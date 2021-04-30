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Выпуск GhostBSD 21.04.27

30.04.2021 13:20

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 21.04.27, построенного на базе FreeBSD и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.5 ГБ).

В новой версии:

  • Осуществлён переход на FreeBSD 13.0-STABLE и OpenZFS 2.0.
  • Обеспечена полная работоспособность OpenRC-сервисов devmatch и devd.
  • Для управления настройками сетевых устройств задействован devd. В сетевых сервисах добавлена поддержка запуска уникальных устройств.
  • Добавлена поддержка сенсорных экранов.
  • Добавлены новые ZFS-сервисы. В инсталляторе обеспечена поддержка OpenZFS 2.0.
  • Предложена новая тема оформления пиктограмм.
  • Улучшена работа сервисов OpenRC.


  1. Главная ссылка к новости (https://ghostbsd.org/GhostBSD_...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 21.01.15
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.4
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55056-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd
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  • 1.1, Арагорн (?), 13:25, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    обои такие красивенькие!
     
     
  • 2.3, Лентяй (??), 13:29, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красивее только в БолгенОС :3
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:30, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Jesse, we need to cook
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:28, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть у кого нибудь опыт использования на ноутах? Интересна работоспособность железа на Thinkapd X1 G3-G7 и HP Probook g6-g7
     
     
  • 2.6, Леголас (ok), 13:43, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    поддержка железа внезапно аналогична ванильной фре, т.к. ничего специфического авторы не ваяют, в отличии от какой-нибудь DragonFlyBSD
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:51, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть опыт. 11-я была нерабочей на моём железе, 12-я была совсем рассыпчатая, забудем. А вот 13-я, на которой этот гост-бзд сделан - вполне себе тянет на систему выходного дня. Сегодня линуксатор даже позволяет хромые/электронные программы запускать(с линукс-звуком я еще не разбирался, но говорят что можно). Но проблемы с железом всё ещё серьёзные:
    - Штеуд-войфай(спиз... портированный из линукса 3.16) 7260 - после просыпания больше не поднимается. Остаётся перезагружать машину. В дмесг ругается на Hardware Switch, несущей больше нет. Его модуль выгрузить через kldunload -f - тоже нельзя.
    - Команду reboot лучше не делать(паники и куча ругани). Вместо этого делаем вкл и выкл. Как я понял, при загрузке где-то память не очищается, и потому без powercycle не обойтись.
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 13:57, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это lenovo e440
     
  • 3.11, Аноним (8), 14:04, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это lenovo e440. Осносной системой - Xubuntu, в которой всё работает хорошо. Фрибзду гружу из граба, как kfreebsd и как chainloader +1. Оба варианта работают.
    На фрибзде звук работает нормально, но в dmesg постоянно идёт ругань о зависании звуковой карты. Видеоускорение на i915 наконец-то с 13-й версии работает. Звук из бздешного линуксатора - ещё не завёл.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:39, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ufs можно? Просто мне zfs ни к чему...
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 13:56, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не боишься потерять данные - то можно. UFS иногда бузвозвратно рассыпалась при отключении питания так, что fsck её больше не знает. Даже не смотря на SU+J
    Проблема у меня наблюдалась где-то с 7 по 11 версию бзды, но тогда она у меня ещё часто использовалась.
    Сейчас, с ноутом на 13-й я всё ещё боюсь хранить на UFS какие-либо данные. Посмотрим как будет дальше.
     

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