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Релиз ядра Linux 5.19

01.08.2022 08:31

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.19. Среди наиболее заметных изменений: поддержка процессорной архитектуры LoongArch, интеграция патчей "BIG TCP", режим "on-demand" в fscache, удаление кода для поддержки формата a.out, возможность применения ZSTD для сжатия прошивок, интерфейс для управления вытеснением памяти из пространства пользователя, повышение надёжности и производительности генератора псевдослучайных чисел, поддержка расширений Intel IFS (In-Field Scan), AMD SEV-SNP (Secure Nested Paging), Intel TDX (Trusted Domain Extensions) и ARM SME (Scalable Matrix Extension).

В анонсе Линус сообщил, что скорее всего следующему выпуску ядра будет присвоен номер 6.0, так как в ветке 5.x накопилось достаточного выпусков для смены первого числа в номере версии. Смена нумерации осуществляется из эстетических соображений и является формальным шагом, снимающим дискомфорт из-за накопления большого числа выпусков в серии.

Также Линус упомянул, что использовал для формирования релиза ноутбук Apple на базе архитектуры ARM64 (Apple Silicon) с Linux-окружением на базе дистрибутива Asahi Linux. Это не основная рабочая станция Линуса, но он использовал данную платформу, чтобы проверить её пригодность для работы над ядром и быть уверенным в том, что сможет формировать выпуски ядра в поездке, имея под рукой лёгкий ноутбук. До этого много лет назад Линус имел опыт использования оборудования Apple для разработки - когда-то он пользовался компьютером на базе CPU ppc970 и ноутбуком Macbook Air.

В новую версию принято 16401 исправлений от 2190 разработчиков (в прошлом выпуске было 16206 исправлений от 2127 разработчиков), размер патча - 90 МБ (изменения затронули 13847 файлов, добавлено 1149456 строк кода, удалено 349177 строк). Около 39% всех представленных в 5.19 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 21% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 11% связано с сетевым стеком, 4% - с файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества в ядре 5.19:

