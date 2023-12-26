Локальная уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через nftables

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|2.3, Аноним (3), 11:41, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Китайцы нашили, а добавили дыру европейцы
> author Stefano Brivio <sbrivio@redhat.com>
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|3.25, Аноним (25), 13:22, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Китайцы нашили, а добавили дыру европейцы
>> author Stefano Brivio <sbrivio@redhat.com>
>
а в импортозамещённой например астре есть такая?
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|1.4, Шарп (ok), 11:43, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сишники опять в указателях запутались. Да что ж такое то?
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|2.9, Аноним (9), 12:14, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Безопастный обладает искусственным интеллектом, чтобы догадаться, что имеются дублирующиеся данные?
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|3.11, амоним (?), 12:30, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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когда ты чуть-чуть почитпешь про раст, ты поймешь, что тебн не нежно вручную освобождать память. и дабл фри - это картошка в мак-дональдсе.
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|4.20, Аноним (20), 13:03, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> нежно вручную освобождать память
> дабл фри - это картошка в мак-дональдсе
И что ты забыл на техническом ресурсе, болезный? Иди в свой мак, не забудь взять с собой мак.
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|5.31, Анонимусс (?), 13:33, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Мак на минуточку корнями уходит в BSD, да и apple постоянно выкладывает код в открытый доступ.
Вот недавно выложила ядро для macOS 14.2.
opennet ru/opennews/art.shtml?num=60324
В общем уважаемая часть опенсорс сообщества!
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|7.36, Аноним (-), 13:51, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно. Там же не раковая гпл - которая тебя заставляет, а свободная APSL - с которой у тебя есть свобода выкладывать.
Поэтому они не были обязаны, но все равно выложили. Какие они молодцы))
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|9.80, Аноним (-), 15:39, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Конечно хорошее Я когда макулатуру выношу к мусорке, то на кульке так маркером ... текст свёрнут, показать
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|6.43, Аноним (9), 13:57, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проекту FreeBSD сильно помогло это выложенное? Такое впечатление, что это выложение на от-сь. Чтоб на любую критику о зажиливании показать пальцем, дескать, мы вон там что-то выложили.38
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|7.59, Анонимусс (?), 14:31, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Проекту FreeBSD сильно помогло это выложенное?
Не знаю. Но что мешает FreeBSDшникам взять эти кода и использовать? Лицензия позволяет.
Или яблоко еще и в FreeBSD патчи должно писать? И почему именно Free? А OpenBSD тебе не важно??
> мы вон там что-то выложили
Не что-то, а исходные кода. Кто хочет - пусть берет и пользуется.
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|9.65, Аноним (3), 14:44, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Свободненько, ничего не скажешь Но вообще было бы полезно создать прецедент Ap... текст свёрнут, показать
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|4.39, Аноним (9), 13:53, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заканчивай уже далдонить эту мантру. Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму.
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|4.45, Аноним (45), 14:00, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что тебн не нежно вручную освобождать память
А вот расту память освобождать нужно, так и скажите: "придумали сборщик мусора, но признать победу паскаля не можем -- стыдно."
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|5.47, llolik (ok), 14:11, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только в Расте нет сборщика мусора в классическом его понимании. В Паскале его, кстати, тоже нет.
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|6.73, Аноним (73), 15:29, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Только в Расте нет сборщика мусора в классическом его понимании.
есть и ещё какой - весь мусор на раст побежал!
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|4.53, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 14:20, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых, иногда нужно, Во-вторых, совсем не понимаешь что произошло выше. Это как раз случай оптимизации использования ресурсов, где нужно руками управлять памятью.
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|3.96, Аноним (96), 16:27, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Безопастный обладает искусственным интеллектом, чтобы догадаться, что имеются дублирующиеся данные?
Он обладает borrow checker, котооый не даст тебе дважды удалить один и тот же кусок памяти. Как бы в этом весь смысл "безопастного".
