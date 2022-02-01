Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.9.0

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|2.5, Аноним (5), 22:24, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Чем тмукс. Тмукс - комбайн со свистоперделками, вроде отображения нескольких сессий в одном "окне", а скрин делает только нужное.
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|4.7, Аноним (7), 22:47, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это единственное чем я вообще пользуюсь. Там ещё что-то есть?
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|3.10, keydon (ok), 23:00, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скрин тоже довольно комбайн. В tmux просто фарша больше и гораздо более активно развивается, имхо этого достаточно чтобы не смотреть в сторону скрина. Но обе бесконечно далеки от идеала.
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|4.17, Аноним (5), 00:41, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я использую скрин исключительно чтобы при разрыве не закрылся терминал. Более одного терминала в скрине на одном хосте - крайне редко.
Зачем люди пихают в одно окно несколько терминалов, даже не знаю. Когда нужно, открываю несколько окошек с терминалами, располагаю их на десктопе и работаю. Может это в винде как-то неудобно делать? И не лень же людям выучивать ключи для работы этой свистоперди!
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|5.21, keydon (ok), 01:48, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я использую скрин исключительно чтобы при разрыве не закрылся терминал
А что тогда не nohup, disown или mash?
Первые две гораздо проще _терминального_мультиплексора_ screen.
Последнюю можно назвать комбайном, но бонусом даст лучшую отзывчивость при плохой связи.
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|1.8, Аноним (8), 22:55, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> ограничение на размер имени сеанса в 80 символов
80 символов хватит всем?)
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|1.12, Аноним (20), 23:02, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Два года, да, но если посмотреть git-историю, то видно, что Саня работал над релизом лишь только последний месяц
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|1.15, Аноним (15), 00:25, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А libscreen будет, а то это какой-то фронтенд видимо так.
А если бы запилить переключалку в свой софт захотелось?
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