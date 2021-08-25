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Ядру Linux исполнилось 30 лет

25.08.2021 08:26

25 августа 1991 года после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портирования bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 28 млн строк кода. По данным исследования, проведённого в 2010 году по заказу Евросоюза, приблизительная стоимость разработки с нуля проекта, аналогичного современному ядру Linux, составила бы более миллиарда долларов США (расчёт производился, когда в ядре было 13 млн строк кода), по другим оценкам - более 3 миллиардов.

Ядро Linux было создано под впечатлением от операционной системы MINIX, которая не устраивала Линуса своей ограниченной лицензией. Впоследствии, когда Linux стал известным проектом, недоброжелатели пытались обвинить Линуса в прямом копировании кода некоторых подсистем MINIX. Нападение отразил Эндрю Таненбаум, автор MINIX, который поручил одному из студентов провести детальное сравнение кода Minix и первых публичных версий Linux. Результаты исследования показали наличие только четырёх несущественных совпадений блоков кода, обусловленных требованиями POSIX и ANSI C.

Первоначально Линус задумал назвать ядро Freax, от слов «free», «freak» и X (Unix). Но имя «Linux» ядро получило с лёгкой руки Ари Лемке (Ari Lemmke), который по просьбе Линуса разместил ядро на FTP-сервере университета, назвав директорию с архивом не «freax», как просил Торвальдс, а «linux». Примечательно, что предприимчивый делец Вильям Делло Крок (William Della Croce) сумел зарегистрировать торговую марку Linux и хотел со временем собирать отчисления, но позднее передумал и передал все права на торговую марку Линусу. Официальный талисман Linux-ядра, пингвин Tux, был выбран в результате соревнования, состоявшегося в 1996 году. Имя Tux расшифровывается как Torvalds UniX.

Динамика роста кодовой базы (количество строк исходного кода) ядра:

  • 0.0.1 - сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;
  • 1.0.0 - март 1994, 176 тыс. строк кода;
  • 1.2.0 - март 1995, 311 тыс. строк кода;
  • 2.0.0 - июнь 1996, 778 тыс. строк кода;
  • 2.2.0 - январь 1999, 1.8 млн. строк кода;
  • 2.4.0 - январь 2001, 3.4 млн. строк кода;
  • 2.6.0 - декабрь 2003, 5.9 млн. строк кода;
  • 2.6.28 - декабрь 2008, 10.2 млн. строк кода;
  • 2.6.35 - август 2010, 13.4 млн. строк кода;
  • 3.0 - август 2011, 14.6 млн. строк кода.
  • 3.5 - июль 2012, 15.5 млн. строк кода.
  • 3.10 - июль 2013, 15.8 млн. строк кода;
  • 3.16 - август 2014, 17.5 млн. строк кода;
  • 4.1 - июнь 2015, 19.5 млн. строк кода;
  • 4.7 - июль 2016, 21.7 млн. строк кода;
  • 4.12 - июль 2017, 24.1 млн. строк кода;
  • 4.18 - август 2018, 25.3 млн. строк кода.
  • 5.2 - июль 2019, 26.55 млн. строк кода.
  • 5.8 - август 2020, 28.4 млн. строк кода.
  • 5.13 - июнь 2021, 29.2 млн. строк кода.

Прогресс развития ядра:

