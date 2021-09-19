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30 лет с момента первого релиза ядра Linux 0.01

19.09.2021 11:59

Исполнилось 30 лет с момента формирования первого публичного выпуска ядра Linux. Ядро 0.01 имело размер 62 Кб в сжатом виде, включало 88 файлов и содержало 10239 строк исходного кода. По мнению Линуса Торвальдса именно момент публикации ядра 0.01 является настоящей датой 30-летия проекта. включало 88 файлов и 10239 строк кода.

Линус написал в списке рассылки разработчиков ядра Linux:

Это просто случайное наблюдение, чтобы люди знали, что сегодня на самом деле одна из основных дат 30-летнего юбилея: версия 0.01 была загружена 17 сентября 1991 года.

Релиз 0.01 никогда не был публично объявлен, и я только написал об этом десятку людей в частном порядке (и старых email тех дней у меня не сохранились), так что реальных записей об этом нет. Я подозреваю, что единственная информация о дате находится в самом tar-файле Linux-0.01.

Увы, даты в этом tar-файле - это даты последних изменений, а не фактического создания tar-файла, но, похоже, что это случилось примерно в 19:30 (по финскому времени), так что точная годовщина была технически несколько часов назад.

Подумал, что стоит упомянуть об этом, поскольку, несмотря на необъявленность, во многих отношениях это настоящая дата 30-летия фактического кода.



  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2021/9/1...)
  2. OpenNews: Статистика развития ядра Linux
  3. OpenNews: Статистика Linux ядра: 75% кода пишется корпорациями
  4. OpenNews: Ядру Linux исполнилось 30 лет
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.14
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55830-linux
Ключевые слова: linux, kernel
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Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:00, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    opennet, перестань, я сейчас заплачу!
     
     
  • 2.8, vipaol (?), 13:08, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Плати
     
     
  • 3.11, Dzen Python (ok), 13:11, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    200 грамм слез, с вас 965.99$
     
  • 3.13, Аноним (1), 13:13, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за твои шутеечки? спасибо
     
  • 3.27, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 13:30, 19/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 15:24, 19/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.59, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 16:17, 19/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:10, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плач, плач, танцуй, танцуй
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 15:27, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вырос на песнях Губина? Бедьняга.
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 15:33, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы, стало быть, на сладких сонетах Льва Лещенко?
     
     
  • 5.54, Аноним (-), 15:43, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, слушал Дельфина, Лигалайз и Децла.

    Тогда Губин был для меня слишком слащав. Ты не заметил на клипах он с крашеными губами.

     
     
  • 6.64, Аноним (41), 17:15, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нет, слушал Дельфина, Лигалайз и Децла.

    Вот Децла точно никто не слушал. Эминем да, Оникс да, Доктор Дре да. Поcле прослушивания D-12 - Fight Music пошел драться один против трех. Голова болела неделю но и они отхватили.

     
  • 4.63, Аноним (41), 17:12, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вырос на песнях Губина? Бедьняга.

    Не мороси, Еву Польна не зашкварно слушать даже четким посонам. Хотя на вряд ли бы ты решился сказать мне это в лицо. Гости из Будущего были на удивление качественным образцом попсы в так называемые лихие.

     

  • 1.2, Ferris (?), 13:02, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А линукс то уже зрелый, получается... С днюхой, что-ли!
     
     
  • 2.72, Аноним (-), 17:47, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, его теперь можно по-взрослому?
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 13:02, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За 30 лет ядро разжирело примерно в 2000 раз. Таким образом, к 2081 году в ядре будет 80 триллионов строк кода.
     
     
  • 2.4, Fracta1L (ok), 13:03, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И страшно подумать сколько сишных дыреней.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:34, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ядро это не типичная программа на си, так что дыр гораздо меньше чем появилось бы от переписывания на ржавчину (ты же к этому вел?)
     
     
  • 4.37, aname (?), 14:16, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так надо без ансейфа переписывать же!

    <sarcasm>

     
  • 2.6, Enamel (ok), 13:05, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь, ядро в 2081 будет еще актуально и его не заменит что-то другое?
     
     
  • 3.7, Fracta1L (ok), 13:06, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю, Linux в том или ином виде вполне будет жить и в 2081 году.
     
