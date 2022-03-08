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В Fedora Linux 37 намерены прекратить сборку необязательных пакетов для архитектуры i686

08.03.2022 09:37

Для реализации в Fedora Linux 37 намечено принятие предписания, рекомендующего сопровождающим прекратить сборку пакетов для архитектуры i686, если необходимость в подобных пакетах сомнительна или приводит к заметным затратам времени или ресурсов. Рекомендация не распространяется на пакеты, используемые в качестве зависимостей в других пакетах или применяемые в контексте "multilib" для обеспечения запуска 32-разрядных программ в 64-разрядных окружениях.

Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. Напомним, что формирование основных репозиториев и пакетов с ядром для архитектуры i686 в Fedora прекращено ещё в 2019 году, оставлены лишь репозитории multilib для окружений x86_64, которые активно используются в Wine и Steam для запуска 32-разрядных сборок Windows-игр.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Утверждено прекращение формирования репозиториев для архитектуры i686 в Fedora 31
  3. OpenNews: В Fedora Linux 36 намечено включение по умолчанию Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA
  4. OpenNews: Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс
  5. OpenNews: В Fedora Linux 37 намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры ARM
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56820-fedora
Ключевые слова: fedora, i686
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Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:40, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Давно надо было выкинуть этот копролит
     
     
  • 2.3, КО (?), 10:15, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И стоит в зависимостях от копролита какая-нибудь незаметная компонента,
    и обрушится всё и вся потому что потому...
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:50, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    win32 свой закопролить
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:03, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В win32 слой тридцатидвухбитной совместимости оставлен потому, что он реально работает.
     
     
  • 4.39, keydon (ok), 15:48, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не потому что он работает, а потому что без него x64 не работает. Виндузятники создали просто нереально адский костыль в своё время и до сих пор тянут это легаси.
     
  • 2.31, YetAnotherOnanym (ok), 14:30, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Давно надо было выкинуть этот копролит

    Многоуважаемый Аноним, раскрою тебе великую тайну - мир IT не ограничивается персоналкой на твоём столе.
    Но ты прав в том, что за пределами анонимьей персоналки федоре делать нечего.

     
     
  • 3.48, Dzen Python (ok), 17:15, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как по мне - дело он говорит.
    Его, анонимья писюха на столе все-таки не очередное легаси, ради которого в принципе стоит оттягивать:
    - мейнтейнеров (рецепты и организация сборки),
    - разрабов (патч на патч просто потому, что потому в i586 есть баг, а в amd64 его нету)
    - ресурсы сборочных ферм

    Легаси должно быть в отдельных ветках или в отдельных проектах. Так тупо проще и эффективнее всем.

     
     
  • 4.56, Аноним (15), 17:31, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Его, анонимья писюха на столе

    Причем тут IBM, ой, то есть КрасноШапка, давно кинувший рынок личных персональных анонимных компьютеров?

     
     
  • 5.57, Dzen Python (ok), 17:41, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А может у него подстольный "сервер" на первом-втором пне для файлопомойки на какой-нибудь федорке стоит годика с 2005го? Вот его и бомбит, что на изношенной физически и морально сборке с тысячей перепянных кондеров на заведется новая федора?

    А может его "рога и копыта" настолько бедны, что директор может выделить на ИТ только такой вот комп 2005 года и пару трупиков ежей на перекус?

    Может у него микроконтроллер какой, i586-совместимый, с урезанным пнём от VIA или, дай б-жечки, нормальным пеней? А он ЖЕКЛИЕНТ и он ЖЕЗАПЛАТИЛ целых 10 лет назад конторе "Подвал&Васян Limited"?

    Или он ЖЕАДМИНКО, которого под розгами и под дулом реального энкаведешного револьвера мумией реального энкаведешника заставляют обслуживать систему на нем, чтобы г-н Его ПресветлоСиятельстово, Повелитель Зарплаты и Баланса, Владелец Активов и Пассивов, Сам, Святейший Генеральный Директор мог зайти через него в свежий фкуриифокс?

     
  • 2.40, Корец (?), 15:49, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Комментаторов вроде тебя давно пора выкинуть ;)
     

  • 1.2, WE (?), 09:57, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Во неделю назад я бы сказал "да и туда им и дорога". А теперь скажу "давайте без резких движений".
     
