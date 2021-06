Выпуск дистрибутива helloSystem 0.5, использующего FreeBSD и напоминающего macOS

> весело, линукс дистроклеперы, выпускают убийц виндовса, бсд решили выпустить убийцу макоси Не не, это из "ваших" ;)

> Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, сразу видно по привычке "бандлить" свои наработки в своем дистре, вместо добавления в порты (как те же Nomad, GhostBSD или PC-BSD. Для последней был даже пакет в фряшной репе для "превращения" фри в pc-bsd), переизобретению велосипедов:

> Приложения поставляются в самодостаточных пакетах

> helloSystem supports simplified GNUstep-style .app bundles. (PBI из AppCafe передает приветы)

и сильной тяге к питону:

> Utilities written in PyQt5, meant for use with hello. .