Для ядра Linux предложена реализация SMB-сервера

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|1.4, Аноним (4), 19:49, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Так и до браузера в ядре не далеко, для продуктивности и компактности кода. Будет kmodfirefox на расте.
Или емакс.
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|2.15, Аноним (15), 20:06, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Будет kmodfirefox на расте.
Будет Google Chrome OS - kernel mode edition.
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|1.5, Аноним (5), 19:50, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Для ядра Linux предложена реализация
Надо еще реализации видеоплеера, месагера и кофеварки, ну, чтоб эффективее
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|2.8, Урри (ok), 19:55, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну а чо - ведь очевидно же, что реализация на уровне ядра более эффективна с точки зрения производительности, потребления памяти и интеграции с расширенными возможностями ядра.
Я бы еще gcc туда же засунул со всеми либами. И ллвм. Да и питон, чего уж греха таить, тоже бы туда всунул - может чуть меньше бы тормозил.
А еще vs code. А то что-то притормаживает последнее время.
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|3.35, Аноним (34), 20:39, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, кто выиграет право быть засунутым в ядро: Spydermonkey или V8?
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|4.59, Урри (ok), 21:24, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем "или"?
И то и то, я юзер пусть сам в рантайме выбирает.
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|3.58, Хан (?), 21:24, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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VS Code работает как пуля если у тебя конечно минимум 16 гиг оперативы, а иначе своп... своп... своп
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|4.60, Урри (ok), 21:25, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> VS Code работает как пуля если у тебя конечно минимум 16 гиг
> оперативы, а иначе своп... своп... своп
16 и своп отключен совсем. Не в памяти дело - просто куча плагинов под всякое нужное и ненужное. Начиная с маркдауна и заканчивая gdb.
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|1.12, Kusb (?), 19:59, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему такие реализации эффективнее? Из-за переключения режимов процессора и того факта, что мы много общаемся с ядром? А если вытащить из ядра те сущности с которыми общаемся, чтобы меньше переключений?
Mmu не используется и так быстрее? Что-то ещё типа не используется?
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|2.16, Аноньимъ (ok), 20:09, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>А почему такие реализации эффективнее?
В первую очередь обход сетевого стека и файлового апи.
От чего значительное сокращение переключений контекста всяких и копирований информации между буферами. Проверки безопасности, вот это всё, разделение ролей управление ресурсами.
>А если вытащить из ядра те сущности с которыми общаемся, чтобы меньше переключений?
А так и делают, есть реализации сетевого стека в юзерспейсе для нечистивого хайлоада, как открытые так и проприетарные работающие с конкретными сетевыми картами.
Видел однако мнение, что, лучше таким не срадать, ибо сетевой стек не просто так придумали.
Кроме того есть карты по типу челсио которые аппаратный TCP-IP предоставляют.
Самба же, в ядре, это чистой воды безумие, сатана плачет от зависти.
Что за жуткий такой хайлоад на сотни гигабит в секунду на самбе у кого-то?
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|3.29, Аноним (25), 20:20, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мелко мыслите, нужна аппратная реализация,
сменный чип на маме, типа ASIC
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|3.63, Урри (ok), 21:27, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В первую очередь обход сетевого стека и файлового апи. ... безопасности, вот это всё, разделение ролей управление ресурсами.
Для этого сто лет в обед есть sendfile.
> Самба же, в ядре, это чистой воды безумие, сатана плачет от зависти.
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|2.20, Хан (?), 20:14, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Защинененный режим процессора был создан как инструмент для изоляции кода ядра от пользовательского софта, другими словами когда приложение дергает ядро за системные вызовы, происходит переключение в режим ядра в котором выполняется только ядро, которое считывает номер системного вызова передаваемого пользовательским ПО и сопоставляет его со списком указателей на свои функции, после чего вызывает соответствующую функцию для обработки данного вызова и когда ядерная функция завершает свое выполнение снова происходит переключение режима процессора из превилигированного режима в неприлигированный
В чем суть данной технологии? Пользовательский код в неприлигированном режиме может общаться с кодом ядра в прилигированном режиме не напрямую, а через заранее оговоренные регистры, так достигается изоляция
К чем это я? Да переключение режима процессора накладывает определенные расходы, но если все запихнуть в привилигированный режим ядра, в результате получится реальный режим, привет MS-DOS
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|2.21, пох. (?), 20:15, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему такие реализации эффективнее?
