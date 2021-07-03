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Доступен Neovim 0.5, модернизированный вариант редактора Vim

03.07.2021 10:52

После почти двух лет разработки опубликован релиз Neovim 0.5, ответвления от редактора Vim, сфокусированного на повышении расширяемости и гибкости. В рамках проекта уже более семи лет проводится переработка кодовой базы Vim, в результате которой вносятся изменения, упрощающие сопровождение кода, предоставляющие средства разделения труда между несколькими мэйнтейнерами, отделяющие интерфейс от базовой части (интерфейс можно менять не трогая внутренности) и реализующие новую расширяемую архитектуру на основе плагинов. Оригинальные наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0, а базовая часть под лицензией Vim.

Из проблем Vim, побудивших к созданию Neovim, отмечается раздутая монолитная кодовая база, состоящая более чем из 300 тысяч строк кода на языке Си (C89). Во всех нюансах кодовой базы Vim разбирается всего несколько человек, а все изменения контролирует один мэйнтейнер, что затрудняет сопровождение и работу над усовершенствованием редактора. Вместо встроенного в ядро Vim кода для поддержки GUI в Neovim предлагается использовать универсальную прослойку, позволяющую создавать интерфейсы с использованием различных тулкитов.

Плагины к Neovim запускаются как отдельные процессы, для взаимодействия с которыми используется формат MessagePack. Взаимодействие с плагинами производится в асинхронном режиме, без блокирования базовых компонентов редактора. Для обращения к плагину может использоваться TCP-сокет, т.е. плагин может запускаться на внешней системе. При этом Neovim остаётся обратно совместимым с Vim, продолжает поддерживать Vimscript (в качестве альтернативы предлагается Lua) и поддерживает подключения большинства штатных плагинов Vim. Расширенные возможности Neovim могут быть использованы в плагинах, построенных с использованием API, специфичного для Neovim.

В настоящее время уже подготовлено около 130 специфичных плагинов, доступны биндинги для создания плагинов и реализаций интерфейсов с использованием различных языков программирования (C++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby) и фреймворков (Qt, ncurses, Node.js, Electron, GTK). Развивается несколько вариантов пользовательского интерфейса. GUI-надстройки во многом напоминают плагины, но, в отличие от плагинов, они инициируют вызов функций Neovim, в то время как плагины вызываются из Neovim.

Некоторые из изменений в новой версии:

  • Добавлен встроенный LSP-клиент (Language Server Protocol) на языке Lua, который можно использовать для подключения к внешним сервисам для анализа и автодополнения кода.
  • Добавлен API для управления оформлением буферов выделения.
  • Добавлен API для использования расширенных меток, позволяющих отслеживать изменения на уровне отдельных байтов.
  • Расширена поддержка Lua, как языка для разработки плагинов и управления конфигурацией.
  • Добавлена экспериментальная поддержка движка разбора синтаксиса tree-sitter.


  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/Neovim/sta...)
  2. OpenNews: Доступен Neovim 0.4, модернизированный вариант редактора Vim
  3. OpenNews: Выпуск SpaceVim 1.1, дистрибутива редактора Vim
  4. OpenNews: Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла
  5. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  6. OpenNews: Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55435-neovim
Ключевые слова: neovim, vim
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    >Lua

    Это же однопоточный язык, хоть и с горутинами. Нафиг дополнения делать на медленном языке, особенно для работы с текстом?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:13, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не джаваскрит
     
     
  • 3.7, konart (?), 11:29, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, он намного быстрее vimscript и при этом куда проще чем тот же js. JIT есть

    Какие еще варианты есть для легковестных скриптовых языков, которые можно легко запихнуть внутрь проекта?

     
     
  • 4.9, Аноним (1), 11:39, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >JIT есть

    Как бы нет. Он не развиваетс уже давно, застрял на старой версии. Lua мог составить конкуренцию Python, но из-за медленной официальной версии и неразвивающейся jit версии все с Lua свалили. А ведь когда-то были годные библиотеки, типа нейронки. Torch сбежал на Python.

     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:38, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Луаджит по факту поддерживается компанией mail.ru. Любые серьезные проблемы будут решаться, для них это фундамент целой кучи продуктов, в том числе энтерпрайзного уровня.

    Конкуренции питону быть не может, потому что на луа писать код нужны мозги. Язык при своей синтаксической простоте чрезвычайно сложный. Для 95% питонистов он сложноват.

    Нейросети на питоне по той причине, что образование по этой линии включает питон как скриптовой язык. Питон де факто стандарт. Его используют по этой причине, а не потому что он лучше всех.

     
     
  • 6.23, Аноним (1), 12:49, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Луаджит по факту поддерживается компанией mail.ru.

    Разве что на плаву, как легаси.

     
     
  • 7.26, Аноним (20), 13:04, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то ли дело питон - там джит не легаси и зрелая технология, активно развивается )))
     
  • 2.5, InuYasha (??), 11:17, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Это сумасшедший безумный психоделический искалеченный недоскриптовый недоязык, который зафорсили психонавты 15-летней давности под тухлым соусом "да он простой и легковесный". И с тех пор его суют во все места все кому лень загуглить хотя бы тот же AngelScript.
     
  • 2.17, Аноним (20), 12:23, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Корутины появились в луа еще при царе горохе. Ко - от слова кооператив.
    Горутины у него в луа ))) Клоун
     
     
  • 3.24, Аноним (1), 12:51, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, корутины, перепутал.
    От клоуна слышу)0))
     

  • 1.3, InuYasha (??), 11:14, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не то, чтобы я совсем не понимал, зачем консольному редактору GUI, но параграф про тулкиты звучит немного монструозно. )
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:07, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб встраивать в IDE.
     

  • 1.4, pashev.me (?), 11:14, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зато Вим не тормозит.
     
     
  • 2.8, Батин Суп (?), 11:37, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Блокнот тоже не тормозит, но интерфейс лучше.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:47, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В виме? Безусловно.
     
  • 2.12, flexagoon (ok), 11:50, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неовим тоже
     
  • 2.27, Аноним (28), 13:04, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тормозит, в сравнении с NeoVIM.

    NeoVIM не блокирует I/O, ожидая пока плагины отработают. Они иногда продолжительное время ищут импорт по всему проекту.

     

  • 1.6, Андрей (??), 11:25, 03/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:15, 03/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:46, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    редактор кодеров, обычным людям Нано лучше использовать.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:59, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    nano практически нигде не стоит из коробки, в отличие от vim. Так что знать вим - это необходимость.
    Как показывает опыт-nano ослабляет разум.
     
     
  • 3.18, Аноним (10), 12:23, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня и с Нано стоит, потому Вим необязателен.)
     
  • 3.25, Аноним (1), 12:52, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >nano практически нигде не стоит из коробки, в отличие от vim

    Как раз наоборот. И vim нигде в основном нет, вместо него vi может встретиться. Ещё ни в одном дистрибутиве не видел чтобы vim стоял из коробки.

     

  • 1.13, Аноним (13), 11:56, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кнопка выхода есть?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:02, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Идёт в комплекте с педалью.
     
  • 2.21, Begs (ok), 12:38, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если в нормальном режиме тыкнуть ^C, то вежливо подскажет команду для выхода.
     

  • 1.19, повар (?), 12:37, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Во всех нюансах кодовой базы Vim разбирается всего несколько человек

    Скоро и пользователей знающих как из него выйти тоже останется всего несколько человек

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:09, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, из него выйти не сложнее чем из тебя.
     

  • 1.22, Хан (?), 12:43, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Vim лучше
     

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