  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • Файловая система EROFS (Enhanced Read-Only File System), предназначенная для использования на разделах, доступных в режиме только для чтения, переведена на использование подсистемы fscache, обеспечивающей кэширование данных. Изменение позволило заметно поднять производительность систем, в которых из образа на базе EROFS запускается большое число контейнеров.
    • В подсистему fscache добавлен режим чтения по требованию ("on-demand"), который задействован для оптимизации EROFS. Новый режим позволяет организовать кэширование чтения из образов ФС, находящихся в локальной системе. В отличие от изначально доступного режима работы, ориентированного на кэширования в локальной файловой системе данных, передаваемых через сетевые файловые системы, режим "on-demand" делегирует функции извлечения данных и их записи в кэш отдельному фоновому процессу, выполняемому в пространстве пользователя.
    • В XFS обеспечена возможность хранения миллиардов расширенных атрибутов в i-node. Максимальное количество экстентов для одного файла увеличено с 4 миллиардов до 247. Реализован режим для атомарного обновления сразу нескольких расширенных атрибутов файла.
    • В файловой системе Btrfs оптимизирована работа с блокировками, что позволило добиться увеличения производительности примерно на 7% при прямой записи в режиме nowait. Производительность операций в режиме NOCOW (без copy-on-write) повышена приблизительно на 3%. Снижена нагрузка на страничный кэш при работе команды "send". Минимальный размер подстраниц снижен с 64К до 4K (можно использовать подстраницы размером меньше страниц ядра). Осуществлён переход с использования базисного дерева (radix tree) на алгоритм XArrays.
    • В NFS-сервер добавлен режим продления сохранения состояния блокировки, выставленной клиентом, который перестал отвечать на запросы. Новый режим позволяет задержать очистку блокировки вплоть до суток, если другой клиент не запросит конкурирующую блокировку. В штатном режиме блокировка очищается через 90 секунд после того как клиент перестал отвечать.
    • В подсистеме отслеживания событий в ФС fanotify реализован флаг FAN_MARK_EVICTABLE, при помощи которого можно отключить закрепление целевых i-node в кэше, например, для игнорирования подветок без закрепления их частей в кэше.
    • В драйвер для ФС FAT32 добавлена поддержка получения сведений о времени создания файла через системный вызов statx c реализацией более эффективного и функционального варианта stat(), возвращающего расширенную информацию о файле.
    • Внесены значительные оптимизации в драйвер exFAT, связанные с обеспечением одновременной очистки группы секторов при активном режиме 'dirsync', вместо последовательной посекторной очистки. За счёт сокращения числа запросов блоков после внесения оптимизации производительность создания большого числа каталогов на SD-карте возросла более чем на 73-85% в зависимости от размера кластера.
    • В состав ядра включено первое корректирующее обновление драйвера ntfs3. С момента включения ntfs3 в состав ядра 5.15 в октябре прошлого года драйвер не обновлялся, а с разработчиками была потеряна связь, но теперь разработчики возобновили публикацию изменений. В предложенных патчах устранены ошибки, приводящие к утечкам памяти и аварийным завершениям, решены проблемы с выполнением xfstests, проведена чистка неиспользуемого кода и исправлены опечатки.
    • Для OverlayFS реализована возможность маппинга идентификаторов пользователей примонтированных файловых систем, применяемого для сопоставления файлов определённого пользователя на примонтированном чужом разделе с другим пользователем в текущей системе.
  • Память и системные сервисы
    • Добавлена начальная поддержка архитектуры набора команд LoongArch, применяемой в процессорах Loongson 3 5000 и реализующей новый RISC ISA, похожий на MIPS и RISC-V. Архитектура LoongArch доступна в трёх вариантах: урезанный 32-разрядный (LA32R), обычный 32-разрядный (LA32S) и 64-разрядный (LA64).
    • Удалён код для поддержки формата исполняемых файлов a.out, который был переведён в разряд устаревших в выпуске 5.1. Формат a.out давно не применяется на системах с Linux, а генерация файлов a.out не поддерживается современными инструментальными средствами в конфигурациях для Linux по умолчанию. Загрузчик для a.out файлов может быть реализован целиком в пространстве пользователя.
    • Прекращена поддержка загрузочных опций, специфичных для архитектуры x86: nosep, nosmap, nosmep, noexec и noclflush).
    • Прекращена поддержка устаревшей архитектуры CPU h8300 (Renesas H8/300), давно оставшейся без сопровождения.
    • Расширены возможности, связанные с реагированием на выявление расщеплённых блокировок ("split lock"), возникающих при доступе к невыровненным данным в памяти из-за того, что при выполнении атомарной инструкции данные пересекают две линии кеша CPU. Подобные блокировки приводят к значительному падению производительности. Если ранее по умолчанию ядро выдавало предупреждение с информацией о вызвавшем блокировку процессе, то теперь проблемный процесс дополнительно будет замедлен, чтобы сохранить производительность остальной системы.
    • Добавлена поддержка реализованного в процессорах Intel механизма IFS (In-Field Scan), позволяющего запускать низкоуровневые диагностические тесты CPU, способные выявлять проблемы, не определяемые штатными средствами на основе кодов коррекции ошибок (ECC) или битов чётности. Выполняемые тесты оформляются в форме загружаемой прошивки, оформленной по аналогии с обновлениями микрокода. Результаты тестирования доступны через sysfs.
    • Добавлена возможность встраивания в ядро файла bootconfig, позволяющего помимо опций командной строки определять параметры работы ядра через файл с настройками. Встраивание осуществляется при помощи сборочной опции 'CONFIG_BOOT_CONFIG_EMBED_FILE="/PATH/TO/BOOTCONFIG/FILE"'. Ранее bootconfig определялся через прикрепление к образу initrd. Встраивание в ядре позволяет использовать bootconfig в конфигурациях без initrd.
    • Реализована возможность загрузки прошивок, сжатых использованием алгоритма Zstandard. В sysfs добавлен набор управляющих файлов /sys/class/firmware/*, позволяющий инициировать загрузку прошивок из пространства пользователя.
    • В интерфейсе асинхронного ввода/вывода io_uring предложен новый флаг IORING_RECVSEND_POLL_FIRST, при выставлении которого сетевая операция вначале будет передана для обработки с использованием полинга (polling), что может сэкономить ресурсы в ситуациях, когда допустима обработка операции с некоторой задержкой. В io_uring также добавлена поддержка системного вызова socket(), предложены новый флаги для упрощения управления файловыми дескрипторами, добавлен режим "multi-shot" для приёма в вызове accept() разом нескольких соединений, добавлены операции для проброса команд NVMe напрямую в устройство.
