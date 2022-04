В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf

2.15 , Аноним ( 11 ), 00:17, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зачем ты постоянно устанавливешь и удаляешь пакеты на десктопе?

2.18 , Аноним ( 18 ), 00:41, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Банально неправильный перевод. В оригинале так:

Relocation of internal databases and different structure of internal databases

- The transaction performed by the new MICRODNF will be not visible by DNF

- The transaction performed by DNF or PackageKit will be not visible by the new MICRODNF

- Packages installed by another packager will be handled as userinstalled

- Consequence => The removal of a package will not trigger removal of unused dependencies Т.е. пакеты установленные после перехода продожат удаляться, если они не нужны. Всё установленное до перехода вычищаться не будет.

2.28 , Аноним ( 24 ), 02:09, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "Например, удаление пакета не будет приводить к удалению связанных с ним зависимостей,

> которые не используются в других пакетах" - у них там контейнер

> головного мозга? Как можно на десктопной системе не вычищать пакеты? Опять

> обкладываться полуживыми костылями типа rpmorphans? Они решили, таким образом облегчить работу пакетника, путём обрезания функционала.

Ну, потому что понабрали инклюзивных скриптомакак, которые ниасиливают в написание нормальных инструментов, вот и получается такая содомия.