Релиз ядра Linux 5.19

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|1.7, Аноним (7), 08:53, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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>Удалён код для поддержки формата исполняемых файлов a.out, который был переведён в разряд устаревших в выпуске 5.1.
Я пользовался! Что теперь делать?
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|2.40, iPony129412 (?), 09:43, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Реально?
> "a.out" remains the default output file name for executables created by certain compilers and linkers when no output name is specified, even though the created files actually are not in the a.out format.
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|2.52, 111 (??), 10:02, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Компилятор GCC по умолчанию выдаёт файл с именем a.out, если не используется опция -o, но как правило, уже не в этом формате.
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|4.151, 111 (??), 14:52, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заглянул:
user@pad:~/tmp/Extreme$ file a.out
a.out: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=ea22e27eb643213152dd03f135d28a2a04a8204f, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
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|2.85, Аноним (85), 11:31, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пользоваться userspace loader'ом.
https://lwn.net/Articles/888741/
he looked at the programs in question and concluded that it might be possible to write an ELF wrapper program that could load and run old a.out binaries. One day later, he posted such a program, noting that it could run the aln program at least far enough for it to complain about its command-line arguments. Jones tried it out and was pleased with the results
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|2.97, leap42 (ok), 12:22, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я пользовался! Что теперь делать?
Муравью Alma Linux приделать! Ну и пользоваться ей ещё несколько лет планируя миграцию на другой формат.
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|2.145, Аноним (140), 14:47, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я пользовался! Что теперь делать?
Загрузчик для a.out файлов может быть реализован целиком в пространстве пользователя.
Мне вот другое интересно, как умудрился современный тулчейн заставить генерит файлы формата a.out? Повторяю, _формата_, а не названия.
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|2.61, Аноним (61), 10:25, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
It s the third time I m using Apple hardware for Linux development - I did it m... большой текст свёрнут, показать
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|2.64, Аноним (-), 10:33, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Он руководствуется здравым смыслом. Если макбук сейчас на хайпе, то ежу понятно что новость про новый макбук доходит не только до линуксоидов а вообще до всех, потому что новости про Эпл почему то считается что всем интересны должны быть. Таким образом портирование на макбуки это просто пиар.
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|2.93, Xenia Joness (ok), 12:08, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Линус умный человек, и знает как выбирать удобную и очень надежную технику, которая на 200% стоит своих денег. Думаю, сарказм тут неуместен.
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|3.124, Аноним (124), 13:13, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> технику, которая на 200% стоит своих денег
Техника по цене двух аналогичных?
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|2.126, another_one (ok), 13:23, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Даже Линус пользуется маком!
Один раз включил - не значит пользуется. Читай новость целиком:
> Это не основная рабочая станция Линуса
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|4.89, Аноним (89), 11:44, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Windows
При установке показывает индийцев (или индейцев, не разобрался) с особо темным цветом кожи, что задаешься опросом: "а не принадлежат ли они касте неприкасаемых?"
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|3.43, Аноним (14), 09:49, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> nvidia-smi -pl <watts>
Предположу, что эта команда просто ограничит потребление с эффектом снижения частот. В то же время в Afterburner можно сдвинуть граф, сохранив значения частот, т.е. не теряя производительность, и понизить напряжение.
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|3.45, Аноним (14), 09:50, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. доступна кривая частота/напряжение, с которой можно работать?
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|4.48, Аноним (24), 09:56, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно поставить любое напряжение емнип (за разрешённые рамки не выйдешь, но этого достаточно, чтобы получить нестабильность или всё зависло). По умолчанию напряжение выще, чем в венде.
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|5.69, Аноним (14), 10:48, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Afterburner есть кривая, определяющая при каком напряжении достигается та или иная частота. Кривую можно сместить, чтобы те же самые частоты достигались при более низких напряжениях.
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|6.76, Аноним (24), 11:00, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нене, такого точно нет, как максимум можно поменять значение для оверклока, там интересуют максимальные частота и потребление. Или только установить ограничение, тогда напряжение тоже упадёт. Может быть, с амд больше повезёт.
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|2.38, ryoken (ok), 09:40, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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nvidia-settings, radeon-profiler
Про интелы не в курсе - нет в хозяйстве.
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|3.46, Аноним (14), 09:51, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> nvidia-settings
Там возможно выстроить кривую частота/напряжение (выставить значения)?