    • Для архитектуры Xtensa обеспечена поддержка отладочного инструмента KCSAN (Kernel Concurrency Sanitizer), предназначенного для динамического выявления состояний гонки внутри ядра. Также добавлена поддержка спящего режима и сопроцессоров.
    • Для архитектуры m68k (Motorola 68000) реализована виртуальная машина (симулятор платформы), основанная на эмуляторе Android Goldfish.
    • Для архитектуры AArch64 реализована поддержка расширений Armv9-A SME (Scalable Matrix Extension).
    • В подсистеме eBPF разрешено хранения типизированных указателей в map-структурах, а также добавлена поддержка динамических указателей.
    • Предложен новый упреждающий механизм вытеснения памяти, поддерживающий управление из пространства пользователя при помощи файла memory.reclaim. Запись числа в указанный файл приведёт к попытке вытеснения соответствующего числа байт из набора, связанного с cgroup.
    • Повышена точность учёта использования памяти при сжатии данных в разделе подкачки при помощи механизма zswap.
    • Для архитектуры RISC-V обеспечена поддержка запуска 32-разрядных исполняемых файлов на 64-разрядных системах, добавлен режим для привязки ограничивающих атрибутов к страницам памяти (например, для запрета кэширования) и реализована функция kexec_file_load().
    • Реализация поддержки 32-разрядых систем Armv4T и Armv5 адаптирована для использования в универсальных многоплатформенных сборках ядра, подходящих для разных ARM-систем.
  • Виртуализация и безопасность
    • В подсистеме EFI реализована возможность конфиденциальной передачи гостевым системам секретной информации без её раскрытия хост-системе. Данные предоставляются через каталог security/coco в securityfs.
    • В режиме защиты Lockdown, который ограничивает доступ пользователя root к ядру и блокирует пути обхода UEFI Secure Boot, устранена лазейка, позволявшая обходить защиту через манипуляции с отладчиком ядра.
    • Включены патчи, нацеленные на повышение надёжности и производительности генератора псевдослучайных чисел.
    • При сборке при помощи Clang 15 реализована поддержка механизма рандомизации структур ядра.
    • В механизм Landlock, позволяющий ограничить взаимодействие группы процессов с внешним окружением, предоставлена поддержка правил, позволяющих контролировать выполнение операций переименования файлов.
    • Подсистема IMA (Integrity Measurement Architecture), предназначенная для проверки целостности компонентов операционной системы по цифровым подписям и хэшам, переведена на использование модуля fs-verity для верификации файлов.
    • Изменена логика действий при отключении непривилегированного доступа к подсистеме eBPF - ранее отключались все команды, связанные с системным вызовом bpf(), а начиная с версии 5.19 оставлен доступ к командам, которые не приводят к созданию объектов. При подобном поведении для загрузки BPF-программы требуется привилегированный процесс, но затем непривилегированные процессы могут взаимодействовать с этой программой.
    • Добавлена поддержка расширения AMD SEV-SNP (Secure Nested Paging), обеспечивающего безопасную работу с вложенными таблицами страниц памяти и защищающего от атак "undeSErVed" и "SEVerity" на процессоры AMD EPYC, позволяющих обойти механизм защиты AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization).
    • Добавлена поддержка механизма Intel TDX (Trusted Domain Extensions), позволяющий блокировать попытки стороннего доступа к зашифрованной памяти виртуальных машин.
    • В драйвер virtio-blk, используемый для эмуляции блочных устройств, добавлена поддержка ввода/вывода с использованием полинга (polling), что по проведённым тестам позволило сократить задержки примерно на 10%.
  • Сетевая подсистема
    • В состав включена серия патчей BIG TCP позволяющих увеличить максимальный размер пакета TCP-пакета до 4ГБ для оптимизации работы высокоскоростных внутренних сетей дата-центров. Подобное увеличение размера пакета при 16-битном размере поля в заголовке достигается через реализацию "jumbo"-пакетов, размер в IP-заголовке которых выставляется в 0, а фактический размер передаётся в отдельном 32-разрядном поле в отдельном прикреплённом заголовке. При тестировании производительности выставление размера пакета в 185 КБ позволило увеличить пропускную способность на 50% и значительно сократить задержки передачи данных.
    • Продолжена работа по интеграции в сетевой стек средств для отслеживания причин отбрасывания пакетов (коды reason). Код причины передаётся во время освобождения памяти, связанной с пакетом, и позволяет учитывать такие ситуации, как отбрасывание пакета из-за ошибок заполнения полей в заголовке, выявление спуфинга фильтром rp_filter, неверная контрольная сумма, нехватка памяти, срабатывание правил IPSec XFRM, неверный номер последовательности TCP и т.п.
    • Добавлена поддержка отката соединений MPTCP (MultiPath TCP) на использование обычного TCP, в ситуациях, когда определённые возможности MPTCP не могут быть использованы. MPTCP представляет собой расширения протокола TCP для организации работы TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам. Добавлен API для управления потоками MPTCP из пространства пользователя.
  • Оборудование
    • Добавлено более 420 тысяч строк кода, связанных с драйвером amdgpu, из которых около 400 тысяч строк приходится на автоматически сгенерированные заголовочные файлы с данными для регистров ASIC в драйвере для GPU AMD, а ещё 22.5 тысяч строк обеспечивают начальную реализацию поддержки AMD SoC21. Общий размер драйвера для GPU AMD превысил 4 млн строк кода. Кроме SoC21 в драйвере AMD включена поддержка SMU 13.x (System Management Unit), обновлена поддержка USB-C и GPUVM, проведена подготовка к поддержке следующих поколений платформ RDNA3 (RX 7000) и CDNA (AMD Instinct).
    • В драйвере i915 (Intel) расширены возможности, связанные с управлением энергопотреблением. Добавлены идентификаторы GPU Intel DG2 (Arc Alchemist), используемых на ноутбуках, обеспечена начальная поддержка платформы Intel Raptor Lake-P (RPL-P), добавлена информация о графических картах Arctic Sound-M), реализован ABI для вычислительных движков, для карт DG2 добавлена поддержка формата Tile4, для систем на базе микроархитектуры Haswell реализована поддержка DisplayPort HDR.
    • В драйвере Nouveau осуществлён переход на использование обработчика drm_gem_plane_helper_prepare_fb, для некоторых структур и переменных применено статическое выделение памяти. Что касается использования в Nouveau открытых компанией NVIDIA исходных текстов модулей ядра, то работа пока сводится к выявлению и устранению ошибок. В дальнейшем опубликованную прошивку планируется использовать для повышения производительности драйвера.
    • Добавлен драйвер для контроллера NVMe, используемого в компьютерах Apple на базе чипа M1.

