Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.8.0

2.18 , Урри ( ? ), 11:17, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это современная болезнь - если версию, хотя бы минорную, не менять - все подумают что на программу забили.

Глупо.

3.25 , Аноним ( 25 ), 13:19, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему бы тогда не использовать более "натуральное" версионирование? Например, 2020.02.05.r, где r = release (a = alpha, b = beta)

4.26 , Ordu ( ok ), 13:24, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Например, 2020.02.05.r, где r = release (a = alpha, b = beta) abr есть, а g куда делся? Надо добавить в эту схему зелёненького г, иначе некомплект.

4.47 , Аноним ( 47 ), 14:57, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как тогда определять на сколько хорошо поработал менеджер. Не порядок.

2.46 , Аноним ( 47 ), 14:56, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как потом эффективный менеджер отчитается о своей работе? Чем больше цифра тем лучше поработал это всем известно.