     
  • 2.4, Онаним (?), 10:20, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ды не, с i?86 пора завязывать.
    Да, есть куча окаменелого от проприетарных мамонтов, которое требует либ i?86, но там уже уровень ссзб, и обойдутся не менее окаменелыми дистрами.
     
     
  • 3.45, asdasd (?), 16:33, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VirtualBox / libvirt чем не угодил? Я так на UEFI системе заводил старый SCSI Raid который перехватывает прерывание, чтоб подсунуть свой код перед инициализацией основного BIOS.
    А вам тут програмки запускать надо всего-лишь.
     
  • 2.54, Dzen Python (ok), 17:24, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, да ладно тебе.
    i586 подошел к логическому концу еще в 2014м, когда и санкции переживались тяжелее и китая под боком прямо-таки настроенного на захват рынков, оставленных в подвешенном состоянии белолицыми варварскими *не-ушли-просто-приостановили* конторами не было, а что было - блеяло лишь про "АСТАНАВИТЕСЬ".

    Напоминает уже помешательство этот плюшкинизм.

    Ответвись, делай свои сборки на апстриме, но для i586, с блекджеком и патчами под имеющееся в этих семействах железо - нет, не хочу, буду плакать, что в ядре линукса убрали из master поддержку стагнирующего уже десятилетие i386, у него же когда-то купленный на нём МК! Оно же КИЛИЕНТ! Ему же ВСЕ ДОЛЖНЫ! Бррр.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:25, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня есть в идеальной работоспособности ноутбук на Pentium M 1.6 Ghz и 512 Мб ОЗУ. Он НЕ поддерживает эти ваши 64-бита. И что теперь мне делать когда линуксы массово дропнут i686?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:39, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    суецыд
     
  • 2.8, Аноним (29), 10:43, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    configure && make install
    Ну или серьёзно обдумать аспекты работоспособности. У меня вот абсолютно работоспособный системник с 386 SX 16 до сих пор не выкинут, и туда, кстати, тоже линукс можно впендюрить.
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 11:11, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >configure && make install

    Вы что ли не понимаете тенденцию? Скоро ведь и из исходников выпилят!

     
     
  • 4.25, Аноним (29), 13:39, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Впиливайте обратно, это же опенсорс!
     
     
  • 5.51, Аноним (15), 17:21, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже народная сказка получается - общественное достояние, как Пушкин.
     
  • 2.14, Павел Отредиез (ok), 11:40, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня тоже 32 битный Asus eepc. На нем нормально идёт Debian 11 arch i386.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:53, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже массово дропнули.

    юзай дебиан и его производные - еще лет 10 будет софт на твоем древнем буке.
    а там или осел или шах...

     
  • 2.17, Аноним (17), 12:18, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федя не работает на таком тостере. Следующий вопрос!
     
  • 2.20, пох. (?), 12:40, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну а что с ним таким вообще делать-то можно?

    Не апгрейдься - для работы в качестве serial консольки (надеюсь такой ноутбук еще снабжен serial портом нормального вида?) тебе вполне хватит какой-нибудь fedora core 3. Если что - могу подарить коллекцию ее cdшек.

    А что еще-то с ним таким делать? Веб не работает, видео не посмотреть, для пишмашинки неудобный формфактор...

    А учитывая что экономики в стране одичалых уже никакой нет, и не будет, апгрейд тебе не светит.
    Не жили хорошо, нехрен было и начинать.

     
  • 2.21, Аноним (21), 12:49, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что можно сделать на 1.6 и 512 мб?
     
     
  • 3.22, Анто Нимно (?), 13:13, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушать музыку, писать литературу и код высокого качества в пример.
     
     
  • 4.27, Аноним (29), 14:01, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вам обязательно для этого последний линукс нужен? Это всё ещё в MS-DOS делать можно было.
     
  • 4.30, Аноним (30), 14:05, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качество кода от этого зависит?
     
     
  • 5.59, Dzen Python (ok), 17:51, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть упоротые, которые веруют, что качество кода зависит от древности и тормознутости машинки разраба. Ну типа: "современный дев плохой потому, что разрабы делают архитектуру и фичи вместо вылизывания того что есть". Обычные сетевые байки, основанные на парочке "гениев-из-трущоб", в действительности умеющих писать хороший, поддерживаемый код в приемлемые сроки.  