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 5.19 - Linux-libre 5.19-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В новом выпуске проведена чистка драйверов для pureLiFi X/XL/XC и TI AMx3 Wkup-M3 IPC. Обновлён код чистки блобов в драйверах и подсистемах Silicon Labs WFX, AMD amdgpu, Qualcomm WCNSS Peripheral Image Loader, Realtek Bluetooth, Mellanox Spectrum, Marvell WiFi-Ex, Intel AVS, IFS, pu3-imgu drivers. Реализована обработка devicetree-файлов Qualcomm AArch64. Добавлена поддержка новой схемы наименования компонентов Sound Open Firmware. Прекращена чистка драйвера ATM Ambassador, удалённого из ядра. Управление чисткой блобов в HDCP и Mellanox Core перенесено в отдельные теги kconfig.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2022/7/3...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.18
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.17
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.16
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.15
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57449-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (129) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.7, Аноним (7), 08:53, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >Удалён код для поддержки формата исполняемых файлов a.out, который был переведён в разряд устаревших в выпуске 5.1.

    Я пользовался! Что теперь делать?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:04, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пользоваться.
     
  • 2.20, АнонимкаРастуимка (?), 09:06, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    не обновлять ядро дальше?
    /h переходить на раст
     
     
  • 3.103, Янис (?), 12:28, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нафиг раст?
     
     
  • 4.106, Анончик (?), 12:37, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы хайп.
     
  • 2.40, iPony129412 (?), 09:43, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Реально?

    > "a.out" remains the default output file name for executables created by certain compilers and linkers when no output name is specified, even though the created files actually are not in the a.out format.

     
  • 2.42, Аноним (42), 09:47, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в выпуске 5.1
     
  • 2.52, 111 (??), 10:02, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компилятор GCC по умолчанию выдаёт файл с именем a.out, если не используется опция -o, но как правило, уже не в этом формате.
     
     
  • 3.140, Аноним (140), 14:29, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, ты внутрь сего файла загляни.
     
     
  • 4.151, 111 (??), 14:52, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заглянул:

    user@pad:~/tmp/Extreme$ file a.out
    a.out: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=ea22e27eb643213152dd03f135d28a2a04a8204f, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped

     
     
  • 5.159, Аноним (140), 15:02, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увидел? Вывод?
     
     
  • 6.167, 111 (??), 15:14, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Эльф.
     
  • 2.85, Аноним (85), 11:31, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользоваться userspace loader'ом.

    https://lwn.net/Articles/888741/

    he looked at the programs in question and concluded that it might be possible to write an ELF wrapper program that could load and run old a.out binaries. One day later, he posted such a program, noting that it could run the aln program at least far enough for it to complain about its command-line arguments. Jones tried it out and was pleased with the results

     
  • 2.97, leap42 (ok), 12:22, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я пользовался! Что теперь делать?

