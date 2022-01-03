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Опубликован набор патчей, ускоряющих сборку ядра Linux на 50-80%

03.01.2022 10:46

Инго Молнар (Ingo Molnar), известный разработчик Linux ядра и автор планировщика задач CFS (Completely Fair Scheduler), предложил для обсуждения в списке рассылки разработчиков ядра Linux серию патчей, затрагивающих более половины всех файлов в исходных текстах ядра и обеспечивающих увеличение скорости полной пересборки ядра на 50-80% в зависимости от настроек. Реализованная оптимизация примечательна тем, что она сопряжена с добавлением самого крупного в истории разработки ядра набора изменений - для включения разом предложено 2297 патчей, меняющих более 25 тысяч файлов (10 тысяч заголовочных файлов в каталогах "include/" и "arch/*/include/" и 15 тысяч файлов с исходными текстами).

Прирост производительности достигается за счёт изменения метода обработки заголовочных файлов. Отмечается, что за тридцать лет разработки ядра состояние заголовочных файлов приняло удручающий вид из-за наличия большого числа перекрёстных зависимостей между файлами. Работа над реструктуризацией заголовочных файлов заняла более года и потребовала проведения значительной переработки иерархии и зависимостей. В ходе реструктуризации была выполнена работа по разделению определений типов и API для разных подсистем ядра.

Среди внесённых изменений: отделение высокоуровневых заголовочных файлов друг от друга, исключение связывающих заголовочные файлы inline-функций, выделение заголовочных файлов для типов и API, обеспечение обособленной сборки заголовочных файлов (около 80 файлов имели мешающие сборке непрямые зависимости, выставляемые через другие заголовочные файлы), автоматическое добавление зависимостей к файлам ".h" и ".c", пошаговая оптимизация заголовочных файлов, использование режима "CONFIG_KALLSYMS_FAST=y", выборочная консолидация Си-файлов в сборочные блоки для снижения числа объектных файлов.

В итоге, проделанная работа позволила на 1-2 порядка сократить размер заголовочных файлов, обрабатываемых на стадии постпрепроцессинга. Например, до оптимизации использование заголовочного файла "linux/gfp.h" приводило к добавлению 13543 строк кода и подключения 303 зависимых заголовочных файлов, а после оптимизации размер сократился до 181 строк и 26 зависимых файлов. Или другой пример: при препроцессинге файла "kernel/pid.c" без патча подключается 94 тысяч строк кода, большая часть которого не используется в pid.c. Разделение заголовочных файлов позволило снизить объем обрабатываемого кода в три раза, сократив число обрабатываемых строк до 36 тысяч.

При полной пересборке ядра командой "make -j96 vmlinux" на тестовой систем применение патчей показало сокращение времени сборки ветки v5.16-rc7 с 231.34 до 129.97 секунд (с 15.5 до 27.7 сборок в час), а также повысило эффективность использования ядер CPU во время сборки. При инкрементальной сборке эффект от оптимизации ещё более заметен - время повторной пересборки ядра после внесения изменений в заголовочные файлы сократилось в разы (от 112% до 173% в зависимости от изменяемого заголовочного файла). Оптимизации пока доступны только для архитектур ARM64, MIPS, Sparc и x86 (32- и 64-бит).

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/88017...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс поднял вопрос целесообразности расширенной защиты от Spectre v2
  3. OpenNews: Анализ тенденций и участников разработки ядра Linux
  4. OpenNews: Автор CFS провел исследование производительности планировщика задач BFS
  5. OpenNews: Инициатива по устранению глобальных блокировок в Linux ядре
  6. OpenNews: Проект по задействованию LTO-оптимизации при сборке ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56449-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, compile, optimization
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  • 1.1, Онаним (?), 11:12, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +30 +/
    Титанический труд, да...
    Очень надеюсь, что с принятием такового затягиваться не будет, потому что иначе всю работу придётся проделать второй раз.
     
