'o (второй мэйнтейнер драйвера random), Greg Kroah-Hartman (ответственный за поддержку стабильной ветки ядра Linux) и Jean-Philippe Aumasson (автор алгоритмов BLAKE2/3).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Cloudflare представил распределённый генератор случайных чисел
  3. OpenNews: Генератор псевдослучайных чисел на основе GPS
  4. OpenNews: Проект по созданию открытого аппаратного генератора случайных чисел
  5. OpenNews: Уязвимость в генераторе случайных чисел ядра Linux
  6. OpenNews: Опубликован прототип бэкдора в генераторе псевдослучайных чисел Dual_EC_DRBG, входившем в стандарт NIST
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56445-rnd
Ключевые слова: rnd, kernel, blake2, sha1
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Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:55, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    вот так инновации
     
     
  • 2.2, Анонн (?), 18:04, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Повысить производительность на 31% этого мало?
    Да вы зажрались, батенька!
     
     
  • 3.8, Rev (?), 18:29, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На 131%
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 19:57, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На 31%, в 131%
     
     
  • 5.26, Admino (ok), 20:42, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 131%. Читай источники.

    В 231%.

     
  • 5.47, Аноним (47), 21:33, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Некто Admino возомнил себя лучше других и не даёт простому парню Анону отвечать на его умозаключения напрямую.

    Не в 231%, умник, а в 2.31.

     
     
  • 6.50, uis (ok), 21:37, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не в 231%, умник, а в 2.31.

    Поддерживаю.

    Т.е. времени затрачивается на 57% меньше. Хорошо, годно.

     
  • 4.56, Dzen Python (ok), 22:04, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 146% надо было. Не дотяну-у-у-ули!
     

  • 1.3, Alex_K (??), 18:06, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    "показало увеличение скорости на 131%"
    скорость стала отрицательной? :)
     
     
  • 2.4, Alex_K (??), 18:09, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хотя нет, скорость не могла стать отрицательной. Но что-то тут явно не вяжется.
     
     
  • 3.7, trolleybus (?), 18:25, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Увеличилась же, не уменьшилась. На 131% - это в 2,31 раза.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 19:52, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос за чей счёт прирост.
    Какое-то встроенное аппаратное решение?
     
     
  • 5.36, макпыф (ok), 21:00, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос за чей счёт прирост.

    Чем новость читал? За счет другой функции кеширования

     
  • 2.5, Аноним (5), 18:09, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поделилась на массу
     
  • 2.15, Аноним (-), 19:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > скорость стала отрицательной? :)

    У вас integer overflow, сэр!

    p.s. и какой дебил хранил скорость в signed?!

     
     
  • 3.21, pavlinux (ok), 20:01, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > и какой дебил хранил скорость в signed?!

    1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении, противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета.

    2. При квантовании гравитации в 11-мерное пространство возникает тензор с компонентами отрицательных скоростей (теория струн).

    3. В Задаче движения трёх тел  


    4. Обратная степень:   1/(x^v) = x^-v

    ...

     
     
  • 4.24, Аноним (-), 20:36, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении,
    > противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета.

    Это зависит от системы координат, баклан. Скорость можно описывать как unsigned и угол, например. При этом интересен только модуль скорости. Ты этого не знал?

    > 2. При квантовании гравитации в 11-мерное пространство возникает тензор с компонентами
    > отрицательных скоростей (теория струн).

    Ммм... вот это уже интереснее. Пруф для этой теории подгонишь? :)

    > 3. В Задаче движения трёх тел

    Опять же, системы координат штука интересная.

     
     
  • 5.28, Онаним (?), 20:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запись через углы в N-мерной линейной задолбаешься преобразовывать.
     
     
  • 6.32, Онаним (?), 20:54, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая запись разве что эффективна когда только операции поворота у тебя, но мы-то о скорости говорим, а значит у нас всё равно дополнительный квантор появляется, хоть и неотрицательный теперь при такой записи.
     
  • 6.53, Аноним (-), 21:44, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Запись через углы в N-мерной линейной задолбаешься преобразовывать.

    Задолбаешься != невалидно. И тут вроде "скорость вычислений". На отрицательную скорость вычислений я бы посмотрел. Правда не факт что я бы это пережил, но все же.

     
  • 5.30, pavlinux (ok), 20:50, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ммм... вот это уже интереснее. Пруф для этой теории подгонишь? :)

    Конечно - "Теория Струн".

     
     
  • 6.39, Аноним (-), 21:20, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Конечно - "Теория Струн".

    Дык, теория это круто, но она доказана и подтверждена экспериментально? Хотя спору нет, она по своему красива.

     
  • 5.35, pavlinux (ok), 20:58, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > При этом интересен только модуль скорости.

    Я тебе разрешал за всех думать?

     
     
  • 6.41, Аноним (-), 21:23, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я тебе разрешал за всех думать?

    Ммм... каркло, ты живое! И совсем не изменился. О...ть!

    И все же, если ты вхож в теорию струн, может объяснишь как отрицательная скорость вычислений в цифровых системах работает? Почувствуй себя Резерфордом.

     
  • 5.38, pavlinux (ok), 21:02, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> 1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении,
    >> противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета.
    > Это зависит от системы координат, баклан. Скорость можно описывать как unsigned и
    > угол, например.

