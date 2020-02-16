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Релиз консольной библиотеки ncurses 6.2

16.02.2020 08:04

После двух лет разработки состоялся релиз библиотеки ncurses 6.2, предназначенной для создания многоплатформенных интерактивных консольных пользовательских интерфейсов и поддерживающей эмуляцию программного интерфейса curses из System V Release 4.0 (SVr4). Выпуск ncurses 6.2 совместим на уровне исходных текстов с ветками ncurses 5.x и 6.0, но расширяет ABI.

Из новшеств отмечается реализация расширений O_EDGE_INSERT_STAY и O_INPUT_FIELD, позволяющих добавить задержку при перемещении курсора между полями и реализовать динамическое сворачивание полей, не умещающихся в текущие ограничения размера. Также добавлены функции exit_curses и exit_terminfo для отслеживания утечек, и curses_trace для замены trace(). Внесены оптимизации производительности и улучшена декодировка событий мыши. Добавлены обработчики эмуляторов терминалов alacritty, domterm, kitty, mintty, mintty-direct, ms-terminal, n7900, nsterm-build309, nsterm-direct, screen5, ti703, ti707, vscode-direct, xterm-mono и xterm.js.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз консольной библиотеки ncurses 6.1
  3. OpenNews: Релиз консольной библиотеки ncurses 6.0
  4. OpenNews: Проекту GNU исполнилось 35 лет
  5. OpenNews: Доступен Neovim 0.4, модернизированный вариант редактора Vim
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ncurses
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, iCat (ok), 08:15, 16/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Это радует, что проект развивается.
    Спасибо ребятам (и девчатам?), сопровождающим проект.
    Интересно: что поломалось теперь?
     
  • 2, Аноним (2), 08:24, 16/02/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Под электроном на js в этом прогать можно?
     
     
  • 5, Аноним (5), 09:20, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вам запрещаю.
     

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