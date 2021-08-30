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Для ядра Linux предложена реализация SMB-сервера

30.08.2021 19:37

Для включение в состав следующего выпуска ядра Linux предложена новая реализация файлового сервера, использующего протокол SMB3. Сервер оформлен в виде модуля ядра ksmbd и дополняет ранее доступный код клиента SMB. Отмечается, что в отличие от SMB-сервера, работающего в пространстве пользователя, реализация на уровне ядра более эффективна с точки зрения производительности, потребления памяти и интеграции с расширенными возможностями ядра.

Из возможностей ksmbd выделяется улучшенная поддержка технологии распределённого кэширования файлов (SMB leases) на локальных системах, которая позволяет существенно сократить трафик. В дальнейшем планируется добавление новых возможностей, таких как поддержка RDMA ("smbdirect"), а также расширений протокола, связанных с усилением надёжности шифрования и верификацией по цифровым подписям. Отмечается, что подобные расширения гораздо проще реализовать в компактном и хорошо оптимизированном сервере, работающем на уровне ядра, чем в пакете Samba.

При этом ksmbd не претендует на роль полной замены пакета Samba, который не ограничивается возможностями файлового сервера и предоставляет инструментарий, охватывающей сервисы для обеспечения безопасности, LDAP и контроллер домена. Реализация файлового сервера в Samba является кросс-платформенной и рассчитанной на более широкие области применения, что затрудняет оптимизацию для некоторых Linux-окружений, таких как прошивки для устройств с ограниченными ресурсами.

Ksmbd рассматривается не как отдельный продукт, а скорее как высокопроизводительное и готовое для применения на встраиваемых устройствах расширение к Samba, при необходимости интегрируемое с инструментами и библиотеками Samba. Например, с разработчиками Samba уже согласован вопрос использования в ksmbd совместимых с smbd файлов конфигурации и расширенных атрибутов (xattrs), что упростит переход с smbd на ksmbd и наоборот.

Основными авторами кода ksmbd являются Namjae Jeon из компании Samsung и Hyunchul Lee из LG. Сопровождением ksmbd в составе ядра будет заниматься Стив Френч (Steve French) из компании Microsoft (ранее много лет работал в IBM), мэйнтейнер подсистем CIFS/SMB2/SMB3 в ядре Linux и давний участник команды разработчиков Samba, внёсший значительный вклад в реализацию поддержки протоколов SMB/CIFS в Samba и Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/lkml/C...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.14.0
  3. OpenNews: Выпуск Samba 4.13.0
  4. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
  5. OpenNews: Выпуск Samba 4.12.0
  6. OpenNews: Выпуск Samba 4.11.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55706-smb
Ключевые слова: smb, samba, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (81) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, timur.davletshin (ok), 19:46, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Ну и дыры тогда можно будет прямо эскалировать на уровень ядра ))
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:47, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А Doorshlug в этой штуке будет?
     
     
  • 2.11, richman1000000 (ok), 19:57, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не только он, а еще оооочень много чего
     
  • 2.34, Аноним (34), 20:35, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И telemetry
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:49, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Так и до браузера в ядре не далеко, для продуктивности и компактности кода. Будет kmodfirefox на расте.

    Или емакс.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:06, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Будет kmodfirefox на расте.

    Будет Google Chrome OS - kernel mode edition.

     
  • 2.47, anonblmus (?), 21:08, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или емакс.

    EMACS будет встроен в GRUB.

     

  • 1.5, Аноним (5), 19:50, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Для ядра Linux предложена реализация

    Надо еще реализации видеоплеера, месагера и кофеварки, ну, чтоб эффективее

     
     
  • 2.8, Урри (ok), 19:55, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну а чо - ведь очевидно же, что реализация на уровне ядра более эффективна с точки зрения производительности, потребления памяти и интеграции с расширенными возможностями ядра.