потому что переключения миллиона контекстов и протаскивание через миллион прослоек в ядре - не самая эффективная деятельность, не?
> А если вытащить из ядра те сущности с которыми общаемся, чтобы меньше переключений?
это как, прости? Адепт секты свидетелей микроядра, не дочитавший документацию отцов церкви? Там не меньше, там БОЛЬШЕ переключений - и еще и очень неудобное и неэффективное взаимодействие, обложенное миллионом прокладочек и подпорочек с проверочками, а иначе вся польза от микроядерности - к х-ю сведется.
Самба представляет собой сетевой интерфейс доступа к файлам на локальной fs. То есть ей нужен весь набор механизмов файловых систем. Включая непростые и неочевидные, например, блокировки.
И изрядный набор сетевых функций. Потому как ей надо отправлять пакетики и принимать пакетики, причем разом тремя разными способами, если полностью реализовывать спецификации (кто квакал про rdma?).
Естественно, в контексте ядра, где это банально вызовы сишных функций, будет быстрее и надежнее чем протаскивать это все через userland.
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|3.30, Хан (?), 20:21, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаешь вернуться во времена MS-DOS и реального режима?
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|3.67, Урри (ok), 21:34, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А почему такие реализации эффективнее?
> Потому как ей надо отправлять пакетики и принимать пакетики
А файловые пакетики в самбе - это по 10 байт? "Хочу 10 байт этого файла, и 10 этого, и, пожалуй, еще два вот этого."?
Для эффективной передачи массивов данных, чтобы не прыгать туда-сюда, не (пере)аллоцировать, не (пере)копировать память и не перекидывать контексты, давным-давно существует sendfile.
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|4.79, пох. (?), 22:20, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А файловые пакетики в самбе - это по 10 байт? "Хочу 10
у современных разработчиков мозгов вообще нет? Прежде чем приедет хоть один файловый пакетик - приезжает еще пара сотен других, в обе стороны.
Причем, внезапно, это нифига не безобидная и не копеечная нагрузка - есть у меня сервис, не особо даже высоконагруженный (это корпоративный хайлоад, не торчащий на улицу) который просто складывается, если возникают малейшие проблемы с сетью или файловыми хранилками. Причем файлики в нем по десятку мегабайт максимум, обычно меньше. А вот количество этих файликов - мама не горюй. И банальная проверка что файл вообще существует - с полным проходом по всему пути к нему - внезапно, упирается в пропускную способность, не смотря на все кэши и попытки уменьшить число таких поисков.
> Для эффективной передачи массивов данных, чтобы не прыгать туда-сюда, не (пере)аллоцировать,
> не (пере)копировать память и не перекидывать контексты, давным-давно существует sendfile.
и тут модный-современный разработчик внезапно обнаруживает что smb3-то - шифрованный.
А помимо "эффективной передачи" в один конец, в режиме плюнули и забыли (для которой хватило бы и ftp) есть еще другие варианты работы с файлами. О чем модные разработчики, похоже, тоже не в курсе.
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|5.80, Урри (ok), 22:25, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И банальная проверка что файл вообще существует - с полным проходом по всему пути к нему
Для этого существует сискол stat
У вас там совсем рукожопы все делали?
> smb3-то - шифрованный
Это нюанс, да. Ну да тут такое дело: хотите все шифровать - страдайте.
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|2.22, BorichL (ok), 20:15, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как знатно пингвинчик жиреет! Ну теперь ещё ядро раскормить системдой, вяйлендом, трубопроводом и Винда нервно закурит в сторонке, особенно когда ядром займутся растоманы, которые всё могут, но ничего не умеют!
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|3.65, Аноним (65), 21:32, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А кто больший? Тот кто это сделал, или тот кто примет это в ядро?
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|3.75, Аноним (75), 22:00, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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90% кода "независимого" ляликса пилится корпорациями. Чо сразу майки-то.
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|1.17, Аноним (17), 20:10, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опять Microsoft, а давайте засунем дырявый SMB прямо в ядро, а то некоторые сразу удаляют Samba, а так нельзя!
ОТЕись Microsoft
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|1.18, forsam (?), 20:14, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мало вероятно, что самбу включат в ядро, не так много людей её использует на серваках(наверное). Ответ данному господину от сообщества(логичный) - Вы, там у себя в микрософтах, как напишите реализацию нфс-а в ядре... так и мы подтянемся.
