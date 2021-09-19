30 лет с момента первого релиза ядра Linux 0.01

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|5.54, Аноним (-), 15:43, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, слушал Дельфина, Лигалайз и Децла.
Тогда Губин был для меня слишком слащав. Ты не заметил на клипах он с крашеными губами.
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|6.64, Аноним (41), 17:15, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Нет, слушал Дельфина, Лигалайз и Децла.
Вот Децла точно никто не слушал. Эминем да, Оникс да, Доктор Дре да. Поcле прослушивания D-12 - Fight Music пошел драться один против трех. Голова болела неделю но и они отхватили.
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|4.63, Аноним (41), 17:12, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вырос на песнях Губина? Бедьняга.
Не мороси, Еву Польна не зашкварно слушать даже четким посонам. Хотя на вряд ли бы ты решился сказать мне это в лицо. Гости из Будущего были на удивление качественным образцом попсы в так называемые лихие.
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|1.3, Fracta1L (ok), 13:02, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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За 30 лет ядро разжирело примерно в 2000 раз. Таким образом, к 2081 году в ядре будет 80 триллионов строк кода.
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|3.28, Аноним (28), 13:34, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ядро это не типичная программа на си, так что дыр гораздо меньше чем появилось бы от переписывания на ржавчину (ты же к этому вел?)
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|2.6, Enamel (ok), 13:05, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаешь, ядро в 2081 будет еще актуально и его не заменит что-то другое?
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|3.7, Fracta1L (ok), 13:06, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю, Linux в том или ином виде вполне будет жить и в 2081 году.
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|5.45, Аноним (45), 15:22, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лет 30 хватит для смены поколений, носители сотрут и выкинут, останутся короткие записи в энциклопедиях с ошибками, которые некому будет исправить, но всегда будет кому вносить.
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|6.51, Аноним (49), 15:36, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наивный юноша полагает, что сейчас кто-то в состоянии взять и начать новую ОС с гейшами и судоку, да так, чтобы она прожила дольше 5 лет и вышла из сферы чисто академического интереса?
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|7.57, Аноним (45), 16:04, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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содержание не сохраняется, только лицо, форма.. (и в броузерах, и в ос), что общего между 0.01 и 5.8, 1991-м и 2021-м гг? все современные системы в своём самобытном (или теперешнем) смысле перестанут существовать к 2081-му, если и сохранят название.
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|2.38, Аноним (10), 14:43, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если без шуток, то лет 15 назад FreeBSD был на порядок круче Линукса: jail, удобное управление сетью, маршрутизацией и правилами firewall - сейчас трудно сказать. По части работы на desktop FreeBSD по-прежнему вообще не вариант, только если вам ничего, кроме браузера не нужно.
В 2021 Linux ушёл далеко вперёд по части поддержки железа и всяких модных фич (сетевые ФС, шифрование, dm-multipath и т.д.). Systemd, как его бы не ненавидели старообрядцы, на порядок круче любой другой системы инициализации.
// b.
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|3.42, Аноним (41), 15:15, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>По части работы на desktop FreeBSD по-прежнему вообще не вариант, только если вам ничего, кроме браузера не нужно.
Бред сивой кобылы.
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|3.55, Аноним (41), 15:45, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай по пунктам, названия ПО, которых нет на BSD но есть на Линукс.
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|3.58, СеменСеменыч777 (?), 16:13, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Systemd [...] на порядок круче любой другой системы инициализации.
готов согласиться, но с уточнением "... для задач по идеологии ДевЛяпс".
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|3.65, Михрютка (ok), 17:17, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>По части работы на desktop FreeBSD по-прежнему вообще не вариант, только если вам ничего, кроме браузера не нужно.
лол, что такое нужное на линуксовом десктопи, товарищч? (кроме протончика ггг)
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|4.66, СеменСеменыч777 (?), 17:25, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лол, что такое нужное на линуксовом десктопи, товарищч? (кроме протончика ггг)
1) какой-нибудь офис.
2) 1C.
3) печать на бумагу.
4) tor, i2p.
5) мультимедия (видео, аудио)
6) телеграм, ватсап, вот это все.
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|6.68, СеменСеменыч777 (?), 17:34, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>6) телеграм, ватсап, вот это все.
> Ненужное классическое.
oкей.
6) клиент-банк.
7) клиенты гос.веб.сайтов.
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|2.32, Аноним (41), 13:55, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Повод нужен алкоголикам.
Неалкоголик может пить когда захочет.
Трезвость норма жизни!
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|1.31, Аноним (41), 13:54, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какую последнюю версию ядра можно запустить на таком же i386, на котором его начинал товарищ Торвальдс?
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|2.33, Аноним (33), 14:02, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если я нигде не ошибся, по версии ядра - 3.7, по времени обновлений - последняя версия ветки 3.2.
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|1.39, Админ Анонимов (?), 14:45, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сижу за виндой в квартире сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь Линукс... да я!...»
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|2.52, Аноним (-), 15:38, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вариант первой строки: "Сижу я за виндой в квартире сырой" - более складен.
По аналогии годный копипаст, получай ЖЫРНЫЙ плюс.
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|1.50, Anonymoustus (ok), 15:36, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В первые пять лет этого срока линукс вызывал фейспалм.
Во вторые десять лет подавал надежды.
В заключительные пятнадцать лет вызывает отвращение.
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|1.56, Аноним (56), 15:47, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> 10239 строк исходного кода
Ошибка 12309 и количество строк состоят из одних и тех же буков.
Совпадение? Не думаю...
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|1.60, Аноним (-), 16:17, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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30 лет заниматься ядром, отбиваясь от "гениев", невротиков, корпораций, психов, "борцов за права" и прочего сброда.
Вот это достойно уважения.
Считаю, что Лайнус уже заслужил хороший памятник.
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|1.74, Аноним (73), 18:09, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Доставал однажды комп-ы из под стола в поисках железа, совместимого с самодельными штуками.
Нашёл шлюз на L. на 386-й машине. Грузился за 4-5 сек. Никакой роутер сегодня так не умеет. :)))))
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