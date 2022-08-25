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Ядру Linux исполнился 31 год

25.08.2022 05:38

25 августа 1991 года после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портирования bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 30 млн строк кода. По данным исследования, проведённого в 2010 году по заказу Евросоюза, приблизительная стоимость разработки с нуля проекта, аналогичного современному ядру Linux, составила бы более миллиарда долларов США (расчёт производился, когда в ядре было 13 млн строк кода), по другим оценкам - более 3 миллиардов.

Ядро Linux было создано под впечатлением от операционной системы MINIX, которая не устраивала Линуса своей ограниченной лицензией. Впоследствии, когда Linux стал известным проектом, недоброжелатели пытались обвинить Линуса в прямом копировании кода некоторых подсистем MINIX. Нападение отразил Эндрю Таненбаум, автор MINIX, который поручил одному из студентов провести детальное сравнение кода Minix и первых публичных версий Linux. Результаты исследования показали наличие только четырёх несущественных совпадений блоков кода, обусловленных требованиями POSIX и ANSI C.

Первоначально Линус задумал назвать ядро Freax, от слов «free», «freak» и X (Unix). Но имя «Linux» ядро получило с лёгкой руки Ари Лемке (Ari Lemmke), который по просьбе Линуса разместил ядро на FTP-сервере университета, назвав директорию с архивом не «freax», как просил Торвальдс, а «linux». Примечательно, что предприимчивый делец Вильям Делло Крок (William Della Croce) сумел зарегистрировать торговую марку Linux и хотел со временем собирать отчисления, но позднее передумал и передал все права на торговую марку Линусу. Официальный талисман Linux-ядра, пингвин Tux, был выбран в результате соревнования, состоявшегося в 1996 году. Имя Tux расшифровывается как Torvalds UniX.

Динамика роста кодовой базы (количество строк исходного кода) ядра:

  • 0.0.1 - сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;
  • 1.0.0 - март 1994, 176 тыс. строк кода;
  • 1.2.0 - март 1995, 311 тыс. строк кода;
  • 2.0.0 - июнь 1996, 778 тыс. строк кода;
  • 2.2.0 - январь 1999, 1.8 млн. строк кода;
  • 2.4.0 - январь 2001, 3.4 млн. строк кода;
  • 2.6.0 - декабрь 2003, 5.9 млн. строк кода;
  • 2.6.28 - декабрь 2008, 10.2 млн. строк кода;
  • 2.6.35 - август 2010, 13.4 млн. строк кода;
  • 3.0 - август 2011, 14.6 млн. строк кода.
  • 3.5 - июль 2012, 15.5 млн. строк кода.
  • 3.10 - июль 2013, 15.8 млн. строк кода;
  • 3.16 - август 2014, 17.5 млн. строк кода;
  • 4.1 - июнь 2015, 19.5 млн. строк кода;
  • 4.7 - июль 2016, 21.7 млн. строк кода;
  • 4.12 - июль 2017, 24.1 млн. строк кода;
  • 4.18 - август 2018, 25.3 млн. строк кода.
  • 5.2 - июль 2019, 26.55 млн. строк кода.
  • 5.8 - август 2020, 28.4 млн. строк кода.
  • 5.13 - июнь 2021, 29.2 млн. строк кода.
  • 5.19 - август 2022, 30.5 млн. строк кода.

Прогресс развития ядра:

  • Linux 0.0.1 - сентябрь 1991, первый публичный выпуск, поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты;
  • Linux 0.12 - январь 1992, код начал распространяться под лицензией GPLv2;
  • Linux 0.95 - март 1992, обеспечена возможность запуска X Window System, реализована поддержка виртуальной памяти и раздела подкачки.
  • Linux 0.96-0.99 - 1992-1993, началась работа над сетевым стеком. Представлена файловая система Ext2, добавлена поддержка формата файлов ELF, представлены драйверы для звуковых карт и контроллеров SCSI, реализована загрузка модулей ядра и файловой системы /proc.
  • В 1992 году появились первые дистрибутивы SLS и Yggdrasil. Летом 1993 года были основаны проекты Slackware и Debian.
  • Linux 1.0 - март 1994, первый официально стабильный релиз;
  • Linux 1.2 - март 1995, существенное увеличение числа драйверов, поддержка платформ Alpha, MIPS и SPARC, расширение возможностей сетевого стека, появление пакетного фильтра, поддержка NFS;
  • Linux 2.0 - июнь 1996 года, поддержка многопроцессорных систем;
  • Март 1997: основан LKML, список рассылки разработчиков ядра Linux;
  • 1998 год: запущен первый попавший в список Top500 кластер на базе Linux, состоящий из 68 узлов с CPU Alpha;
  • Linux 2.2 - январь 1999, увеличена эффективность системы управления памятью, добавлена поддержка IPv6, реализован новый межсетевой экран, представлена новая звуковая подсистема;
  • Linux 2.4 - февраль 2001, обеспечена поддержка 8-процессорных систем и 64 Гб ОЗУ, файловая система Ext3, поддержка USB, ACPI;
  • Linux 2.6 - декабрь 2003, поддержка SELinux, средства автоматического тюнинга параметров ядра, sysfs, переработанная система управления памятью;
  • В 2005 году представлен гипервизор Xen, который открыл эру виртуализации;
  • В сентябре 2008 года сформирован первый релиз платформы Android, основанной на ядре Linux;
  • В июле 2011 года после 10 лет развития ветки 2.6.x осуществлён переход к нумерации 3.x. Число объектов в Git-репозитории достигло 2 млн;
  • В 2015 году состоялся выпуск ядра Linux 4.0. Число git-объектов в репозитории достигло 4 млн;
  • В апреле 2018 года преодолён рубеж в 6 млн git-объектов в репозитории ядра.
  • В январе 2019 года сформирована ветка ядра Linux 5.0. Репозиторий достиг уровня 6.5 млн git-объектов.
  • Опубликованное в августе 2020 года ядро 5.8 стало самым крупным по числу изменений из всех ядер за всё время существования проекта.
  • В ядре 5.13 был поставлен рекорд по числу разработчиков (2150), изменения от которых вошли в состав ядра.
  • В 2021 году в ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust. Ведётся работа по включению компонентов для поддержки Rust в основной состав ядра.
  • В августе 2022 года сформирована ветка ядра Linux 6.0, так как в ветке 5.x накопилось достаточного выпусков для смены первого числа в номере версии.

