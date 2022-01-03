Опубликован набор патчей, ускоряющих сборку ядра Linux на 50-80%

|
|1.1, Онаним (?), 11:12, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+30 +/–
|
Титанический труд, да...
Очень надеюсь, что с принятием такового затягиваться не будет, потому что иначе всю работу придётся проделать второй раз.
|
|
|
|2.11, макпыф (ok), 11:39, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
скорее всего будут, так как проверить это все не так быстро. Придется ждать ревью от маинтейнеров всех затронутых подсистем и т.д.
|
|
|
|3.58, Кирилл (??), 12:58, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И это первый шаг.
Когда разгреб первую гору навоза. Выльется ещё 10.
А раньше эти 10 не замечали.
Так как кто раньше уходил разгребать - не возвращался.
Эффект выжившего.
Теперь главное что сам линтер был написан высокоуровнево. И сам не превратился в дракона с золотыми цепями совместимости.
|
|2.50, анончик (?), 12:47, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Согласен, - чувак просто монстр!!!
p\s Когда изучал libc, в частности picolibc, тоже обратил внимание, что там бардак с заголовками,
+ туева куча одинаковых макросов, по хорошему место которым в одном файле. Решил начать всё это рефакторить, но интузиазм быстро пропал:( - за бесплатно таким заниматься такое себе удовольствие:))
p\p\s вот что бывает когда, весь проект это по сути этакий копи-паст из других проектов, или когда нет четкого стиля для проекта, - да там, даже в одной функции можно было увидеть, что она была составлена из кусков которые писали разные люди:)))
|
|1.2, Аноним (2), 11:17, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему сишники за 50 лет не догадались сделать модульную систему как в Яве? Каждый компиляйшон юнит требует парсинга сто шессот файлов. В каком нибудь Дельфи жмещь запустить - и сразу запускается
|
|
|
|2.14, Онаним (?), 11:44, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Сразу видно, что серьёзных проектов на Дельфи у тебя не было :D
|
|2.17, Аноним (17), 11:50, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Потому, Delphi компиляет отдельные юниты в отдельные независимые модули которые... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.22, Цезий Родонович (?), 12:01, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Что за дичь ты написал? Особенно доставило про делфи и инициализацию модулей.
Некоторые недостатки других ЯП и компиляторов, никак не оправдывают конченную модульность в C/C++
|
|
|
|4.34, Аноним (17), 12:14, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что это именно так и устроено - каждый дельфёвый модуль - это шмоток законченного кода, по сути статическая библиотека. Которая предоставляет свой набор функций и использует функции других библиотек. Т.е. ничем концептуально не отличается от проекта на си, состоящего из нескольких десятков статически слинкованных библиотек. Когда пишешь на C - тебе не приходится пересобирать каждый раз glibc с проектом.
На сях обычно каждый C-файл не делают отдельной библиотекой. Во-первых, потому что растут накладные расходы, софт становится медленнее. А во-вторых, это закрывает целый ряд оптимизаций, который возможен в gcc (в том числе link-time optimization), но не возможен в Delphi, потому что МОДУЛЬНОСТЬ.
|
|
|
|5.42, iZEN (ok), 12:26, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потому что это именно так и устроено - каждый дельфёвый модуль -
> это шмоток законченного кода, по сути статическая библиотека. Которая предоставляет свой
> набор функций и использует функции других библиотек. Т.е. ничем концептуально не
> отличается от проекта на си, состоящего из нескольких десятков статически слинкованных
> библиотек. Когда пишешь на C - тебе не приходится пересобирать каждый
> раз glibc с проектом.
Приходится из-за детерминированности связей с обратными вызовами и LTO. В классическом Turbo Pascal и Delphi используется однопроходный компилятор без препроцессора.
> На сях обычно каждый C-файл не делают отдельной библиотекой. Во-первых, потому что
> растут накладные расходы, софт становится медленнее. А во-вторых, это закрывает целый
> ряд оптимизаций, который возможен в gcc (в том числе link-time optimization),
> но не возможен в Delphi, потому что МОДУЛЬНОСТЬ.
