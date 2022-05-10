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Релиз дистрибутива Fedora Linux 36

10.05.2022 17:16

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 36. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, CoreOS, Fedora IoT Edition и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Публикация сборок Fedora Silverblue задерживается.

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 36:

  • Рабочий стол Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 42, в котором добавлены общие для всего окружения настройки тёмного стиля оформления интерфейса и осуществлён перевод многих приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Часть приложений теперь оформлена в стиле с учётом новых рекомендаций GNOME HIG, а часть продолжает использовать старый стиль или комбинировать элементы нового и старого стилей.
  • Для систем с проприетарными драйверами NVIDIA по умолчанию задействован сеанс GNOME на базе протокола Wayland, который раньше применялся только при использовании открытых драйверов. Возможность выбора сеанса GNOME, работающего поверх традиционного X-сервера, сохранена. Ранее включению Wayland на системах с драйверами NVIDIA мешало отсутствие поддержки аппаратного ускорения OpenGL и Vulkan в приложениях X11, выполняемых при помощи DDX-компонента (Device-Dependent X) XWayland. В новой ветке драйверов NVIDIA проблемы устранены и производительность OpenGL и Vulkan в X-приложениях, запущенных при помощи XWayland, теперь почти не отличается от запуска под управлением обычного X-сервера.
  • Атомарно обновляемые редакции Fedora Silverblue и Fedora Kinoite, предлагающие монолитные образы с GNOME и KDE, не разделяемые на отдельные пакеты и собираемые при помощи инструментария rpm-ostree, переработаны для размещения иерархии /var на отдельном подразделе Btrfs, что позволяет манипулировать снапшотами содержимого /var независимо от других системных разделов.
  • Пакеты и редакция дистрибутива с рабочим столом LXQt обновлены до версии LXQt 1.0.
  • В процессе работы systemd обеспечен вывод имён unit-файлов, что упростило определение того, какие именно сервисы запускаются и останавливаются. Например, вместо "Starting Frobnicating Daemon..." теперь будет выводиться "Starting frobnicator.service — Frobnicating Daemon...".
  • По умолчанию для большинства языков задействованы шрифты Noto вместо DejaVu.
  • Для выбора возможных для использования алгоритмов шифрования, доступных в GnuTLS, теперь применён белый список, т.е. явно обозначены допустимые алгоритмы вместо исключения недопустимых. Указанный подход позволяет при желании вернуть поддержку отключённых алгоритмов для определённых приложений и процессов.
  • В исполняемые файлы и библиотеки в формате ELF добавлена информация о том, к какому rpm-пакету принадлежит данный файл. В systemd-coredump данная информация используется для отражения версии пакета при отправке уведомлений о сбоях.
  • Драйверы fbdev, применяемые для вывода через Framebuffer, заменены на драйвер simpledrm, использующий для вывода фреймбуфер EFI-GOP или VESA, предоставляемый UEFI-прошивкой или BIOS. Для обеспечения обратной совместимости задействована прослойка для эмуляции устройства fbdev поверх подсистемы DRM (Direct Rendering Manager). Изменение примечательно оставлением возможности использования только DRM/KMS драйверов. Процесс добавления новых драйверов fbdev в состав ядра Linux был прекращён 7 лет назад, а остававшиеся драйверы в основном касались поддержки устаревшего оборудования. Например, в обиходе находились драйверы atyfb (ATI Mach64, RageII, RageII+, RageIIc), aty128fb (ATI Rage128), s3fb (S3), savagefb (Savage), sisfb (SiS), tdfxfb (3Dfx) и tridentfb (Trident), вместо которых теперь будет использоваться универсальный драйвер simpledrm.
  • В стек работы с атомарно обновляемыми образами на базе rpm-ostree добавлена предварительная поддержка контейнеров в форматах OCI/Docker, позволяющая легко создавать образы контейнеров и переносить в контейнеры системное окружение.
  • БД пакетного менеджера RPM перенесены из каталога /var/lib/rpm в /usr/lib/sysimage/rpm с заменой /var/lib/rpm на символическую ссылку. Подобное размещение уже применяется в сборках на базе rpm-ostree и в дистрибутивах SUSE/openSUSE. В качестве причины переноса называется неразделимость БД RPM с содержимым раздела /usr, в котором фактически находятся RPM-пакеты (например, размещение в разных разделах усложняет управление снапшотами ФС и откат изменений, а в случае переноса /usr теряется информация о связи с установленными пакетами).
  • В NetworkManager по умолчанию в новых установках прекращена поддержка формата настроек ifcfg (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*). Начиная с Fedora 33 в NetworkManager по умолчанию используется формат keyfile.
  • Словари Hunspell перенесены из каталога /usr/share/myspell/ в /usr/share/hunspell/.
  • Предоставлена возможность одновременной установки разных версий компилятора для языка Haskell (GHC).
  • В состав включён cockpit-модуль с web-интерфейсом для настройки совместного доступа к файлам через NFS и Samba.
  • В качестве применяемой по умолчанию реализации Java задействован пакет java-17-openjdk вместо java-11-openjdk.
  • Программа для быстрого поиска файла по имени mlocate заменена на plocate, более быстрый и потребляющий меньше дискового пространства аналог.
  • Прекращена поддержка старого беспроводного стека, используемого в драйверах ipw2100 и ipw2200 (Intel Pro Wireless 2100/2200), на смену которому ещё в 2007 году пришёл стек mac80211/cfg80211.
  • В инталляторе Anaconda в интерфейса создания нового пользователя по умолчанию активирован флажок предоставления добавляемому пользователю прав администратора.
  • Прекращена поставка пакета nscd, применявшегося для кэширования баз хостов и пользователей (/etc/hosts, /etc/passwd,/etc/services и т.п.). Для кэширования хостов теперь используется systemd-resolved, а для кэширования БД пользователей - sssd.
  • Инструментарий для управления локальными хранилищами Stratis обновлён до версии 3.0.0.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.17, GCC 12, LLVM 14, glibc 2.35, OpenSSL 3.0, Golang 1.18, Ruby 3.1, PHP 8.1, PostgreSQL 14, Autoconf 2.71, OpenLDAP 2.6.1, Ansible 5, Django 4.0, MLT 7, Podman 4.0, Ruby on Rails 7.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Технический комитет отклонил план по прекращению поддержки BIOS в Fedora
  3. OpenNews: В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf
  4. OpenNews: Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 35
  6. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.0 для создания интерфейсов в стиле GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57165-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:34, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Экспортные ограничения теперь касаются и РФ. Нинужна.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:39, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А где эти ограничения? Вроде, я всё скачал и ничего такого.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 17:40, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    в голове, в той, что под шапочкой из фольги
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 18:58, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vanguard Group, BlackRock и другие держатели IBM (а помимо нее, держат и MS, и Apple) очень плотно любят вашу свободу выбирать печеньки и разрешают кодить на любых фреймфорках.
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:43, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это касается только платной поддержки.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 18:07, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно подумать её много кто покупал. Все на бесплатном центе сидят на старом и у них все работает. Вон рутуб на старом центе сидел. Итог известен (нет больше рутуба, совсем, ваще).  
     
