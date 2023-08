Доступен web-браузер qutebrowser 3.0

2.25 , Аноним ( 21 ), 10:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – qt с 5-ой версии очень разжирнел до неюзабельности.

3.31 , Аноним ( 6 ), 10:53, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вообще нет, потому что всё наоборот. Это ты с qml перепутал наверно. Но его можно отключить, как и всё остальное. Если требуемый софт зависит, тут уж извиняй. В сабже, понятное дело, претензия может быть только к хрому непонятной версии, с кучей бандленного шлака.

4.37 , 12yoexpert ( ok ), 11:29, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – qml жирнее виджетов, но рендерится на порядок быстрее и выглядит отлично, в отличие от

5.45 , Аноним ( 6 ), 11:48, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У них GPU-ускорение есть, но и только. Это и минус тоже: не то, чтобы есть проблемы с производительностью цп-онли гтк2, зато гтк3 определённо менее производителен. Про отлично это навряд ли, тошнотно выглядит. Виджеты сильно зависят от того, какие тараканы в голове у разраба.

6.57 , 12yoexpert ( ok ), 12:43, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Виджеты сильно зависят от того, какие тараканы в голове у разраба так можно о чём угодно сказать, но по дефолту виджеты выглядят убого, qml c material design - шикарно

7.60 , Аноним ( 6 ), 12:55, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Нормально они выглядят. Но обычно хочется больше. И точно так же приходится наворачивать css и всё остальное. Зато кумл даже в кедах (а далеко это не стандартный убогий кумл) отвратно выглядит и до сих пор ничуть не приблизилось по пригодности спустя столько времени, можно взять тот же kwin и сравнить настройку окон старую с нынешней.

8.61 , Аноним ( 6 ), 12:56, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Эти анимации ещё и лагают, лол ... 8.65 , 12yoexpert ( ok ), 13:12, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать вы прочитали минутку бреда и вранья... 9.70 , Аноним ( 6 ), 13:25, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Кто тут бредит пусть каждый решит для себя Ты вот всерьёз считаешь, что то отвр... 10.85 , 12yoexpert ( ok ), 14:56, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать ясно, тебе 45 и qml ты видел только у своих друзей за кастомизацию виджетов чер... 11.89 , Аноним ( 6 ), 15:18, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Шутник мамкин, у меня вся DE на кумеле и все нововведения не вызывают ничего пом... 3.44 , FF ( ? ), 11:48, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *став модульным