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Доступен Wayland 1.21

01.07.2022 09:43

После шести месяцев разработки представлен стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.21. Ветка 1.21 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и содержит в основном исправления ошибок и незначительные обновления протокола. Несколько дней назад сформировано корректирующее обновление композитного сервера Weston 10.0.1, который развивается в рамках отдельного цикла разработки. Weston предоставляет код и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях.

Основные изменения в протоколе:

  • В программный интерфейс wl_pointer добавлена поддержка события wl_pointer.axis_value120 для высокоточного скроллинга на манипуляторах мышь с колесом прокрутки высокого разрешения.
  • В сервер добавлены новые функции wl_signal_emit_mutable (аналог wl_signal_emit, поддерживающий корректную работу в ситуации, когда один обработчик сигналов, удаляет другой обработчик) и wl_global_get_version (позволяет узнать общую версию API).
  • Разработка переведена на платформу GitLab с использованием инфраструктуры проекта FreeDesktop.org.
  • Проведена чистка и переработка структур и функций, связанных с настройкой курсора.
  • Протокол wl_shell отмечен как необязательный для реализации в композитных серверах и объявлен устаревшим. Для создания пользовательских оболочек рекомендовано использовать протокол xdg_shell, предоставляющий интерфейс для взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет передвигать поверхности по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.
  • Повышены требования к сборочной системе, для сборки теперь необходим инструментарий Meson как минимум версии 0.56. При компиляции включён флаг "c_std=c99".



Изменения в приложениях, окружениях рабочего стола и дистрибутивах, связанные с Wayland:

  • В KDE планируют в 2022 году довести сеанс рабочего стола Plasma на базе протокола Wayland до состояния, пригодного для повседневного использования существенной долей пользователей. Значительно улучшена поддержка Wayland в выпусках KDE Plasma 5.24 и 5.25, в том числе добавлена поддержка глубины цветности больше 8-бит на канал, реализован режим "DRM leasing" для шлемов виртуальной реальности, обеспечена поддержка создания скриншотов и сворачивания всех окон.
  • В Fedora 36 на системах с проприетарными драйверами NVIDIA по умолчанию задействован сеанс GNOME на базе протокола Wayland, который раньше применялся только при использовании открытых драйверов.
  • В Ubuntu 22.04 для большинства конфигураций по умолчанию задействован сеанс рабочего стола на базе протокола Wayland, но использование X-сервера оставлено по умолчанию для систем с проприетарными драйверами NVIDIA. Для Ubuntu предложен PPA-репозиторий с пакетом qtwayland в который из ветки Qt 5.15.3, сопровождаемой проектом KDE, перенесены исправления, связанные с улучшением поддержки протокола Wayland.
  • Опубликован выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland.
  • В ночных сборках Firefox по умолчанию включена поддержка Wayland. В Firefox исправлена проблема с блокировкой потоков, налажено масштабирование всплывающих окон и обеспечена работа контекстного меню при проверке правописания. В соответствии со статистикой сервиса Firefox Telemetry, анализирующего данные, поступающие в результате отправки телеметрии и обращения пользователей к серверам Mozilla, доля Linux-пользователей Firefox, работающих в окружениях на базе протокола Wayland, пока не превышает 10%.
  • Опубликован выпуск экранной оболочки для мобильных устройств Phosh 0.15.0, основанной на технологиях GNOME и использующей композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland.
  • Компания Valve продолжает развивать композитный сервер Gamescope (ранее известный как steamcompmgr), использующий протокол Wayland и применяемый в операционной системе SteamOS 3.
  • Опубликован выпуск DDX-компонента XWayland 22.1.0, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. В новой версии добавлена поддержка протокола DRM Lease, который используется для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
  • Проект labwc развивает композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland).
  • Доступен первый выпуск LWQt, варианта пользовательской оболочки LXQt на базе Wayland.
  • Компания Collabora в рамках проекта wxrd, развивает новый композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности.
  • Опубликован выпуск проекта Wine-wayland 7.7, позволяющего использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland, без применения XWayland и компонентов X11.
  • Аарон Плaттнер (Aaron Plattner), один из ведущих разработчиков проприетарных драйверов NVIDIA, опубликовал отчёт о состоянии поддержки Wayland в драйверах NVIDIA.
  • Сформирован выпуск композитного сервера Weston 10.0, в котором добавлена поддержка библиотеки libseat, предоставляющей функции для организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода, а также добавлены компоненты для управления цветом, позволяющие преобразовывать цвета, выполнять гамма-коррекцию и работать с цветовыми профилями.
  • Продолжено портирование рабочего стола MATE для Wayland.
  • Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения COSMIC, использующего Wayland.
  • Компания Microsoft реализовала возможность запуска Linux-приложений с графическим интерфейсом в окружениях на базе подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Для вывода задействован композитный менеджер RAIL-Shell, использующий протокол Wayland и основанный на кодовой базе Weston.
  • Wayland задействован по умолчанию в мобильных платформах Plasma Mobile, Sailfish, webOS Open Source Edition, Tizen и AsteroidOS.
  • На базе Wayland развиваются оболочки Ubuntu Frame и wayward.
  • Для тестирования работы KDE, GNOME, Enlightenment, Wayfire, Liri и Sway поверх Wayland выпускается специальный Live-дистрибутив Rebecca Black Linux.



Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон.

Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов, а также не допускает перехват связанных с другими окнами событий ввода. В настоящее время поддержка прямой работы c Wayland уже реализована для библиотек GTK, Qt, SDL (начиная с выпуска 2.0.2), Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library). Начиная с Qt 5.4 в состав включён модуль QtWayland с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland.

Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Композитный сервер Weston может работать не только с использованием DRM-модуля ядра Linux, но и поверх X11, другого композитного сервера Wayland, фреймбуфера и RDP. Кроме того, развиваются проекты по обеспечению работы поверх графического стека платформы Android.

В рамках проекта Weston развивается одна из реализаций композитного сервера. В роли композитного сервера также может выступать любой другой продукт, поддерживающий протокол Wayland. Например, в настоящее время ведётся работа по обеспечению поддержки Wayland в KWin. В текущем виде Weston уже вышел за рамки набора примеров для тестирования протокола Wayland и может обрастать функциональностью через плагины и дополнения. Пользовательские оболочки и расширенные функций управления окнами предлагается реализовывать в форме внешних бэкендов к Weston. Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и macOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 10.0
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.20
  4. OpenNews: Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox
  5. OpenNews: Доступен labwc 0.5, композитный сервер для Wayland
  6. OpenNews: Первый выпуск LWQt, варианта оболочки LXQt на базе Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57432-wayland
Ключевые слова: wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Кто-то пользуется?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:27, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да много кто, ещё больше будут пользоваться в дальнейшем
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:24, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Протокол wl_shell ... объявлен устаревшим

    При таких стараниях желающих пользоваться станет ещё меньше.

     
     
  • 4.64, llolik (ok), 13:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При таких стараниях желающих пользоваться станет ещё меньше.

    Насколько я помню, wl_shell уже лет 5 как не рекомендован (т.к. изначально забазировавшись на нём GNOME/KDE поняли, что он очень суров и недостаточно гибок) и буквально все уже давно используют гораздо более гибкий xdg-shell. Но wl_shell выкинуть из протоколв нельзя, ибо заявлена совместимость.

     
  • 2.16, Аноним (16), 10:49, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Кто-то не пользуется?
     
