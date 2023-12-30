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Новая версия браузера NetSurf 3.11

30.12.2023 20:23

После трёх с половиной лет разработки cостоялся выпуск минималистичного многоплатформенного web-браузера NetSurf 3.11, способного работать на системах с несколькими десятками мегабайт ОЗУ. Выпуск подготовлен для Linux, Windows, Haiku, AmigaOS, RISC OS и различных Unix-подобных систем. Код браузера написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Браузером поддерживаются вкладки, закладки, отображение эскизов страниц, автодополнение URL в адресной строке, масштабирование страниц, HTTPS, SVG, интерфейс для управления Cookie, режим сохранения страниц с изображениями, стандарты HTML 4.01, CSS 2.1 и частично HTML5. Предоставляется ограниченная поддержка JavaScript, которая по умолчанию отключена. Страницы отображаются при помощи собственного браузерного движка, основу которого составляют библиотеки Hubbub, LibCSS и LibDOM. Для обработки JavaScript применяется движок Duktape.

В новой версии улучшена поддержка CSS и обеспечена корректная отрисовка страниц, в которых используется CSS-свойство flex. Улучшена компоновка таблиц, обработка списков и поддержка тёмных тем оформления. Проведена оптимизация производительности. Улучшена поддержка платформы RISC OS. Добавлена поддержка формата изображений JpegXL. Добавлен декодировщик изображений rsvg. По умолчанию отключены TLS 1.0 и TLS 1.1, и настроено использование TLS 1.3. Добавлена поддержка OpenSSL 3. Обеспечена поддержка автозамены http на https. Улучшен интерфейс на базе библиотеки GTK.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.netsurf-browser.or...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера NetSurf 3.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60370-netsurf
Ключевые слова: netsurf, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:00, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    opennet в нем открывается? а комменты оставить можно?
     
  • 1.2, Аноним (-), 21:16, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скевоморфические иконки!
    Кажется я нашел как вернуться в 2007)
    Надо будет отправить себе сообщение "не трать время на наташку, через 5 лет купи биткойнов"
     
     
  • 2.4, Анноним (?), 21:23, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как вернуться обратно в 2023 знаешь?
    Все довольно просто!
    Берешь данный браузер и заваливаешь кодом. Чем больше кода, тем быстрее вернешься в настоящее время!
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:31, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если хочешь вернуться в 90е - ставь https://dillo.org/.
     
  • 2.16, dannyD (?), 22:40, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Скевоморфические иконки!

    да, а для плоских придумали плоские.

     

  • 1.3, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:16, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Браузер здорового человека.
     
     
  • 2.5, Аноним (9), 21:25, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если уж набрасывать решил, пиши про dillo.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 21:36, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    про dildo не пишут, времени не хватает
     
  • 3.18, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:48, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если уж набрасывать решил, пиши про dillo.

    Судя по скриншотам на википедии он страшный. А тут красивый gtk интерфейс.

     

  • 1.6, Аноним (9), 21:25, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он хоть что-то открывает? У меня лет 10 назад не смог открыть админку древнего WRT54GL.
     
     
  • 2.10, Голум (?), 21:33, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше он любил падать на ровном месте вне зависимости от системы под ним, как сейчас – не знаю. В работе тех же dillo и links хотя бы есть уверенность.
     

  • 1.7, Аноним (9), 21:28, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот что точно должно пойти на Pentium 4. Анонимы опеннета должны быть в восторге, даже на их некрожелезе бывают обновления!
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:30, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен декодировщик изображений rsvg

    это та самыя багонутая либа, которую выкинули из debian в пользу resvg?
    или что-то другое?

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:50, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это та самыя багонутая либа, которую выкинули из debian в пользу resvg?

    Видимо, не та самая: https://packages.debian.org/sid/librsvg2-2

     

  • 1.14, Аноним (14), 22:05, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Из хорошего у него весь код компактный и модульно разбит на библиотеки, которые можно использовать в других проектов.
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:16, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он вроде в ещё KolibriOS раньше работал
     
     
  • 2.22, Второй из Кукуева (?), 22:57, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее не работал
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:57, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая замена жопера-престо, и прочих мозаиков с нетшкафами.
     

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