     
  • 2.11, макпыф (ok), 11:39, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    скорее всего будут, так как проверить это все не так быстро. Придется ждать ревью от маинтейнеров всех затронутых подсистем и т.д.
     
     
  • 3.58, Кирилл (??), 12:58, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И это первый шаг.
    Когда разгреб первую гору навоза. Выльется ещё 10.
    А раньше эти 10 не замечали.
    Так как кто раньше уходил разгребать - не возвращался.
    Эффект выжившего.
    Теперь главное что сам линтер был написан высокоуровнево. И сам не превратился в дракона с золотыми цепями совместимости.
     
  • 2.50, анончик (?), 12:47, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен, - чувак просто монстр!!!
    p\s Когда изучал libc, в частности picolibc, тоже обратил внимание, что там бардак с заголовками,
    + туева куча одинаковых макросов, по хорошему место которым в одном файле. Решил начать всё это рефакторить, но интузиазм быстро пропал:( - за бесплатно таким заниматься такое себе удовольствие:))
    p\p\s вот что бывает когда, весь проект это по сути этакий копи-паст из других проектов, или когда нет четкого стиля для проекта, - да там, даже в одной функции можно было увидеть, что она была составлена из кусков которые писали разные люди:)))
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:17, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему сишники за 50 лет не догадались сделать модульную систему как в Яве? Каждый компиляйшон юнит требует парсинга сто шессот файлов. В каком нибудь Дельфи жмещь запустить - и сразу запускается
     
     
  • 2.14, Онаним (?), 11:44, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Сразу видно, что серьёзных проектов на Дельфи у тебя не было :D
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:50, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому, Delphi компиляет отдельные юниты в отдельные независимые модули которые... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.22, Цезий Родонович (?), 12:01, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что за дичь ты написал? Особенно доставило про делфи и инициализацию модулей.
    Некоторые недостатки других ЯП и компиляторов, никак не оправдывают конченную модульность в C/C++
     
     
  • 4.34, Аноним (17), 12:14, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это именно так и устроено - каждый дельфёвый модуль - это шмоток законченного кода, по сути статическая библиотека. Которая предоставляет свой набор функций и использует функции других библиотек. Т.е. ничем концептуально не отличается от проекта на си, состоящего из нескольких десятков статически слинкованных библиотек. Когда пишешь на C - тебе не приходится пересобирать каждый раз glibc с проектом.

    На сях обычно каждый C-файл не делают отдельной библиотекой. Во-первых, потому что растут накладные расходы, софт становится медленнее. А во-вторых, это закрывает целый ряд оптимизаций, который возможен в gcc (в том числе link-time optimization), но не возможен в Delphi, потому что МОДУЛЬНОСТЬ.

     
     
  • 5.42, iZEN (ok), 12:26, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что это именно так и устроено - каждый дельфёвый модуль -
    > это шмоток законченного кода, по сути статическая библиотека. Которая предоставляет свой
    > набор функций и использует функции других библиотек. Т.е. ничем концептуально не
    > отличается от проекта на си, состоящего из нескольких десятков статически слинкованных
    > библиотек. Когда пишешь на C - тебе не приходится пересобирать каждый
    > раз glibc с проектом.

    Приходится из-за детерминированности связей с обратными вызовами и LTO. В классическом Turbo Pascal и Delphi используется однопроходный компилятор без препроцессора.

    > На сях обычно каждый C-файл не делают отдельной библиотекой. Во-первых, потому что
    > растут накладные расходы, софт становится медленнее. А во-вторых, это закрывает целый
    > ряд оптимизаций, который возможен в gcc (в том числе link-time optimization),
    > но не возможен в Delphi, потому что МОДУЛЬНОСТЬ.

