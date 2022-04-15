В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf

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|2.4, mikhailnov (ok), 23:44, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тем, что выполняет основную задачу пакетного менеджера — поддержание целостности системы, в отличие от pacman, который легко позволяет, например, обновить libavcondec.so.N на libavcodec.so.N+1, оставив пакет с /usr/bin/mpv слинкованным с libavcondec.so.N. Автоматики для отслеживания такого в pacman и сборочном инструментарии пакетов для него нет.
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|3.11, Аноним (11), 00:10, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая-то надуманная проблема уровня DLL-hell. Давно решена в современных дистрибутивах.
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|2.24, Аноним (24), 01:48, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чем это лучше pacman?
Тем, что pacman это не пакетный менеджер, в традиционном смысле этого слова, если сравать его с остальными. Он просто ставит и удаляет пакеты, ему не нужно рулить репозиториями и разрешениями блокировок. В раче нет нужды в этом всём, видимо. Зато, из-за того, что он простой и ограниченный, как валенок, он и такой быстрый, на что наяривают, без исключения, все рачисты, скромно умалчивая, что сравнивать pacman, с остальными пакетными менеджерами, из-за этих его "особенностей", не совсем корректно. Но нато они и рачисты, чтобы не думать далеко и надолго, а то ведь так и мысли протухнуть могут, и сам какой-то протухлый становишься, видимо, как гамно мамонта, наверное.
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|2.16, pda (ok), 00:19, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное, я точно помню, что dnf рекламировали как yum переписанный на C ради скорости работы. (И работал он действительно быстрее.) А теперь получается что он обратно на python...
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|3.17, Аноним (17), 00:27, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Понимаете, у нас с друзьями есть традиция. Каждые N-дцать лет мы переписываем пакетный менеджер с питона на си.
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|2.25, Аноним (24), 01:56, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Шо, опять? Я только от yum отвык, а уже новый?
Они не шибко отличались по сути своей работы.
Однако, в репозиториях федоры присутсвтвует zypper, который даже как-то работает.
Вот, если бы разрабы федоры думали о пользователях, они бы доработали zypper и саму федору до ума, чтобы они работали в связке, также эфективно, как zypper работает в сусях.
Но, разрабы федоры форменные садисты и маньяки, больные головой, поэтому они пилят всё новые кривые костыли, лишь бы не сделать по-человечески:
упоротая идея пилить вэб установщик, вместо не менее упоротой локальной г@внаконды, тупой dnf, вместо адекватного пакетника, GNOME, в конце концов.
В общем, всё для пользователей, кушайте, не обляпайтесь!
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|2.13, Аноним (11), 00:13, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, просто умеют софт разрабатывать в долгосрочной перспективе. Вот довели до рабочего решения прототип на Питоне, обкатали паттерны, теперь можно выжимку на менее дружелюбном к разработчику языке написать. Начни они разработку сразу на C, воз и поныне там был бы.
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|3.19, НяшМяш (ok), 00:50, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот довели до рабочего решения прототип на Питоне
Неплохо, чуть менее чем за 7 лет управились. Такими темпами они и вяленого допилят.
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|3.26, Аноним (24), 02:00, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, просто умеют софт разрабатывать в долгосрочной перспективе. Вот довели до рабочего
> решения прототип на Питоне, обкатали паттерны, теперь можно выжимку на менее
> дружелюбном к разработчику языке написать. Начни они разработку сразу на C,
> воз и поныне там был бы.
>умеют софт разрабатывать в долгосрочной перспективе
>довели до рабочего решения прототип на Питоне
Нет, просто у них не осталось адекватов в нужном количестве, поэтому и петон и такая тупизна и жор инструментов.
>Начни они разработку сразу на C, воз и поныне там был бы.
Судя по тому что там петонятины и прочая макакоскриптятина со всех щелей, подозреваю, что там, тупо некому писать на С, умишка недохват. Максимум на раст сподобятся, это в самом лучшем случае.
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|3.31, Аноним (31), 02:16, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот довели до рабочего решения прототип на Питоне,
что за бред я прочитал?