    В итоге при ревью, как минимум у меня, такой апологет получает разгромный фидбек (а там есть на что ругаться: запутаннейший код и прямо-таки гора детонаторов из-за экономии байт это еще самый лёгкий случай), наблюдает со слезами, как я валю код его фактически на рандомных тестах beyound good way и убегает плакаться всем, от ПМ до сеньоров, какой тут отдельный сеньор плохой: отменить его надо, уволить, санкциями <лишить права на ревью, урезать зп> обложить, уууууу!

     
  • 3.37, Аноним (37), 15:41, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару месяцев назад я заводил линух на P2-400 со 128Mb RAM. Проблемы были с воспроизведением видео высокого качества, _современными_ вебом и игорями. Но жить вполне можно.
     
     
  • 4.64, Аноним (29), 19:01, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зачем так жить?
     
  • 2.24, еуые (?), 13:34, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слака тебя не бросит.
     
  • 2.28, Аноним (30), 14:02, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И что теперь мне делать когда линуксы массово дропнут i686?

    Gentoo, Линукс для себя

     
  • 2.38, НяшМяш (ok), 15:47, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Q4OS с Trinity очень хорошо на таком работает (не считая браузеров конечно). Правда памяти добил туда до 3 гигов, просто чтобы было.
     
  • 2.41, keydon (ok), 15:55, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тяжело представить как ты его будешь использовать. Явно не пойдёт для медиацентра, домашнего пк, сервера, лабы, билд машины. Как торрентокачалка и файлопомойка зайдет, но для этого Фёдора лишняя, да и расберри/старый ноут стоят несколько тысяч рублей, а будут мощнее(ладно, расберри спорно), меньше и экономнее.
     
  • 2.42, Аноним (42), 15:58, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь у тебя будет идеальная работоспособность только на старых версиях ПО.
     
  • 2.46, lxoid (ok), 16:59, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я на своём первом ПК использую Void Linux, они вроде i686 не собираются дропать...
     
  • 2.49, псевдонимус (?), 17:18, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставить туда нетбсд.
     
     
  • 3.53, Аноним (15), 17:24, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На коммутатор?
     
  • 2.58, Dzen Python (ok), 17:45, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня есть в идеальной работоспособности ноутбук на Pentium M 1.6 Ghz и 512 Мб ОЗУ.

    ...который не поддерживает 99% задач, не может работать ни с своременной сетью и с современным софтом.

    Что делать, что делать...муравью шланг приделать. И радоваться. Пользоваться. Фиксировать ПО и кооперироваться с такими же упоротыми, по типу fdd-25.net Далее уже САМОМУ портировать и писать себе софт.

     

  • 1.23, Анто Нимно (?), 13:14, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > необходимость в подобных пакетах сомнительна или приводит к заметным затратам времени

    Качество Ф. упало?

     
     
  • 2.43, Аноним (42), 15:58, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IBM за все берется смело.
     
     
  • 3.47, Аноним (15), 17:04, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> ... упало
    > ... смело

    рифмоплёт

     
     
  • 4.60, Аноним (60), 18:14, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не рифма это классика. А ты серость.

    Специально для тебя, чтобы ты начал развиваться, а не ящиком зомбироваться.  

    олег за всё берётся смело
    всё превращается в говно
    а если за говно берётся
    то просто тратит меньше сил

     
     
  • 5.62, Аноним (15), 18:29, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ...
    > то просто тратит меньше сил

    Признаю, тут рифмы намного больше, чем упало-смело

     

  • 1.44, Аноним (44), 16:21, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая-никакая, но логика таки есть: недавно Wine обновлял (с собственного репозитория Wine), так целая пачка 32хбитных пакетов стала не нужна. Не все, конечно, но и не два-три.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56539 новшества про WoW64.

     
     
  • 2.61, Аноним (60), 18:16, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федора намекает вайну на выход. Оно и понятно мух от котлет надо отделять.  Если нужен виндоуз софт ставь венду и пользуей этот свой софт там.  
     
     
  • 3.63, Аноним (44), 18:53, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость не читали?

    > Рекомендация не распространяется на пакеты, используемые в качестве зависимостей в других пакетах или применяемые в контексте "multilib" для обеспечения запуска 32-разрядных программ в 64-разрядных окружениях.

     

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