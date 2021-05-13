Выпуск дистрибутива NomadBSD 130R-20210508

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|1.1, daydve (?), 08:58, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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"Для монтирования накопителей применяется БДСМ"
Да и вообще всё это похоже на БДСМ
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|3.7, ыы (?), 09:53, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот тоже читаю и ужасаюсь такой форме БДСМ, этож как закручено то: DSBMD
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|3.20, user90 (?), 11:52, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебе ниже даже расшифровали аббревиатуру: Depressive Suicidal Black Metal ;)
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|2.8, paulus (ok), 09:59, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для ноутов, как минимум двух, этот бдсм не подходит... Разве что для секаса.
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|3.13, Аноним (13), 10:35, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
Полностью согласен, коллега по секасу Хотя 13-я фрибзда в моём дуалбуте на лени... большой текст свёрнут, показать
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|5.22, Аноним (13), 12:10, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Она уже есть на всех моих компах. Просто хотел попердолиться на старом ленивце-Е440.
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|1.2, Леголас (ok), 08:59, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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- ветвь под добрые шутеечки про то, как набигать на корованы и грабить -
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|2.11, Аноним (13), 10:22, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы использовать её в виртуалбоксе из-под вантуза, как это делают сами разрабы?
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|4.14, Аноним (13), 10:38, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, слышал. Говорят в вантузе телеметрии нет вообще, и прямо из коробки.
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|5.15, псевдонимус (?), 11:01, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Федоре уже почти как в вантуз10. Только под вантуз больше программ.
ЗЫ: не использую вин10.
Посасывайте дальше. Яблофаги же сосут и вы не отставайте.
Быстро пошел тестить преальфу, чернь!
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|6.23, Аноним (13), 12:13, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ЗЫ: не использую вин10.
Что-то не верится, судя по тексту сообщения. Или просто "хост для виртуалок" у настоящего бздешника - это уже - "не использую".
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|5.31, Аноним (31), 13:02, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, слышал. Говорят в вантузе телеметрии нет вообще, и прямо из коробки.
Ну пингвинятам-WSLщикам виднее. Хотя вон, разрабы и более высокоранговые товарищи из пингвиняьей тусовки - предпочитают МакОСь.
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|6.33, Аноним (13), 13:15, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То ли дело бждуны! Все на бждах работают, по-настоящему! А хиперв/виртуалбокс - это так, мелочи, не считается! И вообще - "это другое"!
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|7.36, Аноним (-), 13:44, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То ли дело бждуны! Все на бждах работают, по-настоящему! А хиперв/виртуалбокс - это так, мелочи, не считается! И вообще - "это другое"!
Эк тебя порвало ... Пруфцы-то будут? Или дело опять ограничится спрыгом с темы и балабольством?
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|3.27, Аноним (-), 12:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы использовать её в виртуалбоксе из-под вантуза, как это делают сами разрабы?
Пруфцы? Или балабо^W как обычно на опеннете?
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|1.9, ryoken (ok), 10:01, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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БедуинБСД..?
Ну, УльяновскБСД вроде как есть, это наверное тоже не хуже :).
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|1.16, lockywolf (ok), 11:17, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Теперь у FreeBSD тоже есть свои zvercd.
А чего, вайн нормально работает в линуксуляторе?
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|3.34, Аноним (13), 13:21, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там есть некие corner-cases, вроде с консолью, но точно не припомню.
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|2.38, Аноним (38), 14:30, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ZverCD была тема оформления ZUNA и обои нескучные, а тут что?
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|2.25, Аноним (13), 12:16, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Пусть лучше линуксатор для докера допилят. Будет непросто, зато это уже будет игра на поле противника и со вполне понятной целью.
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|1.21, Аноним (21), 12:10, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как много Поповых!
А сколько у линукса разных дистрибутивов наплодилось (читай ОС) всего?
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|1.26, анонн (ok), 12:30, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я знаю точно наперед,
Сегодня опеннетных пингвиняток подорвет!
Я знаю где, я знаю как!
Просто я - автор новости о *BSD,
А не какой-то там маньяк!
(c) анонн, опубликованно под BSD-2-clause
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|2.39, Аноним (13), 14:35, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что если я наполовину бждун и наполовину пингвиняша? Будет полуподрыв?
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