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Выпуск графического окружения LXQt 0.17

16.04.2021 15:14

После полугода разработки состоялся релиз пользовательского окружения LXQt 0.17 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

Особенности выпуска:

  • В панели (LXQt Panel) добавлен режим работы в стиле "Dock", при котором автоматическое скрытие активируется только при наличии пересечения панели с каким-нибудь окном.
  • В файловом менеджере (PCManFM-Qt) реализована полная поддержка времени создания файлов. В меню Tools добавлены кнопки для создания ланчеров и включения режима администратора, использующего GVFS для перемещения файлов, не подпадающих под текущие права пользователя, без получения привилегий root. Улучшено выделение смешанных типов файлов, имеющих разные MIME-типы. Включена локализация диалога работы с файлами. Добавлены ограничения на размер миниатюр. Реализована естественная клавиатурная навигация на рабочем столе.
  • Обеспечено завершение всех дочерних процессов во время окончания сеанса, что позволяет приложениям, не входящим в состав LXQt, записать свои данные в конце сеанса и избежать крахов при выходе.
  • Повышена эффективность обработки векторных пиктограмм в формате SVG.
  • В интерфейсе управления питанием (LXQt Power Manager) разделено отслеживание нахождения в состоянии простоя при автономной работе и при стационарном питании. Добавлена настройка для отключения отслеживания простоя при раскрытии активного окна на весь экран.
  • В эмуляторе терминала QTerminal и в виджете QTermWidget реализовано пять режимов вывода фоновых изображений и добавлена настройка для отключения автоматического обрамления кавычками данных, вставляемых из буфера обмена. Действие после вставки из буферам обмена по умолчанию изменено на "прокрутка вниз".
  • В просмотрщике изображений LXImage Qt добавлены настойки генерации миниатюр и реализована опция для отключения корректировки размера изображений при навигации.
  • В менеджере архивов LXQt Archiver добавлена поддержка открытия и извлечения данных из дисковых образов. Обеспечено сохранения параметров окна. В боковой панели реализована горизонтальная прокрутка.
  • В системе вывода уведомлений обеспечена обработка сводной информации об уведомлении только в форме обычного текста.
  • Работа над переводами перенесена на платформу Weblate. Запущена дискуссионная площадка на GitHub.

Параллельно продолжается работа над выпуском LXQt 1.0.0, в котором будет реализована полноценная поддержка работы поверх Wayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lxqt/lxqt/r...)
  2. OpenNews: Выпуск графического окружения LXQt 0.16.0
  3. OpenNews: Сформирована новая редакция Calculate Linux с рабочим столом LXQt
  4. OpenNews: Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt
  5. OpenNews: Первый выпуск десктоп-окружения LXQt, созданного в результате объединения LXDE и Razor-Qt
  6. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54978-lxqt
Ключевые слова: lxqt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 15:28, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >времени создания файлов

    Ну наконец добавили, а то в линуксе уже много лет есть, в glibc уже 3 года как добавили, и тут только раздупляются. Это очень удобно для управления файлами, скажем mtime архива при этом можно выставить на время последнего файла. Я за полчаса написал такой однострочник для всех типов архивов. Хотя конечно не помешало бы ещё одно время вместо этого, например contenttime

     
  • 1.3, Аноним (3), 15:29, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обычно около часиков хреновато скомпонованная несуразная гирлянда из прикольных "очень нужных" иконок
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:56, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гномеры пытаются компенсировать неполноценность Гном3 обсиранием других графических окружений. Ну конечно, раз в Гном3 выпилили трей, то он никому не нужен.
     
     
  • 3.16, Гимли (?), 16:01, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это когда же выпилили?
     
     
  • 4.31, Аноним (11), 16:32, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В версии 3.26. Предлагают обмазаться расширениями: https://blogs.gnome.org/aday/2017/08/31/status-icons-and-gnome/
     
     
  • 5.64, Аноним (64), 18:28, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всем вменяемым людям известно, что ГНОМ - для невменяемых 3,14д-расов.
     
  • 3.30, Аноним (3), 16:31, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > раз в Гном3 выпилили трей

    Другой вопрос -- зачем его туда вообще впилили. Можно было с самого начала продумывать пользовательское окружение, а не тащить вантузо-концепции в дефолтное ДЕ линукса.

    > компенсировать неполноценность

    Трей и есть компенсация неполноценности.

     
     
  • 4.33, Аноним (11), 16:46, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >дефолтное ДЕ линукса

    Яснопонятно.

