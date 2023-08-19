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Доступен web-браузер qutebrowser 3.0

19.08.2023 08:05

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 3.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

Значительное изменение номера версии связано с прекращением поддержки старых версий Qt, PyQt, QtWebEngine и Python, а также повышением требований к операционным системам. В частности, qutebrowser теперь поддерживает работу только с выпусками Qt 5.15 и новее (QtWebEngine > = 5.15.2) и c версиями Python, начиная с 3.8. Прекращена поддержка платформ macOS до версии 11 и Windows до версии 10-1607. Прекращена поддержка 32-разрядных сборок для Windows.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка сборки с Qt 6, которая теперь используется по умолчанию (если Qt 6 отсутствует, оставлена возможность сборки с Qt 5.15). Для явного выбора версии Qt предложены опции "--qt-wrapper PyQt5" и "--qt-wrapper PyQt6", а также переменная окружения QUTE_QT_WRAPPER, которая может принимать значения PyQt6 и PyQt5.
  • Переименованы команды (поддержка старых имён сохранена для обеспечения обратной совместимости):
    • set-cmd-textcmd-set-text
    • repeatcmd-repeat
    • repeat-commandcmd-repeat-last
    • latercmd-later
    • edit-commandcmd-edit
    • run-with-countcmd-run-with-count
  • Реализована система рекомендаций, предлагающая релевантную замену в случае опечатки при вводе команды.
  • Добавлена команда ":prompt-fileselect-external" для вызова внешнего диалога выбора имени файла для загрузки.
  • Добавлена встроенная стартовая страница "qute://start".
  • Добавлены настройки для управления ведением лога ошибок при выполнении JavaScript: content.javascript.log_message.levels и content.javascript.log_message.excludes.
  • Добавлена настройка tabs.title.elide для управления заменой части заголовка на символы "…" в имени вкладки.
  • Добавлен скрипт qute-1pass, использующий менеджер паролей 1password при заполнении форм с паролем.
  • Расширены возможности userscripts: в qutedmenu добавлены новые опции для формирования меню, в qute-keepassxc добавлена поддержка одноразовых паролей для разблокировки профиля.
  • Добавлена настройка qt.chromium.experimental_web_platform_features для улучшения совместимости с сайтами, при использовании старых версий бэкенда (выставляется по умолчанию при сборке с Qt5).
  • Добавлена настройка colors.webpage.darkmode.increase_text_contrast для улучшения качества тёмного стиля оформления.
  • Добавлены параметры fonts.tooltip, colors.tooltip.bg и colors.tooltip.fg для настройки шрифта во всплывающих подсказках.
  • В команды ":bookmark-del" и ":quickmark-del" добавлен флаг "--all" для удаления всех закладок.
  • Предложены новые виджеты для строки состояния: clock для показа текущего времени и search_match для показа статистики совпадений при поиске текста на странице.
  • Запрещён проброс с HTTPS на HTTP при загрузке файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/qutebrowser...)
  2. OpenNews: Доступны web-браузеры qutebrowser 2.5 и Min 1.24
  3. OpenNews: Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Nyxt 3.0.0
  5. OpenNews: Открыт код BrowserBox Pro, платформы для удалённой изоляции браузера
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 32.3
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59629-qutebrowser
Ключевые слова: qutebrowser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (86) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:28, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это наше дело!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:03, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А сами чего? )
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:34, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Прекращена поддержка ... Windows до версии 10-1607. Прекращена поддержка 32-разрядных сборок для Windows

    вот.. сначала гугель, потом фаерфокс, а теперь вообще нож в спину!

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 10:04, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спина к спине?
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:15, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну тут если они Blink используют, то все логично почему так
     
  • 2.59, Аноним (59), 12:49, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все вопросы к тулчейну (mingw наверное).
     
  • 2.92, economist (?), 15:54, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Win7 + Python 3.8 + PyQt5 = qutebrowser 3.0 worked

    Жить можно, экосистема Python достаточно живучая.