68% всех изменений в ядро внесены 20 наиболее активными компаниями. Например, при разработке ядра 5.19 10.9% всех изменений подготовлено компанией Intel, 5.7% - Linaro, 5.5% - AMD, 5.2% - Red Hat, 4.1% - Google, 3.5% - Meta, 3.1% - SUSE, 2.9% - Huawei, 2.8% - NVIDIA, 2.7% - Oracle. 11.8% изменений подготовлены независимым участниками или разработчиками, явно не заявившим о своей работе на определённые компании. По числу добавленных в ядро 5.19 строк кода лидирует компания AMD, доля которой составила 37.9% (драйвер amdgpu насчитывает более 4 млн строк кода, большая часть которого приходится на сгенерированные автоматически заголовочные файлы с данными для регистров GPU).



  1. OpenNews: 30 лет с момента первого релиза ядра Linux 0.01
  2. OpenNews: Ядру Linux исполнилось 30 лет
  3. OpenNews: Линус Торвальдс рассчитывает выпустить ядро Linux 5.0 летом 2018 года
  4. OpenNews: Срок поддержки LTS ядра Linux 4.4 увеличен c 2 до 6 лет
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.19
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57675-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 05:42, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    🎉🎉🎉🎉
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 07:03, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Прогресс развития ядра:
    > ...
    > В 2005 году представлен гипервизор Xen

    И всё. Дальше прогресс исключительно в нумерации версий, кол-ве строк, программистов и в их ориентации.

     
     
  • 3.31, john_erohin (?), 08:12, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и в их ориентации.

    небинарный гендер - это важно !

     
  • 3.45, Аноним (1), 09:30, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да хватит плакаться уже
     

  • 1.4, Аноним (4), 06:25, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Миллиардеры могут just for fun вкинуть 5 лярдов в создание новой ОС.
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 06:52, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    лучше "just for fun" вкинули мне на шикарный особняк в Калифорнии
     
  • 2.14, Да (?), 07:00, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На базе linux, если только так
     
     
  • 3.24, Аноним (1), 07:43, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у пациента линукс головного мозга, уносите
     
  • 2.20, Аноним (18), 07:06, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За пандемию напечатано совокупно 10 трлн долларов. Напечатать фантики - проблемы нет... Есть проблема с ресурсами: время, мозги и пр.
     
     
  • 3.25, Аноним (1), 07:45, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну это ваша сугубо личная проблема
     
     
  • 4.40, Аноним (18), 09:23, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пример - ИТЭР, сколько бы ни печатали для него денег, а всё построить не могут. Срок уже перенёсся с 2016 на где-то после 2027, но это не точно, в сентябре меняется руководство проекта, а новый график работ согласуют дай бог весной - Европа-с, там сейчас думают, где бы угля для расконсервированных угольных станций взять...
     

  • 1.5, Аноним (5), 06:38, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 30 млн строк кода.

    Закапывайте, этот bloat более невозможно выносить. Только не вздумайте, предлагая замену, ломать совместимость.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 06:48, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты
     
  • 2.32, Аноним (32), 08:24, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совместимость с чем?
     
  • 2.34, Аноним (34), 09:02, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КолибриОС - влазит в одну 1.44Мб дискету и имеет GUI-интерфейс с полноценной вытесняющейся многозадачностью, работающий в защещённом режиме, вэб-браузер, 100500 демок и игр, usb, драйвера fat, ntfs, extX и пр.
     

