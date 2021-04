Выпуск графического окружения LXQt 0.17

Отрицатель реальности? Смотри, сынок, открываю я вчера значит чисто случайно стандарт WAI-ARIA 1.1, а там: > The menubar role is used to create a menu bar similar to those found in Windows, Mac, and Gnome desktop applications. Не "linux desktop applications", не "gtk/qt desktop applications", а именно Gnome. Не убедило? Тогда приведи мне дистрибутив линукса из популярных топ-10, у которого бы по дефолту шел не гном, а что-то другое.