     
     
  • 3.93, economist (?), 15:58, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставить не так как написано на сайте, а как обычно ставят приложения на Python, основанные на чем-то другом, перечисляя через пробел фреймвыорки и самое-самое важно:  

    pip install qutebrowser PyQt5

     
  • 2.96, Аноним (96), 17:24, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините, но "нож в спину" прекращает поддержку Windows до версии 10-1607
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:37, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    через него современный web можно видеть?
     
     
  • 2.5, mma (?), 09:40, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    можно но не желательно)
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:43, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по описанию внутри обычный обглоданный хром без части компонентов. Почему не желательно?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:04, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нет нормального adblock, нормальный - это uBlock Origin.
     
     
  • 5.18, Аноним (6), 10:14, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это одна из немногих обглоданных частей (компилируется абсолютно столько же времени сколько и хромиум).
     
     
  • 6.97, Аноним (12), 17:29, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt WebEngine сильно быстрее хромиума компилируется?
     
     
  • 7.99, Аноним (6), 17:46, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Qt WebEngine сильно быстрее хромиума компилируется?

    Разница могла быть если в одном jumbo build включен и в другом нет, из-за отличия в используемом компиляторе или его флагах. Так вполне сопоставимо, но всё же быстрее на моей памяти.

     
  • 5.38, 12yoexpert (ok), 11:30, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нормальный - это uMatrix, который автор в угоду корпорастам забросил и пошёл пилить кастрированный uBlock
     
     
  • 6.63, Самый умный из вас (?), 13:05, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надеемся, ты подхватишь и продолжишь его разработку, ведь это так просто
     
  • 5.47, Аноним (47), 12:06, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть нормальный адблок, добавили год так назад. Использует правила, совместимые с ABP.
     
  • 4.29, rvs2016 (ok), 10:30, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Судя по описанию внутри обычный
    > обглоданный хром без части компонентов.
    > Почему не желательно?

    Ну да. Работает и смотрится для сайтов как обычный Чроме. Ну только если не присматриваться в юзер-агенте к тому, что этот Чроме в упаковке qutebrowser.
    Управляетсмя только не по чромовски. А работает на сайтах так же, как и обычный Чроме.

     
     
  • 5.107, Аноним (107), 22:16, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было ещё больше чроме написать, а то не достаточно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:53, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот дико удивляюсь факту, что типичный веб не поддерживают относительно старые устройства, но потенциально рабочие для мультимедия, например.

    Почему тот же файловый-браузер дает больший профит в виде функционала?

    Мой древний планшет, который может в полный мультимедиа-центр, но не может в этот ваш web.

     
     
  • 2.9, Аноним (6), 09:59, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что клиенты для веба очень сложные программы и чем больше древних костылей из них выкинут после каждого обновления тем лучше во всех отношениях. Вообще ничего удивительного. Если так хочешь, бери старые версии ПО, ради тебя одного все остальные не должны страдать.
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 10:03, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все идет путем аккумуляции:
    если взять архетип того же веба - та же аккумуляция.
    почему, например, не сделать тот же доступ с файлового браузера к тем же видосам.. это будет нативно, это будет работать с любого старого устройства без костылей веб и самобытных плееров.  
     
     
  • 4.17, Аноним (6), 10:11, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта затея оказалась мертворождённой и послужила отличным полем для внедрения малвари среди прочего. В том же dolphin есть поддержка webdav и fish, наверное, это именно то, что ты хочешь. Да вроде это kio, значит, во всех кдеешных прогах можно прикрутить. Другой вариант, это какой-нибудь fuse-плагин, работать будет, конечно, похуже, чем в браузере.
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:23, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гуглу с его движком выгодно уничтожать старые устройства, т.к. производители устройств платят за лицензции для новых устройств.
    А все производители броузеров с этим ничего сделать не могут, они завязаны гугловый движок и у них лапки.
     
