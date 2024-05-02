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Выпуск Rust 1.78. Язык Borgo, сочетающий сильные стороны Go и Rust

02.05.2024 23:18

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.78, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Предложено новое пространство имён атрибутов "#[diagnostic]", предоставляющее средства для влияния на выдаваемые компилятором сообщения об ошибках. Первым в новом пространстве реализован атрибут "#[diagnostic::on_unimplemented]", который может использоваться для настройки сообщений об ошибках, выдаваемых в ситуации, когда требуется использовать типаж, который не реализован для типа. 
    
   #[diagnostic::on_unimplemented(
       message = "My Message for `ImportantTrait<{A}>` is not implemented for `{Self}`",
       label = "My Label",
       note = "Note 1",
       note = "Note 2"
   )]
   trait ImportantTrait<A> {}

   fn use_my_trait(_: impl ImportantTrait<i32>) {}

   fn main() {
       use_my_trait(String::new());
   }

   error[E0277]: My Message for `ImportantTrait<i32>` is not implemented for `String`
  --> src/main.rs:12:18
   |
12 |     use_my_trait(String::new());
   |     ------------ ^^^^^^^^^^^^^ My Label
   |     |
   |     required by a bound introduced by this call
   |
   = help: the trait `ImportantTrait<i32>` is not implemented for `String`
   = note: Note 1
   = note: Note 2
  • Предварительные assert-проверки, применяемые к unsafe-функциями, теперь могут откладываться до стадии генерации кода, что позволяет выполнять данные проверки без необходимости сборки стандартной библиотеки в режиме "#[cfg(debug_assertions)]". Для срабатывания проверок теперь достаточно включения отладочных assert-ов для тестовых или отладочных сборок своего кода.
  • Поведение функций в стандартной библиотеке, влияющих на выравнивание указателей и срезов (slice), теперь предсказуемо во время выполнения и зависит от входных данных. Функция pointer::align_offset, вычисляющая смещение для выравнивания указателя, теперь возвращает usize::MAX только при невозможности выполнения операции. Функции slice::align_to и slice::align_to_mut both, преобразующие срезы в представление с выровненным средним срезом и исходными начальным и конечным срезами, теперь всегда возвращают самую большую среднюю часть.
  • В разряд стабильных переведены:
  • Функция Barrier::new() стабилизирована для использования с признаком "const" в любом контексте вместо констант.
  • Для целевых платформ x86_64-pc-windows-msvc, i686-pc-windows-msvc, x86_64-pc-windows-gnu, i686-pc-windows-gnu, x86_64-pc-windows-gnullvm и i686-pc-windows-gnullvm теперь требуется как минимум версия Windows 10.
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ wasm32-wasip2, arm64ec-pc-windows-msvc, armv8r-none-eabihf и loongarch64-unknown-linux-musl. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
  • Реализован второй уровень поддержки целевой платформы Add wasm32-wasip1. Второй уровень поддержки подразумевает гарантию сборки.
  • Платформа wasm32-wasi-preview1-threads переименована в wasm32-wasip1-threads.
  • Компилятор переведён на использование LLVM 18. При использовании LLVM 18 для архитектур x86-32 и x86-64 изменён ABI, связанный с типами u128 и i128.
  • В пактом менеджере Cargo стабилизирована 4 версия файлов-блокировок (lockfile v4).
  • В Cargo cтабилизирован глобальный кэш с информацией о последнем использовании данных. Кэш размещается в файле $CARGO_HOME/.global-cache при помощи SQLite, обновляется автоматически и отражает последние изменения, связанные с индексом, crate-файлом, каталогом с кодом, git clone и git checkout.



Дополнительно можно отметить язык программирования Borgo, который пытается быть более выразительным, чем язык Go, но менее сложным, чем язык Rust. Borgo комбинирует лучшие черты Go и Rust, восполняя недостатки каждого из языков. Например, язык Go прост и понятен, но не предоставляет расширенных средств для обеспечения безопасности при работе с типами. Язык Rust предоставляет средства для безопасного программирования, но переусложнён. Проект развивает Marco Sampellegrini, автор книги "The Simple Haskell Handbook" и разработчик системы непрерывной интеграции Quad CI.