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|2.53, нах.. (?), 21:11, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну дык, мразесофт же. Лицемеры корпорасты, у нас в ядре нет nfs а у вас сасамба должна быть.
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|2.78, пончик (?), 22:05, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотри чтобы у тебя через дырень остатки мозгов не вытекли.
Хотя там и так уже ничего не осталось.
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|1.26, Хан (?), 20:18, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С другой стороны че удивляться, ретрограды и смузибои возвращаются назад в прошлое во времена реального режима запихивая все в привелигированный режим ядра, со всеми вытекающими от сюда... любая софтина может положить ядро
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|1.28, пох. (?), 20:20, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И да, больных на голову экспертов впопеннета почему-то вовсе не волнует тот факт, что натуральная юниксовая nfs изначально везде и всюду была задумана и реализована - ну надо же, кто бы мог подумать - в ядре.
А единственная попытка очумелых ручек сделать переносимую неядерную реализацию - ganesha-nfs - родила только чудовище со слоновьей головой. Мертвенькое от рождения (потому что религиозные сказки индусов сказками, а в реальности пересадка головы пока и в пределах одного вида только на мышах работает, и то ненадежно)
P.S. но интересно, сколько претензий по замене colour на color родит это предложение. Платиновый спонсор ведь, а не какие-то русские.
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|2.32, Хан (?), 20:27, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То что задумано ядерным, ок, вопросов нет, но вот то что задумано как пользовательским нафиг тащить в ядро?
TLS тот же, это прикладной протокол работающий поверх ядерного TCP/IP, но теперь прикладные протоколы уже в ядре..
А что дальше? HTTP? ESMTP? IMAP? XMPP? IRC? И еще тысячу других...
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|3.36, Annoynymous (ok), 20:40, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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От SSL в ядре я бы не отказался, кстати. Чтобы можно было просто указать, что вот этот порт под SSL, а за портом уже прикладной сервер получал расшифрованный трафик прямо в широко открытый порт.
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|4.40, Хан (?), 20:46, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В теории и HTTP в ядре круто, самый активно дергаемый протокол пользователем, а чем не реализовать его в ядре?
Но по такой же логике в ядро можно впихнуть все что угодно(((
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|5.72, пох. (?), 21:54, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В теории и HTTP в ядре круто, самый активно дергаемый протокол пользователем,
> а чем не реализовать его в ядре?
accept_http фильтры в freebsd существуют 20 лет.
К сожалению, по очевидным причинам, пользы от них в нынешнем мире - никакой.
> Но по такой же логике в ядро можно впихнуть все что угодно(((
можно. Если ты платиновый спонсор. Если просто ntfs запилил (которая уже есть но нерабочая) - то не очень легко.
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|4.42, пох. (?), 20:47, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> От SSL в ядре я бы не отказался, кстати. Чтобы можно было
> просто указать, что вот этот порт под SSL, а за портом
ktls, к сожалению, на несколько более низком уровне. Так легко и просто не получится - это для пейсбука делали, не для тебя.
Ну в смысле, для него надо расширение openssl/gnutls (их, вроде, и было), а апи останется где был, без него не обойтись.
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|3.39, пох. (?), 20:45, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Ну то есть на задумки давно мертвой sun мы будем молиться, а ничего полезного ... большой текст свёрнут, показать
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|4.43, Хан (?), 20:49, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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NFS мертв это факт с его 1% пользователей, SMB доминирует ибо винда абсолютный лидер на рынке ПК
Ничего плохого в SMB в ядре я тоже не вижу, проблема в другом что ядро начинают тащить все подряд
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|5.52, пох. (?), 21:11, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> NFS мертв это факт с его 1% пользователей, SMB доминирует ибо винда
> абсолютный лидер на рынке ПК
лидер добр, у лидера net use _сам_ разбирается - smb сервер на той стороне, или nfs. Сюрпрайз.
С серверной частью добра все плохо, есть корявая 3d-party userland реализация (все руки не дойдут, но там разработчик мертв, щастье вряд ли возможно) и разной степени недоделки в ядре (nfs4 толком не работает, 3 с некоторыми "особенностями" только в серверных версиях более-менее, причем не ниже 16, про кластеры и параллельный доступ я уж молчу - там с обычной 4 и то не айс)
> Ничего плохого в SMB в ядре я тоже не вижу, проблема в другом что ядро начинают тащить все
> подряд
ну вот нет. Подождем, конечно, 5.15, но вот увидим ли мы там ntfs3 - ой не факт.
