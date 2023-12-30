Новая версия браузера NetSurf 3.11

После трёх с половиной лет разработки cостоялся выпуск минималистичного многоплатформенного web-браузера NetSurf 3.11, способного работать на системах с несколькими десятками мегабайт ОЗУ. Выпуск подготовлен для Linux, Windows, Haiku, AmigaOS, RISC OS и различных Unix-подобных систем. Код браузера написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Браузером поддерживаются вкладки, закладки, отображение эскизов страниц, автодополнение URL в адресной строке, масштабирование страниц, HTTPS, SVG, интерфейс для управления Cookie, режим сохранения страниц с изображениями, стандарты HTML 4.01, CSS 2.1 и частично HTML5. Предоставляется ограниченная поддержка JavaScript, которая по умолчанию отключена. Страницы отображаются при помощи собственного браузерного движка, основу которого составляют библиотеки Hubbub, LibCSS и LibDOM. Для обработки JavaScript применяется движок Duktape.

В новой версии улучшена поддержка CSS и обеспечена корректная отрисовка страниц, в которых используется CSS-свойство flex. Улучшена компоновка таблиц, обработка списков и поддержка тёмных тем оформления. Проведена оптимизация производительности. Улучшена поддержка платформы RISC OS. Добавлена поддержка формата изображений JpegXL. Добавлен декодировщик изображений rsvg. По умолчанию отключены TLS 1.0 и TLS 1.1, и настроено использование TLS 1.3. Добавлена поддержка OpenSSL 3. Обеспечена поддержка автозамены http на https. Улучшен интерфейс на базе библиотеки GTK.