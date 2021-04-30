Выпуск GhostBSD 21.04.27

2.6 , Леголас ( ok ), 13:43, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – поддержка железа внезапно аналогична ванильной фре, т.к. ничего специфического авторы не ваяют, в отличии от какой-нибудь DragonFlyBSD

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:51, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть опыт. 11-я была нерабочей на моём железе, 12-я была совсем рассыпчатая, забудем. А вот 13-я, на которой этот гост-бзд сделан - вполне себе тянет на систему выходного дня. Сегодня линуксатор даже позволяет хромые/электронные программы запускать(с линукс-звуком я еще не разбирался, но говорят что можно). Но проблемы с железом всё ещё серьёзные:

- Штеуд-войфай(спиз... портированный из линукса 3.16) 7260 - после просыпания больше не поднимается. Остаётся перезагружать машину. В дмесг ругается на Hardware Switch, несущей больше нет. Его модуль выгрузить через kldunload -f - тоже нельзя.

- Команду reboot лучше не делать(паники и куча ругани). Вместо этого делаем вкл и выкл. Как я понял, при загрузке где-то память не очищается, и потому без powercycle не обойтись.

3.10 , Аноним ( 8 ), 13:57, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это lenovo e440

3.11 , Аноним ( 8 ), 14:04, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это lenovo e440. Осносной системой - Xubuntu, в которой всё работает хорошо. Фрибзду гружу из граба, как kfreebsd и как chainloader +1. Оба варианта работают.

На фрибзде звук работает нормально, но в dmesg постоянно идёт ругань о зависании звуковой карты. Видеоускорение на i915 наконец-то с 13-й версии работает. Звук из бздешного линуксатора - ещё не завёл.