    Муравью Alma Linux приделать! Ну и пользоваться ей ещё несколько лет планируя миграцию на другой формат.

     
  • 2.145, Аноним (140), 14:47, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я пользовался! Что теперь делать?

    Загрузчик для a.out файлов может быть реализован целиком в пространстве пользователя.
    Мне вот другое интересно, как умудрился современный тулчейн заставить генерит файлы формата a.out? Повторяю, _формата_, а не названия.

     

  • 1.13, Аноним (13), 09:01, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Даже Линус пользуется маком!
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 09:20, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    остается только трудоустроиться к майкам
     
  • 2.54, Аноним (-), 10:07, 01/08/2022 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 3.63, Аноним (-), 10:30, 01/08/2022 Скрыто модератором
    		• –8 +/
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 10:58, 01/08/2022 Скрыто модератором
    		• +7 +/
     
  • 2.61, Аноним (61), 10:25, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    It s the third time I m using Apple hardware for Linux development - I did it m... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.62, Аноним (62), 10:29, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ага, а также пользуется amd и intel, как он посмел.
     
     
  • 3.146, Аноним (140), 14:48, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него EPYC для быстрой пересборки.
     
  • 2.64, Аноним (-), 10:33, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Он руководствуется здравым смыслом. Если макбук сейчас на хайпе, то ежу понятно что новость про новый макбук доходит не только до линуксоидов а вообще до всех, потому что новости про Эпл почему то считается что всем интересны должны быть. Таким образом портирование на макбуки это просто пиар.
     
     
  • 3.104, Анончик (?), 12:36, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Негативный пиар, да. Ну, 2% такие 2%.
     
  • 2.93, Xenia Joness (ok), 12:08, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Линус умный человек, и знает как выбирать удобную и очень надежную технику, которая на 200% стоит своих денег. Думаю, сарказм тут неуместен.
     
     
  • 3.98, Аноним (-), 12:26, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ты умный человек?
     
  • 3.105, Анончик (?), 12:37, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гы, мавроди был прав, во истину.
     
  • 3.124, Аноним (124), 13:13, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > технику, которая на 200% стоит своих денег

    Техника по цене двух аналогичных?

     
  • 3.127, Аноним (127), 13:24, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничерта она не стоит. Обычный пиар. Был о вас лучшего мнения
     
  • 3.136, Аноним (-), 13:55, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а ты умный человек?

    я тебе, шкура, вопрос вроде задал

     
  • 3.156, Аноним (156), 14:59, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это те самые маки, который 4 года подряд ставили бракованные клавиатуры бабочки? И эпл пытается уладить спор за 50 миллионов долларов? https://www.reuters.com/legal/litigation/apple-reaches-50-mln-settlement-over-
     
     
  • 4.161, Анончик (?), 15:06, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те самые.
     
  • 2.126, another_one (ok), 13:23, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Даже Линус пользуется маком!

    Один раз включил - не значит пользуется. Читай новость целиком:

    > Это не основная рабочая станция Линуса

     
  • 2.169, arthi747 (ok), 15:18, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы установить туда линух. Он всегда так делал.
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:03, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли в Linux аналог MSI Afterburner для андервольтинга видеокарты?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 09:11, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для AMD: https://www.kernel.org/doc/html/v5.9/gpu/amdgpu.html#pp-od-clk-voltage
    Для Nvidia: nvidia-smi -pl <watts>
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 09:16, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Для белых людей: Windows.
     
     
  • 4.89, Аноним (89), 11:44, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Windows

    При установке показывает индийцев (или индейцев, не разобрался) с особо темным цветом кожи, что задаешься опросом: "а не принадлежат ли они касте неприкасаемых?"

     
  • 3.43, Аноним (14), 09:49, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > nvidia-smi -pl <watts>

    Предположу, что эта команда просто ограничит потребление с эффектом снижения частот. В то же время в Afterburner можно сдвинуть граф, сохранив значения частот, т.е. не теряя производительность, и понизить напряжение.

     
  • 2.24, Аноним (24), 09:12, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нвидии это штатная фича в драйвере.
     
     
  • 3.45, Аноним (14), 09:50, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. доступна кривая частота/напряжение, с которой можно работать?
     
     
  • 4.48, Аноним (24), 09:56, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно поставить любое напряжение емнип (за разрешённые рамки не выйдешь, но этого достаточно, чтобы получить нестабильность или всё зависло). По умолчанию напряжение выще, чем в венде.
     
     
  • 5.69, Аноним (14), 10:48, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Afterburner есть кривая, определяющая при каком напряжении достигается та или иная частота. Кривую можно сместить, чтобы те же самые частоты достигались при более низких напряжениях.
     
