Для ядра Linux предложена реализация /dev/random, избавленная от привязки к SHA-1

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|2.2, Анонн (?), 18:04, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Повысить производительность на 31% этого мало?
Да вы зажрались, батенька!
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|5.47, Аноним (47), 21:33, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Некто Admino возомнил себя лучше других и не даёт простому парню Анону отвечать на его умозаключения напрямую.
Не в 231%, умник, а в 2.31.
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|6.50, uis (ok), 21:37, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не в 231%, умник, а в 2.31.
Поддерживаю.
Т.е. времени затрачивается на 57% меньше. Хорошо, годно.
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|1.3, Alex_K (??), 18:06, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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"показало увеличение скорости на 131%"
скорость стала отрицательной? :)
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|2.4, Alex_K (??), 18:09, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Хотя нет, скорость не могла стать отрицательной. Но что-то тут явно не вяжется.
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|4.17, Аноним (17), 19:52, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос за чей счёт прирост.
Какое-то встроенное аппаратное решение?
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|5.36, макпыф (ok), 21:00, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вопрос за чей счёт прирост.
Чем новость читал? За счет другой функции кеширования
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|2.15, Аноним (-), 19:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> скорость стала отрицательной? :)
У вас integer overflow, сэр!
p.s. и какой дебил хранил скорость в signed?!
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|3.21, pavlinux (ok), 20:01, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> и какой дебил хранил скорость в signed?!
1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении, противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета.
2. При квантовании гравитации в 11-мерное пространство возникает тензор с компонентами отрицательных скоростей (теория струн).
3. В Задаче движения трёх тел
4. Обратная степень: 1/(x^v) = x^-v
...
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|4.24, Аноним (-), 20:36, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении,
> противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета.
Это зависит от системы координат, баклан. Скорость можно описывать как unsigned и угол, например. При этом интересен только модуль скорости. Ты этого не знал?
> 2. При квантовании гравитации в 11-мерное пространство возникает тензор с компонентами
> отрицательных скоростей (теория струн).
Ммм... вот это уже интереснее. Пруф для этой теории подгонишь? :)
> 3. В Задаче движения трёх тел
Опять же, системы координат штука интересная.
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|5.28, Онаним (?), 20:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запись через углы в N-мерной линейной задолбаешься преобразовывать.
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|6.32, Онаним (?), 20:54, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такая запись разве что эффективна когда только операции поворота у тебя, но мы-то о скорости говорим, а значит у нас всё равно дополнительный квантор появляется, хоть и неотрицательный теперь при такой записи.
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|6.53, Аноним (-), 21:44, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Запись через углы в N-мерной линейной задолбаешься преобразовывать.
Задолбаешься != невалидно. И тут вроде "скорость вычислений". На отрицательную скорость вычислений я бы посмотрел. Правда не факт что я бы это пережил, но все же.
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|5.30, pavlinux (ok), 20:50, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ммм... вот это уже интереснее. Пруф для этой теории подгонишь? :)
Конечно - "Теория Струн".
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|6.39, Аноним (-), 21:20, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Конечно - "Теория Струн".
Дык, теория это круто, но она доказана и подтверждена экспериментально? Хотя спору нет, она по своему красива.
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|5.35, pavlinux (ok), 20:58, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> При этом интересен только модуль скорости.
Я тебе разрешал за всех думать?
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|6.41, Аноним (-), 21:23, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я тебе разрешал за всех думать?
Ммм... каркло, ты живое! И совсем не изменился. О...ть!
И все же, если ты вхож в теорию струн, может объяснишь как отрицательная скорость вычислений в цифровых системах работает? Почувствуй себя Резерфордом.
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|5.38, pavlinux (ok), 21:02, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> 1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении,
>> противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета.
> Это зависит от системы координат, баклан. Скорость можно описывать как unsigned и
> угол, например.
Иди заново в школу, вот прям с первого класса
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|4.49, Аноним (-), 21:35, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1. Если скорость тела отрицательна, это значит, что тело движется в направлении,
> противоположном направлению оси координат в выбранной системе отсчета.