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|2.22, Анонимусс (?), 13:19, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато они добавили goto!
Теперь код еще ближе приблизился к лапше, а применение статических анализаторов стало еще сложнее.
В общем... у меня нет слов за которые не забанят)
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|4.87, Анонимусс (?), 16:00, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаю использовать defer. Хотя стоп, в эту убогость defer еще не завезли...
Может nested function с каким-то нормальным названием вроде finalize, где будет анлочится все что было залочено и чиститься память если нужно?
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|3.82, Аноним (82), 15:47, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вот так, добрых полвека прошло, а проклятие Дейкстры владеет умами Вбитая со ст... большой текст свёрнут, показать
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|4.103, анонин (?), 16:57, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Керниган и Ритчи в книге Kernighan & Ritchie 1988 глава 3.8 Goto and Labels пишут следущее
C provides the infinitely-abusable goto statement, and labels to branch to. Formally, the goto
statement is never necessary, and in practice it is almost always easy to write code without it.
We have not used goto in this book.
Приводят один пример где его можно использовать, кстати таки цикл, но добавляют "This organization is handy if the error-handling code is non-trivial, and if errors can occur in several places."
А резуюмируют это "it does seem that goto statements should be used rarely, if at all"
Так что даже создатели СИ считают, что goto это плохо.
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|5.127, Аноним (-), 18:08, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так что даже создатели СИ считают, что goto это плохо.
Но тем не менее добавили его в C. Наговорив всяких слов, которые звучат больше как извинение перед Дейкстрой, чем как запрет goto во всех случаях, кроме тех когда без него не обойтись.
Без goto _всегда_ можно обойтись, если поставить перед собой такую цель. И Керниган с Ритчи об этом знали. Но добавили goto в C, и пробормотали что-то вроде "ну goto типа плохо, но типа удобно иногда".
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|3.97, Ананимус (?), 16:28, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Зато они добавили goto!
goto в ядре нормальная практика для клинапа.
struct myfoo *foo = NULL;
struct mybar *bar = NULL;
foo = kmalloc(sizeof(*foo), GFP_KERNEL);
if (!foo)
goto err;
bar = kmalloc(sizeof(*bar), GFP_KERNEL);
if (!bar)
goto err;
[...]
return 0;
err:
kfree(foo);
kfree(bar);
return -ENOMEM;
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|4.130, Аноним (96), 18:29, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, и что мешает по-человечески разбить это на функции?
struct Context {
struct myfoo* foo;
struct mybar* bar;
};
...
struct Context context = {0};
if (!initContext(&context))
return -ENOMEM;
...
freeContext(&context);
Но нет, блждад, надо свалить управление ресурсами, обработку ошибок и основную логику в одну портянку, и потом всем рассказывать, что "goto - нормальная практика".
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|1.14, Аноним (14), 12:49, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"netfilter" "уязвимость" Это уже база, redhat не может писать нормально код
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|2.23, Аноним (3), 13:20, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В последнее время наметилась тенденция тому, что в разработку приходят психически здоровые и нормально социализированные люди, в то время как чтобы писать более-менее рабочий код на Си, надо быть как минимум аутистом.
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|4.37, Аноним (3), 13:52, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С тех пор, как начал принимать таблетки — перестал обижаться, но и кодить на сишке теперь не могу, всё время буфер переполняется.
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|3.48, Аноним (48), 14:12, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это относится к гораздо большему числу областей (по крайней мере, для людей интеллектуального труда), нежели только программирование на Си. Редко где можно сделать что-то хорошее, когда твоя единственная способность - нормально социализироваться. Тот же Эйнштейн был аутистом.
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|4.62, Аноним (3), 14:35, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Редко где можно сделать что-то хорошее, когда твоя единственная способность - нормально социализироваться.
Знаете, далеко не все люди ограничены в прокачке только одним навыком.
> Тот же Эйнштейн был аутистом.
И девочкой?
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|5.88, Аноним (48), 16:02, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> далеко не все люди ограничены в прокачке только одним навыком.
