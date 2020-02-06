The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.8.0

06.02.2020 08:41

Доступен релиз полноэкранного консольного оконного менеджера (мультиплексора терминалов) GNU screen 4.8.0, позволяющего использовать один физический терминал для работы с несколькими приложениями, которым выделяются отдельные виртуальные терминалы, остающиеся активными между разными сеансами связи пользователя.

Среди изменений:

  • Устранено повреждение памяти, которое при определённых условиях может привести к перезаписи 768 байт за пределами буфера. Переполнение возникает при обработке escape-последовательности OSC 49 (echo -e "\e]49\e; ... \n\ec"). Проблема может рассматриваться как опасная потенциальная уязвимость, эксплуатируемая через вывод определённой последовательности в терминале, но возможность эксплуатации пока не подтверждена;
  • Ускорен запуск за счёт проверки только уже открытых файлов;
  • Исправлен крах, проявляющийся если в termcap-файле не указана запись Km;
  • При вызове с опцией "--version" обеспечен вывод нулевого кода завершения работы.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.7.0
  3. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  4. OpenNews: Первый выпуск abduco, легковесной альтернативы tmux и screen
  5. OpenNews: Для tmux реализована поддержка сохранения сеанса между перезагрузками
  6. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера tmux 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: screen
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, n1rdeks (ok), 09:47, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >При вызове с опцией "--version" обеспечен вывод нулевого кода завершения работы.

    Доставляет.

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:15, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше тмукса.
     
     
  • 2.6, nobody (??), 10:20, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, хуже!
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:57, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, лучше.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:01, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну вообще-то хуже, но и лучше тоже.
     
  • 3.13, Аноним (12), 10:57, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, лучше.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:03, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем он лучше? Чем армяне?
     
  • 2.36, IRASoldier_registered (ok), 14:13, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не-а. С появлением tmux'а и излечением от пары детских болезней еще лет 7-8 назад смысла в существовании сабжа уже нет. Догоняющий неконкурент.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:22, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-а. Смысл в существовании сабжа есть.
     
     
  • 4.48, IRASoldier_registered (ok), 15:10, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой? Чем он лучше tmux? Производительность? Фичи?


     
  • 3.49, Аноним (49), 15:48, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть, чтобы в тмуксе запустить скрин и не париться по поводу шоткатов =D
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:40, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    dvtm лучше
     
  • 1.16, Shodan (ok), 11:06, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Три багфикса тянут на 4.7.1, никак не на 4.8.0
     
     
  • 2.18, Урри (?), 11:17, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это современная болезнь - если версию, хотя бы минорную, не менять - все подумают что на программу забили.
    Глупо.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:19, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы тогда не использовать более "натуральное" версионирование? Например, 2020.02.05.r, где r = release (a = alpha, b = beta)
     
     
  • 4.26, Ordu (ok), 13:24, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Например, 2020.02.05.r, где r = release (a = alpha, b = beta)

    abr есть, а g куда делся? Надо добавить в эту схему зелёненького г, иначе некомплект.

     
  • 4.47, Аноним (47), 14:57, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как тогда определять на сколько хорошо поработал менеджер. Не порядок.
     
  • 2.46, Аноним (47), 14:56, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как потом эффективный менеджер отчитается о своей работе? Чем больше цифра тем лучше поработал это всем известно.
     

  • 1.19, б.б. (?), 11:49, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    жили 30 лет и 3 года на версии 4.0.3, а тут вдруг зачастили
     
     
  • 2.24, Anonymoustus (ok), 13:13, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выросли миллениалы и влились в раЖРАТботку во имя свободы и прогресса.
     
     
  • 3.38, Michael Shigorin (ok), 14:16, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > раЖРАТботНЕТку

    Гм, забавное словцо получилось.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру