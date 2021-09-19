30 лет с момента первого релиза ядра Linux 0.01

Исполнилось 30 лет с момента формирования первого публичного выпуска ядра Linux. Ядро 0.01 имело размер 62 Кб в сжатом виде, включало 88 файлов и содержало 10239 строк исходного кода. По мнению Линуса Торвальдса именно момент публикации ядра 0.01 является настоящей датой 30-летия проекта. включало 88 файлов и 10239 строк кода.

Линус написал в списке рассылки разработчиков ядра Linux:

Это просто случайное наблюдение, чтобы люди знали, что сегодня на самом деле одна из основных дат 30-летнего юбилея: версия 0.01 была загружена 17 сентября 1991 года.

Релиз 0.01 никогда не был публично объявлен, и я только написал об этом десятку людей в частном порядке (и старых email тех дней у меня не сохранились), так что реальных записей об этом нет. Я подозреваю, что единственная информация о дате находится в самом tar-файле Linux-0.01.

Увы, даты в этом tar-файле - это даты последних изменений, а не фактического создания tar-файла, но, похоже, что это случилось примерно в 19:30 (по финскому времени), так что точная годовщина была технически несколько часов назад.

Подумал, что стоит упомянуть об этом, поскольку, несмотря на необъявленность, во многих отношениях это настоящая дата 30-летия фактического кода.