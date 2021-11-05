Выпуск графического окружения LXQt 1.0

После полугода разработки состоялся релиз пользовательского окружения LXQt 1.0 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. Изначально выпуск 1.0 намеревались приурочить к реализации поддержки Wayland, а потом к обеспечению поддержки Qt 6, но в итоге решили ни к чему не привязываться и сформировали выпуск 1.0.0 вместо 0.18 без особых причин, как знак стабильности проекта. Выпуск LXQt 1.0.0 пока не адаптирован для Qt 6 и требует для работы Qt 5.15 (официальные обновления для данной ветки выпускаются только по коммерческой лицензии, а неофициальные бесплатные обновления формируются проектом KDE). Работа под управлением Wayland пока официально не поддерживается, но имеются успешные попытки запустить компоненты LXQt c использованием композитного сервера Mutter и XWayland. Особенности выпуска: В панели (LXQt Panel) реализован новый плагин "Custom Command", позволяющий запускать произвольные команды и показывать результат их работы на панели. В основном меню обеспечена возможность перемещения в режиме drag&drop результатов поиска. Улучшена обработка пиктограмм, отображающих состояние системы (Status Notifier).

В файловом менеджере (PCManFM-Qt) реализована поддержка "эмблем", специальных графических меток, которые можно привязывать через контекстное меню к произвольным файлам или каталогам. В диалоге работы с файлами добавлены опции для закрепления элемента на рабочем столе и показа скрытых файлов. Реализована возможность рекурсивного применения настроек кастомизации к каталогам. Улучшена реализация плавной прокрутки колесом мыши. В контекстное меню для элемента "computer:///" добавлены кнопки для монтирования, отмонтирования и извлечения накопителя. Устранены проблемы при поиске с использованием кириллических символов в регулярных выражениях.

В просмотрщик изображений добавлены опции для управления показом меню и панели инструментов, помещения удалённых файлов в "корзину", изменения разрешения миниатюр, изменения позицией панели с миниатюрами и отключения сглаживания при масштабировании. Добавлена возможность переименования изображений по месту без открытия отдельных диалогов. Добавлена опция командной строки для запуска в полноэкранном режиме.

В систему вывода уведомлений добавлен режим "не беспокоить".

В интерфейсе настройки внешнего вида (LXQt Appearance Configuration) реализована возможность записи и чтения палитры Qt.

В конфигуратор добавлена новая страница "Other Settings", на которой собраны различные второстепенные настройки, не подпадающие под имеющиеся категории.

В индикатор менеджера управления питанием добавлен переключатель для временной приостановки проверки активности в системе (для блокирования включения режимов энергосбережения при простое системы) на время от 30 минут до 4 часов.

В эмуляторе терминала обеспечено обрамление кавычками вставляемых имён файлов, перенесённых мышью в режиме drag&drop. Решены проблемы с отображением меню при использовании протокола Wayland.

Добавлены две новые темы оформления и решены проблемы в ранее предлагаемых темах.

В программе для работы с архивами (LXQt Archiver) реализован запрос пароля для доступа к архивам с зашифрованными списками файлов.



