Доступен Neovim 0.5, модернизированный вариант редактора Vim

После почти двух лет разработки опубликован релиз Neovim 0.5, ответвления от редактора Vim, сфокусированного на повышении расширяемости и гибкости. В рамках проекта уже более семи лет проводится переработка кодовой базы Vim, в результате которой вносятся изменения, упрощающие сопровождение кода, предоставляющие средства разделения труда между несколькими мэйнтейнерами, отделяющие интерфейс от базовой части (интерфейс можно менять не трогая внутренности) и реализующие новую расширяемую архитектуру на основе плагинов. Оригинальные наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0, а базовая часть под лицензией Vim. Из проблем Vim, побудивших к созданию Neovim, отмечается раздутая монолитная кодовая база, состоящая более чем из 300 тысяч строк кода на языке Си (C89). Во всех нюансах кодовой базы Vim разбирается всего несколько человек, а все изменения контролирует один мэйнтейнер, что затрудняет сопровождение и работу над усовершенствованием редактора. Вместо встроенного в ядро Vim кода для поддержки GUI в Neovim предлагается использовать универсальную прослойку, позволяющую создавать интерфейсы с использованием различных тулкитов. Плагины к Neovim запускаются как отдельные процессы, для взаимодействия с которыми используется формат MessagePack. Взаимодействие с плагинами производится в асинхронном режиме, без блокирования базовых компонентов редактора. Для обращения к плагину может использоваться TCP-сокет, т.е. плагин может запускаться на внешней системе. При этом Neovim остаётся обратно совместимым с Vim, продолжает поддерживать Vimscript (в качестве альтернативы предлагается Lua) и поддерживает подключения большинства штатных плагинов Vim. Расширенные возможности Neovim могут быть использованы в плагинах, построенных с использованием API, специфичного для Neovim. В настоящее время уже подготовлено около 130 специфичных плагинов, доступны биндинги для создания плагинов и реализаций интерфейсов с использованием различных языков программирования (C++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby) и фреймворков (Qt, ncurses, Node.js, Electron, GTK). Развивается несколько вариантов пользовательского интерфейса. GUI-надстройки во многом напоминают плагины, но, в отличие от плагинов, они инициируют вызов функций Neovim, в то время как плагины вызываются из Neovim. Некоторые из изменений в новой версии: Добавлен встроенный LSP-клиент (Language Server Protocol) на языке Lua, который можно использовать для подключения к внешним сервисам для анализа и автодополнения кода.

Добавлен API для управления оформлением буферов выделения.

Добавлен API для использования расширенных меток, позволяющих отслеживать изменения на уровне отдельных байтов.

Расширена поддержка Lua, как языка для разработки плагинов и управления конфигурацией.

Добавлена экспериментальная поддержка движка разбора синтаксиса tree-sitter.