Прокачивать можно сколько угодно навыков. Но вместе с навыком "социализация" редко идёт что-то типа "способность погружаться в задачу", "способность концентрироваться".
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|6.90, Аноним (3), 16:06, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие же бедные нормальные люди!
Они даже не могут социализироваться, потому что у них не получается сконцентрироваться на этой задаче, потому что они соц... Погодите-ка, что за фигня?
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|1.17, Аноним (-), 12:51, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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+ if (!nft_set_elem_active(&e->ext, iter->genmask))
+ goto cont;
Типичный Си...
Тут и goto, и use-after-free, и локальное повышение привилегий.
Впрочем, я совсем не удивлен.
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|2.74, Tron is Whistling (?), 15:30, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, блджад, вместо гото будем while (true) { if ... break; } городить.
Или целую процедурку с целым стеком вызова. Ладно, можно заинлайнить, но иди потом разберись что вот весь этот ворох из 100500 процедур делает.
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|3.91, Аноним (48), 16:07, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой ещё while? Один из таких спецалистов однажды на кодревью заменил мои goto чем-то типа
f = openResource();
if (!f)
{
return false;
}
g = openAnotherResource();
if (!g)
{
closeResource(f);
return false;
}
h = openThirdResource();
if (!h)
{
closeAnotherResource(g);
closeResource(f);
return false;
}
doSomeJob(f, g, h);
closeThirdResource(h);
closeAnotherResource(g);
closeResource(f);
return true;
На замечание о дублировании кода блеял что-то невнятное, что лучше так, чем goto.
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|3.92, Аноним (-), 16:14, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем ворох процедур? Делаешь в каждой функции одну nested inline функцию с каким-то стандартным названием для всего проекта - defer, finalize, finish - как договоритесь.
И в ней чистишь все что должно быть почищено. И стека нет, и код аккуратный.
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|4.101, pavlinux (ok), 16:51, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Напишите на своих гoвнoязыкax Хелло Ворлд, чтоб банарь весил 27 байт.
Иль сервак держащий лям коннектов... при этом load average всей системы 0.8
Ваши гoвнopасты, пидoны, пыхыпы, гошки, и прочее смузихлёбное деpьмo
весь стек засрут, всю оперативку высосет, ядра проца затраxyють...
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|5.105, фнон (?), 17:01, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На расте хелловорд пишетсяв 500 байт, на этом сайте уже приводиои не раз.
Но мне приятно смотреть на твое горение)
Как это осозновать, что твой язык-любимка это просто лютый мусор, и что через 10 лет он останется только в легаси проектах?
Но осилить что-то более новое ты не сможешь, так что можешь готовить себя к професии "охранник в пятерочке".
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|6.109, pavlinux (ok), 17:03, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На расте хелловорд пишется в 500 байт, на этом сайте уже приводиои не
> раз.
> Но мне приятно смотреть на твое горение)
> Как это осозновать, что твой язык-любимка это просто лютый мусор, и что
> через 10 лет он останется только в легаси проектах?
> Но осилить что-то более новое ты не сможешь, так что можешь готовить
> себя к професии "охранник в пятерочке".
Уууу, обиженка. Начни с русской орфографии, может там повезёт
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|5.107, Аноним (-), 17:02, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ох как у Павлуши бомбануло. Любо дорого смотреть. А значит аргументов уже нет))
Раст умеет в нормальный RAII. В расте не нужно ручками чистить локальные переменные.
А в убогом сабже ты лепишь гото на гото.
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|6.110, pavlinux (ok), 17:03, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В расте не нужно ручками чистить локальные переменные.
Открою тайну, в С их вообще не нужно "чистить".
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|5.108, Аноним (3), 17:02, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом ваш сервак поимеют и начнут майнить, так что LA улетит за миллионы.
Так что _в среднем_ нормальный язык более экономичен по ресурсам, чем сишка.