  • 2.22, QwertyReg (ok), 10:58, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Те, кто не хочет пользоваться тормозными технологиями 80-х, то есть все, кто пользуется немаргинальными дистрибутивами.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:19, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тормозная технология на этом сайте это только ты.  
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:08, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Медленно, но растёт https://linux-hardware.org/?view=os_display_server&scale=last_year
     
     
  • 3.40, Аноним (38), 12:25, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Медленно, но растёт

    fixed: Медленно, но пропихивают

     
  • 2.33, Fracta1L (ok), 12:18, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я уже несколько месяцев как переехал на сабж на KDE
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 12:25, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты их запустил? И вообще, неприятный момент, если они почему-то не запустились и появился чёрный экран, после этого можно нажать только хард-ресет на системнике (magic-key тоже не работает). В логах никакой информации, конечно. Я случайно узнал, что обязательно наличие файла /etc/machine-id на диске, без этого даже чёрного экрана не было
     
     
  • 4.43, Fracta1L (ok), 12:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как ты их запустил?

    Обычно. Выбрал в SDDM сессию Plasma Wayland и залогинился.

     
     
  • 5.48, Аноним (39), 12:38, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нда, а что делать, если только чёрный экран после этого появился и ни на что больше не реагирует? С год назад всё нормально запускалось, а теперь вот так (как добавили поддержку gbm в nvidia, но может и раньше).
     
     
  • 6.60, Fracta1L (ok), 13:27, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой дистрибутив, какое железо?
     
  • 2.37, Аноним (39), 12:21, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если HDR будет, будут пользоваться.
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 13:40, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сериализация-десериализация где-то в середине протокола будет, буду пользоваться.
     

  • 1.2, EuPhobos (ok), 10:25, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов

    И добавляет ещё больше проблем и геморроя..
    А ещё какие многие проблемы решает Wayland помимо "не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов" и "не допускает перехват связанных с другими окнами событий ввода"?

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 10:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписывает доисторический говнокод с сотнями архитектурных косяков?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:32, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Каких, например?
     
     
  • 4.19, омномном (?), 10:57, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    этих https://gitlab.freedesktop.org/xorg
     
  • 3.15, ИмяХ (?), 10:48, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Переписывание ради переписывания. Чего только не придумают эти программистушки, лишь бы не работать на заводе.
     
  • 3.47, Аноним (47), 12:35, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, но какие проблемы он при этом решает?
     
     
  • 4.69, Отражение луны (ok), 13:46, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 10:49, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А просыпаться и не показывать рабочий стол до запуска экрана экран блокировки научились?
    Или чья это проблема?
     
     
  • 3.28, QwertyReg (ok), 11:54, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >просыпаться и не показывать рабочий стол до запуска экрана

    А что, Linux уже научился просыпаться не через раз?

     
     
  • 4.45, eugener (ok), 12:32, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    домашний комп каждый вечер усыпляется, на данный момент полтора месяца без перезагрузки.
     
     
  • 5.49, QwertyReg (ok), 12:38, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > домашний комп каждый вечер усыпляется, на данный момент полтора месяца без перезагрузки.

    Ну да, ну да, "работает, как часы", а если у кого-то раз в 5 просыпаний система виснет с чёрным экраном и не реагирует даже на REISUB, то это "руки кривые", а не убогая поддержка ACPI Линуксом.

     
  • 4.46, eugener (ok), 12:33, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну а ноуты так вообще всегда закрывали-открывали и проблем не знали.
     
     
  • 5.50, QwertyReg (ok), 12:42, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ну а ноуты так вообще всегда закрывали-открывали и проблем не знали.

    1. Открываем спящий ноут;
    2. Дожидаемся шума вентиляторов, но не включения экрана;
    3. Сразу же закрываем ноут;
    4. Ждём 5 секунд, открываем опять и смотрим на реакцию.

    А она будет такой:

    Windows: проснётся, удивится, что крышку снова закрыли, уснёт снова с задержкой, потом проснётся тоже с задержкой или после нажатия кнопки Power;

    MacOS: мгновенно проснётся, так же мгновенно уснёт и мгновенно проснётся;

    Linux: проснётся, после закрытия крышки не заснёт, после открытия: просто здравствуй, просто как дела, вот тебе чёрный экран и никакой активности на работающем ноутбуке, не поможет даже REISUB, только hard reset.

