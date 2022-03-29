Дистрибутив Fedora Linux 36 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora Linux 36. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 26 апреля. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 36: Рабочий стол Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 42, в котором добавлены общие для всего окружения настройки тёмного стиля оформления интерфейса и осуществлён перевод многих приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Критике подверглась неразбериха со стилями в GNOME 42 - некоторые программы оформлены в стиле с учётом новых рекомендаций GNOME HIG, а некоторые продолжают использовать старый стиль или комбинировать элементы нового и старого стилей. Например, в новом текстовом редакторе кнопки не выделяются фактурно и окно выводится с закруглёнными углами, в файловом менеджере кнопки обрамлены рамкой и применяются менее скруглённые углы окна, в gedit кнопки явно выделены, более контрастные и помещаются на более тёмном фоне, а нижние углы окна острые.

Для систем с проприетарными драйверами NVIDIA по умолчанию задействован сеанс GNOME на базе протокола Wayland, который раньше применялся только при использовании открытых драйверов. Возможность выбора сеанса GNOME, работающего поверх традиционного X-сервера, сохранена. Ранее включению Wayland на системах с драйверами NVIDIA мешало отсутствие поддержки аппаратного ускорения OpenGL и Vulkan в приложениях X11, выполняемых при помощи DDX-компонента (Device-Dependent X) XWayland. В новой ветке драйверов NVIDIA проблемы устранены и производительность OpenGL и Vulkan в X-приложениях, запущенных при помощи XWayland, теперь почти не отличается от запуска под управлением обычного X-сервера.

Атомарно обновляемые редакции Fedora Silverblue и Fedora Kinoite, предлагающие монолитные образы с GNOME и KDE, не разделяемые на отдельные пакеты и собираемые при помощи инструментария rpm-ostree, переработаны для размещения иерархии /var на отдельном подразделе Btrfs, что позволяет манипулировать снапшотами содержимого /var независимо от других системных разделов.

Пакеты и редакция дистрибутива с рабочим столом LXQt обновлены до версии LXQt 1.0.

В процессе работы systemd обеспечен вывод имён unit-файлов, что упростило определение того, какие именно сервисы запускаются и останавливаются. Например, вместо "Starting Frobnicating Daemon..." теперь будет выводиться "Starting frobnicator.service — Frobnicating Daemon...".

По умолчанию для большинства языков задействованы шрифты Noto вместо DejaVu.

Для выбора возможных для использования алгоритмов шифрования, доступных в GnuTLS, теперь применён белый список, т.е. явно обозначены допустимые алгоритмы вместо исключения недопустимых. Указанный подход позволяет при желании вернуть поддержку отключённых алгоритмов для определённых приложений и процессов.

В исполняемые файлы и библиотеки в формате ELF добавлена информация о том, к какому rpm-пакету принадлежит данный файл. В systemd-coredump данная информация используется для отражения версии пакета при отправке уведомлений о сбоях.

Драйверы fbdev, применяемые для вывода через Framebuffer, заменены на драйвер simpledrm, использующий для вывода фреймбуфер EFI-GOP или VESA, предоставляемый UEFI-прошивкой или BIOS. Для обеспечения обратной совместимости задействована прослойка для эмуляции устройства fbdev.

В стек работы с атомарно обновляемыми образами на базе rpm-ostree добавлена предварительная поддержка контейнеров в форматах OCI/Docker, позволяющая легко создавать образы контейнеров и переносить в контейнеры системное окружение.

БД пакетного менеджера RPM перенесены из каталога /var/lib/rpm в /usr/lib/sysimage/rpm с заменой /var/lib/rpm на символическую ссылку. Подобное размещение уже применяется в сборках на базе rpm-ostree и в дистрибутивах SUSE/openSUSE. В качестве причины переноса называется неразделимость БД RPM с содержимым раздела /usr, в котором фактически находятся RPM-пакеты (например, размещение в разных разделах усложняет управление снапшотами ФС и откат изменений, а в случае переноса /usr теряется информация о связи с установленными пакетами).

В NetworkManager по умолчанию в новых установках прекращена поддержка формата настроек ifcfg (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*). Начиная с Fedora 33 в NetworkManager по умолчанию используется формат keyfile.

Словари Hunspell перенесены из каталога /usr/share/myspell/ в /usr/share/hunspell/.

Предоставлена возможность одновременной установки разных версий компилятора для языка Haskell (GHC).

В состав включён cockpit-модуль с web-интерфейсом для настройки совместного доступа к файлам через NFS и Samba.

В качестве применяемой по умолчанию реализации Java задействован пакет java-17-openjdk вместо java-11-openjdk.

Программа для управления локалями mlocate заменена на plocate, более быстрый и потребляющий меньше дискового пространства аналог.

Прекращена поддержка старого беспроводного стека, используемого в драйверах ipw2100 и ipw2200 (Intel Pro Wireless 2100/2200), на смену которому ещё в 2007 году пришёл стек mac80211/cfg80211.

В инталляторе Anaconda в интерфейса создания нового пользователя по умолчанию активирован флажок предоставления добавляемому пользователю прав администратора.

Прекращена поставка пакета nscd, применявшегося для кэширования базы хостов. На смену nscd пришёл systemd-resolved, а для кэширования сервисов named может использоваться sssd.

Инструментарий для управления локальными хранилищами Stratis обновлён до версии 3.0.0.

Обновлены версии пакетов, в том числе GCC 12, LLVM 14, glibc 2.35, OpenSSL 3.0, Golang 1.18, Ruby 3.1, PHP 8.1, PostgreSQL 14, Autoconf 2.71, OpenLDAP 2.6.1, Ansible 5, Django 4.0, MLT 7, Podman 4.0, Ruby on Rails 7.0.