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|1.5, Аноним (5), 23:46, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Новая версия Microdnf также будет использовать фоновый процесс DNF Daemon, заменяющий функциональность PackageKit и предоставляющий интерфейс для управления пакетами и обновлениями в графических окружениях. В отличие от PackageKit в DNF Daemon будет предоставляться поддержка только формата RPM.
Это же прорыв? все ближе и ближе redhat vendor lock....
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|2.14, Аноним (11), 00:16, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так всё равно за пределами RPM этот код практически никто не использует. Правильно делают, что дропают. Неясно вообще с какой целью нужны были эти приседания вокруг других форматов пакетов. Редхат с RPM никуда мигрировать не планирует.
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|3.27, Аноним (24), 02:07, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так всё равно за пределами RPM этот код практически никто не использует
FIX:
За пределами их rpm...
На самом деле, в других rpm-дистрах, как раз используют более вменяемые инструменты.
>Редхат с RPM никуда мигрировать не планирует.
Как раз наоборот, вы видимо проспали в криокамере достаточно долго, чтобы пропустить нетонкий такой курс, на монолитную, неделимую, core-систему с атомарными обновлениями и снапштами, сдобренным толстым слоем флатпака головного мозга в юзеспейсной части. В конечном итоге, как раз, главный rpm-дистр, планируется перестать быть таковым для конечного пользователя.
Не знаю, где вы обретались всё это время, чтобы это всё пропустить?! Или вы из зазеркалья к нам вещаете?
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|2.22, Аноним (22), 01:16, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё правильно делают. PackageKit был очень важен а прошлом когда в этой области было всё криво, непричесанно и мамонты ходили, но как-то надо было рабочие интерфейсы для всех дистрибутивов одинм махом делать. В 2022 году всё налаженно и все всё понимают, таким программам полноценная интеграция нужна, просто печально смотреть как какой-нибудь gnome software или kde discover мучает задницу пять минут выполняя на PackageKit операцию которую пакетный менеджер за секунды делет.
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|1.7, Аноним (7), 23:59, 15/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Например, удаление пакета не будет приводить к удалению связанных с ним зависимостей, которые не используются в других пакетах" - у них там контейнер головного мозга? Как можно на десктопной системе не вычищать пакеты? Опять обкладываться полуживыми костылями типа rpmorphans?
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|2.15, Аноним (11), 00:17, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем ты постоянно устанавливешь и удаляешь пакеты на десктопе?
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|2.18, Аноним (18), 00:41, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Банально неправильный перевод. В оригинале так:
Relocation of internal databases and different structure of internal databases
- The transaction performed by the new MICRODNF will be not visible by DNF
- The transaction performed by DNF or PackageKit will be not visible by the new MICRODNF
- Packages installed by another packager will be handled as userinstalled
- Consequence => The removal of a package will not trigger removal of unused dependencies
Т.е. пакеты установленные после перехода продожат удаляться, если они не нужны. Всё установленное до перехода вычищаться не будет.
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|2.28, Аноним (24), 02:09, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Например, удаление пакета не будет приводить к удалению связанных с ним зависимостей,
> которые не используются в других пакетах" - у них там контейнер
> головного мозга? Как можно на десктопной системе не вычищать пакеты? Опять
> обкладываться полуживыми костылями типа rpmorphans?
Они решили, таким образом облегчить работу пакетника, путём обрезания функционала.
Ну, потому что понабрали инклюзивных скриптомакак, которые ниасиливают в написание нормальных инструментов, вот и получается такая содомия.
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|1.20, Аноним (20), 01:10, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Ключевым отличием Microdnf от DNF является использование для разработки языка Си, вместо Python
Гентушники, берите пример.
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|2.29, Аноним (24), 02:11, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Ключевым отличием Microdnf от DNF является использование для разработки языка Си, вместо Python
> Гентушники, берите пример.
У кого брать пример, у федор-овцев?
Спасибо, лучше уж с NixOS, на худой конец.
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|2.30, Аноним (24), 02:15, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> DNF does not function?
B-coz, just not enough smoothie-code in dnf!
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