     
     
  • 6.58, Ooiiii (?), 13:14, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 1. Открываем спящий ноут;
    > 2. Дожидаемся шума вентиляторов, но не включения экрана;
    > 3. Сразу же закрываем ноут;

    Может просто ещё никто так не делал в линуксе? Поэтому и баг остался не замеченным.

     
     
  • 7.63, Аноним (39), 13:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может просто ещё никто так не делал в линуксе? Поэтому и баг
    > остался не замеченным.

    Это, кстати, вполне вероятно.

     
  • 3.44, eugener (ok), 12:30, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно не вейланда, на иксах то же самое.
    Так что это походу проблема гнома.
     
     
  • 4.54, iPony129412 (?), 12:53, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С иксами, я знаю, что такое есть, ибо вековая проблема
    С Wayland — не в курсе
     
  • 2.68, Отражение луны (ok), 13:46, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело было раньше - все сидели в винде под администратором и не парились!!!
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:34, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > https://wayland.freedesktop.org/wayland-architecture.png

    Найдите в схемах хоть одно (существенное) различие?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:38, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легко, композитор, WM намертво прибиты в Wayland-имплементацию.
     
     
  • 3.14, Аноним (6), 10:48, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А я о чем? По схеме тупо объединили икс-сервер и композитор в один как бы "композитор"
     
     
  • 4.29, n00by (ok), 12:01, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Икс-сервер не объединяли с композитором, а немножко выкинули. Теперь содержимое окна рисует не сервер, а клиент.
     

  • 1.7, lockywolf (ok), 10:37, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Методы ввода по прежнему работают в трети приложений?
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 12:20, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем это? Вейленд сам знаем чем тебе надо вводить, а чем не надо. Новая реальность же.  
     

  • 1.8, Аноним (9), 10:37, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В программный интерфейс wl_pointer добавлена поддержка события wl_pointer.axis_value120 для высокоточного скроллинга на манипуляторах мышь с колесом прокрутки высокого разрешения.

    О, теперь есть две функции для одного и того же, как хорошо что мы избавились от bloatwarных иксов. Теперь есть крутое событие, с 120 дробью как WM_MOUSEWHEEL.

     
  • 1.10, Без аргументов (?), 10:40, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В кедах спектакль не скнинит в вейленд сессии. И все равно большая часть софта под прослойкой. И средств разработки ещё меньше остаётся, которые вейленд тянут.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 10:50, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Кто-то еще пользуется кедами?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:22, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Кто-то еще пользуется кедами?

    Кроме кед есть еще ДЕ рабочие разве?

     
  • 2.20, ryoken (ok), 10:57, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>В кедах спектакль не скнинит в вейленд сессии.

    Дома гляну (на генте в Wayland вроде спокойно скрины делались).

     
  • 2.34, Fracta1L (ok), 12:19, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скринит. Это лично у тебя что-то поломано.

    > И все равно большая часть софта под прослойкой

    У меня под прослойкой только браузеры на Хроме.

     
     
  • 3.55, Без аргументов (?), 12:59, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А запись экрана и шаринг в телеграммах работает?
     
     
  • 4.61, Fracta1L (ok), 13:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, не пробовал
     
  • 2.62, An0nim0us (?), 13:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже минимум с полгода как нет проблем с спектаклем в вейленде. Большинство софта, которым пользуюсь также норм нативно работает. Большинство средств разработки сейчас на електроне, который в свою очередь также давно умеет работать нативно. Та часть софта которая не умеет работать нативно в вейленде практически без замечаний работает через хвейленд.
     
  • 2.70, Отражение луны (ok), 13:48, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня все работает уже год как. Даже OBS пишет экран без проблем.
     

  • 1.11, iPony129412 (?), 10:41, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    2022 можно объявлять как иксокапец
    Отовсюду уже выкидывают.
     