  • 1.6, beck (??), 06:41, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Без раста в статье не обошлось. Ну ещё бы.
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 06:49, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а ведь оффтопик даже пока ещё не в планах по включению в какую-либо будущую версию! уплочено!
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 06:57, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Событие года (2021) в линукс сообществе
     

  • 1.8, Аноним (8), 06:49, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ядро Linux - хрень редкостная. Додумался же Линус запихать всё (фс, драйвера, управление и т.д.) в одну сущность. Появилась новая железяка и вместо того, чтобы установит драйвер как а Windows, мы ждём добавление железа в ядро, какую-нибудь mesa для видеокарт и так далее.
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 06:50, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это в вас Танненбаум говорит
    а ведь не сказать что он не прав!
     
  • 2.16, Аноним (16), 07:02, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Драйвер можно в виде модуля поставлять. Но чтобы это никогда не произошло в ядре специально в каждой новой версии меняют abi для драйверов.
     
     
  • 3.22, вывсеврети (?), 07:30, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего это только abi? Это ж ты бы мог dkms или еще как просто пересобрать свой паршивый драйвер и дальше наслаждаться нормальной работой!

    Мы и api меняем. "штабильная версия - в вашем дистрибутиве" (c) божок-с-пальцем.

    (с чего она будет штабильная и кто этим должен заниматься вместо разработчиков - он стратег, он в детали не обязан)


     
     
  • 4.26, деанон (?), 07:46, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У любого подхода есть область применения, преимущества и недостатки. Но у детей есть хорошо и плохо
     
     
  • 5.29, Аноним (7), 08:01, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень хотелось бы послушать про преимущества. И каким образом они в данном случае перевешивают недостатки.
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 09:03, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для программистов рай, что захотел то и добавил/изменил. Не надо оглядываться ни на что! Прогресс не остановить!
     

  • 1.12, Аноним (-), 06:56, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    впопецнет уже не торт
    свалю как в телеграм
     
  • 1.15, лютый ж.... (?), 07:00, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Каждый раз один и тот же бред пишете, если считаете строки вклада, давайте без дров. AMDшные 100500 хидеров это не вклад, а заsirание.
     
  • 1.17, Аноним (16), 07:02, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Но ведь единственное нормальное ядро.  
     
     
  • 2.19, Аноним (1), 07:05, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мммм фряха да-да-да
     

  • 1.21, Аноним (21), 07:23, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Linux 0.0.1 - сентябрь 1991, первый публичный выпуск, поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты

    О, да, было же время. Куда, кстати, rdev делся с тех пор?

     
  • 1.23, Аноним (23), 07:32, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А никто не подсчитал, какой размер имело бы ядро винды, если бы в него запихали бы все возможные драйверы и оно было бы монолитным? А так да. Для меня основная проблема опенсурца заключается в том, что работают одни, а деньги зарабатывают другие. Этакий развод вселенского масштаба.
     
     
  • 2.27, А (??), 07:48, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не работают, они получают удовольствие. :)

    Win сейчас плохо умещается в несколько десятков Гб. Когда известный зацвётший дистр L. коекак умешается на 11-12Гб. Выходит, L. в разы меньше, почему-то...

     
     
  • 3.30, Аноним (7), 08:02, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно в ≈10 ГБ Windows сейчас и умещается.
     
     
  • 4.39, тоже Аноним (ok), 09:20, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это после установки. Но потом винды лезут за обновлениями - и злокачественная опухоль WinSxS начинает свой неудержимый рост.
     
  • 4.44, Аноним (44), 09:28, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Именно в ≈10 ГБ Windows сейчас и умещается.

    У меня десятая винда со всеми обновлениями стоит, системных файлов 17 гб
    https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2022/08/fc83e12a83a423698defd34d

     
  • 2.28, деанон (?), 07:58, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если мы не про bsd, то тут скорее про взаимовыгодное сотрудничество. Например, работая на дядю, который платит вам зарплату, Вы не снимаете всех сливок с результата своего труда.
     
  • 2.38, Аноним (-), 09:17, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для меня основная проблема опенсурца заключается в том, что работают одни, а деньги зарабатывают другие.

    Непонятно, почему это для тебя проблема. Если ты на стороне зарабатывающих денег, то это не проблема, а преимущество. Если ты на стороне тех, кто работает, то тебя кто-то заставляет или что?

     
  • 2.43, Аноним (43), 09:27, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорс это вообще один сплошной развод и маркетинг.
     

  • 1.33, забей (?), 08:29, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    за это надо выпить!

    ЗЫ: как быстро время бежит... вроде только недавно 21 праздновали...

     
     
  • 2.35, Аноним (1), 09:02, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    остановись мгновение...
     
  • 2.37, Аноним (34), 09:10, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне вообще казалось что сейчас 2014 год.
     

  • 1.41, Аноним (41), 09:24, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, в нем остался какой-нибудь код тридцатилетней давности?
     
  • 1.42, Аноним (43), 09:25, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ОС переполненная блоатвар, вроде системд, вайланд, пулсаудио, гном3, флатпак и прочего. Идеальная ос для опеннетовцев это винда
     

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