     
  • 4.35, Рева RarogCmex Денис (?), 14:08, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю, к 81 году будут жить вообще все современные системы, даже МакОсь, пусть даже в виде легаси.
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 15:22, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лет 30 хватит для смены поколений, носители сотрут и выкинут, останутся короткие записи в энциклопедиях с ошибками, которые некому будет исправить, но всегда будет кому вносить.
     
     
  • 6.51, Аноним (49), 15:36, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наивный юноша полагает, что сейчас кто-то в состоянии взять и начать новую ОС с гейшами и судоку, да так, чтобы она прожила дольше 5 лет и вышла из сферы чисто академического интереса?
     
     
  • 7.57, Аноним (45), 16:04, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    содержание не сохраняется, только лицо, форма.. (и в броузерах, и в ос), что общего между 0.01 и 5.8, 1991-м и 2021-м гг? все современные системы в своём самобытном (или теперешнем) смысле перестанут существовать к 2081-му, если и сохранят название.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:09, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    LMAO https://imgs.xkcd.com/comics/extrapolating.png

    // b.

     
     
  • 3.19, pashev.me (?), 13:21, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Покажи эту картинку ковидобесам.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:04, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    El pueblo unido jamás será vencido
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:14, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

     
  • 2.22, pashev.me (?), 13:22, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Así es.
     

  • 1.9, WE (?), 13:09, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    30 лет системе от гиков для гиков.
     
     
  • 2.16, acroobat (??), 13:14, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Далеко не все пользователи OC Android - гики.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:51, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux и GNU/Linux это разные вещи
     
     
  • 4.48, Аноним (-), 15:30, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но родные.
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:27, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    «И это хорошо»
    https://youtu.be/n1F_MfLRlX0?t=396
     

  • 1.12, InuYasha (??), 13:12, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поздравляшки!
    Всем хранящим бэкапы сырцов уважуха! )
     
  • 1.14, YM2608 (?), 13:14, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Linux лучше или хуже FreeBSD ???
     
     
  • 2.17, Аноним (10), 13:16, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Чем Грузины лучше чем Армяне?
    - Чем Армяне.

    // b.

     
  • 2.18, acroobat (??), 13:17, 19/09/2021 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
     
  • 3.20, YM2608 (?), 13:22, 19/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.21, Аноним (15), 13:22, 19/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.23, 8 (?), 13:22, 19/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.25, бедный буратино (ok), 13:26, 19/09/2021 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
  • 3.36, Аноним (36), 14:13, 19/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.34, Аноним (41), 14:07, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс - написал Линус Торвальдс.
    FreeBSD это BSD без когда UNIX. BSD это UNIX с юзерлендом от института Беркли. Лучше всего историю BSD рассказывают на русском в этом видео - https://youtu.be/CMfveo_I0YI
    Есть ещё:
    Illumos - форк OpenSolaris. OpenSolaris это открытый SVR4 UNIX.
    GNU Hurd - https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Hurd
    Darwin - https://ru.wikipedia.org/wiki/Darwin
    Ну и конечно же MINIX 3 - https://ru.wikipedia.org/wiki/MINIX_3
     
  • 2.38, Аноним (10), 14:43, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если без шуток, то лет 15 назад FreeBSD был на порядок круче Линукса: jail, удобное управление сетью, маршрутизацией и правилами firewall - сейчас трудно сказать. По части работы на desktop FreeBSD по-прежнему вообще не вариант, только если вам ничего, кроме браузера не нужно.

    В 2021 Linux ушёл далеко вперёд по части поддержки железа и всяких модных фич (сетевые ФС, шифрование, dm-multipath и т.д.). Systemd, как его бы не ненавидели старообрядцы, на порядок круче любой другой системы инициализации.

    // b.

     
     
  • 3.42, Аноним (41), 15:15, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >По части работы на desktop FreeBSD по-прежнему вообще не вариант, только если вам ничего, кроме браузера не нужно.

    Бред сивой кобылы.

     
  • 3.55, Аноним (41), 15:45, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай по пунктам, названия ПО, которых нет на BSD но есть на Линукс.
     
     
  • 4.70, ТотСамыйАноним (?), 17:44, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd, Maya, поддержка видеокарт от AMD через Linux прослойку и так далее.
     
     
  • 5.71, ТотСамыйАноним (?), 17:45, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще Docker, Podman
     
  • 3.58, СеменСеменыч777 (?), 16:13, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Systemd [...] на порядок круче любой другой системы инициализации.

