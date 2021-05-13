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Выпуск дистрибутива NomadBSD 130R-20210508

13.05.2021 08:54

Доступен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 130R-20210508, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживается монтирование CD9660, FAT, HFS+, NTFS, Ext2/3/4). Размер загрузочного образа 2.4 Гб (x86_64).

В новом выпуске базовое окружение обновлено до FreeBSD 13.0. Предложена новая схема назначения номеров версий, соответствующая формату FFfX-YYYYMMDD, где "FFf" отражают номер лежащей в основе версии FreeBSD, "X" указывает на тип выпуска (ALPHA - A, BETA - B, RELEASE - R), а YYYYMMDD включает дату сборки. Новая схема позволит формировать образы на основе разных версий FreeBSD и даст возможность сразу видеть когда подготовлен релиз и на основе какой версии FreeBSD. Из изменений также отмечается переход к выравниванию дисковых разделов по границе в 1M для повышения производительности записи на Flash-накопителях. Решена проблема при выключении GLX. Добавлены драйверы для VMware.

  1. Главная ссылка к новости (https://nomadbsd.org/index.htm...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 21.04.27
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.4
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55141-bsd
Ключевые слова: bsd, nomadbsd
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  • 1.1, daydve (?), 08:58, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    "Для монтирования накопителей применяется БДСМ"
    Да и вообще всё это похоже на БДСМ
     
     
  • 2.3, Леголас (ok), 09:00, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    хм, DSBMD я вот читаю как DSBMD, но у каждого своё болит
     
     
  • 3.7, ыы (?), 09:53, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот тоже читаю и ужасаюсь такой форме БДСМ, этож как закручено то: DSBMD
     
     
  • 4.19, Fractal cucumber (ok), 11:42, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А DSBM встречал? :)
     
  • 3.20, user90 (?), 11:52, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе ниже даже расшифровали аббревиатуру: Depressive Suicidal Black Metal ;)
     
     
  • 4.30, Ag (ok), 13:00, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опять негров тиранят что-ли?!
     
  • 2.8, paulus (ok), 09:59, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для ноутов, как минимум двух, этот бдсм не подходит... Разве что для секаса.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:35, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Полностью согласен, коллега по секасу Хотя 13-я фрибзда в моём дуалбуте на лени... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.17, msgodpc (?), 11:34, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так не пердолься, ставь просто бубунту.
     
     
  • 5.22, Аноним (13), 12:10, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Она уже есть на всех моих компах. Просто хотел попердолиться на старом ленивце-Е440.
     
  • 2.10, fog (?), 10:12, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Депрессивно-суицидальный блэк-метал
     

  • 1.2, Леголас (ok), 08:59, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    - ветвь под добрые шутеечки про то, как набигать на корованы и грабить -
     
  • 1.4, псевдонимус (?), 09:19, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь-то я смогу ограбить корован не нарушая УК!
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:25, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно грабить корованы?
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:37, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джва года ждал такую ОС.
     
     
  • 2.11, Аноним (13), 10:22, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы использовать её в виртуалбоксе из-под вантуза, как это делают сами разрабы?
     
     
  • 3.12, псевдонимус (?), 10:32, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не фидорой телеметрической же хост помоить!
     
     
  • 4.14, Аноним (13), 10:38, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, слышал. Говорят в вантузе телеметрии нет вообще, и прямо из коробки.
     
     
  • 5.15, псевдонимус (?), 11:01, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Федоре уже почти как в вантуз10. Только под вантуз больше программ.

    ЗЫ: не использую вин10.

    Посасывайте дальше. Яблофаги же сосут и вы не отставайте.

    Быстро пошел тестить преальфу, чернь!

     
     
  • 6.23, Аноним (13), 12:13, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЗЫ: не использую вин10.

    Что-то не верится, судя по тексту сообщения. Или просто "хост для виртуалок" у настоящего бздешника - это уже - "не использую".

     
  • 5.31, Аноним (31), 13:02, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, слышал. Говорят в вантузе телеметрии нет вообще, и прямо из коробки.

    Ну пингвинятам-WSLщикам виднее. Хотя вон, разрабы и более высокоранговые товарищи из пингвиняьей тусовки - предпочитают МакОСь.


     
     
  • 6.33, Аноним (13), 13:15, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То ли дело бждуны! Все на бждах работают, по-настоящему! А хиперв/виртуалбокс - это так, мелочи, не считается! И вообще - "это другое"!
     
     
  • 7.36, Аноним (-), 13:44, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То ли дело бждуны! Все на бждах работают, по-настоящему! А хиперв/виртуалбокс - это так, мелочи, не считается! И вообще - "это другое"!

    Эк тебя порвало ... Пруфцы-то будут? Или дело опять ограничится спрыгом с темы и балабольством?

     
  • 3.27, Аноним (-), 12:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы использовать её в виртуалбоксе из-под вантуза, как это делают сами разрабы?

    Пруфцы? Или балабо^W как обычно на опеннете?


     

  • 1.9, ryoken (ok), 10:01, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БедуинБСД..?
    Ну, УльяновскБСД вроде как есть, это наверное тоже не хуже :).
     
  • 1.16, lockywolf (ok), 11:17, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь у FreeBSD тоже есть свои zvercd.

    А чего, вайн нормально работает в линуксуляторе?

     
     
  • 2.24, Аноним (13), 12:14, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пробовал, но спасибо за идею.
     
  • 2.28, 1 (??), 12:41, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wine на BSD работает и без линуксятора
     
     
  • 3.34, Аноним (13), 13:21, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там есть некие corner-cases, вроде с консолью, но точно не припомню.
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:30, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ZverCD была тема оформления ZUNA и обои нескучные, а тут что?
     

  • 1.18, Аноним (6), 11:35, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И система управления контейнерами - corovaneer!
     
     
  • 2.25, Аноним (13), 12:16, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пусть лучше линуксатор для докера допилят. Будет непросто, зато это уже будет игра на поле противника и со вполне понятной целью.
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:10, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как много Поповых!
    А сколько у линукса разных дистрибутивов наплодилось (читай ОС) всего?
     
  • 1.26, анонн (ok), 12:30, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я знаю точно наперед,
    Сегодня опеннетных пингвиняток подорвет!
    Я знаю где, я знаю как!
    Просто я - автор новости о *BSD,
    А не какой-то там маньяк!
    (c) анонн, опубликованно под BSD-2-clause
     
     
  • 2.39, Аноним (13), 14:35, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что если я наполовину бждун и наполовину пингвиняша? Будет полуподрыв?
     

  • 1.37, Аноним (37), 14:27, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять Linux vs BSD
     

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