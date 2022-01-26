В ночных сборках Firefox по умолчанию включена поддержка Wayland

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|3.11, анон (?), 14:43, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это разве проблема вяленого? У меня такое на винде постоянно.
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|1.4, Skullnet (ok), 14:12, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Firefox - это такая же диктатура как и Wayland, GNOME и GTK, где пользователей не слушают от слова совсем. Приготовьтесь к тому что поддержку иксов выкинут в будущем релизе.
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|3.6, Skullnet (ok), 14:16, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть очень демократичные хромовые сборочки)
Хромобраузеры? Я не удивлюсь, что мозилла себя скоро сама закопает и вопрос о переходе на один из них может внезапно стать актуальным. Я, конечно, не люблю хром, но вы сами видите к чему все идет.
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|4.16, Аноним (16), 15:02, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почему молчит европейская антимонопольная комиссия, которая штрафовала MS за впихивание IE в Винду?
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|5.24, Аноним (24), 16:09, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Потому что гугл больше не платит, а либерашки бесплатно не работают.
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|6.33, Аноним (-), 19:18, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> 18.07.2018 · The European Commission has fined Google €4.34 billion for breaching EU antitrust ... 1) Illegal tying of Google's search and browser apps.
>> 20.03.2019 · The European Commission has fined Google €1.49 billion for breaching EU antitrust rules.
>> 10.11.2021 · Google has lost its appeal against a €2.42 billion antitrust fine imposed by the European Commission in relation to its shopping service.
> Потому что гугл больше не платит, а либерашки бесплатно не работают.
Ну-ну.
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|5.25, Аноним (25), 16:09, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так хром не предустановлен. А хромбуками практически никто не пользуется.
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|6.46, Минона (ok), 22:15, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Практически никто?!
В штатах, в Education, они вытеснили ноуты на винде и макбуки.
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|2.12, Аноним (12), 14:43, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Приготовьтесь к тому что поддержку иксов выкинут в будущем релизе.
Учитывая, что Wayland пользуется ~5% пользователей Линукса от силы, то это прекрасный способ shoot yourself in the foot.
Не расплескивайте :-)
// b.
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|3.13, Skullnet (ok), 14:45, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Учитывая, что Wayland пользуется ~5% пользователей Линукса от силы
Пусть оно так и остаётся.
> то это прекрасный способ shoot yourself in the foot.
Это то, в чём мозилла по всей видимости хочет побить рекорд. Напоминаю, что без Pulseaudio в официальных сборках звук в Firefox не работает.
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|4.14, Аноним (12), 14:54, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это то, в чём мозилла по всей видимости хочет побить рекорд. Напоминаю, что без Pulseaudio в официальных сборках звук в Firefox не работает.
PA стал стандартом уже лет 6 как.
Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix - ну, знаете ли, большинство хотят просто включил и работает. С ALSA - это бесконечный песец (это не мат).
Впрочем, если у вас одно устройство записи/воспроизведения, то нехай ALSA. Только у меня их три и переключаться между ними с помощью ALSA убиться можно.
// b.
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|5.15, Skullnet (ok), 15:01, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> PA стал стандартом уже лет 6 как.
Тут я согласен. У PA хотя бы есть какие-то стандарты в отличие от вяленного, но это не причина выкидывать поддержку нормальной звуковой подсистемы. PA - это все равно прослойка.
> Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix - ну, знаете ли, большинство хотят просто включил и работает. С ALSA - это бесконечный песец (это не мат).
С PulseAudio так не выйдет. Будете заниматься сексом с пулсовскими конфигами, чтобы пофиксить пшпшпш и потрескивания при нагрузке на процессор, хреновое качество звука и прочие проблемы. Я бы юзал ALSA, потому что её можно настроить как угодно под себя, но её поддержку выбросили из некоторого софта в угоду PA. Теперь правда появился PipeWire, он хорошо работает с минорными проблемами, но только потому что он ещё пилится. PulseAudio был настолько хорош, что его тупо выкинули и написали ему замену. Круто, да?
