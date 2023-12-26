Локальная уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через nftables

3.11 , амоним ( ? ), 12:30, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – когда ты чуть-чуть почитпешь про раст, ты поймешь, что тебн не нежно вручную освобождать память. и дабл фри - это картошка в мак-дональдсе.

4.20 , Аноним ( 20 ), 13:03, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – > нежно вручную освобождать память

> дабл фри - это картошка в мак-дональдсе И что ты забыл на техническом ресурсе, болезный? Иди в свой мак, не забудь взять с собой мак.

5.31 , Анонимусс ( ? ), 13:33, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Мак на минуточку корнями уходит в BSD, да и apple постоянно выкладывает код в открытый доступ.

Вот недавно выложила ядро для macOS 14.2.

opennet ru/opennews/art.shtml?num=60324 В общем уважаемая часть опенсорс сообщества!

6.34 , Вася ( ?? ), 13:45, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а что, у них была опция не выкладывать?

7.36 , Аноним ( - ), 13:51, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Конечно. Там же не раковая гпл - которая тебя заставляет, а свободная APSL - с которой у тебя есть свобода выкладывать.

Поэтому они не были обязаны, но все равно выложили. Какие они молодцы))

8.40 , Аноним ( 3 ), 13:53, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Просто вынесли мусор Хорошее дело, да ... 9.80 , Аноним ( - ), 15:39, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Конечно хорошее Я когда макулатуру выношу к мусорке, то на кульке так маркером ... 10.112 , Аноним ( 3 ), 17:05, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать В принципе, можно увидеть в этой истории поучительную притчу о дружбе корпорац... 11.118 , Аноним ( - ), 17:13, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И не только BSD У меня под окном живут бездомные котики Я их подкармливаю, нек... 12.128 , Аноним ( 3 ), 18:17, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Вот только сообщество линукс вместо мурлыканья производит кое-что помасштабней... 13.129 , Аноним ( - ), 18:21, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сообщество Серверную систему 8470 1 Ты наверное хотел сказать корпы и погро... 14.132 , Аноним ( 3 ), 18:34, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не хотел Не было бы одного финского студента и кучи других чуваков, которые код... 6.43 , Аноним ( 9 ), 13:57, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проекту FreeBSD сильно помогло это выложенное? Такое впечатление, что это выложение на от-сь. Чтоб на любую критику о зажиливании показать пальцем, дескать, мы вон там что-то выложили.38

7.59 , Анонимусс ( ? ), 14:31, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Проекту FreeBSD сильно помогло это выложенное? Не знаю. Но что мешает FreeBSDшникам взять эти кода и использовать? Лицензия позволяет.

Или яблоко еще и в FreeBSD патчи должно писать? И почему именно Free? А OpenBSD тебе не важно?? > мы вон там что-то выложили Не что-то, а исходные кода. Кто хочет - пусть берет и пользуется.

8.63 , Витюшка ( ? ), 14:39, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Лицензия не покрывает патенты После использования кода Mac можно неслабо отгрес... 9.65 , Аноним ( 3 ), 14:44, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Свободненько, ничего не скажешь Но вообще было бы полезно создать прецедент Ap... 10.68 , Аноним ( - ), 14:52, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Можно, делай Создай свой проект, тащу туда маоквский код, создай прецедент Соо... 11.70 , Аноним ( 3 ), 15:09, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Apple против фри или опенка 8212 было бы куда более показательно, чем против ... 12.94 , Аноним ( 94 ), 16:25, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну да, ни кода, ни донатов, но с какого-то перепугу - покровители ну, ведь ан... 7.131 , YetAnotherOnanym ( ok ), 18:32, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Проекту FreeBSD сильно помогло это выложенное? А проект FreeBSD сильно нуждается в этой помощи?

4.39 , Аноним ( 9 ), 13:53, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заканчивай уже далдонить эту мантру. Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму.

4.45 , Аноним ( 45 ), 14:00, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что тебн не нежно вручную освобождать память А вот расту память освобождать нужно, так и скажите: "придумали сборщик мусора, но признать победу паскаля не можем -- стыдно."

5.47 , llolik ( ok ), 14:11, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Только в Расте нет сборщика мусора в классическом его понимании. В Паскале его, кстати, тоже нет.

6.73 , Аноним ( 73 ), 15:29, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Только в Расте нет сборщика мусора в классическом его понимании. есть и ещё какой - весь мусор на раст побежал!

7.78 , Аноним ( 3 ), 15:33, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мусор не может бегать, поэтому остался на сишке.

8.95 , anonymous ( ?? ), 16:25, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мусор обычно ветром носит Так что таки раст ... 9.104 , Аноним ( 3 ), 17:00, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мы тут не в Париже, у нас мусор в баках c h лежит ... 4.53 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 14:20, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых, иногда нужно, Во-вторых, совсем не понимаешь что произошло выше. Это как раз случай оптимизации использования ресурсов, где нужно руками управлять памятью.

4.126 , trolleybus ( ? ), 17:56, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > дабл фри - это картошка в мак-дональдсе Безопасно - и точка.

3.96 , Аноним ( 96 ), 16:27, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Безопастный обладает искусственным интеллектом, чтобы догадаться, что имеются дублирующиеся данные? Он обладает borrow checker, котооый не даст тебе дважды удалить один и тот же кусок памяти. Как бы в этом весь смысл "безопастного".

