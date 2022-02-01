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Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.9.0

01.02.2022 22:00

После двух лет разработки опубликован релиз полноэкранного консольного оконного менеджера (мультиплексора терминалов) GNU screen 4.9.0, позволяющего использовать один физический терминал для работы с несколькими приложениями, которым выделяются отдельные виртуальные терминалы, остающиеся активными между разными сеансами связи пользователя.

Среди изменений:

  • Добавлена escape-последовательность '%e' для показа используемой кодировки в статусной строке (hardstatus).
  • На платформе OpenBSD для работы с терминалом задействован вызов openpty().
  • Исправлена уязвимость CVE-2021-26937, приводившая к аварийному завершению работы при обработке определённой комбинации UTF-8 символов.
  • Добавлено ограничение на размер имени сеанса в 80 символов (ранее использование слишком длинных имён приводило к сбою).
  • Решена проблема с игнорированием имени пользователя, заданного через опцию "-X".


  1. Главная ссылка к новости (http://savannah.gnu.org/forum/...)
  2. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.8.0
  3. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  4. OpenNews: Первый выпуск abduco, легковесной альтернативы tmux и screen
  5. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера tmux 2.3
  6. OpenNews: Уязвимость в tmux, эксплуатируемая через escape-последовательность
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56621-screen
Ключевые слова: screen
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DarWinux (?), 22:07, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем оно лучше tmux?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:11, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чем tmux лучше чем screen?
     
     
  • 3.3, DarWinux (?), 22:13, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, поэтому и спрашиваю у экспертов.
     
  • 3.4, Kusb (?), 22:14, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем screen лучше чем tmux?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 23:01, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию. таки да?
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:29, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чем tmux лучше чем screen?

    Оба хуже mosh.

     
  • 3.19, Аноним (19), 01:12, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сплитом экрана
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 01:26, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что не так со сплитом экрана в скрин?
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:24, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Чем тмукс. Тмукс - комбайн со свистоперделками, вроде отображения нескольких сессий в одном "окне", а скрин делает только нужное.
     
     
  • 3.6, DarWinux (?), 22:41, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не свистоперделка, а очень удобная фича.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 22:47, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это единственное чем я вообще пользуюсь. Там ещё что-то есть?
     
  • 3.10, keydon (ok), 23:00, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрин тоже довольно комбайн. В tmux просто фарша больше и гораздо более активно развивается, имхо этого достаточно чтобы не смотреть в сторону скрина. Но обе бесконечно далеки от идеала.
     
     
  • 4.17, Аноним (5), 00:41, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я использую скрин исключительно чтобы при разрыве не закрылся терминал. Более одного терминала в скрине на одном хосте - крайне редко.
    Зачем люди пихают в одно окно несколько терминалов, даже не знаю. Когда нужно, открываю несколько окошек с терминалами, располагаю их на десктопе и работаю. Может это в винде как-то неудобно делать? И не лень же людям выучивать ключи для работы этой свистоперди!
     
     
  • 5.21, keydon (ok), 01:48, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я использую скрин исключительно чтобы при разрыве не закрылся терминал

    А что тогда не nohup, disown или mash?
    Первые две гораздо проще _терминального_мультиплексора_ screen.
    Последнюю можно назвать комбайном, но бонусом даст лучшую отзывчивость при плохой связи.

     

  • 1.8, Аноним (8), 22:55, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ограничение на размер имени сеанса в 80 символов

    80 символов хватит всем?)

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:51, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаешь делать многострочные заголовки?
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:57, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    за 2 года можно на расте переписать
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:22, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если нигде не работать.
     

  • 1.12, Аноним (20), 23:02, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Два года, да, но если посмотреть git-историю, то видно, что Саня работал над релизом лишь только последний месяц
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:30, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE лучше
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:25, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А libscreen будет, а то это какой-то фронтенд видимо так.
    А если бы запилить переключалку в свой софт захотелось?
     
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