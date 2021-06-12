Выпуск дистрибутива helloSystem 0.5, использующего FreeBSD и напоминающего macOS

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, опубликовал выпуск дистрибутива helloSystem 0.5, основанного на FreeBSD и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple. Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя и позволяет чувствовать себя комфортно бывшим пользователям macOS. Для ознакомления с дистрибутивом cформирован загрузочный образ, размером 1.2 ГБ. Интерфейс напоминает macOS и включает две панели - верхнюю с глобальным меню и нижнюю с панелью приложений. Для формирования глобального меню и строки состояния задействован пакет panda-statusbar, развиваемый дистрибутивом CyberOS (бывший PandaOS). Панель приложений Dock основана на наработках проекта cyber-dock, также от разработчиков CyberOS. Для управления файлами и размещения ярлыков на рабочем столе развивается файловый менеджер Filer, основанный на pcmanfm-qt от проекта LXQt. По умолчанию предлагается браузер Falkon, но опционально доступен и Chromium. В качестве основной файловой системы используется ZFS, а для монтирования поддерживаются exFAT, NTFS, EXT4, HFS+, XFS и MTP. Приложения поставляются в самодостаточных пакетах. Для запуска приложений применяется утилита launch, которая находит программу и анализирует ошибки при выполнении. Система для сборки Live-образов основана на инструментарии проекта FuryBSD. Проектом развивается серия собственных приложений, таких как конфигуратор, инсталлятор, утилита mountarchive для монтирования архивов в дерево ФС, утилита для восстановления данных с ZFS, интерфейс для разбивки дисков, индикатор настройки сети, утилита для создания скриншотов, браузер Zeroconf-серверов, индикатор для настройки громкости, утилита для настройки загрузочного окружения. Для разработки используется язык Python и библиотека Qt. Среди поддерживаемых компонентов для разработки приложений в порядке снижения предпочтения названы PyQt, QML, Qt, KDE Frameworks и GTK. Основные новшества helloSystem 0.5: Базовое окружение синхронизировано с FreeBSD 12.2.

Значительно сокращён размер iso-образа (c 1.7 до 1.27 ГБ).

Реализовано автоматическое обновление системного меню при добавлении, перемещении или удалении подкаталогов и приложений.

В конфигураторе появилась возможность выбора различных вариантов раскладки клавиатуры. Обеспечена поддержка сохранения параметров клавиатуры между перезагрузками.

В набор /Applications/Developer предустановлено приложение QHexEdit.

Добавлена поддержка GPU AMD Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M, применявшихся в Mac образца 2011 года.

В файловом менеджере Filer реализована начальная поддержка пространственного режима, при котором каждый каталог открывается в отдельном окне. Кроме того, добавлено новое меню "Go to...", опция для открытия файлов/каталогов с правами root, контекстное меню для отмонтирования накопителя, сочетание клавиш Command+Up для перехода к родительскому каталогу и Command+I для вывода параметров файла.

Добавлена утилита для доступа к файлам на мобильных телефонах с использованием протокола MTP.

Реализована поддержка скрытия области с заголовком окна через двойной клик на заголовке.

В глобальном меню появилась возможность управления громкостью запущенных приложений (при клике правой кнопкой мыши).