Delphi 2 (32-bit) на Pentium II показывала скорость компиляции ~300000 строк в секунду. Это быстрее, чем Turbo C на том же оборудовании в десятки раз. Дельфишник, как правило, чтобы запустить проект на пробное выполнение, статически собирал проект вместе с VCL в автономный EXE-файл, невзирая на размеры последнего. Потому что скорость компиляции и связывания с заранее откомпилированным (бинарным, .dcu) кодом была выше, чем каждый раз пересобирать такую же по функционалу "портянку" из исходников, написанных на С/С++ Builder.
|
|
|
|6.65, Аноним (65), 13:20, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А теперь пойди и посмотри на классический трупопаскаль, ага. Один раз, а потом второй, но уже глазами
|
|3.23, Цезий Родонович (?), 12:01, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что за дичь ты написал? Особенно доставило про делфи и инициализацию модулей.
Некоторые недостатки других ЯП и компиляторов, никак не оправдывают конченную модульность в C/C++
|
|3.24, Аноним (2), 12:02, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> закидывают всё в один проект и делают монолитные проекты на 60 миллионов строк кода которые компиляются в районе суток
Ну зайди в билд систему любого дистра и убедись, что неоправданно долгая компилюха - это болезнь вообще всех сишных проектов. Перейдя в Линукс, в свое время удивился, как обычный gtk.-хелловорлд компилился секунды, а не наносекунды, как в Дельфи.
|
|
|
|4.39, Аноним (17), 12:22, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я гентушник, мне не надо "заходить в билд систему", она у меня прямо на компе.
Я не сказал, что софт компиляется быстро. Сишные проекты действительно собираются ощутимо долго.
|
|
|
|5.48, Аноним (2), 12:38, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> проблема рук, растущих не из того места, а не языка.
Следовательно, таки языка, а не рук.
|
|
|
|3.37, iZEN (ok), 12:16, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Ява же любит кушать память
Пальму первенства по этому свойству она давно отдала Rust'у.
|
|3.46, Аноним (46), 12:33, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Когда на любой чих делают аллокацию объекта, да еще и в цикле, а потом ява виновата, а не криворукие кодеры.
В джаве так-то можно JVM указать, сколько хипа она максимально может выжрать, прежде чем с ООМ грохнется.
|
|2.27, Аноним (27), 12:07, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тем временем не только лишь каждый Java проект размером на 3 порядка меньше собирается быстрее, чем за 130с.
|
|2.35, Аноним (35), 12:15, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В каком нибудь Дельфи жмещь запустить - и сразу запускается
С Бейсиком не попутали?
|
|2.52, Аноним (52), 12:52, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тормозное выполнение с гигабайтами памяти или тормозная сборка? что важнее конечному пользователю эклипса, андроида и прочих тормозных продуктов ява мира? Но на пользователей уже всем плевать, хренак хренак в продакшн и лишь бы побыстрее. потом просто сменим обои, кнопки - главное есть видимость улучшения.
|
|2.53, Аноним (53), 12:52, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что, когда придумывали Си, не было гигабайтов памяти. И даже мегабайтов не было.
|
|
|
|3.56, iZEN (ok), 12:57, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потому что, когда придумывали Си, не было гигабайтов памяти. И даже мегабайтов не было.
Си придумали как заменитель ассемблера (который на каждой машине в 1970-х годах был свой), чтобы перенести Unix с одной машины (устаревающей не по дням, а по часам) на новую машину. "Быстро и грязно" — было в порядке вещей для C того времени.
|
|
|
|4.68, Аноним (68), 13:23, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>"Быстро и грязно" — было в порядке вещей для C того времени.
это и сейчас в порядке вещей, для всего
|
|
|
|2.40, Аноним (40), 12:23, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет нет! не надо нам патчей пиши лучше отличный безглючный код.И лучше на асемблере.
|
|
|
|2.9, Ananima (?), 11:37, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Уже есть, но ваш этот спагетти-Linux уже никто не будет в состоянии переписать. Его изначально надо было писать нормально, а там за него первый взялся уже аутист-социофоб в очках, поэтому ядро обречено быть таким монстром
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.75, pofigist (?), 13:34, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Грустно. Микроядерность требует хорошего проектирования архитектуры, что невозможно в опенсорце
|
|3.73, Линус (?), 13:33, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> за него первый взялся уже аутист-социофоб в очках
попи3ди мне тут
|
|
|
|3.19, Ananima (?), 11:52, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В GCC с адовыми костылями включаются, в QtCreator'е они не появятся никогда, в Visual Studio у них не работает IntelliSense. Не нужно рассказывать о том, что не будет юзаться ещё очень долгое время. Новые проекты будут писАться на чём угодно, но только уже не на плюсах. Плюсы -- это легаси, пора это принять.
|
|3.20, Enamel (ok), 11:53, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Формально есть, для галочки, но фактически хорошо, если к 2030 будет реально использоваться.
