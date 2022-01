Опубликован набор патчей, ускоряющих сборку ядра Linux на 50-80%

2.14 , Онаним ( ? ), 11:44, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Сразу видно, что серьёзных проектов на Дельфи у тебя не было :D

2.17 , Аноним ( 17 ), 11:50, 03/01/2022 большой текст свёрнут, показать Потому, Delphi компиляет отдельные юниты в отдельные независимые модули которые... 3.22 , Цезий Родонович ( ? ), 12:01, 03/01/2022 Что за дичь ты написал? Особенно доставило про делфи и инициализацию модулей.

Некоторые недостатки других ЯП и компиляторов, никак не оправдывают конченную модульность в C/C++

Некоторые недостатки других ЯП и компиляторов, никак не оправдывают конченную модульность в C/C++

4.34 , Аноним ( 17 ), 12:14, 03/01/2022 Потому что это именно так и устроено - каждый дельфёвый модуль - это шмоток законченного кода, по сути статическая библиотека. Которая предоставляет свой набор функций и использует функции других библиотек. Т.е. ничем концептуально не отличается от проекта на си, состоящего из нескольких десятков статически слинкованных библиотек. Когда пишешь на C - тебе не приходится пересобирать каждый раз glibc с проектом. На сях обычно каждый C-файл не делают отдельной библиотекой. Во-первых, потому что растут накладные расходы, софт становится медленнее. А во-вторых, это закрывает целый ряд оптимизаций, который возможен в gcc (в том числе link-time optimization), но не возможен в Delphi, потому что МОДУЛЬНОСТЬ.

5.42 , iZEN ( ok ), 12:26, 03/01/2022 > Потому что это именно так и устроено - каждый дельфёвый модуль -

> это шмоток законченного кода, по сути статическая библиотека. Которая предоставляет свой

> набор функций и использует функции других библиотек. Т.е. ничем концептуально не

> отличается от проекта на си, состоящего из нескольких десятков статически слинкованных

> библиотек. Когда пишешь на C - тебе не приходится пересобирать каждый

> раз glibc с проектом. Приходится из-за детерминированности связей с обратными вызовами и LTO. В классическом Turbo Pascal и Delphi используется однопроходный компилятор без препроцессора. > На сях обычно каждый C-файл не делают отдельной библиотекой. Во-первых, потому что

> растут накладные расходы, софт становится медленнее. А во-вторых, это закрывает целый

> ряд оптимизаций, который возможен в gcc (в том числе link-time optimization),

> но не возможен в Delphi, потому что МОДУЛЬНОСТЬ. Delphi 2 (32-bit) на Pentium II показывала скорость компиляции ~300000 строк в секунду. Это быстрее, чем Turbo C на том же оборудовании в десятки раз. Дельфишник, как правило, чтобы запустить проект на пробное выполнение, статически собирал проект вместе с VCL в автономный EXE-файл, невзирая на размеры последнего. Потому что скорость компиляции и связывания с заранее откомпилированным (бинарным, .dcu) кодом была выше, чем каждый раз пересобирать такую же по функционалу "портянку" из исходников, написанных на С/С++ Builder.

6.65 , Аноним ( 65 ), 13:20, 03/01/2022 А теперь пойди и посмотри на классический трупопаскаль, ага. Один раз, а потом второй, но уже глазами

3.23 , Цезий Родонович ( ? ), 12:01, 03/01/2022 Что за дичь ты написал? Особенно доставило про делфи и инициализацию модулей.

Некоторые недостатки других ЯП и компиляторов, никак не оправдывают конченную модульность в C/C++

3.24 , Аноним ( 2 ), 12:02, 03/01/2022 > закидывают всё в один проект и делают монолитные проекты на 60 миллионов строк кода которые компиляются в районе суток Ну зайди в билд систему любого дистра и убедись, что неоправданно долгая компилюха - это болезнь вообще всех сишных проектов. Перейдя в Линукс, в свое время удивился, как обычный gtk.-хелловорлд компилился секунды, а не наносекунды, как в Дельфи.

4.39 , Аноним ( 17 ), 12:22, 03/01/2022 Я гентушник, мне не надо "заходить в билд систему", она у меня прямо на компе. Я не сказал, что софт компилируется быстро. Сишные проекты действительно собираются ощутимо долго.

5.48 , Аноним ( 2 ), 12:38, 03/01/2022 > проблема рук, растущих не из того места, а не языка. Следовательно, таки языка, а не рук.

6.66 , Аноним ( 65 ), 13:22, 03/01/2022 Твоего языка. Трындишь много не разбираясь

2.18 , Аноним ( 18 ), 11:51, 03/01/2022 Ява же любит кушать память

3.37 , iZEN ( ok ), 12:16, 03/01/2022 > Ява же любит кушать память Пальму первенства по этому свойству она давно отдала Rust'у.

3.46 , Аноним ( 46 ), 12:33, 03/01/2022 Когда на любой чих делают аллокацию объекта, да еще и в цикле, а потом ява виновата, а не криворукие кодеры.

В джаве так-то можно JVM указать, сколько хипа она максимально может выжрать, прежде чем с ООМ грохнется.

В джаве так-то можно JVM указать, сколько хипа она максимально может выжрать, прежде чем с ООМ грохнется.

2.27 , Аноним ( 27 ), 12:07, 03/01/2022 Тем временем не только лишь каждый Java проект размером на 3 порядка меньше собирается быстрее, чем за 130с.

2.35 , Аноним ( 35 ), 12:15, 03/01/2022 > В каком нибудь Дельфи жмещь запустить - и сразу запускается С Бейсиком не попутали?

2.52 , Аноним ( 52 ), 12:52, 03/01/2022 Тормозное выполнение с гигабайтами памяти или тормозная сборка? что важнее конечному пользователю эклипса, андроида и прочих тормозных продуктов ява мира? Но на пользователей уже всем плевать, хренак хренак в продакшн и лишь бы побыстрее. потом просто сменим обои, кнопки - главное есть видимость улучшения.

2.53 , Аноним ( 53 ), 12:52, 03/01/2022 Потому что, когда придумывали Си, не было гигабайтов памяти. И даже мегабайтов не было.

3.56 , iZEN ( ok ), 12:57, 03/01/2022 > Потому что, когда придумывали Си, не было гигабайтов памяти. И даже мегабайтов не было. Си придумали как заменитель ассемблера (который на каждой машине в 1970-х годах был свой), чтобы перенести Unix с одной машины (устаревающей не по дням, а по часам) на новую машину. "Быстро и грязно" — было в порядке вещей для C того времени.

4.68 , Аноним ( 68 ), 13:23, 03/01/2022 >"Быстро и грязно" — было в порядке вещей для C того времени. это и сейчас в порядке вещей, для всего

2.72 , fsb4000 ( ? ), 13:31, 03/01/2022 В С++ сделали модули. Лишь слегка медленнее чем fpc...