После многолетнего забвения опубликован минималистичный web-браузер Dillo 3.1

Опубликован релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.1, написанного на языке С/C++ с использованием библиотеки FLTK. Браузер отличается небольшим размером (исполняемый файл около мегабайта при статической сборке) и минимальным потреблением памяти, при наличии графического интерфейса с поддержкой вкладок и закладок, поддержке HTTPS и базового набора web-стандартов (есть поддержка HTML 4.01 и CSS, но нет JavaScript). Функциональность Dillo может расширяться через плагины, например, имеются плагины для протоколов IPFS и Gemini. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPLv3. Прошлый значительный выпуск Dillo 3.0.0 был опубликован в 2011 году, а последнее корректирующее обновление 3.0.5 в 2015 году. В 2016 году умер одни из ключевых разработчиков проекта, после чего в 2017 году разработка Dillo полностью остановилась, а в 2022 истёк срок оплаты за домен проекта и сайт dillo.org прекратил существование. В январе 2024 года предпринята попытка возрождения проекта, результаты которой представлены в составе Dillo 3.1. В 2023 году также было создано ответвление Dillo+ (Dillo-Plus), в которое были включены накопившиеся исправления (последнее изменение в Dillo-Plus было добавлено два месяца назад). Основные изменения в Dillo 3.1: Добавлена поддержка плавающих HTML-элементов и CSS-свойства "float".

Значительно улучшена и включена по умолчанию поддержка HTTPS. Для работы HTTPS могут использоваться библиотеки OpenSSL, LibreSSL и mbed TLS. Добавлена настройка "http_force_https" для принудительного проброса с HTTP на HTTPS.

Расширена поддержка CSS: для всех элементов добавлена поддержка атрибутов 'width' и 'height', реализованы свойства 'min-width', 'max-width', 'min-height' и 'max-height', добавлена поддержка 'display: inline-block'.

Добавлена поддержка HTML-тега "<main>" и расширена поддержка тега "<button>".

Переработаны виджеты.

Обеспечено сохранение коэффициента соотношения сторон для изображений, параметры разрешения которых заданы в процентах.

Добавлены настройки 'adjust_min_width' и 'adjust_table_min_width'.

Обеспечена приоритизация загрузки ресурсов (изображения загружаются с меньшим приоритетом).

Добавлена настройка http_persistent_conns и предоставлена возможность повторного использования установленных соединений HTTP.

Добавлена поддержка HTTP-заголовка Strict-Transport-Security, которую можно отключить при помощи настройки http_strict_transport_security в dillorc.

Добавлена настройка ui_tab_height для задания высоты кнопок вкладок.

Включена возможность переключения вкладок колесом мыши.

Улучшено определение документов XHTML.

Внедрена система непрерывной интеграции для тестирования сборок для Ubuntu, MacOS, FreeBSD и Windows (cygwin).

Добавлены автоматизированные тесты для проверки корректности отрисовки HTML.