  • Linux 0.0.1 - сентябрь 1991, первый публичный выпуск, поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты;
  • Linux 0.12 - январь 1992, код начал распространяться под лицензией GPLv2;
  • Linux 0.95 - март 1992, обеспечена возможность запуска X Window System, реализована поддержка виртуальной памяти и раздела подкачки.
  • Linux 0.96-0.99 - 1992-1993, началась работа над сетевым стеком. Представлена файловая система Ext2, добавлена поддержка формата файлов ELF, представлены драйверы для звуковых карт и контроллеров SCSI, реализована загрузка модулей ядра и файловой системы /proc.
  • В 1992 году появились первые дистрибутивы SLS и Yggdrasil. Летом 1993 года были основаны проекты Slackware и Debian.
  • Linux 1.0 - март 1994, первый официально стабильный релиз;
  • Linux 1.2 - март 1995, существенное увеличение числа драйверов, поддержка платформ Alpha, MIPS и SPARC, расширение возможностей сетевого стека, появление пакетного фильтра, поддержка NFS;
  • Linux 2.0 - июнь 1996 года, поддержка многопроцессорных систем;
  • Март 1997: основан LKML, список рассылки разработчиков ядра Linux;
  • 1998 год: запущен первый попавший в список Top500 кластер на базе Linux, состоящий из 68 узлов с CPU Alpha;
  • Linux 2.2 - январь 1999, увеличена эффективность системы управления памятью, добавлена поддержка IPv6, реализован новый межсетевой экран, представлена новая звуковая подсистема;
  • Linux 2.4 - февраль 2001, обеспечена поддержка 8-процессорных систем и 64 Гб ОЗУ, файловая система Ext3, поддержка USB, ACPI;
  • Linux 2.6 - декабрь 2003, поддержка SELinux, средства автоматического тюнинга параметров ядра, sysfs, переработанная система управления памятью;
  • В 2005 году представлен гипервизор Xen, который открыл эру виртуализации;
  • В сентябре 2008 года сформирован первый релиз платформы Android, основанной на ядре Linux;
  • В июле 2011 года после 10 лет развития ветки 2.6.x осуществлён переход к нумерации 3.x. Число объектов в Git-репозитории достигло 2 млн;
  • В 2015 году состоялся выпуск ядра Linux 4.0. Число git-объектов в репозитории достигло 4 млн;
  • В апреле 2018 года преодолён рубеж в 6 млн git-объектов в репозитории ядра.
  • В январе 2019 года сформирована ветка ядра Linux 5.0. Репозиторий достиг уровня 6.5 млн git-объектов.
  • Опубликованное в августе 2020 года ядро 5.8 стало самым крупным по числу изменений из всех ядер за всё время существования проекта.
  • В ядре 5.13 был поставлен рекорд по числу разработчиков (2150), изменения от которых вошли в состав ядра.
  • В 2021 году в ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust. Ведётся работа по включению компонентов для поддержки Rust в основной состав ядра.

68% всех изменений в ядро внесены 20 наиболее активными компаниями. Например, при разработке ядра 5.13 10% всех изменений подготовлено компанией Intel, 6.5% - Huawei, 5.9% - Red Hat, 5.7% - Linaro, 4.9% - Google, 4.8% - AMD, 3.1% - NVIDIA, 2.8% - Facebook, 2.3% - SUSE, 2.1% - IBM, 1.9% - Oracle, 1.5% - ARM, 1.4% - Canonical. 13.2% изменений подготовлены независимым участниками или разработчиками, явно не заявившим о своей работе на определённые компании. 1.3% изменений подготовлены студентами, аспирантами и представителями учебных заведений. По числу добавленных в ядро 5.13 строк кода лидирует компания AMD, доля которой составила 20.2% (драйвер amdgpu насчитывает около 3 млн строк кода, что примерно 10% от общего размера ядра - 2.4 млн строк приходится на сгенерированные автоматически заголовочные файлы с данными для регистров GPU).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kernel.org/...)
  2. OpenNews: Статистика развития ядра Linux
  3. OpenNews: Статистика Linux ядра: 75% кода пишется корпорациями
  4. OpenNews: Статистика по объему кода в Linux ядре
  5. OpenNews: Статистика по единоразовым вкладам в разработку Linux ядра
  6. OpenNews: Анализ тенденций и участников разработки ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55678-linux
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.2, Аноним (2), 08:33, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    🎂
     
     
  • 2.8, OnTheEdge (??), 08:40, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    [пусть все гуглы уберутся подальше со своими ржавыми инициативами] 😗~ 🎂
     
  • 2.78, Yocto (?), 11:54, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Украине тоже тридцать стукнуло (24 августа).. Совпадение?
     
     
  • 3.79, OnTheEdge (ok), 12:08, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Украине тоже тридцать стукнуло (24 августа).. Совпадение?

    определенно нет

     
  • 3.100, Анонус (?), 13:02, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тревожный звоночек для Линукса.
     
