В Fedora Linux 37 намерены прекратить сборку необязательных пакетов для архитектуры i686

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|2.3, КО (?), 10:15, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И стоит в зависимостях от копролита какая-нибудь незаметная компонента,
и обрушится всё и вся потому что потому...
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|3.29, Аноним (29), 14:03, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В win32 слой тридцатидвухбитной совместимости оставлен потому, что он реально работает.
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|4.39, keydon (ok), 15:48, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, не потому что он работает, а потому что без него x64 не работает. Виндузятники создали просто нереально адский костыль в своё время и до сих пор тянут это легаси.
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|2.31, YetAnotherOnanym (ok), 14:30, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Давно надо было выкинуть этот копролит
Многоуважаемый Аноним, раскрою тебе великую тайну - мир IT не ограничивается персоналкой на твоём столе.
Но ты прав в том, что за пределами анонимьей персоналки федоре делать нечего.
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|3.48, Dzen Python (ok), 17:15, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как по мне - дело он говорит.
Его, анонимья писюха на столе все-таки не очередное легаси, ради которого в принципе стоит оттягивать:
- мейнтейнеров (рецепты и организация сборки),
- разрабов (патч на патч просто потому, что потому в i586 есть баг, а в amd64 его нету)
- ресурсы сборочных ферм
Легаси должно быть в отдельных ветках или в отдельных проектах. Так тупо проще и эффективнее всем.
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|4.56, Аноним (15), 17:31, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Его, анонимья писюха на столе
Причем тут IBM, ой, то есть КрасноШапка, давно кинувший рынок личных персональных анонимных компьютеров?
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|5.57, Dzen Python (ok), 17:41, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А может у него подстольный "сервер" на первом-втором пне для файлопомойки на какой-нибудь федорке стоит годика с 2005го? Вот его и бомбит, что на изношенной физически и морально сборке с тысячей перепянных кондеров на заведется новая федора?
А может его "рога и копыта" настолько бедны, что директор может выделить на ИТ только такой вот комп 2005 года и пару трупиков ежей на перекус?
Может у него микроконтроллер какой, i586-совместимый, с урезанным пнём от VIA или, дай б-жечки, нормальным пеней? А он ЖЕКЛИЕНТ и он ЖЕЗАПЛАТИЛ целых 10 лет назад конторе "Подвал&Васян Limited"?
Или он ЖЕАДМИНКО, которого под розгами и под дулом реального энкаведешного револьвера мумией реального энкаведешника заставляют обслуживать систему на нем, чтобы г-н Его ПресветлоСиятельстово, Повелитель Зарплаты и Баланса, Владелец Активов и Пассивов, Сам, Святейший Генеральный Директор мог зайти через него в свежий фкуриифокс?
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|1.2, WE (?), 09:57, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Во неделю назад я бы сказал "да и туда им и дорога". А теперь скажу "давайте без резких движений".
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|2.4, Онаним (?), 10:20, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Ды не, с i?86 пора завязывать.
Да, есть куча окаменелого от проприетарных мамонтов, которое требует либ i?86, но там уже уровень ссзб, и обойдутся не менее окаменелыми дистрами.
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|3.45, asdasd (?), 16:33, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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VirtualBox / libvirt чем не угодил? Я так на UEFI системе заводил старый SCSI Raid который перехватывает прерывание, чтоб подсунуть свой код перед инициализацией основного BIOS.
А вам тут програмки запускать надо всего-лишь.
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|2.54, Dzen Python (ok), 17:24, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой, да ладно тебе.
i586 подошел к логическому концу еще в 2014м, когда и санкции переживались тяжелее и китая под боком прямо-таки настроенного на захват рынков, оставленных в подвешенном состоянии белолицыми варварскими *не-ушли-просто-приостановили* конторами не было, а что было - блеяло лишь про "АСТАНАВИТЕСЬ".
Напоминает уже помешательство этот плюшкинизм.
Ответвись, делай свои сборки на апстриме, но для i586, с блекджеком и патчами под имеющееся в этих семействах железо - нет, не хочу, буду плакать, что в ядре линукса убрали из master поддержку стагнирующего уже десятилетие i386, у него же когда-то купленный на нём МК! Оно же КИЛИЕНТ! Ему же ВСЕ ДОЛЖНЫ! Бррр.
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|1.5, Аноним (5), 10:25, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня есть в идеальной работоспособности ноутбук на Pentium M 1.6 Ghz и 512 Мб ОЗУ. Он НЕ поддерживает эти ваши 64-бита. И что теперь мне делать когда линуксы массово дропнут i686?
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|2.8, Аноним (29), 10:43, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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configure && make install
Ну или серьёзно обдумать аспекты работоспособности. У меня вот абсолютно работоспособный системник с 386 SX 16 до сих пор не выкинут, и туда, кстати, тоже линукс можно впендюрить.
