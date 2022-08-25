Ядру Linux исполнился 31 год

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|2.18, Аноним (18), 07:03, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Прогресс развития ядра:
> ...
> В 2005 году представлен гипервизор Xen
И всё. Дальше прогресс исключительно в нумерации версий, кол-ве строк, программистов и в их ориентации.
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|1.4, Аноним (4), 06:25, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Миллиардеры могут just for fun вкинуть 5 лярдов в создание новой ОС.
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|2.11, Аноним (1), 06:52, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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лучше "just for fun" вкинули мне на шикарный особняк в Калифорнии
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|2.20, Аноним (18), 07:06, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За пандемию напечатано совокупно 10 трлн долларов. Напечатать фантики - проблемы нет... Есть проблема с ресурсами: время, мозги и пр.
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|4.40, Аноним (18), 09:23, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пример - ИТЭР, сколько бы ни печатали для него денег, а всё построить не могут. Срок уже перенёсся с 2016 на где-то после 2027, но это не точно, в сентябре меняется руководство проекта, а новый график работ согласуют дай бог весной - Европа-с, там сейчас думают, где бы угля для расконсервированных угольных станций взять...
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|1.5, Аноним (5), 06:38, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 30 млн строк кода.
Закапывайте, этот bloat более невозможно выносить. Только не вздумайте, предлагая замену, ломать совместимость.
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|2.34, Аноним (34), 09:02, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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КолибриОС - влазит в одну 1.44Мб дискету и имеет GUI-интерфейс с полноценной вытесняющейся многозадачностью, работающий в защещённом режиме, вэб-браузер, 100500 демок и игр, usb, драйвера fat, ntfs, extX и пр.
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|2.9, Аноним (1), 06:49, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а ведь оффтопик даже пока ещё не в планах по включению в какую-либо будущую версию! уплочено!
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|1.8, Аноним (8), 06:49, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ядро Linux - хрень редкостная. Додумался же Линус запихать всё (фс, драйвера, управление и т.д.) в одну сущность. Появилась новая железяка и вместо того, чтобы установит драйвер как а Windows, мы ждём добавление железа в ядро, какую-нибудь mesa для видеокарт и так далее.
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|2.10, Аноним (1), 06:50, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это в вас Танненбаум говорит
а ведь не сказать что он не прав!
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|2.16, Аноним (16), 07:02, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Драйвер можно в виде модуля поставлять. Но чтобы это никогда не произошло в ядре специально в каждой новой версии меняют abi для драйверов.
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|3.22, вывсеврети (?), 07:30, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чего это только abi? Это ж ты бы мог dkms или еще как просто пересобрать свой паршивый драйвер и дальше наслаждаться нормальной работой!
Мы и api меняем. "штабильная версия - в вашем дистрибутиве" (c) божок-с-пальцем.
(с чего она будет штабильная и кто этим должен заниматься вместо разработчиков - он стратег, он в детали не обязан)
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|4.26, деанон (?), 07:46, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У любого подхода есть область применения, преимущества и недостатки. Но у детей есть хорошо и плохо
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|5.29, Аноним (7), 08:01, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень хотелось бы послушать про преимущества. И каким образом они в данном случае перевешивают недостатки.
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|6.36, Аноним (36), 09:03, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для программистов рай, что захотел то и добавил/изменил. Не надо оглядываться ни на что! Прогресс не остановить!
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|1.15, лютый ж.... (?), 07:00, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Каждый раз один и тот же бред пишете, если считаете строки вклада, давайте без дров. AMDшные 100500 хидеров это не вклад, а заsirание.
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|1.21, Аноним (21), 07:23, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Linux 0.0.1 - сентябрь 1991, первый публичный выпуск, поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты
О, да, было же время. Куда, кстати, rdev делся с тех пор?
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|1.23, Аноним (23), 07:32, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А никто не подсчитал, какой размер имело бы ядро винды, если бы в него запихали бы все возможные драйверы и оно было бы монолитным? А так да. Для меня основная проблема опенсурца заключается в том, что работают одни, а деньги зарабатывают другие. Этакий развод вселенского масштаба.
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|2.27, А (??), 07:48, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они не работают, они получают удовольствие. :)
Win сейчас плохо умещается в несколько десятков Гб. Когда известный зацвётший дистр L. коекак умешается на 11-12Гб. Выходит, L. в разы меньше, почему-то...
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|4.39, тоже Аноним (ok), 09:20, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это после установки. Но потом винды лезут за обновлениями - и злокачественная опухоль WinSxS начинает свой неудержимый рост.
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|2.28, деанон (?), 07:58, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если мы не про bsd, то тут скорее про взаимовыгодное сотрудничество. Например, работая на дядю, который платит вам зарплату, Вы не снимаете всех сливок с результата своего труда.
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|2.38, Аноним (-), 09:17, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для меня основная проблема опенсурца заключается в том, что работают одни, а деньги зарабатывают другие.
Непонятно, почему это для тебя проблема. Если ты на стороне зарабатывающих денег, то это не проблема, а преимущество. Если ты на стороне тех, кто работает, то тебя кто-то заставляет или что?
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|1.33, забей (?), 08:29, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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за это надо выпить!
ЗЫ: как быстро время бежит... вроде только недавно 21 праздновали...
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|1.42, Аноним (43), 09:25, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ОС переполненная блоатвар, вроде системд, вайланд, пулсаудио, гном3, флатпак и прочего. Идеальная ос для опеннетовцев это винда
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