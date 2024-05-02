Выпуск Rust 1.78. Язык Borgo, сочетающий сильные стороны Go и Rust

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Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.78, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.
Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.
Основные новшества:
- Предложено новое пространство имён атрибутов "#[diagnostic]", предоставляющее средства для влияния на выдаваемые компилятором сообщения об ошибках. Первым в новом пространстве реализован атрибут
"#[diagnostic::on_unimplemented]", который может использоваться для настройки сообщений об ошибках, выдаваемых в ситуации, когда требуется использовать типаж, который не реализован для типа.
#[diagnostic::on_unimplemented(
message = "My Message for `ImportantTrait<{A}>` is not implemented for `{Self}`",
label = "My Label",
note = "Note 1",
note = "Note 2"
)]
trait ImportantTrait<A> {}
fn use_my_trait(_: impl ImportantTrait<i32>) {}
fn main() {
use_my_trait(String::new());
}
error[E0277]: My Message for `ImportantTrait<i32>` is not implemented for `String`
--> src/main.rs:12:18
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12 | use_my_trait(String::new());
| ------------ ^^^^^^^^^^^^^ My Label
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| required by a bound introduced by this call
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= help: the trait `ImportantTrait<i32>` is not implemented for `String`
= note: Note 1
= note: Note 2
- Предварительные assert-проверки, применяемые к unsafe-функциями, теперь могут откладываться до стадии генерации кода, что позволяет выполнять данные проверки без необходимости сборки стандартной библиотеки в режиме "#[cfg(debug_assertions)]". Для срабатывания проверок теперь достаточно включения отладочных assert-ов для тестовых или отладочных сборок своего кода.
- Поведение функций в стандартной библиотеке, влияющих на выравнивание указателей и срезов (slice), теперь предсказуемо во время выполнения и зависит от входных данных. Функция pointer::align_offset, вычисляющая смещение для выравнивания указателя, теперь возвращает usize::MAX только при невозможности выполнения операции. Функции slice::align_to и slice::align_to_mut both, преобразующие срезы в представление с выровненным средним срезом и исходными начальным и конечным срезами, теперь всегда возвращают самую большую среднюю часть.
- В разряд стабильных переведены:
- Функция Barrier::new() стабилизирована для использования с признаком "const" в любом контексте вместо констант.
- Для целевых платформ x86_64-pc-windows-msvc, i686-pc-windows-msvc,
x86_64-pc-windows-gnu,
i686-pc-windows-gnu,
x86_64-pc-windows-gnullvm и
i686-pc-windows-gnullvm теперь требуется как минимум версия Windows 10.
- Реализован третий уровень поддержки для платформ wasm32-wasip2, arm64ec-pc-windows-msvc, armv8r-none-eabihf и loongarch64-unknown-linux-musl. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
- Реализован второй уровень поддержки целевой платформы Add wasm32-wasip1. Второй уровень поддержки подразумевает гарантию сборки.
- Платформа wasm32-wasi-preview1-threads переименована в wasm32-wasip1-threads.
- Компилятор переведён на использование LLVM 18. При использовании LLVM 18 для архитектур x86-32 и x86-64 изменён ABI, связанный с типами u128 и i128.
- В пактом менеджере Cargo стабилизирована 4 версия файлов-блокировок (lockfile v4).
- В Cargo cтабилизирован глобальный кэш с информацией о последнем использовании данных. Кэш размещается в файле $CARGO_HOME/.global-cache при помощи SQLite, обновляется автоматически и отражает последние изменения, связанные с индексом, crate-файлом, каталогом с кодом, git clone и git checkout.
Дополнительно можно отметить язык программирования Borgo, который пытается быть более выразительным, чем язык Go, но менее сложным, чем язык Rust. Borgo комбинирует лучшие черты Go и Rust, восполняя недостатки каждого из языков. Например, язык Go прост и понятен, но не предоставляет расширенных средств для обеспечения безопасности при работе с типами. Язык Rust предоставляет средства для безопасного программирования, но переусложнён. Проект развивает Marco Sampellegrini, автор книги
"The Simple Haskell Handbook" и разработчик системы непрерывной интеграции Quad CI.
В Borgo используется статическая типизация, аналогичные языку Go типы и синтаксис, похожий на Rust. Указание точек с запятой в конце строк в коде на Borgo не является обязательным. Код на языке Borgo компилируется в представление на языке Go, которое полностью совместимо с существующими пакетами для языка Go. Код компилятора написан на языке Rust и распространяется под лицензией ISC.
use fmt
enum NetworkState<T> {
Loading,
Failed(int),
Success(T),
}
struct Response {
title: string,
duration: int,
}
fn main() {
let res = Response {
title: "Hello world",
duration: 0,
}
let state = NetworkState.Success(res)
let msg = match state {
NetworkState.Loading => "still loading",
NetworkState.Failed(code) => fmt.Sprintf("Got error code: %d", code),
NetworkState.Success(res) => res.title,
}
fmt.Println(msg)
}