1. Сейчас не все даже C++14/7 используют, не говоря уже о C++20.
2. Поддержка основными компиляторами всё еще частичная со звёздочками:
https://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support
3. Пока большинство проектов перейдет на модули, пройдет очень много времени.
4. Навсегда останется легаси, которое этого не сделает.
|
|
|
|2.15, Онаним (?), 11:48, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
-j96 ныне - это ещё так себе машина, всего лишь 48 ядер и 2 треда, какой-нибудь EPYC 7643, или дуалка из младших эпиков/тредрипперов.
Ныне даже несервеный Threadripper 3995WX - это -j128 :D
А дуалка из эпиков может и -j256 оказаться.
|
|
|
|3.32, Аноним (40), 12:13, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А вы пробовали затестит стабильность бинарника на выходе 100500 ядер.Думаю что нет.
|
|
|
|4.57, Аноним (46), 12:57, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если параллелизация на уровне Make, то со стабильностью ниче не будет (как повлияет на стабильность одновременная компиляция независимых исходников?). Реальные проблемы при сборке - это то, что сами Makefile-ы написаны отстойно, т.е. могут отсутствовать правила, указывающие правильную очередность сборки, в результате чего можно влет получить состояние гонки, когда с первой попытки не соберется, а со второй - вполне себе. Да и еще про закон Амдала забывать нельзя о теоретическом пределе ускорения при параллелизации.
|
|4.59, Аноним (46), 12:58, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если параллелизация на уровне Make, то со стабильностью ниче не будет (как повлияет на стабильность одновременная компиляция независимых исходников?). Реальные проблемы при сборке - это то, что сами Makefile-ы написаны отстойно, т.е. могут отсутствовать правила, указывающие правильную очередность сборки, в результате чего можно влет получить состояние гонки, когда с первой попытки не соберется, а со второй - вполне себе. Да и еще про закон Амдала забывать нельзя о теоретическом пределе ускорения при параллелизации.
|
|
|
|5.74, Аноним (40), 13:33, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я просто поднял тему про которую никто особо здесь не говорит не более Может я н... большой текст свёрнут, показать
|
|4.67, Онаним (?), 13:22, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что там на стабильность-то влияет?
Собираются файлы всё равно независимо, между зависимостями сборка притормаживает.
Финальный выхлоп делает ld, ему как-то на количество ядер фиолетово.
|
|3.63, Кирилл (??), 13:15, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А известно ли, какая машина у тестирующего?
Когда я занимался правками ядра, нам выдавали простенькие атлончики. И инкремент шёл 5 минут. И можно было идти гулять.
Торвальдс же, недавно рекомендовал amd 3970x. Как базовую машину.
Но тут что-то мощнее.
|
|2.43, Аноним (40), 12:26, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И что вы с ней будете делать.Оплачивать счета за электроэнергию?
|
|
|
|2.10, Ananima (?), 11:37, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Всегда был, все это знают. Вот вам голая правда о поделии аутиста Линуса.
|
|1.16, Аноним (16), 11:49, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мне непонятно как они вообще всё это мержат? Он год назад делал срез, за этот год ещё куча кода, новых заголовочных файлов и т.п.
Очень интересно как они в состоянии с этим совладать?
|
|1.29, Аноним (40), 12:10, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Не факт что расспаралеливание кода на ядрах процессора приносит улучшенную стабильность бинарника на выходе.Сами разработчики GCC рекомендуют иногда компилировать в один или два потока.Так что новость актуальна.Можно компилить теперь в один поток быстрее.У кого эпики или 100500 ядер профита не получат вообще.
|
|
|
|2.51, Аноним (53), 12:48, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какая ещё стабильность бинарника, деточка? Иди уроки делай. И запомни, что распараллеливание сборок на конечный ре0зультат не влияет. Но не всегда оправданно, потому что рано или поздно бутылочным горлышком окажется io.
|
|
|
|3.54, Аноним (40), 12:57, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Деточка это вы почитайте доки gcc и gentoo потом пишите.А еще поинтересуйтесь как разрабатывается код под процессоры для орбитальных спутников и космических зондов.Да ракеты забыл извините деточка.
|
|2.77, Аноним (46), 13:37, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уважаемый, какая "параллельная" компиляция на GCC? Каждый отдельный unit of compilation собирается в 1 поток (потому что при добавлении параллелизма теряется sequential context и из-за этого теряется возможность многих важных оптимизаций). Там только в 2020 году на Google Summer of Code был хакатоновский проект по добавлению параллелизации в сборку отдельного юнита, который до сих пор в стадии proof-of-concept. Сейчас параллелизация происходит только на уровне Make-файлов, когда независимые рецепты собираются одновременно.
