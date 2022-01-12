Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс

Иржи Конечный (Jiri Konecny) из компании Red Hat объявил о работе по модернизации и улучшению пользовательского интерфейса инсталлятора Anaconda, применяемого в Fedora, RHEL, CentOS и некоторых других дистрибутивах Linux. Примечательно, что вместо библиотеки GTK новый интерфейс будет построен на базе web-технологий и будет допускать удалённое управление через web-браузер. Отмечается, что решение о переработке инсталлятора уже принято, но реализация пока находится на стадии рабочего прототипа, не готового для демонстрации.

В качестве основы для создания нового интерфейса задействованы компоненты проекта Cockpit, используемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Cockpit выбран как хорошо зарекомендовавшее себя решение с поддержкой бэкенда для взаимодействия с инсталлятором (Anaconda DBus). Кроме того, применение Cockpit позволит добиться единообразия и унифицировать различные компоненты управления системой. Применение web-интерфейса значительно повысит удобство удалённого управления установкой, которое не сравнится с текущим решением на базе протокола VNC.

Переработка интерфейса будет основываться на уже проделанной работе по повышению модульности инсталлятора и заметно не отразится на пользователях Fedora, так как основная часть Anaconda уже преобразована в модули, взаимодействующие через API DBus, и новый интерфейс будет использовать готовый API без внутренней переработки. Сроки начала публичного тестирования нового интерфейса и готовности для продвижения его в upstream на данной стадии разработки не называются, но разработчики обещают периодически публиковать отчёты о развитии проекта.



