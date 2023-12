Локальная уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через nftables

C provides the infinitely-abusable goto statement, and labels to branch to. Formally, the goto

statement is never necessary, and in practice it is almost always easy to write code without it.

We have not used goto in this book.

Приводят один пример где его можно использовать, кстати таки цикл, но добавляют "This organization is handy if the error-handling code is non-trivial, and if errors can occur in several places."

А резуюмируют это "it does seem that goto statements should be used rarely, if at all"

Так что даже создатели СИ считают, что goto это плохо.