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|4.59, ryoken (ok), 10:21, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> nvidia-settings
> Там возможно выстроить кривую частота/напряжение (выставить значения)?
Прям в таком виде - нет. Можно по профилям потыкать. Давнно не видел, что там, с переходом на Radeon.
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|3.133, Аноним (14), 13:53, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Name it.
Нужно на карточке от nvidia снизить напряжения, сохранив частоты и буст.
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|2.56, Аноним (-), 10:11, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скатился финн до рекламы Эплы
давно потерял уважение к этому субъекту, так продать свои принципы ещё надо суметь
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|3.86, Аноним (-), 11:31, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> принципы
На счет своего линукса у него изначально были противоречивые принципы - открытая реализация закрытой системы. И как говорится, в противоречивой системе можно обосновать/оправдать что угодно.
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|3.111, Аноним (111), 12:45, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е фактически, если бы Линус написал, что он собирал там на каком-то "Libre-Stollman-GNU", то это не было бы рекламой, а как знакомое слово, так сразу реклама?
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|5.115, Аноним (111), 12:54, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо нет... Действительно просто интересно, если бы он написал про какой-то Pinebook, то это вызвало бы такие подрывы пуканов или тут триггер только Эппл? :)
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|6.120, Анончик (?), 13:04, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как минимум это было бы логично для сообщества. Но финн видимо хочет быть в другой нише. Ну, или это сигнал уровня "если вас пытают...
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|3.129, Аноним (-), 13:33, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Основной его принцип, который остаётся неизменным всё время, сколько он отсвечивает на публике -- это принцип прагматичности. Он имел легендарный спор с Таненбаумом, где идеологичность Таненбаума вступила в конфликт с прагматичностью Торвальдса. Его прагматичность цапалась и с идеологичностью Столлмана. Вот сейчас его прагматичность топчется по идеологичности противников Apple.
Если тебе кажется, что Торвальдс продал какие-то свои принципы, то это скорее всего от того, что ты вместо того, чтобы выяснить его принципы, навоображал их себе.
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|4.116, Анончик (?), 12:55, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то же должен слить эту информацию, очень много блогеров рекламируют эту шаражку.
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|4.117, Попандопала (?), 12:55, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаю,что в Китае одну блогершу оштрафовали за не уплату налогов на 200 лямов$ Теперь её нет в соцсетях,а так она умудрялась за один стрим продавать товаров на пару лярдов юаней. Насколько она узнаваемее финна я ХЗ.gg
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|6.153, Kuromi (ok), 14:54, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как то сразу захотелось блогером стать.
Лол, а СМи как раз пару недель назад писали что руссо-блоггеры обеднели на 90%, потмоу что ни Ютуб не платит, ни Твитч ни даже союзный ПихПох видосы загружать не разрешает.
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|1.33, НеТвойОтец (?), 09:20, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Общий размер драйвера для GPU AMD превысил 4 млн строк кода
ИМХО это ненормальная ситуация.
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|3.41, Аноним (24), 09:46, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Достаточно было бы запретить подобное дерьмо в ядре. Кстати, оно, по-моему, нарушает GPL.
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|5.78, Аноним (24), 11:14, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, там просто запрещено поставлять не исходные файлы сгенерированные файлы, да и в целом это мудачество.
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|2.82, Аноним (-), 11:19, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 4 млн строк кода
Столлман раздает премии за громадный вклад в gpl-код?
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|1.49, DEF (?), 09:57, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В Btrfs внесено 8355 строк кода, а про эти изменения ни слова.
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|2.119, anonymous (??), 13:02, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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A в чем смысл, как было 20 лет назад (индусская) версия Reiser4, написеная чуваком кто просто не рубит нихрена зато туcовавшимся с Гансом. Оно все эти 20 лет "как то там эволющионирует" с постоянными огромными патчами изменений. "а вот теперь потрогаем снизу, сверху, тут желтый треугольник приклеим ну вот работает же как-то". И через 10 лет будут такие же бессмысленные огромные патчи.
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|3.154, Аноним (140), 14:55, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Reiser4 ни к индусам, ни к авторам BTRFS отношения не имеет. Ну разве что, если ты Шишкина индусом считаешь?
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|1.66, aa (?), 10:43, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Смена нумерации осуществляется из эстетических соображений
может им на шестнадцатиричную систему перейти - от 0 до F, и потом меняем мажорную версию. 16 версию - вроде достаточное кол-во?