Все баги, которые лезут при параллельной сборке, происходят из-за криво написанных Make-файлов или из-за состояний гонки внутри самой утилиты make.
|
|1.30, Аноним (30), 12:10, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Быдлокод на сях - это быдлокод в квадрате. Побочный эффект от того, что заголовочные файлы просто тупо инклудятся друг в друга, так что небольшой с виду код может в итоге оказаться для компилятора просто гигантским. Ну и перекомпиляция одного и того же по 100500 раз. Проблема решена в делфях, где юниты компилятся отдельно. Это делает компиляцию почти мгновенной. Но есть проблема. Перекресные ссылки невозможны. И это немного противоречит логике. Т.к. то, что можно реализовать внутри одного модуля, почему то нельзя реализовать, если просто для красоты разделить программу на два. Приходится танцевать с бубном. Но такая вот специфика. За скорость нужно платить.
|
|
|
|2.78, Анонн (?), 13:37, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем о нем вспоминать если это было сделано по-человечески еще в делфях задолго до раста?
Хотя у него с модульностью тоже все прекрасно. Вообще сложно представить хоть что-то, где модульность будет хуже чем в си.
|
|1.47, Аноним (47), 12:36, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Проблема в том, что с точки зрения функциональности, стабильности, надёжности, безопасности и скорости работы эти патчи ничего не улучшают. Для пользователей эти патчи ничего не добавляют, но при таком объёме изменений возникновение функциональных регрессий почти неизбежно, а эти регрессии уже могут влиять на качество работы ядра, а не только на удобство его сборки.
|
|
|
|2.49, Аноним (40), 12:41, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Совершенно верно вот и надо будет больше тестов а потом как всегда патчи патчи и еще раз патчи.Энтропия вселенной однако.
|
|
|
|3.60, tty0 (?), 12:59, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как практик, могу сказать, что после повышения времени сборки 3 минут - ошибки начинают возникать просто из-за вынужденной смены контекста при ручной проверке
|
|2.61, Аноним (61), 13:08, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Патчи приводят кодовую базу в порядок. Из-за свободы, которую даёт разделяемая сборка в С и С++, разработчикам часто сносит голову, и они начинают включать заголовки не глядя, создавая бардак из перекрестных включений. Что не только существенно замедляет скорость сборки, но ещё затрудняет понимание структуры кода человеком, а также приводит к незаметным ошибкам связанным с порядком обработки препропроцессором объявлений-макросов.
В С++ уже приняли modules, которые в перспективе могут улучшить ситуацию. А вот в С остаётся уповать только на разработчиков. Но люди - это всегда слабое звено: они невнимательны, глупы и ленивы.
|
|
|
|3.82, Аноним (82), 13:43, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> разработчикам часто сносит голову, и они начинают включать заголовки не глядя, создавая бардак из перекрестных включений.
но ты, конечно, не из их числа, зато аналитика у тебя уровня 80
|
|1.64, Аноним (64), 13:16, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"с 15.5 до 27.7 сборок в час" ниочом же, мой монитор 144fps. Я хочу 1 сборку на каждый фрейм. Играть в линукс на ~30fps это слайдшоу. Жду новые райзены TR с DDR5.
|
|1.71, th3m3 (ok), 13:28, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чую нас ждёт год оптимизаций. Будет круто, если эти патчи примут в этом году. К концу года Python ускорят. Явно будет ещё что-то.
|
|
|
|2.80, Аноним (65), 13:38, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот бы ещё пайтоновцы немного на другие, особенно мобильные, архитектуры хоть иногда смотрели и собирали либы и под них, цены бы им не было
|
|1.79, Gogi (??), 13:38, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
...и вся эта помойка развивалась под неусыпным наблюдением главного Пингвинукса-трольвадса... он что, вообще ни в зуб ногой в Си? Неужели городить помойку годами не вызывало у него хотя бы инженерного чувства брезгливости? Тоже мне, "революционер"!
|
|1.81, Rev (?), 13:42, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> на стадии постпрепроцессинга
Что за дебильный язык, в котором нужна фаза пост-пре-процессинга???
|