  • 3.103, КО (?), 13:12, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого что болит
     
  • 2.107, жорик (?), 13:31, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да уже можете убирать в пыльный шкаф этого вашего Кернигана и Ричи.
    Пишем код уже на Rust и. Go.
    Быстро. Модно. Молодежно.
     
     
  • 3.112, Аноним (112), 14:03, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не пишете. Это всё ИБД
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:36, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –32 +/
    2021 самый удачный год для ядра - пошла поддержка Rust в ядре 👍

    поздравляю линуксойдов

     
     
  • 2.89, richman1000000 (ok), 12:38, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В 2021 году в ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust

    вообще то это лажа. Линус еще не утвердил включение кода

     
  • 2.102, Аноним (102), 13:07, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > линуксойдов

    а также войнов, андройдов и всех прочих гуманойдов!

     
  • 2.113, Аноним (112), 14:03, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где хоть что-то на раст? Торвальдс за 5 месяцев сделал рабочее. А что сделали вы кроме воплей? Правильно, пшик. Вот и весь ваш раст.
     

  • 1.4, daemontux (?), 08:36, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Наконец-то, 30 лет этого ждал.
     
     
  • 2.84, Аноним (84), 12:22, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Можно и Revolution OS пересмотреть =)
    https://youtu.be/n1F_MfLRlX0?t=396
     
     
  • 3.120, Аноним (84), 14:22, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие моменты забавно смотрятся, спустя столько лет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:40, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора переписать на нормальном языке, например на brainfuck
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:40, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Добро пожаловать в клуб Кому За Тридцать!
     
     
  • 2.19, OnTheEdge (ok), 08:53, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ≥30
     
     
  • 3.31, pashev.me (?), 09:21, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    30 лет - это точка, а не отрезок
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 11:02, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потуги. Дать залп. А получается лишь пук.
     
  • 2.36, Аноним (36), 09:27, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    welcome to the club, buddy!
     
  • 2.56, InuYasha (??), 10:46, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выбираю "Кому За Тридцать!" за 30.
     
  • 2.70, Аноним (61), 11:28, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клуб "Кому за..." и клуб "Кому по..."
     
  • 2.105, Агроном (?), 13:21, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линусу уже за 50!
     

  • 1.10, Anonym_1914 (?), 08:42, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    “драйвер amdgpu насчитывает около 3 млн “ - мне одному кажется что это очень странно?
    Что такого этот драйвер делает, что аж 3 млн строк кода понадобилось
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:45, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не тот драйвер с нагенерированным шлаком? Только место занимает.
     
  • 2.15, barmaglot (??), 08:47, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Кормит бангалорских сотрудников АМД?
     
  • 2.81, Аноним (-), 12:15, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У копирастов на 100 строк кода, 3 строки делают что-то полезное.  КопиRustы могут только производить шлак.
     

  • 1.11, Sluggard (ok), 08:44, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ура! Спасибо товарищу Линусу за наше счастливое детство!
     
  • 1.14, kusb (?), 08:47, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С ума сойти. Меня ещё на свете не было, а Linux уже был. Каждый раз очень удивляюсь этому факту.
     
     
  • 2.16, barmaglot (??), 08:49, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моя младшая дочь смотрит на старшую как на динозавра: "Когда ты родилась, гугла небыло!"
     
     
  • 3.51, kusb (?), 10:22, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Моя младшая дочь смотрит на старшую как на динозавра: "Когда ты родилась,
    > гугла небыло!"

    Вот кстати да, привычные вещи заставляют подсознательно измерять время по ним. А с детства ещё смотрю интересно на тех, кто застал СССР. Может даже "вот это кошка, она жила при СССР, а я - нет. Очень странно. Обычная кошка..."

     
     
  • 4.108, DildoZilla (?), 13:57, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще интереснее смотреть на кошек, которые родились не застав СССР. Такие забавные глупыши! И ведь что-то там рассуждать пытаются, что они что-то значат, что как вот они сейчас ух и им никто не сможет помешать, гггг.
     
  • 3.83, Аноним (61), 12:21, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и было прекрасно. Без него.
     

