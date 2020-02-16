Релиз консольной библиотеки ncurses 6.2

После двух лет разработки состоялся релиз библиотеки ncurses 6.2, предназначенной для создания многоплатформенных интерактивных консольных пользовательских интерфейсов и поддерживающей эмуляцию программного интерфейса curses из System V Release 4.0 (SVr4). Выпуск ncurses 6.2 совместим на уровне исходных текстов с ветками ncurses 5.x и 6.0, но расширяет ABI.

Из новшеств отмечается реализация расширений O_EDGE_INSERT_STAY и O_INPUT_FIELD, позволяющих добавить задержку при перемещении курсора между полями и реализовать динамическое сворачивание полей, не умещающихся в текущие ограничения размера. Также добавлены функции exit_curses и exit_terminfo для отслеживания утечек, и curses_trace для замены trace(). Внесены оптимизации производительности и улучшена декодировка событий мыши. Добавлены обработчики эмуляторов терминалов alacritty, domterm, kitty, mintty, mintty-direct, ms-terminal, n7900, nsterm-build309, nsterm-direct, screen5, ti703, ti707, vscode-direct, xterm-mono и xterm.js.



