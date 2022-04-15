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В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf

15.04.2022 23:06

Разработчики Fedora Linux намерены перевести дистрибутив на новый пакетный менеджер Microdnf вместо ныне используемого DNF. Первым шагом на пути к миграции станет планируемое в выпуске Fedora Linux 38 значительное обновление Microdnf, который будет приближен по функциональности к DNF, а в некоторых областях даже станет его превосходить. Отмечается, что новая версия Microdnf будет поддерживать все основные возможности DNF, но при этом сохранит высокую производительность и компактность.

Ключевым отличием Microdnf от DNF является использование для разработки языка Си, вместо Python, что позволяет избавиться от большого числа зависимостей. Изначально Microdnf развивался как урезанный вариант DNF для использования в контейнерах Docker, не требующий установки Python. Теперь разработчики Fedora планируют довести Microdnf до уровня DNF и со временем полностью заменить DNF на Microdnf.

Основой Microdnf выступает библиотека libdnf5, развиваемая в рамках проекта DNF 5. Основная идея DNF 5 в переписывании базовых операций управления пакетами на языке С++ и их вынос в отдельную библиотеку с созданием вокруг этой библиотеки обвязки для сохранения Python API.

Новая версия Microdnf также будет использовать фоновый процесс DNF Daemon, заменяющий функциональность PackageKit и предоставляющий интерфейс для управления пакетами и обновлениями в графических окружениях. В отличие от PackageKit в DNF Daemon будет предоставляться поддержка только формата RPM.

Microdnf, libdnf5 и DNF Daemon на первой стадии внедрения планируют поставлять параллельно с традиционным инструментарием DNF. После доведения проекта до полной готовности новая связка заменит собой такие пакеты, как dnf, python3-dnf, python3-hawkey, libdnf, dnfdragora, и python3-dnfdaemon.

Из областей, в которых Microdnf превосходит DNF, отмечается: более наглядная индикация прогресса выполнения операций; улучшенная реализация таблицы транзакций; возможность вывода в отчётах о выполненных транзакциях информации, выдаваемой встроенными в пакеты скриптами (scriplets); поддержка использования локальных RPM-пакетов для транзакций; более продвинутая система автодополнения ввода для bash; поддержка выполнения команды builddep без установки Python в системе.

Среди минусов перехода дистрибутива на Microdnf упоминается изменение структуры внутренних БД и раздельная от DNF обработка БД, что не позволит видеть в Microdnf транзакции с пакетами, выполненные в DNF и наоборот. Кроме того, в Microdnf не планируют сохранить 100% совместимость в DNF на уровне команд и опций командной строки. Также будут наблюдаться некоторые расхождения в поведении. Например, удаление пакета не будет приводить к удалению связанных с ним зависимостей, которые не используются в других пакетах.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера DNF 4.6
  3. OpenNews: Началась разработка пакетного менеджера DNF 5 и замены PackageKit
  4. OpenNews: Пакетный менеджер DNF будет переработан на языке Си
  5. OpenNews: Утверждён план перехода Fedora 22 на пакетный менеджер DNF
  6. OpenNews: В Fedora 37 намерены оставить только поддержку UEFI
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57023-microdnf
Ключевые слова: microdnf, dnf, fedora
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:40, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чем это лучше pacman?
     
     
  • 2.4, mikhailnov (ok), 23:44, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тем, что выполняет основную задачу пакетного менеджера — поддержание целостности системы, в отличие от pacman, который легко позволяет, например, обновить libavcondec.so.N на libavcodec.so.N+1, оставив пакет с /usr/bin/mpv слинкованным с libavcondec.so.N. Автоматики для отслеживания такого в pacman и сборочном инструментарии пакетов для него нет.
     
     
  • 3.9, Pacman (?), 00:06, 16/04/2022 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:10, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая-то надуманная проблема уровня DLL-hell. Давно решена в современных дистрибутивах.
     
  • 2.24, Аноним (24), 01:48, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем это лучше pacman?