     
  • 3.32, Аноним (6), 10:57, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дело тут больше не в устройствах, а в ОС, и программных костылях. Поддерживать работоспособность на старых системах очень дорого и в определённый момент становится нецелесообразно. Чем дороже, тем быстрее.
     
  • 2.42, FF (?), 11:42, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что уже давно известно о профпригодности жабаскриптеров, сайтоклепателей и их разрабовладельцев. Мозгов на всех не хватает, а спрос на софт за 5 минут на коленке стремительно рос, лучше не получилось. Дизайнер это прекрасно, но когда он начинает лезть под капот деталей и разработки, то в итоге тяжелый случай наступает. Или если человек отучился 3 месяца на суперкурсе, с первой зарплаты покупает 32ГБ ОЗУ, ничего не знает об устройстве компьютера и ОС, сразу становится "программистом". И они еще обосновывают это якобы более быстрой разработкой, хотя там свои сложности и тормоза тоже.
     
  • 2.43, FF (?), 11:45, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще для того, чтобы всюду были онлайн-системы по подпиське а-ля хромось. Крякнуть, бунтовать и в суверенитет не сможешь.
     
  • 2.108, Аноним (107), 22:19, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это заговор рептилоидов с планеты Нибиру.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:06, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имеет собственные вкладки => не является минималистичным.

    Вкладки должны предоставляться оконным менеджером. В i3/sway эта прога даст ровно такой же комбайнный интерфейс, что и chrome/firefox.

     
     
  • 2.51, Аноним (51), 12:08, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что есть под i3/sway?
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 12:15, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что есть под i3/sway?

    Ты не поверишь ... впрочем, в WSL оно наверное и не нужно ...

     
  • 2.52, Аноним (53), 12:14, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Имеет собственные вкладки => не является минималистичным.
    > Вкладки должны предоставляться оконным менеджером.

    https://tools.suckless.org/tabbed/

     
     
  • 3.58, 12yoexpert (ok), 12:48, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и зачем ты это скинул?
     
     
  • 4.67, Аноним (53), 13:16, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и зачем ты это скинул?

    И зачем ты влез в очередное обсуждение непонятной для тебя темы?


     
     
  • 5.86, 12yoexpert (ok), 14:58, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты скинул ссылку ни к селу ни к огорооду. чтобы что? похвастаться посонам, что ты слышал про проги от suckless?
     
     
  • 6.91, Аноним (53), 15:41, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Имеет собственные вкладки => не является минималистичным.
    >>> Вкладки должны предоставляться оконным менеджером.
    >>> минималистичным.
    >>> оконным менеджером
    >> tabbed
    > ты скинул ссылку ни к селу ни к огорооду. чтобы что? похвастаться

    Ты влез в обсуждение ни к селу ни к огороду, не прочитав или не поняв написанного что бы что? Лишний раз метанизировать лужу?

     

  • 1.15, rvs2016 (ok), 10:09, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для просмотра видео в YouTube можно
    > настроить вызов внешнего видеопроигрывателя.

    Как?

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:27, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://qutebrowser.org/doc/faq.html

    Пункт 10.

     
     
  • 3.98, rvs2016 (ok), 17:35, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://qutebrowser.org/doc/faq.html
    > Пункт 10.

    А эти :bind работают только в текущем сеансе браузера?
    Или записываются куда-то там к нему в конфигурационные файлы так, чтобы работать и в сеансах будущих?

     
     
  • 4.104, Аноним (104), 20:11, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Записываются в конфиг в профиле (.config/qutebrowser/autoconfig.yml).
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:10, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Идея хорошая, но всё портит qt и blink. Хотя qt ещё можно простить, но не жирный blink-qtwebengine с кучей всратых зависимостей. Поэтому не нужно.
     
     
  • 2.25, Аноним (21), 10:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    qt с 5-ой версии очень разжирнел до неюзабельности.
     
