Релиз дистрибутива Fedora Linux 36

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|2.4, Аноним (4), 17:39, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А где эти ограничения? Вроде, я всё скачал и ничего такого.
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|4.35, Аноним (35), 18:58, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Vanguard Group, BlackRock и другие держатели IBM (а помимо нее, держат и MS, и Apple) очень плотно любят вашу свободу выбирать печеньки и разрешают кодить на любых фреймфорках.
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|3.18, Аноним (18), 18:07, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно подумать её много кто покупал. Все на бесплатном центе сидят на старом и у них все работает. Вон рутуб на старом центе сидел. Итог известен (нет больше рутуба, совсем, ваще).
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|2.27, Гыгыгы (?), 18:33, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Экспортные ограничения теперь касаются и РФ.
Это та самая свобода, которую защищает Столлман. Свобода только для тех, кого признали свободными.
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|2.20, Аноним (20), 18:12, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы давно не пользовались и говорите так по привычке. Прямо сейчас это один из лучших дистров для десктопа.
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|3.25, Аноним (25), 18:30, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ошибаетесь. Пробовал 35. Принтер brother не определился. При том что под мою модель есть драйвера на офсайте. Ubuntu сама находит, а Fedora ни сама не ищет, ни с офсайта не дала установить. Проще из Ubuntu snap удалить, чем с Fedora божаться. Имхо.
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|3.40, Аноним (-), 19:22, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спс не нужно. Из Ubuntu 22.04 удален снап - и дальше все ок, хоть 5 лет не трогай.
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|1.3, Аноним (3), 17:37, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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я ретроград и сижу на дебиане … и весь ужас в том что никакого желания ничего менять
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|2.11, Аноним (11), 17:52, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебиан слишком уж дружелюбный к шерстяным и меньшинствам, уже лет 10 как совсем очевидно, что это сплошной зашквар, а не дистрибутив. При чём тут ретроградство?
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|3.15, Аноним (15), 17:56, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Русские физики одобрают, особенно те, которые живут в Крыму. Им-то федорка недоступна, почему-то
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|4.19, Аноним (18), 18:11, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это плохие физики им не надо. Хорошие физики живут в Швейцарии.
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|7.44, Аноним (44), 19:42, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Идеологические потомки Бандеры Канаду очень любят. Уже не одно поколение там живут.
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|3.38, Аноним (38), 19:06, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я и сам меньшинства поддерживаю и ничего плохого в этом не вижу. Я же не эксперт с опеннета ¯\_(ツ)_/¯ .
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|1.8, lockywolf (ok), 17:45, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>По умолчанию для большинства языков задействованы шрифты Noto вместо DejaVu.
А чего не Roboto?
>Прекращена поддержка старого беспроводного стека, используемого в драйверах ipw2100 и ipw2200
И как теперь жить? У меня ещё вполне нестарый ноутбук с Intel Pro Wireless 2100 есть и работает.
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|2.13, Аноним (6), 17:53, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня ещё вполне нестарый ноутбук с Intel Pro Wireless 2100 есть и работает
ставь винду и будет тебе счастье, просто пооткючай всё в ней ненужное, а драйверы там допотопные работают
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|3.39, Гость (??), 19:21, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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только только когда 0 и O разные, у Roboto Mono с черточкой
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|2.29, Евгений (??), 18:39, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я понял, сами драйвера не выкинули, а поменяли основу, т.е. драйвера теперь используют не старый стек, а более современный cfg80211/mac80211
Поправь меня, если что
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|1.10, ИмяХ (?), 17:51, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Критике подверглась неразбериха со стилями в GNOME 42
Самое важное изменение! Очень крутая фича!
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|2.14, Аноним (6), 17:55, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну что ты бурагозишь? похоже вообще на какой-то наброс от автора новости
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|1.12, iPony129412 (?), 17:52, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для систем с проприетарными драйверами NVIDIA по умолчанию задействован сеанс GNOME на базе протокола Wayland
В Ubuntu 22.04 испугались и в последней момент откатили.
А тут смелые.
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|1.26, Аноним (30), 18:33, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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На неключевой машине (интернет и мультимедиа) пользуюсь с глубокой альфы, это февраль месяц. На рабочих машинах и домашнем медиасервере — около трёх недель. Чорт! Fedora — это нечто запредельное по стабильности работы, удобству, скорости и функциональности. Просто спасение. О внешнем виде даже не упоминаю.
Благодарность сообществу за развитие сего достойного продукта. Linux Desktop = Fedora Linux.
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|2.34, Аноним (35), 18:51, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если снести гном и оставить консоль, то вообще можно на rawhide переходить!
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