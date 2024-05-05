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После многолетнего забвения опубликован минималистичный web-браузер Dillo 3.1

05.05.2024 08:26

Опубликован релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.1, написанного на языке С/C++ с использованием библиотеки FLTK. Браузер отличается небольшим размером (исполняемый файл около мегабайта при статической сборке) и минимальным потреблением памяти, при наличии графического интерфейса с поддержкой вкладок и закладок, поддержке HTTPS и базового набора web-стандартов (есть поддержка HTML 4.01 и CSS, но нет JavaScript). Функциональность Dillo может расширяться через плагины, например, имеются плагины для протоколов IPFS и Gemini. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPLv3.

Прошлый значительный выпуск Dillo 3.0.0 был опубликован в 2011 году, а последнее корректирующее обновление 3.0.5 в 2015 году. В 2016 году умер одни из ключевых разработчиков проекта, после чего в 2017 году разработка Dillo полностью остановилась, а в 2022 истёк срок оплаты за домен проекта и сайт dillo.org прекратил существование. В январе 2024 года предпринята попытка возрождения проекта, результаты которой представлены в составе Dillo 3.1. В 2023 году также было создано ответвление Dillo+ (Dillo-Plus), в которое были включены накопившиеся исправления (последнее изменение в Dillo-Plus было добавлено два месяца назад).

Основные изменения в Dillo 3.1:

  • Добавлена поддержка плавающих HTML-элементов и CSS-свойства "float".
  • Значительно улучшена и включена по умолчанию поддержка HTTPS. Для работы HTTPS могут использоваться библиотеки OpenSSL, LibreSSL и mbed TLS. Добавлена настройка "http_force_https" для принудительного проброса с HTTP на HTTPS.
  • Расширена поддержка CSS: для всех элементов добавлена поддержка атрибутов 'width' и 'height', реализованы свойства 'min-width', 'max-width', 'min-height' и 'max-height', добавлена поддержка 'display: inline-block'.
  • Добавлена поддержка HTML-тега "<main>" и расширена поддержка тега "<button>".
  • Переработаны виджеты.
  • Обеспечено сохранение коэффициента соотношения сторон для изображений, параметры разрешения которых заданы в процентах.
  • Добавлены настройки 'adjust_min_width' и 'adjust_table_min_width'.
  • Обеспечена приоритизация загрузки ресурсов (изображения загружаются с меньшим приоритетом).
  • Добавлена настройка http_persistent_conns и предоставлена возможность повторного использования установленных соединений HTTP.
  • Добавлена поддержка HTTP-заголовка Strict-Transport-Security, которую можно отключить при помощи настройки http_strict_transport_security в dillorc.
  • Добавлена настройка ui_tab_height для задания высоты кнопок вкладок.
  • Включена возможность переключения вкладок колесом мыши.
  • Улучшено определение документов XHTML.
  • Внедрена система непрерывной интеграции для тестирования сборок для Ubuntu, MacOS, FreeBSD и Windows (cygwin).
  • Добавлены автоматизированные тесты для проверки корректности отрисовки HTML.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mailman3.com/hyp...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.0
  3. OpenNews: Новая версия браузера NetSurf 3.11
  4. OpenNews: Доступен web-браузер qutebrowser 3.0
  5. OpenNews: Представлен Fifth, минималистичный web-браузер с интерфейсом на основе FLTK
  6. OpenNews: Выпуск минималистичного web-браузера links 2.26
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61119-dillo
Ключевые слова: dillo, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:37, 05/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Кто этим пользуется? Зачем?
     
     
  • 2.2, selishii (ok), 08:47, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, в Dillo же ничего нет, намного проще и приятней использовать Dil<d>o-браузер (в просторечии Хром), там уже все есть телеметрия, закладки, V3-манифесты:/
     
     
  • 3.3, Анонус (?), 08:50, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > После многолетнего забвения ... Добавлена поддержка HTML-тега "<main>" и расширена поддержка тега "<button>".

    Здесь не про "проще и приятней", а про работает инструмент, или не работает.
    Этот - не работает.

     
     
  • 4.6, Аноним (6), 09:20, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перед глазами два скриншота работающего браузера и слова типичного впопеннетчика, кому верить? Вопрос риторический.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:08, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуются устройства в которых мало памяти.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:05, 05/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Поздно, из генты уже выкинули.
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:25, 05/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    На скриншоте ужасный ужас.
     
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