В Fedora 37 намерены оставить только поддержку UEFI

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|1.1, Аноним (1), 22:52, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> так как UEFI предоставляет унифицированные стандартные интерфейсы
Но не все производители им следуют. Привет acer и их кривому UEFI, который грузит отличное от Windows только если оно лежит в путях USB.
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|2.2, Аноним (2), 23:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня ноут Acer вообще грузил изначально только 8 Винду (она же и была предустановлена). Попытки установить 7/10 заканчивались синим экраном, линуксовые образы зависали при загрузке. После обновления Биоса этой проблемы больше нет и на ноут можно ставить любые ос
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|1.4, Аноним (4), 23:17, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А если старый компьютер без UEFI? Выкидывать? Нет я понимаю что можно использовать ubuntu или что-то другое, но как-то так выкидывать поддержку оборудования нехорошо...
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|2.6, Kuromi (ok), 23:20, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Нет я понимаю что можно использовать ubuntu или что-то другое"
До поры до времени можно, а потом они все дружно начнут кивать на Федору и говорить "ну вот, смогли? и мы сможем!"
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|2.7, Dzen Python (ok), 23:23, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага. Выкидывать. Главный постулат современной глобальной копроэкономики: тебе нужно продать новый ноутбук, дохлее в четверть твоего старого. И гарантию к нему, и диск, который выйдет из строя за год. И еще программы продать продать. Много. И чтобы ты купил без дураков.
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|2.9, Аноним (4), 23:27, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять же в России комплектующие теперь очень дорогие. Просто купить новую материнскую плату, процессор, память не получится.
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|2.16, Аноним (16), 23:32, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>выкидывать поддержку оборудования нехорошо
Думаю, что мнение производителей железа кардинальным образом отличается - надо же как-то продавать новое.
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|2.17, Perlovka (ok), 23:33, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставить grub и не размазывать сопли. С гуя галку убрали, теперь все пропало?
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|1.5, Dzen Python (ok), 23:18, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хе-хе-хе.
Никто дропать биос не будет еще лет стописят, говорили они.
Никто не будет завязываться на проприентарной уёфи с ключами *только от микрософт*, говорили они.
Ой, да уёфи ставят только для бизшапашности юзера, говорили они.
Хе-хе-хе. Вот вам, детки, и первая линуксовая UEFI-only ласточка среди более-менее распространенных дистро. Жрите. Вкушайте. Громче чавкайте, громче. Капайте на пол и на одежду. Размазывайте по роже, старательно размазывайте, чтобы все поверили. Показывайте всем телом, что вы готовы сожрать и не такое. Что их, стариков-то слушать. Бухтят себе про легаси. Тупые они. Глупые. Не хотят новых технологий с лопаты жрать. Хотят рабочие машины. Что с них взять, да? Бухтят себе под нос, только небо коптят. Жрите. Вкушайте. Только лицом показывайте, что вы всем довольны до глубины ваших душонок, иначе запишут вас во враги дня и отменят. И выбросят. Улыбайтесь. Чтобы все поверили. И не сметь вытирать каплю новых Технологий Безопасности(с) от БигБрозерКорпИндастри(тм) на подбородке.
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|2.8, Аноним (4), 23:23, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Котик, можно подумать bios не проприетарный
Опять же debian будет еще 10-15 лет биос поддерживать. За это время старые материнские платы перестанут работать, просто электролитические конденсаторы высохнут.
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|2.15, Попандопала (?), 23:32, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорош изгаляться уж.будто на столь древнем железе кто-то использует последние версии Fedora и всякие других дистры.
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|1.11, Michael Shigorin (ok), 23:27, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда рассказывали, что systemd -- это сугубо добровольно, некоторым было уже не смешно.
Но до кого-то дойдёт только когда будет слишком поздно -- по крайней мере в краях развернувшейся во всю ширь антиутопии.
Временной, конечно. Мёртвое не живёт.
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|1.12, Аноним (16), 23:30, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. потребуется кастомный загрузчик и, возможно, кастомное ядро.
В принципе, не так сложно выпустить спин федоры который будет нормально с legacy BIOS без UEFI работать.
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|2.19, Аноним (19), 23:35, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кастомное ядро не требуется.
Соберёшь себе extlinux (или просто не будешь удалять ранее установленный), да будешь спокойно жить дальше.
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