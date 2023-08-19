Доступен web-браузер qutebrowser 3.0

|
|1.2, Аноним (2), 09:34, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Прекращена поддержка ... Windows до версии 10-1607. Прекращена поддержка 32-разрядных сборок для Windows
вот.. сначала гугель, потом фаерфокс, а теперь вообще нож в спину!
|
|
|
|2.92, economist (?), 15:54, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Win7 + Python 3.8 + PyQt5 = qutebrowser 3.0 worked
Жить можно, экосистема Python достаточно живучая.
|
|
|
|3.93, economist (?), 15:58, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ставить не так как написано на сайте, а как обычно ставят приложения на Python, основанные на чем-то другом, перечисляя через пробел фреймвыорки и самое-самое важно:
pip install qutebrowser PyQt5
|
|2.96, Аноним (96), 17:24, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Извините, но "нож в спину" прекращает поддержку Windows до версии 10-1607
|
|
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 09:43, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Судя по описанию внутри обычный обглоданный хром без части компонентов. Почему не желательно?
|
|
|
|
|
|5.18, Аноним (6), 10:14, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это одна из немногих обглоданных частей (компилируется абсолютно столько же времени сколько и хромиум).
|
|
|
|
|
|7.99, Аноним (6), 17:46, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Qt WebEngine сильно быстрее хромиума компилируется?
Разница могла быть если в одном jumbo build включен и в другом нет, из-за отличия в используемом компиляторе или его флагах. Так вполне сопоставимо, но всё же быстрее на моей памяти.
|
|5.38, 12yoexpert (ok), 11:30, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нормальный - это uMatrix, который автор в угоду корпорастам забросил и пошёл пилить кастрированный uBlock
|
|5.47, Аноним (47), 12:06, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть нормальный адблок, добавили год так назад. Использует правила, совместимые с ABP.
|
|4.29, rvs2016 (ok), 10:30, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Судя по описанию внутри обычный
> обглоданный хром без части компонентов.
> Почему не желательно?
Ну да. Работает и смотрится для сайтов как обычный Чроме. Ну только если не присматриваться в юзер-агенте к тому, что этот Чроме в упаковке qutebrowser.
Управляетсмя только не по чромовски. А работает на сайтах так же, как и обычный Чроме.
|
|1.8, Аноним (8), 09:53, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вот дико удивляюсь факту, что типичный веб не поддерживают относительно старые устройства, но потенциально рабочие для мультимедия, например.
Почему тот же файловый-браузер дает больший профит в виде функционала?
Мой древний планшет, который может в полный мультимедиа-центр, но не может в этот ваш web.
|
|
|
|2.9, Аноним (6), 09:59, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Потому что клиенты для веба очень сложные программы и чем больше древних костылей из них выкинут после каждого обновления тем лучше во всех отношениях. Вообще ничего удивительного. Если так хочешь, бери старые версии ПО, ради тебя одного все остальные не должны страдать.
|
|
|
|3.10, Аноним (8), 10:03, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
все идет путем аккумуляции:
если взять архетип того же веба - та же аккумуляция.
почему, например, не сделать тот же доступ с файлового браузера к тем же видосам.. это будет нативно, это будет работать с любого старого устройства без костылей веб и самобытных плееров.
|
|
|
|4.17, Аноним (6), 10:11, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эта затея оказалась мертворождённой и послужила отличным полем для внедрения малвари среди прочего. В том же dolphin есть поддержка webdav и fish, наверное, это именно то, что ты хочешь. Да вроде это kio, значит, во всех кдеешных прогах можно прикрутить. Другой вариант, это какой-нибудь fuse-плагин, работать будет, конечно, похуже, чем в браузере.
|
|2.21, Аноним (21), 10:23, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Гуглу с его движком выгодно уничтожать старые устройства, т.к. производители устройств платят за лицензции для новых устройств.