> Впрочем, если у вас одно устройство записи/воспроизведения, то нехай ALSA. Только у меня их три и переключаться между ними с помощью ALSA убиться можно.
В ALSA можно было добавить фичи для мгновенного переключения между PCM, но этого не стали делать и накатали прослойку на звуковой стек.
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|5.21, AlexYeCu_not_logged (?), 15:31, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix
Ну я вот включил систему с alsa, и всё заработало. Правда, сексом с alsa я заниматься не пробовал, может в этом дело. В PA же пришлось ворошить конфиги, да так ворошить, как не ворошил ни с alsa, ни с oss. И даже после этого настроить всё не вышло, т. к. PA для полноценной работы со звуковыми картами не годится.
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|5.30, Kuromi (ok), 18:24, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ничего удивительного нету. Помнится было у меня неоднократно что пытаюсь запустить в Линуксе игру (нативная сборка), что-то из относительно нового, что-то из довольно старого. Игры запускаются, работают, но вот беда - звука нет. И дальше секас с звуковыми подсистемами, то там OSS им нужен, а кто-то хочет JACK, а кто-то использует ALSA, но так криво что звука в итоге нет.
Пришел PA и проблема звка в играх отпала. Да, PA это костыль, но хотя бы проблема совместимости стала меньше.
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|5.36, Аноним (36), 19:45, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PA стал стандартом уже лет 6 как.
Этот твой пшшаудио уже подох. Теперь пипеваря за него.
> Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix
sndio, например.
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|4.17, НяшМяш (ok), 15:14, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Напоминаю, что без Pulseaudio в официальных сборках звук в Firefox не работает.
Уточню, что с Pipewire работает. Ещё можно пробовать apulse для таких случаев.
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|5.19, Skullnet (ok), 15:22, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уточню, что с Pipewire работает.
Потому что в Pipewire реализовали libpulse.
> Ещё можно пробовать apulse для таких случаев.
У меня не получилось заставить работать запись в нём, к сожалению.
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|5.20, AlexYeCu_not_logged (?), 15:28, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ещё можно пробовать apulse для таких случаев.
apulse не позволяет выбирать устройства по умолчанию, либо это как-то хитро работает.
Если в системе запустить PA, а затем его прибить, то в приложениях, запущенных через apulse пропадёт звук до их перезапуска.
apulse, как и PA, не может полноценно использовать возможности звуковых карт, хоть в чём-то превосходящих встройки.
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|5.41, Xo (?), 21:19, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня с apulse были проблемы с плавностью видео в firefox, установка обычной пульсы решило проблему.
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|5.42, Xo (?), 21:20, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня с apulse были проблемы с плавностью видео в firefox, установка обычной пульсы решило проблему.
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|1.7, Аноним (7), 14:27, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Думал давно по дефолту включен, уже давно включил на стандартной сборке, явный проблем не заметно.
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|2.8, Аноним (8), 14:33, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня до сих пор не работает копирование из адресной строки. Откуда угодно в браузере работает, но вот именно из адресной строки - нет.
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|3.27, VZ (??), 17:03, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На одной из машин стоял GNOME 3.36, на убунту, и я не заметил пользовался Wayland-сессией. Сразу замечу, никаких проблем с копированием из адресной строки нет и не было.
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|3.28, VZ (??), 17:11, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не работает копирование
В flatpak-сборках редко такое, но было.
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|2.18, Аноним (18), 15:14, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Когда ты разродишься матом, из-за того, что ничего не работает, женщины подумают, что это твоё поздравление.
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|1.26, VZ (??), 16:58, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> по умолчанию включена поддержка Wayland
Вместе с поддержкой vaapi? Ведь говорили что только в Wayland будет работать аппаратное декодирование?
Ну если так, хотя AV1 в youtube пока никак.
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|1.35, Аноним (36), 19:41, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> firefox, на основе которых будет сформирован релиз Firefox 98, намеченный на 8 марта
Это такой намек "wayland for pussies".
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|1.44, Аноним (44), 21:48, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А в ночных это чтобы этот ужас никто кроме двух землекопов скорострелов не увидел.
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