Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.7.0

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|2.4, aim (ok), 08:28, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Не лучше. Старше.
Есть поддержка всякой экзотики. Портировано на больше платформ и архитектур.
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|2.18, anonymous (??), 11:27, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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tmux - единая сессия и нужно делать пляски с бубном и переменными окружения, чтобы запустить несколько tmux. screen - каждый экземпляр отдельно и не пересекается с остальными. Удобно, чтобы внутри него запускать программы.
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|3.20, Аноним (20), 11:55, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поэтому имеет смысл иметь и screen, и tmux: первый для запуска требующих супервайзинга и редкого интерактива процессов в фоне, второй — для интерактивных сессий.
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|1.3, Аноним (3), 08:21, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Мда, это целый оконный менеджер, а я его использу примитивно для запуска задач в фоне.
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|2.6, Annoynymous (ok), 08:38, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но ты молодец, сделал каминг-аут, теперь твоя жизнь будет легче и ты найдёшь единомышленников. Удачи тебе в изучении Screen, коллега!
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|1.5, x0r (??), 08:33, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Использую, чтобы переподключаться к рабочим серверам с опциями screen -UxR
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|1.11, Аноним (20), 09:33, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поддержка sixel graphics планируется? convert image.png sixel:- вывалил мне на лицо вместо картинки потроха escape-последовательности.
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|3.21, Аноним (20), 11:56, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ужасно: авторам принесли код на блюдечке, а они даже на тикет не ответили.
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|1.12, Андрей (??), 10:03, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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autotools, конечно, не без недостатков. Но самый главный - это AC_TRY_RUN.
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|3.19, Андрей (??), 11:32, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, ведь, в новости же есть ссылка:
> Добавлена поддержка кросс-компиляции для различных архитектур.
Если бы на этапе конфигурации не умудрилясь запускать бинарник, то кросс-компиляция с autotools была бы практически из-коробки.
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|2.26, Аноним (26), 12:35, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, но с tmux я вроде работал с текстового tty без фреймбуфера. Screen без иксов с gome-terilnal не работает?
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|3.27, nobody (??), 12:43, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В мире UNIX используют термин "терминал". Консоль - просто физический терминал.
Ну а для виндузоидов да - консоль = терминал.
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|1.28, ievoochielaPh5Ph (ok), 12:44, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И screen, и tmux это терминальные мультиплексоры, а не «консольные оконные менеджеры». Оба хороши, оба нужны. В основном перешел лет 10 назад на tmux, но продолжаю использовать оба. Что бы не делать разные хоткеи в разных местах и не плясать с двойным Ctrl при вложенном одном в другой мультиплексоре(например ssh с моей основной точки откуда работаю идет из tmux'а, а на сервере тоже для удобства понадобился мультиплексор, а не несколько коннектов туда) основным у меня идет tmux, а на удаленных серверах screen.
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