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Релиз консольной библиотеки ncurses 6.3

09.11.2021 17:35

После полутора лет разработки представлен релиз библиотеки ncurses 6.3, предназначенной для создания многоплатформенных интерактивных консольных пользовательских интерфейсов и поддерживающей эмуляцию программного интерфейса curses из System V Release 4.0 (SVr4). Выпуск ncurses 6.3 совместим на уровне исходных текстов с ветками ncurses 5.x и 6.0, но расширяет ABI.

Среди добавленных новшеств:

  • Добавлен экспериментальный драйвер для Windows Terminal.
  • Предоставлен отдельный скрипт для обновления ncurses до новой версии на платформе OpenBSD.
  • Добавлены sp-функции для операций erasewchar и killwchar.
  • Переведено в разряд устаревших wgetch-событие KEY_EVENT.
  • Добавлены новые опции в утилиты tabs, tic, toe, toe, tput.
  • В БД терминалов добавлены 27 новых описаний терминалов, включая foot, hpterm-color2, hterm, linux-s, putty-screen, scrt/securecrt, tmux-direct, vt220-base, xterm+256color2, xterm+88color2, xterm-direct16, xterm-direct256, xterm+nofkeys и xterm+nopcfkeys.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз консольной библиотеки ncurses 6.2
  3. OpenNews: Релиз консольной библиотеки ncurses 6.1
  4. OpenNews: Доступен Neovim 0.5, модернизированный вариант редактора Vim
  5. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  6. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56127-ncurses
Ключевые слова: ncurses, console
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 17:45, 09/11/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Самая лучшая библиотека для построения интерфейсов. И не нужны ни GTK ни Qt ни другие.
     
  • 2, Аноним (1), 17:47, 09/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Я собираю программы под ncurses. Текстовый, табличный процессоры, браузер, почтовые клиенты аудио-видео плееры, месседжеры, все что есть. Пишите.
     
     
  • 3, Аноним (3), 17:50, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно
     
  • 4, Аноним84701 (ok), 17:59, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я собираю программы под ncurses. Текстовый, табличный процессоры, браузер, почтовые клиенты
    > аудио-видео плееры, месседжеры, все что есть.

    А можно было просто взять Emacs.

     

  • 5, Аноним (5), 18:00, 09/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    ncurses лучше slang?
     
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