     
  • 6.76, Аноним (24), 11:00, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нене, такого точно нет, как максимум можно поменять значение для оверклока, там интересуют максимальные частота и потребление. Или только установить ограничение, тогда напряжение тоже упадёт. Может быть, с амд больше повезёт.
     
  • 2.25, Аноним (25), 09:12, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для AMD Radeon есть corectrl
     
  • 2.38, ryoken (ok), 09:40, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nvidia-settings, radeon-profiler
    Про интелы не в курсе - нет в хозяйстве.
     
     
  • 3.46, Аноним (14), 09:51, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > nvidia-settings

    Там возможно выстроить кривую частота/напряжение (выставить значения)?

     
     
  • 4.59, ryoken (ok), 10:21, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> nvidia-settings
    > Там возможно выстроить кривую частота/напряжение (выставить значения)?

    Прям в таком виде - нет. Можно по профилям потыкать. Давнно не видел, что там, с переходом на Radeon.

     
  • 2.122, AleksK (ok), 13:12, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть
     
     
  • 3.133, Аноним (14), 13:53, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Name it.
    Нужно на карточке от nvidia снизить напряжения, сохранив частоты и буст.
     

  • 1.29, Попандопала (?), 09:16, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Скатился финн до рекламы Эплы. D
     
     
  • 2.31, Анон321 (?), 09:18, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Следующее ядро будет компиляться на Windows 10
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 09:22, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ага, в WSL2, шоб долго не ходить никуда
     
  • 2.32, Аноним (-), 09:19, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я читал под польку Евы этот абзац)
     
  • 2.56, Аноним (-), 10:11, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скатился финн до рекламы Эплы

    давно потерял уважение к этому субъекту, так продать свои принципы ещё надо суметь

     
     
  • 3.79, bergentroll (ok), 11:14, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У субъекта был принцип не пользоваться Эппл или чего?
     
  • 3.86, Аноним (-), 11:31, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > принципы

    На счет своего линукса у него изначально были противоречивые принципы - открытая реализация закрытой системы. И как говорится, в противоречивой системе можно обосновать/оправдать что угодно.

     
  • 3.111, Аноним (111), 12:45, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е фактически, если бы Линус написал, что он собирал там на каком-то "Libre-Stollman-GNU", то это не было бы рекламой, а как знакомое слово, так сразу реклама?
     
     
  • 4.114, Анончик (?), 12:49, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, а ты что, не знаешь как реклама работает в 2022?
     
     
  • 5.115, Аноним (111), 12:54, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо нет... Действительно просто интересно, если бы он написал про какой-то Pinebook, то это вызвало бы такие подрывы пуканов или тут триггер только Эппл? :)
     
     
  • 6.120, Анончик (?), 13:04, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как минимум это было бы логично для сообщества. Но финн видимо хочет быть в другой нише. Ну, или это сигнал уровня "если вас пытают...
     
  • 3.129, Аноним (-), 13:33, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Основной его принцип, который остаётся неизменным всё время, сколько он отсвечивает на публике -- это принцип прагматичности. Он имел легендарный спор с Таненбаумом, где идеологичность Таненбаума вступила в конфликт с прагматичностью Торвальдса. Его прагматичность цапалась и с идеологичностью Столлмана. Вот сейчас его прагматичность топчется по идеологичности противников Apple.

    Если тебе кажется, что Торвальдс продал какие-то свои принципы, то это скорее всего от того, что ты вместо того, чтобы выяснить его принципы, навоображал их себе.

     
  • 2.81, Линус Торвальдс (?), 11:17, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе то какая разница?
     
     
  • 3.100, Попандопала (?), 12:26, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ирония.
     
  • 3.108, Анончик (?), 12:39, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, сколько платят за такую рекламу.
     
  • 2.91, Аноним (91), 12:01, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не финн. Финн в Звёздных войнах.
     
  • 2.96, Аноним (96), 12:18, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что он должен рекламировать? Acer? Lenovo?
     
     
  • 3.102, Попандопала (?), 12:27, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже вапиант.XD
     
  • 2.107, Анончик (?), 12:39, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, сколько им платят за такую рекламу?
     
     
  • 3.113, Попандопала (?), 12:49, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХЗ,мне не предлагают.
     
     
  • 4.116, Анончик (?), 12:55, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то же должен слить эту информацию, очень много блогеров рекламируют эту шаражку.
     