     
     
  • 5.50, Аноним (3), 17:56, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отрицатель реальности? Смотри, сынок, открываю я вчера значит чисто случайно стандарт WAI-ARIA 1.1, а там:

    > The menubar role is used to create a menu bar similar to those found in Windows, Mac, and Gnome desktop applications.

    Не "linux desktop applications", не "gtk/qt desktop applications", а именно Gnome. Не убедило? Тогда приведи мне дистрибутив линукса из популярных топ-10, у которого бы по дефолту шел не гном, а что-то другое.

     
     
  • 6.61, danonimous (?), 18:21, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все дистрибутивы, в которых нужно работать на десктопе, а не любоваться на анимации иконок, пытаются любым способом решить проблему гнома. Потому-что это реальная подстава от РедХэта, которую всем навязывают наряду с systemd. И эргономика смартфонная неудобна для рабочего стола, и скромное железо его не тянет. Убунта, Минт, Систем76 пытаются его переделать своими силами, а в нормальных дистрибутивах его просто выкидывают. Сам РедХэт его поставляет в режиме classic, а в обычном виде выкатывают его на поиграться в своей тестовой Федоре.
     
     
  • 7.66, Аноним (3), 18:33, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нету в твоих попосах никаких решений проблем Цель вторичных дистров вроде ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.68, Аноним (68), 18:39, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты используешь демагогический приём - 1 4 Количественно-качественные подмены ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.24, яумамыдизигнер (?), 16:19, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все ж правильно, как я и привык в своей винде?!

     
  • 2.37, Аноним (37), 17:25, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не в наличии трея, а в том, что порядок значков в нем нельзя менять. Вот не нравится мне, что у меня значок каждый день оказывается в разных местах.
     
     
  • 3.53, Аноним (3), 17:58, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это лишь одна из многочисленных проблем трея.
     
     
  • 4.65, Аноним (64), 18:29, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чьего трея? У нас, котов, лоток, а у вас, козлов, - трей?
     
  • 3.67, Аноним (67), 18:37, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > значок каждый день оказывается в разных местах.

    хрена проблемы

     

  • 1.4, КО (?), 15:32, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "После полугода"
    Воу-воу, куда спешите?
    Гугл заметит и купит!
     
  • 1.5, acroobat (ok), 15:32, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Qt разве не в KDE ушёл?
     
     
  • 2.7, Аноным (ok), 15:43, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что?
     
     
  • 3.9, acroobat (ok), 15:52, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54913
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:33, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    <sarcasm>Wayland не поддерживает, выбросить.</sarcasm>

    // b.

     
  • 1.8, возмущённый аноним (?), 15:43, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное

    Это правда или влажные фантазии?
    Сколько памяти потребляет в сравнении с LXDE,XFCE4,GNOME2,KDE3,KDE4?

     
     
  • 2.14, Аноним (2), 15:58, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше lxde и xfce4 на гтк2, меньше lxde, xfce4 и gone2 на гтк3. Самое легковесное сегодня это конечно kde5, а если без плазмы то и меньше всех в списке окажется.
     
  • 2.20, Глеб Кузьмин (?), 16:08, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуть меньше современной крысы.

    А вообще х*** знает, ответственные за компоновку (или как эта штука называется?) этого окружения в разных дистрибутивах делают просто адские коктейли.
    В дебиане вместе с lxqt-core установился оконный менеджер xfce, в lubuntu вроде как и раньше openbox, но они намудрили с правами доступа и не работает кнопка гибернации,плюс не работает автоподгонка размера (когда ты подтаскиваешь окно к краю экрана и его размер меняется так, чтобы занимать ровно половину).
    Какая из версий "основная", а какая является извращением на тему понятия не имею.

     
     
  • 3.55, Michael Shigorin (ok), 18:00, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Посмотрите при случае http://nightly.altlinux.org/p9/permalink/alt-p9-lxqt-latest-x86_64.iso из http://altlinux.org/starterkits
     
  • 2.42, Аноним (42), 17:33, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Фантазии. После перехода на глюк-т оно потеряло смысл.
     
     
  • 3.54, Michael Shigorin (ok), 17:59, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего, что сперва разработчики LXDE (коих я местами знаю) сперва попытались перейти на GTK+3, но им быстро объяснили, что это теперь GNOME Toolkit, а всякие левые пользователи выкинутых виджетов могут идти на мороз?

    Хамло шляпное.

     
  • 2.52, Michael Shigorin (ok), 17:58, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Старенькие данные, зато сняты в сопоставимых условиях: http://altlinux.org/starterkits/Memory
     

  • 1.10, user90 (?), 15:52, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Новость попахивает шизухой:

    > продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE

    Как это они собрались "продолжать развитие" LXDE, которое GTK-based, на основе КУТЭ?))) Это будет что угодно, но только не развитие.. скорее последний гвоздь в крышку гроба :)

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:57, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так, что когда программа меняет тулкит, это всего лишь смена тулкита.
     