    Delphi 2 (32-bit) на Pentium II показывала скорость компиляции ~300000 строк в секунду. Это быстрее, чем Turbo C на том же оборудовании в десятки раз. Дельфишник, как правило, чтобы запустить проект на пробное выполнение, статически собирал проект вместе с VCL в автономный EXE-файл, невзирая на размеры последнего. Потому что скорость компиляции и связывания с заранее откомпилированным (бинарным, .dcu) кодом была выше, чем каждый раз пересобирать такую же по функционалу "портянку" из исходников, написанных на С/С++ Builder.

     
     
  • 6.65, Аноним (65), 13:20, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь пойди и посмотри на классический трупопаскаль, ага. Один раз, а потом второй, но уже глазами
     
  • 3.23, Цезий Родонович (?), 12:01, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за дичь ты написал? Особенно доставило про делфи и инициализацию модулей.
    Некоторые недостатки других ЯП и компиляторов, никак не оправдывают конченную модульность в C/C++
     
  • 3.24, Аноним (2), 12:02, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > закидывают всё в один проект и делают монолитные проекты на 60 миллионов строк кода которые компиляются в районе суток

    Ну зайди в билд систему любого дистра и убедись, что неоправданно долгая компилюха - это болезнь вообще всех сишных проектов. Перейдя в Линукс, в свое время удивился, как обычный gtk.-хелловорлд компилился секунды, а не наносекунды, как в Дельфи.

     
     
  • 4.39, Аноним (17), 12:22, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я гентушник, мне не надо "заходить в билд систему", она у меня прямо на компе.

    Я не сказал, что софт компиляется быстро. Сишные проекты действительно собираются ощутимо долго.

     
     
  • 5.48, Аноним (2), 12:38, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проблема рук, растущих не из того места, а не языка.

    Следовательно, таки языка, а не рук.

     
     
  • 6.66, Аноним (65), 13:22, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоего языка. Трындишь много не разбираясь
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:51, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ява же любит кушать память
     
     
  • 3.37, iZEN (ok), 12:16, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Ява же любит кушать память

    Пальму первенства по этому свойству она давно отдала Rust'у.


     
  • 3.46, Аноним (46), 12:33, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда на любой чих делают аллокацию объекта, да еще и в цикле, а потом ява виновата, а не криворукие кодеры.
    В джаве так-то можно JVM указать, сколько хипа она максимально может выжрать, прежде чем с ООМ грохнется.
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:07, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем временем не только лишь каждый Java проект размером на 3 порядка меньше собирается быстрее, чем за 130с.
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:15, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В каком нибудь Дельфи жмещь запустить - и сразу запускается

    С Бейсиком не попутали?

     
  • 2.52, Аноним (52), 12:52, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тормозное выполнение с гигабайтами памяти или тормозная сборка? что важнее конечному пользователю эклипса, андроида и прочих тормозных продуктов ява мира? Но на пользователей уже всем плевать, хренак хренак в продакшн и лишь бы побыстрее. потом просто сменим обои, кнопки - главное есть видимость улучшения.
     
  • 2.53, Аноним (53), 12:52, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что, когда придумывали Си, не было гигабайтов памяти. И даже мегабайтов не было.
     
     
  • 3.56, iZEN (ok), 12:57, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что, когда придумывали Си, не было гигабайтов памяти. И даже мегабайтов не было.

    Си придумали как заменитель ассемблера (который на каждой машине в 1970-х годах был свой), чтобы перенести Unix с одной машины (устаревающей не по дням, а по часам) на новую машину. "Быстро и грязно" — было в порядке вещей для C того времени.


     
     
  • 4.68, Аноним (68), 13:23, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >"Быстро и грязно" — было в порядке вещей для C того времени.

    это и сейчас в порядке вещей, для всего

     
  • 2.72, fsb4000 (?), 13:31, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В С++ сделали модули. Лишь слегка медленнее чем fpc...
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:22, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше патчей для линукса всем пользователями линукса!
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:23, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет нет! не надо нам патчей пиши лучше отличный безглючный код.И лучше на асемблере.
     

