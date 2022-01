Для ядра Linux предложена реализация /dev/random, избавленная от привязки к SHA-1

2.4 , Alex_K ( ?? ), 18:09, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Хотя нет, скорость не могла стать отрицательной. Но что-то тут явно не вяжется.

3.7 , trolleybus ( ? ), 18:25, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Увеличилась же, не уменьшилась. На 131% - это в 2,31 раза.

4.17 , Аноним ( 17 ), 19:52, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос за чей счёт прирост.

Какое-то встроенное аппаратное решение?

5.36 , макпыф ( ok ), 21:00, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вопрос за чей счёт прирост. Чем новость читал? За счет другой функции кеширования

2.5 , Аноним ( 5 ), 18:09, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Поделилась на массу

2.15 , Аноним ( - ), 19:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > скорость стала отрицательной? :) У вас integer overflow, сэр! p.s. и какой дебил хранил скорость в signed?!

3.21 , pavlinux ( ok ), 20:01, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > и какой дебил хранил скорость в signed?! 1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении, противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета. 2. При квантовании гравитации в 11-мерное пространство возникает тензор с компонентами отрицательных скоростей (теория струн). 3. В Задаче движения трёх тел

4. Обратная степень: 1/(x^v) = x^-v ... 4.24 , Аноним ( - ), 20:36, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении,

> противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета. Это зависит от системы координат, баклан. Скорость можно описывать как unsigned и угол, например. При этом интересен только модуль скорости. Ты этого не знал? > 2. При квантовании гравитации в 11-мерное пространство возникает тензор с компонентами

> отрицательных скоростей (теория струн). Ммм... вот это уже интереснее. Пруф для этой теории подгонишь? :) > 3. В Задаче движения трёх тел Опять же, системы координат штука интересная.

5.28 , Онаним ( ? ), 20:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запись через углы в N-мерной линейной задолбаешься преобразовывать.

6.32 , Онаним ( ? ), 20:54, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такая запись разве что эффективна когда только операции поворота у тебя, но мы-то о скорости говорим, а значит у нас всё равно дополнительный квантор появляется, хоть и неотрицательный теперь при такой записи.

6.53 , Аноним ( - ), 21:44, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Запись через углы в N-мерной линейной задолбаешься преобразовывать. Задолбаешься != невалидно. И тут вроде "скорость вычислений". На отрицательную скорость вычислений я бы посмотрел. Правда не факт что я бы это пережил, но все же.

5.30 , pavlinux ( ok ), 20:50, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ммм... вот это уже интереснее. Пруф для этой теории подгонишь? :) Конечно - "Теория Струн".

6.39 , Аноним ( - ), 21:20, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Конечно - "Теория Струн". Дык, теория это круто, но она доказана и подтверждена экспериментально? Хотя спору нет, она по своему красива. 5.35 , pavlinux ( ok ), 20:58, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > При этом интересен только модуль скорости. Я тебе разрешал за всех думать?

6.41 , Аноним ( - ), 21:23, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я тебе разрешал за всех думать? Ммм... каркло, ты живое! И совсем не изменился. О...ть! И все же, если ты вхож в теорию струн, может объяснишь как отрицательная скорость вычислений в цифровых системах работает? Почувствуй себя Резерфордом.

5.38 , pavlinux ( ok ), 21:02, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> 1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении,

>> противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета.

> Это зависит от системы координат, баклан. Скорость можно описывать как unsigned и

> угол, например. Иди заново в школу, вот прям с первого класса

6.44 , Аноним ( - ), 21:25, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А там разве дают полярную систему координат?

4.46 , Аноним ( 47 ), 21:29, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – какой ты умный, в рот мне ноги

4.49 , Аноним ( - ), 21:35, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении,

> противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета. Т.е. время идет назад, процессор поглощает тепло и вырабатывает электричество? I'll take two!

3.23 , Онаним ( ? ), 20:10, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не поверишь: вектор движения в N-мерной линейной 0-based системе координат легче всего записывается как раз набором из N знаковых скоростей :D

4.25 , Аноним ( - ), 20:39, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты не поверишь: вектор движения в N-мерной линейной 0-based системе координат легче

> всего записывается как раз набором из N знаковых скоростей :D А это точно наилучшее описание производительности цифровых систем? И какой технический смысл имеет отрицательная производительность процессора? Это что-то типа движения времени в обратном направлении?

5.27 , Онаним ( ? ), 20:46, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ты за скорость или за производительность, разберись уже :D

6.31 , pavlinux ( ok ), 20:52, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В Излучении Хокинга есть все, и отриц. энергия и отриц. масса.

7.48 , Аноним ( - ), 21:33, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В Излучении Хокинга есть все, и отриц. энергия и отриц. масса. А что такое отрицательная энергия? И отрицательная масса? Это вообще реально пронаблюдать или это нечто виртуальное? Я понимаю основы механизма излучения Хокинга, но вон то все же за этими пределами...

5.51 , uis ( ok ), 21:42, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Это что-то типа движения времени в обратном направлении? Или результат вычисления известен до его проведения.

6.54 , Аноним ( - ), 21:46, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Или результат вычисления известен до его проведения. И в каком месте тут минус возникает?

4.42 , ютуб ютубов ( ? ), 21:23, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как сказал Ломоносов, сила действия равна силе противодействия