     
  • 3.17, user90 (?), 16:01, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это именно когда "программа" меняет гуй - а тут речь о DE. Не видишь разницы?
     
  • 2.15, Аноним (6), 16:00, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С разморозкой:

    https://www.zdnet.com/article/lxde-waves-goodbye-to-gtk-in-merge-with-razor-qt


    // b.

     
     
  • 3.19, user90 (?), 16:06, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ознакомился. Ну в целом оно и разумно в первой части (не переходить на GTK3), но дальше..
     
  • 2.18, Аноним (11), 16:01, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Долго же ты спал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=37359
     
     
  • 3.21, user90 (?), 16:08, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну не юзал я его)) Скриншоты помню только GTKшные, а после никаких новостей не попадалось - видать на кутэ оно стало никому нафиг не нужным, бгг.
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:58, 16/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.22, Глеб Кузьмин (?), 16:10, 16/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.23, Аноним (13), 16:16, 16/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.26, user90 (?), 16:23, 16/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.32, Аноним (13), 16:43, 16/04/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.41, Аноним (41), 17:32, 16/04/2021 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
     
  • 5.46, Аноним (13), 17:42, 16/04/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 6.49, Moomintroll (ok), 17:50, 16/04/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 7.51, Moomintroll (ok), 17:57, 16/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 7.60, Аноним (13), 18:07, 16/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.58, Michael Shigorin (ok), 18:04, 16/04/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (10)

  • 1.25, Libr (?), 16:22, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А какая у них целевая аудитория?
     
     
  • 2.27, user90 (?), 16:24, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь никакая))
     
  • 2.28, Квазароф (?), 16:25, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Саша Грей и Ко
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 16:52, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Геймеры-стримеры? Серьёзно?
     
  • 2.40, Аноним (41), 17:31, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Те, кому нужно использовать только QT. В Gentoo можно собрать систему и браузер без GTK приблуд совсем. Браузер Falkon там работает из жирных с адблоком рекламы в интернете. Netsurf то и так работает нормально. Почитать хорошие сайты без перегруза рекламой или 90% чужими доменами можно. А то заходишь глянуть обычные новости, а там без uMatrix вообще не стоит появляться.
     
     
  • 3.59, Michael Shigorin (ok), 18:05, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В принципе да, был такой проект Qt Desktop...
     

  • 1.29, Админ_аноним (?), 16:27, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Насколько оно пригодно для повседневного использования?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 17:22, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше использовать готовый XFCE.
     

  • 1.35, Аноним (36), 17:21, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё лет 5 и глядишь допилят до возможностей LXDE. А всё ради чего?
     
  • 1.38, Аноним (41), 17:28, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А все ради того, чтобы FCITX и Mozc работали глобально, а не только в окне ввода текста. Чтобы терминал работал надо было изобрести QT.

    И да, всем пофиг что там где там сформировано в каких-то конкретных дистрибутивах. В нормальных дистрибутивах это все появится. В ненормальных всего один рабочий стол или выбор из "популярных" жирностолов. А то захотят в OpenBSD это запихнуть и запихнут.

    Вот наздоровье исходники чтобы любой мог сам собрать

    https://github.com/lxqt/lxqt-about/releases/

    Впрочем у них уже есть порт

    https://openports.se/x11/lxqt

     
  • 1.39, InuYasha (??), 17:30, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно. Вполне годный проект, как я посмотрю. Хотя лично я был бы рад, если бы все вместе дружнее пилили кеды. И поменьше qml.
     
     
  • 2.44, Аноним (41), 17:35, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды нормально пилят и к ним претензий собственно ноль. Ну разве что приходится ставить иконки Paper при темной теме. К тому же вместо Dolphin можно использовать PCmanFM-QT в плазме. Dolphin нужен только для ручного монтирования флешек в разных WM вроде Sway еслим не хочется это дело автоматизировать.
     
  • 2.56, Аноним (12), 18:02, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кеды больны идеей охватить всё. А теперь им телеметрию вштырило внедрить. Пока opt-in, но кто знает, что будет завтра.
     
  • 2.48, Аноним (41), 17:49, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скучаешь, значит чего-то хочешь. Попробуй FreeBSD, там два "ОНО" во главе.
     

  • 1.63, vz_2 (?), 18:25, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > LXQt Archiver добавлена поддержка открытия и извлечения данных из дисковых образов

    вроде Ark кдешный такого не умел

     

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