  • 2.27, Гыгыгы (?), 18:33, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Экспортные ограничения теперь касаются и РФ.

    Это та самая свобода, которую защищает Столлман. Свобода только для тех, кого признали свободными.

     

  • 1.2, Аноним (-), 17:34, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тестодром Linux 36 зарелизился
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:12, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы давно не пользовались и говорите так по привычке. Прямо сейчас это один из лучших дистров для десктопа.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 18:30, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ошибаетесь. Пробовал 35. Принтер brother не определился. При том что под мою модель есть драйвера на офсайте. Ubuntu сама находит, а Fedora ни сама не ищет, ни с офсайта не дала установить. Проще из Ubuntu snap удалить, чем с Fedora божаться. Имхо.
     
  • 2.30, Аноним (30), 18:39, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты явно отстаёшь. Смени мантру и установи.
     
     
  • 3.32, Аноним (35), 18:47, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот баг идет с 28 федуры. Проблема исключительно в дистрибах федоры, но им хоть ccы в глаза, дальше их копроративных целей ничто не продвинется.
    https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1583793
     
  • 3.40, Аноним (-), 19:22, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спс не нужно. Из Ubuntu 22.04 удален снап - и дальше все ок, хоть 5 лет не трогай.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:37, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    я ретроград и сижу на дебиане … и весь ужас в том что никакого желания ничего менять
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:52, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан слишком уж дружелюбный к шерстяным и меньшинствам, уже лет 10 как совсем очевидно, что это сплошной зашквар, а не дистрибутив. При чём тут ретроградство?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 17:56, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Русские физики одобрают, особенно те, которые живут в Крыму. Им-то федорка недоступна, почему-то
     
     
  • 4.19, Аноним (18), 18:11, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это плохие физики им не надо. Хорошие физики живут в Швейцарии.
     
     
  • 5.33, Аноним (35), 18:49, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошие каклы где живут?
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 19:04, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они везде хорошие, лол.
     
  • 6.41, Аноним (41), 19:23, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Канаде? )
     
     
  • 7.44, Аноним (44), 19:42, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идеологические потомки Бандеры Канаду очень любят. Уже не одно поколение там живут.
     