  • 1.17, Михаил (??), 08:49, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Забавно, что празднуем не в тот день, когда он первый релиз выложил,
    а в тот день, когда он обхявил о разработке :)
     
     
  • 2.18, заминированный тапок (ok), 08:53, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а в тот день, когда он обхявил о разработке :)

    ну перечитай ещё раз 1 предложение целиком (может ещё раз)

     
  • 2.27, hefenud (ok), 09:02, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читай письмо которому 30 лет «I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work»
     

  • 1.29, Аноним (29), 09:12, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    "Linux was a mistake."
    (c) Linus Torvalds
    И он прав. Ядро превратилось в жирное чудище, особенно на фоне ядер бсд.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 09:21, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если бы у FreeBSD в то время не было проблем с лицензией и судом, то не было бы Линукса.
    https://www.youtube.com/watch?v=CMfveo_I0YI
     
     
  • 3.52, kusb (?), 10:24, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы у FreeBSD в то время не было проблем с лицензией
    > и судом, то не было бы Линукса.
    > https://www.youtube.com/watch?v=CMfveo_I0YI

    А ещё интересно, могла ли Plan9 стать аналогом Linux в параллельном мире?
    Или BEOS допустим смогли/захотели открыть исходники под свободной лицензией.

     
  • 3.88, Аноним (88), 12:38, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *BSD прекрасна лишь как болванка для корпорастов благодаря её "замечательной" лицензии.
     
     
  • 4.109, DildoZilla (?), 14:01, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прекрасна лишь как болванка для корпорастов

    Прочитайте последний абзац новости, посмотрите список корпорастов, который линус виляя задом обогащает за счет "свободных разработчиков". И эти корпорасты, между прочим, полностью контролируют направлением развития линуса и никакое сообщество тут ничего сделать не сможет.

     
     
  • 5.110, DildoZilla (?), 14:01, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торвальдс это Билл Гейтс в мире СПО.
     
  • 2.34, Аноним (34), 09:22, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если не кривыми рукам собирать, ядро 4.х в 4мб прошивку роутера влезает вместе с бизибоксом и веб-сервером для вебинтерфейса. Само ядро где-то как 1 дискетка примерно, если не меньше.
     
     
  • 3.57, Козлетто (?), 10:49, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openwrt 15.05 например прекрасно влезал в те же 4 мб, а вот чтобы запихнуть современный... уже приходится ужиматся. Випиливать всё ненужное и даже нужное. O tempora, o mores!
     
     
  • 4.58, Козлетто (?), 10:53, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотел исправить опечатку и

    >ОШИБКА: Редактированию не подлежит, т.к. не ваше!

    Как, мать его, не моё я секунду назад отравил со своего ip и браузера!

     
     
  • 5.101, лд (?), 13:07, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё, что попало в сеть уже не твоё, козлетто....
     
  • 3.114, Gogi (??), 14:14, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нахрен ваши толстые ядра! QNX вообще со всеми приложениями вмещался на ДИСКЕТУ!! (1.44MB)
     
  • 2.46, llolik (ok), 09:43, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > Ядро превратилось в жирное чудище

    У тебя menuconfig отобрали чтоли?
    > особенно на фоне ядер бсд

    перенеси туда драйвера - будет ±такое же. Можно подумать у BSD (за исключением Стрекозы) не такой же монолит с поддержкой загружаемых модулей.

     

  • 1.30, Минона (ok), 09:13, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    🎂🥂
     
  • 1.33, pashev.me (?), 09:22, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы!
     
  • 1.35, Аноним (35), 09:26, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но таки днём рождения надо считать 17 сентября.
     
  • 1.37, Аноним (37), 09:28, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я календарь переверну, исполнилось 30 лет ядру
     
     
  • 2.65, Александр MSK9 (?), 11:12, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я календарь переверну,
    Сегодня 30 лет ЕдРу :)
     
     
  • 3.93, Аноним (93), 12:42, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб ЕдРу 30 лет исполнилось.
     

  • 1.38, iPony129412 (?), 09:28, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > 5.13 - июнь 2021, 29.2 млн. строк кода.