  • 1.12, InuYasha (??), 10:41, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> для высокоточного скроллинга на манипуляторах мышь с колесом прокрутки высокого разрешения.

    :D :D :D у меня была M-U0007 с тяжёлым колесом, которому можно отключить тормоз, крутануть - и оно будет вращаться с бешенной скоростью аж полминуты. Вот в такие моменты иксы сходят с ума. А фигефокс вообще скукоживает )

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где багрепорт?
     
     
  • 3.32, InuYasha (??), 12:15, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    там, где не надо регаться - в каментах на опеннете! ;)
    И, кстати, надо знать кому слать - в убунту, в кеды, в иксы или авторам какого-нибудь драйвера...
     

  • 1.13, ИмяХ (?), 10:45, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Протокол wl_shell отмечен как необязательный для реализации в композитных серверах и объявлен устаревшим. Для создания пользовательских оболочек рекомендовано использовать протокол xdg_shell

    Судя по названию, вейландовский компонент _shell устарел быстрее чем иксовый.

     
     
  • 2.52, ананоша (?), 12:45, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xdg это не про иксы
     
  • 2.65, llolik (ok), 13:33, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто он оказался слишком суров и им никто (ну почти) не пользуется. xdg-shell гораздо более гибкий. Но из-за совместимости wl_shell остаётся (как минимум в цикле 1.*)
     

  • 1.21, ryoken (ok), 10:58, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>добавлена поддержка глубины цветности больше 8-бит на канал

    Странно, вроде бы у меня в кедах и так писалось про 10 бит (LED Cinema 27"). Надо будет посмотреть.

     
     
  • 2.27, ИмяХ (?), 11:39, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Писалось, но по факту не отображалось же.
     
     
  • 3.31, ryoken (ok), 12:12, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Писалось, но по факту не отображалось же.

    А на чём проверить можно?

     
     
  • 4.57, ИмяХ (?), 13:07, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как на чём? Глазами посмотреть, неужели между 8бит и 10бит не видно разницы?
     
  • 2.41, iPony129412 (?), 12:26, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значительно улучшена поддержка Wayland в выпусках KDE Plasma 5.24 (февраль 2022)
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:13, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Буквально сказка о золотом бычке.
     
  • 1.42, FSA (??), 12:27, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они вот его пихают везде, но пользоваться им пока невозможно. На своём компьютере не использую, потому что при запуске Steam система просто колом стаёт и, понятное дело, ни во что не поиграешь. Ещё очень много времени потратил, чтобы помочь удалённо человеку. Всё перепробовал. Ни одно приложение не позволяет получить доступ к рабочему столу. Оказался виноват этот самый Wayland. Каким-то чудом получилось вырубить его и задействовать Xorg и всё получилось с первой попытки.
     
     
  • 2.66, An0nim0us (?), 13:39, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    буквально вчера запускал стим в вейленде и играл в игры без каких либо проблем. По удаленному доступу то видел новость что тимвювер вроде относительно недавно анонсировал поддержку вейленда, но сам не тестил из-за отсутствия необходимости.
     

  • 1.51, ананоша (?), 12:43, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скорее бы уже нвидиа пофиксила свои косяки и можно было бы переехать
     
  • 1.53, Аноним (53), 12:51, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    к версии 3.11 можно будет юзать?
     
  • 1.56, Whwind (?), 13:00, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не смог пользоваться вэйландгм после проблемы с драг эн дропом. Не мог скинуть файлы в плей лист😭
     
  • 1.59, Anon2 (?), 13:20, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Настолько вредная технология, что можно назвать вирусом.
    Добавила кучу геммороя писателям софта под линукс и не добавила ни капли полезного. HDR? Нет. VR? Сломан. Более-менее костыльно и велосипедно работает только на GNOME, на других DE полный швах. Проприетарщина уже в открытую говорит "Используйте gnome, остальное не поддерживается" (см.zoom)
    https://gist.github.com/probonopd/9feb7c20257af5dd915e3a9f2d1f2277
     

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