  • 1.4, BratishkaErik (ok), 11:23, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Аля гентушники
     
  • 1.5, iZEN (ok), 11:28, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    А всё от того, что в С/С++ нет МОДУЛЬНОСТИ языка Pascal.
     
     
  • 2.9, Ananima (?), 11:37, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Уже есть, но ваш этот спагетти-Linux уже никто не будет в состоянии переписать. Его изначально надо было писать нормально, а там за него первый взялся уже аутист-социофоб в очках, поэтому ядро обречено быть таким монстром
     
     
  • 3.13, Schwonder Reismus (?), 11:41, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другие варианты есть?
     
     
  • 4.44, iZEN (ok), 12:27, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Другие варианты есть?

    Микроядерность.


     
     
  • 5.69, Аноним (65), 13:24, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно
     
     
  • 6.75, pofigist (?), 13:34, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грустно. Микроядерность требует хорошего проектирования архитектуры, что невозможно в опенсорце
     
  • 3.73, Линус (?), 13:33, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за него первый взялся уже аутист-социофоб в очках

    попи3ди мне тут

     
  • 2.12, Anonnnym (?), 11:41, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В C++ есть модули. С разморозкой Вас
     
     
  • 3.19, Ananima (?), 11:52, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В GCC с адовыми костылями включаются, в QtCreator'е они не появятся никогда, в Visual Studio у них не работает IntelliSense. Не нужно рассказывать о том, что не будет юзаться ещё очень долгое время. Новые проекты будут писАться на чём угодно, но только уже не на плюсах. Плюсы -- это легаси, пора это принять.
     
  • 3.20, Enamel (ok), 11:53, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Формально есть, для галочки, но фактически хорошо, если к 2030 будет реально использоваться.

    1. Сейчас не все даже C++14/7 используют, не говоря уже о C++20.

    2. Поддержка основными компиляторами всё еще частичная со звёздочками:
    https://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support

    3. Пока большинство проектов перейдет на модули, пройдет очень много времени.

    4. Навсегда останется легаси, которое этого не сделает.

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:30, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    j96? дайте мне такую машину
     
     
  • 2.15, Онаним (?), 11:48, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    -j96 ныне - это ещё так себе машина, всего лишь 48 ядер и 2 треда, какой-нибудь EPYC 7643, или дуалка из младших эпиков/тредрипперов.

    Ныне даже несервеный Threadripper 3995WX - это -j128 :D
    А дуалка из эпиков может и -j256 оказаться.

     
     
  • 3.32, Аноним (40), 12:13, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы пробовали затестит стабильность бинарника на выходе 100500 ядер.Думаю что нет.
     
     
  • 4.57, Аноним (46), 12:57, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если параллелизация на уровне Make, то со стабильностью ниче не будет (как повлияет на стабильность одновременная компиляция независимых исходников?). Реальные проблемы при сборке - это то, что сами Makefile-ы написаны отстойно, т.е. могут отсутствовать правила, указывающие правильную очередность сборки, в результате чего можно влет получить состояние гонки, когда с первой попытки не соберется, а со второй - вполне себе. Да и еще про закон Амдала забывать нельзя о теоретическом пределе ускорения при параллелизации.
     
  • 4.59, Аноним (46), 12:58, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если параллелизация на уровне Make, то со стабильностью ниче не будет (как повлияет на стабильность одновременная компиляция независимых исходников?). Реальные проблемы при сборке - это то, что сами Makefile-ы написаны отстойно, т.е. могут отсутствовать правила, указывающие правильную очередность сборки, в результате чего можно влет получить состояние гонки, когда с первой попытки не соберется, а со второй - вполне себе. Да и еще про закон Амдала забывать нельзя о теоретическом пределе ускорения при параллелизации.
     
     
  • 5.74, Аноним (40), 13:33, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я просто поднял тему про которую никто особо здесь не говорит не более Может я н... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.67, Онаним (?), 13:22, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там на стабильность-то влияет?
    Собираются файлы всё равно независимо, между зависимостями сборка притормаживает.
    Финальный выхлоп делает ld, ему как-то на количество ядер фиолетово.
     
