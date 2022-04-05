The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Fedora 37 намерены оставить только поддержку UEFI

05.04.2022 22:48

Для реализации в Fedora Linux 37 намечен перевод поддержки UEFI в разряд обязательных требований для установки дистрибутива на платформе x86_64. Возможность загрузки ранее установленных окружений на системах с традиционным BIOS какое-то время останется, но поддержка новых установок не в режиме UEFI будет прекращена. В Fedora 39 или более позднем выпуске поддержку BIOS рассчитывают удалить полностью. Заявка на принятие изменения в Fedora 37 опубликована Беном Коттоном (Ben Cotton), занимающим в компании Red Hat должность Fedora Program Manager. Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Оборудование на базе платформ Intel поставляется с UEFI начиная с 2005 года. В 2020 году компания Intel прекратила поддержку BIOS в клиентских системах и платформах для датацентров. При этом прекращение поддержки BIOS может привести к невозможности установки Fedora на некоторые ноутбуки и ПК, выпущенные до 2013 года. В прошлых обсуждениях также упоминалась невозможность установки на системы виртуализации, поддерживающие только BIOS, но с тех пор в окружениях AWS появилась поддержка UEFI. В libvirt и Virtualbox также добавлена поддержка UEFI, но пока не применяется по умолчанию (в Virtualbox планируется в ветке 7.0).

Прекращение поддержки BIOS в Fedora Linux позволит сократить число используемых при загрузке и установке компонентов, удалить поддержку VESA, упростить установку и снизить трудозатраты на сопровождение загрузчика и установочных сборок, так как UEFI предоставляет унифицированные стандартные интерфейсы, а BIOS требует отдельного тестирования каждого варианта.

Дополнительно можно отметить заметку о ходе модернизации инсталлятора Anaconda, который переводят с библиотеки GTK на новый интерфейс, построенный на базе web-технологий и допускающий удалённое управление через web-браузер. Вместо запутанного процесса управления установкой через экран со сводной информацией о выполняемых действиях (Installation Summary) развивается пошаговый мастер установки. Мастер разработан с использованием компонентов PatternFly и позволяет не распылять внимание сразу на несколько задач, а разделить установку и решение сложных работ на последовательно выполняемые небольшие и простые шаги.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Fedora Linux 36 перешёл на стадию бета-тестирования
  3. OpenNews: В Fedora Linux 37 намерены прекратить сборку необязательных пакетов для архитектуры i686
  4. OpenNews: Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс
  5. OpenNews: В Fedora Linux 36 намечено включение по умолчанию Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA
  6. OpenNews: В Fedora рассматривают возможность прекращения поддержки BIOS при загрузке
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56974-fedora
Ключевые слова: fedora, bios, uefi
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:52, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > так как UEFI предоставляет унифицированные стандартные интерфейсы

    Но не все производители им следуют. Привет acer и их кривому UEFI, который грузит отличное от Windows только если оно лежит в путях USB.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ноут Acer вообще грузил изначально только 8 Винду (она же и была предустановлена). Попытки установить 7/10 заканчивались синим экраном, линуксовые образы зависали при загрузке. После обновления Биоса этой проблемы больше нет и на ноут можно ставить любые ос
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:17, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А если старый компьютер без UEFI? Выкидывать? Нет я понимаю что можно использовать ubuntu или что-то другое, но как-то так выкидывать поддержку оборудования нехорошо...
     
     
  • 2.6, Kuromi (ok), 23:20, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Нет я понимаю что можно использовать ubuntu или что-то другое"

    До поры до времени можно, а потом они все дружно начнут кивать на Федору и говорить "ну вот, смогли? и мы сможем!"

     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 23:23, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага. Выкидывать. Главный постулат современной глобальной копроэкономики: тебе нужно продать новый ноутбук, дохлее в четверть твоего старого. И гарантию к нему, и диск, который выйдет из строя за год. И еще программы продать продать. Много. И чтобы ты купил без дураков.
     
  • 2.9, Аноним (4), 23:27, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опять же в России комплектующие теперь очень дорогие. Просто купить новую материнскую плату, процессор, память не получится.
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:32, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >выкидывать поддержку оборудования нехорошо

    Думаю, что мнение производителей железа кардинальным образом отличается - надо же как-то продавать новое.

     
  • 2.17, Perlovka (ok), 23:33, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставить grub и не размазывать сопли. С гуя галку убрали, теперь все пропало?
     

  • 1.5, Dzen Python (ok), 23:18, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хе-хе-хе.
    Никто дропать биос не будет еще лет стописят, говорили они.
    Никто не будет завязываться на проприентарной уёфи с ключами *только от микрософт*, говорили они.
    Ой, да уёфи ставят только для бизшапашности юзера, говорили они.

    Хе-хе-хе. Вот вам, детки, и первая линуксовая UEFI-only ласточка среди более-менее распространенных дистро. Жрите. Вкушайте. Громче чавкайте, громче. Капайте на пол и на одежду. Размазывайте по роже, старательно размазывайте, чтобы все поверили. Показывайте всем телом, что вы готовы сожрать и не такое. Что их, стариков-то слушать. Бухтят себе про легаси. Тупые они. Глупые. Не хотят новых технологий с лопаты жрать. Хотят рабочие машины. Что с них взять, да? Бухтят себе под нос, только небо коптят. Жрите. Вкушайте. Только лицом показывайте, что вы всем довольны до глубины ваших душонок, иначе запишут вас во враги дня и отменят. И выбросят. Улыбайтесь. Чтобы все поверили. И не сметь вытирать каплю новых Технологий Безопасности(с) от БигБрозерКорпИндастри(тм) на подбородке.

     
     
  • 2.8, Аноним (4), 23:23, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Котик, можно подумать bios не проприетарный
    Опять же debian будет еще 10-15 лет биос поддерживать. За это время старые материнские платы перестанут работать, просто электролитические конденсаторы высохнут.
     
     
  • 3.10, Dzen Python (ok), 23:27, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    coreboot + {SeaBios, ADLO, Open Firmware}
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:32, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конденсаторы лет как 15+ ставят только полимерные.
     
     
  • 4.18, Аноним (16), 23:34, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они тоже отлично дохнут. Хотя и не так быстро как электролиты.
     
  • 2.15, Попандопала (?), 23:32, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорош изгаляться уж.будто на столь древнем железе кто-то использует последние версии Fedora и всякие других дистры.
     

  • 1.11, Michael Shigorin (ok), 23:27, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда рассказывали, что systemd -- это сугубо добровольно, некоторым было уже не смешно.

    Но до кого-то дойдёт только когда будет слишком поздно -- по крайней мере в краях развернувшейся во всю ширь антиутопии.

    Временной, конечно.  Мёртвое не живёт.

     
  • 1.12, Аноним (16), 23:30, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. потребуется кастомный загрузчик и, возможно, кастомное ядро.
    В принципе, не так сложно выпустить спин федоры который будет нормально с legacy BIOS без UEFI работать.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:35, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кастомное ядро не требуется.
    Соберёшь себе extlinux (или просто не будешь удалять ранее установленный), да будешь спокойно жить дальше.
     

  • 1.14, flexagoon (ok), 23:32, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец то
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру