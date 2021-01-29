Выпуск пакетного менеджера DNF 4.6

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|1.1, Чебур (?), 11:41, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы
Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал? Просто мне трудно представить что-то более тормозное чем DNF.
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|2.2, Анонимленьлогиниться (?), 11:56, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал?
Работал, но потреблял больше памяти и дольше ресольвил (впрочем, заметно разве что на сверхдешевых VPS или при глобальном обновлении версии дистрибутива).
> Просто мне трудно представить что-то более тормозное чем DNF
Эм. А что именно тормозное? Резольвинг через libsolv - так он нынче почти во всех rpm-based используется. Применение deltarpm? Сама установка пакетов? Так это внутри librpm делается, там много всяких действий (контрольные суммы и тп..).
Задача "установить пакет или пачку обновлений" обычно выполняется за 3-4 секунды в dnf...
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|3.3, rinat85 (ok), 12:02, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он действительно больше думает и тяжелее, чем pacman и apt, но видя разницу в "интеллекте" и функционале, достаточно простительно. Ну ещё может быть человек не настроил толком dnf, сам не пойму, почему майнтейнеры не поменяют параметры по умолчанию на что-то более адекватное, хотя это совершенно безопасно
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|2.5, Анонимище (?), 12:33, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так то он быстрый, но по любому чиху скачивает какие-то метаданные, что, собственно, и производит впечатление, что dnf "тормознутый".
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|3.8, Анонимленьлогиниться (?), 13:16, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так то он быстрый, но по любому чиху скачивает какие-то метаданные, что,
> собственно, и производит впечатление, что dnf "тормознутый".
Ааа! Так вот вы про что. Но так это имеет смысл если делать update. Чем это хуже, чем двухэатпный apt-get update / upgrade?
А устаноавливать новый пакет обычно не так часто нужно, чтобы это парило. Но если канал медленный, то есть два решения: или увеличить таймаут до того, как кэш заэкспайрится, либо использовать современный дистрибутив, где есть сервис, каждые несколько часов подтягивающие те самые метаданные в фоне, чтобы при ручном вызове они всегда были актуальные.
Правда, само подтягиватся только базовая информация о пакетах для операций update / install по имени пакета или provides зависимости. Полные метаданные для установки по имени внутри пакета (типа dnf install /usr/bin/some-cool-binary) тяжеловаты и нужны не так часто, их придется тянуть..
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|2.7, n00by (ok), 12:48, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> мне трудно представить
> что-то более тормозное чем DNF.
Представьте, что каждое чтение БД установленных пакетов с правами root вызывает перестройку индексов и сохранение их с последующим fdatasync. Вся система при этом встаёт колом на некоторое время. 1ГБ обновлений устанавливается 3 (три) часа (на SSD). Разработчики про это не знают, поскольку у них в виртуалочке проблема не проявляется. А когда узнают, ничего не могут поделать, кроме как сгрузить решение проблемы на пользователей. Это называется RPM5 в Rosa Tresh.
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|3.14, yamah (?), 13:42, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за бред про RPM5 и три часа на SSD?
4,8 ГБ на HDD SATA2 менее 20 минут ставится на Core2Duo E7300.
Ну а чтобы система висела колом, ее надо было ставить на первые Atom и 512 МБ ОЗУ с диском на USB.
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|2.10, Аноним (10), 13:19, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы
> Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал? Просто мне трудно представить
> что-то более тормозное чем DNF.
Работал, более того ещё чуть меньше года назад, когда я ставил федорку натыкался на то, что ни их замечательный гуёвый пакетник не находил нужного мне пакета, при том что он был в подключённом репозитории, ни DNF, а вот работающие ещё в то время команды Yum - находили, почему так - без понятия, я не стал разбираться, потому что федорка не мой основной дистр, просто пришлось его поюзать. Никого ни в чём не обвиняю, ничего не ожидаю, просто занятный факт был для меня.
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|3.11, Аноним (10), 13:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
>> Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал? Просто мне трудно представить
>> что-то более тормозное чем DNF.
> Работал, более того ещё чуть меньше года назад, когда я ставил федорку
> натыкался на то, что ни их замечательный гуёвый пакетник не находил
> нужного мне пакета, при том что он был в подключённом репозитории,
> ни DNF, а вот работающие ещё в то время команды Yum
> - находили, почему так - без понятия, я не стал разбираться,
> потому что федорка не мой основной дистр, просто пришлось его поюзать.
> Никого ни в чём не обвиняю, ничего не ожидаю, просто занятный
> факт был для меня.
Да, и DNF субъективно выглядел увереннее, я надеюсь его допилят, однако, как говориться "fuck'Т налицо"
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|3.12, dalco (ok), 13:29, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему личному опыту прикол вот в чём:
dnf list hren* - может найти "хрень" со товарищи в репозитории, а может и не найти. хз почему. У yum'а реально с этим проблем не было.
dnf list "hren*" - работает 100%.
Так что, обычно по привычке использую первый вариант (без кавычек). А если не срабатывает, использую второй. :)
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|4.13, ryoken (ok), 13:34, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логичнее было бы переприучаться ко второму, чтоб время не тратить :).
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|4.15, Stax (ok), 13:48, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> dnf list hren* - может найти "хрень" со товарищи в репозитории, а может и не найти. хз почему
Тссс! Я вам по секрету расскажу, почему.
Потому что * раскрывает bash, а не dnf (у нас все ж таки не ms dos тут, ага). И если у вас в текущем каталоге есть файлик hrenovina.txt, то команда (невидимо для вас) башем превращается в dnf list hrenovina.txt - и он не найдет.
А при экранировании * видит сам dnf.
Но если вы думаете, что тут есть какая-то роль самого dnf, то сильно заблуждаетесь..
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|1.4, Аноньимъ (ok), 12:13, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>DNF является ответвлением от Yum 3.4, адаптированным для работы с Python 3
Из описания получается что это менеджер питоновских пакетов.
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