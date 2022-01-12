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Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс

12.01.2022 09:50

Иржи Конечный (Jiri Konecny) из компании Red Hat объявил о работе по модернизации и улучшению пользовательского интерфейса инсталлятора Anaconda, применяемого в Fedora, RHEL, CentOS и некоторых других дистрибутивах Linux. Примечательно, что вместо библиотеки GTK новый интерфейс будет построен на базе web-технологий и будет допускать удалённое управление через web-браузер. Отмечается, что решение о переработке инсталлятора уже принято, но реализация пока находится на стадии рабочего прототипа, не готового для демонстрации.

В качестве основы для создания нового интерфейса задействованы компоненты проекта Cockpit, используемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Cockpit выбран как хорошо зарекомендовавшее себя решение с поддержкой бэкенда для взаимодействия с инсталлятором (Anaconda DBus). Кроме того, применение Cockpit позволит добиться единообразия и унифицировать различные компоненты управления системой. Применение web-интерфейса значительно повысит удобство удалённого управления установкой, которое не сравнится с текущим решением на базе протокола VNC.

Переработка интерфейса будет основываться на уже проделанной работе по повышению модульности инсталлятора и заметно не отразится на пользователях Fedora, так как основная часть Anaconda уже преобразована в модули, взаимодействующие через API DBus, и новый интерфейс будет использовать готовый API без внутренней переработки. Сроки начала публичного тестирования нового интерфейса и готовности для продвижения его в upstream на данной стадии разработки не называются, но разработчики обещают периодически публиковать отчёты о развитии проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://communityblog.fedorapr...)
  2. OpenNews: Для Gentoo создан инсталлятор на базе Anaconda
  3. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.2.33
  4. OpenNews: Для FreeBSD развивается новый инсталлятор
  5. OpenNews: В ночных сборках Ubuntu Desktop появился новый инсталлятор
  6. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.3.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56494-anaconda
Ключевые слова: anaconda, installer, fedora, rhel
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Werwolf (ok), 09:59, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    yast бы взяли
    вот уж где лучший инсталятор так это yast у opensuse
    удобный, гибкий, может быть gui, может быть tui, имеет пресиды, умеет отдаваться по vnc/ssh/telnet. раньше и у него была web морда, но чегось её дропнули. лично я кайфую от того как в нём реализована разметка и возможность выбрать пакеты при установке (именно пакеты а не несколько шаблонов)
     
     
  • 2.2, anonfdfd4 (?), 10:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и даже с lvm + mdraid все ок?
     
     
  • 3.5, pofigist (?), 10:10, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что разве есть приличный гуй для управления lvm?
     
     
  • 4.7, Van Darkholme (?), 10:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуя нет, есть COCKpit
     
  • 3.11, Werwolf (ok), 10:20, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и даже с lvm + mdraid все ок?

    уже давно не юзаю LVM, но емнип всё ок было

     
  • 2.8, Werewolf (??), 10:14, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    привет брат
     
  • 2.9, bugmenot (??), 10:17, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую. Yast божественен. И после установки наличие Yast-а иногда сильно решает.

    Бывает смотришь в другие дистры завозять какие-то GUI-шные фичи и понимаешь, да это уже как 100 лет есть в Yast-е

     

  • 1.10, InuYasha (??), 10:18, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WHY.png \(o_O)/
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:21, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От Web надо отказываться... а они внедряют.
     

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