     
  • 3.31, Аноним (6), 10:53, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вообще нет, потому что всё наоборот. Это ты с qml перепутал наверно. Но его можно отключить, как и всё остальное. Если требуемый софт зависит, тут уж извиняй. В сабже, понятное дело, претензия может быть только к хрому непонятной версии, с кучей бандленного шлака.
     
     
  • 4.37, 12yoexpert (ok), 11:29, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    qml жирнее виджетов, но рендерится на порядок быстрее и выглядит отлично, в отличие от
     
     
  • 5.45, Аноним (6), 11:48, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У них GPU-ускорение есть, но и только. Это и минус тоже: не то, чтобы есть проблемы с производительностью цп-онли гтк2, зато гтк3 определённо менее производителен. Про отлично это навряд ли, тошнотно выглядит. Виджеты сильно зависят от того, какие тараканы в голове у разраба.
     
     
  • 6.57, 12yoexpert (ok), 12:43, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Виджеты сильно зависят от того, какие тараканы в голове у разраба

    так можно о чём угодно сказать, но по дефолту виджеты выглядят убого, qml c material design - шикарно

     
     
  • 7.60, Аноним (6), 12:55, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нормально они выглядят. Но обычно хочется больше. И точно так же приходится наворачивать css и всё остальное. Зато кумл даже в кедах (а далеко это не стандартный убогий кумл) отвратно выглядит и до сих пор ничуть не приблизилось по пригодности спустя столько времени, можно взять тот же kwin и сравнить настройку окон старую с нынешней.
     
     
  • 8.61, Аноним (6), 12:56, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти анимации ещё и лагают, лол ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.65, 12yoexpert (ok), 13:12, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы прочитали минутку бреда и вранья... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.70, Аноним (6), 13:25, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто тут бредит пусть каждый решит для себя Ты вот всерьёз считаешь, что то отвр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.85, 12yoexpert (ok), 14:56, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ясно, тебе 45 и qml ты видел только у своих друзей за кастомизацию виджетов чер... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.89, Аноним (6), 15:18, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутник мамкин, у меня вся DE на кумеле и все нововведения не вызывают ничего пом... текст свёрнут, показать
     
  • 3.44, FF (?), 11:48, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *став модульным
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:17, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то у них верстка поехала и вкладкам поплохело...
     
  • 1.20, rvs2016 (ok), 10:19, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда в командной строке браузера пишешь начало команды, то справа показывают клавиши, которыми эти команды можно быстро вызывать.

    Например:

    Для команды tab-next пишут клавиши J или <Ctrl-PgDown>

    Находящиеся на клавиатуре небуквенные клавиши типа Ctrl или PgDown пишут внутри знаков < и >

    Увидел там случайно для некоторых команд обозначения клавиш <Forward> и <Back>. А где эти клавиши нахоятся на клавиатуре? Никогда таких клавиш не видел. Или это в "мультимедийных" клавиатурах клавиши для переходов в проигрывателях?

     
     
  • 2.54, Аноним (53), 12:21, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Увидел там случайно для некоторых команд обозначения клавиш <Forward> и <Back>. А
    > где эти клавиши нахоятся на клавиатуре? Никогда таких клавиш не видел.
    > Или это в "мультимедийных" клавиатурах клавиши для переходов в проигрывателях?

    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pictograms_on_Keyboard_of_Lenovo_T410_
    Вот эти самые кнопочки над ← →
    XF86Back
    XF86Forward

     
  • 2.62, Аноним (104), 12:57, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А где эти клавиши нахоятся на клавиатуре?

    Они бывают на мыши сбоку ещё.

     

  • 1.23, Аноним (21), 10:25, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя."
    В самом броузере не показывается видео с ютуп?
     
     
  • 2.30, rvs2016 (ok), 10:35, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В самом браузере ютуб работает.
    Можно - это не единственный, а дополнительный способ просмотра ютубов. :-)
     

  • 1.24, rvs2016 (ok), 10:25, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой смысл делать одновременно:

    интерфейс под старину ("систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях")

    и (в тоже время)

    делать браузер неработоспособным в старых системах ("Прекращена поддержка платформ macOS до версии 11 и Windows до версии 10-1607. Прекращена поддержка 32-разрядных сборок для Windows")

    ?

