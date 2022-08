Релиз ядра Linux 5.19

2.16 , Аноним ( 16 ), 09:04, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не пользоваться.

АнонимкаРастуимка, 09:06, 01/08/2022
не обновлять ядро дальше?

/h переходить на раст

Янис, 12:28, 01/08/2022
Нафиг раст?

Анончик, 12:37, 01/08/2022
Чтобы хайп.

iPony129412, 09:43, 01/08/2022
Реально? > "a.out" remains the default output file name for executables created by certain compilers and linkers when no output name is specified, even though the created files actually are not in the a.out format.
Аноним ( 42 ), 09:47, 01/08/2022
в выпуске 5.1

111, 10:02, 01/08/2022
Компилятор GCC по умолчанию выдаёт файл с именем a.out, если не используется опция -o, но как правило, уже не в этом формате.

Аноним ( 140 ), 14:29, 01/08/2022
Ага, ты внутрь сего файла загляни.

111, 14:52, 01/08/2022
Заглянул: user@pad:~/tmp/Extreme$ file a.out

a.out: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=ea22e27eb643213152dd03f135d28a2a04a8204f, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped

Аноним ( 140 ), 15:02, 01/08/2022
Увидел? Вывод?

111, 15:14, 01/08/2022
Это Эльф.

Аноним ( 85 ), 11:31, 01/08/2022
Пользоваться userspace loader'ом. https://lwn.net/Articles/888741/ he looked at the programs in question and concluded that it might be possible to write an ELF wrapper program that could load and run old a.out binaries. One day later, he posted such a program, noting that it could run the aln program at least far enough for it to complain about its command-line arguments. Jones tried it out and was pleased with the results

leap42 ( ok ), 12:22, 01/08/2022
> Я пользовался! Что теперь делать? Муравью Alma Linux приделать! Ну и пользоваться ей ещё несколько лет планируя миграцию на другой формат.

Аноним ( 140 ), 14:47, 01/08/2022
>Я пользовался! Что теперь делать? Загрузчик для a.out файлов может быть реализован целиком в пространстве пользователя.

Мне вот другое интересно, как умудрился современный тулчейн заставить генерит файлы формата a.out? Повторяю, _формата_, а не названия.