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|3.13, Аноним (5), 11:11, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>configure && make install
Вы что ли не понимаете тенденцию? Скоро ведь и из исходников выпилят!
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|5.51, Аноним (15), 17:21, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже народная сказка получается - общественное достояние, как Пушкин.
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|2.16, Аноним (16), 11:53, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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уже массово дропнули.
юзай дебиан и его производные - еще лет 10 будет софт на твоем древнем буке.
а там или осел или шах...
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|2.20, пох. (?), 12:40, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну а что с ним таким вообще делать-то можно?
Не апгрейдься - для работы в качестве serial консольки (надеюсь такой ноутбук еще снабжен serial портом нормального вида?) тебе вполне хватит какой-нибудь fedora core 3. Если что - могу подарить коллекцию ее cdшек.
А что еще-то с ним таким делать? Веб не работает, видео не посмотреть, для пишмашинки неудобный формфактор...
А учитывая что экономики в стране одичалых уже никакой нет, и не будет, апгрейд тебе не светит.
Не жили хорошо, нехрен было и начинать.
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|4.27, Аноним (29), 14:01, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вам обязательно для этого последний линукс нужен? Это всё ещё в MS-DOS делать можно было.
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|5.59, Dzen Python (ok), 17:51, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть упоротые, которые веруют, что качество кода зависит от древности и тормознутости машинки разраба. Ну типа: "современный дев плохой потому, что разрабы делают архитектуру и фичи вместо вылизывания того что есть". Обычные сетевые байки, основанные на парочке "гениев-из-трущоб", в действительности умеющих писать хороший, поддерживаемый код в приемлемые сроки.
В итоге при ревью, как минимум у меня, такой апологет получает разгромный фидбек (а там есть на что ругаться: запутаннейший код и прямо-таки гора детонаторов из-за экономии байт это еще самый лёгкий случай), наблюдает со слезами, как я валю код его фактически на рандомных тестах beyound good way и убегает плакаться всем, от ПМ до сеньоров, какой тут отдельный сеньор плохой: отменить его надо, уволить, санкциями <лишить права на ревью, урезать зп> обложить, уууууу!
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|3.37, Аноним (37), 15:41, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пару месяцев назад я заводил линух на P2-400 со 128Mb RAM. Проблемы были с воспроизведением видео высокого качества, _современными_ вебом и игорями. Но жить вполне можно.
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|2.28, Аноним (30), 14:02, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И что теперь мне делать когда линуксы массово дропнут i686?
Gentoo, Линукс для себя
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|2.38, НяшМяш (ok), 15:47, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Q4OS с Trinity очень хорошо на таком работает (не считая браузеров конечно). Правда памяти добил туда до 3 гигов, просто чтобы было.
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|2.41, keydon (ok), 15:55, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тяжело представить как ты его будешь использовать. Явно не пойдёт для медиацентра, домашнего пк, сервера, лабы, билд машины. Как торрентокачалка и файлопомойка зайдет, но для этого Фёдора лишняя, да и расберри/старый ноут стоят несколько тысяч рублей, а будут мощнее(ладно, расберри спорно), меньше и экономнее.
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|2.42, Аноним (42), 15:58, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь у тебя будет идеальная работоспособность только на старых версиях ПО.
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|2.46, lxoid (ok), 16:59, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я на своём первом ПК использую Void Linux, они вроде i686 не собираются дропать...
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|2.58, Dzen Python (ok), 17:45, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня есть в идеальной работоспособности ноутбук на Pentium M 1.6 Ghz и 512 Мб ОЗУ.
...который не поддерживает 99% задач, не может работать ни с своременной сетью и с современным софтом.
Что делать, что делать...муравью шланг приделать. И радоваться. Пользоваться. Фиксировать ПО и кооперироваться с такими же упоротыми, по типу fdd-25.net Далее уже САМОМУ портировать и писать себе софт.
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|1.23, Анто Нимно (?), 13:14, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> необходимость в подобных пакетах сомнительна или приводит к заметным затратам времени
Качество Ф. упало?
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|4.60, Аноним (60), 18:14, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не рифма это классика. А ты серость.
Специально для тебя, чтобы ты начал развиваться, а не ящиком зомбироваться.
олег за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
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|5.62, Аноним (15), 18:29, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ...
> то просто тратит меньше сил
Признаю, тут рифмы намного больше, чем упало-смело
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|2.61, Аноним (60), 18:16, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Федора намекает вайну на выход. Оно и понятно мух от котлет надо отделять. Если нужен виндоуз софт ставь венду и пользуей этот свой софт там.
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|3.63, Аноним (44), 18:53, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость не читали?
> Рекомендация не распространяется на пакеты, используемые в качестве зависимостей в других пакетах или применяемые в контексте "multilib" для обеспечения запуска 32-разрядных программ в 64-разрядных окружениях.
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