Доступен Wayland 1.21

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|3.38, Аноним (38), 12:24, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Протокол wl_shell ... объявлен устаревшим
При таких стараниях желающих пользоваться станет ещё меньше.
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|4.64, llolik (ok), 13:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При таких стараниях желающих пользоваться станет ещё меньше.
Насколько я помню, wl_shell уже лет 5 как не рекомендован (т.к. изначально забазировавшись на нём GNOME/KDE поняли, что он очень суров и недостаточно гибок) и буквально все уже давно используют гораздо более гибкий xdg-shell. Но wl_shell выкинуть из протоколв нельзя, ибо заявлена совместимость.
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|2.22, QwertyReg (ok), 10:58, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Те, кто не хочет пользоваться тормозными технологиями 80-х, то есть все, кто пользуется немаргинальными дистрибутивами.
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|3.39, Аноним (39), 12:25, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как ты их запустил? И вообще, неприятный момент, если они почему-то не запустились и появился чёрный экран, после этого можно нажать только хард-ресет на системнике (magic-key тоже не работает). В логах никакой информации, конечно. Я случайно узнал, что обязательно наличие файла /etc/machine-id на диске, без этого даже чёрного экрана не было
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|4.43, Fracta1L (ok), 12:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как ты их запустил?
Обычно. Выбрал в SDDM сессию Plasma Wayland и залогинился.
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|5.48, Аноним (39), 12:38, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нда, а что делать, если только чёрный экран после этого появился и ни на что больше не реагирует? С год назад всё нормально запускалось, а теперь вот так (как добавили поддержку gbm в nvidia, но может и раньше).
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|3.67, Аноним (67), 13:40, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сериализация-десериализация где-то в середине протокола будет, буду пользоваться.
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|1.2, EuPhobos (ok), 10:25, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов
И добавляет ещё больше проблем и геморроя..
А ещё какие многие проблемы решает Wayland помимо "не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов" и "не допускает перехват связанных с другими окнами событий ввода"?
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|2.4, Аноним (3), 10:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Переписывает доисторический говнокод с сотнями архитектурных косяков?
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|3.15, ИмяХ (?), 10:48, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Переписывание ради переписывания. Чего только не придумают эти программистушки, лишь бы не работать на заводе.
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|2.17, iPony129412 (?), 10:49, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А просыпаться и не показывать рабочий стол до запуска экрана экран блокировки научились?
Или чья это проблема?
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|3.28, QwertyReg (ok), 11:54, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>просыпаться и не показывать рабочий стол до запуска экрана
А что, Linux уже научился просыпаться не через раз?
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|4.45, eugener (ok), 12:32, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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домашний комп каждый вечер усыпляется, на данный момент полтора месяца без перезагрузки.
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|5.49, QwertyReg (ok), 12:38, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> домашний комп каждый вечер усыпляется, на данный момент полтора месяца без перезагрузки.
Ну да, ну да, "работает, как часы", а если у кого-то раз в 5 просыпаний система виснет с чёрным экраном и не реагирует даже на REISUB, то это "руки кривые", а не убогая поддержка ACPI Линуксом.
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|4.46, eugener (ok), 12:33, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну а ноуты так вообще всегда закрывали-открывали и проблем не знали.
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|5.50, QwertyReg (ok), 12:42, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ну а ноуты так вообще всегда закрывали-открывали и проблем не знали.
1. Открываем спящий ноут;
2. Дожидаемся шума вентиляторов, но не включения экрана;
3. Сразу же закрываем ноут;
4. Ждём 5 секунд, открываем опять и смотрим на реакцию.
А она будет такой:
Windows: проснётся, удивится, что крышку снова закрыли, уснёт снова с задержкой, потом проснётся тоже с задержкой или после нажатия кнопки Power;
MacOS: мгновенно проснётся, так же мгновенно уснёт и мгновенно проснётся;
Linux: проснётся, после закрытия крышки не заснёт, после открытия: просто здравствуй, просто как дела, вот тебе чёрный экран и никакой активности на работающем ноутбуке, не поможет даже REISUB, только hard reset.
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|6.58, Ooiiii (?), 13:14, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 1. Открываем спящий ноут;
> 2. Дожидаемся шума вентиляторов, но не включения экрана;
> 3. Сразу же закрываем ноут;
Может просто ещё никто так не делал в линуксе? Поэтому и баг остался не замеченным.
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|7.63, Аноним (39), 13:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может просто ещё никто так не делал в линуксе? Поэтому и баг
> остался не замеченным.
Это, кстати, вполне вероятно.
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|3.44, eugener (ok), 12:30, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точно не вейланда, на иксах то же самое.
Так что это походу проблема гнома.
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|2.9, Аноним (9), 10:38, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Легко, композитор, WM намертво прибиты в Wayland-имплементацию.
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|3.14, Аноним (6), 10:48, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А я о чем? По схеме тупо объединили икс-сервер и композитор в один как бы "композитор"
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|4.29, n00by (ok), 12:01, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Икс-сервер не объединяли с композитором, а немножко выкинули. Теперь содержимое окна рисует не сервер, а клиент.