    Тем, что pacman это не пакетный менеджер, в традиционном смысле этого слова, если сравать его с остальными. Он просто ставит и удаляет пакеты, ему не нужно рулить репозиториями и разрешениями блокировок. В раче нет нужды в этом всём, видимо. Зато, из-за того, что он простой и ограниченный, как валенок, он и такой быстрый, на что наяривают, без исключения, все рачисты, скромно умалчивая, что сравнивать pacman, с остальными пакетными менеджерами, из-за этих его "особенностей", не совсем корректно. Но нато они и рачисты, чтобы не думать далеко и надолго, а то ведь так и мысли протухнуть могут, и сам какой-то протухлый становишься, видимо, как гамно мамонта, наверное.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:42, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Шо, опять? Я только от yum отвык, а уже новый?
     
     
  • 2.16, pda (ok), 00:19, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, я точно помню, что dnf рекламировали как yum переписанный на C ради скорости работы. (И работал он действительно быстрее.) А теперь получается что он обратно на python...
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:27, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Понимаете, у нас с друзьями есть традиция. Каждые N-дцать лет мы переписываем пакетный менеджер с питона на си.
     
  • 2.25, Аноним (24), 01:56, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шо, опять? Я только от yum отвык, а уже новый?

    Они не шибко отличались по сути своей работы.
    Однако, в репозиториях федоры присутсвтвует zypper, который даже как-то работает.
    Вот, если бы разрабы федоры думали о пользователях, они бы доработали zypper и саму федору до ума, чтобы они работали в связке, также эфективно, как zypper работает в сусях.
    Но, разрабы федоры форменные садисты и маньяки, больные головой, поэтому они пилят всё новые кривые костыли, лишь бы не сделать по-человечески:
    упоротая идея пилить вэб установщик, вместо не менее упоротой локальной г@внаконды, тупой dnf, вместо адекватного пакетника, GNOME, в конце концов.
    В общем, всё для пользователей, кушайте, не обляпайтесь!

     

  • 1.3, kuku (ok), 23:43, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Протрезвели?
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 00:13, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, просто умеют софт разрабатывать в долгосрочной перспективе. Вот довели до рабочего решения прототип на Питоне, обкатали паттерны, теперь можно выжимку на менее дружелюбном к разработчику языке написать. Начни они разработку сразу на C, воз и поныне там был бы.
     
     
  • 3.19, НяшМяш (ok), 00:50, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот довели до рабочего решения прототип на Питоне

    Неплохо, чуть менее чем за 7 лет управились. Такими темпами они и вяленого допилят.

     
  • 3.26, Аноним (24), 02:00, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, просто умеют софт разрабатывать в долгосрочной перспективе. Вот довели до рабочего
    > решения прототип на Питоне, обкатали паттерны, теперь можно выжимку на менее
    > дружелюбном к разработчику языке написать. Начни они разработку сразу на C,
    > воз и поныне там был бы.
    >умеют софт разрабатывать в долгосрочной перспективе
    >довели до рабочего решения прототип на Питоне

    Нет, просто у них не осталось адекватов в нужном количестве, поэтому и петон и такая тупизна и жор инструментов.
    >Начни они разработку сразу на C, воз и поныне там был бы.

    Судя по тому что там петонятины и прочая макакоскриптятина со всех щелей, подозреваю, что там, тупо некому писать на С, умишка недохват. Максимум на раст сподобятся, это в самом лучшем случае.

     
  • 3.31, Аноним (31), 02:16, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот довели до рабочего решения прототип на Питоне,

    что за бред я прочитал?

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:46, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Новая версия Microdnf также будет использовать фоновый процесс DNF Daemon, заменяющий функциональность PackageKit и предоставляющий интерфейс для управления пакетами и обновлениями в графических окружениях. В отличие от PackageKit в DNF Daemon будет предоставляться поддержка только формата RPM.

    Это же прорыв? все ближе и ближе redhat vendor lock....