    Плохо выкидывают устаревшие технологии

     
  • 1.39, Какаянахренразница (ok), 09:31, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Тостуемый пьёт до дна" © слесарь Харитонов, х/ф "Осенний марафон"
     
     
  • 2.68, Перастерос (ok), 11:18, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скажи,Андрей, я алкач?
     

  • 1.40, Аноним (40), 09:34, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прогресс РАСПУХАНИЯ ядра:

    Пофиксил. Не благодарите.

    А вообще надо было слушаться учителя и пилить микроядро, а не это устаревшее архитектурно непонятно что. Плохо учился видать.

     
     
  • 2.43, Аноним (29), 09:40, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Плохие ученики самые успешные.
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 11:10, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если плохие ученики заменяют образование в учебных заведениях самообразованием, то да.
     
  • 2.115, Gogi (??), 14:17, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблем при создании было много и первая из них - ядро пилил САЛАГА! Студент! Ну какое у студента может быть вообще понятие о том, "как надо"?!
    Вторая проблема - безалаберные планы. Он НЕ хотел писать "свою ОС" - он там какой-то запускатель писал что ли... в общем, если сначала задумывать барбекю, а потом пытаться сделать машину, то получится Запорожец. Так и вышло.
     

  • 1.41, Аноним (41), 09:35, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное нормальное ядро.
     
  • 1.42, Аноним (41), 09:37, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ядро где-то на стареньком сервере включает себе старый добрый «Сектор Газа» https://www.youtube.com/watch?v=HFg83HoNuCM
     
  • 1.45, Аноним (45), 09:41, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сколько там в тех мильёнах строк самого ядра, и сколько - дровишки, можно узнать?
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 09:59, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скочяй сырцы, запусти ncdu, посмотри на директорию drivers.
     

  • 1.53, Перастерос (ok), 10:25, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снимаю (красную, фетровую, соломенную) шляпу!

    Всем читать прекрасную книгу почти от самого Линуса:

    https://codernet.ru/books/linux/devid_dajmond_linus_torvalds_just_for_fun_rass

     
  • 1.54, Аноним (54), 10:27, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>драйвер amdgpu насчитывает около 3 млн строк кода, что примерно 10% от общего размера ядра

    Это жесть Так не должно быть.

     
     
  • 2.55, Аноним (29), 10:40, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато попенсорс! А у клятой нвидии только блоб работает.
     
     
  • 3.90, Аноним (90), 12:39, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вот если бы вы знали, сколько строк в исходниках невидиевского блоба...
     
  • 2.116, Ordu (ok), 14:19, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они копипастят старый драйвер, и меняют его под новое железо. И так при любом удобном случае. Там дублирования кода больше, чем всего остального.
     

  • 1.59, Аноним (61), 11:01, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ... А он так и не стал системой для всех. Только для упоротых гиков. Которым чем сложнее и неудобней, тем лучше.
     
     
  • 2.64, Аноним (64), 11:11, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А должен был?
     
  • 2.117, Gogi (??), 14:19, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это чистая правда! Даже после того, как ты более-менее разобрался в зоопарке дистров и структуре самой системы, остаётся ощущение, что больше е%%%шься с самой системой, чем делаешь дел!
     

  • 1.60, Александр MSK9 (?), 11:01, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо же... В день независимости Беларусии :)
     
     
  • 2.67, Вова (?), 11:16, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >независимость
    >Бетарусии

    Ну-ну.

     
  • 2.73, Аноним (73), 11:40, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Бела(о)русии даже день независимости из-за этого пришлось переносить, чтобы не мешать раздновать др ядра.
     

  • 1.62, Александр MSK9 (?), 11:04, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Получается Линух ровесник Беларусии :)
     
     
  • 2.92, ip1982 (ok), 12:42, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > ровесник Беларусии

    Либо Беларуси, либо Белоруссии :)

     

  • 1.66, Аноним (66), 11:15, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >6.5% - Huawei

    Ну всё, FUBAR.

     
  • 1.69, Аноним (69), 11:26, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный повод погонять в виртуалках старые дистрибутивы, пересмотреть фильм Revolution OS. С праздником!
     
