Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.8.0

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|1.1, n1rdeks (ok), 09:47, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>При вызове с опцией "--version" обеспечен вывод нулевого кода завершения работы.
Доставляет.
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|2.36, IRASoldier_registered (ok), 14:13, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не-а. С появлением tmux'а и излечением от пары детских болезней еще лет 7-8 назад смысла в существовании сабжа уже нет. Догоняющий неконкурент.
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|3.49, Аноним (49), 15:48, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть, чтобы в тмуксе запустить скрин и не париться по поводу шоткатов =D
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|2.18, Урри (?), 11:17, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это современная болезнь - если версию, хотя бы минорную, не менять - все подумают что на программу забили.
Глупо.
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|3.25, Аноним (25), 13:19, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему бы тогда не использовать более "натуральное" версионирование? Например, 2020.02.05.r, где r = release (a = alpha, b = beta)
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|4.26, Ordu (ok), 13:24, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Например, 2020.02.05.r, где r = release (a = alpha, b = beta)
abr есть, а g куда делся? Надо добавить в эту схему зелёненького г, иначе некомплект.
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|4.47, Аноним (47), 14:57, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как тогда определять на сколько хорошо поработал менеджер. Не порядок.
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|2.46, Аноним (47), 14:56, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как потом эффективный менеджер отчитается о своей работе? Чем больше цифра тем лучше поработал это всем известно.
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