     
     
  • 2.6, Ононимус (?), 23:57, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты так говоришь, как будто это что-то плохое.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 00:11, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучший раб тот, который не догадывается, что он раб.
     
  • 2.14, Аноним (11), 00:16, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всё равно за пределами RPM этот код практически никто не использует. Правильно делают, что дропают. Неясно вообще с какой целью нужны были эти приседания вокруг других форматов пакетов. Редхат с RPM никуда мигрировать не планирует.
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 02:07, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так всё равно за пределами RPM этот код практически никто не использует

    FIX:
    За пределами их rpm...

    На самом деле, в других rpm-дистрах, как раз используют более вменяемые инструменты.

    >Редхат с RPM никуда мигрировать не планирует.

    Как раз наоборот, вы видимо проспали в криокамере достаточно долго, чтобы пропустить нетонкий такой курс, на монолитную, неделимую, core-систему с атомарными обновлениями и снапштами, сдобренным толстым слоем флатпака головного мозга в юзеспейсной части. В конечном итоге, как раз, главный rpm-дистр, планируется перестать быть таковым для конечного пользователя.
    Не знаю, где вы обретались всё это время, чтобы это всё пропустить?! Или вы из зазеркалья к нам вещаете?

     
  • 2.22, Аноним (22), 01:16, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё правильно делают. PackageKit был очень важен а прошлом когда в этой области было  всё криво,  непричесанно и мамонты ходили, но как-то надо было рабочие интерфейсы для всех дистрибутивов одинм махом делать. В 2022 году всё налаженно и все всё понимают, таким программам полноценная интеграция нужна, просто печально смотреть как какой-нибудь gnome software или kde discover мучает задницу пять минут выполняя на PackageKit операцию которую пакетный менеджер за секунды делет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:59, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Например, удаление пакета не будет приводить к удалению связанных с ним зависимостей, которые не используются в других пакетах" - у них там контейнер головного мозга? Как можно на десктопной системе не вычищать пакеты? Опять обкладываться полуживыми костылями типа rpmorphans?
     
     
  • 2.15, Аноним (11), 00:17, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем ты постоянно устанавливешь и удаляешь пакеты на десктопе?
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:41, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Банально неправильный перевод. В оригинале так:
    Relocation of internal databases and different structure of internal databases
    - The transaction performed by the new MICRODNF will be not visible by DNF
    - The transaction performed by DNF or PackageKit will be not visible by the new MICRODNF
    - Packages installed by another packager will be handled as userinstalled
      - Consequence => The removal of a package will not trigger removal of unused dependencies

    Т.е. пакеты установленные после перехода продожат удаляться, если они не нужны. Всё установленное до перехода вычищаться не будет.

     
  • 2.28, Аноним (24), 02:09, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Например, удаление пакета не будет приводить к удалению связанных с ним зависимостей,
    > которые не используются в других пакетах" - у них там контейнер
    > головного мозга? Как можно на десктопной системе не вычищать пакеты? Опять
    > обкладываться полуживыми костылями типа rpmorphans?

    Они решили, таким образом облегчить работу пакетника, путём обрезания функционала.
    Ну, потому что понабрали инклюзивных скриптомакак, которые ниасиливают в написание нормальных инструментов, вот и получается такая содомия.

     

  • 1.20, Аноним (20), 01:10, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ключевым отличием Microdnf от DNF является использование для разработки языка Си, вместо Python

    Гентушники, берите пример.

     
     
  • 2.29, Аноним (24), 02:11, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Ключевым отличием Microdnf от DNF является использование для разработки языка Си, вместо Python
    > Гентушники, берите пример.

    У кого брать пример, у федор-овцев?

    Спасибо, лучше уж с NixOS, на худой конец.

     

  • 1.21, Аноним (21), 01:16, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Питон лучший язык для всего, вот это всё.
     
  • 1.23, Тфьу (?), 01:33, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DNF does not function?
     
     
  • 2.30, Аноним (24), 02:15, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > DNF does not function?

    B-coz, just not enough smoothie-code in dnf!

     

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