  • 4.117, Попандопала (?), 12:55, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю,что в Китае одну блогершу оштрафовали за не уплату налогов на 200 лямов$ Теперь её нет в соцсетях,а так она умудрялась за один стрим продавать товаров на пару лярдов юаней. Насколько она узнаваемее финна я ХЗ.gg
     
     
  • 5.121, Анончик (?), 13:05, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как то сразу захотелось блогером стать.
     
     
  • 6.153, Kuromi (ok), 14:54, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как то сразу захотелось блогером стать.

    Лол, а СМи как раз пару недель назад писали что руссо-блоггеры обеднели на 90%, потмоу что ни Ютуб не платит, ни Твитч ни даже союзный ПихПох видосы загружать не разрешает.

     

  • 1.33, НеТвойОтец (?), 09:20, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Общий размер драйвера для GPU AMD превысил 4 млн строк кода

    ИМХО это ненормальная ситуация.

     
     
  • 2.37, Аноним (-), 09:24, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы про моноядро? тогда абсолютно согласен
     
     
  • 3.41, Аноним (24), 09:46, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Достаточно было бы запретить подобное дерьмо в ядре. Кстати, оно, по-моему, нарушает GPL.
     
     
  • 4.71, Аноним (71), 10:48, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    По-моему ты нарушаешь законы здравого смысла.  
     
     
  • 5.78, Аноним (24), 11:14, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, там просто запрещено поставлять не исходные файлы сгенерированные файлы, да и в целом это мудачество.
     
  • 2.82, Аноним (-), 11:19, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 4 млн строк кода

    Столлман раздает премии за громадный вклад в gpl-код?

     

  • 1.47, Аноним (47), 09:56, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Единственное нормальное ядро из всех.
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 10:04, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    NT 👍
     

  • 1.49, DEF (?), 09:57, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Btrfs внесено 8355 строк кода, а про эти изменения ни слова.
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 10:08, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напиши здесь в комментарии. Тебе только благодарны будут.
     
  • 2.119, anonymous (??), 13:02, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    A в чем смысл, как было 20 лет назад (индусская) версия Reiser4, написеная чуваком кто просто не рубит нихрена зато туcовавшимся с Гансом. Оно все эти 20 лет "как то там эволющионирует" с постоянными огромными патчами изменений. "а вот теперь потрогаем снизу, сверху, тут желтый треугольник приклеим ну вот работает же как-то". И через 10 лет будут такие же бессмысленные огромные патчи.
     
     
  • 3.154, Аноним (140), 14:55, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Reiser4 ни к индусам, ни к авторам BTRFS отношения не имеет. Ну разве что, если ты Шишкина индусом считаешь?
     

  • 1.66, aa (?), 10:43, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Смена нумерации осуществляется из эстетических соображений

    может им на шестнадцатиричную систему перейти - от 0 до F, и потом меняем мажорную версию. 16 версию - вроде достаточное кол-во?

     
     
  • 2.67, Аноним (71), 10:48, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же для снятия дискомфорта. А ты хочешь дискомфорта добавить.  
     
  • 2.74, Аноним (74), 10:59, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше брать логарифм десятичный, или двоичный, или небинарный по основанию чертовой дюжины от размера кода. Монотонность версий гарантируется вторым началом термодинамики.
     

  • 1.68, Аноним (68), 10:48, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "режим "on-demand" делегирует функции извлечения данных и их записи в кэш отдельному фоновому процессу, выполняемому в пространстве пользователя." - звучит не безопасно, те же spectre,meltdownы


     
  • 1.75, Аноним (75), 11:00, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Tcp-пакет в 4 гигабайта(!) это сила! Бугага
     
     
  • 2.77, Аноним (24), 11:02, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лет 10 назад уже были 100 гигабитные сети.
     
     
  • 3.83, Брат Анон (ok), 11:20, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ещё раз внимательно: ПАКЕТ. При чём тут скорость сети?
     
     
  • 4.84, Аноним (24), 11:30, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в чём, по-твоему, данные в этой сети передаются? Странный ты какой-то. Для нынешних 1000 гигабитных сетей этого даже мало будет.
     
  • 4.87, Аноним (-), 11:34, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > При чём тут скорость сети?

    В чем скорость измеряется? Правильно, в пакетах за единицу времени.

     
  • 4.101, Аноним (-), 12:27, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чё сколько в выходные бегал?
     
  • 4.130, Аноним (130), 13:39, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > чё сколько в выходные бегал?

    я тебе вопрос задал, пёс

     
  • 2.90, Аноним (90), 11:57, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По факту просто заменили 16-бит поле для размера пакета на 32-бит. И всего-то.
    Не всегда пакетов размером 64к было достаточно.
     

