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Для FreeBSD развивается новый инсталлятор

24.07.2021 22:32

При поддержке организации FreeBSD Foundation для FreeBSD развивается новый инсталлятор, который в отличие от ныне применяемого инсталлятора bsdinstall сможет использоваться в графическом режиме и будет более понятен обычным пользователям. В настоящее время новый инсталлятор находится на стадии экспериментального прототипа, но уже может выполнять базовые операции по установке. Для желающих принять участие в тестировании подготовлен установочный iso-образ, способный работать в Live-режиме.

Инсталлятор написан на языке Lua и реализован в форме http-сервера, предоставляющего web-интерфейс. Установочный образ представляет собой Live-систему, в которой запускается рабочее окружение с web-браузером, отображающим в однооконном режиме web-интерфейс инсталлятора. Серверный процесс инсталлятора и браузер запускаются на установочном носителе и выступают в роди бэкенда и фронтэнда. Дополнительно предоставляется возможность управления установкой с внешнего хоста.

Проект развивается с использованием модульной архитектуры. На основе выбранных пользователем параметров формируется конфигурационный файл, который используется в качестве сценария реальной установки. В отличие от скриптов установки, поддерживаемых в bsdinstall, файлы конфигурации нового инсталлятора имеют более жёстко определённую структуру и могут использоваться для создания альтернативных интерфейсов установки.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Во FreeBSD-CURRENT завершён переход на bsdinstall в качестве инсталлятора по умолчанию
  3. OpenNews: Первый релиз BSDInstaller-а готов к тестированию
  4. OpenNews: Во FreeBSD 13 чуть не оказалась халтурная реализация WireGuard с нарушением лицензии и уязвимостями
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.5, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55541-freebsd
Ключевые слова: freebsd, install
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Дятел (?), 22:46, 24/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Wayland уже осилили? Хочу с кде поставить.
     
  • 2, Аноним (2), 22:46, 24/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    >развивается новый инсталлятор

    Сам что ли? В инкубаторе? Почему не написать нормально и по-русски, мол, "молодая, отважная команда рзработчиков развивает новый инсталлятор для FreeBSD" ?

     
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