     
     
  • 2.27, Аноним (21), 10:28, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугловким движком не поддерживаются старые системы поэтому ничего не поделать.
    По вопросам поддержки платформ обращайтесь в гугл.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 12:07, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обращайтесь нехорошими словами.
     
  • 3.55, Аноним (53), 12:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По вопросам поддержки платформ обращайтесь в гугл.

    Гугловский апстрим даже патчи не принимает (вон, в бзд тягают 5 тыщ строк патчей для хромого https://cgit.freebsd.org/ports/tree/www/chromium/files/ ), воистину "do the right thing" и "лудьший друг опенсорса" ...

     
     
  • 4.71, Аноним (49), 13:27, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может просто коммиты надо по человечески оформлять?
     

  • 1.28, Аноним (-), 10:29, 19/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.33, ТАнконим (?), 11:07, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "...в стиле текстового редактора Vim,..." - а что, грызуном уже не комильфо или вопрос религии?
     
     
  • 2.36, 12yoexpert (ok), 11:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а то
     
  • 2.50, Аноним (50), 12:07, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а когда это линукс и/или опенсорс не были "вопросом религии"?
     
     
  • 3.56, ТАнконим (?), 12:33, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в "вопросе религии", а в чистейшем мазохизме при сёрфе страниц. Ладно сайты по типу опеннета или кнохпикса куда ни шло, как быть на медийных ресурсах или тупо в конфигураторе какого-нибудь автопроизводителя? Там же контент на сплошном флеше-подобном анимЭ.
     
     
  • 4.68, Аноним (-), 13:24, 19/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.73, ТАнконим (?), 14:04, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато, на классической клаве+грызун от HP, я осилил новый аппарат с доставкой:

    YOUR 2023 YUKON SLE 4WD
    Net Price
    $66,990 †
    Plus $5,832 in Dealer Installed Accessories

     
  • 4.74, ТАнконим (?), 14:06, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, сначала продал свой Тойота Тандра
     
  • 4.106, Аноньимъ (ok), 20:20, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати вот, современные интерфейсы что десктопные что браузерные перестали париться о том чтобы по ним табуляцией можно было навигировать.
    Жутко бесит. Особенно в вебе, сотни и тысячи нефункциональных элементов. Бесконечный визуальный шум и стрёмные анимации.
     

  • 1.41, Аноним (2), 11:39, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на самом деле это прям к0тострофа с этими вашими браузерами...
    если хромоног внутри, то какая же тут минималистичность...
    лиса тоже жирный жЫр...
    нетсурф подходит только для web-1.0
    бида-бида...
     
     
  • 2.48, Аноним (49), 12:06, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lunx, links в твоём полном распоряжении.
     
     
  • 3.72, Аноним (2), 13:54, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + dillo

    но все они проигрывают netsurf

    так что мимо...

     
  • 2.105, Тризуб (?), 20:12, 19/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.75, Аноним (75), 14:11, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >систему навигации в стиле текстового редактора Vim

    А также учитывая то, что на скрине нет кнопки закрытия окна, выход-то из него хоть есть?

     
     
  • 2.77, Аноним (19), 14:22, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, он только бикать умеет
     

  • 1.90, Avririon (ok), 15:19, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если старые операционки не поддерживает, то на кой чёрт он нyжeн, тогда?
     
  • 1.100, Golangdev (?), 17:47, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > систему навигации в стиле текстового редактора Vim

    ничего не имею против Vim

    но браузер без мыши - это мазохизм

     
     
  • 2.101, Тризуб (?), 17:50, 19/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.102, нейм (?), 18:28, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как же ты им на телефоне то пользуешься?
     
     
  • 3.109, Аноним (75), 22:42, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КО : Пальцевозанием вместо мышевозания.
     

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