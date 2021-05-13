Выпуск дистрибутива NomadBSD 130R-20210508

2.11 , Аноним ( 13 ), 10:22, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы использовать её в виртуалбоксе из-под вантуза, как это делают сами разрабы?

3.12 , псевдонимус ( ? ), 10:32, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну не фидорой телеметрической же хост помоить!

4.14 , Аноним ( 13 ), 10:38, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, слышал. Говорят в вантузе телеметрии нет вообще, и прямо из коробки.

5.15 , псевдонимус ( ? ), 11:01, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В Федоре уже почти как в вантуз10. Только под вантуз больше программ. ЗЫ: не использую вин10. Посасывайте дальше. Яблофаги же сосут и вы не отставайте. Быстро пошел тестить преальфу, чернь!

6.23 , Аноним ( 13 ), 12:13, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ЗЫ: не использую вин10. Что-то не верится, судя по тексту сообщения. Или просто "хост для виртуалок" у настоящего бздешника - это уже - "не использую".

5.31 , Аноним ( 31 ), 13:02, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, слышал. Говорят в вантузе телеметрии нет вообще, и прямо из коробки. Ну пингвинятам-WSLщикам виднее. Хотя вон, разрабы и более высокоранговые товарищи из пингвиняьей тусовки - предпочитают МакОСь.

6.33 , Аноним ( 13 ), 13:15, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То ли дело бждуны! Все на бждах работают, по-настоящему! А хиперв/виртуалбокс - это так, мелочи, не считается! И вообще - "это другое"!

7.36 , Аноним ( - ), 13:44, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > То ли дело бждуны! Все на бждах работают, по-настоящему! А хиперв/виртуалбокс - это так, мелочи, не считается! И вообще - "это другое"! Эк тебя порвало ... Пруфцы-то будут? Или дело опять ограничится спрыгом с темы и балабольством? 3.27 , Аноним ( - ), 12:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы использовать её в виртуалбоксе из-под вантуза, как это делают сами разрабы? Пруфцы? Или балабо^W как обычно на опеннете?



