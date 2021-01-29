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Выпуск пакетного менеджера DNF 4.6

29.01.2021 10:50

Доступен релиз пакетного менеджера DNF 4.6, который используется по умолчанию в дистрибутивах Fedora Linux и RHEL 8. DNF является ответвлением от Yum 3.4, адаптированным для работы с Python 3 и использующим библиотеку hawkey в качестве бэкенда для разрешения зависимостей. По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы, низким потреблением памяти и более качественным управлением зависимостями.

В новой версии в операциях отката истории изменений (redo, rollback и undo) добавлена поддержка "comps", файла с метаданными для разбивки пакетов на функциональные группы. В директиву filter_modules добавлена опция для отсеивания устаревших версий на основе параметра module_obsoletes. В логе dnf.log обеспечено отражение пакетов, установленных или удалённых через DNF API. В API добавлены функции для загрузки кэша репозитория.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rpm-softwar...)
  2. OpenNews: Началась разработка пакетного менеджера DNF 5 и замены PackageKit
  3. OpenNews: В DNF предлагают встроить UUID для идентификации установок Fedora
  4. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
  5. OpenNews: Пакетный менеджер DNF будет переработан на языке Си
  6. OpenNews: Доступен пакетный менеджер DNF 2.0, пришедший на смену Yum
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54483-dnf
Ключевые слова: dnf, yum
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  • 1.1, Чебур (?), 11:41, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы

    Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал? Просто мне трудно представить что-то более тормозное чем DNF.

     
     
  • 2.2, Анонимленьлогиниться (?), 11:56, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал?

    Работал, но потреблял больше памяти и дольше ресольвил (впрочем, заметно разве что на сверхдешевых VPS или при глобальном обновлении версии дистрибутива).

    > Просто мне трудно представить что-то более тормозное чем DNF

    Эм. А что именно тормозное? Резольвинг через libsolv - так он нынче почти во всех rpm-based используется. Применение deltarpm? Сама установка пакетов? Так это внутри librpm делается, там много всяких действий (контрольные суммы и тп..).

    Задача "установить пакет или пачку обновлений" обычно выполняется за 3-4 секунды в dnf...

     
     
  • 3.3, rinat85 (ok), 12:02, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он действительно больше думает и тяжелее, чем pacman и apt, но видя разницу в "интеллекте" и функционале, достаточно простительно. Ну ещё может быть человек не настроил толком dnf, сам не пойму, почему майнтейнеры не поменяют параметры по умолчанию на что-то более адекватное, хотя это совершенно безопасно
     
     
  • 4.6, Анонимище (?), 12:46, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как правильно настроить dnf?
     
     
  • 5.9, Анонимленьлогиниться (?), 13:17, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как правильно настроить dnf?

    Отключить delta rpm если канал широкий?..

     
  • 2.5, Анонимище (?), 12:33, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так то он быстрый, но по любому чиху скачивает какие-то метаданные, что, собственно, и производит впечатление, что dnf "тормознутый".
     
     
  • 3.8, Анонимленьлогиниться (?), 13:16, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так то он быстрый, но по любому чиху скачивает какие-то метаданные, что,
    > собственно, и производит впечатление, что dnf "тормознутый".

    Ааа! Так вот вы про что. Но так это имеет смысл если делать update. Чем это хуже, чем двухэатпный apt-get update / upgrade?

    А устаноавливать новый пакет обычно не так часто нужно, чтобы это парило. Но если канал медленный, то есть два решения: или увеличить таймаут до того, как кэш заэкспайрится, либо использовать современный дистрибутив, где есть сервис, каждые несколько часов подтягивающие те самые метаданные в фоне, чтобы при ручном вызове они всегда были актуальные.

    Правда, само подтягиватся только базовая информация о пакетах для операций update / install по имени пакета или provides зависимости. Полные метаданные для установки по имени внутри пакета (типа dnf install /usr/bin/some-cool-binary) тяжеловаты и нужны не так часто, их придется тянуть..

     
  • 2.7, n00by (ok), 12:48, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > мне трудно представить
    > что-то более тормозное чем DNF.

    Представьте, что каждое чтение БД установленных пакетов с правами root вызывает перестройку индексов и сохранение их с последующим fdatasync. Вся система при этом встаёт колом на некоторое время. 1ГБ обновлений устанавливается 3 (три) часа (на SSD). Разработчики про это не знают, поскольку у них в виртуалочке проблема не проявляется. А когда узнают, ничего не могут поделать, кроме как сгрузить решение проблемы на пользователей. Это называется RPM5 в Rosa Tresh.

     
     
  • 3.14, yamah (?), 13:42, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бред про RPM5 и три часа на SSD?
    4,8 ГБ на HDD SATA2 менее 20 минут ставится на Core2Duo E7300.
    Ну а чтобы система висела колом, ее надо было ставить на первые Atom и 512 МБ ОЗУ с диском на USB.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:19, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы
    > Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал? Просто мне трудно представить
    > что-то более тормозное чем DNF.

    Работал, более того ещё чуть меньше года назад, когда я ставил федорку натыкался на то, что ни их замечательный гуёвый пакетник не находил нужного мне пакета, при том что он был в подключённом репозитории, ни DNF, а вот работающие ещё в то время команды Yum - находили, почему так - без понятия, я не стал разбираться, потому что федорка не мой основной дистр, просто пришлось его поюзать. Никого ни в чём не обвиняю, ничего не ожидаю, просто занятный факт был для меня.

     
     
  • 3.11, Аноним (10), 13:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    >> Стесняюсь спросить, а Yum получается вообще не работал? Просто мне трудно представить
    >> что-то более тормозное чем DNF.
    > Работал, более того ещё чуть меньше года назад, когда я ставил федорку
    > натыкался на то, что ни их замечательный гуёвый пакетник не находил
    > нужного мне пакета, при том что он был в подключённом репозитории,
    > ни DNF, а вот работающие ещё в то время команды Yum
    > - находили, почему так - без понятия, я не стал разбираться,
    > потому что федорка не мой основной дистр, просто пришлось его поюзать.
    > Никого ни в чём не обвиняю, ничего не ожидаю, просто занятный
    > факт был для меня.

    Да, и DNF субъективно выглядел увереннее, я надеюсь его допилят, однако, как говориться "fuck'Т налицо"

     
  • 3.12, dalco (ok), 13:29, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему личному опыту прикол вот в чём:

    dnf list hren* - может найти "хрень" со товарищи в репозитории, а может и не найти. хз почему. У yum'а реально с этим проблем не было.

    dnf list "hren*" - работает 100%.

    Так что, обычно по привычке использую первый вариант (без кавычек). А если не срабатывает, использую второй. :)

     
     
  • 4.13, ryoken (ok), 13:34, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логичнее было бы переприучаться ко второму, чтоб время не тратить :).
     
  • 4.15, Stax (ok), 13:48, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > dnf list hren* - может найти "хрень" со товарищи в репозитории, а может и не найти. хз почему

    Тссс! Я вам по секрету расскажу, почему.

    Потому что * раскрывает bash, а не dnf (у нас все ж таки не ms dos тут, ага). И если у вас в текущем каталоге есть файлик hrenovina.txt, то команда (невидимо для вас) башем превращается в dnf list hrenovina.txt - и он не найдет.

    А при экранировании * видит сам dnf.

    Но если вы думаете, что тут есть какая-то роль самого dnf, то сильно заблуждаетесь..

     

  • 1.4, Аноньимъ (ok), 12:13, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >DNF является ответвлением от Yum 3.4, адаптированным для работы с Python 3

    Из описания получается что это менеджер питоновских пакетов.

     
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