(_год_ монотонной е..ли!)
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|7.73, пох. (?), 21:55, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тяжело читать... это что ПРОМТ?
тяжело читать, потому что мозг надо использовать для понимания буковок? Понимаю, понимаю, ну ты не читай, это для умных пишется.
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|4.46, Хан (?), 21:05, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не путай TLS с VPN-ом
TLS шифрует содержимое IP-пакета
VPN шифрует сам IP-пакет
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|1.33, Аноним (33), 20:34, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Интересно, хотя бы один здравомыслящий человек станет юзать ЭТО (если, конечно, какой-нибудь Canonical не [s]позаботится[/s] подложит свинью, и не сделает, чтобы это добро собиралось и загружалось по дефолту)
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|3.69, _kp (ok), 21:41, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А они не знают зачем он, и считают, что им не пользуются.
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|4.74, пох. (?), 21:59, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А они не знают зачем он, и считают, что им не пользуются.
нет, они им и на самом деле не пользуются. Это надо сервер настроить, откуда у них...
mount -t cifs, с ближайшей винды. Ну или davfs, с облачков мэйлру.
Умеющих в nfs, да еще чтоб более-менее безопасно, а не "rootsquash, а я не при делах" - единицы. Их даже меньше, чем умеющих (умеющих, а не serverfault, ctrl-c/ctrl-v) самбу.
Немодное умение, да и бесполезное по большей части.
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|5.82, pofigist (?), 22:34, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что вебдав на майлрушечке заработал? Не надо только давать ссылку на их потухший мануал - так как там написано давно не работает.
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|1.38, Аноним (38), 20:45, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Самбу в принципе надо выпиливать. Не особо быстрый, не особо надёжный, переусложненный, устаревший протокол, единственное "достоинство" которого это интеграция с мастдаем.
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|1.41, тоже Аноним (ok), 20:47, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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1. .NET for Linux
2. Hyper-V for Linux
3. CBL-Mariner
4. Kernel Samba
...
10. Microsoft Linux Server Enterprise Edition
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|1.44, Аноним (44), 20:56, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если будет работать лучше - почему нет? Только по умолчанию не включать.
Но это все сказка. Так не бывает. Только в ядро пристроят, как в самбвх и ко все к этой хрени прибьют шурупами и все - досвиданья.
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|2.57, Хан (?), 21:19, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ExFAT на выход? Флэшки не нужны? А ну еще древний FAT тоже, он же мелкими придуман
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|3.77, пох. (?), 22:05, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ExFAT на выход? Флэшки не нужны? А ну еще древний FAT тоже,
> он же мелкими придуман
конечно, у л@...х есть же ж б-жественная f2fs. Она правда на самом-то деле не портит только флэшки от сасунг, причем - в телефонах сасунг, а не любые. Но они истово верующие, их это не остановит.
Как и то что кроме их локалхоста эту флэшку ни на чем не прочитать.
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|1.61, rm2 (?), 21:25, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не "предложена", а уже смёрджена в 5.13.
И то что её не рандомный анонимус, а Samsung пилит, как-то не упомянуто.
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|2.62, rm2 (?), 21:26, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И Стив Френч только сделал пулл, а код написал Namjae Jeon.
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|1.68, InuYasha (??), 21:37, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сколько негатива. Народ реально не шарит, что такое SMB и насколько это реально классная штука? Да, она ахрисложная. Но в итоге Samba помогает нам плавно уходить от венды.
PS: Всё жду, когда в линуксе появятся нормальные ACL, как (или лучше чем) в винде.
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|2.71, cat666 (ok), 21:48, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот тебе ещё один в linux уже есть нормальные ACL, а про то что ты называешь нормальным даже Эндрю Триджелл сказал, что - "Никто не знает как работают Windows ACL"
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|2.76, пох. (?), 22:03, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PS: Всё жду, когда в линуксе появятся нормальные ACL, как (или лучше
ждите, ждите.
А пока и posix acl's через сосамбу без стакана не пробросить.
Кстати, напомните мне, как там с поддержкой unix extensions?
От винды они ушли, ага. К винде и придете. Только шва...нахаляву. Поэтому все глючит и тормозит.
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