    Я бы еще gcc туда же засунул со всеми либами. И ллвм. Да и питон, чего уж греха таить, тоже бы туда всунул - может чуть меньше бы тормозил.

    А еще vs code. А то что-то притормаживает последнее время.

     
     
  • 3.13, Kusb (?), 20:01, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Игры же.
     
  • 3.25, Аноним (25), 20:16, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это вещь !!!
     
  • 3.35, Аноним (34), 20:39, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, кто выиграет право быть засунутым в ядро: Spydermonkey или V8?
     
     
  • 4.59, Урри (ok), 21:24, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем "или"?
    И то и то, я юзер пусть сам в рантайме выбирает.
     
  • 3.58, Хан (?), 21:24, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VS Code работает как пуля если у тебя конечно минимум 16 гиг оперативы, а иначе своп... своп... своп
     
     
  • 4.60, Урри (ok), 21:25, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VS Code работает как пуля если у тебя конечно минимум 16 гиг
    > оперативы, а иначе своп... своп... своп

    16 и своп отключен совсем. Не в памяти дело - просто куча плагинов под всякое нужное и ненужное. Начиная с маркдауна и заканчивая gdb.

     
  • 2.9, Аноним Проходящий (?), 19:55, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А для удобного управления всем этим сверху надстроить гиперядро...
     
  • 2.10, Kusb (?), 19:56, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модули же. Вместо исполняемых файлов. Всегда.
     
  • 2.54, Хан (?), 21:15, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да здравствует реальный режим!
     
  • 2.70, Аноним (70), 21:42, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RDMA без ядра же не реализуешь, правильно?
     

  • 1.6, Kusb (?), 19:51, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А клиент?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:54, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клиент сто лет как в ядре https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/cifs/index.html
     

  • 1.12, Kusb (?), 19:59, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему такие реализации эффективнее? Из-за переключения режимов процессора и того факта, что мы много общаемся с ядром? А если вытащить из ядра те сущности с которыми общаемся, чтобы меньше переключений?
    Mmu не используется и так быстрее? Что-то ещё типа не используется?
     
     
  • 2.16, Аноньимъ (ok), 20:09, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >А почему такие реализации эффективнее?

    В первую очередь обход сетевого стека и файлового апи.
    От чего значительное сокращение переключений контекста всяких и копирований информации между буферами. Проверки безопасности, вот это всё, разделение ролей управление ресурсами.

    >А если вытащить из ядра те сущности с которыми общаемся, чтобы меньше переключений?

    А так и делают, есть реализации сетевого стека в юзерспейсе для нечистивого хайлоада, как открытые так и проприетарные работающие с конкретными сетевыми картами.

    Видел однако мнение, что, лучше таким не срадать, ибо сетевой стек не просто так придумали.
    Кроме того есть карты по типу челсио которые аппаратный TCP-IP предоставляют.

    Самба же, в ядре, это чистой воды безумие, сатана плачет от зависти.

    Что за жуткий такой хайлоад на сотни гигабит в секунду на самбе у кого-то?

     
     
  • 3.29, Аноним (25), 20:20, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мелко мыслите, нужна аппратная реализация,
    сменный чип на маме, типа ASIC
     
  • 3.63, Урри (ok), 21:27, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В первую очередь обход сетевого стека и файлового апи. ... безопасности, вот это всё, разделение ролей управление ресурсами.

    Для этого сто лет в обед есть sendfile.

    > Самба же, в ядре, это чистой воды безумие, сатана плачет от зависти.

