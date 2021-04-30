Выпуск GhostBSD 21.04.27

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|1.2, Аноним (2), 13:28, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть у кого нибудь опыт использования на ноутах? Интересна работоспособность железа на Thinkapd X1 G3-G7 и HP Probook g6-g7
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|2.6, Леголас (ok), 13:43, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поддержка железа внезапно аналогична ванильной фре, т.к. ничего специфического авторы не ваяют, в отличии от какой-нибудь DragonFlyBSD
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|2.8, Аноним (8), 13:51, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть опыт. 11-я была нерабочей на моём железе, 12-я была совсем рассыпчатая, забудем. А вот 13-я, на которой этот гост-бзд сделан - вполне себе тянет на систему выходного дня. Сегодня линуксатор даже позволяет хромые/электронные программы запускать(с линукс-звуком я еще не разбирался, но говорят что можно). Но проблемы с железом всё ещё серьёзные:
- Штеуд-войфай(спиз... портированный из линукса 3.16) 7260 - после просыпания больше не поднимается. Остаётся перезагружать машину. В дмесг ругается на Hardware Switch, несущей больше нет. Его модуль выгрузить через kldunload -f - тоже нельзя.
- Команду reboot лучше не делать(паники и куча ругани). Вместо этого делаем вкл и выкл. Как я понял, при загрузке где-то память не очищается, и потому без powercycle не обойтись.
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|3.11, Аноним (8), 14:04, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это lenovo e440. Осносной системой - Xubuntu, в которой всё работает хорошо. Фрибзду гружу из граба, как kfreebsd и как chainloader +1. Оба варианта работают.
На фрибзде звук работает нормально, но в dmesg постоянно идёт ругань о зависании звуковой карты. Видеоускорение на i915 наконец-то с 13-й версии работает. Звук из бздешного линуксатора - ещё не завёл.
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|2.9, Аноним (8), 13:56, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не боишься потерять данные - то можно. UFS иногда бузвозвратно рассыпалась при отключении питания так, что fsck её больше не знает. Даже не смотря на SU+J
Проблема у меня наблюдалась где-то с 7 по 11 версию бзды, но тогда она у меня ещё часто использовалась.
Сейчас, с ноутом на 13-й я всё ещё боюсь хранить на UFS какие-либо данные. Посмотрим как будет дальше.
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