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|2.67, Аноним (71), 10:48, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Написано же для снятия дискомфорта. А ты хочешь дискомфорта добавить.
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|2.74, Аноним (74), 10:59, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше брать логарифм десятичный, или двоичный, или небинарный по основанию чертовой дюжины от размера кода. Монотонность версий гарантируется вторым началом термодинамики.
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|1.68, Аноним (68), 10:48, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"режим "on-demand" делегирует функции извлечения данных и их записи в кэш отдельному фоновому процессу, выполняемому в пространстве пользователя." - звучит не безопасно, те же spectre,meltdownы
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|4.84, Аноним (24), 11:30, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в чём, по-твоему, данные в этой сети передаются? Странный ты какой-то. Для нынешних 1000 гигабитных сетей этого даже мало будет.
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|4.87, Аноним (-), 11:34, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> При чём тут скорость сети?
В чем скорость измеряется? Правильно, в пакетах за единицу времени.
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|2.90, Аноним (90), 11:57, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По факту просто заменили 16-бит поле для размера пакета на 32-бит. И всего-то.
Не всегда пакетов размером 64к было достаточно.
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|1.88, uis (??), 11:39, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> накопилось достаточного выпусков для смены первого числа в номере версии
Пальцы кончились
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|2.95, Попандопала (?), 12:15, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ниже про него написано там. яЯсобрал,но драйвер на видяху не устанавливается.Подожду новую версию.
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|1.138, Аноним (138), 14:20, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То есть, даже Линус не придаёт семантическому версионированию большого значения.
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|1.141, Kuromi (ok), 14:33, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"поддержка расширений Intel IFS (In-Field Scan), AMD SEV-SNP (Secure Nested Paging), Intel TDX (Trusted Domain Extensions)"
О даа, больше расширений для DRM. Секурно же! Хотя...предыдущие "секурные" расширения от Интолл оказались больше дырами, чем чем либо еще.
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|2.144, Аноним (144), 14:44, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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DRM и блобы нужно запрещать на законодательном уровне, если государство заботится о безопасности граждан. Ведь никто не знает что этот чёрный ящик делает втайне от пользователей, и неизвестно как оно себя поведёт в час "ч".
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|3.155, Аноним (96), 14:56, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ведь никто не знает что этот чёрный ящик делает втайне от пользователей, и неизвестно как оно себя поведёт в час "ч".
Это вы про государство? Мы уже заметили.
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|1.142, Аноним (142), 14:40, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Уже который год никакого прорыва нет в плане десктопного юзабилити. Как был винегрет из тулкитов, вырвиглазный дизайн без внятного UI/UX, отсутствие справочной системы, поиска типа как в винде или спотлайта в макоси, проблемы с драйверами периферии и видеокарт. Количество строк для скролла мышкой так и не могут добавить в штатные настройки ни одного из DE, что было реализовано ещё аж в 95 винде.
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|2.147, Аноним (142), 14:49, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот у меня есть офигенная мышь и клавиатура с программируемыми кнопками и няшной rgb подсветкой. Естественно, в линпукс это работает на уровне древней как дер**о мамонта PS/2 периферии.
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|3.164, Аноним (144), 15:11, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Меня как конечного пользователя не интересуют подробности, ядро это или нет. Мне нужен продукт, готовый, конечный, а не вот это вот всё
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|2.162, Аноним (24), 15:08, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, недавно вот добавили поддержку блоков питания Corsair в ядро (кабели уг неудобное, хоть блок и нормальный, вентилятор только шумный очень, когда включен). Раньше была только мерзотная приблуда на бейсике в китайском стиле под венду. Видишь ли, в чём дело, проблемы с железом это проблемы производителя.
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|3.165, Аноним (144), 15:12, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У производителя нет проблем, проблемы у линпукса с его 2% на десктопе.
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|1.148, Sylvia (ok), 14:49, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучше бы 5.20 выпустили, оно должно бы быть LTS
а дальше уже пускай 6.0 было бы
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|2.163, Аноним (24), 15:10, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я с 5.18 даже уходить до последнего не буду наверно, 5.19 уже очень стрёмное.
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|1.168, microsoft (?), 15:16, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Линус упомянул, что использовал для формирования релиза ноутбук Apple на базе архитектуры ARM64 (Apple Silicon) с Linux-окружением на базе дистрибутива Asahi Linux
Во как бодро завизжал, когда приплатили/пригрозили.
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