    +

     
  • 2.20, Хан (?), 20:14, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Защинененный режим процессора был создан как инструмент для изоляции кода ядра от пользовательского софта, другими словами когда приложение дергает ядро за системные вызовы, происходит переключение в режим ядра в котором выполняется только ядро, которое считывает номер системного вызова передаваемого пользовательским ПО и сопоставляет его со списком указателей на свои функции, после чего вызывает соответствующую функцию для обработки данного вызова и когда ядерная функция завершает свое выполнение снова происходит переключение режима процессора из превилигированного режима в неприлигированный

    В чем суть данной технологии? Пользовательский код в неприлигированном режиме может общаться с кодом ядра в прилигированном режиме не напрямую, а через заранее оговоренные регистры, так достигается изоляция

    К чем это я? Да переключение режима процессора накладывает определенные расходы, но если все запихнуть в привилигированный режим ядра, в результате получится реальный режим, привет MS-DOS

     
  • 2.21, пох. (?), 20:15, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему такие реализации эффективнее?

    потому что переключения миллиона контекстов и протаскивание через миллион прослоек в ядре - не самая эффективная деятельность, не?

    > А если вытащить из ядра те сущности с которыми общаемся, чтобы меньше переключений?

    это как, прости? Адепт секты свидетелей микроядра, не дочитавший документацию отцов церкви? Там не меньше, там БОЛЬШЕ переключений - и еще и очень неудобное и неэффективное взаимодействие, обложенное миллионом прокладочек и подпорочек с проверочками, а иначе вся польза от микроядерности - к х-ю сведется.

    Самба представляет собой сетевой интерфейс доступа к файлам на локальной fs. То есть ей нужен весь набор механизмов файловых систем. Включая непростые и неочевидные, например, блокировки.
    И изрядный набор сетевых функций. Потому как ей надо отправлять пакетики и принимать пакетики, причем разом тремя разными способами, если полностью реализовывать спецификации (кто квакал про rdma?).

    Естественно, в контексте ядра, где это банально вызовы сишных функций, будет быстрее и надежнее чем протаскивать это все через userland.

     
     
  • 3.30, Хан (?), 20:21, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаешь вернуться во времена MS-DOS и реального режима?
     
     
  • 4.48, нах.. (?), 21:08, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и наконецто.
     
     
  • 5.55, Хан (?), 21:16, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неееееет! Это уже слишком
     
  • 4.66, InuYasha (??), 21:33, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет? А лучше и без MS-.
     
  • 3.67, Урри (ok), 21:34, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А почему такие реализации эффективнее?
    > Потому как ей надо отправлять пакетики и принимать пакетики

    А файловые пакетики в самбе - это по 10 байт? "Хочу 10 байт этого файла, и 10 этого, и, пожалуй, еще два вот этого."?

    Для эффективной передачи массивов данных, чтобы не прыгать туда-сюда, не (пере)аллоцировать, не (пере)копировать память и не перекидывать контексты, давным-давно существует sendfile.

     
     
  • 4.79, пох. (?), 22:20, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А файловые пакетики в самбе - это по 10 байт? "Хочу 10

    у современных разработчиков мозгов вообще нет? Прежде чем приедет хоть один файловый пакетик - приезжает еще пара сотен других, в обе стороны.
    Причем, внезапно, это нифига не безобидная и не копеечная нагрузка - есть у меня сервис, не особо даже высоконагруженный (это корпоративный хайлоад, не торчащий на улицу) который просто складывается, если возникают малейшие проблемы с сетью или файловыми хранилками. Причем файлики в нем по десятку мегабайт максимум, обычно меньше. А вот количество этих файликов - мама не горюй. И банальная проверка что файл вообще существует - с полным проходом по всему пути к нему - внезапно, упирается в пропускную способность, не смотря на все кэши и попытки уменьшить число таких поисков.

    > Для эффективной передачи массивов данных, чтобы не прыгать туда-сюда, не (пере)аллоцировать,
    > не (пере)копировать память и не перекидывать контексты, давным-давно существует sendfile.

    и тут модный-современный разработчик внезапно обнаруживает что smb3-то - шифрованный.

    А помимо "эффективной передачи" в один конец, в режиме плюнули и забыли (для которой хватило бы и ftp) есть еще другие варианты работы с файлами. О чем модные разработчики, похоже, тоже не в курсе.