    готов согласиться, но с уточнением "... для задач по идеологии ДевЛяпс".

     
  • 3.65, Михрютка (ok), 17:17, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>По части работы на desktop FreeBSD по-прежнему вообще не вариант, только если вам ничего, кроме браузера не нужно.

    лол, что такое нужное на линуксовом десктопи, товарищч? (кроме протончика ггг)

     
     
  • 4.66, СеменСеменыч777 (?), 17:25, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лол, что такое нужное на линуксовом десктопи, товарищч? (кроме протончика ггг)

    1) какой-нибудь офис.
    2) 1C.
    3) печать на бумагу.
    4) tor, i2p.
    5) мультимедия (видео, аудио)
    6) телеграм, ватсап, вот это все.

     
     
  • 5.67, Аноним (41), 17:28, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >6) телеграм, ватсап, вот это все.

    Ненужное классическое.

     
     
  • 6.68, СеменСеменыч777 (?), 17:34, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>6) телеграм, ватсап, вот это все.
    > Ненужное классическое.

    oкей.
    6) клиент-банк.
    7) клиенты гос.веб.сайтов.

     
  • 6.69, СеменСеменыч777 (?), 17:41, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    странно, но я забыл про скайп. неужели с ним все, наигрались и забросили ?
     

  • 1.24, бедный буратино (ok), 13:24, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сижу на Linux 0.02, а в это старьё - ни ногой
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 15:22, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты прогрессивный!
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:40, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ура!

    нет повода не выпить!

     
     
  • 2.32, Аноним (41), 13:55, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Повод нужен алкоголикам.
    Неалкоголик может пить когда захочет.
    Трезвость норма жизни!
     

  • 1.30, slava_kpss (ok), 13:46, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >10239

    Показалось

     
  • 1.31, Аноним (41), 13:54, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какую последнюю версию ядра можно запустить на таком же i386, на котором его начинал товарищ Торвальдс?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:02, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если я нигде не ошибся, по версии ядра - 3.7, по времени обновлений - последняя версия ветки 3.2.
     

  • 1.39, Админ Анонимов (?), 14:45, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сижу за виндой в квартире сырой.
    Вскормленный в неволе орел молодой,
    Мой грустный товарищ, махая крылом,
    Кровавую пищу клюет под окном,
    Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
    Как будто со мною задумал одно.
    Зовет меня взглядом и криком своим
    И вымолвить хочет: «Давай улетим!
    Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
    Туда, где за тучей белеет гора,
    Туда, где синеют морские края,
    Туда, где гуляем лишь Линукс... да я!...»
     
     
  • 2.52, Аноним (-), 15:38, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вариант первой строки: "Сижу я за виндой в квартире сырой" - более складен.

    По аналогии годный копипаст, получай ЖЫРНЫЙ плюс.

     
     
  • 3.62, Michael Shigorin Jolla (?), 17:07, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вариант первой строки: "Сижу я за виндой в квартире сырой" - более
    > складен.

    Тогда уж "сижу за виндою" ;-)

     

  • 1.43, Аноним (44), 15:21, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравлямба!
     
  • 1.50, Anonymoustus (ok), 15:36, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В первые пять лет этого срока линукс вызывал фейспалм.

    Во вторые десять лет подавал надежды.

    В заключительные пятнадцать лет вызывает отвращение.

     
  • 1.53, Anonymoustus (ok), 15:38, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы линуксу присвоили цифровое имя вместо буквенного, этим именем бы стало 12309.
     
  • 1.56, Аноним (56), 15:47, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 10239 строк исходного кода

    Ошибка 12309 и количество строк состоят из одних и тех же буков.

    Совпадение? Не думаю...

     
  • 1.60, Аноним (-), 16:17, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    30 лет заниматься ядром, отбиваясь от "гениев", невротиков, корпораций, психов, "борцов за права" и прочего сброда.
    Вот это достойно уважения.
    Считаю, что Лайнус уже заслужил хороший памятник.
     
     
  • 2.61, Аноним (-), 16:50, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "борцов за права"

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53342

     

  • 1.73, Аноним (73), 18:06, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браво!!! )))
     
  • 1.74, Аноним (73), 18:09, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Доставал однажды комп-ы из под стола в поисках железа, совместимого с самодельными штуками.

    Нашёл шлюз на L. на 386-й машине. Грузился за 4-5 сек. Никакой роутер сегодня так не умеет. :)))))

     

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