    Иди заново в школу, вот прям с первого класса

     
     
  • 6.44, Аноним (-), 21:25, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там разве дают полярную систему координат?
     
  • 4.46, Аноним (47), 21:29, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой ты умный, в рот мне ноги
     
  • 4.49, Аноним (-), 21:35, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении,
    > противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета.

    Т.е. время идет назад, процессор поглощает тепло и вырабатывает электричество? I'll take two!

     
  • 3.23, Онаним (?), 20:10, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не поверишь: вектор движения в N-мерной линейной 0-based системе координат легче всего записывается как раз набором из N знаковых скоростей :D
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 20:39, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты не поверишь: вектор движения в N-мерной линейной 0-based системе координат легче
    > всего записывается как раз набором из N знаковых скоростей :D

    А это точно наилучшее описание производительности цифровых систем? И какой технический смысл имеет отрицательная производительность процессора? Это что-то типа движения времени в обратном направлении?

     
     
  • 5.27, Онаним (?), 20:46, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты за скорость или за производительность, разберись уже :D
     
     
  • 6.31, pavlinux (ok), 20:52, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Излучении Хокинга есть все, и отриц. энергия и отриц. масса.
     
     
  • 7.48, Аноним (-), 21:33, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Излучении Хокинга есть все, и отриц. энергия и отриц. масса.

    А что такое отрицательная энергия? И отрицательная масса? Это вообще реально пронаблюдать или это нечто виртуальное? Я понимаю основы механизма излучения Хокинга, но вон то все же за этими пределами...

     
  • 5.51, uis (ok), 21:42, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это что-то типа движения времени в обратном направлении?

    Или результат вычисления известен до его проведения.

     
     
  • 6.54, Аноним (-), 21:46, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или результат вычисления известен до его проведения.

    И в каком месте тут минус возникает?

     
  • 4.42, ютуб ютубов (?), 21:23, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как сказал Ломоносов, сила действия равна силе противодействия
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:16, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот ради этого и стоит обновлятся...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:52, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле, не обновляться? После таких изменений стоит лет 10 подождать.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 19:52, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это хорошее и правильное изменение. Blake2s никак не хуже (заведомо проблемного) SHA-1, быстрее, и это изменение сделано так что не должно ничего сломать.
     
  • 3.22, Онаним (?), 20:07, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, не у одного меня ощущение, что сейчас что-то такое серьёзное сломают...
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 20:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О, не у одного меня ощущение, что сейчас что-то такое серьёзное сломают...

    Для этого нет предпосылок.

     
     
  • 5.33, Онаним (?), 20:54, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для этого нет предпосылок.

    В log4j тоже не было. По мнению (tm)

     
     
  • 6.55, Аноним (-), 21:47, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В log4j тоже не было. По мнению (tm)

    Если бы log4j кодил Донфилд, то у него даже это было бы нормальным, пожалуй.

     
  • 5.34, Онаним (?), 20:56, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разная дистрибуция выхода относительно входа при смешении энтропий может дать необычные спецэффекты, которые просто никто особо всерьёз не изучал.

    И если уж менять - то на NIST'овский SHA3 (Keccak) тогда стоило, а не на промежуточные сопли с моментом. Чтобы два раза не ходить.

     
  • 4.52, uis (ok), 21:43, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не раст, здесь не ломают
     
  • 3.37, Аноним (-), 21:00, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В смысле, не обновляться? После таких изменений стоит лет 10 подождать.

    А кто сказал что прямо сейчас ? Закажу пока дисков с рандомными байтами, старые уже надоели.

     

  • 1.14, user (??), 19:44, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Главное чтобы не использовали TPM и подобные зонды.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 19:58, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это изменение вообще никак не связано с TPM. Просто заменили SHA1 на Blake2s. Это вообще ничего сломать не должно.
     

  • 1.16, Аноним (-), 19:48, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ...что я говорил что он разбирается в крипто? У него хороший вкус!
     
  • 1.40, Аноним (40), 21:22, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >благодаря избавлению от проблемного алгоритма SHA1

    snake oil. Для целей PRNG не важна коллизионная стойкость (∀A() -> (x1, x2 != x1) ∈ p.p.t, P(H(x1) == H(x2)) < ε), важно отсутствие возможности найти второй прообраз (∀A(H(x1)) -> x2 ∈ p.p.t, P(H(x1) == H(x2)) < ε).

     
     
  • 2.57, Аноним (-), 22:06, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там основаная причина - что это быстрее. И как минимум не хуже по остальным параметрам.
     

  • 1.43, Аноним (40), 21:23, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Так как алгоритм BLAKE2s опережает SHA1 по производительности

    А вот это как раз и было основной причиной. Давно пора.

     
  • 1.45, Аноним (40), 21:26, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Джейсон показал, что вызов RDRAND имеет смысл только в ситуации, когда CRNG ещё полностью не инициализирован, но если инициализация CRNG завершена, его значение не влияет на качество генерируемой последовательности и без обращения к RDRAND в этом случае можно обойтись.

    Статью опубликовал, которую ведущие криптологи успели отрецензировать?

     

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