     
     
  • 5.80, Урри (ok), 22:25, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И банальная проверка что файл вообще существует - с полным проходом по всему пути к нему

    Для этого существует сискол stat
    У вас там совсем рукожопы все делали?

    > smb3-то - шифрованный

    Это нюанс, да. Ну да тут такое дело: хотите все шифровать - страдайте.

     

  • 1.14, Аноньимъ (ok), 20:03, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Какой изысканный невероятный бред. Линукс не перестаёт удивлять.
     
     
  • 2.22, BorichL (ok), 20:15, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как знатно пингвинчик жиреет! Ну теперь ещё ядро раскормить системдой, вяйлендом, трубопроводом и Винда нервно закурит в сторонке, особенно когда ядром займутся растоманы, которые всё могут, но ничего не умеют!
     
  • 2.24, пончик (?), 20:16, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линукс тут причём? Это идиоты из мелкасофт
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 21:32, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто больший? Тот кто это сделал, или тот кто примет это в ядро?
     
  • 3.75, Аноним (75), 22:00, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    90% кода "независимого" ляликса пилится корпорациями. Чо сразу майки-то.
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:10, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять Microsoft, а давайте засунем дырявый SMB прямо в ядро, а то некоторые сразу удаляют Samba, а так нельзя!
    ОТЕись Microsoft
     
  • 1.18, forsam (?), 20:14, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мало вероятно, что самбу включат в ядро, не так много людей её использует на серваках(наверное). Ответ данному господину от сообщества(логичный) - Вы, там у себя в микрософтах, как напишите реализацию нфс-а в ядре... так и мы подтянемся.
     
     
  • 2.50, нах.. (?), 21:10, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ну ты че, это же другое.
     

  • 1.19, пончик (?), 20:14, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная ненужная хрень в ядро.
     
     
  • 2.53, нах.. (?), 21:11, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну дык, мразесофт же. Лицемеры корпорасты, у нас в ядре нет nfs а у вас сасамба должна быть.
     

  • 1.23, Fracta1L (ok), 20:16, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ядро скоро лопнет
     
     
  • 2.78, пончик (?), 22:05, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотри чтобы у тебя через дырень остатки мозгов не вытекли.

    Хотя там и так уже ничего не осталось.

     

  • 1.26, Хан (?), 20:18, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С другой стороны че удивляться, ретрограды и смузибои возвращаются назад в прошлое во времена реального режима запихивая все в привелигированный режим ядра, со всеми вытекающими от сюда... любая софтина может положить ядро
     
  • 1.27, Хан (?), 20:19, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KTLS тот же
     
  • 1.28, пох. (?), 20:20, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И да, больных на голову экспертов впопеннета почему-то вовсе не волнует тот факт, что натуральная юниксовая nfs изначально везде и всюду была задумана и реализована - ну надо же, кто бы мог подумать - в ядре.

    А единственная попытка очумелых ручек сделать переносимую неядерную реализацию - ganesha-nfs - родила только чудовище со слоновьей головой. Мертвенькое от рождения (потому что религиозные сказки индусов сказками, а в реальности пересадка головы пока и в пределах одного вида только на мышах работает, и то ненадежно)

    P.S. но интересно, сколько претензий по замене colour на color родит это предложение. Платиновый спонсор ведь, а не какие-то русские.

     
     
  • 2.32, Хан (?), 20:27, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То что задумано ядерным, ок, вопросов нет, но вот то что задумано как пользовательским нафиг тащить в ядро?
    TLS тот же, это прикладной протокол работающий поверх ядерного TCP/IP, но теперь прикладные протоколы уже в ядре..

    А что дальше? HTTP? ESMTP? IMAP? XMPP? IRC? И еще тысячу других...

     
     
  • 3.36, Annoynymous (ok), 20:40, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От SSL в ядре я бы не отказался, кстати. Чтобы можно было просто указать, что вот этот порт под SSL, а за портом уже прикладной сервер получал расшифрованный трафик прямо в широко открытый порт.
     
