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В ночных сборках Firefox по умолчанию включена поддержка Wayland

26.01.2022 13:57

В ночных сборках Firefox, на основе которых будет сформирован релиз Firefox 98, намеченный на 8 марта, по умолчанию активирована поддержка протокола Wayland для пользовательских окружений, обеспечивающих его поддержку. Проверить использование Wayland в Firefox можно на странице "about:support". Из остающихся нерешёнными проблем отмечается зависание при перемещении мышью вкладок, нарушение выравнивания подменю, проблемы с установкой переменной окружения WM_CLASS, смещение меню закладок и контекстного меню за границу экрана, аварийные завершения при выполнении операции wl_array_copy или при слишком длинном выпадающем меню.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: План улучшения поддержки Wayland в Firefox
  3. OpenNews: В Firefox 85 будет активировано аппаратное ускорение отрисовки для GNOME на базе Wayland
  4. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  5. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка Wayland
  6. OpenNews: GTK3-порт Firefox успешно запущен в окружении Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56581-firefox
Ключевые слова: firefox, wayland
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:02, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сколько нерешённых проблем без него? Есть же ворох редких падений?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:04, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпадающая из орбит строка адреса это разве не проблема?
     
     
  • 3.11, анон (?), 14:43, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это разве проблема вяленого? У меня такое на винде постоянно.
     
     
  • 4.40, dullish (ok), 21:18, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Венда не в счёт. Она сама по себе проблема.
     

  • 1.2, Аноним (3), 14:03, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Проще закрыть чем с такими багами выкатывать в прод.
     
  • 1.4, Skullnet (ok), 14:12, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Firefox - это такая же диктатура как и Wayland, GNOME и GTK, где пользователей не слушают от слова совсем. Приготовьтесь к тому что поддержку иксов выкинут в будущем релизе.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:14, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть очень демократичные хромовые сборочки)
     
     
  • 3.6, Skullnet (ok), 14:16, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть очень демократичные хромовые сборочки)

    Хромобраузеры? Я не удивлюсь, что мозилла себя скоро сама закопает и вопрос о переходе на один из них может внезапно стать актуальным. Я, конечно, не люблю хром, но вы сами видите к чему все идет.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 15:02, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему молчит европейская антимонопольная комиссия, которая штрафовала MS за впихивание IE в Винду?
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 16:09, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Потому что гугл больше не платит, а либерашки бесплатно не работают.
     
     
  • 6.33, Аноним (-), 19:18, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> 18.07.2018 · The European Commission has fined Google €4.34 billion for breaching EU antitrust ... 1) Illegal tying of Google's search and browser apps.
    >> 20.03.2019 · The European Commission has fined Google €1.49 billion for breaching EU antitrust rules.
    >> 10.11.2021 · Google has lost its appeal against a €2.42 billion antitrust fine imposed by the European Commission in relation to its shopping service.
    > Потому что гугл больше не платит, а либерашки бесплатно не работают.

    Ну-ну.

     
  • 5.25, Аноним (25), 16:09, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так хром не предустановлен. А хромбуками практически никто не пользуется.
     
     
  • 6.46, Минона (ok), 22:15, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практически никто?!
    В штатах, в Education, они вытеснили ноуты на винде и макбуки.
     
  • 5.34, Аноним (-), 19:21, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему молчит европейская антимонопольная комиссия, которая штрафовала MS за впихивание
    > IE в Винду?

    https://www.techradar.com/news/google-faces-record-dollar5-billion-fine-in-eu-
    > Google faces record $5 billion fine in EU, ordered to remove Chrome from Android
    >

     
  • 2.12, Аноним (12), 14:43, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Приготовьтесь к тому что поддержку иксов выкинут в будущем релизе.

    Учитывая, что Wayland пользуется ~5% пользователей Линукса от силы, то это прекрасный способ shoot yourself in the foot.

    Не расплескивайте :-)

    // b.

     
     
  • 3.13, Skullnet (ok), 14:45, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Учитывая, что Wayland пользуется ~5% пользователей Линукса от силы

    Пусть оно так и остаётся.

    > то это прекрасный способ shoot yourself in the foot.

    Это то, в чём мозилла по всей видимости хочет побить рекорд. Напоминаю, что без Pulseaudio в официальных сборках звук в Firefox не работает.

     
     
  • 4.14, Аноним (12), 14:54, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это то, в чём мозилла по всей видимости хочет побить рекорд. Напоминаю, что без Pulseaudio в официальных сборках звук в Firefox не работает.

    PA стал стандартом уже лет 6 как.

    Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix - ну, знаете ли, большинство хотят просто включил и работает. С ALSA - это бесконечный песец (это не мат).

    Впрочем, если у вас одно устройство записи/воспроизведения, то нехай ALSA. Только у меня их три и переключаться между ними с помощью ALSA убиться можно.

    // b.

     
     
  • 5.15, Skullnet (ok), 15:01, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > PA стал стандартом уже лет 6 как.

    Тут я согласен. У PA хотя бы есть какие-то стандарты в отличие от вяленного, но это не причина выкидывать поддержку нормальной звуковой подсистемы. PA - это все равно прослойка.

    > Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix - ну, знаете ли, большинство хотят просто включил и работает. С ALSA - это бесконечный песец (это не мат).

