В Fedora Linux 37 намерены прекратить сборку необязательных пакетов для архитектуры i686

2.3 , КО ( ? ), 10:15, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И стоит в зависимостях от копролита какая-нибудь незаметная компонента,

и обрушится всё и вся потому что потому...

2.15 , Аноним ( 15 ), 11:50, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – win32 свой закопролить

3.29 , Аноним ( 29 ), 14:03, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В win32 слой тридцатидвухбитной совместимости оставлен потому, что он реально работает.

4.39 , keydon ( ok ), 15:48, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, не потому что он работает, а потому что без него x64 не работает. Виндузятники создали просто нереально адский костыль в своё время и до сих пор тянут это легаси.

2.31 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:30, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Давно надо было выкинуть этот копролит Многоуважаемый Аноним, раскрою тебе великую тайну - мир IT не ограничивается персоналкой на твоём столе.

Но ты прав в том, что за пределами анонимьей персоналки федоре делать нечего.

3.48 , Dzen Python ( ok ), 17:15, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как по мне - дело он говорит.

Его, анонимья писюха на столе все-таки не очередное легаси, ради которого в принципе стоит оттягивать:

- мейнтейнеров (рецепты и организация сборки),

- разрабов (патч на патч просто потому, что потому в i586 есть баг, а в amd64 его нету)

- ресурсы сборочных ферм Легаси должно быть в отдельных ветках или в отдельных проектах. Так тупо проще и эффективнее всем.

4.56 , Аноним ( 15 ), 17:31, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Его, анонимья писюха на столе Причем тут IBM, ой, то есть КрасноШапка, давно кинувший рынок личных персональных анонимных компьютеров?

5.57 , Dzen Python ( ok ), 17:41, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А может у него подстольный "сервер" на первом-втором пне для файлопомойки на какой-нибудь федорке стоит годика с 2005го? Вот его и бомбит, что на изношенной физически и морально сборке с тысячей перепянных кондеров на заведется новая федора? А может его "рога и копыта" настолько бедны, что директор может выделить на ИТ только такой вот комп 2005 года и пару трупиков ежей на перекус? Может у него микроконтроллер какой, i586-совместимый, с урезанным пнём от VIA или, дай б-жечки, нормальным пеней? А он ЖЕКЛИЕНТ и он ЖЕЗАПЛАТИЛ целых 10 лет назад конторе "Подвал&Васян Limited"? Или он ЖЕАДМИНКО, которого под розгами и под дулом реального энкаведешного револьвера мумией реального энкаведешника заставляют обслуживать систему на нем, чтобы г-н Его ПресветлоСиятельстово, Повелитель Зарплаты и Баланса, Владелец Активов и Пассивов, Сам, Святейший Генеральный Директор мог зайти через него в свежий фкуриифокс?

2.40 , Корец ( ? ), 15:49, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Комментаторов вроде тебя давно пора выкинуть ;)