В Borgo используется статическая типизация, аналогичные языку Go типы и синтаксис, похожий на Rust. Указание точек с запятой в конце строк в коде на Borgo не является обязательным. Код на языке Borgo компилируется в представление на языке Go, которое полностью совместимо с существующими пакетами для языка Go. Код компилятора написан на языке Rust и распространяется под лицензией ISC. 


use fmt

enum NetworkState<T> {
    Loading,
    Failed(int),
    Success(T),
}

struct Response {
    title: string,
    duration: int,
}

fn main() {
    let res = Response {
        title: "Hello world",
        duration: 0,
    }

    let state = NetworkState.Success(res)

    let msg = match state {
        NetworkState.Loading => "still loading",
        NetworkState.Failed(code) => fmt.Sprintf("Got error code: %d", code),
        NetworkState.Success(res) => res.title,
    }

    fmt.Println(msg)
}


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.77
  3. OpenNews: Проект по интеграции с Qt web-движка Servo, развиваемого на языке Rust
  4. OpenNews: Проект по реализации zlib на языке Rust
  5. OpenNews: В Thunderbird добавят реализацию протокола Microsoft Exchange на языке Rust
  6. OpenNews: Red Hat представил Nova, драйвер для GPU NVIDIA, написанный на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61104-rust
Ключевые слова: rust, borgo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:21, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо брать лучшее от обоих языков - синтаксис от раста, ГК от го.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:32, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучшее это синтаксис от Go и GC от Go.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:34, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не прошли тест на сарказм
     

  • 1.2, Дмитрий (??), 23:23, 02/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.7, Аноним (7), 23:36, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Для целевых платформ x86_64-pc-windows-msvc, i686-pc-windows-msvc, x86_64-pc-windows-gnu, i686-pc-windows-gnu, x86_64-pc-windows-gnullvm и i686-pc-windows-gnullvm теперь требуется как минимум версия Windows 10.

    Сразу ффтопку такие ЯП, программы на них, и программистов, выбирающих настолько заражающей своей негодностью инструмент для своих программ.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:44, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты против винды как платформы компиляции или что?
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 00:13, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я против навязывания новых версий продуктов M$. Сказки про

    >аяаяй, кто это сделал, никто ничего никому не навязывает, не хочешь - сиди без компьютера и интернета на своей 95

    - оставь при себе. Навязывают. Кто-то получил блестящую какаху-ЯП по цене соучастия в навязывании. И так получится, что влияния всех этих подкупленных этой какахой для навязывания хватит. А у завязангых на эту какаху и выбора то и нет, кроме как вылезти из раста. Но нет, пргдолжают и зругих в него тянуть.

     
  • 3.18, Ivan_83 (ok), 00:20, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технологически венда интересная (по крайней мере фундамент там не ипахабили ещё и азуровцы как то вытягивают ситуацию), но то что она полностью закрытая и огороженная ставит на ней крест, для любого кто уважает себя и своё время.
     
     
  • 4.23, Аноним (7), 00:37, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теоретически любой тьюринг-полный ЯП можно скомпилировать под любую систему. Пракрически - кто содержит Foundation - тот её и танцует. Вместе со всеми разрабами, решившими поучаствовать в этой пляске, и со всеми пользователями, которые к плясунам можно сказать наручниками пристёгнуты.
     
  • 4.25, Буратино (?), 00:42, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто пишут подобное приведённому вами на любом языке напишут плохо.
    Раньше C++ был "дефолтным языком для всего" - и благодаря этому нам остались кучи примеров monkey-кода на нём.
    Сейчас "дефолтным" стал JS - результат работы JS-обезьян видят все и каждый день с ними соприкасаются.
    Сделаете популярно-дефолтной "ржавчину" - будет то же самое, но на ней.
     
     
  • 5.26, Буратино (?), 00:43, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Промазал с веткой
     

  • 1.9, Аноним (7), 23:39, 02/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:00, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо срочно переписать на борго. Пока не знаю что, но руки уже чешутся.
     
     
  • 2.14, Аноним (7), 00:14, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не взлетит, надо было Borgio называть.
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:03, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это уже второй растокапец, ура
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:14, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь всё, что было переписано на расте, надо переписывать на Borgo
     
  • 1.16, Ivan_83 (ok), 00:16, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто то ещё не вырос и изобретает свои языки.
    Одни запутались в крестах и кривой архитектуре, потому решили что ну его нафиг и для своей гнили изобрели отдельный гнилой язык.
    Другие просто фигнёй маятся вместо решения насущих практических проблем.

    GO - то понятно зачем: автору хотелось выпендрится а гуглю нужны обезьянки за дёшего, так бы тоже можно было обойтись PHP+LUA.

     
  • 1.17, Аноним (17), 00:19, 03/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, Chromium (ok), 00:22, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Борг" - это "долг" на украинском.
     
     
  • 2.22, Аноним (15), 00:35, 03/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.24, Sw00p aka Jerom (?), 00:40, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бордж - на тюркском :)
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 00:45, 03/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, Аноним (30), 00:44, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, Тарас, а Борго по всей видимости должок ))
     

  • 1.20, Sw00p aka Jerom (?), 00:25, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ньютон, не жонглировал яблоками с помощью ног сидя на пятой точке под деревом, чтобы постичь закон всемирного тяготения, он просто бездельничал. (ц)
     
  • 1.31, ZloySergant (ok), 00:46, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пипец подарок на Страстную Пятницу...
     

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