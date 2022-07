Доступен Wayland 1.21

3.28 , QwertyReg ( ok ), 11:54, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >просыпаться и не показывать рабочий стол до запуска экрана А что, Linux уже научился просыпаться не через раз?

4.45 , eugener ( ok ), 12:32, 01/07/2022
домашний комп каждый вечер усыпляется, на данный момент полтора месяца без перезагрузки.

5.49 , QwertyReg ( ok ), 12:38, 01/07/2022
> домашний комп каждый вечер усыпляется, на данный момент полтора месяца без перезагрузки. Ну да, ну да, "работает, как часы", а если у кого-то раз в 5 просыпаний система виснет с чёрным экраном и не реагирует даже на REISUB, то это "руки кривые", а не убогая поддержка ACPI Линуксом.

4.46 , eugener ( ok ), 12:33, 01/07/2022
ну а ноуты так вообще всегда закрывали-открывали и проблем не знали.

5.50 , QwertyReg ( ok ), 12:42, 01/07/2022
> ну а ноуты так вообще всегда закрывали-открывали и проблем не знали. 1. Открываем спящий ноут;

2. Дожидаемся шума вентиляторов, но не включения экрана;

3. Сразу же закрываем ноут;

4. Ждём 5 секунд, открываем опять и смотрим на реакцию. А она будет такой: Windows: проснётся, удивится, что крышку снова закрыли, уснёт снова с задержкой, потом проснётся тоже с задержкой или после нажатия кнопки Power; MacOS: мгновенно проснётся, так же мгновенно уснёт и мгновенно проснётся; Linux: проснётся, после закрытия крышки не заснёт, после открытия: просто здравствуй, просто как дела, вот тебе чёрный экран и никакой активности на работающем ноутбуке, не поможет даже REISUB, только hard reset.

6.58 , Ooiiii ( ? ), 13:14, 01/07/2022
> 1. Открываем спящий ноут;

> 2. Дожидаемся шума вентиляторов, но не включения экрана;

> 3. Сразу же закрываем ноут; Может просто ещё никто так не делал в линуксе? Поэтому и баг остался не замеченным.

7.63 , Аноним ( 39 ), 13:28, 01/07/2022
> Может просто ещё никто так не делал в линуксе? Поэтому и баг

> остался не замеченным. Это, кстати, вполне вероятно.

3.44 , eugener ( ok ), 12:30, 01/07/2022
Точно не вейланда, на иксах то же самое.

Так что это походу проблема гнома.

4.54 , iPony129412 ( ? ), 12:53, 01/07/2022
С иксами, я знаю, что такое есть, ибо вековая проблема

С Wayland — не в курсе