Выпуск пакетного менеджера DNF 4.6

Чебур ( ? ), 11:41, 29/01/2021: > По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал? Просто мне трудно представить что-то более тормозное чем DNF.

Анонимленьлогиниться ( ? ), 11:56, 29/01/2021: > Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал? Работал, но потреблял больше памяти и дольше ресольвил (впрочем, заметно разве что на сверхдешевых VPS или при глобальном обновлении версии дистрибутива). > Просто мне трудно представить что-то более тормозное чем DNF Эм. А что именно тормозное? Резольвинг через libsolv - так он нынче почти во всех rpm-based используется. Применение deltarpm? Сама установка пакетов? Так это внутри librpm делается, там много всяких действий (контрольные суммы и тп..). Задача "установить пакет или пачку обновлений" обычно выполняется за 3-4 секунды в dnf...

rinat85 ( ok ), 12:02, 29/01/2021: Он действительно больше думает и тяжелее, чем pacman и apt, но видя разницу в "интеллекте" и функционале, достаточно простительно. Ну ещё может быть человек не настроил толком dnf, сам не пойму, почему майнтейнеры не поменяют параметры по умолчанию на что-то более адекватное, хотя это совершенно безопасно

Анонимище ( ? ), 12:46, 29/01/2021: А как правильно настроить dnf?

Анонимленьлогиниться ( ? ), 13:17, 29/01/2021: > А как правильно настроить dnf? Отключить delta rpm если канал широкий?..

Анонимище ( ? ), 12:33, 29/01/2021: Так то он быстрый, но по любому чиху скачивает какие-то метаданные, что, собственно, и производит впечатление, что dnf "тормознутый".

Анонимленьлогиниться ( ? ), 13:16, 29/01/2021: > Так то он быстрый, но по любому чиху скачивает какие-то метаданные, что,

> собственно, и производит впечатление, что dnf "тормознутый". Ааа! Так вот вы про что. Но так это имеет смысл если делать update. Чем это хуже, чем двухэатпный apt-get update / upgrade? А устаноавливать новый пакет обычно не так часто нужно, чтобы это парило. Но если канал медленный, то есть два решения: или увеличить таймаут до того, как кэш заэкспайрится, либо использовать современный дистрибутив, где есть сервис, каждые несколько часов подтягивающие те самые метаданные в фоне, чтобы при ручном вызове они всегда были актуальные. Правда, само подтягиватся только базовая информация о пакетах для операций update / install по имени пакета или provides зависимости. Полные метаданные для установки по имени внутри пакета (типа dnf install /usr/bin/some-cool-binary) тяжеловаты и нужны не так часто, их придется тянуть..

n00by ( ok ), 12:48, 29/01/2021: > мне трудно представить

> что-то более тормозное чем DNF. Представьте, что каждое чтение БД установленных пакетов с правами root вызывает перестройку индексов и сохранение их с последующим fdatasync. Вся система при этом встаёт колом на некоторое время. 1ГБ обновлений устанавливается 3 (три) часа (на SSD). Разработчики про это не знают, поскольку у них в виртуалочке проблема не проявляется. А когда узнают, ничего не могут поделать, кроме как сгрузить решение проблемы на пользователей. Это называется RPM5 в Rosa Tresh.

yamah ( ? ), 13:42, 29/01/2021: Что за бред про RPM5 и три часа на SSD?

4,8 ГБ на HDD SATA2 менее 20 минут ставится на Core2Duo E7300.

Ну а чтобы система висела колом, ее надо было ставить на первые Atom и 512 МБ ОЗУ с диском на USB.

Аноним ( 10 ), 13:19, 29/01/2021: >> По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы

> Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал? Просто мне трудно представить

> что-то более тормозное чем DNF. Работал, более того ещё чуть меньше года назад, когда я ставил федорку натыкался на то, что ни их замечательный гуёвый пакетник не находил нужного мне пакета, при том что он был в подключённом репозитории, ни DNF, а вот работающие ещё в то время команды Yum - находили, почему так - без понятия, я не стал разбираться, потому что федорка не мой основной дистр, просто пришлось его поюзать. Никого ни в чём не обвиняю, ничего не ожидаю, просто занятный факт был для меня.

Аноним ( 10 ), 13:20, 29/01/2021: >>> Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал? Просто мне трудно представить

>>> что-то более тормозное чем DNF.

> Работал, более того ещё чуть меньше года назад, когда я ставил федорку

> натыкался на то, что ни их замечательный гуёвый пакетник не находил

> нужного мне пакета, при том что он был в подключённом репозитории,

> ни DNF, а вот работающие ещё в то время команды Yum

> - находили, почему так - без понятия, я не стал разбираться,

> потому что федорка не мой основной дистр, просто пришлось его поюзать.

> Никого ни в чём не обвиняю, ничего не ожидаю, просто занятный

> факт был для меня. Да, и DNF субъективно выглядел увереннее, я надеюсь его допилят, однако, как говориться "fuck'Т налицо"

dalco ( ok ), 13:29, 29/01/2021: По моему личному опыту прикол вот в чём: dnf list hren* - может найти "хрень" со товарищи в репозитории, а может и не найти. хз почему. У yum'а реально с этим проблем не было. dnf list "hren*" - работает 100%. Так что, обычно по привычке использую первый вариант (без кавычек). А если не срабатывает, использую второй. :)

ryoken ( ok ), 13:34, 29/01/2021: Логичнее было бы переприучаться ко второму, чтоб время не тратить :).

Stax ( ok ), 13:48, 29/01/2021: > dnf list hren* - может найти "хрень" со товарищи в репозитории, а может и не найти. хз почему Тссс! Я вам по секрету расскажу, почему. Потому что * раскрывает bash, а не dnf (у нас все ж таки не ms dos тут, ага). И если у вас в текущем каталоге есть файлик hrenovina.txt, то команда (невидимо для вас) башем превращается в dnf list hrenovina.txt - и он не найдет. А при экранировании * видит сам dnf. Но если вы думаете, что тут есть какая-то роль самого dnf, то сильно заблуждаетесь..



Аноньимъ ( ok ), 12:13, 29/01/2021: >DNF является ответвлением от Yum 3.4, адаптированным для работы с Python 3 Из описания получается что это менеджер питоновских пакетов.