Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.9.0

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:11, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А чем tmux лучше чем screen?

3.3 , DarWinux ( ? ), 22:13, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не знаю, поэтому и спрашиваю у экспертов.

3.4 , Kusb ( ? ), 22:14, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А чем screen лучше чем tmux?

4.11 , Аноним ( 11 ), 23:01, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию. таки да?

3.16 , Аноним ( 16 ), 00:29, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А чем tmux лучше чем screen? Оба хуже mosh.

3.19 , Аноним ( 19 ), 01:12, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сплитом экрана

4.20 , Аноним ( 20 ), 01:26, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что не так со сплитом экрана в скрин?

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:24, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Чем тмукс. Тмукс - комбайн со свистоперделками, вроде отображения нескольких сессий в одном "окне", а скрин делает только нужное.

3.6 , DarWinux ( ? ), 22:41, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это не свистоперделка, а очень удобная фича.

4.7 , Аноним ( 7 ), 22:47, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это единственное чем я вообще пользуюсь. Там ещё что-то есть?

3.10 , keydon ( ok ), 23:00, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скрин тоже довольно комбайн. В tmux просто фарша больше и гораздо более активно развивается, имхо этого достаточно чтобы не смотреть в сторону скрина. Но обе бесконечно далеки от идеала.

4.17 , Аноним ( 5 ), 00:41, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я использую скрин исключительно чтобы при разрыве не закрылся терминал. Более одного терминала в скрине на одном хосте - крайне редко.

Зачем люди пихают в одно окно несколько терминалов, даже не знаю. Когда нужно, открываю несколько окошек с терминалами, располагаю их на десктопе и работаю. Может это в винде как-то неудобно делать? И не лень же людям выучивать ключи для работы этой свистоперди!

5.21 , keydon ( ok ), 01:48, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я использую скрин исключительно чтобы при разрыве не закрылся терминал А что тогда не nohup, disown или mash?

Первые две гораздо проще _терминального_мультиплексора_ screen.

Последнюю можно назвать комбайном, но бонусом даст лучшую отзывчивость при плохой связи.

