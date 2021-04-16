Выпуск графического окружения LXQt 0.17

2.11 , Аноним ( 11 ), 15:56, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Гномеры пытаются компенсировать неполноценность Гном3 обсиранием других графических окружений. Ну конечно, раз в Гном3 выпилили трей, то он никому не нужен.

3.16 , Гимли ( ? ), 16:01, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это когда же выпилили?

4.31 , Аноним ( 11 ), 16:32, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В версии 3.26. Предлагают обмазаться расширениями: https://blogs.gnome.org/aday/2017/08/31/status-icons-and-gnome/

5.64 , Аноним ( 64 ), 18:28, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Всем вменяемым людям известно, что ГНОМ - для невменяемых 3,14д-расов.

3.30 , Аноним ( 3 ), 16:31, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > раз в Гном3 выпилили трей Другой вопрос -- зачем его туда вообще впилили. Можно было с самого начала продумывать пользовательское окружение, а не тащить вантузо-концепции в дефолтное ДЕ линукса. > компенсировать неполноценность Трей и есть компенсация неполноценности.

4.33 , Аноним ( 11 ), 16:46, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >дефолтное ДЕ линукса Яснопонятно.

5.50 , Аноним ( 3 ), 17:56, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Отрицатель реальности? Смотри, сынок, открываю я вчера значит чисто случайно стандарт WAI-ARIA 1.1, а там: > The menubar role is used to create a menu bar similar to those found in Windows, Mac, and Gnome desktop applications. Не "linux desktop applications", не "gtk/qt desktop applications", а именно Gnome. Не убедило? Тогда приведи мне дистрибутив линукса из популярных топ-10, у которого бы по дефолту шел не гном, а что-то другое.

6.61 , danonimous ( ? ), 18:21, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Все дистрибутивы, в которых нужно работать на десктопе, а не любоваться на анимации иконок, пытаются любым способом решить проблему гнома. Потому-что это реальная подстава от РедХэта, которую всем навязывают наряду с systemd. И эргономика смартфонная неудобна для рабочего стола, и скромное железо его не тянет. Убунта, Минт, Систем76 пытаются его переделать своими силами, а в нормальных дистрибутивах его просто выкидывают. Сам РедХэт его поставляет в режиме classic, а в обычном виде выкатывают его на поиграться в своей тестовой Федоре.

7.66 , Аноним ( 3 ), 18:33, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Да нету в твоих попосах никаких решений проблем Цель вторичных дистров вроде ... 6.68 , Аноним ( 68 ), 18:39, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ты используешь демагогический приём - 1 4 Количественно-качественные подмены ... 2.24 , яумамыдизигнер ( ? ), 16:19, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Все ж правильно, как я и привык в своей винде?! 2.37 , Аноним ( 37 ), 17:25, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема не в наличии трея, а в том, что порядок значков в нем нельзя менять. Вот не нравится мне, что у меня значок каждый день оказывается в разных местах.

3.53 , Аноним ( 3 ), 17:58, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это лишь одна из многочисленных проблем трея.

4.65 , Аноним ( 64 ), 18:29, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чьего трея? У нас, котов, лоток, а у вас, козлов, - трей?

3.67 , Аноним ( 67 ), 18:37, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > значок каждый день оказывается в разных местах. хрена проблемы