А все производители броузеров с этим ничего сделать не могут, они завязаны гугловый движок и у них лапки.
|
|
|
|3.32, Аноним (6), 10:57, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Дело тут больше не в устройствах, а в ОС, и программных костылях. Поддерживать работоспособность на старых системах очень дорого и в определённый момент становится нецелесообразно. Чем дороже, тем быстрее.
|
|2.42, FF (?), 11:42, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Потому что уже давно известно о профпригодности жабаскриптеров, сайтоклепателей и их разрабовладельцев. Мозгов на всех не хватает, а спрос на софт за 5 минут на коленке стремительно рос, лучше не получилось. Дизайнер это прекрасно, но когда он начинает лезть под капот деталей и разработки, то в итоге тяжелый случай наступает. Или если человек отучился 3 месяца на суперкурсе, с первой зарплаты покупает 32ГБ ОЗУ, ничего не знает об устройстве компьютера и ОС, сразу становится "программистом". И они еще обосновывают это якобы более быстрой разработкой, хотя там свои сложности и тормоза тоже.
|
|2.43, FF (?), 11:45, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И еще для того, чтобы всюду были онлайн-системы по подпиське а-ля хромось. Крякнуть, бунтовать и в суверенитет не сможешь.
|
|1.14, Аноним (14), 10:06, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Имеет собственные вкладки => не является минималистичным.
Вкладки должны предоставляться оконным менеджером. В i3/sway эта прога даст ровно такой же комбайнный интерфейс, что и chrome/firefox.
|
|
|
|
|
|3.53, Аноним (53), 12:15, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И что есть под i3/sway?
Ты не поверишь ... впрочем, в WSL оно наверное и не нужно ...
|
|
|
|
|
|4.67, Аноним (53), 13:16, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> и зачем ты это скинул?
И зачем ты влез в очередное обсуждение непонятной для тебя темы?
|
|
|
|5.86, 12yoexpert (ok), 14:58, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
ты скинул ссылку ни к селу ни к огорооду. чтобы что? похвастаться посонам, что ты слышал про проги от suckless?
|
|
|
|6.91, Аноним (53), 15:41, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>> Имеет собственные вкладки => не является минималистичным.
>>> Вкладки должны предоставляться оконным менеджером.
>>> минималистичным.
>>> оконным менеджером
>> tabbed
> ты скинул ссылку ни к селу ни к огорооду. чтобы что? похвастаться
Ты влез в обсуждение ни к селу ни к огороду, не прочитав или не поняв написанного что бы что? Лишний раз метанизировать лужу?
|
|1.15, rvs2016 (ok), 10:09, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Для просмотра видео в YouTube можно
> настроить вызов внешнего видеопроигрывателя.
Как?
|
|
|
|
|
|
|
|4.104, Аноним (104), 20:11, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Записываются в конфиг в профиле (.config/qutebrowser/autoconfig.yml).
|
|1.16, Аноним (16), 10:10, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Идея хорошая, но всё портит qt и blink. Хотя qt ещё можно простить, но не жирный blink-qtwebengine с кучей всратых зависимостей. Поэтому не нужно.
|
|
|
|
|
|3.31, Аноним (6), 10:53, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вообще нет, потому что всё наоборот. Это ты с qml перепутал наверно. Но его можно отключить, как и всё остальное. Если требуемый софт зависит, тут уж извиняй. В сабже, понятное дело, претензия может быть только к хрому непонятной версии, с кучей бандленного шлака.
|
|
|
|4.37, 12yoexpert (ok), 11:29, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
qml жирнее виджетов, но рендерится на порядок быстрее и выглядит отлично, в отличие от
|
|
|
|5.45, Аноним (6), 11:48, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У них GPU-ускорение есть, но и только. Это и минус тоже: не то, чтобы есть проблемы с производительностью цп-онли гтк2, зато гтк3 определённо менее производителен. Про отлично это навряд ли, тошнотно выглядит. Виджеты сильно зависят от того, какие тараканы в голове у разраба.