     
  • 4.40, Хан (?), 20:46, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В теории и HTTP в ядре круто, самый активно дергаемый протокол пользователем, а чем не реализовать его в ядре?

    Но по такой же логике в ядро можно впихнуть все что угодно(((

     
     
  • 5.72, пох. (?), 21:54, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В теории и HTTP в ядре круто, самый активно дергаемый протокол пользователем,
    > а чем не реализовать его в ядре?

    accept_http фильтры в freebsd существуют 20 лет.

    К сожалению, по очевидным причинам, пользы от них в нынешнем мире - никакой.

    > Но по такой же логике в ядро можно впихнуть все что угодно(((

    можно. Если ты платиновый спонсор. Если просто ntfs запилил (которая уже есть но нерабочая) - то не очень легко.

     
  • 4.42, пох. (?), 20:47, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От SSL в ядре я бы не отказался, кстати. Чтобы можно было
    > просто указать, что вот этот порт под SSL, а за портом

    ktls, к сожалению, на несколько более низком уровне. Так легко и просто не получится - это для пейсбука делали, не для тебя.

    Ну в смысле, для него надо расширение openssl/gnutls (их, вроде, и было), а апи останется где был, без него не обойтись.

     
  • 3.39, пох. (?), 20:45, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну то есть на задумки давно мертвой sun мы будем молиться, а ничего полезного ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.43, Хан (?), 20:49, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    NFS мертв это факт с его 1% пользователей, SMB доминирует ибо винда абсолютный лидер на рынке ПК

    Ничего плохого в SMB в ядре я тоже не вижу, проблема в другом что ядро начинают тащить все подряд

     
     
  • 5.52, пох. (?), 21:11, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > NFS мертв это факт с его 1% пользователей, SMB доминирует ибо винда
    > абсолютный лидер на рынке ПК

    лидер добр, у лидера net use _сам_ разбирается - smb сервер на той стороне, или nfs. Сюрпрайз.

    С серверной частью добра все плохо, есть корявая 3d-party userland реализация (все руки не дойдут, но там разработчик мертв, щастье вряд ли возможно) и разной степени недоделки в ядре (nfs4 толком не работает, 3 с некоторыми "особенностями" только в серверных версиях более-менее, причем не ниже 16, про кластеры и параллельный доступ я уж молчу - там с обычной 4 и то не айс)

    > Ничего плохого в SMB в ядре я тоже не вижу, проблема в другом что ядро начинают тащить все
    > подряд

    ну вот нет. Подождем, конечно, 5.15, но вот увидим ли мы там ntfs3 - ой не факт.
    (_год_ монотонной е..ли!)


     
     
  • 6.56, Хан (?), 21:18, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тяжело читать... это что ПРОМТ?
     
     
  • 7.64, Аноним (64), 21:29, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё в порядке, это поток сознания. Он такой.
     
  • 7.73, пох. (?), 21:55, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тяжело читать... это что ПРОМТ?

    тяжело читать, потому что мозг надо использовать для понимания буковок? Понимаю, понимаю, ну ты не читай, это для умных пишется.

     
  • 4.46, Хан (?), 21:05, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путай TLS с VPN-ом

    TLS шифрует содержимое IP-пакета
    VPN шифрует сам IP-пакет

     

  • 1.31, Аноним (31), 20:24, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Шутки про BSD и putty.exe
     
  • 1.33, Аноним (33), 20:34, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Интересно, хотя бы один здравомыслящий человек станет юзать ЭТО (если, конечно, какой-нибудь Canonical не [s]позаботится[/s] подложит свинью, и не сделает, чтобы это добро собиралось и загружалось по дефолту)
     
     
  • 2.37, Аноним (31), 20:41, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ничего, что NFS точно так же в ядре реализован?
     
     
  • 3.69, _kp (ok), 21:41, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А они не знают зачем он, и считают, что им не пользуются.
     