  • 3.63, Кирилл (??), 13:15, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А известно ли, какая машина у тестирующего?
    Когда я занимался правками ядра, нам выдавали простенькие атлончики. И инкремент шёл 5 минут. И можно было идти гулять.
    Торвальдс же, недавно рекомендовал amd 3970x. Как базовую машину.
    Но тут что-то мощнее.
     
  • 2.43, Аноним (40), 12:26, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что вы с ней будете делать.Оплачивать счета за электроэнергию?
     

  • 1.7, Отсутствуют данные в поле Name (?), 11:32, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таненбаум был прав
     
     
  • 2.10, Ananima (?), 11:37, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Всегда был, все это знают. Вот вам голая правда о поделии аутиста Линуса.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:49, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне непонятно как они вообще всё это мержат? Он год назад делал срез, за этот год ещё куча кода, новых заголовочных файлов и т.п.

    Очень интересно как они в состоянии с этим совладать?

     
     
  • 2.21, А где же каменты (?), 11:58, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    git rebase постоянный
     
     
  • 3.26, pashev.me (?), 12:05, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ща те каргокультисты скажут, что рибэйз - это зло 🤭
     
     
  • 4.62, Какаянахренразница (ok), 13:14, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rebase -- наше фсё. А зло это merge.
     
     
  • 5.76, user (??), 13:36, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Костыль для любителей линейной истории.
     

  • 1.25, pashev.me (?), 12:04, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Солярке такая же беда.
     
  • 1.29, Аноним (40), 12:10, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не факт что расспаралеливание кода на ядрах процессора приносит улучшенную  стабильность бинарника на выходе.Сами разработчики GCC рекомендуют иногда компилировать в один или два потока.Так что новость актуальна.Можно компилить теперь в один поток быстрее.У кого эпики или 100500 ядер профита не получат вообще.
     
     
  • 2.51, Аноним (53), 12:48, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая ещё стабильность бинарника, деточка? Иди уроки делай. И запомни, что распараллеливание сборок на конечный ре0зультат не влияет. Но не всегда оправданно, потому что рано или поздно бутылочным горлышком окажется io.
     
     
  • 3.54, Аноним (40), 12:57, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деточка это вы почитайте доки gcc и gentoo потом пишите.А еще поинтересуйтесь как разрабатывается код под процессоры для орбитальных спутников и космических зондов.Да ракеты забыл извините деточка.  
     
  • 2.77, Аноним (46), 13:37, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уважаемый, какая "параллельная" компиляция на GCC? Каждый отдельный unit of compilation собирается в 1 поток (потому что при добавлении параллелизма теряется sequential context и из-за этого теряется возможность многих важных оптимизаций). Там только в 2020 году на Google Summer of Code был хакатоновский проект по добавлению параллелизации в сборку отдельного юнита, который до сих пор в стадии proof-of-concept. Сейчас параллелизация происходит только на уровне Make-файлов, когда независимые рецепты собираются одновременно.
    Все баги, которые лезут при параллельной сборке, происходят из-за криво написанных Make-файлов или из-за состояний гонки внутри самой утилиты make.
     

  • 1.30, Аноним (30), 12:10, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Быдлокод на сях - это быдлокод в квадрате. Побочный эффект от того, что заголовочные файлы просто тупо инклудятся друг в друга, так что небольшой с виду код может в итоге оказаться для компилятора просто гигантским. Ну и перекомпиляция одного и того же по 100500 раз. Проблема решена в делфях, где юниты компилятся отдельно. Это делает компиляцию почти мгновенной. Но есть проблема. Перекресные ссылки невозможны. И это немного противоречит логике. Т.к. то, что можно реализовать внутри одного модуля, почему то нельзя реализовать, если просто для красоты разделить программу на два. Приходится танцевать с бубном. Но такая вот специфика. За скорость нужно платить.
     
