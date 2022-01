В ночных сборках Firefox по умолчанию включена поддержка Wayland

2.5 , Аноним ( 5 ), 14:14, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Есть очень демократичные хромовые сборочки)

3.6 , Skullnet ( ok ), 14:16, 26/01/2022 > Есть очень демократичные хромовые сборочки) Хромобраузеры? Я не удивлюсь, что мозилла себя скоро сама закопает и вопрос о переходе на один из них может внезапно стать актуальным. Я, конечно, не люблю хром, но вы сами видите к чему все идет.

4.16 , Аноним ( 16 ), 15:02, 26/01/2022 Почему молчит европейская антимонопольная комиссия, которая штрафовала MS за впихивание IE в Винду?

5.24 , Аноним ( 24 ), 16:09, 26/01/2022 Потому что гугл больше не платит, а либерашки бесплатно не работают.

6.33 , Аноним ( - ), 19:18, 26/01/2022 >> 18.07.2018 · The European Commission has fined Google €4.34 billion for breaching EU antitrust ... 1) Illegal tying of Google's search and browser apps.

>> 20.03.2019 · The European Commission has fined Google €1.49 billion for breaching EU antitrust rules.

>> 10.11.2021 · Google has lost its appeal against a €2.42 billion antitrust fine imposed by the European Commission in relation to its shopping service.

> Потому что гугл больше не платит, а либерашки бесплатно не работают. Ну-ну. 5.25 , Аноним ( 25 ), 16:09, 26/01/2022 Ну так хром не предустановлен. А хромбуками практически никто не пользуется.

6.46 , Минона ( ok ), 22:15, 26/01/2022 Практически никто?!

В штатах, в Education, они вытеснили ноуты на винде и макбуки.

5.34 , Аноним ( - ), 19:21, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему молчит европейская антимонопольная комиссия, которая штрафовала MS за впихивание

> IE в Винду? https://www.techradar.com/news/google-faces-record-dollar5-billion-fine-in-eu-

> Google faces record $5 billion fine in EU, ordered to remove Chrome from Android

> 2.12 , Аноним ( 12 ), 14:43, 26/01/2022 > Приготовьтесь к тому что поддержку иксов выкинут в будущем релизе. Учитывая, что Wayland пользуется ~5% пользователей Линукса от силы, то это прекрасный способ shoot yourself in the foot. Не расплескивайте :-) // b.

3.13 , Skullnet ( ok ), 14:45, 26/01/2022 > Учитывая, что Wayland пользуется ~5% пользователей Линукса от силы Пусть оно так и остаётся. > то это прекрасный способ shoot yourself in the foot. Это то, в чём мозилла по всей видимости хочет побить рекорд. Напоминаю, что без Pulseaudio в официальных сборках звук в Firefox не работает.

4.14 , Аноним ( 12 ), 14:54, 26/01/2022 > Это то, в чём мозилла по всей видимости хочет побить рекорд. Напоминаю, что без Pulseaudio в официальных сборках звук в Firefox не работает. PA стал стандартом уже лет 6 как. Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix - ну, знаете ли, большинство хотят просто включил и работает. С ALSA - это бесконечный песец (это не мат). Впрочем, если у вас одно устройство записи/воспроизведения, то нехай ALSA. Только у меня их три и переключаться между ними с помощью ALSA убиться можно. // b.

5.15 , Skullnet ( ok ), 15:01, 26/01/2022 > PA стал стандартом уже лет 6 как. Тут я согласен. У PA хотя бы есть какие-то стандарты в отличие от вяленного, но это не причина выкидывать поддержку нормальной звуковой подсистемы. PA - это все равно прослойка. > Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix - ну, знаете ли, большинство хотят просто включил и работает. С ALSA - это бесконечный песец (это не мат). С PulseAudio так не выйдет. Будете заниматься сексом с пулсовскими конфигами, чтобы пофиксить пшпшпш и потрескивания при нагрузке на процессор, хреновое качество звука и прочие проблемы. Я бы юзал ALSA, потому что её можно настроить как угодно под себя, но её поддержку выбросили из некоторого софта в угоду PA. Теперь правда появился PipeWire, он хорошо работает с минорными проблемами, но только потому что он ещё пилится. PulseAudio был настолько хорош, что его тупо выкинули и написали ему замену. Круто, да? > Впрочем, если у вас одно устройство записи/воспроизведения, то нехай ALSA. Только у меня их три и переключаться между ними с помощью ALSA убиться можно. В ALSA можно было добавить фичи для мгновенного переключения между PCM, но этого не стали делать и накатали прослойку на звуковой стек. 5.21 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 15:31, 26/01/2022 >Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix Ну я вот включил систему с alsa, и всё заработало. Правда, сексом с alsa я заниматься не пробовал, может в этом дело. В PA же пришлось ворошить конфиги, да так ворошить, как не ворошил ни с alsa, ни с oss. И даже после этого настроить всё не вышло, т. к. PA для полноценной работы со звуковыми картами не годится.

5.30 , Kuromi ( ok ), 18:24, 26/01/2022 А ничего удивительного нету. Помнится было у меня неоднократно что пытаюсь запустить в Линуксе игру (нативная сборка), что-то из относительно нового, что-то из довольно старого. Игры запускаются, работают, но вот беда - звука нет. И дальше секас с звуковыми подсистемами, то там OSS им нужен, а кто-то хочет JACK, а кто-то использует ALSA, но так криво что звука в итоге нет.

Пришел PA и проблема звка в играх отпала. Да, PA это костыль, но хотя бы проблема совместимости стала меньше.

5.36 , Аноним ( 36 ), 19:45, 26/01/2022 > PA стал стандартом уже лет 6 как. Этот твой пшшаудио уже подох. Теперь пипеваря за него. > Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix sndio, например.

> Пытаться заниматься сексом с ALSA/dmix sndio, например.

4.17 , НяшМяш ( ok ), 15:14, 26/01/2022 > Напоминаю, что без Pulseaudio в официальных сборках звук в Firefox не работает. Уточню, что с Pipewire работает. Ещё можно пробовать apulse для таких случаев.

5.19 , Skullnet ( ok ), 15:22, 26/01/2022 > Уточню, что с Pipewire работает. Потому что в Pipewire реализовали libpulse. > Ещё можно пробовать apulse для таких случаев. У меня не получилось заставить работать запись в нём, к сожалению.

6.23 , Самокатофил ( ? ), 16:06, 26/01/2022 APULSE_CAPTURE_DEVICE устанавливал?

5.20 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 15:28, 26/01/2022 >Ещё можно пробовать apulse для таких случаев. apulse не позволяет выбирать устройства по умолчанию, либо это как-то хитро работает.

Если в системе запустить PA, а затем его прибить, то в приложениях, запущенных через apulse пропадёт звук до их перезапуска.

apulse, как и PA, не может полноценно использовать возможности звуковых карт, хоть в чём-то превосходящих встройки.

5.41 , Xo ( ? ), 21:19, 26/01/2022 У меня с apulse были проблемы с плавностью видео в firefox, установка обычной пульсы решило проблему.

3.32 , Аноним ( 32 ), 19:15, 26/01/2022 > Учитывая, что Wayland пользуется ~5% пользователей Линукса от силы Булькнул ты знатно.

https://linux-hardware.org/?view=os_display_server Ну, иди, передохни.

Ну, иди, передохни.

2.31 , Аноним ( 32 ), 19:11, 26/01/2022 Иди проспись, не неси глупость.