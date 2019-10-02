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Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.7.0

02.10.2019 07:16

После двух лет разработки опубликован релиз полноэкранного консольного оконного менеджера GNU screen 4.7.0, позволяющего использовать один физический терминал для работы с несколькими приложениями, которым выделяются отдельные виртуальные терминалы, остающиеся активными между разными сеансами связи пользователя.

Среди изменений:

  • Добавлена поддержка предоставляемого эмуляторами терминалов расширения протокола SGR (1006), позволяющего отслеживать клики мышью в консоли;
  • Добавлена поддержка управляющей последовательности OSC 11 ('\e]11;...'), позволяющей изменять и запрашивать цвет фона терминала;
  • Таблицы Unicode обновлены до версии 12.1.0;
  • Добавлена поддержка кросс-компиляции для различных архитектур.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.6.0
  3. OpenNews: Уязвимость в GNU Screen 4.5.0
  4. OpenNews: Первый выпуск abduco, легковесной альтернативы tmux и screen
  5. OpenNews: Для tmux реализована поддержка сохранения сеанса между перезагрузками
  6. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера tmux 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: screen
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  • 1.2, Аноним (2), 08:09, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем оно лучше tmux?
     
     
  • 2.4, aim (ok), 08:28, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Не лучше. Старше.

    Есть поддержка всякой экзотики. Портировано на больше платформ и архитектур.

     
  • 2.13, Аноним (13), 10:22, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лицензией.
     
  • 2.18, anonymous (??), 11:27, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    tmux - единая сессия и нужно делать пляски с бубном и переменными окружения, чтобы запустить несколько tmux. screen - каждый экземпляр отдельно и не пересекается с остальными. Удобно, чтобы внутри него запускать программы.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:55, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поэтому имеет смысл иметь и screen, и tmux: первый для запуска требующих супервайзинга и редкого интерактива процессов в фоне, второй — для интерактивных сессий.
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:08, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ^b+s
    'tmux ls'
    ?
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:21, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мда, это целый оконный менеджер, а я его использу примитивно для запуска задач в фоне.
     
     
  • 2.6, Annoynymous (ok), 08:38, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но ты молодец, сделал каминг-аут, теперь твоя жизнь будет легче и ты найдёшь единомышленников. Удачи тебе в изучении Screen, коллега!
     

  • 1.5, x0r (??), 08:33, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Использую, чтобы переподключаться к рабочим серверам с опциями screen -UxR
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:40, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    tmux уже совсем его вытеснил.
     
     
  • 2.8, SOska (?), 08:47, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль только tmux не умеет работать с uart
     
  • 2.9, John (??), 08:57, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Разве что в Ваших влажных фантазиях.
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:18, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачему нужен tmux если screen всем устраивает?
     
     
  • 3.14, 1 (??), 10:26, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    из-за лицензии
     
     
  • 4.16, Аноним (10), 11:00, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верующий?
     

  • 1.11, Аноним (20), 09:33, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержка sixel graphics планируется? convert image.png sixel:- вывалил мне на лицо вместо картинки потроха escape-последовательности.
     
     
  • 2.15, sixel (?), 10:48, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://savannah.gnu.org/bugs/?45506
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 11:56, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ужасно: авторам принесли код на блюдечке, а они даже на тикет не ответили.
     

  • 1.12, Андрей (??), 10:03, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    autotools, конечно, не без недостатков. Но самый главный - это AC_TRY_RUN.
     
     
  • 2.17, офтопить так офтопить (?), 11:08, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    autotools — один большой недостаток. Чем на фоне всего остального тебе не угодил именно AC_TRY_RUN?
     
     
  • 3.19, Андрей (??), 11:32, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, ведь, в новости же есть ссылка:
    > Добавлена поддержка кросс-компиляции для различных архитектур.

    Если бы на этапе конфигурации не умудрилясь запускать бинарник, то кросс-компиляция с autotools была бы практически из-коробки.

     

  • 1.22, Skullnet (?), 12:05, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, а screen может затормаживать запущенные в нем процессы?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:21, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут screen и не при чём, есть же Ctrl+Z / SIGTSTP.
     

  • 1.24, nobody (??), 12:10, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тут консоль от терминала не отличают?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:35, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, но с tmux я вроде работал с текстового tty без фреймбуфера. Screen без иксов с gome-terilnal не работает?
     
     
  • 3.27, nobody (??), 12:43, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мире UNIX используют термин "терминал". Консоль - просто физический терминал.
    Ну а для виндузоидов да - консоль = терминал.
     

  • 1.28, ievoochielaPh5Ph (ok), 12:44, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И screen, и tmux это терминальные мультиплексоры, а не «консольные оконные менеджеры». Оба хороши, оба нужны. В основном перешел лет 10 назад на tmux, но продолжаю использовать оба. Что бы не делать разные хоткеи в разных местах и не плясать с двойным Ctrl при вложенном одном в другой мультиплексоре(например ssh с моей основной точки откуда работаю идет из tmux'а, а на сервере тоже для удобства понадобился мультиплексор, а не несколько коннектов туда) основным у меня идет tmux, а на удаленных серверах screen.
     

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