Релиз консольной библиотеки ncurses 6.4

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|2.4, Аноним (4), 20:02, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты делал банально интерфейс редактировать записи в виде таблички в них? Куте топчик, за вечер виджетов накидаешь и всё сделаешь как хочется, пользователи в восторге, работает молниеносно, легко реализовать любые хотелки. А с сабжем…
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|4.6, Аноним (4), 20:21, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Допустим, тебе нужна реакция на определённые действия пользователя. Тут же нет 10005000 сигналов на все случаи жизни, данные нельзя процессить так же удобно, нет вкусного ООП. Какой интерфейс ты сделаешь для редпетирования баз данных с сабжем с сабжем? И сколько ресурсов потребует его сопровождение?
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|5.7, Аноним (4), 20:22, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сорян чорян я уснул в прцессе отвекча оло, ну я всё ещё считаю чито гуи тулкиты даже такие посредственные как кути намного лучше того что ессть сегодня предложить у ибм и прочих.
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|6.11, Аноним (4), 20:43, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Для интерфейсов всё же маст хэв. Да и когда из коробки всё ништяки есть это очень удобно.
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|8.17, Аноним (4), 20:55, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Русский язык очень бедный на определённую лексику, я часто сталкиваюсь с тем, чт... текст свёрнут, показать
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|5.15, Аноним (14), 20:48, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нет вкусного ООП
Абсолютное не нужно вдля 99% проектов. Гкманитарии в обтянутых штанишках с Ютуб курсов тягают эти фреймворки с ООП везде, отсюда и энтерпрайзные хеллоуворлды на пару гигов. А нормальный программист с профильным советским инженерным образованием пишет всё с нуля под конкретную задачу с инженерным и математическим подходом.
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|6.16, Аноним (4), 20:52, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, кути то удивительно легковесны и максимально эффективны. Сишный гтк ни в какое сравнение не идёт.
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|7.28, Аноним (28), 21:14, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"кути то удивительно легковесны"
Очень прохладная история. Если бы речь шла про qt2/qt3, то куда ни шло.
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|6.21, Аноним (18), 21:02, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В СССР не было программистов с профильным обраованием. Программистами становились те, кто имел доступ к вычтехнике.
PS Сам учился в ВУЗе в позднее советское время, знаю не понаслышке.
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|5.26, Аноним (28), 21:11, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На ncurses это не сильно сложно, но пользователям будет непривычно и они скорее всего потребуют гуй.
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|2.24, Аноним (18), 21:10, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ncurses - TUI, GTK м Qt - GUI. Поэтому стоит сравнивать, например, с TurboVision или подобным.
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|2.22, Dzen Python (ok), 21:03, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее как "N (где N - целое число) проклятий".
Слышал где-то на просторах инета, что эта библиотека снижает количество проклятий от прикладного программиста на некоторое констатное число, когда он вышел за рамки написания ядра программы и межроцессного API к написанию интерфейса человек-машина.
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|1.12, Аноним (4), 20:47, 01/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В прошлый раз, когда я обновил сабж, я остался без генты. Пришлось искать убунту пакет и вытаскивать из него файлы.
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|3.25, Аноним (4), 21:10, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот жи, лол. Возиться со сборкой чрута, чтобы исправить, это определённо аутизм, когда одна либа сдохла. С либц и либз, кстати, то же самое выходит.
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|3.27, Аноним (4), 21:12, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Примерно ни одна программа работать не будет, кроме тех в которых статически закомпилирован сабж. Т.е. вообще не запустится, но в консоли можешь сидеть в каком-нибудь busybox конечно.
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