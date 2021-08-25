Ядру Linux исполнилось 30 лет

|
|
|
|2.8, OnTheEdge (??), 08:40, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
[пусть все гуглы уберутся подальше со своими ржавыми инициативами] 😗~ 🎂
|
|2.78, Yocto (?), 11:54, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Украине тоже тридцать стукнуло (24 августа).. Совпадение?
|
|
|
|3.79, OnTheEdge (ok), 12:08, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Украине тоже тридцать стукнуло (24 августа).. Совпадение?
определенно нет
|
|2.107, жорик (?), 13:31, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Да уже можете убирать в пыльный шкаф этого вашего Кернигана и Ричи.
Пишем код уже на Rust и. Go.
Быстро. Модно. Молодежно.
|
|1.3, Аноним (3), 08:36, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–32 +/–
|
2021 самый удачный год для ядра - пошла поддержка Rust в ядре 👍
поздравляю линуксойдов
|
|
|
|2.89, richman1000000 (ok), 12:38, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>В 2021 году в ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust
вообще то это лажа. Линус еще не утвердил включение кода
|
|2.102, Аноним (102), 13:07, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> линуксойдов
а также войнов, андройдов и всех прочих гуманойдов!
|
|2.113, Аноним (112), 14:03, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И где хоть что-то на раст? Торвальдс за 5 месяцев сделал рабочее. А что сделали вы кроме воплей? Правильно, пшик. Вот и весь ваш раст.
|
|1.10, Anonym_1914 (?), 08:42, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
“драйвер amdgpu насчитывает около 3 млн “ - мне одному кажется что это очень странно?
Что такого этот драйвер делает, что аж 3 млн строк кода понадобилось
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 08:45, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не тот драйвер с нагенерированным шлаком? Только место занимает.
|
|2.81, Аноним (-), 12:15, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У копирастов на 100 строк кода, 3 строки делают что-то полезное. КопиRustы могут только производить шлак.
|
|1.14, kusb (?), 08:47, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
С ума сойти. Меня ещё на свете не было, а Linux уже был. Каждый раз очень удивляюсь этому факту.
|
|
|
|2.16, barmaglot (??), 08:49, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Моя младшая дочь смотрит на старшую как на динозавра: "Когда ты родилась, гугла небыло!"
|
|
|
|3.51, kusb (?), 10:22, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Моя младшая дочь смотрит на старшую как на динозавра: "Когда ты родилась,
> гугла небыло!"
Вот кстати да, привычные вещи заставляют подсознательно измерять время по ним. А с детства ещё смотрю интересно на тех, кто застал СССР. Может даже "вот это кошка, она жила при СССР, а я - нет. Очень странно. Обычная кошка..."
|
|
|
|4.108, DildoZilla (?), 13:57, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Еще интереснее смотреть на кошек, которые родились не застав СССР. Такие забавные глупыши! И ведь что-то там рассуждать пытаются, что они что-то значат, что как вот они сейчас ух и им никто не сможет помешать, гггг.
|
|1.17, Михаил (??), 08:49, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Забавно, что празднуем не в тот день, когда он первый релиз выложил,
а в тот день, когда он обхявил о разработке :)
|
|
|
|2.27, hefenud (ok), 09:02, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Читай письмо которому 30 лет «I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work»
|
|1.29, Аноним (29), 09:12, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
"Linux was a mistake."
(c) Linus Torvalds
И он прав. Ядро превратилось в жирное чудище, особенно на фоне ядер бсд.
|
|
|
|
|
|3.52, kusb (?), 10:24, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если бы у FreeBSD в то время не было проблем с лицензией
> и судом, то не было бы Линукса.
> https://www.youtube.com/watch?v=CMfveo_I0YI
А ещё интересно, могла ли Plan9 стать аналогом Linux в параллельном мире?
Или BEOS допустим смогли/захотели открыть исходники под свободной лицензией.
|
|3.88, Аноним (88), 12:38, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
*BSD прекрасна лишь как болванка для корпорастов благодаря её "замечательной" лицензии.
|
|
|
|4.109, DildoZilla (?), 14:01, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> прекрасна лишь как болванка для корпорастов
Прочитайте последний абзац новости, посмотрите список корпорастов, который линус виляя задом обогащает за счет "свободных разработчиков". И эти корпорасты, между прочим, полностью контролируют направлением развития линуса и никакое сообщество тут ничего сделать не сможет.
|
|2.34, Аноним (34), 09:22, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Если не кривыми рукам собирать, ядро 4.х в 4мб прошивку роутера влезает вместе с бизибоксом и веб-сервером для вебинтерфейса. Само ядро где-то как 1 дискетка примерно, если не меньше.
|
|
|
|3.57, Козлетто (?), 10:49, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
openwrt 15.05 например прекрасно влезал в те же 4 мб, а вот чтобы запихнуть современный... уже приходится ужиматся. Випиливать всё ненужное и даже нужное. O tempora, o mores!
|
|
|
|4.58, Козлетто (?), 10:53, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хотел исправить опечатку и
>ОШИБКА: Редактированию не подлежит, т.к. не ваше!