  • 1.88, uis (??), 11:39, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > накопилось достаточного выпусков для смены первого числа в номере версии

    Пальцы кончились

     
  • 1.92, Аноним (92), 12:06, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем единственное вменяемое ядро - linux-libre 5.19
     
     
  • 2.95, Попандопала (?), 12:15, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ниже про него написано там. яЯсобрал,но драйвер на видяху не устанавливается.Подожду новую версию.
     

  • 1.94, Аноним (127), 12:12, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем вообще btrfs может быть нужен без NOCOW? Просто потупить?
     
  • 1.112, Аноним (112), 12:47, 01/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.118, Анончик (?), 13:00, 01/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.125, Аноним (-), 13:18, 01/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.128, Анончик (?), 13:29, 01/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.131, Аноним (-), 13:42, 01/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.132, Анончик (?), 13:47, 01/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.152, Бывалый смузихлёб (?), 14:53, 01/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 8.160, Анончик (?), 15:05, 01/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.123, Аноним (123), 13:13, 01/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.137, Аноним (137), 14:05, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а я все еще 5.18 конпилирую
     
  • 1.138, Аноним (138), 14:20, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть, даже Линус не придаёт семантическому версионированию большого значения.
     
  • 1.139, Аноним (139), 14:24, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего интересного
     
  • 1.141, Kuromi (ok), 14:33, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "поддержка расширений Intel IFS (In-Field Scan), AMD SEV-SNP (Secure Nested Paging), Intel TDX (Trusted Domain Extensions)"

    О даа, больше расширений для DRM. Секурно же! Хотя...предыдущие "секурные" расширения от Интолл оказались больше дырами, чем чем либо еще.

     
     
  • 2.144, Аноним (144), 14:44, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    DRM и блобы нужно запрещать на законодательном уровне, если государство заботится о безопасности граждан. Ведь никто не знает что этот чёрный ящик делает втайне от пользователей, и неизвестно как оно себя поведёт в час "ч".
     
     
  • 3.155, Аноним (96), 14:56, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ведь никто не знает что этот чёрный ящик делает втайне от пользователей, и неизвестно как оно себя поведёт в час "ч".

    Это вы про государство? Мы уже заметили.

     
     
  • 4.166, Аноним (144), 15:12, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Речь не про каклов.
     

  • 1.142, Аноним (142), 14:40, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Уже который год никакого прорыва нет в плане десктопного юзабилити. Как был винегрет из тулкитов, вырвиглазный дизайн без внятного UI/UX, отсутствие справочной системы, поиска типа как в винде или спотлайта в макоси, проблемы с драйверами периферии и видеокарт. Количество строк для скролла мышкой так и не могут добавить в штатные настройки ни одного из DE, что было реализовано ещё аж в 95 винде.
     
     
  • 2.147, Аноним (142), 14:49, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот у меня есть офигенная мышь и клавиатура с программируемыми кнопками и няшной rgb подсветкой. Естественно, в линпукс это работает на уровне древней как дер**о мамонта PS/2 периферии.
     
  • 2.149, Анончик (?), 14:51, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И?
     
  • 2.158, Аноним (156), 15:01, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Теперь рассказывай, а при чём тут говоря собственное ядро?
     
     
  • 3.164, Аноним (144), 15:11, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Меня как конечного пользователя не интересуют подробности, ядро это или нет. Мне нужен продукт, готовый, конечный, а не вот это вот всё
     
  • 2.162, Аноним (24), 15:08, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, недавно вот добавили поддержку блоков питания Corsair в ядро (кабели уг неудобное, хоть блок и нормальный, вентилятор только шумный очень, когда включен). Раньше была только мерзотная приблуда на бейсике в китайском стиле под венду. Видишь ли, в чём дело, проблемы с железом это проблемы производителя.
     
     
  • 3.165, Аноним (144), 15:12, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У производителя нет проблем, проблемы у линпукса с его 2% на десктопе.
     

  • 1.148, Sylvia (ok), 14:49, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы 5.20 выпустили, оно должно бы быть LTS
    а дальше уже пускай 6.0 было бы
     
     
  • 2.163, Аноним (24), 15:10, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я с 5.18 даже уходить до последнего не буду наверно, 5.19 уже очень стрёмное.
     

  • 1.168, microsoft (?), 15:16, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Линус упомянул, что использовал для формирования релиза ноутбук Apple на базе архитектуры ARM64 (Apple Silicon) с Linux-окружением на базе дистрибутива Asahi Linux

    Во как бодро завизжал, когда приплатили/пригрозили.

     

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