При поддержке организации FreeBSD Foundation для FreeBSD развивается новый инсталлятор, который в отличие от ныне применяемого инсталлятора bsdinstall сможет использоваться в графическом режиме и будет более понятен обычным пользователям. В настоящее время новый инсталлятор находится на стадии экспериментального прототипа, но уже может выполнять базовые операции по установке. Для желающих принять участие в тестировании подготовлен установочный iso-образ, способный работать в Live-режиме.

Инсталлятор написан на языке Lua и реализован в форме http-сервера, предоставляющего web-интерфейс. Установочный образ представляет собой Live-систему, в которой запускается рабочее окружение с web-браузером, отображающим в однооконном режиме web-интерфейс инсталлятора. Серверный процесс инсталлятора и браузер запускаются на установочном носителе и выступают в роди бэкенда и фронтэнда. Дополнительно предоставляется возможность управления установкой с внешнего хоста.

Проект развивается с использованием модульной архитектуры. На основе выбранных пользователем параметров формируется конфигурационный файл, который используется в качестве сценария реальной установки. В отличие от скриптов установки, поддерживаемых в bsdinstall, файлы конфигурации нового инсталлятора имеют более жёстко определённую структуру и могут использоваться для создания альтернативных интерфейсов установки.