     
  • 2.36, Аноним (40), 12:16, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь Delfi вроде мертв.Не?
     

  • 1.33, pashev.me (?), 12:13, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Идеальное прикрытие для внесения бэкдоров.
     
  • 1.38, Аноним (38), 12:18, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если примут, то это на 6.0 уже потянет
     
     
  • 2.41, Аноним (40), 12:24, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примут примут обязательно ждемс с нетерпением.
     

  • 1.45, kot to (?), 12:31, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Про Rust Уже вспомнили ?
     
     
  • 2.70, Аноним (65), 13:26, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вспомнили что не нужен
     
  • 2.78, Анонн (?), 13:37, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем о нем вспоминать если это было сделано по-человечески еще в делфях задолго до раста?
    Хотя у него с модульностью тоже все прекрасно. Вообще сложно представить хоть что-то, где модульность будет хуже чем в си.
     

  • 1.47, Аноним (47), 12:36, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проблема в том, что с точки зрения функциональности, стабильности, надёжности, безопасности и скорости работы эти патчи ничего не улучшают. Для пользователей эти патчи ничего не добавляют, но при таком объёме изменений возникновение функциональных регрессий почти неизбежно, а эти регрессии уже могут влиять на качество работы ядра, а не только на удобство его сборки.
     
     
  • 2.49, Аноним (40), 12:41, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно верно вот и надо будет больше тестов а потом как всегда патчи патчи и еще раз патчи.Энтропия вселенной однако.
     
     
  • 3.60, tty0 (?), 12:59, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как практик, могу сказать, что после повышения времени сборки 3 минут - ошибки начинают возникать просто из-за вынужденной смены контекста при ручной проверке
     
  • 2.61, Аноним (61), 13:08, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Патчи приводят кодовую базу в порядок. Из-за свободы, которую даёт разделяемая сборка в С и С++, разработчикам часто сносит голову, и они начинают включать заголовки не глядя, создавая бардак из перекрестных включений. Что не только существенно замедляет скорость сборки, но ещё затрудняет понимание структуры кода человеком, а также приводит к незаметным ошибкам связанным с порядком обработки препропроцессором объявлений-макросов.
    В С++ уже приняли modules, которые в перспективе могут улучшить ситуацию. А вот в С остаётся уповать только на разработчиков. Но люди - это всегда слабое звено: они невнимательны, глупы и ленивы.
     
     
  • 3.82, Аноним (82), 13:43, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разработчикам часто сносит голову, и они начинают включать заголовки не глядя, создавая бардак из перекрестных включений.

    но ты, конечно, не из их числа, зато аналитика у тебя уровня 80

     

  • 1.64, Аноним (64), 13:16, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "с 15.5 до 27.7 сборок в час" ниочом же, мой монитор 144fps. Я хочу 1 сборку на каждый фрейм. Играть в линукс на ~30fps это слайдшоу. Жду новые райзены TR с DDR5.
     
  • 1.71, th3m3 (ok), 13:28, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чую нас ждёт год оптимизаций. Будет круто, если эти патчи примут в этом году. К концу года Python ускорят. Явно будет ещё что-то.
     
     
  • 2.80, Аноним (65), 13:38, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы ещё пайтоновцы немного на другие, особенно мобильные, архитектуры хоть иногда смотрели и собирали либы и под них, цены бы им не было
     

  • 1.79, Gogi (??), 13:38, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ...и вся эта помойка развивалась под неусыпным наблюдением главного Пингвинукса-трольвадса... он что, вообще ни в зуб ногой в Си? Неужели городить помойку годами не вызывало у него хотя бы инженерного чувства брезгливости? Тоже мне, "революционер"!
     
  • 1.81, Rev (?), 13:42, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > на стадии постпрепроцессинга

    Что за дебильный язык, в котором нужна фаза пост-пре-процессинга???

     

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