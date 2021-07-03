Доступен Neovim 0.5, модернизированный вариант редактора Vim

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|1.1, Аноним (1), 11:02, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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>Lua
Это же однопоточный язык, хоть и с горутинами. Нафиг дополнения делать на медленном языке, особенно для работы с текстом?
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|3.7, konart (?), 11:29, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, он намного быстрее vimscript и при этом куда проще чем тот же js. JIT есть
Какие еще варианты есть для легковестных скриптовых языков, которые можно легко запихнуть внутрь проекта?
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|4.9, Аноним (1), 11:39, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>JIT есть
Как бы нет. Он не развиваетс уже давно, застрял на старой версии. Lua мог составить конкуренцию Python, но из-за медленной официальной версии и неразвивающейся jit версии все с Lua свалили. А ведь когда-то были годные библиотеки, типа нейронки. Torch сбежал на Python.
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|5.20, Аноним (20), 12:38, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Луаджит по факту поддерживается компанией mail.ru. Любые серьезные проблемы будут решаться, для них это фундамент целой кучи продуктов, в том числе энтерпрайзного уровня.
Конкуренции питону быть не может, потому что на луа писать код нужны мозги. Язык при своей синтаксической простоте чрезвычайно сложный. Для 95% питонистов он сложноват.
Нейросети на питоне по той причине, что образование по этой линии включает питон как скриптовой язык. Питон де факто стандарт. Его используют по этой причине, а не потому что он лучше всех.
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|6.23, Аноним (1), 12:49, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Луаджит по факту поддерживается компанией mail.ru.
Разве что на плаву, как легаси.
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|7.26, Аноним (20), 13:04, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну то ли дело питон - там джит не легаси и зрелая технология, активно развивается )))
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|2.5, InuYasha (??), 11:17, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Это сумасшедший безумный психоделический искалеченный недоскриптовый недоязык, который зафорсили психонавты 15-летней давности под тухлым соусом "да он простой и легковесный". И с тех пор его суют во все места все кому лень загуглить хотя бы тот же AngelScript.
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|2.17, Аноним (20), 12:23, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Корутины появились в луа еще при царе горохе. Ко - от слова кооператив.
Горутины у него в луа ))) Клоун
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|1.3, InuYasha (??), 11:14, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не то, чтобы я совсем не понимал, зачем консольному редактору GUI, но параграф про тулкиты звучит немного монструозно. )
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|2.27, Аноним (28), 13:04, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тормозит, в сравнении с NeoVIM.
NeoVIM не блокирует I/O, ожидая пока плагины отработают. Они иногда продолжительное время ищут импорт по всему проекту.
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|2.14, Аноним (14), 11:59, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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nano практически нигде не стоит из коробки, в отличие от vim. Так что знать вим - это необходимость.
Как показывает опыт-nano ослабляет разум.
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|3.25, Аноним (1), 12:52, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>nano практически нигде не стоит из коробки, в отличие от vim
Как раз наоборот. И vim нигде в основном нет, вместо него vi может встретиться. Ещё ни в одном дистрибутиве не видел чтобы vim стоял из коробки.
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|2.21, Begs (ok), 12:38, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если в нормальном режиме тыкнуть ^C, то вежливо подскажет команду для выхода.
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|1.19, повар (?), 12:37, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Во всех нюансах кодовой базы Vim разбирается всего несколько человек
Скоро и пользователей знающих как из него выйти тоже останется всего несколько человек
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