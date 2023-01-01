Релиз консольной библиотеки ncurses 6.4

2.4 , Аноним ( 4 ), 20:02, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты делал банально интерфейс редактировать записи в виде таблички в них? Куте топчик, за вечер виджетов накидаешь и всё сделаешь как хочется, пользователи в восторге, работает молниеносно, легко реализовать любые хотелки. А с сабжем…

3.5 , Аноним ( 3 ), 20:14, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А с сабжем... А что с сабжем? Все легко делается

4.6 , Аноним ( 4 ), 20:21, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Допустим, тебе нужна реакция на определённые действия пользователя. Тут же нет 10005000 сигналов на все случаи жизни, данные нельзя процессить так же удобно, нет вкусного ООП. Какой интерфейс ты сделаешь для редпетирования баз данных с сабжем с сабжем? И сколько ресурсов потребует его сопровождение?

5.7 , Аноним ( 4 ), 20:22, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сорян чорян я уснул в прцессе отвекча оло, ну я всё ещё считаю чито гуи тулкиты даже такие посредственные как кути намного лучше того что ессть сегодня предложить у ибм и прочих.

5.9 , Аноним ( 9 ), 20:38, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > ООП Нинужно.

6.11 , Аноним ( 4 ), 20:43, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Для интерфейсов всё же маст хэв. Да и когда из коробки всё ништяки есть это очень удобно.

7.14 , Аноним ( 14 ), 20:47, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > маст хэв По-русски пиши, в России живёшь.

8.17 , Аноним ( 4 ), 20:55, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Русский язык очень бедный на определённую лексику, я часто сталкиваюсь с тем, чт... 9.19 , Dzen Python ( ok ), 21:00, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать или ты их не знаешь, вместо уроков русского сидя и гоняя чертей в доте А теп... 10.29 , Аноним ( 4 ), 21:15, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я не про этот случай, но, помню, подбирал синоним какого-то популярного для англ... 10.30 , Аноним ( 4 ), 21:17, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Твои переводы тоже не отражают смысл в полной мере, на мой взгляд ... 6.18 , Аноним ( 18 ), 20:57, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты нинужен.

5.15 , Аноним ( 14 ), 20:48, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нет вкусного ООП Абсолютное не нужно вдля 99% проектов. Гкманитарии в обтянутых штанишках с Ютуб курсов тягают эти фреймворки с ООП везде, отсюда и энтерпрайзные хеллоуворлды на пару гигов. А нормальный программист с профильным советским инженерным образованием пишет всё с нуля под конкретную задачу с инженерным и математическим подходом.

6.16 , Аноним ( 4 ), 20:52, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, кути то удивительно легковесны и максимально эффективны. Сишный гтк ни в какое сравнение не идёт.

7.28 , Аноним ( 28 ), 21:14, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "кути то удивительно легковесны"

Очень прохладная история. Если бы речь шла про qt2/qt3, то куда ни шло.

6.21 , Аноним ( 18 ), 21:02, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В СССР не было программистов с профильным обраованием. Программистами становились те, кто имел доступ к вычтехнике. PS Сам учился в ВУЗе в позднее советское время, знаю не понаслышке.

5.26 , Аноним ( 28 ), 21:11, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На ncurses это не сильно сложно, но пользователям будет непривычно и они скорее всего потребуют гуй.

2.24 , Аноним ( 18 ), 21:10, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ncurses - TUI, GTK м Qt - GUI. Поэтому стоит сравнивать, например, с TurboVision или подобным.