  • 1.71, Аноним (61), 11:31, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему линусоводы так любят слово эмуляция и эмулятор? Они любят эмулировать?
     
     
  • 2.77, Ыр2.0 (?), 11:45, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где в новости и комментариях ты увидел слово, начинающееся на "эмул"?
     
     
  • 3.106, Агроном (?), 13:27, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да он не в ту тему запостил, см. выше. (лишь бы писануть)
     
  • 2.118, Gogi (??), 14:20, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, очень любят эмулировать! Самоэмулировать. Поэмулировать ещё кому-то. Главное - на ладошках ничего не растёт! :)
     

  • 1.72, Анонимный (?), 11:33, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем больше строк кода, тем медленнее работа - мнение гуманитария о ядре
     
     
  • 2.74, Аноним (73), 11:41, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем больше ЗП у программиста.
     
     
  • 3.85, Аноним (61), 12:25, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все при деле.
     
  • 2.91, Аноним (91), 12:41, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем. Исходники ядра и собранное ядро это не линейно зависимые друг от друга вещи, если для гуманитариев то исходники ядра состоят из исходников ядра и исходников для очень большого кол-ва драйверов от корпораций, никто не обязывает собирать все эти модули, если собирать под используемое железо то там и трети от всего кода использовано не будет
     

  • 1.75, Аноним (75), 11:42, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    и 30 лет развалу СССР. Совпадение?...
     
  • 1.76, Аноним (76), 11:43, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Например, при разработке ядра 5.13 10% всех изменений подготовлено компанией Intel, 6.5% - Huawei, 5.9% - Red Hat, 5.7% - Linaro, 4.9% - Google, 4.8% - AMD, 3.1% - NVIDIA, 2.8% - Facebook, 2.3% - SUSE, 2.1% - IBM, 1.9% - Oracle, 1.5% - ARM, 1.4% - Canonical. 13.2%

    Шишкорин, где вклад альтоса, а, а, а? Не распильщики вы наши, производители интеллектуальной собственности, горжусь.

     
     
  • 2.82, Михаил Щигорин (?), 12:20, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я как русский должен прежде всего гордиться количеством друзей, а не их качеством.
     
     
  • 3.87, Аноним (29), 12:36, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >гордиться количеством друзей, а не их качеством

    Это черта украинцев и чурок. Русские недружелюбные.

     
     
  • 4.99, Михаил Зашекорин Слава Родной Украине (?), 12:54, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У русских есть только покоренные рабы. А кто не раб тот враг.
     
     
  • 5.104, Аноним (102), 13:15, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У русских есть только покоренные рабы. А кто не раб тот враг.

    А чего это ты граждан США русскими обозвал? Там больше других, более титульных, национальностей, не все русские.

     
  • 3.95, Так победим1 (?), 12:49, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не имей пяти интеллектуалов, а имей сто быдланов.
     
  • 2.94, Аноним (90), 12:43, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот кстати, действительно, есть статистика по патчам с поддержкой архитектуры Эльбрус для ядра? Было бы интересно ознакомиться.
     
     
  • 3.98, Аноним (76), 12:54, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Максимум ответят копипастой количества каких-то коммитов от @альтос.мыла
     
  • 2.96, mikhailnov (ok), 12:52, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммиты от @altlinux.org в ядре есть
     
  • 2.97, Михаил Зашекорин Слава Родной Украине (?), 12:53, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На пожалуйста ознакомься с вкладом Альта https://github.com/torvalds/linux/search?q=altlinux
     

  • 1.80, Аноним (80), 12:08, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Были же времена, когда названием программы считалось имя скачанного файла.
     
     
  • 2.119, Gogi (??), 14:21, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    unrar.rar  :)))
     

  • 1.86, Аноним (86), 12:31, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ещё не изобрёл menuconfig, поэтому можете поныть про распухшее ядро
     
  • 1.111, Аноним (112), 14:02, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил ... создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux

    А сколько растоманы свою поделку пилят и до сих пор не работает?

    Всё что нужно знать о rust

     
  • 1.121, Аноним (121), 14:28, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шел 2021 год. Linux начинал хRUSTеть
     

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