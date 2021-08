Для ядра Linux предложена реализация SMB-сервера

3.13 , Kusb ( ? ), 20:01, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Игры же.

3.25 , Аноним ( 25 ), 20:16, 30/08/2021
Вот это вещь !!!

3.35 , Аноним ( 34 ), 20:39, 30/08/2021
Интересно, кто выиграет право быть засунутым в ядро: Spydermonkey или V8?

4.59 , Урри ( ok ), 21:24, 30/08/2021
Зачем "или"?

И то и то, я юзер пусть сам в рантайме выбирает.

3.58 , Хан ( ? ), 21:24, 30/08/2021
VS Code работает как пуля если у тебя конечно минимум 16 гиг оперативы, а иначе своп... своп... своп

4.60 , Урри ( ok ), 21:25, 30/08/2021
> VS Code работает как пуля если у тебя конечно минимум 16 гиг
> оперативы, а иначе своп... своп... своп

16 и своп отключен совсем. Не в памяти дело - просто куча плагинов под всякое нужное и ненужное. Начиная с маркдауна и заканчивая gdb.