В Fedora 37 намерены оставить только поддержку UEFI

Kuromi ( ok ), 23:20, 05/04/2022: "Нет я понимаю что можно использовать ubuntu или что-то другое" До поры до времени можно, а потом они все дружно начнут кивать на Федору и говорить "ну вот, смогли? и мы сможем!"

Dzen Python ( ok ), 23:23, 05/04/2022: Ага. Выкидывать. Главный постулат современной глобальной копроэкономики: тебе нужно продать новый ноутбук, дохлее в четверть твоего старого. И гарантию к нему, и диск, который выйдет из строя за год. И еще программы продать продать. Много. И чтобы ты купил без дураков.

Аноним ( 4 ), 23:27, 05/04/2022: Опять же в России комплектующие теперь очень дорогие. Просто купить новую материнскую плату, процессор, память не получится.

Аноним ( 16 ), 23:32, 05/04/2022: >выкидывать поддержку оборудования нехорошо Думаю, что мнение производителей железа кардинальным образом отличается - надо же как-то продавать новое.

Perlovka ( ok ), 23:33, 05/04/2022: Ставить grub и не размазывать сопли. С гуя галку убрали, теперь все пропало?