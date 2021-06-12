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Выпуск дистрибутива helloSystem 0.5, использующего FreeBSD и напоминающего macOS

12.06.2021 21:24

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, опубликовал выпуск дистрибутива helloSystem 0.5, основанного на FreeBSD и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple. Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя и позволяет чувствовать себя комфортно бывшим пользователям macOS. Для ознакомления с дистрибутивом cформирован загрузочный образ, размером 1.2 ГБ.

Интерфейс напоминает macOS и включает две панели - верхнюю с глобальным меню и нижнюю с панелью приложений. Для формирования глобального меню и строки состояния задействован пакет panda-statusbar, развиваемый дистрибутивом CyberOS (бывший PandaOS). Панель приложений Dock основана на наработках проекта cyber-dock, также от разработчиков CyberOS. Для управления файлами и размещения ярлыков на рабочем столе развивается файловый менеджер Filer, основанный на pcmanfm-qt от проекта LXQt. По умолчанию предлагается браузер Falkon, но опционально доступен и Chromium.

В качестве основной файловой системы используется ZFS, а для монтирования поддерживаются exFAT, NTFS, EXT4, HFS+, XFS и MTP. Приложения поставляются в самодостаточных пакетах. Для запуска приложений применяется утилита launch, которая находит программу и анализирует ошибки при выполнении. Система для сборки Live-образов основана на инструментарии проекта FuryBSD.

Проектом развивается серия собственных приложений, таких как конфигуратор, инсталлятор, утилита mountarchive для монтирования архивов в дерево ФС, утилита для восстановления данных с ZFS, интерфейс для разбивки дисков, индикатор настройки сети, утилита для создания скриншотов, браузер Zeroconf-серверов, индикатор для настройки громкости, утилита для настройки загрузочного окружения. Для разработки используется язык Python и библиотека Qt. Среди поддерживаемых компонентов для разработки приложений в порядке снижения предпочтения названы PyQt, QML, Qt, KDE Frameworks и GTK.

Основные новшества helloSystem 0.5:

  • Базовое окружение синхронизировано с FreeBSD 12.2.
  • Значительно сокращён размер iso-образа (c 1.7 до 1.27 ГБ).
  • Реализовано автоматическое обновление системного меню при добавлении, перемещении или удалении подкаталогов и приложений.
  • В конфигураторе появилась возможность выбора различных вариантов раскладки клавиатуры. Обеспечена поддержка сохранения параметров клавиатуры между перезагрузками.
  • В набор /Applications/Developer предустановлено приложение QHexEdit.
  • Добавлена поддержка GPU AMD Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M, применявшихся в Mac образца 2011 года.
  • В файловом менеджере Filer реализована начальная поддержка пространственного режима, при котором каждый каталог открывается в отдельном окне. Кроме того, добавлено новое меню "Go to...", опция для открытия файлов/каталогов с правами root, контекстное меню для отмонтирования накопителя, сочетание клавиш Command+Up для перехода к родительскому каталогу и Command+I для вывода параметров файла.
  • Добавлена утилита для доступа к файлам на мобильных телефонах с использованием протокола MTP.
  • Реализована поддержка скрытия области с заголовком окна через двойной клик на заголовке.
  • В глобальном меню появилась возможность управления громкостью запущенных приложений (при клике правой кнопкой мыши).


  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/probonopd/...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.0
  3. OpenNews: Проект FreeBSD перевёл порт ARM64 в число первичных и исправил три уязвимости
  4. OpenNews: Автор AppImage развивает дистрибутив helloSystem, использующий FreeBSD и напоминающий macOS
  5. OpenNews: Выпуск Bastille 0.8, системы управления контейнерами на основе FreeBSD Jail
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 130R-20210508
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55321-freebsd
Ключевые слова: freebsd, hellosystem
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:33, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит примерно как OpenBox, какой смысл на это переходить?
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:35, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Автору надо было на основе убунты этот дистрибутив делать, а в таком виде на фрибсд (в 2k21!) его только в виртуалке потыкать и снести.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:56, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Базовое окружение синхронизировано с FreeBSD 12.2.

    Это именно тот самый релиз, в котором есть ровно 50% вероятности запуска иксов на моём леново Е440. Без какого либо ускорения, естественно. И без звука, BSDеть можно и тихо.
    Так что да, макакосятникам, огорчённым макакосью придётся ставить этот дистрибутив в виртуалку.

     
     
  • 3.12, Аноним (-), 22:22, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Базовое окружение синхронизировано с FreeBSD 12.2.
    > Это именно тот самый релиз, в котором есть ровно 50% вероятности запуска на моём леново Е440. Без какого либо ускорения, естественно. И без звука
    > и вообще, раз у меня не работает, значит ни у кого не работает!

    Пофиксил. Еще ты забыл всех в очередной раз предупредить о сыпящемся при чтении UFS -- нехорошо вышло!


     

  • 1.3, bunker203 (ok), 21:37, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Астрологи объявили начало месяца macOS-подобных систем.
    Количество новостей о дистрибутивах с интерфейсом macOS увеличено вдвое.
     
  • 1.4, vz_2 (?), 21:37, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не удивлюсь если в Windows 11, якобы анонс которой намечен на 24 июня, будет док, а может быть и глобальное меню. Итак уже все слизали, собственных идей нет. Хотя на классике всё же быстрее работать.
     
  • 1.5, Fracta1L (ok), 21:38, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > дистрибутива helloSystem 0.5, основанного на FreeBSD и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple

    Ржал до слёз

     
  • 1.6, Аноним (6), 21:43, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    весело, линукс дистроклеперы, выпускают убийц виндовса, бсд решили выпустить убийцу макоси
     
     
  • 2.10, анонн (ok), 22:05, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > весело, линукс дистроклеперы, выпускают убийц виндовса, бсд решили выпустить убийцу макоси

    Не не, это из "ваших" ;)
    > Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage,

    сразу видно по привычке "бандлить" свои наработки в своем дистре, вместо добавления в порты (как те же Nomad, GhostBSD или PC-BSD. Для последней был даже пакет в фряшной репе для "превращения" фри в pc-bsd), переизобретению велосипедов:
    > Приложения поставляются в самодостаточных пакетах
    > helloSystem supports simplified GNUstep-style .app bundles.

    (PBI из AppCafe передает приветы)
    и сильной тяге к питону:
    > Utilities written in PyQt5, meant for use with hello.

    .



     

  • 1.7, Аноним (7), 21:50, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи объявили неделю закосов под macOS.
     
  • 1.8, pisyandrik (ok), 21:53, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А не много ли копирки macOsи на сегодня?
     
  • 1.11, Анто769ним (?), 22:15, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне нравится, но мне почти 40 😅
     
  • 1.13, BrainFucker (ok), 22:34, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > любители macOS, недовольные политикой Apple.

    Такое бывает? Они же такие же религиозные фанатики как линуксоиды.

    > Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя

    Вот бы такой линукс...

     
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