Выпуск графического окружения LXQt 0.17

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|1.2, Аноним (2), 15:28, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>времени создания файлов
Ну наконец добавили, а то в линуксе уже много лет есть, в glibc уже 3 года как добавили, и тут только раздупляются. Это очень удобно для управления файлами, скажем mtime архива при этом можно выставить на время последнего файла. Я за полчаса написал такой однострочник для всех типов архивов. Хотя конечно не помешало бы ещё одно время вместо этого, например contenttime
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|1.3, Аноним (3), 15:29, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как обычно около часиков хреновато скомпонованная несуразная гирлянда из прикольных "очень нужных" иконок
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|2.11, Аноним (11), 15:56, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Гномеры пытаются компенсировать неполноценность Гном3 обсиранием других графических окружений. Ну конечно, раз в Гном3 выпилили трей, то он никому не нужен.
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|5.64, Аноним (64), 18:28, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всем вменяемым людям известно, что ГНОМ - для невменяемых 3,14д-расов.
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|3.30, Аноним (3), 16:31, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> раз в Гном3 выпилили трей
Другой вопрос -- зачем его туда вообще впилили. Можно было с самого начала продумывать пользовательское окружение, а не тащить вантузо-концепции в дефолтное ДЕ линукса.
> компенсировать неполноценность
Трей и есть компенсация неполноценности.
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|5.50, Аноним (3), 17:56, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отрицатель реальности? Смотри, сынок, открываю я вчера значит чисто случайно стандарт WAI-ARIA 1.1, а там:
> The menubar role is used to create a menu bar similar to those found in Windows, Mac, and Gnome desktop applications.
Не "linux desktop applications", не "gtk/qt desktop applications", а именно Gnome. Не убедило? Тогда приведи мне дистрибутив линукса из популярных топ-10, у которого бы по дефолту шел не гном, а что-то другое.
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|6.61, danonimous (?), 18:21, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все дистрибутивы, в которых нужно работать на десктопе, а не любоваться на анимации иконок, пытаются любым способом решить проблему гнома. Потому-что это реальная подстава от РедХэта, которую всем навязывают наряду с systemd. И эргономика смартфонная неудобна для рабочего стола, и скромное железо его не тянет. Убунта, Минт, Систем76 пытаются его переделать своими силами, а в нормальных дистрибутивах его просто выкидывают. Сам РедХэт его поставляет в режиме classic, а в обычном виде выкатывают его на поиграться в своей тестовой Федоре.
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|7.66, Аноним (3), 18:33, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нету в твоих попосах никаких решений проблем Цель вторичных дистров вроде ... большой текст свёрнут, показать
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|6.68, Аноним (68), 18:39, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты используешь демагогический приём - 1 4 Количественно-качественные подмены ... большой текст свёрнут, показать
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|2.37, Аноним (37), 17:25, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема не в наличии трея, а в том, что порядок значков в нем нельзя менять. Вот не нравится мне, что у меня значок каждый день оказывается в разных местах.
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|3.67, Аноним (67), 18:37, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> значок каждый день оказывается в разных местах.
хрена проблемы
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|1.4, КО (?), 15:32, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"После полугода"
Воу-воу, куда спешите?
Гугл заметит и купит!
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|1.8, возмущённый аноним (?), 15:43, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное
Это правда или влажные фантазии?
Сколько памяти потребляет в сравнении с LXDE,XFCE4,GNOME2,KDE3,KDE4?
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|2.14, Аноним (2), 15:58, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Больше lxde и xfce4 на гтк2, меньше lxde, xfce4 и gone2 на гтк3. Самое легковесное сегодня это конечно kde5, а если без плазмы то и меньше всех в списке окажется.
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|2.20, Глеб Кузьмин (?), 16:08, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чуть меньше современной крысы.
А вообще х*** знает, ответственные за компоновку (или как эта штука называется?) этого окружения в разных дистрибутивах делают просто адские коктейли.
В дебиане вместе с lxqt-core установился оконный менеджер xfce, в lubuntu вроде как и раньше openbox, но они намудрили с правами доступа и не работает кнопка гибернации,плюс не работает автоподгонка размера (когда ты подтаскиваешь окно к краю экрана и его размер меняется так, чтобы занимать ровно половину).
Какая из версий "основная", а какая является извращением на тему понятия не имею.
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|3.54, Michael Shigorin (ok), 17:59, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничего, что сперва разработчики LXDE (коих я местами знаю) сперва попытались перейти на GTK+3, но им быстро объяснили, что это теперь GNOME Toolkit, а всякие левые пользователи выкинутых виджетов могут идти на мороз?
Хамло шляпное.
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|1.10, user90 (?), 15:52, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Новость попахивает шизухой:
> продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE
Как это они собрались "продолжать развитие" LXDE, которое GTK-based, на основе КУТЭ?))) Это будет что угодно, но только не развитие.. скорее последний гвоздь в крышку гроба :)
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|2.12, Аноним (12), 15:57, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так, что когда программа меняет тулкит, это всего лишь смена тулкита.
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|3.17, user90 (?), 16:01, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это именно когда "программа" меняет гуй - а тут речь о DE. Не видишь разницы?
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|3.19, user90 (?), 16:06, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ознакомился. Ну в целом оно и разумно в первой части (не переходить на GTK3), но дальше..
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|3.21, user90 (?), 16:08, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну не юзал я его)) Скриншоты помню только GTKшные, а после никаких новостей не попадалось - видать на кутэ оно стало никому нафиг не нужным, бгг.
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|2.40, Аноним (41), 17:31, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Те, кому нужно использовать только QT. В Gentoo можно собрать систему и браузер без GTK приблуд совсем. Браузер Falkon там работает из жирных с адблоком рекламы в интернете. Netsurf то и так работает нормально. Почитать хорошие сайты без перегруза рекламой или 90% чужими доменами можно. А то заходишь глянуть обычные новости, а там без uMatrix вообще не стоит появляться.
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|1.38, Аноним (41), 17:28, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А все ради того, чтобы FCITX и Mozc работали глобально, а не только в окне ввода текста. Чтобы терминал работал надо было изобрести QT.
И да, всем пофиг что там где там сформировано в каких-то конкретных дистрибутивах. В нормальных дистрибутивах это все появится. В ненормальных всего один рабочий стол или выбор из "популярных" жирностолов. А то захотят в OpenBSD это запихнуть и запихнут.
Вот наздоровье исходники чтобы любой мог сам собрать
https://github.com/lxqt/lxqt-about/releases/
Впрочем у них уже есть порт
https://openports.se/x11/lxqt
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|1.39, InuYasha (??), 17:30, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно. Вполне годный проект, как я посмотрю. Хотя лично я был бы рад, если бы все вместе дружнее пилили кеды. И поменьше qml.
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|2.44, Аноним (41), 17:35, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кеды нормально пилят и к ним претензий собственно ноль. Ну разве что приходится ставить иконки Paper при темной теме. К тому же вместо Dolphin можно использовать PCmanFM-QT в плазме. Dolphin нужен только для ручного монтирования флешек в разных WM вроде Sway еслим не хочется это дело автоматизировать.
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|2.56, Аноним (12), 18:02, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кеды больны идеей охватить всё. А теперь им телеметрию вштырило внедрить. Пока opt-in, но кто знает, что будет завтра.
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|2.48, Аноним (41), 17:49, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скучаешь, значит чего-то хочешь. Попробуй FreeBSD, там два "ОНО" во главе.
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|1.63, vz_2 (?), 18:25, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> LXQt Archiver добавлена поддержка открытия и извлечения данных из дисковых образов
вроде Ark кдешный такого не умел
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