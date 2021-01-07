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Выпуск Bastille 0.8, системы управления контейнерами на основе FreeBSD Jail

07.01.2021 11:43

Представлен выпуск Bastille 0.8, системы для автоматизации развёртывания и управления приложениями, запускаемыми в контейнерах, изолированных при помощи механизма FreeBSD Jail. Код написан на Shell и распространяется под лицензией BSD. Проектом также развивается коллекция шаблонов для быстрого запуска контейнеров типовых приложений, в которой представлены не только серверные (nginx, mysql, wordpress, asterisk, redis, postfix, elasticsearch и т.п.), но и пользовательские приложения (firefox).

Для управления контейнерами предоставляется интерфейс командной строки bastille, позволяющий создавать и обновлять Jail-окружения на базе выбранной версии FreeBSD и выполнять такие операции с контейнерами, как запуск/остановка, сборка, клонирование, импорт/экспорт, преобразование, изменение настроек, управление сетевым доступом и задание ограничений потребления ресурсов. Из расширенных возможностей поддерживается запуск типовых команд разом в нескольких контейнерах, вложенные шаблоны, снапшты и резервное копирование. Окружение для запуска контейнеров может быть создано как на физических серверах или платах Raspberry Pi, так и в облачных окружениях AWS EC2, Vultr и DigitalOcean.

В новой версии:

  • Использование базовых шаблонов, которые автоматически подключаются при запуске новых контейнеров для определения их функциональности. В настоящее время предоставляются следующие базовые шаблоны: base, empty, thick, thin и vnet.
  • Поддержка создания окружений на основе ветки FreeBSD 13-CURRENT (для создания подобных окружений на стороне хост-системы также должен быть установлен FreeBSD 13-CURRENT).
  • Возможность развёртывания 32-разрядных контейнеров (i386) на 64-разрядных хост-системах (amd64).
  • Поддержка определения переменных для передачи настроек в шаблоны (по умолчанию определены переменные $JAIL_NAME и $JAIL_IP).
  • Добавлена команда "bastille config", позволяющая просматривать или изменять значения параметров конфигурации jail.conf.

Проект развивает Кристер Эдвардс (Christer Edwards) из компании SaltStack, который в том числе сопровождает порты с системой централизованного управления конфигурацией Salt для FreeBSD. Кристер когда-то участвовал в разработке Ubuntu, был системным администраторм в GNOME Foundation и работал в компании Adobe (является автором открытого компанией Adobe инструментария Hubble для мониторинга и поддержания безопасности систем).

  1. Главная ссылка к новости (https://bastillebsd.org/blog/2...)
  2. OpenNews: Уязвимость в реализации jail из FreeBSD
  3. OpenNews: Возможность запуска CentOS 5 внутри FreeBSD jail
  4. OpenNews: Код улучшенной поддержки Jail готов для интеграции во FreeBSD
  5. OpenNews: Представлен Qjail, инструмент для упрощения управления FreeBSD Jail
  6. OpenNews: Для ядра Linux предложена система изоляции приложений Capsicum, изначально созданная для FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54370-bastille
Ключевые слова: bastille, freebsd, jail
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Jail просто самые лучшие контейнеры, что я видел.
     
     
  • 2.2, Корец (?), 11:58, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Осталось только перечислить то, что ты видел.
     
     
  • 3.4, Леголас (ok), 12:09, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это же Аноним, он видел ВСЁ.
     
  • 3.9, ация (?), 13:13, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось только перечислить то, что какой процент виртуального и контейнерного рынка занимает бздя.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:28, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Осталось только перечислить то, что какой процент виртуального и контейнерного рынка занимает бздя.

    И подогнать обоснование, что из этого следует именно то, что имел в виду очередной пингвиняш.
    А то с таким же успехом можно утверждать, что все швейцарские часы - никому не нужное овно и то ли дело старый добрый китай ...


     
  • 3.14, Vsnndmcnconeiekdooe03oe (?), 14:32, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lxc, systemd-nspawn.
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:05, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зоны соляриса круче.
     
     
  • 3.5, Таненбаум (?), 12:10, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зонды соляриса круче.

    поправил, не стоит благодарности

     

  • 1.6, б.б. (?), 12:20, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ну вот... день выпуска Bastille впустую прошёл
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:35, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Bastille

    Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Может следовало назвать Montfaucon ?

     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 13:07, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть Гревской площадью назовите: BSD всё равно плавает как маршрутизатор.
     
  • 2.12, YetAnotherOnanym (ok), 13:54, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sailor's silence же.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:17, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем его CBSD не устроило интересно.
    А так врядли эти скрипты делают что-то, чего я не выполняю напрямую редактиротванием jail.conf
    Разве что будет готовая автоматизация обновления парка джейлов и такая-же автоматизация изменения лимитов. Но в портах уже хватает подобного...
     
     
  • 2.15, анонн (ok), 14:36, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем его CBSD не устроило интересно.
    > ...
    > Но в портах уже хватает подобного...

    И все что ни глянь из этого (тот же pot) - требует ZFS.

     

  • 1.11, Аноним (11), 13:17, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Думал это реинкарнация Bastille-linux. Вечная беда у опенсорса с названиями.
     
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