  • 3.24, microsoft (?), 18:26, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Теперь все дистры что хотят быть дистрами к ним дружелюбны
     
  • 3.38, Аноним (38), 19:06, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я и сам меньшинства поддерживаю и ничего плохого в этом не вижу. Я же не эксперт с опеннета ¯\_(ツ)_/¯ .
     
     
  • 4.45, Аноним (44), 19:44, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу таким быть. Природу глиномесы обмануть не смогут.
     

  • 1.8, lockywolf (ok), 17:45, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >По умолчанию для большинства языков задействованы шрифты Noto вместо DejaVu.

    А чего не Roboto?

    >Прекращена поддержка старого беспроводного стека, используемого в драйверах ipw2100 и ipw2200

    И как теперь жить? У меня ещё вполне нестарый ноутбук с Intel Pro Wireless 2100 есть и работает.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:47, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И как теперь жить?

    Хорошо. Без федоры.

     
  • 2.13, Аноним (6), 17:53, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > У меня ещё вполне нестарый ноутбук с Intel Pro Wireless 2100 есть и работает

    ставь винду и будет тебе счастье, просто пооткючай всё в ней ненужное, а драйверы там допотопные работают

     
  • 2.17, Аноним (17), 18:02, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у робото нулик без черточки :)
     
     
  • 3.39, Гость (??), 19:21, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только только когда 0 и O разные, у Roboto Mono с черточкой
     
  • 2.29, Евгений (??), 18:39, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понял, сами драйвера не выкинули, а поменяли основу, т.е. драйвера теперь используют не старый стек, а более современный cfg80211/mac80211

    Поправь меня, если что

     

  • 1.10, ИмяХ (?), 17:51, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Критике подверглась неразбериха со стилями в GNOME 42

    Самое важное изменение! Очень крутая фича!

     
     
  • 2.14, Аноним (6), 17:55, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну что ты бурагозишь? похоже вообще на какой-то наброс от автора новости
     

  • 1.12, iPony129412 (?), 17:52, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для систем с проприетарными драйверами NVIDIA по умолчанию задействован сеанс GNOME на базе протокола Wayland

    В Ubuntu 22.04 испугались и в последней момент откатили.
    А тут смелые.

     
     
  • 2.43, Аноним (41), 19:26, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто не используют неработающий софт )
     

  • 1.16, Fracta1L (ok), 17:59, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гнум выглядит стабильно мерзко, моё увожение
     
     
  • 2.23, microsoft (?), 18:24, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твое увожение никому не нужно. Что там с твоими коммитами в ядро раста?
     
  • 2.31, Аноним (30), 18:41, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову, у автора новости действительно что-то не так со скриншотами:

    https://ibb.co/SXzvB7s

    Перестарался со сжатием?

     

  • 1.21, Аноним (21), 18:12, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обоина openSUSE? на скриншоте.
     
  • 1.22, microsoft (?), 18:23, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > шрифты Noto

    Пичально.

     
  • 1.26, Аноним (30), 18:33, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    На неключевой машине (интернет и мультимедиа) пользуюсь с глубокой альфы, это февраль месяц. На рабочих машинах и домашнем медиасервере — около трёх недель. Чорт! Fedora — это нечто запредельное по стабильности работы, удобству, скорости и функциональности. Просто спасение. О внешнем виде даже не упоминаю.

    Благодарность сообществу за развитие сего достойного продукта. Linux Desktop = Fedora Linux.

     
     
  • 2.34, Аноним (35), 18:51, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если снести гном и оставить консоль, то вообще можно на rawhide переходить!
     

  • 1.28, Аноним (28), 18:37, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть арч, федор не нужен
     
     
  • 2.37, Аноним (36), 19:05, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть LFS арч не нужен.
     
     
  • 3.46, Аноним (28), 19:58, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LFS не нужен. Арч может закрыть все потребности
     

  • 1.42, Аноним (30), 19:24, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скриншоты Fedora 36 на реальной машине, поскольку скриншоты в статье не выдерживают критики.

    https://ibb.co/yd3Ts0Q
    https://ibb.co/09n9Hhy
    https://ibb.co/CbQX1sv
    https://ibb.co/f0zq3Hg
    https://ibb.co/VCGS1q2
    https://ibb.co/jv260Nz
    https://ibb.co/XF8hdDJ

    Для фанатов тёмной темы:
    https://ibb.co/cNrhtB0
    https://ibb.co/zm66fvM
    https://ibb.co/BGg3ZZH
    https://ibb.co/0ttgN1k
    https://ibb.co/jT5PC2D
    https://ibb.co/b6Zb22p
    https://ibb.co/QFj5hc7
    https://ibb.co/K5r6x3R
    https://ibb.co/Xtfw2kJ

    GNOME практически заводской, за исключением того, что верхняя панель включает информационные виджеты.

     

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