     
  • 4.74, пох. (?), 21:59, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А они не знают зачем он, и считают, что им не пользуются.

    нет, они им и на самом деле не пользуются. Это надо сервер настроить, откуда у них...

    mount -t cifs, с ближайшей винды. Ну или davfs, с облачков мэйлру.

    Умеющих в nfs, да еще чтоб более-менее безопасно, а не "rootsquash, а я не при делах" - единицы. Их даже меньше, чем умеющих (умеющих, а не serverfault, ctrl-c/ctrl-v) самбу.

    Немодное умение, да и бесполезное по большей части.

     
     
  • 5.82, pofigist (?), 22:34, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вебдав на майлрушечке заработал? Не надо только давать ссылку на их потухший мануал - так как там написано давно не работает.
     

  • 1.38, Аноним (38), 20:45, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самбу в принципе надо выпиливать. Не особо быстрый, не особо надёжный, переусложненный, устаревший протокол, единственное "достоинство" которого это интеграция с мастдаем.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 21:09, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя и тесты есть сравнения смб3 вс нфс со всеми наворотами?
     

  • 1.41, тоже Аноним (ok), 20:47, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. .NET for Linux
    2. Hyper-V for Linux
    3. CBL-Mariner
    4. Kernel Samba
    ...
    10. Microsoft Linux Server Enterprise Edition
     
  • 1.44, Аноним (44), 20:56, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если будет работать лучше - почему нет? Только по умолчанию не включать.
    Но это все сказка. Так не бывает. Только в ядро пристроят, как в самбвх и ко все к этой хрени прибьют шурупами и все - досвиданья.
     
  • 1.45, Аноним (45), 20:58, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    20 лет ждал, и вот уже в двух шагах от груды сказочных богаств
     
  • 1.51, Аноним (-), 21:11, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Технологии придуманные Майкрософ нам не нужны!
     
     
  • 2.57, Хан (?), 21:19, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ExFAT на выход? Флэшки не нужны? А ну еще древний FAT тоже, он же мелкими придуман
     
     
  • 3.77, пох. (?), 22:05, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ExFAT на выход? Флэшки не нужны? А ну еще древний FAT тоже,
    > он же мелкими придуман

    конечно, у л@...х есть же ж б-жественная f2fs. Она правда на самом-то деле не портит только флэшки от сасунг, причем - в телефонах сасунг, а не любые. Но они истово верующие, их это не остановит.

    Как и то что кроме их локалхоста эту флэшку ни на чем не прочитать.

     

  • 1.61, rm2 (?), 21:25, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не "предложена", а уже смёрджена в 5.13.

    И то что её не рандомный анонимус, а Samsung пилит, как-то не упомянуто.

     
     
  • 2.62, rm2 (?), 21:26, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Стив Френч только сделал пулл, а код написал Namjae Jeon.
     

  • 1.68, InuYasha (??), 21:37, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько негатива. Народ реально не шарит, что такое SMB и насколько это реально классная штука? Да, она ахрисложная. Но в итоге Samba помогает нам плавно уходить от венды.
    PS: Всё жду, когда в линуксе появятся нормальные ACL, как (или лучше чем) в винде.
     
     
  • 2.71, cat666 (ok), 21:48, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот тебе ещё один в linux уже есть нормальные ACL, а про то что ты называешь нормальным даже Эндрю Триджелл сказал, что - "Никто не знает как работают Windows ACL"
     
  • 2.76, пох. (?), 22:03, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PS: Всё жду, когда в линуксе появятся нормальные ACL, как (или лучше

    ждите, ждите.

    А пока и posix acl's через сосамбу без стакана не пробросить.
    Кстати, напомните мне, как там с поддержкой unix extensions?

    От винды они ушли, ага. К винде и придете. Только шва...нахаляву. Поэтому все глючит и тормозит.

     
  • 2.81, Аноним (81), 22:28, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Талибы нормальные парни.
     

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