Как, мать его, не моё я секунду назад отравил со своего ip и браузера!
|
|3.114, Gogi (??), 14:14, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нахрен ваши толстые ядра! QNX вообще со всеми приложениями вмещался на ДИСКЕТУ!! (1.44MB)
|
|2.46, llolik (ok), 09:43, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
> Ядро превратилось в жирное чудище
У тебя menuconfig отобрали чтоли?
> особенно на фоне ядер бсд
перенеси туда драйвера - будет ±такое же. Можно подумать у BSD (за исключением Стрекозы) не такой же монолит с поддержкой загружаемых модулей.
|
|1.40, Аноним (40), 09:34, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Прогресс РАСПУХАНИЯ ядра:
Пофиксил. Не благодарите.
А вообще надо было слушаться учителя и пилить микроядро, а не это устаревшее архитектурно непонятно что. Плохо учился видать.
|
|
|
|
|
|3.63, Аноним (63), 11:10, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если плохие ученики заменяют образование в учебных заведениях самообразованием, то да.
|
|2.115, Gogi (??), 14:17, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проблем при создании было много и первая из них - ядро пилил САЛАГА! Студент! Ну какое у студента может быть вообще понятие о том, "как надо"?!
Вторая проблема - безалаберные планы. Он НЕ хотел писать "свою ОС" - он там какой-то запускатель писал что ли... в общем, если сначала задумывать барбекю, а потом пытаться сделать машину, то получится Запорожец. Так и вышло.
|
|1.45, Аноним (45), 09:41, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А сколько там в тех мильёнах строк самого ядра, и сколько - дровишки, можно узнать?
|
|1.54, Аноним (54), 10:27, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>драйвер amdgpu насчитывает около 3 млн строк кода, что примерно 10% от общего размера ядра
Это жесть Так не должно быть.
|
|
|
|
|
|3.90, Аноним (90), 12:39, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А вот если бы вы знали, сколько строк в исходниках невидиевского блоба...
|
|2.116, Ordu (ok), 14:19, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они копипастят старый драйвер, и меняют его под новое железо. И так при любом удобном случае. Там дублирования кода больше, чем всего остального.
|
|1.59, Аноним (61), 11:01, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
... А он так и не стал системой для всех. Только для упоротых гиков. Которым чем сложнее и неудобней, тем лучше.
|
|
|
|2.117, Gogi (??), 14:19, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И это чистая правда! Даже после того, как ты более-менее разобрался в зоопарке дистров и структуре самой системы, остаётся ощущение, что больше е%%%шься с самой системой, чем делаешь дел!
|
|
|
|2.73, Аноним (73), 11:40, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В Бела(о)русии даже день независимости из-за этого пришлось переносить, чтобы не мешать раздновать др ядра.
|
|1.69, Аноним (69), 11:26, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отличный повод погонять в виртуалках старые дистрибутивы, пересмотреть фильм Revolution OS. С праздником!
|
|1.71, Аноним (61), 11:31, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему линусоводы так любят слово эмуляция и эмулятор? Они любят эмулировать?
|
|
|
|2.77, Ыр2.0 (?), 11:45, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Где в новости и комментариях ты увидел слово, начинающееся на "эмул"?
|
|2.118, Gogi (??), 14:20, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, очень любят эмулировать! Самоэмулировать. Поэмулировать ещё кому-то. Главное - на ладошках ничего не растёт! :)
|
|
|
|2.91, Аноним (91), 12:41, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не совсем. Исходники ядра и собранное ядро это не линейно зависимые друг от друга вещи, если для гуманитариев то исходники ядра состоят из исходников ядра и исходников для очень большого кол-ва драйверов от корпораций, никто не обязывает собирать все эти модули, если собирать под используемое железо то там и трети от всего кода использовано не будет
|
|1.76, Аноним (76), 11:43, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Например, при разработке ядра 5.13 10% всех изменений подготовлено компанией Intel, 6.5% - Huawei, 5.9% - Red Hat, 5.7% - Linaro, 4.9% - Google, 4.8% - AMD, 3.1% - NVIDIA, 2.8% - Facebook, 2.3% - SUSE, 2.1% - IBM, 1.9% - Oracle, 1.5% - ARM, 1.4% - Canonical. 13.2%
Шишкорин, где вклад альтоса, а, а, а? Не распильщики вы наши, производители интеллектуальной собственности, горжусь.
|
|
|
|
|
|3.87, Аноним (29), 12:36, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>гордиться количеством друзей, а не их качеством
Это черта украинцев и чурок. Русские недружелюбные.
|
|
|
|
|
|5.104, Аноним (102), 13:15, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> У русских есть только покоренные рабы. А кто не раб тот враг.
А чего это ты граждан США русскими обозвал? Там больше других, более титульных, национальностей, не все русские.
|
|2.94, Аноним (90), 12:43, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вот кстати, действительно, есть статистика по патчам с поддержкой архитектуры Эльбрус для ядра? Было бы интересно ознакомиться.
|
|
|
|3.98, Аноним (76), 12:54, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Максимум ответят копипастой количества каких-то коммитов от @альтос.мыла
|
|1.80, Аноним (80), 12:08, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Были же времена, когда названием программы считалось имя скачанного файла.
|
|1.111, Аноним (112), 14:02, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил ... создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux
А сколько растоманы свою поделку пилят и до сих пор не работает?
Всё что нужно знать о rust
|