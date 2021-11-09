Релиз консольной библиотеки ncurses 6.3

После полутора лет разработки представлен релиз библиотеки ncurses 6.3, предназначенной для создания многоплатформенных интерактивных консольных пользовательских интерфейсов и поддерживающей эмуляцию программного интерфейса curses из System V Release 4.0 (SVr4). Выпуск ncurses 6.3 совместим на уровне исходных текстов с ветками ncurses 5.x и 6.0, но расширяет ABI. Среди добавленных новшеств: Добавлен экспериментальный драйвер для Windows Terminal.

Предоставлен отдельный скрипт для обновления ncurses до новой версии на платформе OpenBSD.

Добавлены sp-функции для операций erasewchar и killwchar.

Переведено в разряд устаревших wgetch-событие KEY_EVENT.

Добавлены новые опции в утилиты tabs, tic, toe, toe, tput.

В БД терминалов добавлены 27 новых описаний терминалов, включая foot, hpterm-color2, hterm, linux-s, putty-screen, scrt/securecrt, tmux-direct, vt220-base, xterm+256color2, xterm+88color2, xterm-direct16, xterm-direct256, xterm+nofkeys и xterm+nopcfkeys.