    С PulseAudio так не выйдет. Будете заниматься сексом с пулсовскими конфигами, чтобы пофиксить пшпшпш и потрескивания при нагрузке на процессор, хреновое качество звука и прочие проблемы. Я бы юзал ALSA, потому что её можно настроить как угодно под себя, но её поддержку выбросили из некоторого софта в угоду PA. Теперь правда появился PipeWire, он хорошо работает с минорными проблемами, но только потому что он ещё пилится. PulseAudio был настолько хорош, что его тупо выкинули и написали ему замену. Круто, да?

    > Впрочем, если у вас одно устройство записи/воспроизведения, то нехай ALSA. Только у меня их три и переключаться между ними с помощью ALSA убиться можно.

    В ALSA можно было добавить фичи для мгновенного переключения между PCM, но этого не стали делать и накатали прослойку на звуковой стек.

     
  • 5.21, AlexYeCu_not_logged (?), 15:31, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix

    Ну я вот включил систему с alsa, и всё заработало. Правда, сексом с alsa я заниматься не пробовал, может в этом дело. В PA же пришлось ворошить конфиги, да так ворошить, как не ворошил ни с alsa, ни с oss. И даже после этого настроить всё не вышло, т. к. PA для полноценной работы со звуковыми картами не годится.

     
  • 5.30, Kuromi (ok), 18:24, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего удивительного нету. Помнится было у меня неоднократно что пытаюсь запустить в  Линуксе игру (нативная сборка), что-то из относительно нового, что-то из довольно старого. Игры запускаются, работают, но вот беда - звука нет. И дальше секас с звуковыми подсистемами, то там OSS им нужен, а кто-то хочет JACK, а кто-то использует ALSA, но так криво что звука в итоге нет.
    Пришел PA и проблема звка в играх отпала. Да, PA это костыль, но хотя бы проблема совместимости стала меньше.
     
  • 5.36, Аноним (36), 19:45, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PA стал стандартом уже лет 6 как.

    Этот твой пшшаудио уже подох. Теперь пипеваря за него.
    > Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix

    sndio, например.

     
  • 4.17, НяшМяш (ok), 15:14, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напоминаю, что без Pulseaudio в официальных сборках звук в Firefox не работает.

    Уточню, что с Pipewire работает. Ещё можно пробовать apulse для таких случаев.

     
     
  • 5.19, Skullnet (ok), 15:22, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уточню, что с Pipewire работает.

    Потому что в Pipewire реализовали libpulse.

    > Ещё можно пробовать apulse для таких случаев.

    У меня не получилось заставить работать запись в нём, к сожалению.

     
     
  • 6.23, Самокатофил (?), 16:06, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    APULSE_CAPTURE_DEVICE устанавливал?
     
  • 5.20, AlexYeCu_not_logged (?), 15:28, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ещё можно пробовать apulse для таких случаев.

    apulse не позволяет выбирать устройства по умолчанию, либо это как-то хитро работает.
    Если в системе запустить PA, а затем его прибить, то в приложениях, запущенных через apulse пропадёт звук до их перезапуска.
    apulse, как и PA, не может полноценно использовать возможности звуковых карт, хоть в чём-то превосходящих встройки.

     
  • 5.41, Xo (?), 21:19, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня с apulse были проблемы с плавностью видео в firefox, установка обычной пульсы решило проблему.
     
  • 5.42, Xo (?), 21:20, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня с apulse были проблемы с плавностью видео в firefox, установка обычной пульсы решило проблему.
     
  • 3.32, Аноним (32), 19:15, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Учитывая, что Wayland пользуется ~5% пользователей Линукса от силы

    Булькнул ты знатно.
    https://linux-hardware.org/?view=os_display_server
    Ну, иди, передохни.

     
  • 2.31, Аноним (32), 19:11, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди проспись, не неси глупость.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:27, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Думал давно по дефолту включен, уже давно включил на стандартной сборке, явный проблем не заметно.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:33, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня до сих пор не работает копирование из адресной строки.  Откуда угодно в браузере работает, но вот именно из адресной строки - нет.
     
     
  • 3.27, VZ (??), 17:03, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На одной из машин стоял GNOME 3.36, на убунту, и я не заметил пользовался Wayland-сессией. Сразу замечу, никаких проблем с копированием из адресной строки нет и не было.
     
  • 3.28, VZ (??), 17:11, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не работает копирование

    В flatpak-сборках редко такое, но было.

     

  • 1.9, Аноним (-), 14:33, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём Mozilla Firefox 100.
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:39, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подарок женщинам будет.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:14, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда ты разродишься матом, из-за того, что ничего не работает, женщины подумают, что это твоё поздравление.
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:51, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем Firefox XP
     
  • 1.26, VZ (??), 16:58, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > по умолчанию включена поддержка Wayland

    Вместе с поддержкой vaapi? Ведь говорили что только в Wayland будет работать аппаратное декодирование?
    Ну если так, хотя AV1 в youtube пока никак.  

     
  • 1.35, Аноним (36), 19:41, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > firefox, на основе которых будет сформирован релиз Firefox 98, намеченный на 8 марта

    Это такой намек "wayland for pussies".

     
  • 1.39, Vkni (ok), 21:01, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это она какой по счёту раз включена?
     
  • 1.43, Мамка неофита (?), 21:25, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    потому что ночью аллах не видит
     
  • 1.44, Аноним (44), 21:48, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в ночных это чтобы этот ужас никто кроме двух землекопов скорострелов не увидел.
     
  • 1.45, Rasta (??), 22:12, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слава Rust, иначе никакого вайляда бы не было.
     

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