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|6.114, pavlinux (ok), 17:09, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А потом ваш сервак поимеют и начнут
Пока вы дpoчите за безопасность, 97% взломов/хаков/краж/итп исходит от сотрудников,
а не от кульхацкеров с майдана и пентагона
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|7.125, Аноним (3), 17:52, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 97% взломов/хаков/краж/итп исходит от сотрудников,
Ну, если у вас числятся сотрудниками китайские боты, то да.
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|3.98, Аноним (96), 16:31, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> иди потом разберись что вот весь этот ворох из 100500 процедур делает.
То ли дело лапша на несколько тысяч строк с goto. В ней разобраться легче, да?
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|1.57, Аноним (73), 14:23, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> потенциально позволяющая локальному пользователю повысить свои привилегии в системе
о5 очень опасная уязвимость для всех PC на которых всегда один пользователь. Бгг.
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|2.64, Аноним (3), 14:41, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо, что на всех этих компах не используются всякие sandbox типа firejail или snap, из которых эта штука потенциально позволяет рутануть хост.
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|4.71, Аноним (3), 15:11, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, так все и побежали заворачивать сторонний софт в виртуалки.
Точнее, побежала только Рутковская, но в qubes Xen, а не KVM.
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|5.93, Аноним (73), 16:19, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну да, так все и побежали заворачивать сторонний софт в виртуалки.
тут гипервизор защищает только память ядра, незаметно её портить ты уже не сможешь
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|2.79, Аноним (3), 15:35, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Любители сишки, которые пытаются доказать, что это полноценный ЯП.
Хотя нормально на сишке смогли написать только переполнение буфера, а остальное выходит так себе.
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|3.81, Аноним (-), 15:45, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато мало в каком языке такое кол-во UB прямо в той зловноной куче которую по ошибке назвали стандартом!
Так что не принижай их достижения)
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|4.89, Аноним (3), 16:02, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Говорят, сишные стандарты, начиная с C89, писали злокозненные фанаты раста, угнавшие машину времени из будущего.
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|3.102, Аноним (102), 16:55, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему весь новый софт тормознее старого? Хотя по сути делает все то же самое? Просто новый софт пишут на новых, безопасных, высокоуровневых ЯП.
Вот зачем GNU в свое время подобрали Linux, у них же было свое, новое безопасное микро ядро! Помните такое? GNU Hurd? И чего вы сами не используете? Оно же безопасное, в отличии от монолита Linux, да к тому же на Си, фу!
Да потому что вам всем наплевать на безопасность, а вот на скорость нет!
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|4.111, Аноним (-), 17:05, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему весь новый софт тормознее старого?
Но ведь KDE2 намного быстрее KDE4 (по мнению местных ###) и новое ядро тормознее старого ядра, а там та же самая сишечка. Как же так - язык не менялся, а оно тормозит?!
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|5.123, Аноним (102), 17:40, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего тут удивительного? Прям Америку открыл, на сишечке тож можно писать по разному, если по делу и без дела проверочки всякие делать, то конечно же так же тормознуто получится!
К тому же, такты процессора траться не только на проверки “безопасности”, но и на новые модные и круты фичи! Вот например, раньше в Linux не было всех этих cgroups, namespaces и прочего, а теперь оно там есть, а еще оно работает, тратя драгоценное процессорное время! А сколько там в ядре всякого нужного и не очень, страшно представить, советую поинтересоваться насколько выросла кодовая база ядра за последние лет 10.
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|4.117, Аноним (102), 17:13, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для тех кто не умеет читать и переходит на личности! Если безопасность это прям оооочень важна для каждого, так какого фига вы не выбираете безопасные решения! Сидеть под виндовс и убунтой и ныть про безопасность? Ну камон! Вот когда с убунты переедешь хотя бы на Qubes, вот тогда хоть какое-то моральное право ныть про безопасность появиться!
Кстати, нытики, с праздником! Сегодня Ваш день!
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