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|2.36, Аноним (35), 12:20, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем это? Вейленд сам знаем чем тебе надо вводить, а чем не надо. Новая реальность же.
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|1.8, Аноним (9), 10:37, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В программный интерфейс wl_pointer добавлена поддержка события wl_pointer.axis_value120 для высокоточного скроллинга на манипуляторах мышь с колесом прокрутки высокого разрешения.
О, теперь есть две функции для одного и того же, как хорошо что мы избавились от bloatwarных иксов. Теперь есть крутое событие, с 120 дробью как WM_MOUSEWHEEL.
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|1.10, Без аргументов (?), 10:40, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В кедах спектакль не скнинит в вейленд сессии. И все равно большая часть софта под прослойкой. И средств разработки ещё меньше остаётся, которые вейленд тянут.
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|3.25, Аноним (25), 11:22, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Кто-то еще пользуется кедами?
Кроме кед есть еще ДЕ рабочие разве?
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|2.20, ryoken (ok), 10:57, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>В кедах спектакль не скнинит в вейленд сессии.
Дома гляну (на генте в Wayland вроде спокойно скрины делались).
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|2.34, Fracta1L (ok), 12:19, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скринит. Это лично у тебя что-то поломано.
> И все равно большая часть софта под прослойкой
У меня под прослойкой только браузеры на Хроме.
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|2.62, An0nim0us (?), 13:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже минимум с полгода как нет проблем с спектаклем в вейленде. Большинство софта, которым пользуюсь также норм нативно работает. Большинство средств разработки сейчас на електроне, который в свою очередь также давно умеет работать нативно. Та часть софта которая не умеет работать нативно в вейленде практически без замечаний работает через хвейленд.
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|1.12, InuYasha (??), 10:41, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> для высокоточного скроллинга на манипуляторах мышь с колесом прокрутки высокого разрешения.
:D :D :D у меня была M-U0007 с тяжёлым колесом, которому можно отключить тормоз, крутануть - и оно будет вращаться с бешенной скоростью аж полминуты. Вот в такие моменты иксы сходят с ума. А фигефокс вообще скукоживает )
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|3.32, InuYasha (??), 12:15, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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там, где не надо регаться - в каментах на опеннете! ;)
И, кстати, надо знать кому слать - в убунту, в кеды, в иксы или авторам какого-нибудь драйвера...
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|1.13, ИмяХ (?), 10:45, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Протокол wl_shell отмечен как необязательный для реализации в композитных серверах и объявлен устаревшим. Для создания пользовательских оболочек рекомендовано использовать протокол xdg_shell
Судя по названию, вейландовский компонент _shell устарел быстрее чем иксовый.
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|2.65, llolik (ok), 13:33, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто он оказался слишком суров и им никто (ну почти) не пользуется. xdg-shell гораздо более гибкий. Но из-за совместимости wl_shell остаётся (как минимум в цикле 1.*)
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|1.21, ryoken (ok), 10:58, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>добавлена поддержка глубины цветности больше 8-бит на канал
Странно, вроде бы у меня в кедах и так писалось про 10 бит (LED Cinema 27"). Надо будет посмотреть.
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|3.31, ryoken (ok), 12:12, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Писалось, но по факту не отображалось же.
А на чём проверить можно?
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|4.57, ИмяХ (?), 13:07, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как на чём? Глазами посмотреть, неужели между 8бит и 10бит не видно разницы?
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|1.42, FSA (??), 12:27, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Они вот его пихают везде, но пользоваться им пока невозможно. На своём компьютере не использую, потому что при запуске Steam система просто колом стаёт и, понятное дело, ни во что не поиграешь. Ещё очень много времени потратил, чтобы помочь удалённо человеку. Всё перепробовал. Ни одно приложение не позволяет получить доступ к рабочему столу. Оказался виноват этот самый Wayland. Каким-то чудом получилось вырубить его и задействовать Xorg и всё получилось с первой попытки.
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|2.66, An0nim0us (?), 13:39, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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буквально вчера запускал стим в вейленде и играл в игры без каких либо проблем. По удаленному доступу то видел новость что тимвювер вроде относительно недавно анонсировал поддержку вейленда, но сам не тестил из-за отсутствия необходимости.
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|1.56, Whwind (?), 13:00, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я не смог пользоваться вэйландгм после проблемы с драг эн дропом. Не мог скинуть файлы в плей лист😭
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|1.59, Anon2 (?), 13:20, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Настолько вредная технология, что можно назвать вирусом.
Добавила кучу геммороя писателям софта под линукс и не добавила ни капли полезного. HDR? Нет. VR? Сломан. Более-менее костыльно и велосипедно работает только на GNOME, на других DE полный швах. Проприетарщина уже в открытую говорит "Используйте gnome, остальное не поддерживается" (см.zoom)
https://gist.github.com/probonopd/9feb7c20257af5dd915e3a9f2d1f2277
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