|
|
|
|6.57, 12yoexpert (ok), 12:43, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Виджеты сильно зависят от того, какие тараканы в голове у разраба
так можно о чём угодно сказать, но по дефолту виджеты выглядят убого, qml c material design - шикарно
|
|
|
|7.60, Аноним (6), 12:55, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Нормально они выглядят. Но обычно хочется больше. И точно так же приходится наворачивать css и всё остальное. Зато кумл даже в кедах (а далеко это не стандартный убогий кумл) отвратно выглядит и до сих пор ничуть не приблизилось по пригодности спустя столько времени, можно взять тот же kwin и сравнить настройку окон старую с нынешней.
|
|
|
|
|
|9.70, Аноним (6), 13:25, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Кто тут бредит пусть каждый решит для себя Ты вот всерьёз считаешь, что то отвр... текст свёрнут, показать
|
|1.20, rvs2016 (ok), 10:19, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Когда в командной строке браузера пишешь начало команды, то справа показывают клавиши, которыми эти команды можно быстро вызывать.
Например:
Для команды tab-next пишут клавиши J или <Ctrl-PgDown>
Находящиеся на клавиатуре небуквенные клавиши типа Ctrl или PgDown пишут внутри знаков < и >
Увидел там случайно для некоторых команд обозначения клавиш <Forward> и <Back>. А где эти клавиши нахоятся на клавиатуре? Никогда таких клавиш не видел. Или это в "мультимедийных" клавиатурах клавиши для переходов в проигрывателях?
|
|
|
|2.62, Аноним (104), 12:57, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А где эти клавиши нахоятся на клавиатуре?
Они бывают на мыши сбоку ещё.
|
|1.23, Аноним (21), 10:25, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
"Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя."
В самом броузере не показывается видео с ютуп?
|
|
|
|2.30, rvs2016 (ok), 10:35, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В самом браузере ютуб работает.
Можно - это не единственный, а дополнительный способ просмотра ютубов. :-)
|
|1.24, rvs2016 (ok), 10:25, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какой смысл делать одновременно:
интерфейс под старину ("систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях")
и (в тоже время)
делать браузер неработоспособным в старых системах ("Прекращена поддержка платформ macOS до версии 11 и Windows до версии 10-1607. Прекращена поддержка 32-разрядных сборок для Windows")
?
|
|
|
|2.27, Аноним (21), 10:28, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гугловким движком не поддерживаются старые системы поэтому ничего не поделать.
По вопросам поддержки платформ обращайтесь в гугл.
|
|1.33, ТАнконим (?), 11:07, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
"...в стиле текстового редактора Vim,..." - а что, грызуном уже не комильфо или вопрос религии?
|
|
|
|
|
|3.56, ТАнконим (?), 12:33, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дело не в "вопросе религии", а в чистейшем мазохизме при сёрфе страниц. Ладно сайты по типу опеннета или кнохпикса куда ни шло, как быть на медийных ресурсах или тупо в конфигураторе какого-нибудь автопроизводителя? Там же контент на сплошном флеше-подобном анимЭ.
|
|
|
|4.73, ТАнконим (?), 14:04, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато, на классической клаве+грызун от HP, я осилил новый аппарат с доставкой:
YOUR 2023 YUKON SLE 4WD
Net Price
$66,990 †
Plus $5,832 in Dealer Installed Accessories
|
|4.106, Аноньимъ (ok), 20:20, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати вот, современные интерфейсы что десктопные что браузерные перестали париться о том чтобы по ним табуляцией можно было навигировать.
Жутко бесит. Особенно в вебе, сотни и тысячи нефункциональных элементов. Бесконечный визуальный шум и стрёмные анимации.
|
|1.41, Аноним (2), 11:39, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
на самом деле это прям к0тострофа с этими вашими браузерами...
если хромоног внутри, то какая же тут минималистичность...
лиса тоже жирный жЫр...
нетсурф подходит только для web-1.0
бида-бида...
|
|1.75, Аноним (75), 14:11, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>систему навигации в стиле текстового редактора Vim
А также учитывая то, что на скрине нет кнопки закрытия окна, выход-то из него хоть есть?
|
|1.100, Golangdev (?), 17:47, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> систему навигации в стиле текстового редактора Vim
ничего не имею против Vim
но браузер без мыши - это мазохизм
|