Т.е. время идет назад, процессор поглощает тепло и вырабатывает электричество? I'll take two!
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|3.23, Онаним (?), 20:10, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не поверишь: вектор движения в N-мерной линейной 0-based системе координат легче всего записывается как раз набором из N знаковых скоростей :D
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|4.25, Аноним (-), 20:39, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты не поверишь: вектор движения в N-мерной линейной 0-based системе координат легче
> всего записывается как раз набором из N знаковых скоростей :D
А это точно наилучшее описание производительности цифровых систем? И какой технический смысл имеет отрицательная производительность процессора? Это что-то типа движения времени в обратном направлении?
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|7.48, Аноним (-), 21:33, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Излучении Хокинга есть все, и отриц. энергия и отриц. масса.
А что такое отрицательная энергия? И отрицательная масса? Это вообще реально пронаблюдать или это нечто виртуальное? Я понимаю основы механизма излучения Хокинга, но вон то все же за этими пределами...
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|5.51, uis (ok), 21:42, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это что-то типа движения времени в обратном направлении?
Или результат вычисления известен до его проведения.
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|6.54, Аноним (-), 21:46, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Или результат вычисления известен до его проведения.
И в каком месте тут минус возникает?
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|2.9, Аноним (9), 18:52, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В смысле, не обновляться? После таких изменений стоит лет 10 подождать.
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|3.18, Аноним (-), 19:52, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это хорошее и правильное изменение. Blake2s никак не хуже (заведомо проблемного) SHA-1, быстрее, и это изменение сделано так что не должно ничего сломать.
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|3.22, Онаним (?), 20:07, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, не у одного меня ощущение, что сейчас что-то такое серьёзное сломают...
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|4.29, Аноним (-), 20:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> О, не у одного меня ощущение, что сейчас что-то такое серьёзное сломают...
Для этого нет предпосылок.
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|5.33, Онаним (?), 20:54, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для этого нет предпосылок.
В log4j тоже не было. По мнению (tm)
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|6.55, Аноним (-), 21:47, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В log4j тоже не было. По мнению (tm)
Если бы log4j кодил Донфилд, то у него даже это было бы нормальным, пожалуй.
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|5.34, Онаним (?), 20:56, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разная дистрибуция выхода относительно входа при смешении энтропий может дать необычные спецэффекты, которые просто никто особо всерьёз не изучал.
И если уж менять - то на NIST'овский SHA3 (Keccak) тогда стоило, а не на промежуточные сопли с моментом. Чтобы два раза не ходить.
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|3.37, Аноним (-), 21:00, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В смысле, не обновляться? После таких изменений стоит лет 10 подождать.
А кто сказал что прямо сейчас ? Закажу пока дисков с рандомными байтами, старые уже надоели.
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|2.20, Аноним (-), 19:58, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это изменение вообще никак не связано с TPM. Просто заменили SHA1 на Blake2s. Это вообще ничего сломать не должно.
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|1.40, Аноним (40), 21:22, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>благодаря избавлению от проблемного алгоритма SHA1
snake oil. Для целей PRNG не важна коллизионная стойкость (∀A() -> (x1, x2 != x1) ∈ p.p.t, P(H(x1) == H(x2)) < ε), важно отсутствие возможности найти второй прообраз (∀A(H(x1)) -> x2 ∈ p.p.t, P(H(x1) == H(x2)) < ε).
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|2.57, Аноним (-), 22:06, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там основаная причина - что это быстрее. И как минимум не хуже по остальным параметрам.
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|1.43, Аноним (40), 21:23, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Так как алгоритм BLAKE2s опережает SHA1 по производительности
А вот это как раз и было основной причиной. Давно пора.
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|1.45, Аноним (40), 21:26, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Джейсон показал, что вызов RDRAND имеет смысл только в ситуации, когда CRNG ещё полностью не инициализирован, но если инициализация CRNG завершена, его значение не влияет на качество генерируемой последовательности и без обращения к RDRAND в этом случае можно обойтись.
Статью опубликовал, которую ведущие криптологи успели отрецензировать?
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