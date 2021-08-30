Для ядра Linux предложена реализация SMB-сервера

2.16 , Аноньимъ ( ok ), 20:09, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >А почему такие реализации эффективнее? В первую очередь обход сетевого стека и файлового апи.

От чего значительное сокращение переключений контекста всяких и копирований информации между буферами. Проверки безопасности, вот это всё, разделение ролей управление ресурсами. >А если вытащить из ядра те сущности с которыми общаемся, чтобы меньше переключений? А так и делают, есть реализации сетевого стека в юзерспейсе для нечистивого хайлоада, как открытые так и проприетарные работающие с конкретными сетевыми картами. Видел однако мнение, что, лучше таким не срадать, ибо сетевой стек не просто так придумали.

Кроме того есть карты по типу челсио которые аппаратный TCP-IP предоставляют. Самба же, в ядре, это чистой воды безумие, сатана плачет от зависти. Что за жуткий такой хайлоад на сотни гигабит в секунду на самбе у кого-то?

3.29 , Аноним ( 25 ), 20:20, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мелко мыслите, нужна аппратная реализация,

сменный чип на маме, типа ASIC

3.63 , Урри ( ok ), 21:27, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В первую очередь обход сетевого стека и файлового апи. ... безопасности, вот это всё, разделение ролей управление ресурсами. Для этого сто лет в обед есть sendfile. > Самба же, в ядре, это чистой воды безумие, сатана плачет от зависти. +

2.20 , Хан ( ? ), 20:14, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Защинененный режим процессора был создан как инструмент для изоляции кода ядра от пользовательского софта, другими словами когда приложение дергает ядро за системные вызовы, происходит переключение в режим ядра в котором выполняется только ядро, которое считывает номер системного вызова передаваемого пользовательским ПО и сопоставляет его со списком указателей на свои функции, после чего вызывает соответствующую функцию для обработки данного вызова и когда ядерная функция завершает свое выполнение снова происходит переключение режима процессора из превилигированного режима в неприлигированный В чем суть данной технологии? Пользовательский код в неприлигированном режиме может общаться с кодом ядра в прилигированном режиме не напрямую, а через заранее оговоренные регистры, так достигается изоляция К чем это я? Да переключение режима процессора накладывает определенные расходы, но если все запихнуть в привилигированный режим ядра, в результате получится реальный режим, привет MS-DOS

2.21 , пох. ( ? ), 20:15, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А почему такие реализации эффективнее? потому что переключения миллиона контекстов и протаскивание через миллион прослоек в ядре - не самая эффективная деятельность, не? > А если вытащить из ядра те сущности с которыми общаемся, чтобы меньше переключений? это как, прости? Адепт секты свидетелей микроядра, не дочитавший документацию отцов церкви? Там не меньше, там БОЛЬШЕ переключений - и еще и очень неудобное и неэффективное взаимодействие, обложенное миллионом прокладочек и подпорочек с проверочками, а иначе вся польза от микроядерности - к х-ю сведется. Самба представляет собой сетевой интерфейс доступа к файлам на локальной fs. То есть ей нужен весь набор механизмов файловых систем. Включая непростые и неочевидные, например, блокировки.

И изрядный набор сетевых функций. Потому как ей надо отправлять пакетики и принимать пакетики, причем разом тремя разными способами, если полностью реализовывать спецификации (кто квакал про rdma?). Естественно, в контексте ядра, где это банально вызовы сишных функций, будет быстрее и надежнее чем протаскивать это все через userland. 3.30 , Хан ( ? ), 20:21, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предлагаешь вернуться во времена MS-DOS и реального режима?

4.48 , нах.. ( ? ), 21:08, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, и наконецто.

5.55 , Хан ( ? ), 21:16, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Неееееет! Это уже слишком

4.66 , InuYasha ( ?? ), 21:33, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему нет? А лучше и без MS-.

3.67 , Урри ( ok ), 21:34, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А почему такие реализации эффективнее?

> Потому как ей надо отправлять пакетики и принимать пакетики А файловые пакетики в самбе - это по 10 байт? "Хочу 10 байт этого файла, и 10 этого, и, пожалуй, еще два вот этого."? Для эффективной передачи массивов данных, чтобы не прыгать туда-сюда, не (пере)аллоцировать, не (пере)копировать память и не перекидывать контексты, давным-давно существует sendfile. 4.79 , пох. ( ? ), 22:20, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А файловые пакетики в самбе - это по 10 байт? "Хочу 10 у современных разработчиков мозгов вообще нет? Прежде чем приедет хоть один файловый пакетик - приезжает еще пара сотен других, в обе стороны.

Причем, внезапно, это нифига не безобидная и не копеечная нагрузка - есть у меня сервис, не особо даже высоконагруженный (это корпоративный хайлоад, не торчащий на улицу) который просто складывается, если возникают малейшие проблемы с сетью или файловыми хранилками. Причем файлики в нем по десятку мегабайт максимум, обычно меньше. А вот количество этих файликов - мама не горюй. И банальная проверка что файл вообще существует - с полным проходом по всему пути к нему - внезапно, упирается в пропускную способность, не смотря на все кэши и попытки уменьшить число таких поисков. > Для эффективной передачи массивов данных, чтобы не прыгать туда-сюда, не (пере)аллоцировать,

> не (пере)копировать память и не перекидывать контексты, давным-давно существует sendfile. и тут модный-современный разработчик внезапно обнаруживает что smb3-то - шифрованный.



А помимо "эффективной передачи" в один конец, в режиме плюнули и забыли (для которой хватило бы и ftp) есть еще другие варианты работы с файлами. О чем модные разработчики, похоже, тоже не в курсе. 5.80 , Урри ( ok ), 22:25, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И банальная проверка что файл вообще существует - с полным проходом по всему пути к нему Для этого существует сискол stat

У вас там совсем рукожопы все делали? > smb3-то - шифрованный Это нюанс, да. Ну да тут такое дело: хотите все шифровать - страдайте.

