Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.7.0

И screen, и tmux это терминальные мультиплексоры, а не «консольные оконные менеджеры». Оба хороши, оба нужны. В основном перешел лет 10 назад на tmux, но продолжаю использовать оба. Что бы не делать разные хоткеи в разных местах и не плясать с двойным Ctrl при вложенном одном в другой мультиплексоре(например ssh с моей основной точки откуда работаю идет из tmux'а, а на сервере тоже для удобства понадобился мультиплексор, а не несколько коннектов туда) основным у меня идет tmux, а на удаленных серверах screen.

